De 10 bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text

Du öppnar ett tomt dokument, redo att skriva. Fem minuter senare stirrar du fortfarande på markören, med tankarna som rusar snabbare än din skrivhastighet. Åtgärdspunkter glider iväg och plötsligt känns skrivandet som en plikt.

Tänk dig nu att du bara talar – e-postmeddelanden, mötesanteckningar, till och med bloggutkast – och ser dina ord dyka upp direkt.

Redo att sätta igång? Vi har samlat några av de bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text som omvandlar din röst till text för snabbare och mer tillgängligt arbete.

Låt oss dyka in! 🎤

De bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text i korthet

Här är en praktisk översikt över de bästa verktygen som omvandlar din röst till text utan krångel:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Integrerade röstanteckningar och uppgiftsdokumentation för små till stora team som behöver strukturerat samarbete. ClickUp Brain MAX med röstskrivning, AI Notetaker för online-möten, röstklipp, dokument, AI-kontext, uppgiftslänkning Gratis för alltid; anpassningsmöjligheter för företag Fireflies. ai Automatisk transkribering och sammanfattningar av virtuella möten för yrkesverksamma och team med hög mötesvolym. Transkribering i realtid, AI-sammanfattningar, flerspråkigt, AskFred Gratis; betalda abonnemang från 18 $/månad Tactiq Transkribering av live-möten med ChatGPT-sammanfattningar för team som behöver tydlighet och insikt i gemensamma möten. Realtidsundertexter, AI-åtgärder, uppföljningsutkast Gratis; betalda abonnemang från 12 $/månad Speechnotes Snabb röstdiktering på webbsidor för privatpersoner eller enskilda innehållsskapare Flytande mikrofon, lättviktig Gratis; betalda abonnemang från 1,9 $/månad. Notta Snabba, exakta transkriptioner för små team eller individer som arbetar med flera språk. Hög noggrannhet, konvertering till flera språk Gratis; betalda abonnemang från 13,49 $/månad. Transkriptor Noggrann transkribering för olika användningsfall för individer eller små team som behöver prisvärda lösningar. Över 100 språk stöds, filuppladdning, mötesinspelning Gratis; betalda abonnemang från 19,99 $/månad. Voice In Diktera i valfritt textfält i webbläsaren för dig som vill ha snabba lösningar. Röstigenkänning i realtid, stöd för universella textfält Gratis; betalda abonnemang från 9,99 $/månad. LipSurf Webbläsarkontroll via röst för användare som fokuserar på kraft och tillgänglighet Röstnavigering, dikteringskommandon, makrostöd Gratis; betalda abonnemang från 4 $/månad MeetGeek AI Automatisk mötesinspelning + insikter för team som söker avancerade lösningar specifikt för möten AI-sammanfattningar, analyspanel, global sökning Gratis; betalda abonnemang från 19 $/månad SpeechText. AI Pålitlig webbläsarbaserad transkribering för enskilda användare eller team som behöver snabb transkribering. Mikrofoninspelning, omedelbara nedladdningar, webbläsarens ljud Gratis; betalda abonnemang från 10 dollar för 180 minuters transkription.

Vad ska du leta efter i Chrome-tillägg för tal-till-text?

Här är vad du ska leta efter i Chrome-tillägg för tal-till-text:

Noggrann transkribering: Fånga upp tal konsekvent i bullriga miljöer och förstå olika accenter utan felaktiga tolkningar.

Smart formatering: Automatisk infogning av skiljetecken, stycken och igenkänning av röstkommandon för åtgärder som "ny rad" eller "radera sista ordet".

Flerspråkigt stöd: Upptäck och transkribera på dussintals språk med smidig växling under flerspråkiga konversationer.

Användbarhet i realtid: Skriv direkt i Google Docs, Gmail eller möteschattar medan tillägget transkriberar tal i bakgrunden.

Enkel export: Ladda ner transkriptioner i flera format, såsom TXT, PDF eller Docs, för snabbare överlämning och dokumentation.

Hög säkerhet: Se till att mötesutskrifter inte lagras, säljs eller används för träning av tredjepartsleverantörer av AI-tjänster, så att ljuddata förblir privata.

Enkel installation: Installera snabbt, kör utan att sakta ner din webbläsare och aktivera med ett enda snabbtangent för omedelbar diktering.

