Gratis mallar för sminkartistkontrakt som säkerställer dina bokningar

Har du någonsin haft en kund som avbokade precis före sin stora dag? Eller någon som gick iväg utan att betala efter timmar av sminkarbete?

Utan ett kontrakt blir det nästan omöjligt att backa upp dina villkor eller skydda värdet av din tid och dina ansträngningar.

De flesta frilansande makeupartister har någon gång ställts inför detta. Med pressen att hantera kunder och schemaläggning hamnar pappersarbetet ofta i bakgrunden. Men den lilla förseningen kan bli ett verkligt problem när en oenighet eller utebliven kund leder till förlorade intäkter och mycket stress.

Det är precis därför vi har skapat den här artikeln. Här hittar du gratis, färdiga ClickUp-mallar för sminköverskontrakt som kan hjälpa dig att:

Säkra dina bokningar

Ställ tydliga förväntningar

Driv din skönhetsverksamhet med självförtroende

Så, utan vidare, låt oss dyka in!

👀 Visste du att? Marknaden för makeupartisttjänster blomstrar över hela världen. Den förväntas växa från 6,93 miljarder US-dollar 2025 till nästan 12 miljarder US-dollar 2035, vilket motsvarar en stadig CAGR på 5,6 %. Denna ökning visar hur snabbt efterfrågan på evenemang växer världen över och hur mycket mer människor nu värdesätter professionella skönhetstjänster i influencers era.

Vad är mallar för sminkartistkontrakt?

En mall för sminkartistkontrakt är ett färdigt juridiskt dokument som beskriver villkoren för tjänsten mellan en sminkartist och deras kund. Den definierar tydligt detaljer som:

Arbetsomfattning

Prissättning

Depositions- och avbokningspolicy

Evenemangsdatum

Ansvarsbestämmelser

Det fungerar som ett skriftligt avtal som skyddar båda parter (i detta fall frilansande makeupartister och kunder), förhindrar missförstånd och säkerställer ett smidigt samarbete mellan dem.

Beroende på din arbetsmiljö finns det olika typer av kontrakt som makeupartister kan använda, till exempel serviceavtal, anställningskontrakt eller samförståndsavtal, för att passa alla typer av kundrelationer.

Gratis mallar för makeupartistkontrakt i korthet

Vad kännetecknar en bra mall för sminkmästarkontrakt?

En bra mall för makeupartistkontrakt ska vara tydlig, detaljerad och juridiskt korrekt. Den ska täcka alla aspekter av din tjänst för att förhindra förvirring eller tvister senare. Här är vad du ska tänka på innan du väljer en 👇

Tjänstens omfattning och leveranser : Se till att mallen tydligt anger vad som ingår i avtalet, till exempel typ av sminkning (bröllop, redaktionellt, fest), antal personer etc.

Bokningsinformation och schema : Välj en mall som innehåller utrymme för att ange evenemangets datum, start- och sluttider samt plats, inklusive restid om det är tillämpligt. Detta håller din kalender organiserad och hjälper dig att undvika dubbelbokningar eller tidskonflikter.

Priser, depositioner och betalningsvillkor: En transparent betalningsklausul skyddar dina inkomster och sätter professionella gränser. Din avtalsmall bör innehålla total kostnad, procentuell förskottsbetalning, accepterade betalningsmetoder, förfallodatum och en ersättningspolicy för resor, parkering eller andra evenemangsrelaterade utgifter.

Avboknings- och återbetalningspolicy : Använd mallar som specificerar vad som händer om kunden avbokar eller ombokar, samt om depositioner är återbetalningsbara. Detta hjälper dig att spara tid och resurser som annars skulle gå åt till blockerade datum eller avbokningar i sista minuten.

Klausuler om försenad ankomst och utebliven ankomst : Se till att den mall du väljer anger en respitperiod och eventuella extra avgifter för förseningar som orsakas av kunden.

Klausul om hälsa, hygien och ansvar : Välj en mall som tydligt anger att alla produkter är desinficerade och säkra, och specificera ansvaret i händelse av allergiska reaktioner. Detta skyddar dig juridiskt och försäkrar dina kunder om säkerhet och professionalism.

