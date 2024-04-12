Vad är skillnaden mellan konvergent och divergent tänkande?

Tänk på det senaste problemet du löste. Det behöver inte vara något stort. Enkla problem som "vilken glass jag ska äta" eller "vilken väg jag ska ta till stan" duger bra. Hur löste du det till slut?

Du har troligen använt en av två metoder. De flesta människor använder konvergent eller divergent tänkande för att lösa problem. Låt oss se hur.

Vad är konvergent och divergent tänkande?

Konvergent och divergent tänkande är tankeprocesser eller tillvägagångssätt som används för att lösa problem eller generera idéer.

Konvergent tänkande innebär att man hittar en enda, korrekt lösning på ett problem genom att fokusera på logik och analytiskt resonemang.

Divergent tänkande är en kreativ process som utforskar flera möjliga lösningar på ett problem genom fritt flödande, icke-linjärt tänkande, där svaret utvecklas allt eftersom du går vidare.

Låt oss förstå dem båda.

Förstå konvergent tänkande

Vad är konvergent tänkande?

Konvergent tänkande är en processorienterad, logisk och analytisk metod för att lösa problem. Den fokuserar på att begränsa de många möjligheterna för att nå en enda, optimal lösning.

När ska man använda konvergent tänkande?

Konvergent tänkande är särskilt praktiskt när problemet är väl definierat och det finns ett tydligt mål eller svar. Det fungerar bäst när du har några få alternativ att välja mellan.

När du till exempel bestämmer vad du ska beställa till middag kan du samla in alla vid bordets önskemål, identifiera det mest populära valet och förhandla med dem som har avvikande önskemål för att nå konsensus.

I företag kan det handla om att lösa problemet med brist på en viktig resurs. Du kan använda konvergent tänkande för att utvärdera strategier för att mildra effekterna, till exempel omfördela uppgifter mellan befintliga teammedlemmar, justera tidsplanen eller anställa en tillfällig ersättare innan du väljer den rätta personen.

Vilka är fördelarna med konvergent tänkande?

Konvergent tänkande kan, när det tillämpas på rätt sätt, vara mycket fördelaktigt inom följande parametrar.

Effektivitet : Konvergent tänkande leder till snabba beslut genom att fokusera på att hitta den mest praktiska och logiska lösningen på ett problem.

Tydlighet : Ger tydliga och korrekta svar, minskar tvetydigheter och säkerställer precisa resultat med hög noggrannhet.

Enkelhet : Denna metod förenklar beslutsprocessen genom att begränsa alternativen till de mest genomförbara, vilket gör komplexa problem mer hanterbara.

Målorientering: Det hjälper dig att hålla fokus på fördefinierade mål och underlättar en direkt väg till att uppnå specifika mål utan onödiga omvägar.

Vilka är nackdelarna med konvergent tänkande?

Även om det konvergerande tänkandet är enkelt och effektivt är det inte alltid rätt. Här är några skäl till varför du bör vara försiktig när du använder konvergerande tänkande.

Begränsning : Konvergent tänkande kan begränsa kreativa idéer och potentialen för innovativa lösningar.

Att förbise alternativ : Det kan leda till att man förbiser okonventionella eller nytänkande lösningar som kan vara mer effektiva eller fördelaktiga.

Strikt : I osäkra miljöer kan det konvergerande tänkandets stelhet hindra anpassningsförmågan till ny information/nya utmaningar.

Risken för grupptänkande : I grupper kan konvergent tänkande leda till grupptänkande, där önskan om konsensus överskuggar alternativen.

Förenkla: Konvergent tänkande kan tvinga team att förenkla komplexa problem som kräver en nyanserad förståelse av flera perspektiv.

För att övervinna dessa nackdelar finns det ett alternativ i form av divergent tänkande.

Förstå divergent tänkande

Vad är divergent tänkande?

Divergent tänkande är en kreativ och utforskande metod för att lösa problem genom att generera nya idéer och möjligheter. Divergent tänkande främjar innovation genom att blanda olika perspektiv, utan omedelbara begränsningar av genomförbarheten. Detta leder till genombrott som konventionellt, linjärt tänkande kanske inte skulle kunna uppnå.

När ska man använda divergent tänkande?

Divergent tänkande är bäst när problemet varken är uppenbart eller enkelt, utan kräver innovation för att lösas. När du till exempel renoverar ditt hus kan divergent tänkande hjälpa dig att skapa en unik hemupplevelse.

I affärslivet kan divergent tänkande lösa affärsproblem på olika sätt. Hur utvecklar vi denna egenskap? Hur kan vi slutföra detta projekt snabbare? Hur sticker vi ut från konkurrenterna? Divergent tänkande kan ge svar på allt detta och mer därtill.

Vilka är fördelarna med divergent tänkande?

