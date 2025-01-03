Hur man använder Six Thinking Hats effektivt i möten

På 1980-talet bestämde sig psykologen Edward de Bono för att lösa ett vanligt problem: Hur kan grupper fatta bättre beslut utan att hamna i samma gamla diskussioner och återvändsgränder?

Hans svar var tekniken Six Thinking Hats.

Denna metod uppmuntrar olika sätt att tänka, såsom kreativitet, försiktighet och kritisk analys, att samverka på ett strukturerat sätt.

Låt oss titta på hur denna teknik kan förvandla kaotiska möten till produktiva sessioner. 💪

⏰ 60-sekunderssammanfattning Här är en praktisk checklista för att tillämpa tekniken Six Thinking Hats på dina möten: Förbered: Definiera problemet och utse en facilitator som leder mötet. Samarbeta i realtid: Använd ClickUp Docs för att skapa och dela dagordningar, så att teammedlemmarna kan bidra före och under mötet. Tilldela hattar: Skapa ClickUp-uppgifter för varje ”hatt” och tilldela ansvar till teammedlemmarna. Underlätta diskussionen: Gå igenom varje hatt och se till att alla perspektiv täcks in. Visualisera idéer: Använd ClickUp Whiteboards för att fånga upp och organisera idéer. Samla in feedback: Använd uppgifter och whiteboards för realtidsinmatning och analys. Sammanfatta och vidta åtgärder: Använd ClickUp Task Checklists för att tilldela praktiska åtgärder. Uppföljning och granskning: Planera uppföljningar och följ upp framstegen med hjälp av ClickUp Dashboards och Calendar View.

Vad är Six Thinking Hats?

Tekniken Six Thinking Hats är en strukturerad metod för att hantera problem ur flera perspektiv. Tekniken har utvecklats av Dr. Edward de Bono och innebär att varje ”hatt” representerar ett annat sätt att tänka, och att teammedlemmarna tar på sig dessa roller (eller bär dessa ”hattar”) för att styra beslutsfattandet.

Låt oss titta på vad varje hatt innebär. 🎩

1. Blå hatt

Den blå hatten handlar om planering och ledning av diskussionen.

Facilitatorn, vanligtvis en chef eller ledare, fastställer dagordningen, definierar problemet och styr samtalsflödet. Deras uppgift är att säkerställa rätt tankeprocess och sammanfatta de viktigaste slutsatserna för beslutsfattarna.

2. Grön hatt

Den gröna hatten uppmuntrar kreativt tänkande.

De som bär denna hatt kommer med originella idéer utan att oroa sig för genomförbarheten. Även om inte alla idéer är praktiskt genomförbara omedelbart, kan de leda till mer praktiska lösningar när de utforskas vidare.

3. Röd hatt

Den röda hatten representerar känslor och intuition.

Personer i denna roll uttrycker sina magkänslor om idéer eller lösningar utan att behöva motivera dem. Det handlar om hur de känner eller reagerar emotionellt på ett förslag.

4. Gul hatt

Den gula hatten fokuserar på optimism och logik.

Här letar tänkarna efter fördelar och möjligheter i föreslagna lösningar. De hjälper till att omvandla kreativa idéer till praktiska genom att granska dem logiskt.

5. Svart hatt

Den svarta hatten handlar om kritiskt tänkande och att upptäcka risker.

De som bär den identifierar potentiella brister i idéer, såsom hinder eller svagheter. De lyfter fram vad som kan gå fel och varför.

6. Vit hatt

Den vita hatten handlar om fakta.

Personer med denna hatt fokuserar på att samla in och sortera tillförlitliga data. De verifierar vad som är korrekt och letar efter informationsluckor för att styra diskussionen.

Projektledare måste rotera dessa hattar för att teamen ska kunna utforska frågorna grundligt och fatta mer balanserade och effektiva beslut.

📖 Läs också: Sammanfattning av boken Six Thinking Hats för bättre samarbete

Hur man använder tekniken Six Thinking Hats i möten

Six Thinking Hats är en effektiv teknik för gruppbeslut som förändrar hur ditt team närmar sig problemlösning.

Så här implementerar du det steg för steg med ClickUp Meetings. 💁

Skapa förutsättningar för diskussionen

Börja med att tydligt definiera frågan eller beslutet och se till att alla är överens.

Utse sedan en facilitator som leder diskussionen och guidar teamet genom varje hattperspektiv.

Samarbeta med ditt team i realtid med ClickUp Docs.