Rättigheter till användning av foton och portfolio : För att klargöra äganderätten bör din avtalsmall ange om du får använda kundfoton för sociala medier, portfolio eller marknadsföring, och du bör inhämta skriftligt medgivande för detta.

Signaturer och bekräftelse av avtalet: Välj en mall som säkerställer att båda parter signerar digitalt eller fysiskt och bekräftar att de förstår och accepterar villkoren.

📮 ClickUp Insight: 74 % av anställda använder två eller flera verktyg bara för att hitta den information de behöver – samtidigt som de hoppar mellan e-post, chatt, anteckningar, projektledningsverktyg och dokumentation. Detta ständiga byte av kontext slösar tid och sänker produktiviteten. Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp allt ditt arbete – e-post, chatt, dokument, uppgifter och anteckningar – i ett enda sökbart arbetsutrymme, så att allt finns precis där du behöver det.

Mallar för sminkösavtal

Att driva en makeupverksamhet innebär att hålla ordning på bokningar, kunder och betalningar. Med täta evenemang och ändringar i sista minuten är det lätt att missa viktiga detaljer.

Det är här ClickUp kommer in som en allt-i-ett-arbetsplats. Det hjälper frilansande makeupartister och skönhetsproffs att hålla ordning, från att hantera kundscheman till att spåra fakturor och kontrakt.

Och för att göra det ännu enklare erbjuder ClickUp gratis mallar för sminkmästarkontrakt som du kan börja använda direkt. Varje mall är utformad för att hjälpa dig att skapa tydliga avtal och skydda dina bokningar utan att du behöver stressa med att skriva kontrakt från grunden.

1. ClickUp-mall för tjänsteavtal

Hämta gratis mall Använd denna mall för tjänsteavtal från ClickUp för att skapa och hantera dina avtal för sminkbokningstjänster.

ClickUps mall för tjänsteavtal fungerar som en tydlig, varumärkesanpassad avtalsplattform som omedelbart förbättrar dina sminkbokningar och underlättar din kundonboardingprocess. Du kan lägga till ditt företagsnamn och din logotyp för att redan från första sidan skapa en professionell ton för arbetsrelationen. Mallen anger också vem du arbetar med och vad avtalet omfattar, eller grundläggande förväntningar från båda sidor.

Du kan precisera exakt vad du erbjuder för den bokningen, oavsett om det gäller bröllopsmakeup, festmakeup, grooming, touch-ups, provmakeup eller redaktionell styling, så att det inte uppstår någon förvirring senare. Det låter dig också tydligt specificera de ekonomiska aspekterna genom att ange förskottsbelopp, provkostnader, resekostnader, övertidsavgifter eller extra looks som läggs till i sista minuten.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Ange hur länge avtalet gäller och beskriv vad som händer om någon av parterna säger upp eller ombokar avtalet.

Sammanfatta dina tjänster och leveranser snabbt med hjälp av den inbyggda funktionen för att beskriva godkännanden och överlämningar.

Ställ enkelt in månatliga eller milstolpsbaserade betalningsplaner för långsiktiga samarbeten med studior eller varumärken.

Återanvänd samma eleganta, anpassningsbara kontraktsformat för att minska antalet timmar av administrativt arbete för varje kund.

✅ Perfekt för: Frilansande makeupartister och skönhetsentreprenörer som vill vara organiserade och professionella samtidigt som de skyddar sin verksamhet.

💡 Proffstips: Att skriva kundavtal från grunden kan ta timmar, men inte när du har ClickUp Brain vid din sida. Denna inbyggda AI-assistent hjälper dig att utforma anpassade serviceavtal på några minuter med hjälp av dina egna uppgifter, tonfall och arbetsflöde. Berätta bara för ClickUp Brain vilken typ av makeup-tjänst du erbjuder, så genererar det ett polerat kontraktsutkast som är klart för redigering. Från prissättning och tidsplaner till avbokningspolicyer täcker det alla väsentliga delar du behöver. Be ClickUp Brain att ”Skapa ett professionellt avtal för bröllopsmakeup med information om priser, deposition, avbokningsvillkor, resekostnader och ansvarsfriskrivningsklausuler. ”

2. ClickUp-mall för ramavtal för tjänster

Hämta gratis mall Definiera villkoren mellan kund och tjänsteleverantör och säkerställ tydlighet kring betalning och ansvar med ClickUps mall för ramavtal för tjänster.

