ISFP vs. INFP: Personlighetsskillnader och likheter på arbetsplatsen

Melanie och John är båda introverta, men deras syn på livet skiljer sig åt avsevärt.

Melanie har en praktisk inställning till livet – hon låter sig inte påverkas av känslor när hon fattar viktiga beslut. Hon förlitar sig på sina erfarenheter från verkliga livet och agerar utifrån logik.

Å andra sidan tror John på framtiden. Hans beslut är mer känslomässigt laddade än grundade i verkligheten.

Vad är det som skiljer dem åt? Svaret finns i deras Myers–Myers-Briggs-typindikator (MBTI) – Melanie är en ISFP (introvert, sensorisk, känslomässig, perceptiv), medan John är en INFP (introvert, intuitiv, känslomässig, perceptiv) enligt de 16 olika personlighetstyperna i ramverket.

Innan vi diskuterar ISFP vs. INFP, låt oss förstå varför detta koncept är relevant för moderna arbetsplatser och samhället.

Meyers Briggs personlighetstest: En snabb översikt

Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett självskattningsformulär som hjälper dig att lära dig mer om dig själv. Från hur du uppfattar information, fattar beslut och samarbetar med andra, ger detta test en inblick i de egenskaper som gör dig till den du är.

Denna personlighetstest hjälper dig med följande:

Välja ett yrke som passar individens personlighetstyp

Lär dig styrkorna och svagheterna hos de olika personlighetstyperna.

Skapa en arbetsmiljö där alla personligheter kan trivas

Tilldela arbete utifrån personlighetstyper för att utnyttja individens potential på bästa sätt.

Förstå sig själv och leva ett meningsfullt och tillfredsställande liv

Oavsett om du vill lära känna dig själv bättre eller är en HR-chef som vill få insikter om din personal, kommer MBTI-testet att vara till stor nytta för dig.

Meyers-Briggs-metoden analyserar personligheten utifrån fyra skalor: Extraversion (E) vs. Introversion (I): Denna skala mäter varifrån individer får sin energi. Extraverta personer tenderar att vara utåtriktade och hämtar energi från sociala interaktioner, medan introverta personer är mer reserverade och får energi från ensamhet. Sensing (S) vs. Intuition (N): Denna skala avser hur människor uppfattar information. Sensorer förlitar sig på konkreta data och fokuserar på nuet, medan intuitiva personer föredrar att tolka mönster och möjligheter, ofta med fokus på framtiden. Tänkande (T) vs. Kännande (F): Hur individer fattar beslut baseras på denna skala. Tänkare prioriterar logik och objektiv analys, medan kännare tar hänsyn till känslor och värderingar när de fattar beslut. Bedömande (J) vs. Perceiving (P): Denna skala avser hur individer förhåller sig till omvärlden. Bedömare föredrar struktur och organisation, medan Perceivers är mer flexibla och spontana.

Dessa fyra skalor kombineras för att bilda 16 möjliga personlighetstyper, varav två är ISFP och INFP.

ISFP vs. INFP Personlighetstyper i korthet

Här är en kort översikt över personlighetstyperna ISFP och INFP.

Skillnader

ISFP INFP Förankrad i nuet Framtidsorienterad Uttrycka sig genom handlingar (t.ex. måleri) Uttrycka sig genom ord (t.ex. poesi) Glada och roliga Ångestfylld Praktiskt Drömmare Passar bra ihop med nya människor Kommer inte så bra överens med nya människor

Likheter

Njut av att spendera tid ensam

Känslig

Empatisk

Oberoende

Vi kommer att gå in på detaljerna strax, men innan dess ska vi förstå de enskilda personlighetstyperna.

Vad är en ISFP-personlighetstyp?

I Meyers-Briggs personlighetstypsramverk står ISFP för intuitiv, sensorisk, känslomässig och perceptiv. ISFP-personer (även kända som äventyrare) är kreativa, jordnära, empatiska, självständiga och nyfikna. De har en stark konstnärlig känsla och en medfödd dragning till att utforska nya saker.

