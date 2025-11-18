De 10 bästa alternativen till Glue för HR-team

Glue lovade att vara lösningen på alla dina problem med medarbetarnas engagemang: det ”lim” som höll alla samman.

Men efter några sessioner började sprickor uppstå. Inlärningskurvan hindrar införandet i teamen, instrumentpanelerna saknar djup och det finns inga avancerade funktioner som du behöver när organisationen växer. 😖

Många team som utforskar alternativ till Glue har kommit fram till samma slutsats: det är bra, men det är inte riktigt där.

Här är en lista över några av våra favoriter som erbjuder bättre prestanda, mer anpassningsmöjligheter och en smidigare användarupplevelse. 🎯

De bästa alternativen till Glue i korthet

Här är en tabell som jämför alla Glue-alternativ i denna blogg. 📊

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Allt-i-ett-uppgiftshantering och samarbete via chatt, dokument och uppgifter för små team till företag (startups till stora marknadsföringsteam). En enhetlig plattform som erbjuder teamsamarbete genom chatt i realtid, kontextuella AI-svar med ClickUp Brain, anpassade AI-agenter, uppgiftsrelaterade diskussioner, automatisering av arbetsflöden och smarta sammanfattningar. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Lattice AI-driven personalhantering, prestationsuppföljning och medarbetarutveckling för HR-chefer och ledare som vill bygga engagerade team. AI-prestationssammanfattningar, integrerat HRIS, feedbackloopar, karriärutveckling, engagemangsanalyser Betalda abonnemang från 10 USD/månad per användare Culture Amp Kontinuerlig insamling av feedback, engagemangsanalyser och prestationsinsikter för organisationer som vill stärka arbetsplatskulturen och personalbehållningen. Medarbetarundersökningar, AI-driven analys, prestationsutvärderingar, engagemangskartor, anpassade mallar och benchmarkingverktyg. Anpassad prissättning Vantage Circle Belönings-, erkännande- och medarbetarengagemangsprogram för HR-team som driver motivation och prestanda i hybridorganisationer. Belöningsmarknad, erkännande från kollegor, spelifierade utmaningar, analyspanel, globala inlösningsalternativ Anpassad prissättning Nectar Peer-to-peer-erkännande, milstolpsuppföljning och automatisering av belöningar för företag som sätter människor i första rummet och främjar en kultur som bygger på uppskattning. Erkännandeflöden, anpassade utmaningar, inbyggd automatisering för belöningar, spårning av kärnvärden, engagemangsrapporter Anpassad prissättning Coworker. ai Automatiserade arbetsflöden med AI-minne för teknikteam, dataforskare och företagsdriftsteam. Företagets hjärna (OM1), Deep Work-läge, integrerade data, AI-uppgiftsutförande, kontextuella insikter Betald plan från 29,99 $/månad per användare Läs AI Mötesanalyser i realtid, engagemangsspårning och AI-genererade insikter för ledare som förbättrar kommunikationseffektiviteten och deltagandet. Mötesengagemangspoäng, sentiment-spårning, automatiska sammanfattningar, teamanalyser, kommunikationsinsikter Gratis; betalda abonnemang från 19,75 $/månad per användare. Patchwork Säker personalplanering, skiftledning och personal samordning för vårdorganisationer som balanserar efterlevnad och flexibilitet. Skiftplanering, personalanalys, mobil bemanning, efterlevnadsuppföljning, omedelbara personalmeddelanden Anpassad prissättning Slack Kanalbaserad meddelandehantering, automatisering av arbetsflöden och integration mellan olika verktyg för distribuerade team som effektiviserar samarbetet i realtid. Kanaler, möten, arbetsflöden, AI-sammanfattningar, appintegrationer, sökbara kunskapsarkiv Gratis; betalda abonnemang från 4,38 $/månad per användare. Mattermost Självhostad samverkan, incidenthantering och DevSecOps-automatisering för säkerhetsmedvetna team som arbetar i reglerade miljöer. Säker meddelandehantering, egenhosting, playbooks, automatisering av incidenter, DevSecOps-integrationer, revisionsloggar Betalda abonnemang börjar på 10 USD/månad per användare (faktureras årligen).

Vad ska du leta efter i alternativ till Glue?

Här är vad du ska leta efter när du söker efter alternativ till Glue. 👀

Feedback och undersökningar i realtid: Möjligheten att genomföra korta, frekventa och ofta anonyma undersökningar för att snabbt mäta medarbetarnas åsikter och identifiera problem när de uppstår, istället för att enbart förlita sig på årliga utvärderingar.