Om du arbetar med återkommande kunder, salonger, produktionsbolag eller byråer är ClickUps mall för ramavtal perfekt för dig. Den innehåller alla grundläggande uppgifter, såsom ditt företagsnamn, kundens uppgifter, projektets startdatum, de tjänster du erbjuder och hur du ska betalas. Du kan planera tidslinjer för uppgifter som när feedback från provsminkningen ska delas, när slutgiltiga godkännanden ska ske eller när du förväntas leverera moodboards, referensblad eller support på plats.

Det som gör denna mall särskilt betryggande är hur väl den skyddar din verksamhet. Den beskriver tydligt ansvarsförväntningarna för att skydda dig i händelse av oväntade hudreaktioner eller utrustningsrelaterade missöden. Sekretessavsnittet skyddar dig också och säkerställer att privata konversationer, bilder, briefs och icke publicerade koncept förblir mellan dig och kunden, även långt efter att projektet har avslutats.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Välj ditt ideala betalningsformat, från timpris, fast avgift, provisionsbaserat eller anpassat för att passa allt från en enda bröllopsbokning till en flerdagars produktionsinspelning.

Förtydliga vem som tillhandahåller smink, belysning, hygienverktyg eller tillbehör på plats så att det inte uppstår någon förvirring när du anländer till lokalen eller studion.

Skydda ditt kreativa arbete genom att definiera vem som äger foton, anpassade utseenden, koncept och visuellt material som delas eller utvecklas under projektet.

Bekräfta om assistenter eller andra artister kan delta i stora evenemang och få kundens godkännande när det behövs för uppställningar med flera artister.

✅Perfekt för: Bröllopsmakeupartister och produktionsbaserade sminkteam som hanterar återkommande eller långsiktiga kundrelationer.

💡 Proffstips: Eftersom mallen för huvudavtalet är skapad med ClickUp Docs behöver du inte hantera något av detta genom spridda meddelanden eller muntliga löften. Du kan ange arbetstider, månatliga eller per-evenemang-betalningsstrukturer, sekretess kring kundlistor och till och med produktanvändningspolicyer i ett överskådligt dokument som är klart att redigera. Skapa en mall för sminköverskontrakt i ClickUp Docs Med den inbyggda AI-funktionen i ClickUp kan du dessutom generera avtalsvillkor direkt, vilket hjälper dig att slutföra professionella avtal snabbare och hålla hela ditt skönhetsteam samordnat utan förvirring.

3. ClickUps mall för konsultavtal

Hämta gratis mall Definiera arbetsomfång och betalningsvillkor tydligt med ClickUps mall för konsultavtal.

Om du är en makeupartist som erbjuder personlig vägledning eller varumärkeskonsultation är ClickUps mall för konsultavtal perfekt för dig. Den är idealisk för enskilda uppdrag som bröllopsmakeup, fotografering, backstage-förberedelser eller andra projekt där du anlitas för en tydlig, definierad uppgift. Allt kretsar kring det specifika uppdraget: vad du ska göra, hur mycket det kostar, när det ska vara klart och vad kunden kan förvänta sig av dig.

Ersättningssystemet fungerar utmärkt för alla prissättningsmodeller för makeupartister. Du kan ange om du tar betalt per look, per timme, per brud, en fast avgift för hela projektet eller till och med en provision om du arbetar med varumärkesrelaterad rådgivning. Och om du tar ut förskottsbetalningar för större uppdrag, som bröllopspaket eller evenemang på annan ort, gör avsnittet om förskottsbetalningar det mycket tydligt hur mycket som måste betalas i förskott och om det beloppet är återbetalningsbart eller inte.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Anpassa varje detalj i evenemanget, från antalet looks och provningar till touch-ups och tidsplaner, så att kunderna vet exakt vad som ingår i deras bokning.