Viktiga egenskaper hos en ISFP

Här är några egenskaper som en ISFP-person har:

ISFP-personer är introverta – de trivs i sitt eget sällskap och föredrar att tillbringa tid ensamma för att återkoppla med sig själva.

De litar mer på sina sinnen eller observationer från verkliga livet än på sin intuition.

Känslor är viktigare för dem än logik.

De är öppensinnade och flexibla – att vara överdrivet organiserad eller rigid är inte deras grej.

ISFP:s styrkor och svagheter

Styrkor

ISFP-personer tror på filosofin "lev och låt leva", vilket gör dem optimistiska, lättsamma och roliga att umgås med.

De är känsliga och förstår andras känslor.

De är mycket fantasifulla.

De älskar att undersöka och utforska det okända.

De har utmärkta problemlösningsförmågor.

Deras individualitet skiljer dem åt

Svagheter

ISFP-personer har svårt att engagera sig i något under lång tid.

De har svårt att skapa en plan för sig själva eller att följa en plan.

De hämtar ofta sin självkänsla från prestationer, vilket gör dem mycket konkurrenskraftiga.

Deras preferens för autonomi gör det svårt för dem att anpassa sig till rigida, strukturerade arbetsmiljöer eller akademiska sfärer.

ISFP-personer på jobbet

På arbetsplatsen är ISFP-personer pragmatiska, samarbetsvilliga och självständiga, men de är också öppna för samarbete när de har ett likasinnat team vid sin sida. Låt oss förstå hur denna personlighetstyp fungerar som ledare och teammedlemmar, hur deras arbetsmoral ser ut och vilka ledarstilar de använder sig av.

ISFP i ledarskap

ISFP-personer tenderar i allmänhet att undvika ledarroller, men klarar sig bra när de leder en liten grupp samarbetsvilliga teammedlemmar.

Som ledare sätter de upp realistiska mål snarare än övergripande mål och gör det lilla extra för att hjälpa teammedlemmarna. Deras empati gör dem till bra lyssnare – de kan förstå de problem som teammedlemmarna står inför. Deras ledarstil handlar mer om att leda tyst genom att föregå med gott exempel än att utöva auktoritet.

ISFP-ledare är skickliga på att förstå projektkrav och fördela resurser därefter. De arbetar också bra med ständigt föränderliga projektkrav, eftersom de snabbt anpassar sig till förändringar.

ISFP som anställda

ISFP-personer älskar jobb som stämmer överens med deras värderingar och syften. På arbetsplatsen tycker de om aktiviteter eller uppgifter som ger konkreta resultat. De föredrar en artig och samarbetsvillig fysisk miljö där de kan arbeta självständigt. Deras estetiska känsla kräver ofta att arbetsplatsen (eller åtminstone deras arbetsrum/skrivbord) är visuellt tilltalande.

Denna personlighetstyp gillar att arbeta självständigt, men trivs också bra i ett team. Som teammedlemmar tenderar ISFP-personer att vara hjälpsamma, flexibla, öppna för feedback, innovativa och lojala. Deras medfödda introverta natur gör att de ogillar att tala inför publik eller ha roller som innebär att leda ett stort team.

Jobb med stressiga deadlines eller rigida strukturer kan snabbt slita ut dem, liksom en arbetskultur med många konflikter.

ISFP-karriärvägar

Här är några karriärvägar du kan utforska som ISFP: Konstnär

Modedesigner

Grafisk formgivare

Inredningsarkitekt

Musiker

Kock

Juvelerare

Florist

Socialarbetare

Lärare

Sjuksköterska

Butikschef

Vad är en INFP-personlighetstyp?

I MBTI-bedömningen står INFP för introversion, intuition, känsla och perception. INFP-personer (även kända som medlare eller idealister) känner sig återuppladdade när de tillbringar tid i ensamhet, föreställer sig möjligheter och lever ett liv i harmoni med sina värderingar och principer. De är milda, sympatiska och spontana och bryr sig om sin egen och andras personliga utveckling.

Viktiga egenskaper hos en INFP

Här är några utmärkande egenskaper hos en INFP:

INFP-personer följer sina hjärtan och känslor, vilket gör dem känsliga.

