10 gratis mallar för avtal om fast arvode i Word och ClickUp

Att arbeta med kunder på uppdrag är ett av de bästa sätten att säkerställa en stadig inkomst och bygga en långvarig affärsrelation. För att komma igång med den relationen måste du upprätta ett avtal om uppdrag.

Många av oss drar oss för juridiska dokument som avtal om uppdrag och kontrakt eftersom vi inte är säkra på vad vi ska skriva eller vad vi behöver inkludera. Det är därför mallar för avtal om uppdrag är så användbara – någon annan har redan gjort allt det hårda arbetet. Allt du behöver göra är att lägga till dina projektdetaljer och skicka det till din kund för underskrift!

I den här guiden går vi igenom vad en mall för avtal om fast arvode är och vad du bör tänka på när du överväger olika alternativ. Därefter delar vi med oss av de bästa mallarna för avtal om fast arvode för entreprenörer, frilansare och professionella tjänsteleverantörer.

Vad är en mall för avtal om fast arvode?

Ett avtal om fast arvode är ett kontrakt mellan två parter där en tjänsteleverantör kommer överens om typen och omfattningen av det arbete som ska utföras för en kund på månadsbasis. Det kan handla om ett visst antal timmar eller ett fast antal projektleveranser per månad – och vanligtvis betalar kunden i förskott. Avtal om fast arvode är vanliga mellan byråer och företagskunder och deras frilansare (eller andra med status som oberoende uppdragstagare).

Även om du kan skriva ditt eget avtal varje gång du behöver ett, behöver du inte göra det om du har en bra mall för avtal om uppdrag. Istället för att uppfinna hjulet på nytt varje gång kan du dra nytta av andras expertis för att skapa ett starkt avtal om och om igen – du behöver bara ändra nödvändiga kunduppgifter.

Mallar för avtal om uppdragsservice sparar tid, och din tid är pengar. Dessutom kan rätt mall ge dig rätt skydd och säkerställa att det är tydligt vem som äger arbetsprodukterna, vad som händer med dem, begränsningar för de tjänster som tillhandahålls och hur och när du kommer att få betalt.

Vad kännetecknar en bra mall för avtal om fast arvode?

Det finns många mallar för avtal om uppdragstjänster, men hur vet du vilken du ska använda?

De bästa mallarna för avtal om fast arvode innehåller följande:

Avtalets giltighetstid: Vilket datum avtalet träder i kraft och hur länge det gäller.

Arbetsomfattning : Det arbete du har åtagit dig att utföra varje månad

Tilldelat arbete: Hur arbetet kommer att tilldelas och vad som händer när inte alla timmar eller leveranser tilldelas av kunden.

Fakturering: Hur du förväntar dig att bli betald och vilket belopp det rör sig om, t.ex. timpris eller månadsavgift.

Tvistlösning : Hur du hanterar eventuella problem eller tvister, t.ex. genom skiljedom.

Hela avtalet : Ett sista avsnitt som bekräftar avtalets omfattning.

Vanliga frågor: Du kan inkludera ett valfritt avsnitt för vanliga frågor.

Det här är inte en uttömmande lista, och varje mall kommer att skilja sig något från de andra. Leta efter en mall som passar dina behov och hjälper dig att påskynda din onboardingprocess.

10 mallar för avtal om uppdragstjänster att använda

Retaineravtal är ett måste om du utför arbete för en kund på månadsbasis och vill ha tryggheten att få betalt i tid och sätta upp gränser.

Rätt mall förenklar processen och innebär att allt du behöver göra är att lägga till dina kunduppgifter, kontrollera att du är nöjd med det och klicka på skicka. Om mallen är integrerad med en projektledningsprogramvara för frilansare är det ännu bättre.

Med detta i åtanke presenterar vi här vår guide till de bästa mallarna för avtal om fast arvode som du kan överväga att använda i din verksamhet i år.

1. Mall för avtal om uppdrag från ClickUp

Hämta gratis mall ClickUp-mall för avtal om fast arvode

Förenkla din kundregistreringsprocess med ClickUps mall för avtal om fast arvode – utformad för att hjälpa frilansare, konsulter och byråer att skapa tydliga, professionella avtal på några minuter. Denna helt anpassningsbara mall beskriver arbetsomfång, betalningsvillkor, leveranser och tidsplaner, så att du kan fokusera på att bygga långsiktiga kundrelationer med självförtroende och tydlighet.

Oavsett om du hanterar flera avtal eller just har börjat, gör ClickUp det enkelt och överskådligt att skapa avtal – allt på ett och samma ställe.

