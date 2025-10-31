Chunking-metoden: Hur man kommer ihåg och återkallar mer

Hur kommer det sig att en duva kommer ihåg att återvända till din balkong varje gång?

Hur vet en råtta vilken spak den ska dra i för att komma ut ur buren? Eller hur kan en schackmästare memorera över 50 000 mönster av pjäser på brädet?

Enkelt svar (baserat på psykologisk forskning): Chunking.

För 70 år sedan populariserade den amerikanske psykologen George A. Miller begreppet chunking som ett sätt att förstå och utöka korttidsminnet.

Låt oss spola fram till idag.

Dina sinnen, syn, hörsel, smak, känsel etc., samlar just nu in cirka 1 miljard bitar data per sekund. Chunking kan alltså vara precis vad vi behöver för att rensa bort tankeklumpen.

Vad är chunking-metoden?

Chunking är processen att gruppera enskilda bitar av information i en sekvens eller ett mönster som gör det lättare att fånga upp dem i vårt arbetsminne och lagra dem i långtidsminnet för senare återkallande.

Även om du inte har hört talas om chunking tidigare har du säkert använt dig av det.

Tänk på hur ditt personnummer ser ut: XXX-XX-XXXX, med grupper om tre, två och fyra siffror. För att komma ihåg namnen på mina sju katter delar jag in dem i kullsyskon: tre par och ett ensamt barn, vilket är lättare att komma ihåg.

Det händer även i den professionella sfären.

En bibliotekarie ordnar böcker i alfabetiska chunkar. Spädbarn använder chunking för att komma ihåg sina dockor! Projektledning, tidsblockering och Pomodoro-tekniken är alla sätt att använda chunking.

Chunking är oerhört populärt inom olika aspekter av vardagen, vilket väcker frågan om varför.

Vilket problem löser chunking-metoden?

Människans arbetsminne är begränsat.

Den kan bara lagra några få bitar information, ungefär sju stycken, och återkalla dem korrekt senare.

Men människans ambitioner är oändliga. Chunking överbryggar denna klyfta.

Transport for London har till exempel ambitionen att se till att alla sina taxichaufförer känner till de snabbaste rutterna genom Londons komplicerade vägnät.

Testet för detta, känt som The Knowledge, utvärderar förarnas minne av ett område med en radie på sex mil från Charing Cross, vilket omfattar 25 000 gator, deras riktningar, enkelriktade gator, återvändsgränder, restauranger, pubar, butiker och landmärken.

Vad en taxichaufför i London behöver vara medveten om, demonstrerat via Google Maps

Knowledge boys, ett slanguttryck för taxichaufförskandidater, använder flera minnestekniker, varav en är ett system som de kallar satelliting, där de chunkar platser inom en radie av en kvarts mil runt en körnings start- och slutpunkt för att lägga dem på minnet.

Var och en av dessa chunkar bidrar till större chunkar och bildar en hierarki av minnen från Londons landskap.

När Eleanor Maguire, neurovetenskapsman vid University College London, studerade Londons taxichaufförer upptäckte hon att deras bakre hippocampus, en del av hjärnan som är viktig för minnet, är större än genomsnittet. Hon bevisade också att delar av hjärnan som styr minnet är formbara och kan förändras även i vuxen ålder. 👀

I grund och botten hjälper chunking och Loci-metoden, även känd som minnespalatset, individer att övervinna minnesbegränsningar. Med kontinuerlig träning över lång tid omformar den också den fysiska hjärnan för att utvidga människans förmåga närmare dess ambitioner.

Begreppet minnespalats illustrerat via ClickUp Brain

Även om chunking är otroligt kraftfullt behöver du inte bestiga det mentala Mount Everest för att använda det.

Jag använder den för att dela upp den 14-stegs koreanska hudvårdsrutinen i hanterbara faser. På jobbet planerar många av oss in koncentrerat arbete på förmiddagen och delar upp möten på eftermiddagen för att underlätta tidsplaneringen.

Jag har faktiskt delat upp den här artikeln i avsnitt, underavsnitt, stycken och meningar. Något som författare gör hela tiden!

Chunkings historia och ursprung

Även om det tidigare har gjorts studier om minne, återkallande och informationsgrupper, markerar George A. Millers artikel från 1956 med titeln " The Magical Number Seven ± Two: Some Limits On Our Capacity For Processing Information " en viktig milstolpe i studiet av chunking.

Förutom att presentera idén om chunking som ett sätt att övervinna flaskhalsen i arbetsminnet, hävdar han också att sju (± 2) är det antal chunkar som man bekvämt kan memorera. Han skriver:

Vad sägs om världens sju underverk, de sju haven, de sju dödssynderna, Atlas sju döttrar i Plejaderna, människans sju åldrar, helvetets sju nivåer, de sju primärfärgerna, de sju tonerna i musikskalan och veckans sju dagar?

Sedan dess har chunking studerats och utvecklats mycket inom olika områden.