Klargör betalningsförväntningarna i förväg, ange när fakturorna förfaller och hur de ska betalas för att undvika förvirring eller förseningar i sista minuten.

Gör avtalen officiella direkt med alternativ för digitala eller fysiska signaturer som påskyndar bekräftelser och säkrar dina bokningar.

✅ Perfekt för: Frilansande makeupartister eller proffs som erbjuder specialiserad makeupvägledning och utbildningstjänster

⚡ Mallarkiv: Utforska gratis konsultmallar för konsultavtal och tjänster för att effektivisera hur du strukturerar, prissätter och levererar dina skönhetskonsultprojekt.

4. ClickUps mall för entreprenörsavtal

Hämta gratis mall Definiera dina projektvillkor tydligt med hjälp av ClickUps mall för entreprenörsavtal.

ClickUps mall för entreprenörsavtal fungerar utmärkt när du anlitas enbart som praktisk makeupartist. Mallen fokuserar på den praktiska sidan av ditt arbete, dvs. att faktiskt dyka upp, skapa looks, hantera touch-ups och leverera tjänster på plats eller på inspelningsplatsen.

Det hjälper dig att definiera dina arbetsgränser, oavsett om det gäller vem som tar med sig sin egen utrustning, researrangemang eller hur avbokningar i sista minuten hanteras. Du kan också planera hur länge arbetsrelationen ska pågå. Avtalet förnyas automatiskt varje år om inte någon säger upp det. Betalningsuppställningen är också enkel och flexibel, oavsett om du får betalt månadsvis, veckovis, per fotografering eller som fast artist.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Stärk din självständighet genom att tydligt ange att du inte är anställd och att du fritt kan ta emot andra kunder.

Klargör dina skattemässiga skyldigheter så att din verksamhets ekonomi förblir ren och följer gällande regler.

Skydda kundernas integritet genom att använda strikta sekretessvillkor som håller känsliga idéer och personuppgifter helt säkra.

Förenkla samarbetet genom att använda uppgiftspårning och delade ClickUp-instrumentpaneler för att hantera alla bokningar smidigt.

✅ Perfekt för: Makeupartister som arbetar med flera samarbetspartners och strävar efter organiserade och rättvisa partnerskap för att hålla varje projekt professionellt.

💡Proffstips: Arbetar du med högprofilerade fotograferingar eller varumärkeskampanjer? Skydda ditt arbete och dina kunduppgifter med NDA-mallar som är skapade för kreativa proffs. Här är vad du kan göra med dem: Skydda konfidentiell kund- eller varumärkesinformation innan projektdiskussioner

Skydda ditt kreativa arbete genom att placera alla dina sminkidéer och planeringsmaterial under starkt NDA-skydd.

Bygg upp förtroende hos dina samarbetspartners genom att hålla all kommunikation professionell och privat.

5. ClickUps mall för generellt serviceavtal

Hämta gratis mall Skapa enkla, anpassningsbara serviceavtal med ClickUps mall för generiska serviceavtal.

ClickUps mall för generiskt serviceavtal är ett annat enkelt och professionellt sätt att beskriva dina sminktjänster utan att komplicera saker och ting. Den omvandlar dina tjänster till tydliga åtaganden som skyddar din tid och dina ansträngningar redan innan du öppnar din sminkväska. Du kan ange hur länge avtalet ska gälla utifrån det uppdrag du tar på dig, oavsett om det är en endagsfotografering eller en hel bröllopssäsong.

Det ger dig också utrymme att förklara exakt vad du anlitas för att göra, till exempel hur många looks, om grooming eller hårstyling ingår, hur länge du stannar för touch-ups, eller om prov och förberedelser inför evenemanget ingår i paketet. Du kan också bekräfta eventuella studiokrav eller kundriktlinjer som du kommer att följa, vilket hjälper till att undvika förvirring när du anländer till inspelningsplatsen eller evenemangsplatsen. Och eftersom professionalism är lika viktigt som kreativitet, anges det tydligt i avtalet att arbetet kommer att utföras nyktert och ansvarsfullt för att skydda både ditt rykte och kundens arbetsmiljö.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skydda båda parter genom att låta kunderna granska ditt slutgiltiga arbete innan betalning.

