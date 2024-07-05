Hur du ökar produktiviteten med bullet journaling

Du vaknar varje morgon, full av energi och fokuserad, redo att ta dig an dagen med laserliknande effektivitet. Du känner dig inte längre överväldigad av oändliga att göra-listor och spridda prioriteringar. Kan du inte relatera till det? Gör dig redo att göra det!

Detta är verkligheten för miljontals människor som har upptäckt kraften i bullet journaling.

Bullet journal-systemet – även kallat BuJo – är en produktivitetsmetod som kombinerar traditionell journalföring med att-göra-listor. Vissa på sociala medier kallar BuJo för KonMaris andliga kusin. Medan det senare hjälper dig att organisera din fysiska miljö, hjälper det förra dig att rensa upp i ditt sinne.

Bullet journaling kombinerar något så monotont som uppgiftshantering med kreativt uttryck och har blivit en produktivitetstrend som passar in bland några av de viktigaste självomsorgsmetoderna från 2000-talet – inklusive mindfulness, yoga och en annan journaleringsmetod, morgonsidorna.

En enkel sökning på YouTube eller Instagram visar tusentals videor och inlägg från bullet journal-communityn som förklarar hur man skapar bullet journal-uppslag och beskriver vad du kan inkludera i dina bullet journal-anteckningar. Så populärt har det blivit!

Med så många fans är det definitivt en produktivitetsmetod som är värd att prova.

Vad är bullet journaling?

Bullet journaling är en analog organisationsmetod där du använder en enkel anteckningsbok för att spåra dina uppgifter , planer och tankar så att du kan gå igenom din dag och ditt liv med avsiktlighet och fokus.

Det är en innovativ variant av projektledning och journalföring som introducerar begrepp som:

Snabb loggning: En förkortningsmetod för att snabbt anteckna med hjälp av symboler och förkortningar.

Samlingar: Tematiska listor för saker som filmer att se eller böcker att läsa.

Framtidslogg: Avsnitt för att sätta upp mål och planera framtida händelser.

Detta anpassningsbara system hjälper dig att hantera informationsöverflödet genom att samla uppgifter, idéer och reflektioner på ett och samma ställe, till exempel i en månadskalender, vilket minskar stressen och ökar produktiviteten.

Enligt Ryder Caroll, som uppfann metoden, är bullet journaling ”delvis organisation, delvis självrannsakan, delvis drömvävning”.

Bullet journalings historia

Enligt sin webbplats lanserade Ryder Carroll 2013 en kort video där han förklarar bullet journal-metoden . Snart började webbplatser som LifeHack.org och FastCo prata om videon, som hade blivit viral.

2014 lanserade Carroll en Kickstarter-kampanj för att finansiera sin webbplats (bulletjournal.com) och gav varje bidragsgivare en Leuchtturm-anteckningsbok utformad för bullet journal-metoden.

År 2017 hade konceptet blivit så populärt att Carroll till och med höll ett TEDx-föredrag om det. År 2018 släppte han boken The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, som snart blev en internationell bästsäljare.

Detta ledde till att Caroll lanserade en kompletterande anteckningsbok 2021.

Idag har bullet journaling-communityn på Reddit, r/bujo, över 375 000 prenumeranter. Fans delar ofta YouTube-videor och inlägg på sociala medier om sina bullet journals.

Lästips: The Bullet Journal av Ryder Carroll

För att lära dig mer om bullet journaling-metoden och hur den kan förbättra ditt liv, läs The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future av Ryder Carroll.

via Amazon

Boken finns på över 28 språk och har hyllats av alla inom produktivitetsbranschen. Men ingen kan förklara teserna bättre än författaren själv:

Varje bullet journal blir ytterligare ett kapitel i berättelsen om ditt liv. Speglar den det liv du vill leva? Om inte, använd då de lärdomar du har dragit för att ändra berättelsen i nästa kapitel.

Boken fördjupar sig i begreppet ”medvetet levande”, där du fokuserar på det som är viktigast och skapar ett liv som stämmer överens med dina värderingar. Boken är indelad i tre delar:

Spåra det förflutna : Skapa en förteckning över dina tankar, uppgifter och prestationer

Beställ presenten: Utveckla ett system för att hantera dina dagliga uppgifter och skapa klarhet

Utforma framtiden: Sätt upp meningsfulla mål och dela upp dem i genomförbara steg.