Psykiatriker använder chunking för att hjälpa verbalt arbetsminne hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Lärare och pedagoger tycker att chunking är användbart för skol- och högskolestudenter, särskilt för språkinlärning. Medicinstudenter använder chunking och andra minnesregler för att komma ihåg namnen på hundratals läkemedel.

Erfarna piloter, liksom Londons taxichaufförer, använder det för att hålla reda på de olika rörliga delarna i ett flygplan. Musiker, sångare, gitarrister, trummisar och så vidare använder chunking som ett sätt att lära sig noter, låtar eller till och med läsa noter.

I Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional skriver David Dumais:

Chunk din musik för att förenkla den. Dela upp den i fraser och underfraser. Gör vad du behöver för att hålla det enkelt!

🤔 Kolla in detta: Om grottmänniskorna hade haft en att göra-lista redan då, vad skulle den ha innehållit?

Varför chunking-metoden fungerar

Chunking fungerar för alla typer av minnesuppgifter tack vare sin enkelhet.

Tänk på det som att bära en ryggsäck istället för en bärbar dator, en laddare, en telefon, två skjortor, två byxor, två par strumpor, skor, toalettartiklar, du fattar vad jag menar.

Denna enkelhet döljer på ett smart sätt den komplexa funktionen hos den mänskliga hjärnan.

Mallika Marshall, MD, redaktör för Harvard Health Publishing, förklarar begreppet minne och listar de olika delar av hjärnan som samverkar för lagring och återkallande av minnen.

Delar av hjärnan som är kopplade till minnet (via Discovering the Brain )

Hon skriver att minnet katalogiseras i hippocampus. När minnet är känslomässigt starkt markerar amygdala det. Vissa komponenter distribueras till hjärnbarken. För att minnas aktiverar vi frontalloberna, som sedan hämtar information från olika delar av hjärnan.

För att till exempel komma ihåg en scen från din favoritfilm kan det krävas att du hämtar data från hjärnans visuella område för att minnas bakgrunden och skådespelarnas ansikten, men också information från språkområdet för att minnas dialogen och kanske till och med hörselområdet för att minnas soundtracket eller ljudeffekterna. Tillsammans bildar dessa komponenter ett unikt neuronmönster som ligger i dvala tills du börjar minnas det, då det återaktiveras.

Chunking abstraherar denna komplexitet och minskar belastningen på hjärnan när det gäller att bearbeta, memorera och lagra information, även känt som kognitiv belastning. Som ett resultat frigörs hjärnan för att göra mer och stärka expertisen.

Även inom höghastighetssporter, som traditionellt ses som en fysisk uppgift, visar forskning att chunking kan vara extremt användbart för tävlingsförare för att hantera den disparata sensoriska informationen de får i högstressiga miljöer.

Chunking hjälper dig att hitta mening och gör röran hanterbar!

Vi har alla dagar då vi tänker: ”Vad gör jag egentligen här med den här uppgiften?”

Chunking hjälper till genom att organisera information på ett sätt som är meningsfullt för den som gör det.

Tänk dig att du ombeds att memorera ett dussin djur: katt, schimpans, koalabjörn, känguru, tiger, bengalkatt, varg, mus, kanin, räv, pingvin och dalmatiner.

En enkel chunking skulle innebära att organisera dem enligt följande:

Husdjur : Katt, bengalkatt, kanin, mus, dalmatiner

Vilda djur : Schimpans, huggorm, tiger, räv, varg

Australier: Koalabjörn och känguru

I det här fallet bygger chunking på idéer som vi redan är bekanta med (husdjur, skogar, Australien) för att hjälpa oss att placera saker i sitt sammanhang genom att skapa associationer. På så sätt hjälper det dig att utnyttja befintliga synaptiska kopplingar och utöka neuroplasticiteten.

Men vad händer om minnet inte är det slutgiltiga målet? Chunking kan hjälpa till med det också.

Du kan chunking av uppgifter (eller vanestapling, om du chunking vanor), gruppera liknande uppgifter tillsammans, så att din hjärna kan hålla sig i sammanhanget och fokusera på relevant information.

Time-chunking innebär att du delar upp din arbetsdag (vanligtvis 8 timmar) i mindre delar med bestämda uppgifter, vilket gör att du kan få en mer produktiv dag. Agil planering innebär att man delar upp långsiktiga produktplaner i hanterbara och genomförbara delar för varje sprint, en process som också kallas hänsynslös prioritering.

I alla dessa exempel fungerar chunking eftersom det gör röran hanterbar.

Det hjälper individer att ta in mer information utan att få huvudvärk. Som David Epstein skriver i sin bok Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World:

Chunking hjälper till att förklara fall av till synes mirakulöst, domänspecifikt minne, från musiker som spelar långa stycken utantill till quarterbacks som känner igen mönster hos spelare på en bråkdels sekund och fattar beslut om att kasta.

Praktiska tillämpningar av chunking-metoden

Chunking är i grunden en praktisk färdighet. Ju bättre vi grupperar våra chunkar, desto mer kommer vi ihåg.

Jag kan till exempel komma ihåg texterna till en hel del låtar som jag lyssnade på som tonåring, eftersom låtens melodi hjälper till att dela upp texten i meningsfulla bitar.

