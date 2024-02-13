Förstå inferensstegen för att fatta bättre beslut

Har du någonsin ångrat ett beslut? Det kan handla om att anställa någon, köpa något, byta jobb eller till och med bara få en dålig frisyr! I verkliga livet finns det ingen garanti för att dina beslut alltid kommer att vara rätt.

Med rätt information och verktyg kan du dock fatta bättre beslut med större sannolikhet för framgång. Det finns dussintals mallar och ramverk för beslutsfattande som möjliggör detta.

I det här blogginlägget utforskar vi ett sådant verktyg: inferensstegen.

Vad är inferensstegen?

Inferensstegen är en stegvis process som du naturligt följer när du fattar beslut. De sju stegen i denna beslutsprocess är observation, dataval, tolkning, antaganden, slutsats, övertygelser och handling.

Inferensstegen är en metaforisk modell för kognition och handling som utvecklades av den amerikanske affärsteoretikern Chris Argyris på 1970-talet. Han skapade den för att hjälpa människor att förstå beslutsprocessen och undvika att dra felaktiga slutsatser. Den populariserades senare av Peter Senge i hans bok ”The Fifth Discipline”.

Vi kommer snart att gå in på detaljerna, men först ska vi klargöra skillnaden mellan detta begrepp och ett annat liknande begrepp.

Inferensstege kontra omedvetna fördomar

Både inferensstegen och omedvetna fördomar är kognitiva modeller inom beslutsfattande. De är båda implicita, vilket innebär att de inte används medvetet av beslutsfattaren. Ändå är de helt olika begrepp som fyller olika funktioner.

Inferensstegen är ett verktyg som beskriver den typiska beslutsprocessen. Omedvetna fördomar är däremot associationer och kopplingar som vi gör utan att vara medvetna om dem, och som också påverkar våra beslut.

Inferensstegen Omedvetna fördomar En process i flera steg En kombination av faktorer Påverkad av beteendemässiga egenskaper Påverkad av sociala, kulturella och beteendemässiga egenskaper Stöder effektiva beslut Hindrar effektiva beslut Hjälper till att följa Hjälper till att undvika

Enkelt uttryckt måste vi eliminera omedvetna fördomar i varje steg på stegen för att kunna fatta bättre beslut.

Vad är stegen i inferensstegen?

Den mest använda inferensstegen utgår från en samling observerbara data och innehåller följande steg.

Inferensstege | Källa: Wikimedia Commons

1. Observation

Det nedersta steget är observation. I detta skede ser du saker och tar in tillgänglig information utan att lägga till någon betydelse eller tillskriva dem något värde.

Om du till exempel behöver fatta ett beslut om budgetfördelning för alla marknadsföringsaktiviteter samlar du in och granskar data, såsom:

Tidigare års budgetar och utgifter

Avkastning på tidigare års utgifter

Marknadsföringsplaner och aktiviteter för det kommande året

Totalt tillgängligt marknadsföringsbudget

Ersättning till anställda

2. Dataval

Alla data är inte lika viktiga eller relevanta för det beslut du just nu fattar. Innan vi tolkar data tenderar vi därför att välja ut de som är relevanta. Detta är det andra steget i inferensstegen.

När du fattar beslut om budgetfördelningen kan du välja alla uppgifter från listan ovan, förutom kanske ersättning till anställda, eftersom det kan falla under personal-/HR-budgeten.

Denna eliminationsprocess möjliggör tydliga beslut.

3. Tolkning

Nu när du har den information du behöver är det dags att studera och tolka den. Oavsett avsikter tolkar alla information utifrån sina subjektiva erfarenheter. Inferensstegen antyder att detta är det normala förloppet och att beslutsfattaren inte kan påverka det på något sätt.

Till exempel tyder det faktum att du tittade på tidigare data för att fatta beslut om framtida budgetar på subjektivitet. Alternativt, om du anser att den person som ansvarar för betalda annonser är mer kompetent än den som ansvarar för sociala medier, kanske du tolkar kanalernas prestanda subjektivt.