Boken innehåller också många användbara tips, till exempel snabb loggning (för snabba anteckningar) och hur du kan anpassa journalen för att skapa ditt eget system.

Sammantaget kan det vara en utmärkt läsning för alla som vill lära sig mer om det ursprungliga konceptet med bullet journaling innan sociala medier och produktivitetsguruer anpassade det till den mer mainstream-version som är populär idag.

De viktigaste komponenterna i bullet journaling

Bullet journaling bygger på några grundläggande element – vissa används dagligen för organisation och granskning, medan andra fungerar som en årlig färdplan.

Samlingar: Detta är en temalista med uppgifter eller en uppsättning sidor som är dedikerade till specifika ämnen, såsom ett mål, en hobby eller ett projekt. Index: Fungerar som en innehållsförteckning med alla viktiga sidor och deras sidnummer för enkel referens. Framtidslogg: Här får du en årlig översikt för att hålla koll på kommande evenemang, födelsedagar och deadlines under månaderna. Månadslogg: Denna används för att dela upp den aktuella månaden, vanligtvis med ett kalendrarutnät för evenemang och en lista med mer detaljerade uppgifter och mål. Daglig logg : Detta är din dagliga planeringskalender där du listar dagliga uppgifter och prioriteringar. Detta är din dagliga planeringskalender där du listar dagliga uppgifter och prioriteringar.

Carroll föreslår också att du använder dessa symboler för att identifiera status eller prioritet för en uppgift:

En punkt (•) för att markera en uppgift

Ett kryss (x) för att markera att en uppgift är klar

En asterisk (*) för att markera en viktig uppgift

En cirkel (o) för att skilja en uppgift från en händelse

Ett större än-tecken (>) för att ange att du flyttar uppgiften till nästa dag eller vecka.

Ett mindre än-tecken (<) för att ange att du flyttar en uppgift till föregående dag eller vecka.

Detta är de grundläggande byggstenarna i en bullet journal, men du kan också anpassa den ytterligare med hjälp av trackers eller minijournaler. Här är några exempel: Tacksamhetsdagbok

Måltidsplanerare

Budget- och utgiftsregister

Hudvårdsrutin

Vanor Möjligheterna är oändliga.

Fördelarna med bullet journaling

Det bästa med bullet journaling är att det är en holistisk tracker och ett självomsorgsritual. Det är inte lika tidskrävande som att skriva fem sidor i dagboken varje dag, och det tar itu med både dina praktiska mål och din emotionella hälsa på ett och samma ställe.

Den brittiska livscoachen och grundaren av Life Clubs, Nina Grunfeld, säger:

Att rensa huvudet med något som bullet journaling hjälper dig att fokusera och hålla dig lugnare.

Här är några sätt som BuJo-metoden kan förbättra ditt liv:

Personligt system : BuJo ger dig friheten att lägga till din egen personlighet i att göra-listan så att du kan skapa ett system som fungerar för dig.

Mer tydlighet : Eftersom bullet journaling hjälper dig att dela upp stora mål i mindre delar, hjälper det dig att fokusera på det som verkligen är viktigt.

Tidshantering : Mellan arbete, ärenden och doom-scrolling kan det vara svårt att hantera tiden. Bullet journaling kan hjälpa dig att visualisera dina uppgifter och deadlines så att du kan planera din dag och undvika stress i sista minuten.

Vanor : Oavsett om det handlar om att börja på ett nytt träningspass eller lära sig ett språk kan du skapa ett system i din bullet journal för att följa dina framsteg och hålla motivationen uppe. Dessutom kommer din bullet journal inte att få dig att känna skuld.

Resursbibliotek : En BuJo kan också vara ett utmärkt ställe att spara dina läslistor, till exempel böcker, artiklar och andra resurser som du vill spara för senare bruk. Om du till exempel är marknadsförare kanske du vill spara en : En BuJo kan också vara ett utmärkt ställe att spara dina läslistor, till exempel böcker, artiklar och andra resurser som du vill spara för senare bruk. Om du till exempel är marknadsförare kanske du vill spara en mall för innehållsskrivning eller ett positioneringsramverk som du kan använda senare.