Och det är bara ett exempel. Här är andra vardagliga situationer där chunking verkligen kan hjälpa:

1. Studera eller lära sig ny information

Låt oss säga att du går en första hjälpen-kurs. Istället för att försöka memorera 15 separata steg, dela upp dem i tre kategorier: bedöma situationen, hjälpa personen och larma professionell hjälp. Inom varje kategori kommer du ihåg 3–5 åtgärder. Forskning av Sweller (1988) om kognitiv belastningsteori visar att detta tillvägagångssätt minskar överbelastning och förbättrar minnesförmågan. Detta beror på att du nu arbetar med bättre sammanhang och förståelse.

2. Kom ihåg vägbeskrivningar

Glöm att hålla reda på alla nio svängar för att komma till en ny plats. Dela upp resan i delar. ”Kör till Main Street” (del 1), ”Ta andra vänster och fortsätt till bensinstationen” (del 2), ”Sväng höger och parkera vid den röda byggnaden” (del 3).

3. Lära sig ett nytt recept

Om du försöker laga något nytt, behandla inte varje instruktion som en separat uppgift.

Dela upp stegen i förberedelse, tillagning och avslutning. Till exempel är ”hacka, krydda och marinera” din förberedelsechunk. ”Stek, koka och rör om” är tillagningschunken. Chunking speglar hur kockar arbetar och hjälper till att förhindra att steg glöms bort.

4. Packa för en resa

Istället för att försöka komma ihåg 25 enskilda saker, dela upp din packlista i chunkar: kläder, toalettartiklar, elektronik, resedokument och snacks. Detta minskar känslan av kaos och gör det lättare att kontrollera att du har allt.

5. Undervisa barn eller hjälpa till med läxorna

Barn blir ofta överväldigade av instruktioner. Om du säger: ”Borsta tänderna, packa väskan, hämta skorna och släck lamporna”, kanske de glömmer hälften av det.

Dela istället upp uppgifterna: ”Gör dig i ordning i badrummet” (tänder, ansikte, hår), sedan ”packa för skolan” (väska, lunch, vatten) och sedan ”gå ut genom dörren” (skor, lampor, jacka). Det är lättare för dem att lyckas och lättare för dig att hålla dig lugn.

Organisation av militär utrustning: Ett verkligt exempel på chunking i praktiken Militär personal organiserar ofta sin utrustning på ett sätt som går långt utöver enkel ordning och reda. Metoden innefattar kategorisering, märkning och indelning i fack. Dessa tre viktiga strategier tjänar ett specifikt syfte: att möjliggöra snabb och korrekt åtkomst till viktig utrustning under press. Låt oss bryta ner det: ✅ Kategorisering: Föremål grupperas efter funktion eller uppdragstyp. Tänk på medicinsk utrustning, kommunikationsverktyg, överlevnadsutrustning eller vapenunderhållssatser. Istället för att packa utrustningen slumpmässigt, tränas soldaterna att förvara och hämta föremål efter logiska grupperingar. Det innebär att de i en stressig situation inte behöver komma ihåg varje enskilt föremål, utan bara behöver veta vilken ”kategori” de ska leta efter. → Varför det fungerar: Detta speglar chunking i minnet. Enligt kognitiv belastningsteori (Sweller, 1988) minskar gruppering av relaterad information den mentala belastningen, vilket gör återkallandet snabbare och mer tillförlitligt. ✅ Märkning: Varje påse, behållare eller fack är tydligt märkt, ibland med färg, symbol eller text. Etiketter fungerar som visuella ledtrådar som utlöser igenkänning, inte bara minnesåterkallande, vilket är snabbare och mindre mentalt krävande. → Varför det fungerar: Chunking bygger ofta på ledtrådar och associationer. Etiketter fungerar som ”ankare” som hjälper hjärnan att hitta rätt chunk utan att behöva söka igenom all information på en gång. ✅ Uppdelning i fack: Utrustningen förvaras i separata, särskilda fack, ofta i modulära ryggsäckar eller taktiska västar. Detta förhindrar att föremålen blandas ihop och gör det möjligt för soldaterna att endast ta fram det de behöver just då, utan att behöva söka igenom irrelevanta verktyg. → Varför det fungerar: Inom kognitiv psykologi återspeglar detta spatial chunking, eller att hålla relaterade objekt fysiskt nära varandra, vilket stärker mentala associationer och påskyndar beslutsfattandet.

Chunking fungerar eftersom det gör att våra hjärnor känner sig mindre överbelastade. Ju mer du använder det, desto mer automatiskt blir det.

Oavsett om du lär dig något nytt, planerar din dag eller hjälper någon annan att hålla ordning, omvandlar chunking spridd information till något som din hjärna kan hantera med lätthet.

Hur man tillämpar chunking-metoden steg för steg

Bra chunking handlar om att bryta ner allt som verkar komplicerat, eller som har fler än ”7 ± 2” delar, i logiska delar. När det görs på rätt sätt kan det vara ett fantastiskt verktyg i din verktygslåda.