🧠 Kul fakta: När IBM introducerade Shoebox 1962 kunde den bara känna igen 16 talade ord och siffror. Ändå var den banbrytande på sin tid och banade väg för modern röstdiktering.

De bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text

Här är våra val av de bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text. 👇

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (bäst för integrerade röstanteckningar och uppgiftsdokumentation)

Arbeta 400 % snabbare med ClickUp Brain MAX Öka produktiviteten med ClickUp Talk to Text i Brain MAX

ClickUp är en allt-i-ett-arbetsplats där arbete, kommunikation och samarbete samlas – allt drivet av AI. ClickUp Brain MAX utökar den kraften till din dator.

Den stationära AI-appen samlar avancerade AI-modeller som ChatGPT, Gemini och Claude i en enda app, så att du slipper hoppa mellan olika verktyg. Dessutom gör den hela din digitala värld sökbar – från ClickUp Tasks till Google Drive, GitHub, OneDrive och mycket mer.

Och en av dess mest framstående funktioner? ClickUp Talk to Text, en tal-till-text-lösning som omvandlar talade ord till handling. Den förfinar, sätter in i sammanhang och kopplar dina idéer till resten av ditt arbete.

Tala naturligt, arbeta snabbare

Här är vad du kan göra med Talk to Text i ClickUp:

Få AI-förfinad transkription som omedelbart tar bort fel och förädlar ditt tal till läsbar text av professionell kvalitet.

Skapa en personlig ordlista med anpassade termer, namn och arbetsjargong för korrekt igenkänning.

Lägg till kontextmedvetna omnämnanden och länkar genom att referera till uppgifter, dokument eller kollegor med din röst.

Håll händerna fria med kortkommandon (fn, shift + fn eller en anpassad kombination)

Tala på ditt eget språk och använd det globala språkstödet för att transkribera till över 50 språk .

Gå tillbaka till tidigare transkriptioner i din historik för att kopiera, exportera eller spela upp dem igen.

Hitta filer i olika appar direkt med den enhetliga sökfunktionen i ClickUp Brain MAX

Anta att du skriver ett manus för YouTube. Istället för att skriva öppnar du ClickUp Brain MAX, trycker på kortkommandot och börjar diktera. Ditt grova tal poleras omedelbart till rena, kameraklara repliker utan att förlora konversationstonen. När idéerna flödar kan du lägga till punktlistor, brainstorma idéer eller till och med tilldela redigeringsuppgifter. Brain MAX infogar automatiskt @mentions för teammedlemmar eller länkar till ClickUp Docs och uppgifter, så att referenser kan omsättas i handling direkt.

Sök och anslut bortom diktering

Brain MAX drivs av intelligensen i ClickUp Brain, den centrala AI-motorn som körs i ditt arbetsutrymme. Den analyserar dina uppgifter, dokument, kommentarer och konversationer för att leverera kontextmedvetna svar.

Be ClickUp Brain om mötesreferat och mer

ClickUp Brain levererar omedelbara sammanfattningar av långa trådar, dokument och uppdateringar så att du kan se beslut, hinder och nästa steg utan att behöva gå igenom varje detalj.

Och det bästa av allt? Alla dessa åtgärder omvandlas till riktiga uppgifter i ClickUp, så att ingenting går förlorat.

Du kan också ställa frågor – till exempel ”Vad hindrar lanseringen av webbplatsen?” – och få kontextuella svar direkt från din arbetsyta.

📌 Prova dessa uppmaningar: Skapa en veckovis uppdatering som belyser framsteg, hinder och prioriteringar.

Skriv ett manus för en 2-minuters YouTube-video om tidshantering

Konvertera mina anteckningar från det senaste teammötet till en punktformad projektsammanfattning.

Se hur ClickUp Brain gör transkribering enkelt på några sekunder. 🤩

ClickUps bästa funktioner

Fånga varje ord i möten: Spela in och transkribera mötesdiskussioner med Spela in och transkribera mötesdiskussioner med ClickUp AI Notetaker , som också skapar sammanfattningar, extraherar viktiga punkter och föreslår nästa steg.

Spela in och bifoga röstklipp: Använd Använd ClickUp Voice Clips för att fånga snabba uppdateringar, feedback eller idéer direkt i uppgifter, kommentarer eller dokument.

Använd färdiga mallar: Standardisera arbetsflöden med Standardisera arbetsflöden med mallar för mötesanteckningar för uppgifter och dokument, från mötesanteckningar till projektkrav.