ClickUp Docs är ett intuitivt verktyg för att skapa en gemensam agenda inför ett möte. Du kan också skapa ett dokument för ”Veckans teammöte” som uppdateras i förväg, så att ditt team kan förbereda sig effektivt. Lägg sedan till ett obegränsat antal underdokument som en serie för att fånga agendan för varje veckosmöte.

ClickUp Agenda Template beskriver mål, ämnen och syften samt delar upp uppgifter och åtgärdspunkter. Den låter dig också fördela ansvar mellan teammedlemmarna i dokumentet.

Du kan skapa olika format, såsom dagordningar, wikis och kunskapsbaser, och anpassa strukturen efter teamets behov. Docs realtidssamarbetsfunktioner gör det möjligt för teammedlemmarna att redigera tillsammans, tagga varandra och lägga till kommentarer, vilket säkerställer att allas synpunkter återspeglas i dagordningen.

Dessutom kan du bädda in uppgifter, diagram och andra vyer direkt i dokumentet för att omedelbart dela viktiga projektinsikter.

✨ Exempel: Ditt team brainstormar marknadsföringsstrategier för en produktlansering. Facilitatorn använder ClickUp Docs för att skapa en gemensam agenda med mötesmål, ämnen och förväntade resultat. Teammedlemmarna lägger till preliminära idéer, vilket säkerställer en strukturerad start.

💡 Proffstips: Överväg att inleda dina möten med isbrytande aktiviteter eller övningar för att ge dina medarbetare energi. Att inleda samtalet med engagerande aktiviteter bidrar till att förbättra kreativiteten och uppmuntrar till innovation i tankeprocessen.

Presentera varje hatt och dess syfte

Innan du tilldelar hattar till teammedlemmarna, förklara syftet med varje hatt så att alla förstår sin roll.

Skapa olika ”hattar” med ClickUp Tasks och lägg till beskrivningar för varje hatt.

ClickUp Tasks erbjuder ett enkelt sätt att organisera Six Thinking Hats.

Börja med att skapa en uppgiftslista med varje hatt som uppgift. Lägg till en kort beskrivning för att förklara varje hattens roll. Till exempel kan uppgiften för den vita hatten vara: ”Fokusera på att samla in fakta och identifiera luckor i informationen”. Detta gör syftet med varje hatt tydligt och lätt att hänvisa till.

När uppgifterna är klara fördelar du dem till teammedlemmarna. Du kan matcha roller med individuella styrkor eller blanda dem för att uppmuntra nya perspektiv.

För att hålla fokus, inkludera deluppgifter för varje roll. Dessa kan innefatta att söka relevant information, brainstorma kreativa idéer eller lista risker och utmaningar.

Du kan dessutom länka Docs till dessa uppgifter för att samla allt på ett ställe.

✨ Exempel: Under ett produktdesignmöte tilldelar teamet den gröna hatten till sin mest kreativa tänkare för att generera innovativa idéer, medan den svarta hatten går till någon som är detaljorienterad och bra på att upptäcka brister.

💡 Proffstips: Börja i liten skala genom att introducera en hatt i taget för att undvika att överväldiga ditt team. Rotera gradvis mellan hattarna för att hjälpa alla att känna sig bekväma med olika tankesätt.

Underlätta diskussionen med hjälp av hattarna

Gå systematiskt igenom varje hatt och ge tid för diskussion ur varje perspektiv.

Edward De Bono rekommenderar att varje deltagare får en minut per hatt så att alla får bidra. Facilitatorn bör guida gruppen och fokusera på den aktuella hatten.

Det är bäst att dokumentera mötet medan det pågår.

Visualisera varje mötesidé med ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards erbjuder ett dynamiskt sätt att visuellt representera diskussioner och skapa en idétavla, vilket främjar samarbete.

Som en virtuell tavla underlättar whiteboards brainstorming, delning av anteckningar och visualisering av koncept. Det är idealiskt för möten där olika perspektiv måste sammanfattas.

Teammedlemmarna kan enkelt skissa idéer, lägga till former och koppla ihop punkter visuellt, så att alla är på samma sida.

✨ Exempel: Under en budgetplaneringssession använder teamet den gula hatten för att lyfta fram möjligheter till kostnadsbesparingar. Dessa idéer skrivs upp på en whiteboard, där optimistiska insikter och bästa möjliga scenarier kopplas visuellt till praktiska planer. Den svarta hatten utvärderar sedan potentiella risker, till exempel att budgeten överskrids, vilket också kartläggs för tydlighetens skull.

📖 Läs också: De 16 bästa programvarorna för digitala whiteboardtavlor

Samla in och organisera feedback

För att samla in synpunkter kan du använda många olika metoder, till exempel enkäter, verktyg för feedback i realtid och debriefingar efter mötet. När du har samlat in svaren kan du kategorisera och kvantifiera dem för att identifiera trender och viktiga insikter.