Omfattande anpassning av undersökningar: Leta efter plattformar som erbjuder anpassningsbara undersökningsverktyg och ett bibliotek med forskningsbaserade frågemallar som är skräddarsydda för specifika team, avdelningar eller livscykelstadier (t.ex. introduktion, avgång).

Sentimentanalys: Verktyg som använder AI för att analysera öppna kommentarer och feedback för att förstå den allmänna stämningen bland medarbetarna och upptäcka potentiella problem innan de eskalerar.

Flerstegsigenkänningssystem: Plattformen bör underlätta både peer-to-peer-igenkänning (t.ex. sociala flöden, ”kudos”-kort) och top-down-igenkänning från chefer och ledare för att främja en kultur av uppskattning.

Målsättning och uppföljning: Funktioner som gör det möjligt för anställda att sätta upp personliga mål (som OKR-mål eller SMART-mål) och anpassa dem till bredare företagsmål, med löpande uppföljning av framsteg och regelbundna avstämningar.

Handlingsbara insikter och AI-drivna rekommendationer: Dashboards och rapporter bör ge tydliga, datadrivna insikter och föreslagna handlingsplaner, snarare än bara rådata, för att hjälpa chefer och HR att fatta välgrundade beslut.

Sömlös integration: Verktyget måste integreras med befintliga HR-informationssystem (HRIS), lönehantering och dagliga kommunikationsverktyg för att säkerställa att det blir en naturlig del av de dagliga arbetsflödena och undviker datasilos.

Mobil tillgänglighet: En användarvänlig, mobiloptimerad upplevelse är avgörande för att engagera distansarbetare, hybridarbetare och frontlinjearbetare som inte alltid sitter vid ett skrivbord.

De 10 bästa alternativen till Glue

Letar du efter ett smartare sätt att engagera dina anställda? Här är de bästa alternativen till Glue som förenar sammanhang, teamkommunikation och automatisering. 🎯

1. ClickUp (Bäst för AI-driven uppgiftshantering, teamsamarbete och arbetsflödeshantering)

Dagens arbetsliv är trasigt.

Våra projekt, vår kunskap och vår kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss.

ClickUp löser detta med en app för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Låt oss utforska hur ClickUp för HR-team hjälper till att föra samman team och hålla dem sammankopplade.

Bryt kommunikationsbarriärerna med ClickUp Chat

ClickUp Chat underlättar teamkommunikationen genom att integrera konversationer direkt i ditt arbetsflöde. Det ger dig två sätt att kommunicera: offentliga eller privata kanaler för teamchattar och direktmeddelanden för en-till-en-chattar eller chattar i små grupper.

Du kan omedelbart skapa en ClickUp-uppgift från vilket meddelande som helst, så att du aldrig tappar bort dina uppgifter. Håll bara muspekaren över ett meddelande, klicka på "Skapa uppgift" och voilà. Den läggs till i ditt arbetsområde, komplett med sammanhang, ansvariga och rätt plats i listan.

Behöver du mer än ett enda meddelande? Välj mellan fyra typer av inlägg: Meddelande, Diskussion, Idé och Uppdatering, för att flexibelt strukturera kommunikationen efter dina behov.

Utforska dess avancerade funktioner:

Fånga upp och agera med ClickUp Brain

ClickUp Brain, plattformens AI-drivna assistent, hjälper ditt arbetsflöde att gå framåt och förvandlar varje chatt till insikt, samordning och handling.

Har du varit borta ett tag? Funktionen Catch Me Up hjälper dig att komma igång direkt. Välj en tidsram och se omedelbart allt du har missat, snyggt sammanfattat.

Skapa praktiska nästa steg och smarta svar direkt från din ClickUp Chat med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp Brains AI Project Manager sammanfattar omedelbart vad som har hänt och lyfter fram viktiga uppdateringar, beslut och nästa steg baserat på enkla naturliga språkprompter.

Och när det är dags att agera, skriver du bara @Brain eller @My Brain för att sammanfatta chattkontexten, skapa relaterade uppgifter, generera svar eller fortsätta en konversation med smarta AI-uppföljningar.

✅ Exempel på uppmaningar: Baserat på mötesanteckningarna, lista de tre viktigaste besluten och vem som är ansvarig för varje beslut

Sammanfatta denna chatt eftersom jag var offline i 48 timmar. Markera alla beslut som fattats, uppgifter som tilldelats och saker som kräver min uppmärksamhet.

Från den här tråden kan du skriva ett smart svar till @Maria som sammanfattar nästa steg och schemalägga en uppföljningsuppgift för teamet.