Steg 1: Identifiera ditt mål

Innan du implementerar chunking, sätt upp ett mål.

Välj vad du vill förenkla. Det kan vara allt från att rensa upp på ditt röriga skrivbord enligt KonMari-metoden till att bygga nästa AI-unicorn.

Steg 2: Planera vägen mot målet

I det här skedet behöver du inte oroa dig för ordningsföljden eller storleken på varje steg.

Gör en omfattande lista över allt du behöver göra. Du kan bara skriva ner det på ett papper eller använda en app för att-göra-listor. Några av dessa mallar för brainstorming kan också vara till hjälp.

Om du till exempel skulle rensa upp på ditt skrivbord skulle listan se ut så här:

Kasta bort pennor som inte skriver

Placera markörerna nära whiteboardtavlan.

Ha bara dagplaneringen på skrivbordet

Torka av bordsskivan

Rengör tangentbord och mus noggrant

Töm papperskorgen

Arkivera brev och dokument

Vattna pengarträdet

Rensa bort kaffekopparna

Strimla oönskade dokument

Kasta bort använda kontorsartiklar

Organisera kablarna

Dammsug stolen

Gå till online-klisterlappar

💡 Proffstips: Gör listan. Döm inte. Om du arbetar i ett team och använder chunking med ClickUp Tasks är tekniken med sex tänkande hattar ett utmärkt sätt att täcka alla dina behov.

Steg 3: Skapa chunkar

Baserat på alla punkter du har listat, skapa ett antal chunkar som du kan hantera.

Ovanstående lista kan kategoriseras i damning, organisering av kontorsmaterial, dokumenthantering etc. Oroa dig inte om du inte har fått med allt ännu. Du kan lägga till chunkar i nästa steg också.

Steg 4: Lägg till informationsbitarna i chunkarna

Under varje chunk lägger du till den information eller uppgift du har identifierat. Ovanstående uppsättning chunks kan se ut så här.

Dammning och städning Organisering av kontorsmaterial Dokumenthantering Digitala uppgifter Estetik på bordet Torka av bordsskivan Kasta bort pennor som inte skriver Arkivera brev och dokument Töm papperskorgen Ha bara dagplaneringen på skrivbordet Rengör tangentbord och mus noggrant Placera markörerna nära whiteboardtavlan. Strimla oönskade dokument Digitalisera klisterlapparna Vattna pengarträdet Dammsug stolen och ordna kablarna Kasta bort använda kontorsartiklar Rensa bort kaffekopparna

Steg 5: Fokusera på en chunk i taget

Hela poängen med chunking är att förenkla komplexa uppgifter. Så ta itu med uppgiften, gör en bit i taget.

Detta fungerar också som en minnesteknik.

Låt oss säga att du vill memorera det periodiska systemet. Du skulle dela upp det i metaller, icke-metaller, övergångsmetaller, lantanider, aktinider, metalloider och ädelgaser.

Börja med en, till exempel metaller, och memorera dem alla. När du känner dig bekväm med det, gå vidare till nästa.

Steg 6: Upprepa

Chunking är en utmärkt teknik för minne och organisation, men den är också känslig för glömskekurvan.

Så, repetera och upprepa processen för att säkerställa långsiktigt minne. När du chunkar uppgifter som du vill göra, men som du vanligtvis inte gör, som att träna eller meditera, kan chunking också hjälpa till att bilda vanor.

Chunking-idéer för nybörjare

Om du aldrig aktivt har använt chunking kan det verka som en enorm process. Men så behöver det inte vara.

👉🏽 Börja i liten skala: Börja med att försöka memorera ett kreditkortsnummer medan du står i kassan eller registreringsnummer på bilar medan du sitter fast i trafiken. Om du tar dig an stora uppgifter i början kommer du att tappa tidsuppfattningen och ändå memorera lite.

👉🏽 Prova minnespalatset: Minnespalatset, som populariserades av Sherlock Holmes, är ett sätt att visualisera information som om den vore rum i din hjärna som du kan gå igenom. Använd denna teknik för att organisera information rumsligt.

👉🏽 Skapa minnesregler: Skapa minnesregler, till exempel akronymer, berättelser eller till och med rim, för alla delar av ett mål eller för delarna inom varje del.

👉🏽 Sätt upp minnesledtrådar: Har du någonsin fullföljt dialogerna i din favoritfilm i samma ögonblick som en karaktär börjar prata? Början av den dialogen är en minnesledtråd, något som triggar minnet av resten. Sätt upp dina egna minnesledtrådar för det du vill komma ihåg.

🌷Visste du att: Chunking ansågs vara en minnesteknik som behåller informationen som den är. Musiker betraktades som ”mänskliga bandspelare” som kunde spela upp exakt det de hörde. Detta var dock inte fallet när de fick spela upp atonal musik. Detta visade att chunking inte handlar om någon grupp av objekt. Mönster och bekanta strukturer var avgörande för att minnas, skriver David Epstein.

Chunking-metoden jämfört med andra inlärningstekniker

Chunking är visserligen mycket enkelt och extremt effektivt, men det är inte den enda inlärningstekniken som finns.