Dagliga reflektioner: Bullet journaling kan vara ett utrymme för att reflektera och stämma av med dig själv. Veckovisa genomgångar kan hjälpa dig att identifiera områden som kan förbättras och justera dina mål – en mindfulness-booster på mindre än 15 minuter om dagen.

Nu ska vi ge dig några tips om hur du kan komma igång med bullet journaling.

Tips för effektiv bullet journaling

Det som är speciellt med bullet journaling – precis som alla andra metoder för självomsorg – är att du blir bättre med övning. Men här är några tips som hjälper dig att komma igång med din nya bullet journal.

Planera in tid för morgon- och kvällsgenomgångar

Integrera din bullet journal i din dagliga rutin för att skapa konsekvens. Översynssessioner kan vara till stor hjälp här.

Morgonöversikt (5–10 minuter)

Gå igenom din dagliga logg (och veckologg) för kommande dag.

Prioritera uppgifter och markera allt som är viktigt

Avsätt tid för att fokusera på viktiga uppgifter

Kvällsgenomgång (5–10 minuter)

Reflektera över din dag. Har du slutfört alla dina uppgifter?

Flytta över oavslutade uppgifter till nästa dag eller veckas logg.

Skriv ner anteckningar, idéer eller reflektioner från dagen.

Fyll i dina trackers och din tacksamhetsdagbok (om du har en).

Skapa mallar för layouter

Spara tid och ansträngning genom att skapa layouter som enkelt kan replikeras i en tom journal. De kan förbättra din journalföring och du behöver inte tänka ut nya designer, teman eller idéer för varje månad eller layout. En sak du kan göra är att använda utskrivbara mallar från online-resurser.

Vill du göra det själv? Designa en mall för varje månadslogg, veckologg, daglogg och olika trackers. Skanna in den och återanvänd den för alla månader. I slutet av året kan du binda in den i en anteckningsbok.

Ett annat alternativ är att köpa färdigformaterade bullet journals. Dessa kan dock vara mindre flexibla.

Investera i kontorsmaterial av god kvalitet

Eftersom bullet journaling är en analog process kan rätt verktyg göra stor skillnad för din upplevelse av bullet journaling. Här är några saker att tänka på:

Anteckningsbok: Välj en anteckningsbok med papper av god kvalitet som inte blöder igenom och som tål pennor, överstrykningspennor och skisser. En anteckningsbok med rutmönster kan också hjälpa dig att skapa snygga och raka layouter utan att behöva använda linjal.

Pennor och överstrykningspennor: Välj pennor som skriver smidigt och inte syns igenom papperet. Överstrykningspennor kan hjälpa dig att kategorisera uppgifter eller visuellt markera viktig information.

Andra konstnärliga element : Köp in washi-tejp, : Köp in washi-tejp, klisterlappar , klistermärken och kritor så att du kan piffa upp din journal om du vill.

En ficka: Sätt en ficka på baksidan av din journal för att förvara biljettklipp, anteckningar eller andra minnessaker som du vill behålla som souvenirer.

Börja i liten skala

Bullet journaling handlar om att skapa ett system som fungerar för dig. Försök inte kopiera de avancerade uppslag du ser online. För de flesta av dessa personer är bullet journaling mer ett jobb än en form av självomsorg.

Så här kommer du igång:

Börja med en grundläggande framtidslogg och månadslogg

Spåra några viktiga uppgifter varje dag

Lägg gradvis till trackers eller andra element när du blir bekväm med systemet

Kom ihåg att din bullet journal är ett personligt verktyg, så du kan ha hur roligt som helst med att anpassa den efter eget tycke och smak!

Populära användningsområden och exempel på bullet journaling

Här kan du se hur riktiga bullet journal-användare praktiserar och förfinar tekniken. Det ger dig idéer för att anpassa din egen bullet journal.

Månadsöversikt

En enkel, rolig uppslagsbild som är lätt att göra och ser bra ut. Dessutom behöver du inga extra konstmaterial.

via Pinterest

Vill du ha något mer minimalistiskt? Här är en superenkel, avskalad uppslagsdesign som du kan skapa på mindre än fem minuter.

via Pinterest

Veckolayout

Denna grundläggande veckolayout med uppgifter, projekt och till och med en kalender kan vara ett utmärkt (och okomplicerat) tillskott till dina BuJo-mallar.

via Pinterest

Men om du känner dig kreativ kan du också prova detta:

via Pinterest

Nu när vi har gått igenom grunderna, här är några trackers som du kan inkludera för att göra din bullet journal mer personlig.