Effektivisera kommunikationen med ClickUp Ambient Agents

ClickUp Ambient Agents är smarta assistenter som finns i din arbetsmiljö och hjälper dig att automatisera rutinuppgifter.

Du kan välja mellan fördefinierade agenter för centrala produktivitetsuppgifter eller skapa egna anpassade agenter som är skräddarsydda för ditt teams arbetsflöde.

Till exempel svarar en förkonfigurerad svaragent på teamets frågor med hjälp av verifierade arbetsplatsdata.

Använd ClickUp Ambient Agents för att effektivisera kommunikationen inom dina chattkanaler

Eliminera AI-spridning med ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX är en AI-baserad desktop-app som ansluter direkt till ditt strategiska arbete (uppgifter, dokument, chattar och filer) så att varje svar baseras på verklig kontext.

Använd ClickUp Brain MAX:s appöverskridande automatiseringar för att hitta filer och starta arbetsflöden i ClickUp, Google Drive, Notion och mer

Denna enhetliga AI-hub ersätter flera separata verktyg. Dess kontextuella AI utnyttjar ClickUps arbetsdiagram och förstår hur uppgifter, projekt, möten och anslutna appar relaterar till varandra.

Det innebär att din AI-assistent vet exakt vad som händer på din arbetsplats, vilket hjälper dig att fatta beslut snabbare och eliminera "AI-spridning".

Brain MAX erbjuder även stöd för flera AI-modeller, vilket gör att du kan välja mellan ledande modeller som ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek eller Gemini för varje scenario.

ClickUps bästa funktioner

Sök i hela ditt arbetsutrymme: Hitta uppgifter, dokument, meddelanden och filer i ClickUp och anslutna verktyg som Google Drive eller GitHub med Hitta uppgifter, dokument, meddelanden och filer i ClickUp och anslutna verktyg som Google Drive eller GitHub med ClickUp Enterprise Search

Håll fingret på pulsen: Genomför regelbundna undersökningar med Genomför regelbundna undersökningar med ClickUp Forms för att utvärdera medarbetarnas engagemang och identifiera problem.

Centralisera företagets kunskap och policyer: Gör det enkelt för medarbetarna att hitta viktiga policyer, processer och information genom att samla dem i ClickUp Knowledge Management.

Spåra viktiga mätvärden: Använd Använd ClickUp Dashboards för att spåra engagemangsmätvärden, undersökningsresultat och deltagande i HR-initiativ.

Håll smartare möten med automatiska sammanfattningar: Starta snabba ljud- och videosamtal i ClickUp för att samarbeta i realtid. Du får också sammanfattningar, transkriptioner och nästa steg direkt med Starta snabba ljud- och videosamtal i ClickUp för att samarbeta i realtid. Du får också sammanfattningar, transkriptioner och nästa steg direkt med ClickUp SyncUps

Samla dina verktyg och data: Anslut appar som Slack, Google Kalender, GitHub och Figma via Anslut appar som Slack, Google Kalender, GitHub och Figma via ClickUp Integrations för att hålla dina uppdateringar och arbetsflöden perfekt synkroniserade.

Håll konversationerna handlingsbara: Tagga teammedlemmar, länka relaterade uppgifter eller dokument och förvandla chattar till spårbara, synliga åtgärder med Tagga teammedlemmar, länka relaterade uppgifter eller dokument och förvandla chattar till spårbara, synliga åtgärder med @mentions

Begränsningar för ClickUp

Med så många viktiga funktioner och vyer kan det ta tid att finjustera ClickUp så att det passar ditt teams arbetsflöde.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recensent sammanfattar det bra:

Ärligt talat, det jag gillar mest med ClickUp är att det samlar allt på ett ställe. Tidigare hade jag uppgifter i en app, Google Docs i en annan och mötesanteckningar utspridda överallt från Notion till Google Workspace. Med ClickUp kan jag bara öppna det och se vad jag behöver göra, lägga in anteckningar eller till och med chatta med mitt team utan att behöva hoppa mellan olika program.

Ärligt talat, det jag gillar mest med ClickUp är att det samlar allt på ett ställe. Tidigare hade jag uppgifter i en app, Google Docs i en annan och mötesanteckningar utspridda överallt från Notion till Google Workspace. Med ClickUp kan jag bara öppna det och se vad jag behöver göra, lägga in anteckningar eller till och med chatta med mitt team utan att behöva hoppa mellan olika program.