4. Antaganden

Oavsett hur hårt man försöker, baseras alla beslut på vissa antaganden. För att vara så objektiv som möjligt kan du använda data för att stödja dem, vilket gör dem till så kallade ”rimliga antaganden”.

Använd sedan sammanhanget från föregående steg tillsammans med antagandena i detta steg för att dra slutsatser.

I samma exempel, om du alltid har antagit att sociala medier är gratis, kanske du inte överväger att avsätta någon budget för det, även om det motsatta är sant.

5. Slutsatser

Nästa steg i inferensstegen är slutsatsen, där vi beslutar vilken åtgärd situationen kräver baserat på data, sammanhang och antaganden.

Om de valda uppgifterna till exempel tyder på att du inte genererade några leads via sociala medier, och om du tolkar detta utifrån din uppfattning om den ansvarige för sociala medier och antar att kanalen är gratis, kommer du att dra slutsatsen att du inte ska avsätta någon budget till den heller i år.

6. Övertygelser

Med tiden blir slutsatser till våra övertygelser. Och övertygelser påverkar våra handlingar.

Du kanske tror att en slutsats alltid är sann eftersom du fattade det beslutet en gång och det fungerade. Du hamnar också i en ond cirkel där du tillämpar slutsatsen på olika framtida scenarier, vilket i slutändan bekräftar dina övertygelser.

I exemplet skulle du tro att sociala medier inte fungerar för dig. När någon insisterar på att prova det, godkänner du det halvhjärtat och förbereder dem på misslyckande, vilket återigen bekräftar din övertygelse.

7. Åtgärd

Det sista steget är handling, som vi vidtar i slutet av vår resa. I slutändan kanske du fördelar x % till betalda annonser, y % till sociala medier, z % till sökning och så vidare.

Praktiska användningsområden för inferensstegen

Ursprungligen var inferensstegen inte avsedd att fungera som ett ramverk för beslutsfattande, utan snarare som en observation av hur vi vanligtvis fattar beslut. Den kan dock användas för att styra tankeprocesser och kognitiva handlingar. Så här fungerar det.

Kontrollera kognitiva fördomar

Stegen i inferensstegen fokuserar på den individuella kontexten och befintliga antaganden som påverkar besluten. Med hjälp av inferensstegen kan du genomföra en processanalys för att identifiera fördomar och ompröva beslut.

Du kan till exempel titta på entreprenörers produktivitet och anta att deras underprestation beror på att de arbetar på distans. Genom att följa inferensstegen kan du gå tillbaka till observationsstadiet för att validera denna teori istället för att förlita dig på din övertygelse om att distansarbetare är mindre produktiva.

Undvik att dra förhastade slutsatser

Inferensstegen hjälper dig att fokusera på fakta och verkligheten. Den hjälper dig i din resonemangsprocess. Den hjälper dig att stödja dina slutsatser eller ifrågasätta andras baserat på korrekt information.

Du kan till exempel titta på antalet buggar i den senaste versionen och dra slutsatsen att den är helt värdelös. Men med hjälp av inferensstegen drar du slutsatser baserade på data och använder kontextuell intelligens för att effektivt nå fram till den bakomliggande orsaken.

Förhindra hårda känslomässiga reaktioner

Människor är känslomässiga varelser. Vi blir alla ledsna, arga, besvikna och upprörda över saker som händer på jobbet. Det är dock viktigt att se till att dessa känslor inte påverkar besluten på ett oproportionerligt sätt.

Inferensstegen hjälper till att reglera känslomässiga reaktioner och förhindra förhastade beslut.

Bygg upp ett reflekterande tankesätt

Genom att förstå och använda inferensstegen kan du skapa ett reflekterande tankesätt med medvetenhet om din egen tankeprocess. Ju mer du använder inferensstegen, desto större är sannolikheten att du utökar din datainsamling och stärker ditt beslutsfattande.