Centralisera ditt arbetsflöde med ClickUp Reminders så att varje steg (resor, samtalstider, touch-ups) koordineras perfekt.

Anpassa mallen för engångsbokningar eller återkommande fotograferingar och duplicera den enkelt för framtida kunder.

Upprätthåll avtalets stabilitet med separerbarhet, vilket säkerställer att avtalet förblir giltigt även om en klausul skulle bli ogenomförbar.

✅ Perfekt för: Makeupartister, frisörer, salongägare och frilansande skönhetsspecialister som vill ha ett flexibelt, redigeringsklart kontrakt som de kan använda för alla typer av kunder eller projekt.

💡 Proffstips: Att hålla kontakten med kunderna före och efter bokade tider är inte bara god etikett, det är smart affärsverksamhet. Undersökningar visar att 75 % av kunderna förblir lojala mot skönhetsproffs som upprätthåller en konsekvent kommunikation under hela tjänsteupplevelsen. Prova detta: Skapa enhetlighet i ditt arbetsflöde genom att ställa in små automatiska meddelanden som håller kunderna informerade och uppskattade vid rätt tillfällen. Några genomtänkta texter kan förvandla engångskunder till återkommande bokningar och rekommendationer!

6. ClickUp-mall för arbetsavtal

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för arbetsavtal för att samordna ditt team genom att klargöra hur alla ska bidra och samarbeta.

Teamarbetet flyter smidigare när alla är på samma sida, och det är precis vad ClickUps mall för arbetsavtal hjälper dig att uppnå. Den fungerar som ett samarbetsverktyg för dig och ditt team, perfekt för dem som arbetar med frisörer, assistenter eller fotografer, eller en hel glamourös personalstyrka på bröllop eller stora produktioner.

Mallen har en layout i whiteboard-stil som känns som ett digitalt studionbord där alla kan brainstorma i realtid. Du kan planera bröllopsfestens utseende, skapa moodboards, kartlägga tidslinjer för fotograferingar eller notera detaljer för flerdagarsevenemang, även om vissa medlemmar arbetar på distans eller från studion. Allt organiseras i tre interaktiva tavlor som gör ditt arbetsflöde lugnt och samarbetsinriktat:

Personlighet: Förstå hur varje teammedlem arbetar. Ta reda på om de är morgonmänniskor, snabba arbetare, tysta kreatörer eller energiska multitaskare, så att bröllopsmorgnar och fotograferingar går smidigt.

Ambitioner: Ge alla utrymme att dela med sig av sina mål, till exempel om de föredrar att göra mer redaktionellt arbete, leda bröllopsteam, resa till evenemang på andra orter eller helt enkelt upprätthålla en balanserad schemaläggning under högsäsong.

Ämnesresolutioner: Förvandla diskussioner till tydliga avtal genom att organisera ämnen (som hygienstandarder, assistentavgifter, kommunikationsflöde eller delning av utrustning) i förslag och slutgiltiga beslut som godkänts av teamet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera din teamhierarki så att alla förstår ansvarsfördelningen och hur den övergripande glamouriga uppställningen fungerar under ett projekt.

Använd ClickUp Whiteboards för att skapa ett tydligt visuellt utrymme där ditt team kan se hur alla passar in i arbetsflödet och hur schemat och arbetsstilen hänger ihop.

Fastställ enkla kommunikationsregler som förklarar rätt tillfällen och rätt sätt att dela kundfeedback eller eventuella förändringar under projektet.

Länka dina klisterlappar mellan olika tavlor så att du kan kartlägga flödet för dina fotograferingar eller godkännandetider på ett tydligt och visuellt sätt.

✅ Perfekt för: Makeupartister som leder små kreativa team eller frilansande medarbetare som vill ha ett tydligare och mer transparent sätt att samarbeta på.

🎥 Bonus: Lär dig hur makeupartister kan använda ClickUp Whiteboards för att planera sitt arbete och organisera allt visuellt, från idéer till övergripande tidsplaner och teamkoordinering.