Låt oss se hur den står sig i jämförelse med andra vanliga metoder.

Chunking kontra spaced repetition

Spaced repetition är en process där man repeterar inlärt material under olika tidsperioder.

Om du till exempel har lärt dig ett nytt begrepp på morgonen rekommenderar spaced repetition att du repeterar det en gång om några timmar, en gång om dagen, en gång om veckan, en gång om två veckor och så vidare.

Chunking Spaced repetition Kodningsteknik Återhämtningsteknik Hjälper till med memorering Hjälper till att minnas Utformad för att övervinna begränsningarna i korttidsminnets kapacitet. Utformad för att övervinna effekterna av glömskekurvan.

Chunking kontra mind mapping

En mindmap är precis vad termen säger: en visuell karta över dina tankar.

I grund och botten har du använt en mind map för att organisera information på ett hierarkiskt och icke-linjärt sätt.

Så både chunking och mind mapping är kodningstekniker.

Bra tankekartor använder också chunking för att organisera information mellan noder och undernoder. Att kombinera chunking med tankekartor hjälper till att öka förståelsen för komplexa idéer.

Chunking Mind mapping Organiserar information i självständiga enheter Organiserar information som sammanhängande enheter Fokus på att gruppera liknande bitar av information Fokuserat på att representera associationer och kopplingar mellan information Inte alltid hierarkiskt Alltid hierarkiskt

Chunking kontra sammanfattning av anteckningar

Att sammanfatta anteckningar är processen att välja ut viktiga punkter från en föreläsning, presentation eller ett koncept och skriva ner dem för att senare kunna återkalla dem. När du sammanfattar anteckningar med dina egna ord är det mer troligt att du kommer ihåg och återkallar dem.

Chunking Sammanfattning av anteckningar Används för att memorera all information Används för att förstå begrepp och komma ihåg viktiga punkter. Hjälper dig att komma ihåg eftersom det är Uppmuntrar till att ta anteckningar med egna ord Fokus på noggrannhet i minnesåterkallandet Fokus på förståelse av idéer

På sätt och vis är chunking också en sammanfattning. Det är en lista med information på första nivån. Men all sammanfattning är inte chunking.

Om det känns för svårt att öva på chunking-metoden trots all denna kunskap, så oroa dig inte. Vi kommer att förklara det i nästa avsnitt.

💡 Proffstips: Chunking, spaced repetition, mind mapping och sammanfattning av anteckningar är alla kompletterande tekniker som kan förbättra inlärningen när de används tillsammans.

Det viktigaste steget för att lyckas med chunking-metoden är att sätta rätt mål.

Det finns olika sätt att sätta upp och hantera dina mål. Till exempel är SMART-metoden den mest effektiva och populära.

Sätta rätt mål

ClickUp Goals är ett utmärkt sätt att visualisera och göra framsteg mot dina mål.

Sätt upp uppgiftsmål (slutför UI-designen för hemsidan före slutet av veckan), numeriska mål (ring 12 säljsamtal varje dag), valutamål (tjäna 250 000 dollar i intäkter från nya kunder) eller till och med ja/nej-mål (har vi ett NPS-betyg över 4?).

Bygga chunkar

När du har satt upp ett mål, gör en lista över allt du behöver göra för att uppnå det.

Om det är tillräckligt stort, dela upp det i projekt. Annars kan du använda ClickUp Lists och Project Hierachy för att lägga till så många uppgifter som du behöver.

Organisera alla filer enkelt med ClickUp Project Hierarchy, så att du alltid har enkel åtkomst när du behöver det.

Du kan använda ClickUp Lists för att chunking information på vilket sätt du vill.

Skapa till exempel ClickUp Milestones med uppdelade uppgifter. Lägg till anpassade statusar för att gruppera dem efter hur långt du har kommit. Använd anpassade taggar som källan till en lead för att dela upp dem på det sättet. Du kan också skapa betyg och samla alla dina femstjärniga konton!

Så här använder jag listvyn i ClickUp för att visualisera min att göra-lista för festplanering

🌷Visste du att: En professionell schackspelare slutar se brädet som 64 enskilda rutor. Istället lär de sig att känna igen vanliga taktiska chunkar eller formationer, såsom "Fianchetto Castle" eller "Isolated Queen Pawn structure". Genom att känna igen dessa få komplexa, förprogrammerade formationer kan de omedelbart förstå det strategiska läget på brädet.

Visa chunkar

Listvyn är bara början. ClickUp Views erbjuder ett brett utbud av anpassningsbara alternativ.

Om du vill ha något mer visuellt kan ClickUp Kanban Board hjälpa dig att se en vertikal uppdelning av dina chunkar och objekten i var och en av dem.

Mallen ClickUp Prioritization Matrix och mallen ClickUp Priority Matrix är andra sätt att se på det arbete som ska utföras. Genom att dela upp arbetet efter prioritet kan du rensa upp i uppgiftslistan och fokusera på det som är viktigt.

Hjälper minnet

När du har lärt dig ett begrepp finns det flera sätt att öva på spaced repetition och repetition för att förbättra minnet.

