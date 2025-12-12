Upbase vs. ClickUp: Vilken arbetshanteringsplattform är bäst?

Våra hjärnor är inte byggda för att multitaska. När vi växlar från en uppgift till en annan dränerar varje växling mental energi och minskar effektiviteten. Fenomenet kallas för ”växlingskostnad” och leder till långsammare reaktioner och fler fel.

Det är därför du känner dig utmattad efter en dag med att hoppa mellan olika appar.

Jämför Upbase och ClickUp, två mycket olika sätt att minska kostnaderna för byte. Upbase satsar på enkelhet, medan ClickUp erbjuder struktur och skalbarhet.

Men vilken metod fungerar bäst för dig? Låt oss ta reda på det! 📝

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

ClickUp vs. Upbase: Jämförelsetabell

Funktion ClickUp Upbase Användargränssnitt Funktionsrikt men kan vara komplicerat för nya användare Enkelt, rent och användarvänligt Kärnfunktioner Omfattande allt-i-ett-arbetshantering Fokuserar på kärnuppgifter, chatt, schemaläggning och anteckningar Uppgiftshantering Avancerat med deluppgifter, beroenden och prioriteringar Obegränsat antal uppgifter och deluppgifter med nödvändiga funktioner Visningar Lista, tavla, Gantt, kalender, tidslinje Endast lista och Kanban Samarbete och kommunikation Kommentarer i uppgifter, chattvyer och tilldelade kommentarer Global chatt, 1-mot-1, gruppchatt och listchatt Dokumenthantering ClickUp Docs länkat till uppgifter, uppdateringar i realtid Dokument centraliserade inom arbetsytan Verktyg för personlig produktivitet Uppgiftsprioriteringar, tidrapportering, påminnelser Daglig planerare, Pomodoro-timer och avancerade påminnelser Anpassning Mycket anpassningsbar med automatiseringar och mallar Organiserad hierarki men enklare anpassning

Vad är ClickUp?

Kom igång med ClickUp Få fullskalig skalbarhet i ett lättanpassat ClickUp-arbetsutrymme.

Dagens arbetsliv är trasigt.

60 % av vår tid går åt till att dela, söka efter och uppdatera information mellan olika verktyg.

Det mesta av den bortkastade tiden beror på Work Sprawl, fragmentering av uppgifter, information och konversationer över för många verktyg. ClickUp minskar detta genom att fungera som en konvergerad AI-arbetsplats där dina projekt, kunskap, kommunikation och AI finns i ett sammankopplat system.

Det mesta av den bortkastade tiden beror på Work Sprawl, fragmentering av uppgifter, information och konversationer över för många verktyg. ClickUp minskar detta genom att fungera som en konvergerad AI-arbetsplats där dina projekt, kunskap, kommunikation och AI finns i ett sammankopplat system.

Våra projekt, dokumentation och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket minskar produktiviteten.

ClickUp löser detta problem med en app för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av världens mest sammanhängande arbets-AI.

Idag använder över 3 miljoner team ClickUp för att arbeta snabbare med effektivare arbetsflöden, centraliserad kunskap och fokuserad chatt som eliminerar distraktioner och frigör organisationens produktivitet.

ClickUp-funktioner

Funktion nr 1: Planera din tid på ett och samma ställe

ClickUp Calendar är ett kommandocenter för din tid. Du kan planera, visualisera och hantera allt, från veckovisa uppgifter till stora lanseringsdeadlines, på ett och samma ställe.

Den största fördelen är den dubbla synkroniseringen med Google Kalender (och andra). När du uppdaterar en ClickUp-uppgift uppdateras den automatiskt i din Google Kalender och vice versa. På så sätt finns allt ditt arbete tillgängligt i realtid.

Få en samlad plats för att planera ditt arbete med ClickUp Calendar

Om ditt marknadsföringsteam till exempel flyttar en kampanjdeadline i ClickUp, återspeglas den ändringen omedelbart i allas externa kalendrar.

Dessutom är dess vy utformad för att passa din rytm. Föredrar du att planera din dag timme för timme? Byt till det dagliga layouten. Vill du ha en översikt över veckan eller månaden? Byt bara vy. Du kan dra och släppa uppgifter i tidsluckor, omplanera på språng och till och med färgkoda uppgifter efter prioritet eller status.