2. ClickUp Mall för generellt serviceavtal

Skapa ett enkelt dokument som beskriver båda parters förväntningar med denna mall för generellt serviceavtal.

Först har vi den generiska tjänsteavtalsmallen från ClickUp. Som namnet antyder är denna mall idealisk för företag av alla typer och storlekar. Eftersom det är en mall från ClickUp kan den anpassas helt efter dina behov. ✔️

Denna mall för allmänna serviceavtal ger dig möjlighet att skapa ett gediget, officiellt avtal mellan dig och din kund. Mallen har utrymme för dig att definiera dina tjänster och erbjudanden, ange dina betalningsförväntningar och villkor samt beskriva dina förväntningar på prestanda och leverans. Du kan också ange om du använder underleverantörer, lägga till ett sekretessavtal och inkludera ytterligare villkor eller detaljer som är relevanta för ditt projekt.

Använd denna mall för tjänsteavtal när du är redo att börja arbeta med en ny kund och vill ha en bra grund att utgå ifrån. Den är idealisk för alla kunder och tjänsteleverantörer, entreprenörer eller frilansare.

3. Mall för arbetsavtal från ClickUp

Hämta inspiration till ditt avtal om fast arvode från denna mall för arbetsavtal.

Om du letar efter en avtalsmall som bättre motsvarar vad du skulle se som anställd kan arbetsavtalsmallen från ClickUp vara det bästa alternativet för dig.

En sådan arbetsavtalsmall används vanligtvis mellan en arbetsgivare och en anställd och beskriver i detalj en rad olika ämnen som båda parter behöver känna till. Listan omfattar arbetsposition, förmåner, ersättning till arbetstagare, provanställningsperioder, semester, hantering av konfidentiell information och immateriella rättigheter samt separerbarhet.

För många entreprenörer är språket som används i denna mall och de avsnitt som ingår kanske inte relevanta och kan göra gränsen mellan om du är anställd eller entreprenör oklar. Det är ändå värt att läsa (och överväga) när du bestämmer hur du vill hantera dina egna avtal om uppdrag.

4. ClickUp-mall för frilansavtal

Formalisera dina frilansavtal med denna mall för frilansavtal.

Även om den kallas Freelance Contract Template by ClickUp finns det ingen anledning till att entreprenörer inte också kan dra nytta av denna fantastiska mall. Som namnet antyder är denna mall idealisk för frilansare som vill teckna ett formellt avtal med sina kunder.

Mallen för frilansavtal innehåller allt du behöver för att fastställa gränser, betalningsvillkor och förväntade leveranser under avtalets giltighetstid. Mallen innehåller avsnitt för projektets tidsplan, beskrivning av tjänster, information om ansvar och mycket mer.

Använd den här mallen om du vill ha ett säkert sätt att arbeta med dina kunder och vill framstå som professionell när du gör det. Mallen är en idealisk utgångspunkt för alla som vill ta sitt frilans- eller entreprenadarbete på allvar.

5. Mall för konsultavtal från ClickUp

Organisera din konsultverksamhet med denna mall för konsultavtal.

Om du är konsult och vill ha en mall som är utformad med dig i åtanke, kolla in mallen för konsultavtal från ClickUp. En konsults skyldigheter skiljer sig ofta från en vanlig tjänsteleverantörs, och den här mallen ser till att du inte missar något viktigt.

I den här konsultmallen hittar du funktioner som anpassade statusar, fält och vyer, vilket gör det enklare än någonsin att omvandla ditt dokument till handling med ClickUp-uppgifter. Mallen gör det möjligt för dig att effektivisera din process och presentera ett dokument för dina kunder som beskriver dina förväntningar, betalningsplan och arbetsomfång.

Använd den här mallen om du vill ha en färdig avtalsmall för konsulttjänster, istället för en mer generisk mall som kan behöva anpassas för att passa dina specifika behov. Kombinera den med tidrapporteringsprogram för konsulter så att du kan registrera din tid noggrant och sedan fakturera och rapportera dina aktiviteter varje månad.

6. Mall för tjänsteavtal från ClickUp

Ange dina tjänster och betalningsförväntningar med denna mall för tjänsteavtal.

För entreprenörer och frilansare som vill ha en mer öppen spelplan att utgå ifrån kan ClickUps mall för tjänsteavtal vara det perfekta valet. Denna mall är enklare än vissa av de andra på listan, vilket är utmärkt om du redan har egna anpassade formuleringar och avsnitt att lägga till.

