10 kostnadsfria mallar för marknadsföringsavtal i Word och ClickUp

Vad är en marknadsföringsavtalsmall?

En mall för marknadsföringsavtal är ett exempel på ett avtal. Mallarna har vanligtvis tomma fält som du fyller i med detaljerna i ditt avtal eller allmänna avsnitt som du kan anpassa.

Kontraktsmallar kan hjälpa dig att definiera juridiska avtal och klargöra saker som:

Leveranser

Betalningsvillkor

Exklusivitetsklausuler

Skiljedomsavtal

Arbetsomfattning

Prissättning

Ändringsklausul

Separabilitetsklausul

Klausul om återstående bestämmelser

Marknadsföringskontraktsmallar används ofta tillsammans med andra affärsavtalsmallar (t.ex. sekretessavtal).

Som en bonus minskar mallar som dessa advokatkostnaderna genom att minimera det arbete som din juridiska rådgivare måste göra när du lämnar in ditt dokument för granskning. De skyddar också alla inblandade parter i händelse av rättsliga åtgärder.

Vad kännetecknar en bra marknadsföringsavtalsmall?

När du hittat en bra mall för marknadsföringsavtal kan den vara till stor nytta i flera framtida affärsrelationer.

Här är några saker vi tittade efter när vi valde ut de 10 bästa gratis mallarna för marknadsföringsavtal:

Artificiell intelligens: Leta efter ett alternativ med Leta efter ett alternativ med AI-skrivverktyg – de har funktioner som sparar tid och pengar när du utformar ditt kontrakt.

Tydligt språk: Juridisk jargong kan vara förvirrande, så välj ett avtal som använder tydliga formuleringar som alla kan förstå.

Anpassning : Varje marknadsföringsavtal är unikt. Leta efter mallar som gör det möjligt att anpassa hela avtalet.

Mallbibliotek: Välj en plattform med alternativ för andra Välj en plattform med alternativ för andra mallar för avtal och marknadsföringsplaner så att du kan samla alla dina dokument på ett ställe.

Beroende på projektet eller kampanjen i fråga kan du behöva andra saker från din marknadsföringsavtalsmall. Till exempel kommer ett avtal för marknadsföring i sociala medier sannolikt att skilja sig från ett avtal med en SEO-marknadsföringskonsult.

Den ideala mallen för dig beror också på vem motparten är. Att arbeta med en underleverantör skiljer sig från att arbeta med en marknadsföringskonsultbyrå.

10 marknadsföringskontraktsmallar att använda 2024

1. ClickUp-mall för affärsavtal

Optimera ditt företags arbetsflöde med ClickUps omfattande mall för affärsavtal.

ClickUps mall för affärsavtal gör det enkelt för alla typer av företag att skapa, underteckna och verkställa avtal med sina kunder eller partners.

Denna helt anpassningsbara mall är oerhört fördelaktig, oavsett om du tecknar ett nytt partnerskap eller uppdaterar ett befintligt avtal. Använd den för att effektivisera processen för att skapa och underteckna avtal.

De innehåller alla nödvändiga juridiska villkor som krävs i ett affärsavtal, till exempel:

Betalningsvillkor

Leveransvillkor

Sekretessklausuler

Mekanismer för tvistlösning

Immateriella rättigheter som skyddar företagshemligheter

Ansvarsfriskrivningar

Ikraftträdandedatum och slutdatum

ClickUp Business Contract Template kan underlätta marknadsföring och allmänna affärsavtal av alla slag. Du hittar en rad relaterade mallar i vårt bibliotek om du behöver mer stöd för att uppnå dina marknadsföringsmål. ?⚽

ClickUp erbjuder också en funktion för elektronisk signatur som gör att du kan underteckna avtal elektroniskt. Detta sparar tid och eliminerar behovet av att skriva ut och skanna dokument.

2. Mall för avtal om projektledningstjänster från ClickUp

Förbättra dina projekt med ClickUps mall för projektledningsavtal.

ClickUps mall för projektledningsavtal innehåller allt du behöver för att skapa ett juridiskt bindande projektledningsavtal, oavsett om du är kund eller projektledare.

Den beskriver villkoren för de projektledningstjänster som kommer att tillhandahållas kunden, inklusive:

Arbetsomfattning

Ämne

Projektets tidsplan

Budget

Betalningsvillkor

Tvistlösning

Uppsägning av avtalet

ClickUps mall för projektledningsavtal säkerställer att båda parter är överens och tydligt förstår sina respektive ansvar. Vi har använt ett enkelt språk för att minimera missförstånd och tvister längre fram.