⚡ Mallarkiv: Samarbetar du med frisörer, fotografer eller modemärken? Se till att alla projekt är rättvisa och transparenta med mallar för samarbetsavtal som är skräddarsydda för kreativa proffs. Här är vad du kan göra med dem: Minska förvirringen genom att tydligt formulera dina förväntningar på arbetet och tidsplanen i skriftliga villkor som alla kan lita på.

Ange hur varje person bidrar och vem som har kreativa och ekonomiska rättigheter, så att hela projektet kan genomföras med en tydlig förståelse från början.

Förtydliga hur ditt innehåll kan användas genom att ange behörigheter för allt visuellt material eller reklammaterial som skapas under projektet.

Om du vill förbättra samordningen och effektiviteten kommer du också att uppskatta denna snabbguide om hur du ökar produktiviteten i din verksamhet eller ditt företag .

7. ClickUps mall för anställningsavtal

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för anställningsavtal för att dela med dig av arbetsuppgifter och förväntningar på arbetsplatsen i ett tydligt och organiserat format.

När din skönhetsverksamhet börjar växa blir pappersarbetet lika viktigt som dina borstar. ClickUps mall för anställningsavtal är ditt verktyg för att formalisera ett arbetsförhållande med alla som du anställer i din skönhetsverksamhet, till exempel en junior makeupartist som lär sig av dig eller en studioassistent som hjälper dig under de hektiska bröllopsmånaderna.

Mallen öppnas med en enkel introduktion där du fyller i tomma fält med namn, adresser, företagsuppgifter och datum för anställningens ikraftträdande. Därefter får du ett särskilt utrymme för att definiera hur anställningen fungerar, hur introduktionen ser ut och vilka professionella standarder alla som representerar ditt varumärke måste följa. Det bästa av allt? Du kan också beskriva en fullständig ersättningsstruktur som täcker hur och när personer får betalt för olika typer av arbete.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Ställ tydliga förväntningar på studion genom att förklara hur ditt team ska hantera tiden och uppträda professionellt gentemot kunderna.

Skydda din varumärkeskultur genom att fastställa regler för respektfullt beteende, hygienstandarder, säkerhetsrutiner, kundkontakter och sekretess för fotograferingar eller arbete med kändisar.

Håll ordning på alla viktiga dokument genom att placera nödvändiga dokument och signaturer direkt i avtalet via ClickUps bilagor.

Effektivisera teamkommunikationen genom att använda kommentarer och påminnelser för att hantera kontraktsuppdateringar eller policyändringar.

✅ Perfekt för: Frilansande makeupartister och salongägare som anlitar supportpersonal för olika kundprojekt och vill ha ett tydligt sätt att hantera dessa arbetsrelationer.

⭐ Bonus: Fånga dina sminkidéer med bara din röst med hjälp av ClickUp Brain Max – Talk to Text. Är du upptagen med att blanda eller styla när en bra idé dyker upp? Istället för att sluta skriva kan du bara säga det högt. Med Talk to Text i ClickUp Brain Max kan du: Spara kundanteckningar handsfree under provperioder

Registrera produktnamn, nyanser, färger eller tekniker innan du glömmer dem.

Spara sista minuten-ändringar i utseendet när du är på språng Allt du säger blir omedelbart text i ClickUp. Perfekt för makeupartister som alltid är kreativa på språng!

8. ClickUp-mall för avtalsbrev

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för avtalsbrev för att förklara hur projektet kommer att fungera från start till mål, så att alla får en tydlig förståelse för villkoren.

Alla makeupartister känner till den obekväma situationen när en kund säger "Jag betalar efter evenemanget" och sedan försvinner. ClickUps mall för avtalsbrev fokuserar helt på det ekonomiska åtagandet: hur mycket som ska betalas, hur betalningen ska ske, förseningsavgifter och vad som händer om betalningen försenas.