⚡ Mallarkiv: ClickUp Daily Planner Template organiserar dina data med avsikt och förvandlar varje uppgift, möte och anteckning till ett spårbart schema. Få en gratis mall Organisera uppgifter i olika kategorier så att du alltid har koll på dem med ClickUp Daily Planner Template. Dela upp din dag timme för timme, prioritera uppgifter med enkel dra-och-släpp-funktion och blockera till och med tid för koncentrerat arbete eller korta pauser. Du kan lägga till återkommande uppgifter, länka dokument, ställa in påminnelser och använda färgkodade prioriteringar för att omedelbart se vad som förtjänar din uppmärksamhet först i den dagliga planeringsmallen.

Funktion nr 2: Kommunikationshub i realtid

Skapa olika kanaler för att hantera arbetet kontextuellt och effektivisera kommunikationen med ClickUp Chat

ClickUp Chat är ett inbyggt meddelandeverktyg som är utformat för att sammanföra teamkonversationer och arbetshantering.

Du kan skicka meddelanden direkt till teammedlemmar med hjälp av direktmeddelanden eller använda kanaler för att organisera diskussioner efter team, projekt eller till och med releaser. Chattplattformen stöder också platsbaserade kanaler, vilket innebär att ändringar i ditt utrymme eller din lista automatiskt återspeglas i chatten (och vice versa).

Ett marknadsföringsteam kan till exempel skapa en kanal för ”Kampanjlansering” för att diskutera texter, bilder och annonser, samtidigt som de länkar relevanta uppgifter dit.

Dessutom möjliggör chatten handling. Du kan skapa eller länka uppgifter direkt från meddelanden, vilket säkerställer att idéer omedelbart omsätts i handling. Har du fått en brådskande förfrågan i en tråd? Omvandla den till en åtgärd med ett klick och vidarebefordra uppgiften utan att lämna chatten.

💡 Proffstips: När du behöver en snabb standup kan du starta ett ClickUp SyncUp -videosamtal direkt i plattformen. Och när du vill uppdatera hela teamet på en gång kan du använda Announcements, Ideas eller Posts för att undvika att informationen går förlorad.

🚀 ClickUps fördel: En annan utmärkt funktion för projektsamarbete inom plattformen är ClickUp Docs. Samarbeta med projektdokumentation i ClickUp Docs Brainstorma, utarbeta och samarbeta kring dokumentation och kampanjer i realtid, och koppla dem sedan direkt till uppgifter, projekt eller mål. Lägg till kommentarer och tilldela åtgärder direkt i dokumentet för att slippa byta mellan olika appar.

Funktion nr 3: Inbyggd tidrapportering

ClickUp Project Time Tracking hjälper dig att se exakt var dina timmar går åt. Starta och stoppa timers direkt från din dator, mobilapp eller till och med ClickUp Chrome-tillägget, så att du enkelt kan hålla koll på din tid var du än befinner dig.

Logga tiden du lägger på varje uppgift eller projekt med ClickUp Project Time Tracking

Anta att du är en innehållsansvarig som växlar mellan att skriva bloggutkast och granska kreativa briefs. Med ClickUp kan du logga tiden för varje uppgift separat eller spåra den i realtid medan du arbetar. Föredrar du manuell inmatning? Inga problem. Du kan lägga till tid retroaktivt eller för ett specifikt datumintervall för optimerad tidsrapportering.

Få tillgång till alla dina arbetsloggar från Timesheets Hub för att spåra fakturerbara timmar med ClickUp Project Time Tracking

När dina timmar har registrerats organiserar Timesheets automatiskt dina data efter dag, vecka eller månad. Du kan spåra tid som spenderats på uppgifter och projekt, filtrera efter ansvarig person och till och med jämföra faktisk tid med beräknad tid.

🔍 Visste du att? Att planera dagliga uppgifter ökar arbetsprestationen. En studie i Journal of Applied Psychology visade att när anställda ägnade sig åt "tidshanteringsplanering" (dvs. att göra uppgiftslistor, bestämma när/hur uppgifterna skulle utföras) en viss dag, presterade de bättre den dagen än dagar utan sådan planering.