1. Vanor

En vanetracker hjälper dig att visualisera dina vanor, till exempel när du är produktiv och när du inte är det. Du kan också kombinera den med en humörtracker för att identifiera hur ditt humör påverkar dina vanor.

via Pinterest

ClickUps mall för personlig vanespårning kan också vara användbar om du letar efter ett digitalt alternativ för vanespårning.

2. Måltidsplanerare

En annan populär BuJo-tilläggsfunktion är måltidsplaneringen. Den gör det enklare att svara på frågan ”vad ska jag äta idag?” och kan även hjälpa dig att planera dina matinköp.

via Pinterest

ClickUps mall för måltidsplanering kan vara ett utmärkt verktyg för att planera dina måltider i förväg och äta hälsosammare.

Ladda ner den här mallen Effektivisera matinköp, receptorganisering och måltidsförberedelser med ClickUps mall för måltidsplanering.

Mallen innehåller utrymme för dig att planera dina måltider för veckan, skapa en inköpslista och hålla koll på ingredienser. Du kan också använda den för att samarbeta med andra om måltidsplanering.

3. Utgiftsregister

Låt oss avsluta detta avsnitt med den mycket användbara utgiftsposten. Mallen nedan hjälper dig till exempel att kategorisera dina utgifter som fasta och variabla och ger dig en sida där du kan spåra dina besparingar.

via Pinterest

ClickUps mall för personlig budget kan också hjälpa dig att följa dina inkomster och utgifter mer noggrant, identifiera områden där du kan minska dina utgifter och uppmuntra dig att spara till dina mål.

Ladda ner den här mallen Håll koll på dina finanser och dina framsteg på vägen mot större ekonomisk självständighet med ClickUps mall för personlig budget.

Använd den för att komma igång med att skapa och hålla dig till en budget.

Utmaningar med att använda bullet journaling

Bullet journaling-metoden ger dig visserligen möjlighet att följa upp dina mål och uttrycka dig kreativt, men den är inte utan utmaningar:

Hitta ditt system : Bullet journaling erbjuder stor flexibilitet, vilket kan vara överväldigande i början. Det kan ta tid att experimentera med olika layouter och trackers – vanor, humör, arbete, tacksamhet – för att ta reda på vilka du behöver inkludera i din journal.

Var konsekvent : Bullet journaling är en daglig vana som ger långsiktiga fördelar, så du måste hålla fast vid den dag efter dag.

Jämför din layout med andras : Sociala medier är fulla av otroligt kreativa bullet journal-layouter. Detta kan få din journal att kännas otillräcklig.

Sträva efter perfektion : Fokus på estetik inom bullet journaling-gemenskapen kan leda till många omtagningar. Kom ihåg att det är tänkt att vara ett funktionellt verktyg, inte ett konstverk.

Spåra tid : Att skapa och underhålla en bullet journal kan ta tid, särskilt när du är nybörjare. Var realistisk när det gäller hur mycket tid du kan ägna åt det varje dag. Börja i liten skala med bara grunderna. Du kan lägga till komplicerade layouter och spårare senare.

Flytta uppgifter: Bullet journaling handlar om att skriva och skriva om saker. Du kommer troligen att flytta händelser från årsöversikten till månadsöversikten till vecköversikten och flytta uppgifter från en dag till en annan, och så vidare. Detta kan vara tråkigt.

För att övervinna dessa utmaningar har vi en lösning som kan göra bullet journaling roligt.

Hur man implementerar bullet journaling i ClickUp

De perfekta uppslagen – med washi-tejp, temalayouter och klistermärken – som visas online kan skapa en känsla av press för alla som är nya inom bullet journaling (eller för dem som inte är konstnärligt lagda).

Plötsligt fokuserar du mer på estetik och att skapa detaljerade bullet journals än på det huvudsakliga syftet – att organisera ditt liv. Dessutom kan det ta mycket tid att skapa dessa layouter månad efter månad.

via Reddit

Lösningen på detta dilemma? Gå över till digital journalföring.

