10 gratis Eisenhower Matrix-mallar i Excel och ClickUp

Känner du någonsin den överväldigande pressen av att ha så mycket att göra men inte veta var du ska börja?

Eisenhower-matrisen är din vän. Den blev populär genom president Dwight D. Eisenhower och ger dig ett tydligt ramverk för vad du ska prioritera och vad du inte ska göra.

Om du redan använder Eisenhower Matrix vet du att det är en ständig kamp att effektivt sortera och hantera uppgifter. När du försöker prioritera uppgifter på ett smidigt sätt önskar du kanske ofta att du hade perfekta verktyg, GTD-appar och mallar som passar ditt Eisenhower Matrix-arbetsflöde.

Du behöver en skräddarsydd lösning för att kunna utnyttja Eisenhower Matrix-metoden och dess fulla potential.

Låt oss utforska en transformativ resa med ClickUps unika Eisenhower Matrix-mallar. De guidar dig till en helt ny nivå av uppgiftsprioritering och eliminerar kaos med precisionsdesignade matris-mallar.

Låt oss dyka in i det nu.

Vad är en Eisenhower Matrix-mall?

En Eisenhower Matrix-mall är ett verktyg som används för att prioritera uppgifter, inspirerat av den tidigare amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhowers principer för tidshantering. Det är ett rutnät uppdelat i fyra kvadranter baserat på brådskande och viktigt:

Brådskande och viktigt: Uppgifter i denna kvadrant är brådskande och viktiga och kräver omedelbar uppmärksamhet och åtgärd.

Viktigt men inte brådskande: Dessa uppgifter är viktiga men inte tidsbegränsade. De kräver planering och kan schemaläggas för senare utförande.

Brådskande men inte viktigt: Uppgifterna här är brådskande men bidrar inte mycket till dina långsiktiga mål. Det är lämpligt att delegera eller minimera tiden som läggs på dessa uppgifter.

Varken brådskande eller viktigt: Dessa uppgifter är varken brådskande eller viktiga. De utgör ofta distraktioner och bör helst minimeras eller elimineras.

En Eisenhower Matrix-mall sorterar visuellt uppgifter efter brådskande och viktiga, så att du kan prioritera effektivt. Det är ett utmärkt sätt att hantera tiden effektivt genom att fokusera på det som verkligen är viktigt och skära bort mindre viktiga och onödiga uppgifter.

Eisenhower Matrix-mallen erbjuder flera fördelar som verktyg för uppgiftshantering:

Tydlig prioritering : Fokusera på dina viktigaste uppgifter genom : Fokusera på dina viktigaste uppgifter genom att prioritera dem efter hur brådskande och viktiga de är.

Förbättrat beslutsfattande : Använd din tid och dina resurser på ett klokt sätt genom att sortera uppgifter i tydliga kvadranter.

Tidshantering : Sortera uppgifter och koncentrera dig på de som är viktiga för att hålla deadlines och uppnå dina övergripande mål.

Anpassningsförmåga: Fungerar bra i olika situationer och passar individer eller team i olika branscher.

Vad kännetecknar en bra Eisenhower-matrismall?

En väl utformad Eisenhower Matrix-mall bör ha följande viktiga funktioner för att maximera sin effektivitet när det gäller prioritering av uppgifter och tidshantering:

Intuitiv design: En dynamisk mall med en användarvänlig layout som låter dig dra och släppa uppgifter och använder färger för kvadranterna blir roligare och mer flexibel. Anpassningsbarhet: Mallen ska passa dina olika behov och vara tillräckligt flexibel för att du ska kunna justera den efter eget tycke – lägga till, ta bort eller ändra saker så att den passar dina behov. Integration: Genom att koppla ihop med populära Genom att koppla ihop med populära projektledningsverktyg samlas alla dina uppgifter på ett ställe, vilket gör ditt arbetsflöde smidigare. Synkronisering med kalenderappar och påminnelser säkerställer att dina tidsplaneringsmatrisuppgifter och deadlines hamnar i ditt schema, vilket hjälper dig att hålla koll på möten och förfallodatum. Prestationsanalys: Mallar som visar hur uppgifterna fortskrider och slutförs hjälper dig att se hur bra du presterar och fatta smartare beslut baserat på data.

10 gratis Eisenhower Matrix-mallar

1. ClickUps mall för prioriteringsmatris

Hämta denna kostnadsfria mall Använd denna ClickUp-mall för prioriteringsmatris för att identifiera kritiska uppgifter utifrån brådskandehet, påverkan och betydelse.

ClickUps prioritetsmatrismall underlättar beslutsfattandet i projektet genom att hjälpa dig att prioritera uppgifter på ett effektivt sätt.