Funktion nr 4: AI-funktioner

ClickUp Brain tillför intelligens till ditt arbete. Denna inbyggda AI-assistent kopplar samman dina uppgifter, dokument, chattar och personer, vilket hjälper dig att arbeta smartare utan mental överbelastning.

Be ClickUp Brain att sammanfatta insikter om arbetsytan för att säkerställa datadrivna beslut

Plattformen bygger på tre huvudsakliga pelare: AI Knowledge Manager ( ClickUp Enterprise Search!), AI Project Manager och AI Writer for Work.

Anta att du förbereder dig för en presentation av en kundstrategi imorgon.

Först vänder du dig till Enterprise Search och ber den att: Visa sammanfattningen av förra kvartalets kampanjresultat och kundfeedback. På några sekunder hämtar den insikter från all relaterad information från din arbetsyta och anslutna appar.

Därefter ber du AI-projektledaren att kontrollera vad som är pågående. Den markerar automatiskt saknade bilder, uppdaterar uppgiftsstatus och genererar till och med en checklista för granskning före mötet. Du kan be om att skapa uppföljningsuppgifter för det kreativa teamet baserat på feedback från det senaste mötet, och det görs på några sekunder.

Använd ClickUp Brain för projektledning och uppgiftsfördelning

Slutligen hjälper AI Writer for Work dig att finslipa presentationens berättelse. Du ber den att: Skissa på en kundklar sammanfattningsbild med viktiga framgångar och nästa steg i en självsäker men vänlig ton. Den förfinar din text och ser till att ditt budskap förblir troget varumärket.

Minska kostnaderna för byte med ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT ger dig ett enda, oavbrutet flöde av tankar och handlingar. Istället för att hoppa mellan anteckningar, utkast, flikar och uppgiftslistor kan du säga dina tankar högt och ClickUp BrainGPT omvandlar dem direkt till strukturerade uppgifter, mötesanteckningar, sammanfattningar och uppföljningar.

Eftersom Talk-to-Text fungerar i ditt arbetsområde på skrivbordet hamnar dina idéer precis där de ska – utan att du behöver byta kontext, kopiera och klistra in eller tappa fart mitt i en mening.

Det är som att sänka den kognitiva belastningen på varje idé du fångar upp, vilket är anledningen till att teamen känner sig märkbart mindre utmattade efter en hel arbetsdag.

Växla mellan ChatGPT, Claude och Gemini i ClickUp BrainGPT, din desktop-kompanjon.

Läs mer om hur du använder AI i projektledning:

Priser för ClickUp

📮 ClickUp Insight: 24 % av alla människor drömmer om en ”huvudflik” som hanterar allt på en gång. Logiken är enkel: våra hjärnor är inte skapade för att hantera dussintals öppna flikar, och varje nytt fönster tillför subtil stress och kognitiv belastning, även om du inte märker det. 🧠 Med ClickUp Brain MAX kan du centralisera information, söka i flera AI-modeller och hämta det du behöver direkt. Denna AI-datorassistent ger dig en enda åtkomstpunkt utan att du behöver oroa dig för att ha allt öppet. Mindre röra, mindre stress, mer kontroll. ✨

Vad är Upbase?

via Upbase

Upbase är en plattform för projekt- och arbetshantering som hjälper individer och små team att organisera sina uppgifter, dokument, filer och kommunikation. Den betonar enkelhet och användarvänlighet, vilket gör det snabbt att komma igång.

Upbase är utformat för frilansare, nystartade företag och små team och kombinerar uppgiftshantering, schemaläggning, dokumentsamarbete och chattfunktioner.

Upbase-funktioner

Låt oss titta på några funktioner som Upbase erbjuder och som gör det till ett utmärkt val för din projektledningsstrategi:

Få en inbyggd timer för att säkerställa fokuserat arbete med Upbase

Upbase erkänner att produktivitet handlar om att "hålla sig i flödet". Därför innehåller det genomtänkta verktyg som en inbyggd Pomodoro-timer, tidsblockering och dagliga anteckningar för journalföring eller snabba reflektioner.

Bokmärk ofta använda objekt och använd praktiska kortkommandon för att snabbt flyga igenom uppgifterna. På så sätt håller du huvudet klart och har koll på dina uppgifter.