De är drömmare som alltid ser till helheten.

De framstår som blyga och reserverade.

De strävar efter att lämna ett positivt avtryck på världen.

INFP:s styrkor och svagheter

Styrkor

INFP-personer trivs i sitt eget sällskap men bildar också djupa, meningsfulla relationer med en nära grupp vänner.

De är mycket passionerade – de lägger hela sitt hjärta och sin själ i allt de gör.

De lyfter andra med empati och generositet.

De har ett öppet sinne och dömer inte andras åsikter, val eller beslut.

De närmar sig problem från unika perspektiv.

De löser konflikter och skapar harmoni.

Svagheter

INFP-personer har svårt att öppna sig om sina känslor.

De känner sig utmattade efter att ha umgåtts med andra

Deras perfektionistiska natur gör dem överdrivet självkritiska.

Deras tendens att vilja göra andra nöjda gör det svårt för dem att prioritera sina egna behov.

INFP-personer på jobbet

INFP-personer bryr sig mindre om att bocka av sin att göra-lista eller öka intäkterna; de strävar efter att hjälpa andra på arbetsplatsen. De gillar positiv feedback, har höga tankar om sig själva och njuter av friheten att släppa loss sin kreativa sida.

INFP i ledarskap

INFP-ledare leder med intuition. De sätter upp idealistiska mål med helheten i åtanke. Deras optimistiska syn på framtida möjligheter uppmuntrar teammedlemmarna att anstränga sig mer och göra sitt bästa för att uppnå målen.

INFP-personer kan snabbt se sambandet mellan åtgärder och resultat, vilket hjälper dem att skissa upp de steg som krävs för att slutföra en uppgift, utarbeta en lämplig projektplan och delegera arbete.

Som ledare eller chefer är de engagerade i tillväxt och utveckling för sig själva, andra teammedlemmar och organisationen.

INFP-personer som anställda

INFP-anställda trivs i små team där de kan ha meningsfulla interaktioner. Stora team och möten i rad kan tömma dem på energi, så de fungerar bättre när det finns en bra balans mellan interaktivt arbete och självständigt arbete.

De är passionerade av naturen, och när de deltar i ett projekt som de brinner för, lägger de ner hela sin själ i det. Trots att de är introverta kan de bygga upp avslappnade professionella relationer med teammedlemmarna.

Deras kreativitet och benägenhet till innovation gör dem duktiga på att brainstorma, lösa komplexa problem och tillföra en kreativ touch till vardagliga uppgifter. Deras empati och förståelse gör det enkelt att lösa konflikter.

INFP-karriärvägar

Här är några karriärvägar du kan utforska som INFP: Multimediaartist

Grafisk designer

Författare

Filmredigerare

PR-chef

HR-specialist

Psykolog

Psykolog

Lärare/professor

Nutritionist

Kurator

Bibliotekarie

Kaninhålet: Utforska INFP-böcker för att lära dig mer om denna personlighetstyp och ge dig ut på en resa mot självupptäckt.

Viktiga skillnader och likheter mellan en ISFP och en INFP

Det är lätt att blanda ihop ISFP och INFP, med tanke på hur lika vissa av deras karaktärsdrag är, men de två har också några tydliga skillnader.

Viktiga skillnader

ISFP och INFP har mycket gemensamt tack vare samma dominerande funktion (introvert känsla eller Fi) och samma underordnade funktion (extravert tänkande eller Te). Däremot skiljer sig hjälpfunktionen och den tertiära funktionen åt. Ta en titt på denna tabell:

Kognitiva funktioner ISFP INFP Dominant funktion Introvert känsla (Fi) Introvert känsla (Fi) Hjälpfunktion Extravert sensorisk (Se) Extravert intuition (Ne) Tertiär funktion Introvert intuition (Ni) Introvert sensorisk (Si) Underordnad funktion Extravert tänkande (Te) Extravert tänkande (Te)

Låt oss nu titta närmare på hur skillnaden i funktioner yttrar sig i de två personlighetstyperna:

1. Livssyn

ISFP-personer är pragmatiska – de upplever världen genom sina sinnen och fattar beslut baserat på personlig erfarenhet. De är förankrade i nuet och tar saker som de kommer.