Detta verktyg hjälper ditt team att tydligt se de mest brådskande uppgifterna och avgöra vilka viktiga idéer som ska hanteras först.

Denna mall är praktisk för att planera projekt med begränsade resurser eller hantera komplexa kundresor. Den hjälper också ditt team att fokusera på viktiga uppgifter genom att identifiera brådskande ärenden och spåra framsteg.

De viktigaste komponenterna i ClickUps prioritetsmatrismall är:

Samordning av team: Få ditt team att dra åt samma håll genom att lyfta fram vad som är avgörande för allas framgång.

Visuellt beslutsfattande: Använd visuella verktyg för att hitta den perfekta balansen mellan viktiga uppgifter och vad du realistiskt sett kan hantera.

Snabb uppgiftsutvärdering: Ta snabbt och noggrant reda på hur brådskande och viktiga uppgifterna är.

Resursstark projektplanering: Planera projekt effektivt, även med begränsade resurser, eller hantera komplexa kundresor utan problem.

Sätt upp mål i ClickUp för att följa upp framstegen i dina uppgifter. Använd denna prioritetsmatris för att fokusera på viktiga uppgifter för projektets framgång.

2. ClickUps mall för brådskande och viktiga uppgifter

Kom vidare med ClickUps mall för brådskande och viktiga uppgifter och prioritera brådskande och viktiga uppgifter.

Oavsett om du hanterar projekt eller dagliga uppgifter hjälper detta verktyg dig att snabbt bedöma uppgifter efter brådskandehet och vikt, vilket säkerställer maximal effekt och omedelbar fokusering där det behövs!

Matrisen för brådskande och viktiga uppgifter är ett kraftfullt verktyg för tidshantering, eftersom den fokuserar på målinriktade uppgifter, ger en tydlig översikt över alla uppgifter och sparar dig från att behöva lita på ditt överbelastade minne.

Viktiga komponenter i ClickUps mall för brådskande och viktiga uppgifter:

Fokusera på målinriktade uppgifter: Koncentrera dig på uppgifter som är viktiga för att uppnå målen.

Snabb identifiering av brådskande och viktiga uppgifter: Identifiera snabbt brådskande uppgifter som kan påverka ditt arbete och skilj dem från de som kan vänta.

Förbättrad uppgiftsöversikt och planering: Få en omfattande översikt över uppgifterna, vilket förenklar den dagliga planeringen.

Organisatorisk hjälp: Du behöver inte längre komma ihåg allt, så att du kan hålla ordning och strukturera ditt arbete.

3. ClickUps enkla mall för att-göra-listor

Använd ClickUps enkla mall för arbetsplanering för att organisera dina uppgifter och hålla ditt team sammansvetsat.

Sortera dina uppgifter enkelt med hjälp av ClickUps enkla mall för att-göra-listor så att du kan slutföra dina uppgifter snabbt i varje steg!

Med den här mallen kan du skapa en tydlig översikt över dina uppgifter, organisera dem i kategorier för enkel uppföljning och se till att du håller fokus på att slutföra uppgifterna – samtidigt som du tar itu med de viktigaste först. Det är nyckeln till att effektivt hantera din att göra-lista!

ClickUps enkla mall för att-göra-listor innehåller:

Tydliga uppgiftslistor: Skapa enkelt tydliga uppgiftslistor som är lätta att följa.

Prioritering och uppföljning av framsteg: Prioritera uppgifter och följ upp framstegen över tid.

Uppgiftsorganisation: Kategorisera uppgifter eller tilldela dem till specifika teammedlemmar för bättre organisation.

Fokusera på att slutföra uppgifter: Håll fokus på vad som behöver göras för att prioritera och slutföra viktiga uppgifter i tid.

4. ClickUp Eisenhower Matrix-mall

Hämta denna kostnadsfria mall Sortera enkelt genom omfattande uppgiftslistor med Eisenhower Matrix-mallen från ClickUp.

Använd ClickUps Eisenhower Matrix-mall för att organisera uppgifter efter brådskandehet och vikt. Den ger dig en färdig uppsättning för att sortera och delegera uppgifter, en visuell guide för att snabbt prioritera och låter dig fördjupa dig i uppgifternas detaljer.

Denna mall hjälper dig att fatta bättre beslut genom att sortera uppgifter på ett effektivt sätt. Den innehåller viktiga element såsom:

Visualiseringsverktyg: Prioritera uppgifter snabbt och korrekt efter hur brådskande och viktiga de är med hjälp av mallens visuella hjälpmedel. Prioritera uppgifter snabbt och korrekt efter hur brådskande och viktiga de är med hjälp av mallens visuella hjälpmedel.