📮 ClickUp Insight: 34 % av de anställda känner sig inte bekväma med att ställa frågor på jobbet, och 14 % försöker oftast hitta svaren på egen hand. När människor tvekar att be om hjälp är det ofta ett tecken på att de inte känner sig fullt accepterade eller inkluderade i teamets inlärningsprocess. Lösningen? Skapa en väg utan fördomar där människor kan lära sig från befintliga kunskapsbaser och ta reda på processer i sin egen takt. ClickUps kunskapshantering, som består av ClickUp Brain och Connected Search, hjälper anställda att få svar på sina frågor och söka i hela arbetsytan, samt i integrerade appar från tredje part. Du behöver inte längre oroa dig för att ställa ”uppenbara” frågor eller störa andra.

2. Lattice (Bäst för AI-driven prestationshantering, talangutveckling och medarbetarengagemang)

via Lattice

Lattice är utformat för att hjälpa HR-chefer, ledare och företagsledare att stärka medarbetarnas engagemang och kombinerar analys, feedback och automatisering.

Dess integrerade HRIS ansluter till kommunikationsmodeller som stöder prestationsutvärderingar, målsättning och coaching av medarbetare, vilket gör det möjligt för team att agera utifrån insikter i realtid.

För organisationer som utvärderar alternativ till Glue utmärker sig Lattice genom sin People + AI-strategi, som kombinerar mänsklig förståelse med intelligent automatisering. Det hjälper chefer att erbjuda personlig coaching, HR-team att hantera repetitiva frågor och ledningen att fatta datastödda beslut om lön och prestation.

LatticeTalks bästa funktioner

Automatisera HR-frågor med Lattice AI Agent för att hantera ledighetspolicyer, förmåner och medarbetarnas förfrågningar.

Underlätta karriärutveckling med personlig coaching, måluppföljning och analys av framsteg.

Skapa transparenta granskningscykler med hjälp av AI för att objektivt lyfta fram styrkor och utvecklingsområden.

Ge cheferna verktyg för 1:1-möten, agendaskapare och automatisk åtgärdsspårning.

Begränsningar för LatticeTalks

Vissa administrativa arbetsflöden kräver flera steg, till exempel att växla mellan administratörsläge och användarläge för att utföra olika uppgifter.

Historiska prestations- och feedbackdata kan vara svåra att komma åt eller analysera intuitivt, vilket komplicerar beslutsfattandet för chefer och HR.

Priser för LatticeTalks

Talanghantering: 11 USD/månad per användare

Engagement-tillägg: 4 $/månad per användare

Grow-tillägg: 4 $/månad per användare

Tilläggskostnad: 6 USD/månad per användare

LatticeTalks betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om LatticeTalks?

Verkliga användare delar med sig av sina erfarenheter:

Lattice ger dig möjligheten att få feedback inte bara från din chef eller dina ledare, utan också från kollegor som du samarbetar nära med och arbetar med, så att du kan förbättra dig själv. Det finns inget som heter ogillande, men alternativen är för närvarande begränsade och det skulle kunna finnas fler funktioner för att registrera prestationen på månads- och kvartalsbasis.

Lattice ger dig möjligheten att få feedback inte bara från din chef eller dina ledare, utan också från kollegor som du samarbetar nära med och arbetar med, så att du kan förbättra dig själv. Det finns inget som heter ogillande, men alternativen är för närvarande begränsade och det skulle kunna finnas fler funktioner för att registrera prestationen på månads- och kvartalsbasis.

3. Culture Amp (Bäst för datadriven medarbetarengagemang och prestationsinsikter)

via Culture Amp

Culture Amp är en motor för ”beslutsintelligens” som hjälper organisationer att förstå och förbättra hur deras medarbetare arbetar, utvecklas och förblir engagerade. Den kombinerar kontinuerlig feedback, chattplattformar och beteendevetenskap för att omvandla medarbetarnas känslor till mätbara affärsresultat.

Plattformens intuitiva instrumentpaneler visar vad som driver produktivitet, lojalitet och tillhörighet, vilket ger ledare tydlighet att fatta säkra beslut som sätter människor i första rummet.

Med utgångspunkt i över 1,5 miljarder datapunkter omvandlar det mönster av engagemang och prestanda till praktiska insikter. Från att genomföra undersökningar till att analysera globala riktmärken hjälper Culture Amp team att bygga högpresterande kulturer i stor skala.

Culture Amps bästa funktioner

Starta AI Coach för att få personliga, vetenskapligt baserade coachningsinsikter som ökar prestanda och tillväxt.

Samla in feedback i stor skala genom över 40 anpassningsbara mallar för kommunikationsplaner med AI-kommentarsanalys.

Koppla ihop HR-data med tredjepartslösningar i ledande HRIS-system för snabbare och mer exakta insikter.

Påskynda beslutsfattandet med AI-drivna rekommendationer och prediktiva insikter som drivs av People Science.