✅ Granska med AI: Skapa din egen personliga sparringpartner med ClickUp Brain. Mata in den information du vill lära dig och be den att:

Sammanfatta viktiga punkter

Omformulera komplexa idéer

Skapa visuella hjälpmedel

Skapa tester

✅ Svara på frågesporter: Inget hjälper inlärningen mer än att bli ombedd att förklara den. Skapa frågesporter för dig själv för att aktivt repetera det du lärt dig. Verktyg som Quizlet är utmärkta för detta.

✅ Använd flashkort: Sedan urminnes tider har flashkort hjälpt till med minne och återkallande. Gör det digitalt och ta med dig det överallt med hjälp av verktyg som det kostnadsfria och öppna källkodsprogrammet Anki.

Här är några fler produktivitetstips som kan hjälpa dig:

Fördelarna med chunking-metoden

En studie visar att 230 timmars träning ökar minneskapaciteten från 7 till 79 siffror.

Med ett lämpligt minnessystem verkar det inte finnas några gränser för minnesprestanda med övning.

Med ett lämpligt minnessystem verkar det inte finnas några gränser för minnesprestanda med övning.

Chunking är ett sådant system. Det hjälper människor att memorera och organisera vad som helst, oavsett hur komplext det är, och senare återkalla det med integritet.

Men det finns mer.

Det erbjuder också ett sätt att hantera den informationsöverflöd som du möter. Det innebär att du placerar olika typer av information i små, prydliga lådor med etiketter så att du kan komma åt dem när du behöver dem.

Som en följd av detta kan du också lägga undan saker du inte behöver just nu, vilket dramatiskt minskar stressen. Beroende på vilka uppgifter du utför kommer du att gå igenom dina chunkar om och om igen. Mindre stress, mindre kognitiv belastning, mindre överväldigande.

När du kombinerar chunking med spaced repetition och aktiv repetition kan du själv se hur mycket du kan. Detta bygger naturligtvis självförtroende.

Utöver individuella användningsområden hjälper chunking också till att skapa standarder för saker i samhället. I USA är det till exempel standard att dela upp telefonnummer i 3-3-4 siffror. Webbplatsmenyer delas vanligtvis upp i tjänster, lösningar, branscher, resurser etc.

I den meningen är det inte överdrivet att säga att genomtänkt chunking skapar en värld som är lättare att memorera och leva i.

Vanliga misstag att undvika

Chunking är en av de tekniker som känns idiotsäker, tills den inte är det längre.

Många kastar sig in i det med tanken att de förenklar sitt arbete, men slutar med en röra av förvirrande miniuppgifter eller överdimensionerade ”chunks” som fortfarande känns omöjliga att påbörja.

Tricket är inte bara att dela upp din arbetsbörda, utan att dela upp den på ett klokt sätt. Här är de klassiska chunking-misstagen du bör se upp för.

❌ För många chunkar

Miller hävdar att 7 ± 2 är det antal chunkar som det mänskliga minnet kan hålla. Flera forskare har sedan dess visat att detta är mer eller mindre korrekt. För att vara på den säkra sidan bör du inte skapa fler än sju chunkar för varje begrepp. Om du är nybörjare kan det vara en bra idé att börja med betydligt färre chunkar.

❌ För många objekt i varje chunk

Vad händer om du kommer ihåg chunkningen men inte objekten i den? Det skulle vara meningslöst. Var därför uppmärksam på antalet objekt du lägger i varje chunkning. Studier visar att det optimala antalet objekt i varje chunkning är 3–4.

❌ Godtycklig gruppering

Chunking är bara användbart om det är meningsfullt för dig. Om du till exempel delar upp dina livsmedel under etiketterna A, B, C och D och lägger till varor slumpmässigt i dem, är det osannolikt att du kommer ihåg något av det.

För bästa memorering och återkallande:

Lägg till relaterade objekt i en chunk (mjölk, ost och yoghurt i en chunk)

Ge dem en meningsfull etikett (mejeriprodukter)

❌ Att glömma helheten

Ibland memorerar man saker bara för sakens skull, till exempel namnen på alla floder i USA. Ofta gör man det för att uppnå ett mål. När du skapar chunkar, se till att du arbetar för att uppnå det målet.

Att dela upp inköpslistan i mindre delar underlättar till exempel shopping, så det är en bra idé att dela upp varje gång i snabbköpet i mindre delar. I skolans läroplan delas relaterade kapitel upp i mindre delar så att barnen kan bygga synaptiska kopplingar medan de memorerar lektionerna.

❌ Inte tillräckligt med recensioner

Alla går igenom glömskekurvan. Oavsett om du använder chunking-metoden eller inte kommer du att glömma information med tiden. Det enda sättet att undvika detta är genom systematiska repetitioner.

Planera in repetitioner med några timmars mellanrum, en dag, några dagar, några veckor osv. Om det är information som du sannolikt inte kommer att använda på länge, repetera varje kvartal/år.

💡 Proffstips: Om det känns tråkigt kan du prova bullet journaling för att göra det roligare och mindre skrämmande.