För bröllopskunder kan du tydligt notera förskottet, provavgiften, resterande belopp efter slutgiltigt godkännande av utseendet eller eventuella tilläggskostnader såsom resor, tillägg för hårstyling eller avgifter för tidig uppkomst. För produktionsarbete kan du ange dagspriser och deadlines för betalning. Du kan också ange hur betalningar ska göras, antingen via UPI, banköverföring, kontanter eller till och med ett särskilt nummer som du använder separat för WhatsApp Business jämfört med personlig kommunikation. Dessutom kan du lägga till en ränteklausul som innebär att du kan ta ut en liten förseningsavgift eller ränta om en kund försenar betalningen.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skydda dig själv genom att använda skadeståndsklausuler för att förhindra att kunder återupptar gamla fordringar eller tidigare tvister efter att avtalet har undertecknats.

Ange tydliga bokningsskift så att alla vet vad som händer om en brud flyttar sin tid eller ett varumärke tilldelar en ny koordinator.

Dokumentera varje ändring för att säkerställa att tillägg, längre arbetstider eller extra brudtärnor godkänns formellt.

Lös konflikter på ett professionellt sätt så att eventuella meningsskiljaktigheter följer en tydlig juridisk process, även för bokningar på resmål eller utanför staden.

✅ Perfekt för: Frilansande makeupartister och skönhetsproffs som vill säkra kunduppdrag med tydliga service- och betalningsvillkor, oavsett om det gäller en fotografering inför bröllopet eller ett bredare samarbete.

⚡ Mallarkiv: Vill du marknadsföra dina sminktjänster eller samarbeta med influencers på ett professionellt sätt? Använd mallar för marknadsföringsavtal för att beskriva din kampanj eller dina personliga mål, leveranser, tidsplaner och betalningsvillkor, så att varje kampanj löper smidigt och transparent. Här är vad du kan göra med dem: Ange reglerna för innehållsrättigheter eller revideringar så att förväntningarna förblir tydliga.

Definiera leveranser för sociala medier som reels, stories, före-efter-inlägg eller omnämnanden av varumärket.

Fastställ tydliga tidsplaner och godkännandepunkter med kunder eller partners.

9. ClickUp-mall för driftsavtal

Hämta gratis mall Använd denna mall för driftsavtal från ClickUp för att tydligt definiera ägarroller och villkor för vinstdelning.

När flera makeupartister går samman för att starta en studio eller bygga upp ett skönhetsvarumärke blir tydlighet grunden för partnerskapet. ClickUps mall för driftsavtal hjälper dig att dokumentera alla viktiga beslut, från ägande till utbetalningar, på ett tydligt och enkelt sätt så att din verksamhet inte bygger på antaganden.

Det låter dig tydligt lista de involverade parterna, tillsammans med deras affärsuppgifter och roller. Det beskriver också vad varje person bidrar med och hur stor del av verksamheten de faktiskt äger. Du kan också klargöra vem som har befogenhet att underteckna kontrakt på din skönhetsverksamhets vägnar. Mallen beskriver också hur vinsten ska delas efter att alla kostnader har beaktats. Utöver pengarna anger den också rytmen för hur ditt team ska arbeta tillsammans. Du kan definiera hur ofta ni ska träffas, hur ni ska granska ekonomin och hur ni ska planera framtida tjänster, workshops eller expansioner.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera en tydlig utträdesprocess så att plötsliga avhopp från partners inte stör bröllopsbokningar eller studiouppdrag.

Ange vilka finansiella uppgifter och dokument som måste delas för att hålla kassaflödet och utgifterna transparenta.

Skydda ditt skönhetsmärke genom att förhindra att partners startar en konkurrerande studio eller bröllopsteam som riktar sig till samma kunder.

Ange tydligt vilka statliga eller regionala lagar som gäller så att tvister förblir enkla även när du arbetar i olika städer eller på bröllopsdestinationer.

✅ Perfekt för: Makeupartister eller skönhetsentreprenörer som vill bygga upp ett formellt affärspartnerskap eller ett aktiebolag för att utveckla sitt varumärke med tydlighet och självförtroende.