Ett alternativ är att använda ClickUp, en plattform för produktivitet och uppgiftshantering. Den erbjuder en mobilapp, mallar och till och med AI-assistans som hjälper dig att organisera ditt liv bättre.

Dessutom behöver du inte skriva ner uppgifterna på nytt varje gång du omplanerar dem med ett verktyg som ClickUp.

Här visar Matt Ragland hur han använder ClickUp för bullet journaling.

Vi visar dig hur du kan göra det i fyra enkla steg.

1. Skapa en huvudsaklig uppgiftslista (även kallad Brain Dump)

Du kan gå till ClickUp Tasks och skapa en lista över allt du vill göra. Lägg till alla dina uppgifter – stora, små, hobby, arbete – till listan. Det spelar ingen roll vilken del av ditt liv det gäller eller när du planerar att göra det.

Lägg till alla dina uppgifter med förfallodatum i ClickUp Tasks.

Du kan också skapa ett separat avsnitt för evenemang – födelsedagar, årsdagar och resor. Du kan kategorisera dessa uppgifter utifrån prioritet eller deras betydelse i ditt liv med hjälp av taggar.

2. Flytta uppgifter till kalendervyn

Nu när du har lagt till ett förfallodatum för varje uppgift kan du växla till månadslayouten i ClickUp Calendar View. Enkelt, eller hur?

Se dina uppgifter som en månadslayout i ClickUp med en kalendervy.

3. Skapa en daglig loggbok

När du har ordnat din månatliga uppgiftslista är nästa steg att skapa en daglig logg. Du kan använda ClickUp Daily Planner Template för att spåra dina dagliga vanor tillsammans med de specifika uppgifter du lagt till för dagen.

Ladda ner den här mallen Planera din dag och håll koll på läget med ClickUps mall för daglig planering.

Med den här mallen kan du:

Ställ in återkommande uppgifter för vanor som att träna eller ta dina vitaminer.

Kategorisera uppgifter med anpassade taggar så att du snabbt kan se om en uppgift är arbetsrelaterad eller personlig.

Se alla uppgifter i en kalender så att du får en överblick över hur din dag kommer att se ut.

Övervaka dina vanors framsteg med en framstegsspårare eller till och med milstolpsmål.

Att använda den här mallen har också flera fördelar:

Minskad stressnivå

Förbättrad tidshantering

Enklare prioritering av uppgifter

Förbättrad kommunikation och samarbete

Ökad produktivitet

I mallen kan du också lägga till anpassade statusar (Öppen och Klar), anpassade vyer (Alla uppgifter, Kalender och Börja här) och anpassade fält för att spåra dina dagliga uppgifter och hålla ordning. Du kan vara säker på att den här mallen kommer att göra dig mer produktiv i dina dagliga uppgifter.

4. Öva mindfulness med ClickUp Docs

Nu när du har klarat av de organisatoriska aspekterna är nästa steg att lägga till dina journaler, till exempel mindfulness-sidor eller tacksamhetsdagbok, till ClickUp Docs. Du kan antingen skapa en wiki i Docs med en ny sida för varje inlägg eller helt enkelt använda en tabell med datum och ditt tacksamhetsinlägg.

Lägg till inbäddade sidor för att skriva ner dina tankar eller lägg till tacksamhetsanteckningar med ClickUp Docs.

Du kan också använda ClickUp Brain – ClickUps inbyggda AI-assistent – för att söka efter uppgifter eller till och med få hjälp med mallar och uppmaningar för brainstorming eller analysera dina journalanteckningar.

Gör bullet journaling mer konversationsinriktat med ClickUp Brain

Utöver detta kan du använda ClickUp Docs för saker som snabb loggning, att skapa ämnes- eller samlingslistor och mycket mer.

Gå över till digital bullet journaling med ClickUp

Om du föredrar digitala verktyg framför analoga men ändå vill dra nytta av bullet journaling kan ClickUp definitivt hjälpa dig.

Med verktyg som ClickUp Brain kan du dessutom analysera dina dagliga framsteg ännu mer, få svar på frågor som hur många dagar i rad du har fullföljt en vana och mycket mer.

Registrera dig gratis på ClickUp och skapa din bullet journal på mindre än 20 minuter.