Använd dem effektivt i din marknadsföringsprojektledning när du arbetar med oberoende entreprenörer, marknadsföringsbyråer och andra yrkesverksamma.

3. ClickUp-mall för arbetsavtal

Förenkla samarbetet och säkerställ tydlighet i alla professionella åtaganden med ClickUps mall för arbetsavtal.

ClickUps mall för arbetsavtal beskriver allt du behöver för att etablera en arbetsrelation med en ny anställd.

Använd den för att skapa ett avtal om marknadsföringstjänster och täcka alla nödvändiga avsnitt, såsom:

Kontaktinformation

Tillämplig lagstiftning

Riktlinjer för revideringar

Klausul om avtalsbrott

Ansvarsbegränsning

Med ClickUps mall för arbetsavtal är det enkelt att beskriva medarbetarens arbetsuppgifter, ersättning, arbetstider och mycket mer. Anpassa mallen efter dina specifika behov och se till att alla inblandade parter tydligt förstår vad som förväntas av dem.

Använd denna mall i din marknadsföringskampanj för att säkerställa att dina arbetsavtal är omfattande och juridiskt korrekta.

4. Mall för kampanjförslag från ClickUp

ClickUps mall för kampanjförslag är nyckeln till smidig planering och övertygande presentationer.

ClickUp-kampanjförslagsmallen är ett omfattande, anpassningsbart dokument. Använd den för att skapa framgångsrika kampanjförslag och skydda din marknadsföringsstrategi från grunden. ?️

Denna mall gör det enklare att tillhandahålla fakta som stöder alla dina föreslagna uttalanden med avsnitt för att beskriva saker som:

Mål för marknadsföringskampanjer

Målgrupp

Budskap och ton

Budget

Tidslinje

Kampanjstrategi

Mätvärden för att mäta framgång

Använd ClickUps mall för kampanjförslag för att skapa en ram för hela kampanjen. Eller använd den tillsammans med våra mallar för marknadsföringsplaner för att skydda konfidentiell information och skapa framgångsrika marknadsföringskampanjer.

ClickUp-användare får tillgång till ClickUp AI, ClickUp Automations och en komplett uppsättning kostnadsfria projektledningsverktyg, så att du kan samla allt du behöver på ett säkert ställe.

5. ClickUp-mall för marknadsföringsstrategi

Ge din marknadsinträde alla möjligheter att lyckas med ClickUps mall för marknadsföringsstrategi.

ClickUps mall för marknadsföringsstrategi innehåller allt du behöver för att planera och genomföra en marknadsföringsstrategi (GTM).

Mallen ger ett strategiskt ramverk för att identifiera målkunder, utvärdera marknadsmöjligheter och utveckla en marknadsföringsplan. Den innehåller avsnitt som:

Rapportering

Implementering

Planering

Forskning

Analys

Upptäck

Använd dem för att utforma din GTM-strategi och specificera hur du når dina målkunder och behåller din konkurrensfördel. Dra nytta av ClickUps många verktyg för att ytterligare förtydliga saker som:

Produktpositionering

Marknadssegmentering

Konkurrensanalys

Prissättningsstrategi

Digitala marknadsföringsstrategier

ClickUp Go-To-Market Strategy Template fungerar bra tillsammans med andra ClickUp-funktioner. Skapa en anpassningsbar tidslinje, sätt deadlines, tilldela ansvar, följ framsteg och mycket mer från en anpassningsbar instrumentpanel.

När du registrerar dig får du tillgång till ClickUps omfattande mallbibliotek, integrationer och projektledningsverktyg.

Vi har utformat allt för att effektivisera planeringen, spara tid och öka chanserna till framgång.

6. Mall för tjänsteavtal från ClickUp

Slut avtalet med självförtroende med ClickUps mall för tjänsteavtal.

Mallen för ClickUp-tjänsteavtal innehåller allt du behöver för att snabbt och enkelt skapa ett avtal.

Använd den som ett ramavtal för att starta dina tjänster med kunder. Vår mall för tjänsteavtal säkerställer att dina kunder förstår dina team i förväg. Den täcker viktiga punkter som:

Översikt över de tjänster som tillhandahålls

Betalningsvillkor

Tydliga förväntningar på projektets slutförande

Omfattning av tjänster

Avgifter och betalningsvillkor

Sekretess

Garantier

ClickUps mall för tjänsteavtal ger båda parter ett verkställbart dokument samtidigt som alla är på samma sida.