Även om den är mer minimalistisk än andra mallar, har den ändå allt du behöver för att komma igång. Det finns utrymme för att dela en omfattande översikt över dina tjänster och erbjudanden, hur mycket du förväntar dig att få betalt och när, samt vad du förväntar dig av dig själv och din kund.

Denna mall är ett utmärkt alternativ för entreprenörer som vill ha en tydlig grund som är juridiskt korrekt. Du kan sedan anpassa ditt avtal och lägga till din egen personlighet med hjälp av AI-skrivverktyg.

7. ClickUp-mall för affärsavtal

Säkra dina professionella affärer med denna mall för affärsavtal.

Specialiserade avtal kan vara bra, men ibland är det du verkligen vill ha en mall som täcker alla grundläggande aspekter. Denna mall för affärsavtal från ClickUp har alla viktiga avsnitt du behöver för att säkerställa att du är skyddad. ✨

Denna mall samlar alla nödvändiga delar av ett avtal på ett ställe, så att du får ett välorganiserat dokument som du kan dela med dina kunder. Det sparar inte bara tid, utan hjälper också till att undvika missförstånd. Mallen innehåller anpassningsbara statusar, vyer och fält som gör det snabbt och enkelt att anpassa.

Använd denna mall för affärsavtal om du vill ha ett formellt dokument för kunder som beskriver dina tjänster, innehåller data från din tidrapporteringsprogramvara för frilansare och anger vad som förväntas av båda parter.

8. Mall för avtal om fast arvode i Word från Signaturely

via Signaturely

Vi är övertygade om att ClickUp är det bästa sättet att skapa, samarbeta kring och dela kontrakt och avtal, men vi inser att det ibland inte går att byta leverantör eller konsultprogramvara direkt. Därför är de följande förslagen mallar som du kan använda med Microsoft Word. ?

Först har vi Word-mallen för avtal om uppdrag. Denna mall har utarbetats av juridiska experter och innehåller allt du behöver för att skapa ett säkert avtal mellan två parter.

Skapa en lista över dina tjänster, fastställ din arvodesstruktur och ange förväntningar kring ersättning för utgifter och andra detaljer. Precis som alla mallar i denna lista kan du anpassa den efter behov – eller behålla formuleringarna som de är och bara fylla i kundens uppgifter i de tomma fälten.

Denna mall för avtal om uppdrag är idealisk om du är bunden till att använda Microsoft Word.

9. Mall för avtal om uppdrag från EasyLegalDocs

via EasyLegalDocs

Om du letar efter en mall för avtal om fast arvode som känns mer traditionell än andra på denna lista, kan denna Word-mall för avtal om fast arvode vara rätt val.

Vissa avtal kan vara detaljerade och omfatta flera sidor, men den här mallen är kort och koncis och omfattar bara en sida. Den innehåller avsnitt för ditt företags uppgifter, avtalets giltighetstid, tjänsternas omfattning, arvode, ersättningsgilla utgifter och relationen mellan parterna.

Eftersom avtalet är kort och okomplicerat är det ett bra alternativ för nya frilansare eller entreprenörer som inte vill förlora sig i juridiska termer – eller där värdet på avtalet är så lågt att du inte behöver oroa dig för att lägga till extra uttalanden, detaljer eller skydd.

10. Mall för avtal om uppdrag för reklambyråer från Template.net

via Template.net

Att starta en egen reklambyrå är ett populärt val för många begåvade personer, och när du når denna milstolpe vill du ha avtal, kontrakt och dokument som matchar din status och stil.

Om du driver en reklambyrå kan du överväga att använda denna mall för avtal om fast arvode för reklambyråer. Den är en bra blandning av enkelhet och detaljer, med tillräckligt med utrymme för att täcka dina tjänster, milstolpar och förväntningar utan att bli överväldigande att läsa.

Denna mall är ett utmärkt val om du letar efter en Word-mall eller om du använder Apple Pages eller Google Docs – mallen är kompatibel med alla dessa populära dokumentredigeringsverktyg.

Spara tid med dessa mallar för avtal om uppdrag

Mallar för avtal om fast arvode är ett måste om du tar ditt avtalsarbete på allvar. De visar inte bara dina kunder att du är pålitlig och vet hur man arbetar effektivt, utan gör det också lättare för dig att hålla ordning och vara produktiv.

Använd den här guiden för att hitta rätt gratis mall för avtal om fast arvode för dina behov, och använd den sedan för att effektivisera dina affärsprocesser och spara tid. Med så många mallar och funktioner för projekt- och uppgiftshantering är ClickUp det bästa stället att organisera din entreprenadverksamhet. Prova ClickUp gratis idag och upptäck hur det kan bli din enda källa till sanning för hur du driver ditt företag.