Drill-down-funktion: Granska varje del av matrisen för att få en tydlig bild av vilka uppgifter du behöver fokusera på.

Uppgiftsanpassning: Arbeta bättre tillsammans i teamprojekt eller produktutveckling genom att se till att alla fokuserar på de viktigaste uppgifterna.

Insikter om tidsfördelning: Få en bättre förståelse för vilka uppgifter du ska fokusera på först för att hantera din tid utifrån deras brådskande karaktär och vikt.

Oavsett om du är chef eller enskild medarbetare vet du exakt vad du ska fokusera på i början av varje dag – alla prioriteringar faller under kategorierna Gör, Planera, Delegera eller Ta bort.

Från projektledning till produktutveckling – den här mallen samordnar ditt team, förbättrar deras fokus och främjar produktiviteten. Det är din självklara Eisenhower-matrismall för att maximera din uppgiftshantering.

5. ClickUp-mall för åtgärdsprioriteringsmatris

Hämta denna kostnadsfria mall Använd denna ClickUp-mall för åtgärdsprioriteringsmatris för att snabbt utvärdera och visualisera beslut.

Att sortera dagliga uppgifter kan kännas överväldigande, men ClickUps mall för åtgärdsprioriteringsmatris gör det enklare. Den hjälper dig att identifiera viktiga åtgärder, se vad som är viktigast och främjar teamsamarbete för gemensam framgång.

Denna matris hjälper dig att skilja mellan uppgifter som kräver omedelbar åtgärd och sådana som bidrar till långsiktiga mål.

Inkorporera några av de viktigaste elementen i denna mall för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Visuell framstegsspårning: Använd det enkla visuella verktyget för att spåra framsteg och hålla fokus på uppgifterna.

Snabb utvärdering och visualisering: Snabba upp processen för att identifiera och prioritera uppgifter med högt värde.

Identifiering av viktiga åtgärder: Identifiera de viktigaste åtgärderna som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Tydlighet om högprioriterade uppgifter: Få tydlighet om vilka uppgifter som har Få tydlighet om vilka uppgifter som har högst prioritet för att komma vidare.

6. ClickUp 2×2-mall för prioriteringsmatris

Hämta denna kostnadsfria mall Använd ClickUps 2×2 Priority Matrix Whiteboard för att organisera dina uppgifter efter vikt och prioritet.

ClickUps 2×2-prioriteringsmatrismall är perfekt för att prioritera brådskande och viktiga uppgifter, visa effekten i förhållande till insatsen och snabbt identifiera uppgifter med högsta prioritet.

Denna mall är idealisk för snabba beslut och optimerar teamets kommunikation och effektivitet. Mallen är anpassad för personlig uppgiftshantering med funktioner som anpassade statusar, fält och vyer.

👇 Se hur ClickUps whiteboards är perfekta för att presentera dina idéer visuellt.

Viktiga funktioner i ClickUps 2×2-prioriteringsmatris-whiteboardmall:

Visuell effekt kontra insats: Visualisera effekten av varje uppgift eller projekt med den insats som krävs.

Effektiv användning av tid och resurser: Utnyttja teamets tid och resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Utnyttja teamets tid och resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Förbättrad kommunikation och samarbete: Förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika avdelningar eller teammedlemmar.

Olika visningsalternativ: Börja med Börja med whiteboard-mallen och utöka ditt ClickUp-arbetsflöde med listor, Gantt-diagram, arbetsbelastning, kalender och mycket mer.

7. ClickUps mall för matris för insatsers påverkan

Hämta denna kostnadsfria mall Prioritera dina projekt utifrån högsta värde för minsta ansträngning med ClickUps mall för ansträngningsmatris.

Effort Impact Matrix Template från ClickUp erbjuder en användarvänlig, kodfri lösning som gör det möjligt för dina team att snabbt utvärdera och visualisera insatser, identifiera risker förknippade med varje uppgift och samordna viktiga prioriteringar för gemensam framgång.

Med detta produktledningsverktyg kan du utföra aktiviteter med stor effekt med minimal ansträngning genom att utnyttja några av dess viktigaste element:

Utvärdering av insats och effekt: Visualisera och utvärdera dina insatser i förhållande till den uppnådda effekten.

Förbättrad projektklarhet: Få bättre klarhet om ditt projekt och dess tillhörande uppgifter.

Omfattande projektöversikt: Få en omfattande översikt över Få en omfattande översikt över projektets tidsplaner och leveranser.