När du tillämpar divergent tänkande ligger världen för dina fötter. Det har flera fördelar.

Kreativitet : En öppen approach uppmuntrar kreativ problemlösning med innovativa, unika och differentierade idéer.

Flexibilitet : Det utökar den kognitiva flexibiliteten och inspirerar individer att tänka i flera riktningar och överväga ett brett spektrum av perspektiv och lösningar.

Omfattande : Det uppmuntrar till en djupgående utforskning av idéer, vilket bidrar till en mer omfattande förståelse av problemet och sammanhanget i sig.

Anpassningsförmåga : Det uppmuntrar team att simulera olika scenarier och resultat, vilket ökar chanserna att hitta effektiva lösningar.

Samarbete: Det främjar gruppbeslut utan omedelbar bedömning eller analys, vilket gör det möjligt för deltagarna att utforska olika lösningar på ett givet problem.

Vilka är nackdelarna med divergent tänkande?

Divergent tänkande har stor potential, men kan vara ineffektivt om det inte tillämpas på rätt sätt.

Överväldigande : Att generera för många idéer kan vara överväldigande och leda till beslutsförlamning.

Bristande fokus : När man utforskar många olika möjligheter finns det en risk att man avviker för långt från det ursprungliga problemet eller målet.

Tidskrävande : Att generera ett antal idéer kan vara tidskrävande, vilket gör det olämpligt för snabba beslut.

Resursintensivt : Divergent tänkande kräver betydande mentala och fysiska resurser, vilket inte alltid är praktiskt genomförbart.

Svårigheter vid övergången: Övergången från divergent till konvergent tänkande för att slutföra en lösning kan vara utmanande, eftersom det kräver en annan uppsättning kognitiva färdigheter för att effektivt kunna begränsa valmöjligheterna.

Nu när vi har förstått konvergent och divergent tänkande i detalj bör skillnaderna vara kristallklara. Låt oss sammanfatta.

Konvergent kontra divergent tänkande: De viktigaste skillnaderna

Konvergent Divergent Tänkandets natur Linjärt och logiskt Icke-linjärt och expansivt Tankeprocess Begränsa antalet alternativ för att hitta den bästa lösningen. Fokusera på att generera flera olika lösningar. Bäst för Problem med ett tydligt svar/mål Odefinierade frågor där du behöver innovativa lösningar. Nödvändiga färdigheter Logiskt resonemang, kritiskt tänkande och analytiska färdigheter Kreativitet och nytänkande Tidspress Snabbt och repeterbart Det tar tid att generera, överväga och bearbeta alla idéer. Resultat En enda lösning eller ett enda svar som bäst passar problemet. En rad idéer som behöver övervägas ytterligare med konvergent tänkande. Risk Låg risk eftersom det bygger på etablerade metoder/alternativ. Hög risk på grund av osäkerheten kring oprövade idéer.

Om du är bekant med Myers-Briggs Type Indicator, här är några exempel på personlighetstyper och deras tankesätt.

ISTJ-personligheter är metodiska och föredrar tradition och ordning. Detta gör dem till mer konvergent tänkande personer som kan följa fastställda strukturer. Detta gäller även ESTJ-personer som är organiserade, beslutsamma och lägger stor vikt vid effektivitet.

INTP-personligheter använder sin innovativa och fantasifulla sida för att utforska udda lösningar på sina problem. Sidoanteckning: Om du har denna personlighetstyp, här är några INTP-böcker som du kanske gillar.

ISFP-personligheter med estetisk känsla och kärlek till frihet gillar också att utforska kreativa lösningar. ISFP-ledarskap definieras ofta av divergent tänkande.

Bonus: Här är en kort jämförelse mellan ISFP- och INFP-personligheter!

Balansen mellan konvergent och divergent tänkande

Även om divergent och konvergent tänkande är fundamentalt olika, utesluter de inte varandra. Alla yrkesverksamma och projektledare behöver ha både konvergent och divergent beslutsfattande i sin verktygslåda.

Divergent tänkande öppnar upp för olika alternativ, medan konvergent tänkande begränsar beslutsutrymmet. När du löser ett problem behöver du den divergerande tankeprocessen för att generera idéer och den konvergerande tankeprocessen för att fatta det slutgiltiga beslutet.

Dessutom kommer du i affärslivet att möta en rad olika problem varje dag. Vissa kräver divergent tänkande, medan andra kräver snabbhet och effektivitet som konvergent tänkande ger.

När ett marknadsföringsteam till exempel vill utveckla en ny reklamkampanj kan du uppmuntra divergent tänkande för att generera koncept som väcker uppmärksamhet och påverkar målgruppen.