INFP-personer fokuserar däremot på abstrakta begrepp och möjligheter snarare än på levda erfarenheter. De är drömmare och visionärer som har blicken riktad mot framtida möjligheter.

2. Uttryckssätt

ISFP-personer är konstnärer i själ och hjärta och uttrycker sig genom handlingar, såsom måleri, konstverk och musik.

INFP-personer tycker däremot om intellektuella sysselsättningar som involverar ord, till exempel att skriva essäer, romaner eller poesi.

3. Beslutsfattande

ISFP-personer förlitar sig på sina personliga värderingar och omedelbara sinnesupplevelser när de fattar beslut.

INFP-personer däremot överväger sina värderingar och principer tillsammans med sin långsiktiga vision innan de fattar viktiga livsbeslut.

3. Temperament

ISFP-personer är roliga och spontana – den glada och sorglösa typen. De vet hur man har roligt.

INFP-personer kämpar däremot med komplexiteten i sina tankar. De har svårt att slappna av och känner sig ofta oroliga för framtiden.

4. Relationer

ISFP-personer uppskattar avskildhet och lugn och ro, men lär också lätt känna nya människor.

INFP-personer är däremot rädda för att bli avvisade och har svårt att knyta nya kontakter.

5. Arbetsstil

ISFP-personer kan vara bra på att hantera flera uppgifter samtidigt.

INFP-personer föredrar däremot att slutföra den aktuella uppgiften innan de går vidare till nästa.

6. Syn på materiella ägodelar

Som Se-Ni-typer föredrar ISFP-personer ofta de finare sakerna i livet, såsom status och materiella ägodelar.

INFP-personer är däremot Ni-Se-typer som är nöjda med det nödvändiga och tenderar att vara materialistiskt minimalistiska.

Viktiga likheter

Den gemensamma preferensen för introversion, känsla och perception leder till många likheter mellan ISFP- och INFP-personer:

1. Introvert känsla (Fi)

Båda typerna leds av Fi, vilket gör att de är djupt rotade i sina värderingar, känslor och övertygelser. De prioriterar äkthet framför att påverkas av omvärlden.

2. Perceiving-preferens

Både ISFP- och INFP-personer har en preferens för perception, vilket gör dem anpassningsbara. De är öppna för konstruktiv feedback och förändringar, föredrar minimal planering och löser saker efterhand.

3. Emotionell känslighet

Båda typerna är djupt empatiska och medkännande gentemot andra människors känslor. De sätter sig in i andras situation för att förstå deras känslomässiga tillstånd och knyta djupare band med sina nära vänner.

4. Kreativt uttryck

ISFP- och INFP-personer tenderar att ägna sig åt kreativa uttrycksformer som konst, musik, skrivande eller andra former av självuttryck. De tycker om att använda sin kreativitet för att vara introspektiva och kommunicera sina känslor.

5. Behov av autonomi

Båda typerna tenderar att vara flexibla och öppensinnade och värdesätter frihet och självständighet. De gillar inte rigida strukturer eller regler som kan begränsa deras individualitet.

Samarbetsstrategier för ISFP och INFP

En glad och produktiv arbetskultur är en kultur där olika personligheter känner sig bekväma och får rätt möjligheter att visa sin potential. Här är några viktiga strategier som ledare och personalchefer kan använda för att bemästra samarbetsinriktad arbetsledning:

1. Skapa en arbetsmiljö som passar olika personlighetstyper

Sträva efter att skapa en balans mellan självständighet och samarbete för att tillgodose de olika personlighetstypernas varierande arbetsstilar. För mycket självständighet kan få extroverta medarbetare att känna sig ensamma och utan stöd på jobbet, medan överdriven betoning på samarbete kan göra att introverta känner sig utmattade.

Ett verktyg för arbetshantering och online-samarbete som ClickUp kan hjälpa dig att balansera de två aspekterna, öka effektiviteten och odla en produktiv inställning bland teamen.