Planera ditt arbete timme för timme eller vecka för vecka med Upbases schemaläggningsverktyg

Om du är en "kalenderperson" är Upbase ett bra val. Du kan planera din vecka i en Kanban-tavla Weekly Planner, blockera tid timme för timme i Weekly Calendar eller zooma ut för att se allt i Monthly Calendar. Dra och släpp uppgifter, färgkodade deadlines och filtrera efter ansvarig.

Funktion nr 3: Uppgiftshantering för interna och externa användare

Organisera ditt arbete i form av uppgifter, komplett med all information du behöver, med hjälp av Upbase

Med Upbase kan du organisera filer och mappar precis som du vill. Visa ditt arbete som en Kanban-tavla, en sorterbar lista eller en visuell kalender, beroende på vad som passar ditt arbetsflöde bäst.

Varje uppgift kan ha flera ansvariga, färgkodade prioriteringar, deadlines, bilagor, kommentarer med omnämnanden och emojis, och till och med observatörer som håller koll utan att spamma inkorgarna. Dessutom kan du tagga och filtrera uppgifter mellan projekt för att snabbt se exakt vad som är viktigast.

🔍 Visste du att? När team planerar samarbete och granskar kontaktpunkter i förväg går projekten snabbare. Forskning visar att när feedback och beslutspunkter inte planeras stannar arbetet upp och kontextväxlingar ökar. Att sätta upp dessa kontrollpunkter i den dagliga planen hjälper till att hålla uppe arbetet utan flaskhalsar.

Upbase-priser

Gratis

Premium: 10 $/månad per användare

📖 Läs också: Gratis mallar för projektledning

ClickUp vs. Upbase: Jämförelse av funktioner

Både ClickUp och Upbase syftar till att förenkla din vardag, men de går i olika riktningar.

ClickUp är ett kraftfullt verktyg som är utvecklat för växande team som vill ha allt. Upbase håller däremot saker och ting rena och strukturerade, vilket tilltalar både team och enskilda individer.

Låt oss gå igenom hur varje plattform hanterar väsentliga funktioner. 👀

Funktion nr 1: Projekthierarki och struktur

ClickUp

ClickUp har en djupt skiktad hierarki: Arbetsyta > Utrymmen > Mappar > Listor > Uppgifter > Deluppgifter (och till och med inbäddade deluppgifter om du aktiverar den funktionen). Denna struktur är idealisk för skalbara team eller arbetsflöden där du behöver tydliga avdelningsindelningar, flera projektfaser och nyanserade behörigheter eller vyer över enheterna.

Upbase

Upbase, å andra sidan, håller saker och ting enklare. Dess kärnstruktur är Arbetsyta > valfri Mapp > Lista, och sedan får du Avsnitt, Uppgifter och Deluppgifter. Det innebär färre nivåer att tänka på, vilket kan göra installationen snabbare och navigeringen enklare.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Om du planerar för lång sikt är ClickUp ett bättre val. Om du vill ha något enkelt är Upbase ett bra val.

Funktion nr 2: Anpassning och automatisering

ClickUp

Du kan aktivera eller inaktivera "ClickApps" för att anpassa allt, till exempel anpassade fält, automatiseringar, flera uppdragstagare och mycket mer. Automatiserade triggers hjälper till att hantera repetitiva åtgärder som att ändra uppgiftsstatus, tilldela teammedlemmar eller skicka påminnelser.

Upbase

Upbase tillåter även anpassade fält och taggar, vilket gör det enkelt att spåra prioriteringar eller kategorier. Det är rent, enkelt och perfekt för användare som föredrar färre klick och inställningar.

🏆 Vinnare: Det är jämnt, men ClickUp vinner. Det är perfekt för team som vill ha fullständig kontroll och automatisering utan manuellt ingripande.

Funktion nr 3: Rapportering och instrumentpaneler

ClickUp

Med ClickUp Dashboards kan du enkelt se hur ditt team presterar i realtid. Du kan skapa kort för uppgifter, tidrapportering, mål och arbetsbelastning, allt i en och samma vy.

Chefer kan också spåra prestanda, visualisera måluppfyllelse och till och med identifiera flaskhalsar i ett tidigt skede genom arbetsbelastnings- och effektivitetsdiagram.