Culture Amps begränsningar

Dashboards är visuellt tydliga, men det kan vara tidskrävande att gå in på detaljerade trender.

Frekventa varningar och aviseringar kan kännas överväldigande, särskilt för chefer i stora företag.

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Culture Amp-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Culture Amp?

En användare sammanfattar det perfekt:

Culture Amp gör det enkelt att genomföra företagsomfattande och avdelningsspecifika undersökningar. Programvaran är mycket intuitiv och de erbjuder utmärkt support. Den manuella importprocessen kan ta lite tid när nya medarbetare läggs till, men Culture Amp ger dig möjlighet att importera nya användare på flera olika sätt.

Culture Amp gör det enkelt att genomföra företagsomfattande och avdelningsspecifika undersökningar. Programvaran är mycket intuitiv och de erbjuder utmärkt support. Den manuella importprocessen kan ta lite tid när nya medarbetare läggs till, men Culture Amp ger dig möjlighet att importera nya användare på flera olika sätt.

4. Vantage Circle (Bäst för centraliserat medarbetarengagemang, erkännande och välbefinnande)

via Vantage Circle

Vantage Circle samlar erkännande, välbefinnande, förmåner och feedback och använder beteendevetenskap med AI för att göra engagemanget mer personligt. Du kan automatisera milstolpsfiranden med födelsedags- och tjänsteårspunkter, digitala årsböcker och belöningar.

Plattformen hjälper dig att omedelbart uppmärksamma prestationer genom peer-to-peer-, sociala eller panelbaserade erkännandeprogram.

Från synkronisering med dina befintliga HR-system till erbjudande av regionsspecifika belöningskataloger hjälper Vantage Circle företag att skapa en kultur som sätter människor i första rummet.

Vantage Circles bästa funktioner

Främja välbefinnande på ett holistiskt sätt med fitnessspårning, mindfulness-sessioner och företagsutmaningar genom Vantage Fit .

Starta snabba feedbackloopar med hjälp av AI-drivna, helt anonyma medarbetarundersökningar via Vantage Pulse .

Erbjud globala förmåner och cashback med utvalda rabatter från över 1000 varumärken genom Vantage Perks .

Få tillgång till användbara insikter om engagemang, prestanda och stämning med hjälp av analyspaneler i realtid.

Begränsningar för Vantage Circle

Belöningskatalogen kan kännas begränsad eller repetitiv efter långvarig användning.

Alla poäng kan inte användas i en enda transaktion, och en bekvämlighetsavgift kan debiteras för vissa inlösen.

Priser för Vantage Circle

Anpassad prissättning

Vantage Circle-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vantage Circle?

En användare förklarar det bäst:

Vantage Circle gör det enkelt att uppmärksamma och belöna kollegor, vilket verkligen bidrar till att höja teamets moral. Poängsystemet och inlösenalternativen är ett konkret sätt att visa uppskattning... Det skulle vara bra om plattformen erbjöd mer regionsspecifika eller personliga rekommendationer baserade på användarnas preferenser.

Vantage Circle gör det enkelt att uppmärksamma och belöna kollegor, vilket verkligen bidrar till att höja teamets moral. Poängsystemet och inlösenalternativen är ett konkret sätt att visa uppskattning... Det skulle vara bra om plattformen erbjöd mer regionsspecifika eller personliga rekommendationer baserade på användarnas preferenser.

5. Nectar (Bäst för peer-to-peer-erkännande, belöningar och program för att uppskatta medarbetare)

via Nectar

Nectar är utformat för HR-chefer, ledare och distribuerade team och kombinerar erkännande, teamkommunikation och anpassade utmaningar.

Som ett alternativ till Glue har Nectar ett mer människocentrerat tillvägagångssätt. Du kan fira prestationer, belöna milstolpar och koppla erkännande direkt till företagets värderingar. Plattformen stöder också intern kommunikation, så att meddelanden, uppdateringar och utrop sker i teamomfattande kanaler.

Du kan också spåra engagemang och kulturell hälsa med detaljerade instrumentpaneler och analyser som visar erkännandeaktivitet, deltagandegrader och påverkan per team eller avdelning.

Plattformen erbjuder också en flexibel belöningskatalog där teammedlemmar kan lösa in poäng mot presentkort, företagsprodukter eller anpassade förmåner.

Nectars bästa funktioner

Automatisera erkännande och belöningar genom modulen Erkännande och belöningar .

Starta företagsomfattande nomineringprogram för att hylla enastående insatser.

Anpassa upplevelser med värdebaserade erkännandetaggar som kopplar omdömen till företagets principer.