Dela en sammanfattande rapport med alla deltagare för att främja öppenhet och öppen dialog.

✨ Exempel: Teammedlemmarna ger feedback på sina tilldelade uppgifter efter att ha diskuterat varje hatt. Facilitatorn använder whiteboardtavlor för att gruppera liknande idéer och identifiera återkommande teman som ”utöka digitala annonser” eller ”investera i influencer-samarbeten”.

Du kan också ta anteckningar under mötet eller använda whiteboardtavlor för att fånga upp insikter från varje hatt under diskussionen. Detta bidrar till att främja idégenerering och förbereda för sammanfattning senare.

💡 Proffstips: Använd den blå hatten (som hanterar tankeprocessen) för att styra övergångarna mellan hattarna. Facilitatorn kan se till att diskussionerna flyter smidigt och att rätt tankesätt används vid rätt tillfälle, så att processen förblir strukturerad.

För effektiv insamling av feedback kan du använda både ClickUp Assign Comments och Whiteboards. Dessa verktyg möjliggör samarbete i realtid, vilket gör det enklare för teammedlemmarna att dela med sig av sina tankar och ge detaljerad feedback.

Samla in feedback med hjälp av ClickUps funktion Assign Comments för att undvika besvärliga meddelanden fram och tillbaka.

Tilldela kommentarer på uppgifter för att uppmuntra feedback, så att teammedlemmarna kan svara med sina tankar, ställa frågor och tagga andra för ytterligare input.

Visualisera teamets feedback och skapa kopplingar i ClickUp Whiteboards.

På samma sätt hjälper whiteboardtavlor teamen att bryta ner feedback på ett mer kreativt sätt. Du kan koppla ihop idéer och åsikter för att analysera feedbacken på djupet och avgöra vad som ska tillämpas.

📖 Läs också: Förstå inferensstegen för att fatta bättre beslut

Sammanfatta och besluta om nästa steg

I slutet av diskussionen måste facilitatorn sammanfatta de viktigaste punkterna från varje hatt.

Denna sammanfattning hjälper teamet att fatta välgrundade beslut och enas om nästa steg eller åtgärder baserat på de samlade synpunkterna. Här kan du använda ClickUp Brain för att sammanfatta dokument.

Skapa åtgärdspunkter med ClickUp Task Checklists.

Efter mötet kan du använda ClickUp Task Checklists för att skapa åtgärdspunkter och tilldela specifika ansvarsområden till dina teammedlemmar. Du kan dela upp stora uppgifter i praktiska punkter, tilldela ansvarsområden och sätta deadlines, vilket gör det enkelt att följa framstegen och säkerställa ansvarstagande.

Dessutom kan du prioritera dessa uppgifter med hjälp av dra-och-släpp-funktionen, vilket underlättar effektiva justeringar om prioriteringarna förändras.

Du kan också lägga in deluppgifter i checklistor, vilket är perfekt för komplexa uppdrag med flera steg.

✨ Exempel: Vid lanseringen av en ny produkt sammanfattar facilitatorn diskussionen: ”Vi kommer att testa tre annonsstrategier baserade på idéerna från den gröna hatten, med detaljerade planer som utarbetats av den gula hatten. ” ClickUp-uppgifterna uppdateras med förfallodatum och tilldelas medlemmarna i marknadsföringsteamet.

Uppföljning och granskning

Efter mötet, planera in en uppföljningssession för att granska framstegen med åtgärdspunkterna. Detta säkerställer ansvarstagande och stödjer kontinuerlig förbättring i beslutsprocessen.

Visualisera framstegen för alla sex hattarna med ClickUp Dashboards.

Använd sedan ClickUp Dashboards för att sammanfatta insikter och bestämma nästa steg baserat på feedback från varje hatt. Detta verktyg hjälper teamet att få en sammanfattning i realtid av alla insamlade insikter.

De kan också utvärdera åtgärder som vidtagits under varje kreativ hatt och mäta framstegen och effektiviteten hos de beslut som fattats.

Med anpassningsbara widgets som uppgiftslistor, diagram och prestationsindikatorer erbjuder Dashboards ett organiserat visuellt format för att spåra teamets uppgifter, statusuppdateringar och projektets övergripande momentum.

Se dina uppgifter i ClickUp-kalendervyn och schemalägg granskningsmöten.

Genomför dessa granskningar varje vecka eller varje månad, beroende på projektets krav.