Skapa och länka dokumentation: Skissa, redigera och dela innehåll med ClickUp Docs, komplett med inbäddade medier, checklistor och @mentions.

Sök efter vad som helst direkt: Hitta det du behöver med Hitta det du behöver med ClickUp Enterprise Search , oavsett om det är en röstanteckning, ett dokument eller en uppgift.

Anslut till dina favoritverktyg: Utöka arbetsflödena med Utöka arbetsflödena med ClickUp-integrationer , inklusive Slack, Google Drive, Zoom och Figma.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps omfattande funktioner och anpassningsalternativ kan verka överväldigande i början.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 sammanfattar det perfekt:

ClickUp samlar allt jag behöver för projektledning under ett och samma tak. Uppgifter, dokument, mål och till och med chattar. Jag uppskattar verkligen användarvänligheten och hur smidigt det var att implementera när teamet kom igång. Antalet funktioner är imponerande, och jag kan skräddarsy arbetsflöden för att passa allt från en enkel uppgiftslista till en komplex agil sprint. Trots dess djup, gör den enkla integrationen med andra verktyg att allt hålls samman utan extra ansträngning. Dashboarden ger mig en överblick, vilket sparar mycket tid när jag hanterar flera projekt. Eftersom jag använder det nästan dagligen har jag också haft goda erfarenheter av kundsupporten, som har varit lyhörd när jag behövt hjälp.

ClickUp samlar allt jag behöver för projektledning under ett och samma tak. Uppgifter, dokument, mål och till och med chattar. Jag uppskattar verkligen användarvänligheten och hur smidigt det var att implementera när teamet kom igång. Antalet funktioner är imponerande, och jag kan skräddarsy arbetsflöden för att passa allt från en enkel uppgiftslista till en komplex agil sprint. Trots dess djup, gör den enkla integrationen med andra verktyg att allt hålls samman utan extra ansträngning. Dashboarden ger mig en överblick, vilket sparar mycket tid när jag hanterar flera projekt. Eftersom jag använder det nästan dagligen har jag också haft goda erfarenheter av kundsupporten, som har varit lyhörd när jag behövt hjälp.

📮 ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet tycker 12 % av de tillfrågade att möten är överfulla, 17 % säger att de pågår för länge och 10 % anser att de oftast är onödiga. I en annan ClickUp-undersökning erkände 70 % av de tillfrågade att de gärna skulle skicka en ersättare eller ombud till mötena om de kunde. ClickUps integrerade AI Notetaker kan vara din perfekta mötesproxy! Låt AI fånga varje viktig punkt, beslut och åtgärd medan du fokuserar på mer värdefulla arbetsuppgifter. Med automatiska mötesreferat och uppgiftskapande med hjälp av ClickUp Brain missar du aldrig viktig information – även när du inte kan delta i ett möte. 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

📖 Läs också: De bästa konverterarna från ljud till text för snabb och korrekt transkribering

2. Fireflies. ai (Bäst för automatisk transkribering av möten och generering av omedelbara sammanfattningar)

Fireflies. ai är en AI-mötesassistent som även fungerar som en AI-transkriptionssammanfattare i din webbläsare. Med dess Chrome-tillägg kan du fånga upp allt som diskuteras i Google Meet-samtal i realtid utan att behöva bjuda in en bot till mötet.

Detta gör det särskilt användbart för yrkesverksamma som vill ha korrekta transkriptioner och användbara anteckningar utan avbrott.

Förutom mötesutskrifter och sammanfattningar erbjuder AI-mötesverktyget även mötesanalyser, såsom talartid, diskuterade ämnen, deltagarnas åsikter och så vidare.

Fireflies. ai bästa funktioner

Skapa mötesanteckningar, sammanfattningar och åtgärdspunkter med AI-verktyg som AskFred .

Automatisk identifiering och transkribering på över 100 språk med live-transkribering

Identifiera talare i möten automatiskt med Auto-Speaker Identification

Anpassa mötesreferat med mallar för försäljning, standups eller intervjuer.

Skapa transkriptioner och sammanfattningar av personliga samtal med mobilappen Fireflies.

Fireflies. ai begränsningar

Integrationen med Zoom/Teams kan ibland kännas påträngande.