Skapa engagerande meddelanden med dra-och-släpp-funktionen Communication Builder.

Begränsningar för Nectar

Begränsad integration med bredare HR- och arbetsflödessystem kan göra det svårare att integrera verktyget i komplexa teknikstackar.

Meddelanden och kommunikationskanaler kan kännas röriga eller överväldigande.

Priser för Nectar

Anpassad prissättning

Nectar-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nectar?

Här är ett utdrag av vad användare har att säga om Nectar:

Nectar gör det enkelt att lösa in poäng mot en rad populära presentkort, med ett överskådligt gränssnitt som är lätt att navigera i... Plattformen fungerar smidigt, men jag skulle önska att det fanns fler möjligheter att tjäna poäng oftare.

Nectar gör det enkelt att lösa in poäng mot en rad populära presentkort, med ett överskådligt gränssnitt som är lätt att navigera i... Plattformen fungerar smidigt, men jag skulle önska att det fanns fler möjligheter att tjäna poäng oftare.

🔍 Visste du att? Social närvaroteorin förklarar hur digital kommunikation möjliggör en ”känsla av att vara tillsammans med någon annan”. Den sociala närvaron är dock ofta på en lägre nivå än vid personliga möten. Detta är viktigt att ha i åtanke när team övergår till chatt- och samarbetsplattformar.

6. Coworker. ai (Bäst för företagsteam som automatiserar komplexa arbetsflöden med AI-minne)

Coworker. ai är utvecklad för att tänka och agera utifrån ditt företags sammanhang. Den är utformad för teknikteam, produktchefer och AI-drivna organisationer och ansluter säkert till dina interna verktyg och data för att skapa vad den kallar ditt ”företags hjärna”. Den drivs av sin OM1-minnesarkitektur och hanterar komplexa, tvärfunktionella arbetsuppgifter.

Du kan be det att identifiera riskfyllda försäljningsaffärer, sammanfatta kodcommits, utarbeta tekniska dokument eller till och med samordna uppdateringar mellan Jira, Slack och GitHub.

Ställ komplexa frågor som "Vilka kunder är benägna att lämna oss?" eller "Vilka funktioner levereras denna vecka?" och få precisa, kontextuella svar.

Coworker. ai bästa funktioner

Analysera, planera och utför komplexa uppgifter med Deep Work Mode i över 40 integrerade appar.

Lagra och hämta sammanhang i över 120 dimensioner, inklusive projekt, team, mål och kommunikation.

Få automatiska uppdateringar om teamets framsteg, hinder och prestanda i alla anslutna system.

Begränsningar för Coworker.ai

Det bygger på storskalig datainhämtning; företag med spridda eller isolerade källor kan ha svårt att bygga upp ett effektivt ”företagsminne”.

Kräver installation i över 40 appar och integration i flera system innan full nytta kan uppnås.

Priser för Coworker.ai

Pro: 29,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Coworker. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Det första riktiga chatt-systemet för flera användare, Talkomatic (1973) på PLATO-systemet vid University of Illinois, visade varje deltagares text tecken för tecken i en särskild zon.

7. Read AI (Bäst för mötesanalys i realtid, engagemangsspårning och konversationsinsikter)

via Read AI

Read AI förhindrar den förvirring du känner efter ett möte där du tappat koncentrationen.

Det är en AI-produktivitetsassistent som ansluter sig till din digitala arbetsplats, deltar i möten, skannar e-postmeddelanden och synkroniserar chattar för att sammanfatta diskussioner, extrahera åtgärdspunkter och lyfta fram insikter. Plattformen fungerar inom Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail och Slack.

Dess Search Copilot hjälper dig att omedelbart hitta vad som sades i ett möte, lovades i ett e-postmeddelande eller nämndes i en chattråd. Samtidigt anpassar AI-agenter som Monday Briefing, End-of-Week Agents och Post-Meeting Recap ditt arbetsflöde och levererar skräddarsydda sammanfattningar, veckovisa insikter och förslag på nästa steg.

Läs om AI:s bästa funktioner

Spela in diskussioner med Meeting Assistant för sammanfattningar, transkriptioner och uppspelning av höjdpunkter.

Speaker Coach med engagemangsmätningar och samtalsanalys. Eliminera kommunikationsproblem på arbetsplatsen medmed engagemangsmätningar och samtalsanalys.

Följ framstegen med For You Page , som är din personliga instrumentpanel för mötesämnen och återkommande teman.

Öka teamets produktivitet med optimeringsrapporter som rekommenderar bättre schemaläggning och mötesvanor.