Upbase

Upbase, å andra sidan, erbjuder en enklare konfiguration som fungerar bäst för frilansare och små team.

Det innehåller inbyggda verktyg för tidrapportering och schemaläggning som hjälper användarna att övervaka produktiviteten och hålla ordning på det dagliga arbetet. Det saknar dock avancerade instrumentpaneler, detaljerad prestationsspårning eller projektöverskridande insikter.

🏆 Vinnare: Det är ClickUp! Det erbjuder mycket mer djup, flexibilitet och realtidsöversikt, vilket hjälper team att gå från att vara upptagna till att bli riktigt produktiva.

ClickUp vs. Upbase på Reddit

Vi besökte din favoritplattform, AKA Reddit, för att ta reda på vad riktiga användare säger om Upbase och ClickUp.

Även om det inte fanns några specifika trådar, letade vi igenom det digitala kaoset för att hitta några utmärkta insikter.

Här är vad en användare hade att säga om att använda Upbase för projektledning som frilansare:

Enligt min erfarenhet: Upbase är en slags lightversion av ClickUp. Det utvecklas aktivt. Generellt sett är användarna nöjda, enligt vad jag har läst. De flesta av dina frågor kan besvaras positivt. Jag skulle prova några månader först innan jag bestämde mig för LT. Om budgeten är tight, prova gratisversionen av ClickUp. [sic] En annan användare instämmer i att ditt användningsfall är det viktigaste:

Enligt min erfarenhet: Upbase är en slags lightversion av ClickUp. Det utvecklas aktivt. Generellt sett är användarna nöjda, enligt vad jag har läst. De flesta av dina frågor kan besvaras positivt. Jag skulle prova några månader först innan jag bestämde mig för LT. Om budgeten är tight, prova gratisversionen av ClickUp. [sic]

Enligt min erfarenhet: Upbase är en slags lightversion av ClickUp. Det utvecklas aktivt. Generellt sett är användarna nöjda, enligt vad jag har läst. De flesta av dina frågor kan besvaras positivt.

Jag skulle prova några månader först innan jag bestämde mig för LT. Om budgeten är tight, prova gratisversionen av ClickUp. [sic]

En annan användare instämmer i att ditt användningsfall är det viktigaste:

Jag har använt Upbase i över ett år nu och jag älskar det. Inledningsvis använde jag ClickUp, men min hjärna behövde mindre... Jag är egenföretagare, så jag behöver inte något för stort eller komplicerat... Det beror verkligen på vad du behöver det till. Om du behöver massor av automatisering och uppgiftsberoenden, då kanske ClickUp passar bättre.

Jag har använt Upbase i över ett år nu och jag älskar det. Inledningsvis använde jag ClickUp, men min hjärna behövde mindre... Jag är egenföretagare, så jag behöver inte något för stort eller komplicerat... Det beror verkligen på vad du behöver det till. Om du behöver massor av automatisering och uppgiftsberoenden, då kanske ClickUp passar bättre.

Sammantaget bekräftar Reddit det centrala temat i denna jämförelse: ClickUp är byggt för skalbarhet, medan Upbase vinner när enkelhet är prioriterat.

Sammantaget bekräftar Reddit det centrala temat i denna jämförelse: ClickUp är byggt för skalbarhet, medan Upbase vinner när enkelhet är prioriterat.

🚀 ClickUps fördel: ClickUps AI Notetaker spelar automatiskt in, transkriberar och sammanfattar möten i ClickUp Calendar. Den fångar upp alla viktiga punkter, beslut och åtgärdspunkter (och skapar dessutom ett ClickUp Doc med all denna information i slutet av varje möte) utan att du behöver lyfta ett finger!

Vilket arbetshanteringsverktyg är bäst?

Trumvirvel, tack. 🥁

Det var jämnt, men ClickUp tar hem segern!

Upbase fungerar bra för personlig produktivitet och för mindre team som vill ha enkelhet.

ClickUp skalar dock kraften för hela organisationer. Din arbetsyta utvecklas i takt med att dina projekt växer. Från flexibla hierarkier och samarbetsdokument till instrumentpaneler, tidsspårning och ClickUp Brain – allt kopplas samman för att förvandla idéer till resultat.

Samla hela ditt arbetsflöde på ett ställe och registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