För detta kan du använda ClickUp-kalendervyn. Se alla dina uppgifter i kalenderformat för en helhetsbild. Dessutom kan du ställa in påminnelser för uppföljningar och granskningssessioner så att inga deadlines missas.

⚙️ Bonus: Utforska andra mentala modeller som Eisenhower-matrisen för prioritering eller First Principles Thinking för att hantera komplexa problem. Genom att kombinera olika modeller kan du få ett bredare perspektiv och förbättra ditt beslutsfattande.

Fördelar med tekniken Six Thinking Hats

Tekniken Six Thinking Hats gör möten mer effektiva, fokuserade och trevliga. Den hjälper dig att ompröva din inställning till brainstorming. Låt oss titta på några av dess andra fördelar. 👀

Uppmuntrar lateralt tänkande: Det skapar en miljö där alla uppmuntras att utforska okonventionella idéer och närma sig problem från nya, kreativa vinklar.

Förbättrar kommunikationen mellan medarbetarna: När varje teammedlem tar på sig en specifik roll baserat på sin ”hatt” kan alla uttrycka sina tankar, vilket minskar missförstånd och skapar utrymme för balanserade synpunkter.

Förbättrar beslutsfattandet: Tekniken närmar sig problemet från olika perspektiv, vilket gör det möjligt för teammedlemmarna att bidra med olika insikter, utmana nya idéer och ge diskussionerna större djup.

Minskar partiskhet: Eftersom beslutsprocessen inte bygger på samma perspektiv minimeras personlig partiskhet.

Ökar organisationens tillväxt: Starka, genomtänkta Starka, genomtänkta beslutsprocesser leder till bättre användning av tid, resurser och produktivitet, vilket driver både kortsiktig framgång och långsiktig tillväxt.

Kritik och begränsningar av tekniken Six Thinking Hats

Även om metoden Six Thinking Hats har fått mycket beröm för att främja strukturerade, kreativa diskussioner, är den inte utan kritik och begränsningar.

Låt oss utforska dessa i detalj.

⚠️ Kan bli en tidskrävande process

Att använda Six Thinking Hats kan ta mycket tid i anspråk, vilket kan leda till att deltagarna blir trötta.

För att förhindra att sessionerna blir för långa och överväldigande, dela upp processen i kortare segment, tilldela varje hatt en specifik period och sätt en strikt tidsgräns. Uppmuntra facilitatorerna att hålla diskussionerna koncisa och fokusera endast på de väsentliga aspekterna av varje perspektiv.

⚠️ Kan sätta deltagarna i en svår situation

Vissa deltagare kan känna sig obekväma med att använda hattar som strider mot deras naturliga sätt att tänka. Du kan hjälpa dem att känna sig mer bekväma genom att ge vägledning om varje hattens roll före sessionen och ge exempel på hur varje perspektiv kan tillämpas.

ClickUp Tasks låter deltagarna välja de hattar de känner sig mest bekväma med i början, för att sedan rotera roller och gradvis introducera dem till nya perspektiv.

⚠️ Vissa personer kan dominera diskussionerna

Enskilda personer kan också missbruka metoden för att dominera diskussionerna och hämma teamets samarbete. För att undvika detta kan en facilitator medla i diskussionen, bekräfta varje deltagares bidrag, minska risken för missbruk och främja en balanserad approach.

⚠️ Kan sakna tekniska insikter

Metoden kan förbise tekniska insikter i situationer som kräver djup expertis.

I situationer som kräver teknisk eller specialiserad kunskap kan du ta in experter på området för att få ytterligare insikter.

ClickUp hjälper dig genom att låta dig tilldela uppgifter till ämnesexperter, lägga till expertinsikter direkt i kommentarer eller uppgifter och integrera med andra verktyg som Google Kalender eller Zoom för samarbete i realtid.

Uppfyll dina förväntningar med ClickUp

Tekniken Six Thinking Hats erbjuder en strukturerad, dynamisk metod för problemlösning och beslutsfattande. Genom att dela upp tänkandet i sex metaforiska hattar säkerställs att alla vinklar utforskas och att idéerna utvecklas fullt ut.

Det bästa med tekniken Six Thinking Hats är att den förkroppsligar parallellt tänkande, med ett ramverk som gör det möjligt för alla att samtidigt fokusera på en specifik aspekt av problemet för en mer samarbetsinriktad tankeprocess.

Genom att integrera denna metod med ClickUp blir det enklare att hantera olika perspektiv. Du kan organisera uppgifter, sätta deadlines och följa framstegen på ett och samma ställe.

Registrera dig gratis på ClickUp idag!