Läs om AI:s begränsningar

Sammanfattningar och AI-genererade anteckningar kan vara för allmänna eller missa subtila detaljer i konversationen, särskilt i snabba eller personliga diskussioner.

Funktionaliteten är starkt beroende av integrationer med specifika plattformar som Zoom, vilket begränsar mångsidigheten för team som vill ha en app för snabbmeddelanden.

Läs om AI-prissättning

Gratis

Pro: 19,75 $/månad per användare

Enterprise: 29,75 $/månad per användare

Enterprise+: 39,75 $/månad per användare

Läs AI-betyg och recensioner

G2: 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Read AI?

Här är vad en användare hade att säga:

Möjligheten att se anteckningarna efter mötet var mycket hjälpsam. Texten och ljudet gjorde det mycket lättare att gå tillbaka och granska de ämnen som behandlades. Jag hade mycket svårt att ladda ner filerna från webbplatsen. Dessutom lämnade gränssnittet mycket att önska.

Möjligheten att se anteckningarna efter mötet var mycket hjälpsam. Texten och ljudet gjorde det mycket lättare att gå tillbaka och granska de ämnen som behandlades. Jag hade mycket svårt att ladda ner filerna från webbplatsen. Dessutom lämnade gränssnittet mycket att önska.

8. Patchwork (Bäst för flexibel personalplanering, skiftledning och efterlevnadskontroll)

via Patchwork

Hälso- och sjukvården stannar inte upp för administration, och Patchwork har utvecklats med tanke på den verkligheten. Det är utformat speciellt för NHS-kliniker och vårdteam och erbjuder en intuitiv plattform för hantering av skift, scheman och personalplanering.

Från att boka vikarier till att hantera ledighet, undantagsrapporter och betalningar – Patchwork-plattformen ger dig full kontroll över ditt arbete. Den kopplar samman sjukhus, avdelningar och byråpartner genom ett samarbetsnätverk för bemanning, vilket gör flexibelt arbete säkert och regelrätt.

Kliniker kan använda detta verktyg för snabbmeddelanden på jobbet, boka skift, se sina teams scheman och få betalt utan dröjsmål.

Patchworks bästa funktioner

Hantera vikarieringsskift enkelt med Patchwork Bank och automatiserad betalningsspårning.

Samarbeta mellan NHS-organisationer med hjälp av Collaborative Bank med en enda onboarding-process.

Planera och uppdatera scheman, ledigheter och undantagsrapporter med Patchwork Rota .

Förenkla arbetsflöden, bemanning av byråer och kostnadsöversikt med Agency Manager.

Begränsningar med Patchwork

Det är beroende av NHS-förtroende, vilket gör dess tillämplighet begränsad utanför det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet.

Fokuserar främst på tillfällig bemanning och skiftplanering, vilket kanske inte helt täcker andra aspekter av personalhantering, såsom rekrytering av heltidsanställda eller långsiktig personalplanering.

Patchwork-prissättning

Anpassad prissättning

Patchwork-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Instant messaging (IM) har sina rötter längre tillbaka: en av de tidigaste formerna var en del av EMISARI-systemet, som utvecklades 1971 som ett chattverktyg för den amerikanska regeringens Emergency Management Information Systems and Reference Index.

9. Slack (Bäst för AI-driven teamsamarbete och sammankopplade arbetsflöden)

via Slack

Slack kombinerar kommunikation, AI-assistans och automatisering av arbetsflöden i en enda arbetsyta där team, verktyg och projekt kopplas samman på ett smidigt sätt.

Med Slack AI kan teamen omedelbart sammanfatta missade konversationer, extrahera projektinsikter och söka i hela företagets kunskapsbaser.

För teknikteam och produktledare som letar efter alternativ till Glue erbjuder denna app för teamkommunikation ett användarvänligt, rent gränssnitt som förstärks av intelligenta agenter som Agentforce och Slackbot. Dessa AI-kompanjoner kan hantera repetitiva uppgifter, såsom att uppdatera försäljningsförslag, ställa in påminnelser och ta fram insikter från anslutna verktyg som Salesforce, Asana och Google.

Slacks bästa funktioner

Automatisera anpassade arbetsflöden med Workflow Builder för att skapa tidsbesparande automatiseringar direkt i kanalerna.

Samarbeta i kanaler för att samla konversationer, filer och verktyg i en transparent arbetsyta.

Håll live-diskussioner med hjälp av Huddles för snabb samverkan via ljud eller video.

Spela in och dela uppdateringar med Clips för att kommunicera asynkront.