Stärker effektiva beslut

De flesta människor går från observation till handling på ett ögonblick och fattar beslut intuitivt. Detta kan vara effektivt i vissa situationer, men oerhört ineffektivt i andra. Med hjälp av inferensstegen kan du spåra dina steg långsamt och fatta bättre beslut.

Låt oss säga att din magkänsla säger att du behöver byta molnleverantör, till exempel från Google Cloud Platform (GCP) till Amazon Web Services (AWS), men dina chefer är inte övertygade. Du kan använda inferensstegen för att utveckla ditt beslut och visa processen för att påverka dina chefer.

Faktorer som påverkar inferensstegen

Även om inferensstegen är ett kraftfullt verktyg för beslutsfattande är den inte idiotsäker. Följande faktorer kan göra verktyget mindre effektivt.

Omedvetna fördomar : Fördomar som ras, sexualitet, kön etc. kan påverka de data vi väljer eller de antaganden vi gör.

Begränsad information : Vi kan göra begränsade observationer och välja ännu färre datapunkter, vilket gör våra beslut snäva.

Skynda dig : Att skynda igenom beslutsprocessen kan leda till att viktiga steg i stegen hoppas över.

Underlåtenhet att omvärdera: Inferensstegen måste skapa ett reflekterande tankesätt. Om så inte är fallet kommer antaganden och övertygelser att förbli okontrollerade, vilket leder till bekräftelsebias.

Innan du använder inferensstegen som din beslutsmetod bör du därför överväga ovanstående och skapa kontrollpunkter för dem. Här är några tips på hur du kan använda inferensstegen effektivt.

Hur man använder inferensstegen i beslutsfattandet

Oavsett om dina beslut är stora eller små är inferensstegen en av de mest användbara mentala modellerna som kan vägleda dig. För att klättra snabbt och effektivt på stegen kan du också dra nytta av fördelarna med en projektledningsprogramvara. Så här gör du.

1. Samla in omfattande data

Även om den observerbara datamängden inte är ett steg i sig, är det projektledarens ansvar att skapa och utöka dess synlighet. Alla de bästa AI-verktygen för beslutsfattande eller utvärderingsverktyg hjälper dig med detta.

Med ClickUps projektledningsprogramvara kan du upprätthålla en uppgiftslista, tilldela användare, mäta utfört arbete, spåra tiden för varje uppgift, samarbeta i realtid, dokumentera processer osv.

Med ClickUp kan du samla in observerbara data om projekt, processer, människor, mål och mycket mer!

2. Välj data

När du har alla möjliga data är det dags att välja rätt delmängd för det beslut du behöver fatta. ClickUps rapportering och vyer erbjuder precis den lösning du behöver. Här är några exempel.

ClickUp-rapport för uppföljning av framsteg

Projektdashboard: ClickUp-dashboarden erbjuder realtidsdata om projektets framsteg. Du kan använda denna för att fatta många olika typer av beslut.

Om ditt projekt till exempel försenas på grund av omfattningsförändringar och du behöver tilldela ytterligare resurser, hjälper instrumentpanelen dig att bedöma omfattningen av det stöd du behöver.

Arbetsbelastningsvy: Denna ClickUp-vy visar data om varje teammedlem, deras arbetsbelastning, tillgänglighet och produktivitet. Detta är den perfekta datauppsättningen när du fattar beslut om resursfördelning.

Tidsspårningsvy: Denna ClickUp-vy visar den tid som teammedlemmarna har spårat för olika uppgifter. Dessa data är extremt användbara för att fatta beslut om beräknad arbetsinsats/tid.

3. Lägg till rätt sammanhang

Inferensstegen innebär att vi tolkar data utifrån våra subjektiva tidigare erfarenheter. I en professionell miljö kan detta vara skadligt för framgången. Som projektledare måste du därför satsa på att skaffa dig ett sammanhang som ger större objektivitet.