När du använder vår mall får du praktiska råd och bästa praxis för att säkerställa att dina kunder har allt de behöver innan de undertecknar.

Med fokus på ett enkelt språk gör ClickUp det enkelt att skapa juridiska dokument som alla kan känna sig nöjda med.

7. Mall för konsultavtal från ClickUp

Håll dig stressfri när du navigerar i konsultpartnerskap med hjälp av ClickUps mall för konsultavtal.

ClickUps mall för konsultavtal beskriver villkoren för konsulttjänster som tillhandahålls kunden.

Oavsett om du söker experthjälp, rådgivning eller information skyddar detta avtal allas intressen. ?

En organisation som arbetar med en marknadsföringskonsult kan använda detta viktiga dokument för att:

Ställ tydliga förväntningar

Beskriv betalningsriktlinjer

Skapa ett juridiskt bindande avtal mellan parterna

Mallen för konsultavtal från ClickUp innehåller alla väsentliga detaljer som behövs för att beskriva de juridiska villkor som måste överenskommas. Den skyddar båda parter och all konfidentiell information som delas.

De är utformade för att tydligt definiera ansvar och förväntningar. Anpassa dem efter behoven för varje nytt konsultuppdrag och njut av att ha en centraliserad plattform där du kan lagra alla dina juridiska dokument på ett säkert sätt.

8. Mall för marknadsföringsavtal i Word från Signaturely

via Signaturely

Signaturelys mall för marknadsföringsavtal gör det möjligt för marknadsförare att upprätthålla ett professionellt intryck när de tecknar avtal med nya kunder, samtidigt som alla inblandade parter skyddas.

Denna mall innehåller betalningsvillkor, immateriella rättigheter och andra viktiga detaljer. Använd den för att:

Skydda alla som är involverade i ett joint venture eller en marknadsföringskampanj

Definiera tydligt ansvar och förväntningar i samband med kampanjen.

Skapa ett samarbetsavtal för marknadsföring som du kan visa din juridiska rådgivare för granskning.

Ange hur många dagar i förväg en part måste lämna skriftligt meddelande om uppsägning av avtalet.

Anpassa denna avtalsmall i MS Word efter dina behov och säkerställ en framgångsrik marknadsföringsrelation.

Dra nytta av funktionen för elektroniska signaturer och Signaturelys omfattande mallbibliotek.

Observera att du kan prova Signaturely gratis, men om du vill fortsätta använda tjänsten måste du betala 20 USD/månad för ett personligt abonnemang eller 40 USD/månad per användare för ett företagsabonnemang.

9. Mall för marknadsföringsavtal i Word från Simul

via Simul Docs

Simuls mall för marknadsföringsavtal beskriver villkoren för de tjänster som en marknadsföringsbyrå tillhandahåller en kund.

Använd denna mall för att dokumentera samtycke där alla inblandade parter godkänner villkoren i avtalet innan marknadsföringsaktiviteterna påbörjas. Detta kan innefatta:

Godkännande av allt marknadsföringsmaterial som ska produceras av en eller båda parter

Klausuler om reklamundantag

Tillämplig lag i händelse av tvist

Denna mall är utformad för att skydda marknadsföringsbyrån och kunden genom att tydligt definiera deras ansvar och förväntningar.

När du anpassar denna marknadsföringsavtalsmall gör Word det enkelt att ändra saker efter dina behov och säkerställa en framgångsrik marknadsföringsrelation.

Du kan prova denna mall med Simul under en 14-dagars gratis provperiod. Efter provperioden börjar prisplanerna på 15 USD/månad per användare.

10. Mall för marknadsföringsavtal i Word från EasyLegalDocs

via EasyLegalDocs

EasyLegalDocs marknadsföringsavtalsmall beskriver villkoren i ett marknadsföringsavtal för att skydda alla inblandade parter.

Denna kostnadsfria mall för marknadsföringsavtal innehåller avsnitt för att definiera:

Omfattning av marknadsföringstjänster som ska tillhandahållas

Ersättning som ska betalas

Avtalets giltighetstid

Skriftligt samtycke till att förvärva marknadsföringsmaterial eller investera i marknadsföringsaktiviteter

Hur följdskador och utebliven vinst kommer att beräknas

När du redigerar denna marknadsföringskontraktsmall gör Word det enkelt att anpassa och redigera den efter ditt företags specifika behov.

Som en bonus är EasyLegalDocs ett 100 % kostnadsfritt alternativ för företag och privatpersoner som behöver enkla mallar för juridiska avtal. Du kan använda alla mallar i deras bibliotek utan att ange kreditkortsuppgifter.