Chunking har länge studerats som ett sätt att hjälpa människor att förbättra minnet, men det kan också förändra maskiner. Så här fungerar det.

Chunking-metoden inom AI och datavetenskap

Chunking är en viktig och mycket vanlig process i den mänskliga hjärnan.

Artificiell intelligens, som i grunden försöker efterlikna mänskliga tankeprocesser, har mycket att lära av chunking.

✅ Begränsa tokenstorleken: Att träna en AI-modell med Natural Language Processing (NLP) innebär att man tillhandahåller ingångskällor. Ofta finns det en gräns för tokenstorleken på dessa ingångar. Till exempel är den maximala ingångstextlängden för Azure OpenAI-modellen text-embedding-ada-002 8000 tokens. Chunking hjälper till att dela upp dokument i bitar så att stora språkmodeller (LLM) kan bearbeta dem effektivt.

✅ Chunking i tidsseriedata: Det är enkelt att göra chunking av en text. Klipp av där en mening eller ett stycke slutar så får du en logisk chunk. Men vad gör man om man har en kontinuerlig ström av numeriska data, till exempel aktiekurser eller väderdata? Vanligtvis görs detta kronologiskt, det vill säga man skapar chunks för ”de senaste 30 dagarna” eller ”dagliga mätningar”.

✅ Chunking i bilddata: Stora bilder delas upp genom att bryta dem i mindre, enhetliga rektangulära bitar som kallas patchar eller brickor, en populär teknik i moderna datorvisionsmodeller, såsom Vision Transformers (ViT).

✅ Målbaserad chunking: Tänk dig att du sitter i ett möte och behöver anteckna. De chunkar du skapar är värdelösa om de är organiserade efter vem som talade eller när de talade. Här behöver du kontextuell chunking, i form av viktiga punkter, feedback, beslut, åtgärdspunkter osv. Det är precis vad ClickUp Brains AI Notetaker gör.

✅ Chunkstorlek: Till skillnad från den mänskliga hjärnan kan datorer ha ett större arbetsminne. Det innebär att AI-modeller kan ha ett obegränsat antal chunks i fast eller variabel storlek. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen.

Aspekter Fasta chunkar Variabla chunkar Definition Delar upp data i bitar av samma längd Delar upp data i logiska eller meningsfulla bitar Tekniker Datans längd oberoende av sammanhang Rekursiv uppdelning, semantisk chunking etc. baserat på sammanhanget Bäst för Enkelhet och snabbhet Noggrannhet och sammanhang Fördelar Hög beräkningskapacitet och förutsägbar prestanda Hög semantisk integritet och kontextuell rikedom Nackdelar Möjlig fragmentering av sammanhanget och förlust av sammanhang Ökad komplexitet och högre beräkningskostnad

✅ Överlappning: Chunking är en komprimeringsteknik, inte en relationell teknik, vilket innebär att det finns en risk för att sammanhanget går förlorat. Inom maskininlärning kan detta skapa statistiskt korrekta resultat som är frikopplade från sammanhanget. Forskare övervinner denna utmaning med ett koncept som kallas överlappning. Genom att dela en del av data från den föregående chunken till den aktuella chunken gör överlappning det möjligt för LLM:er att identifiera och koppla ihop fortsättningen i sammanhanget.

Begränsningar och kritik av chunking

Chunking behandlas ofta som minnesteknikernas superhjälte, som kommer till undsättning när informationsöverflödet slår till.

Men även om vi gärna skulle vilja att chunking var minnets motsvarighet till silvertejp (som fixar allt, för alltid), kan det definitivt inte bära vikten av alla våra kognitiva brister på sina kompakta, snyggt grupperade axlar.

Innan vi överlämnar nycklarna till vårt mentala kungarike till chunking, låt oss ta en närmare titt på var det snubblar, fumlar och ibland faller:

❗️Svårigheter med ny visuell information: Chunking är utmärkt för sekventiell, verbal eller mycket strukturerad information (som siffror). Det är mindre effektivt för att bearbeta stora mängder komplex visuell eller rumslig information, såsom en karta över okända områden eller ett komplext schematiskt diagram.

❗️Debatten om 7±2: Kognitiv psykolog Nelson Cowan hävdar att den genomsnittliga kapaciteten för det centrala minnet endast är cirka fyra chunkar. I dagens värld med ständiga distraktioner kan den till och med vara lägre.

❗️Domänspecifikitet: Även med chunking är det inte lätt för en stormästare att memorera hundratals låtar. Eller för någon att memorera alla floder i ett land som de inte är bekanta med. Framgången med chunking beror i hög grad på lärarens expertis inom sitt område.

❗️Inga genvägar: Chunking är ett enklare sätt att bearbeta stora mängder information, ja. Men det är inte på något sätt en genväg. Mästerskap kan bara uppnås genom omfattande, dedikerad övning, vilket tar tid.

Framtiden för chunking

I en värld präglad av digitalisering, AI och automatisering är minnet inte längre en lika värdefull färdighet som det en gång var.