Slacks begränsningar

Att söka efter gamla meddelanden och filer kan vara tidskrävande och ineffektivt, till skillnad från Slacks konkurrenter

Desktop-applikationen kan kräva frekvent omladdning eller omloggning, vilket kan orsaka frustration när det gäller användbarheten.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 4,38 $/månad per användare

Företag: 9 $/månad per användare

Enterprise+: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 36 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

Här är vad en användare tyckte var mest användbart:

Slack effektiviserar teamkommunikationen och gör den både enkel och välorganiserad. Jag uppskattar verkligen det intuitiva gränssnittet, som gör att jag enkelt kan skapa kanaler för olika projekt, dela filer effektivt och ansluta till andra verktyg som Google Drive, Zoom och Notion. Slack är utmärkt för att underlätta snabb kommunikation, men det kan bli överväldigande när det finns många meddelanden eller kanaler att hålla reda på. Särskilt aviseringar kan vara ganska störande, särskilt när man arbetar i stora team.

Slack effektiviserar teamkommunikationen och gör den både enkel och välorganiserad. Jag uppskattar verkligen det intuitiva gränssnittet, som gör att jag enkelt kan skapa kanaler för olika projekt, dela filer effektivt och ansluta till andra verktyg som Google Drive, Zoom och Notion. Slack är utmärkt för att underlätta snabb kommunikation, men det kan bli överväldigande när det finns många meddelanden eller kanaler att hålla reda på. Särskilt aviseringar kan vara ganska störande, särskilt när man arbetar i stora team.

10. Mattermost (Bäst för säker, självhostad samverkan i uppdragskritiska miljöer)

via Mattermost

Mattermost är en säker, öppen källkodsplattform för samarbete som är utvecklad för växande team som arbetar i miljöer med hög säkerhet, strikta regler och kritiska uppdrag. Den är självhostad, vilket innebär att du har fullständig kontroll över dina data, din infrastruktur och din integritet.

Plattformen kombinerar realtidsmeddelanden, fildelning och röstsamtal med integrerade playbooks och DevSecOps-arbetsflöden.

Du kan samarbeta via permanenta kanaler, automatisera uppgifter med slash-kommandon och bots samt ansluta till verktyg som GitHub, Jenkins och Jira.

Mattermosts bästa funktioner

Kör standardiserade arbetsflöden med hjälp av integrerade Playbooks för incidenthantering och releasehantering.

Sammanfatta möten med AI med hjälp av självhostade Mattermost Agents som skyddar känslig data.

Aktivera rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och avancerade säkerhetskonfigurationer för känsliga HR-processer.

Mattermosts begränsningar

Sökfunktionen kan vara grundläggande och mindre effektiv när det gäller att hitta specifika meddelanden eller kodsnuttar, till skillnad från Mattermost-alternativ.

Mängden krav på kodformatering (t.ex. markdown för kodsnuttar) kan vara besvärlig för tekniska användare som ofta delar skript eller frågor.

Priser för Mattermost

Professional: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise Advanced: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Mattermost

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mattermost?

Här är en kort kommentar från en verifierad användare:

Det jag gillar mest med Mattermost är dess flexibilitet och anpassningsbarhet. Det är open source, vilket innebär att vi kan skräddarsy det efter vårt teams specifika behov, till skillnad från andra plattformar... En nackdel med Mattermost är att det ibland kan kännas mindre polerat jämfört med andra samarbetsverktyg. Det förekommer ibland buggar...

Det jag gillar mest med Mattermost är dess flexibilitet och anpassningsbarhet. Det är open source, vilket innebär att vi kan skräddarsy det efter vårt teams specifika behov, till skillnad från andra plattformar... En nackdel med Mattermost är att det ibland kan kännas mindre polerat jämfört med andra samarbetsverktyg. Det förekommer ibland buggar...

Åtgärda bristerna i medarbetarnas engagemang med ClickUp

Glue syftade till att vara den sammanhållande kraften för ditt team, men som vi har sett sker verkligt engagemang inte i ett silo. Det sker där arbetet utförs.

När du separerar dina engagemangsverktyg från ditt dagliga arbetsflöde skapar du friktion – precis det du försöker eliminera. Alternativen som listas ovan erbjuder alla robusta lösningar: Lattice och Culture Amp är kraftfulla verktyg för djupgående HR-analyser, medan Slack och Mattermost är utmärkta för att hålla kommunikationslinjerna öppna.

Det ideala alternativet bör dock inte bara mäta engagemang, utan också underlätta det genom att undanröja hinder. Om du letar efter ett verktyg som inte bara ”limmar” ihop saker utan också integrerar dina medarbetare, processer och kommunikation på ett grundläggande sätt, är ClickUp det självklara valet.