ClickUp-instrumentpanel med burn up- och burn down-diagram

ClickUps instrumentpanel låter dig lägga till flera widgets i en enda vy, vilket ger dig stödjande information för alla datapunkter. Till exempel, medan du ser projektstatusen som ett cirkeldiagram, kan du också se burn-up/burn-down-diagrammen för att säkerställa att du är på rätt spår.

Om du har svårt att prioritera de uppgifter du har framför dig kan du prova en ClickUp Eisenhower Matrix-mall som hjälper dig att fatta beslut.

4. Gör (rimliga) antaganden

Antaganden är oundvikliga när man fattar beslut. När du planerar nästa sprint antar du till exempel att alla teammedlemmar kommer att vara tillgängliga enligt planen. Eftersom det inte finns några ledighetsansökningar är detta ett rimligt antagande, dvs. det är sannolikt att det stämmer.

Om ClickUps tidrapporteringsdata visar att det i genomsnitt tog 10 timmar att fixa en P2-bug i det förflutna, skulle det vara rimligt att anta att det kommer att ta lika lång tid i framtiden.

5. Fundera på möjligheter och dra slutsatser

Whiteboard för att visualisera stegen i inferensstegen

ClickUp Whiteboard hjälper distansarbetande team att komma på idéer, överväga möjligheter och utforska scenarier. När de använder visualiseringstekniker för att diskutera data som ett team kan de eliminera fördomar i varje steg på stegen.

Med ClickUps AI kan du sammanfatta data på några sekunder. Detta hjälper dig att spara tid vid presentationer och gör det enklare att bearbeta information i framtiden.

6. Vidta åtgärder

Alla beslut leder till någon form av handling i slutändan. Ett omfattande projektledningsverktyg ger dig möjlighet att snabbt gå från data till beslut till handling. ClickUp gör detta på många sätt.

ClickUp-mall för beslutsfattande

Beslutsstöd: ClickUps mall för beslutsramverk guidar dig genom processen. I kombination med inferensstegen kan denna mall hjälpa dig att stärka din argumentation.

Planering med dra-och-släpp-funktion: ClickUp-kalendervyn visar projektets schema. Om du bestämmer dig för att omfördela uppgifter som skulle förskjuta schemat kan du dra och släppa uppgifter från en dag till en annan för att optimera produktiviteten.

Kommentarer till åtgärdspunkter: ClickUps kommentartrådar är inte bara till för konversationer. Medan du funderar på olika möjligheter kan du tilldela kommentarer som åtgärdspunkter och därmed integrera dessa synpunkter i arbetsflödet.

Automatisera arbetet: Vissa beslut kan också automatiseras. Med ClickUp Automations kan du ställa in en enkel if-this-then-that-automatisering, som automatiskt meddelar alla berörda parter i olika scenarier.

Anpassa: Utforma dina arbetsflöden och konfigurera dem i ClickUp med anpassade fält.

Fatta bättre beslut med ClickUp

Alla fattar dussintals beslut varje dag. Ju mer ansvar du har, desto fler beslut fattar du och desto större inverkan har dessa beslut. Därför blir varje beslut viktigt.

För att vara effektiva och produktiva måste projektledare och ledare ha robusta beslutsprocesser. Inferensstegen är en sådan process. Den beskriver vad en beslutsfattare går igenom, från att se världen till att vidta åtgärder.

ClickUps projektledningsverktyg är utformat inte bara för att hantera uppgifter/aktiviteter, utan också för att fatta tydliga beslut. Från att samla in data och presentera rapporter till att omvandla beslut till åtgärdspunkter, stödjer ClickUp projektledare i varje steg på vägen.

Gör mer än bara "hantera". Utmärk dig i dina projekt. Prova ClickUp gratis idag.