ClickUp erbjuder flera olika kommunikationssätt, vilket gör det möjligt för medarbetarna att välja den metod som passar dem bäst eller växla mellan olika kanaler om de vill. Låt oss se hur:

Interagera med teammedlemmar, ställ frågor, dela resurser eller följ upp i realtid med ClickUps chattvy . Använd @mention-funktionen i uppgiftskommentarer och hantera teamkommunikationen under ett och samma tak.

Samarbeta med ClickUps chattvy och tilldela kommentarer för att vända dig till specifika teammedlemmar.

Samla distansarbetsgrupper och hjälp dem att samarbeta i projekt med ClickUp Whiteboards . Brainstorma, lägg till anteckningar, skapa arbetsflöden och lägg till sammanhang till dina idéer genom att länka spårbara uppgifter eller externa resurser.

Samarbeta med ditt team och kartlägg ditt arbetsflöde med ClickUp Whiteboards.

Organisera teamkommunikationen med ClickUp Clips . Använd denna skärminspelningsfunktion för att snabbt skicka röst- eller videomeddelanden och slippa onödiga möten.

Fortsätt konversationerna med videomeddelanden med hjälp av ClickUp Clips.

Använd ClickUps skräddarsydda mallar för kommunikationsplaner för att förmedla budskapet på ett sätt som fungerar för alla.

Du kan till exempel kommunicera rätt information till rätt personer med ClickUps whiteboardmall för kommunikationsplanering.

Ladda ner den här mallen Skissa upp de budskap du vill förmedla till dina team, tillsammans med målgrupp, mål, leveranskanaler och frekvens med ClickUps whiteboardmall för kommunikationsplanering.

Använd den förinställda whiteboardvyn som är uppdelad i tydliga kolumner och specificera dina kommunikationsmål, meddelandestruktur, kommunikationskanaler, frekvens och tidsplan så att alla är på samma sida.

Utöver detta kan du också använda ClickUps mall för kommunikationsmatrisrapport för att hålla alla informerade och identifiera eventuella kommunikationsbrister.

Ladda ner den här mallen Skapa en omfattande översikt som visar vilka team som är kopplade till varandra och arbetar tillsammans med ClickUps mall för kommunikationsmatrisrapport.

Detta anpassningsbara ramverk hjälper dig att kartlägga vilka teammedlemmar som pratar med vem och hur ofta (för officiella ändamål, till exempel en anställd som rapporterar dagligen till teamchefen). Det ger också en omfattande översikt över din organisations kommunikationskanaler.

Använd mallen för att kommunicera öppet, undvika missförstånd och förbättra samarbetet och beslutsfattandet på alla nivåer.

2. Uppmuntra sund konflikthantering

Både ISFP- och INFP-personer föredrar att undvika konflikter. Konflikter kan dock uppstå när ditt team hanterar komplexa projekt med flera intressenter. I sådana situationer kan du inte låta medarbetarna lämna problemet på bordet och söka efter utvägar. Du måste förse dem med strategier för konflikthantering så att de vet hur de ska hantera och mildra problem för att projektet ska kunna fortskrida smidigt.

Det här är något som ClickUp Views kan hjälpa dig med. Från uppgiftshantering och projektuppföljning till visualisering av arbetsflöden – de över 15 anpassningsbara vyerna erbjuder realtidsuppdateringar om projekt. De gör det enkelt att identifiera flaskhalsar innan de växer sig stora. Låt oss utforska hur:

Kontrollera statusen för uppgifter med ett ögonkast med listvyn.

Kontrollera projektstatus snabbt med ClickUps listvy och sortera enkelt mellan uppgifter, få en överblick och gör ändringar i bulk.

Visualisera projektets status med hjälp av Kanban-tavlor med tavelvy och identifiera vad som hindrar framsteg.

Dra och släpp uppgifter, sortera, filtrera och visa ditt arbetsflöde på det sätt du vill med ClickUps Board View.

Håll koll på dina uppgifter med hjälp av kalendervyn – integrera din kalender med Google Kalender eller Zoom med hjälp av kalendervyn, så glömmer du aldrig ett möte eller andra åtaganden.