Prioriteringsidentifiering: Identifiera idéer med hög prioritet för vidareutveckling baserat på deras inverkan.

Riskernas synlighet: Förbättra förståelsen för möjliga risker och kostnader för att hantera och bedöma risker mer effektivt.

8. ClickUps mall för prioriteringsmatris

Använd 3×3 ClickUp Prioriteringsmatrismallen för att utvärdera uppgifter baserat på deras inverkan och svårighetsgrad.

Medan den tidigare mallen sorterade uppgifter efter vikt och brådskandehet, hjälper ClickUps prioriteringsmatrismall dig och ditt team att utvärdera uppgifter utifrån deras inverkan och den insats som krävs.

Oavsett om du hanterar ett storskaligt projekt eller är nybörjare, effektiviserar denna mall uppgiftsorganisation och prioritering. Dess huvudsakliga element inkluderar:

Fokusera på viktiga uppgifter: Koncentrera dig på viktiga uppgifter och undvik att slösa tid på oviktiga uppgifter.

Visuell prioritering: Använd den visuella guiden för att prioritera uppgifter mer effektivt.

Effektiv resursfördelning: Fördela teamets resurser mer effektivt Fördela teamets resurser mer effektivt

Förstå effektiva insatser: Få insikter om hur teamets insatser kan ge största möjliga effekt.

9. Excel-mall för Eisenhower-matris från Vertex42

Excel Eisenhower Matrix Template från Vertex42 är ett verktyg som hjälper dig att navigera genom komplexiteten i dagliga uppgifter och prioritera dem effektivt.

Detta verktyg ökar både din personliga produktivitet och din projektledning. Dessutom erbjuder det en gratis nedladdningsbar Eisenhower-beslutsmatrismall för Excel och Google Sheets.

Fördela dina uppgifter utifrån hur brådskande och viktiga de är i följande fyra kategorier:

Kvadrant I (GÖR omedelbart) — Viktigt, brådskande: Inkludera uppgifter med närmande deadlines eller sådana som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Kvadrant II (PLANERA och prioritera) — Inte brådskande, viktigt: Fokusera på uppgifter som är viktiga för långsiktiga mål och övergripande framgång. Dessa uppgifter är grundstenen i effektiv personlig ledning. Stephen Covey betonar vikten av att ägna större delen av vår tid åt uppgifter inom denna kvadrant för optimal produktivitet och framgång.

Kvadrant III (DELEGERA för slutförande) – Inte viktigt, brådskande: Tilldela tidsbegränsade uppgifter som att skicka e-post eller svara på telefonsamtal till andra teammedlemmar genom att delegera uppgifter.

Kvadrant IV (RADERA)—Inte viktigt, inte brådskande: Eliminera uppgifter som bidrar minimalt till målen eller som kan skjutas upp.

10. Träningsmall för Eisenhower Matrix-prioriteringsteknik av SlideTeam

Denna utbildning i prioriteringsteknik är en omfattande guide till att förstå och implementera Eisenhower-matrisen.

Oavsett om du är chef, anställd, del av en organisation eller hanterar personliga uppgifter, ger denna utbildning dig kunskapen du behöver för att öka produktiviteten!

Några viktiga funktioner i denna utbildningspresentation är:

Omfattande bildserie: Förstå konceptet med dessa informativa 18 bilder som täcker hela spektrumet av Eisenhower-matrisen.

Översikt över kvadranterna: Utforska varje kvadrant i detalj och förstå egenskaperna hos de uppgifter som ingår i var och en av dem.

Google-kompatibilitet: Integreras sömlöst med Google Slides, vilket garanterar flexibilitet på olika plattformar.

Anpassningsbar: Redigera bilderna, inklusive text, ikoner, grafer och andra element för personlig anpassning.

Nedladdningsbart: Spara hela utbildningspresentationen med ett enda klick och få tillgång till förstklassig kundsupport för hjälp och vägledning.

Från matris till handling med Eisenhower Matrix-mallar

Dwight D. Eisenhower sa en gång: ”I kaoset av vardagliga uppgifter, kom ihåg att det som är viktigt sällan är brådskande, och det som är brådskande sällan är viktigt. ”

När du börjar använda dessa mallar är det viktigt att komma ihåg att effektiv prioritering av uppgifter inte bara är en strategi utan också ett medel för effektiv tidsplanering och beslutsfattande.

Fördelen med ClickUp ligger i mallarna och en helhetssyn på uppgiftshantering som samordnar, engagerar och driver teamen mot oöverträffad produktivitet.

Förändra ditt arbetsflöde med ClickUps Eisenhower Matrix-mallar. Kom igång redan idag!