Det är inte många som kommer ihåg mer än sitt eget telefonnummer och sin partners. All information finns bara ett klick bort, direkt i våra fickor. Det betyder inte att chunking är föråldrat.

Jag har märkt att när jag tränar mitt minne med chunking-metoden förbättras min koncentration.

Till exempel planerar jag allt mitt skrivande utifrån fem chunkar: Vad, när/var, varför, vem och hur. Detta hjälper mig att hålla mig till processen och fokusera på den aktuella idén. Ännu viktigare är att dessa chunkar gör det lättare för mig att återgå till arbetet efter en distraktion.

Forskare som försöker återskapa mänsklig intelligens i maskiner anser att forskningen om chunking är extremt värdefull. I stora språkmodeller (LLM) hjälper chunking till att bearbeta stora mängder data mer effektivt. Det säkerställer att modellerna behåller sammanhanget och hämtar korrekt information utan att överskrida tokenbegränsningarna, även känt som Retrieval-Augmented Generation (RAG). Beräkningsneurovetenskapsmän utforskar chunking i sammanhanget av en avvägning mellan hastighet och noggrannhet, vilket i huvudsak banar väg för mer effektiv chunking baserat på dina mål.

Inom kognitiv neurovetenskap och modellering ger ”egocentrisk chunking” en bättre förståelse för hur en prediktiv hjärna fungerar. Inom neurovetenskap undersöker ”action chunking” hur hjärnan organiserar komplexa motoriska färdigheter (som att knyta skor eller spela en musikalisk fras) i neurala sekvenser, vilket ger vägar för förbättrad motorisk inlärning och rehabilitering.

Forskare studerar också ”synaptisk förstärkning”, vilket är hjärnans förmåga att tillfälligt undertrycka grupper av objekt utan att permanent radera dem från arbetsminnet.

Möjligheterna är verkligen oändliga.

Hur äter man en elefant? En bit i taget!

Denna gamla aforism (som ofta tillskrivs Desmond Tutu) hävdar att även de mest skrämmande och stora uppgifterna kan slutföras om man tar dem ett steg i taget.

Chunking-metoden erbjuder en uppgradering av detta.

I en tid när vi biohackar och strävar efter övermänsklig produktivitet erbjuder chunking ett verkligt mänskligt sätt att uppleva världen genom minnet. Det hjälper oss att bättre förstå den mänskliga psyken och visar oss vad som skiljer stormästare och högpresterande idrottare från resten.

Eller, som jag ser det, visar chunking oss att vi är kapabla till samma saker som stormästare och högpresterande idrottare.

Lycklig chunking framöver, allihopa!

Vanliga frågor

Chunking är en teknik för att behålla minnet där du delar upp en stor mängd information i mindre, hanterbara bitar.

Chunking är en kodningsstrategi som används för att organisera ny information och förbereda den för långvarig lagring. Spaced repetition är en återhämtningsstrategi som används för att förstärka och stärka dessa nybildade chunkar över tid. De är kompletterande tekniker.

Chunking finns överallt. Några exempel på chunking i verkliga livet är: – Att memorera ett telefonnummer i chunkar om 3-3-4 – Att organisera projekt i chunkar av uppgifter över olika stadier – Att lära sig ett språk med chunkar av relaterade ord – Att träna på att flyga ett flygplan genom att chunka instruktioner – Att komma ihåg över 100 läkemedel genom chunkar av liknande/kompletterande läkemedel

Du behöver ingenting – inte ens penna och papper – för att lyckas med chunking. Det finns dock många verktyg som kan vara till hjälp. Dessa inkluderar anteckningsmetoder som Cornell-systemet, digitala flashkort-applikationer som Anki och generativa AI-verktyg som ClickUp.

Ja, moderna AI-verktyg som ClickUp hjälper på olika sätt, till exempel genom att skapa hierarkiska strukturer genom att dela upp stora mål i underordnade mappar, listor och uppgifter, eller sammanfatta långa texter till kortare, mer minnesvärda chunkar. De kan också hjälpa till att identifiera viktiga punkter (som du kan använda som chunkar).

Att välja rätt metod beror på vilken typ av information du vill memorera. Se bara till att de är meningsfulla för dig och uppgiften du ska utföra. – Om du gör en lista, välj logiska kategorier (som en stormarknadskorridor för en inköpslista). När du studerar historia eller memorerar ett schema, välj kronologi (som att forska om världskrigen eller planera att delta i VM). När du planerar ett projekt, välj logiska chunkar eller faser (som att definiera ett mål, planera kanaler, skapa annonser, lansera kampanjer, rapportera resultat etc. för en marknadsföringskampanj). Vid skrivande kan en mall för innehållsskrivning dela upp artikeln i avsnitt, underavsnitt, stycken och meningar.

Chunking hjälper dig att ta till dig och behålla information på ett effektivt sätt. Det minskar den kognitiva belastningen och stressen att behöva komma ihåg saker. Men det är inte effektivt om det inte görs på rätt sätt. Om du skapar för många chunkar eller grupperar saker godtyckligt kan du känna att bördan blir större än tidigare.