Dra och släpp uppgifter och håll dig uppdaterad med ditt schema med ClickUps kalendervy.

Prioritera uppgifter, justera tidsplaner, lägg till beroenden, få en överblick över projekt på hög nivå och undvik schemakollisioner med Gantt-diagram.

Håll koll på projektets framsteg på ett visuellt tilltalande sätt med ClickUps Gantt-diagram.

3. Spara tid med automatisering

Som HR-chefer eller teamledare bör du försöka maximera den kreativa potentialen hos ISFP- och INFP-personer – använd automatisering för att se till att de inte slösar tid på rutinmässiga uppgifter.

ClickUp Brain kan hjälpa anställda med detta på många sätt:

Skapa automatiserade projektsammanfattningar och statusrapporter på ClickUp Tasks , Docs och teammedlemmar.

Skriv svar i kortform och låt AI skriva meddelanden i en lämplig ton.

Automatisera standups och dagliga uppdateringar

Skapa röst- och videotranskriptioner automatiskt

Förfina och utforma dina e-postmeddelanden och andra kommunikationsmaterial med ClickUp Brain.

4. Förstå ditt team bättre

Varje team består av medlemmar med olika personlighetstyper. Att veta vilken Meyers-Briggs-typ de tillhör skulle hjälpa alla att kommunicera med varandra på ett mer effektivt sätt. Det skulle också hjälpa teamledarna att fördela uppgifter utifrån personlighetstypernas styrkor, så att teammedlemmarna kan trivas med sitt arbete och leverera bra resultat.

Här kan ClickUps mall Meet the Team vara till hjälp.

Ladda ner den här mallen Visa upp dina anställda och deras prestationer med ClickUps mall Meet the Team.

Här är några användningsområden och fördelar med denna mall:

Skapa profiler för enskilda teammedlemmar, lyft fram deras färdigheter och prestationer och hjälp teammedlemmarna att lära känna varandra bättre.

Visa upp din organisations tillgångar för potentiella kunder och attrahera fler affärer.

Höj dina anställdas moral genom att visa upp dem på företagets webbplats.

Gör ändringar efter behov och håll medarbetarinformationen uppdaterad.

5. Samla tvärfunktionella team

Du måste erbjuda en enhetlig plattform för att främja samarbete där distansbaserade, tvärfunktionella team kan samlas under ett och samma tak.

Varför är detta viktigt? Alla arbetsplatser kräver att teammedlemmarna samarbetar, oavsett deras personlighetstyp. Samarbetets omfattning beror på individuella roller, men det är inte något som anställda kan undvika.

Och vad kan vara ett bättre verktyg för detta än ClickUp Teams? Det är en anpassningsbar plattform som passar din organisations och personalens unika behov. Från utvecklingsgrupper, marknadsföring, försäljning och design till produktledning – ClickUp fungerar för alla team. Oavsett om det gäller att hantera personliga uppgifter, företagsprojekt eller samarbeta med andra, så klarar programvaran allt utan problem!

📮 ClickUp Insight: 12 % av arbetstagarna säger att helt distansarbete är idealiskt, medan 48 % föredrar hybridlösningar. För att samarbetet ska fungera i distans- eller hybridmiljöer behöver du dock rätt verktyg. ClickUp är en app för allt som har med arbete att göra och eliminerar silos. Samla dina uppgifter, dokument, chattar och projekt på ett enda arbetsområde där de är sökbara, så att teamen kan hålla sig samordnade – oavsett var de arbetar! 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security såg en 80-procentig ökning i teamets tillfredsställelse tack vare ClickUps smidiga samarbetsverktyg.

Förstå och omfamna olikheter

Nu när du är väl förberedd med egenskaper, styrkor och svagheter hos INFP- och ISFP-personlighetstyperna blir det lättare att förstå vilken typ du identifierar dig med eller vilken typ dina anställda tillhör.

Använd denna kunskap för att utforma en arbetsplats där människor med olika personligheter känner sig bekväma och har gott om möjligheter att uttrycka sig själva.

Om du letar efter en samarbetsplattform som kan anpassas för både introverta, extroverta och ambivert, börja med ClickUp idag!