💡 Proffstips: Om du vill upprätthålla långsiktiga partnerskap med dina kunder, bortom enstaka evenemang, är det dags att tänka långsiktigt. Det är där mallarna för avtal om återkommande uppdrag kommer in. De är perfekta för makeupartister som arbetar med återkommande kunder eller hanterar pågående projekt med varumärken och studior. Och om du planerar att utvidga din verksamhet bortom solo-frilansande kan du komplettera den med mallar för affärsavtal för att definiera hur företaget ska drivas och växa, så att alla har en tydlig förståelse från dag ett.

10. ClickUp-mall för offertformulär för makeupartister

Hämta gratis mall Samla in detaljerade kundförfrågningar med deras servicekrav och prisinformation med hjälp av denna mall för offertformulär för makeupartister från ClickUp.

För makeupartister som hanterar flera evenemangsbokningar eller teambaserade projekt blir ClickUps mall för offertsformulär för makeupartister ditt kommandocenter för förkontrakt. Den fungerar som en smart förfrågningssamlare och prisorganisatör på ett och samma ställe, vilket hjälper dig att hantera leads långt innan du tar fram ett kontrakt eller en faktura. Det färdiga formuläret för serviceoffertförfrågan ser professionellt ut och kan enkelt delas via din Instagram-biografi, webbplats eller WhatsApp Business.

Varje inlämning visas automatiskt i listan över nya offertförfrågningar, där du snabbt kan sortera och prioritera brådskande eller värdefulla evenemang. Därifrån flyttas varje förfrågan till tavlan för offertprocess. Det är en visuell pipeline som visar var varje offert befinner sig, från granskning till skickad till bekräftad. Varje kort visar viktiga detaljer som evenemangsdatum, tjänster som behövs, antal personer och uppskattat projektvärde, vilket hjälper dig att med fullständig tydlighet besluta vilka bokningar du ska ta emot och schemalägga först.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Se alla inkommande förfrågningar på ett ögonblick med hjälp av listvyn, som ger dig en tydlig översikt över vem som har gjort förfrågan, datum för evenemanget, begärda tjänster och aktuell offertstatus.

Spåra hela din offertpipeline visuellt med Board View genom att dra varje förfrågan genom olika steg som Ny förfrågan, Under granskning, Redo för offert och Offertgiven.

Samla alla viktiga bokningsuppgifter med hjälp av ClickUps anpassningsbara fält för evenemangsdatum, antal personer, kundens e-postadress, referensfoton, tjänstekategori etc.

Generera automatiskt exakta priser med fält som beräknar uppskattningar baserat på timmar, priser och varaktighet.

✅ Perfekt för: Frilansande makeupartister och skönhetsproffs som vill skapa transparenta, välstrukturerade offerter som imponerar på kunderna och förenklar bokningshanteringen.

⚡ Mallarkiv: Vill du ha fler färdiga prislistor? Utforska gratis mallar för prisuppgifter för företag för att skapa tydliga, professionella kostnadsförslag på några minuter. Här är vad du kan göra med dem: Håll alla kundofferter organiserade och lätta att uppdatera innan slutgiltigt godkännande.

Anpassa detaljerade prisuppgifter för sminkpaket eller evenemangsbokningar.

Lägg till tjänstebeskrivningar, rabatter och skatter utan extra formatering.

Slut varje affär på ett smart sätt med ClickUp!

Att driva en makeupverksamhet kräver redan stadig fokus och kreativ energi, så dina kontrakt bör inte göra det ännu svårare. ClickUps färdiga mallar för makeup-artistkontrakt ger dig en enkel struktur som hjälper dig att förklara dina tjänster och inleda varje bokning med tydlighet och självförtroende.

Dessa mallar eliminerar det vanliga fram-och-tillbaka-arbetet och erbjuder gedigen juridisk täckning, vilket gör att du framstår som organiserad och pålitlig redan från första kontakten. Hela processen känns enklare eftersom allt blir tydligt och konsekvent för både dig och dina kunder.

Oavsett om arbetet handlar om bröllopsmakeup, kreativa samarbeten, engångsfotograferingar eller regelbundna salongbesök, samlar ClickUp allt på ett ställe och guidar dig smidigt från den första offerten till den slutliga signaturen.

Registrera dig på ClickUp idag och förenkla hanteringen av din skönhetsverksamhet!