När du har ett antal alternativ behöver du konvergent tänkande för att förfina dessa idéer utifrån målgruppen, budgetar, varumärkesriktlinjer etc. Alla behöver alltså utveckla färdigheter för båda tankeprocesserna och lära sig att hitta rätt balans utifrån sammanhanget.

Så här kan du göra.

Tekniker för att förbättra konvergent tänkande

Konvergent tänkande utnyttjar befintlig kunskap, metoder och processer för att lösa problem. Några av de vanligaste teknikerna är följande. Alla bra projektledningsverktyg hjälper dig att utforska alternativ och fatta beslut.

SWOT-analys

SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot, faktorer som är avgörande för alla beslut du fattar. Låt oss säga att du funderar på att byta jobb. Du kan fatta beslut baserat på en grundlig SWOT-analys.

ClickUps mall för personlig SWOT-analys kan vara till hjälp.

ClickUps mall för SWOT-analys

Konsekvenser och vinster

Detta är en variant av för- och nackdelar, med lite mer fokus på resultat.

Vilka är konsekvenserna av att inte fatta detta beslut? Vilka är fördelarna med att fatta detta beslut? Denna teknik väljer svaret baserat på svaren på de två ovanstående frågorna.

Låt oss till exempel säga att du funderar på att välja Python som programmeringsspråk. Vad kan gå bra om du väljer Python? Vad kan gå fel om du inte gör det?

Med ClickUp Whiteboard kan du skissera konsekvenser och fördelar för alla dina alternativ för att snabbt fatta beslut.

Skriv ner teamets idéer och arbetsflöden på ClickUp Whiteboards.

Beslutsträd

Beslutsträdet är lite mer avancerat och kartlägger beslutsprocessen utifrån olika val. Så här kan ett beslutsträd se ut.

Samla dina idéer med ClickUps mall för beslutsträd på whiteboard

Om det verkar komplicerat kan du använda ClickUps mall för beslutsträd för att underlätta i början. Det är en anpassningsbar whiteboard som hjälper dig att identifiera viktiga beslutspunkter och göra framsteg genom att eliminera olämpliga alternativ.

Strategier för att främja divergent tänkande

Divergent tänkande tar ofta ett öppet tillvägagångssätt, där man utforskar många alternativ innan man väljer ut några få. Några vanliga tekniker som används i divergent tänkande är följande.

Sex tänkande hattar

Edward de Bono utvecklade en strategi för problemlösning och beslutsfattande i sin bok Six Thinking Hats. Han rekommenderar att man antar sex olika perspektiv, symboliserade av hattar i olika färger, för att utforska ett problem på ett heltäckande sätt och ta fram holistiska lösningar.

De sex tänkande hattarna (bildkälla: DeBono )

I slutet av sessionen kommer var och en av er att ha närmat sig problemet från sex olika perspektiv. Det breddar sammanhanget, underlättar strukturerad utforskning och balanserar kreativiteten.

Brainstorming

Alla har hört talas om brainstorming som en av de mest populära teknikerna för gruppbeslut. Det är en process där grupper samlas för att på kort tid generera idéer för att lösa ett problem, utan bedömningar eller begränsningar. Det uppmuntrar kreativitet, radikala idéer och spontanitet.

Alla de bästa whiteboardprogrammen kan vara utmärkta verktyg för brainstorming. De hjälper projektteam att generera idéer, dokumentera dem gemensamt, göra en kortlista över genomförbara alternativ, utforska för- och nackdelar och fatta effektiva beslut.

ClickUp innehåller också ett brett utbud av whiteboardmallar, vilket underlättar brainstorming av idéer för dina affärsbehov.

Brainstorma effektivt och förverkliga idéer med ClickUp Whiteboards.

Mind maps

Om du känner att du har för många idéer som du inte kan hantera är mindmapping en utmärkt teknik för att effektivisera ditt kreativa tänkande. Mindmaps är diagram som organiserar idéer/information i en hierarki av relationer kring ett centralt begrepp.

Mindmapping med ClickUp

ClickUp Mind Maps kan fungera som din problemlösningsprogramvara genom att hjälpa dig att planera och organisera dina idéer som noder och relationer. Skapa arbetsflöden, dela dem med teammedlemmarna, samla in feedback och följ den divergerande tankeprocessen bland distribuerade team.

Förbättra ditt konvergerande och divergerande tänkande med ClickUp

En bra beslutsprocess kräver rätt blandning av konvergent och divergent tänkande. Du behöver kreativa alternativ som skiljer dig från konkurrenterna. Du behöver också ett effektivt sätt att välja mellan alternativen och fatta ett beslut.

Lär dig tekniker och strategier för både konvergent och divergent tänkande så att du inte behöver fundera så mycket över varje beslut. ClickUps funktioner och kostnadsfria mallar för beslutsfattande gör det ännu enklare för dig.

Prova ClickUp gratis idag!