AI-krediter är begränsade, även i betalda abonnemang, vilket begränsar tillgången till vissa avancerade funktioner.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: De bästa alternativen till Fireflies AI för anteckningar och transkribering

3. Tactiq (bäst för transkribering av live-möten med sammanfattningar)

via Tactiq

Tactiq är utvecklat av OpenAI och förenklar transkribering av live-möten utan att kompromissa med integriteten. Transkriptionsprogramvaran ger dig talarspecifika transkriptioner under mötets gång, vilket gör det enklare att tilldela viktiga punkter, beslut och ansvar till rätt personer.

Du kan transkribera live-möten i Google Meet, Zoom och Microsoft Teams. Utöver grundläggande transkribering låter Tactiq dig söka i tidigare konversationer och exportera anteckningar direkt till verktyg som ClickUp, Notion, Google Docs eller Slack.

Med AI Workflows kan du också automatisera uppgifter efter möten, såsom uppdatering av CRM eller kunskapsbas, skapande av ärenden och mycket mer.

Tactiqs bästa funktioner

Ställ anpassade frågor till AI och återanvänd dem som automatiserade åtgärder med ett enda klick.

Extrahera och dela mötesinsikter med teammedlemmarna

Omvandla mötesanteckningar till Jira- eller Linear-ärenden direkt från transkriptionen.

Lägg till taggar, etiketter och skärmdumpar till transkriptioner för bättre dokumentation.

Använd YouTube Transcript Generator för att extrahera transkriptioner från valfri YouTube-video direkt.

Begränsningar för Tactiq

Lågt eller otydligt ljud kan göra att verktyget transkriberar felaktiga eller ofullständiga ord.

Inget stöd för Microsoft Teams utanför webbläsaren, vilket begränsar användbarheten jämfört med Tactiq-alternativ.

Priser för Tactiq

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tactiq?

Här är en kort sammanfattning från en G2-recension:

Nu behöver vi inte längre någon mänsklig transkriberare. Vi anlitar personer för att ta anteckningar och ibland missar vi mötesinspelningarna, vilket gör det mycket svårt att återkalla mötesprotokollen. Vissa ord fångas inte upp och det behövs mer taligenkänning. Vi talar indisk engelska och vissa ord översätts till något annat, vilket förändrar hela sammanhanget.

Nu behöver vi inte längre någon människa för att transkribera ljudet. Vi anlitar personer för att ta anteckningar och ibland missar vi mötesinspelningarna, vilket gör det mycket svårt att återkalla mötesprotokollen. Vissa ord fångas inte upp och det behövs mer taligenkänning. Vi talar indisk engelska och vissa ord översätts till något annat, vilket förändrar hela berättelsen.

4. Speechnotes (bäst för snabb röstdiktering på webbsidor)

via Speechnotes

Speechnotes är ett lättviktigt verktyg för transkribering och röstmeddelanden som är utformat för alla som föredrar att tala framför att skriva.

Till skillnad från tyngre mötesinriktade verktyg fungerar Speechnotes som ett online-anteckningsblock i din Chrome-webbläsare, där du kan diktera anteckningar, skriva utkast eller spela in idéer i realtid.

Det är särskilt populärt bland författare, studenter, läkare och yrkesverksamma som vill ha en ren och distraheringsfri plats för att fånga tankar utan att behöva stanna upp för att skriva. Utöver live-diktering bearbetar Speechnotes även förinspelade ljud- och videofiler till exakta transkriptioner på några minuter.

Speechnotes bästa funktioner

Skicka röstkommandon för interpunktion och formatering utan manuell redigering.

Lägg till tidsstämplar, undertexter och talartaggar för strukturerade transkriptioner.

Ladda ner Speechnotes Android-app eller TextHear iOS-app för smidig mobil diktering.

Exportera transkriptioner i olika format, inklusive Word- eller PDF-filer.

Begränsningar för Speechnotes

Tillägget fungerar inte med Bluetooth-mikrofoner, vilket frustrerar användare som är beroende av trådlös inmatning.

Appen förlorar ibland sparade anteckningar eller kräver manuell sparning.

Priser för Speechnotes

Gratis

Premium: 1,9 $/månad per användare

Transkribering: 0,1 dollar/minut

Speechnotes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Före 1997 krävde dikteringsprogram att användarna gjorde en paus efter varje ord. Sedan kom Dragon NaturallySpeaking, det första kommersiellt tillgängliga systemet som stödde naturligt, kontinuerligt tal.

5. Notta (Bäst för snabb och korrekt transkribering på flera språk)

via Notta

Notta positionerar sig som en komplett hubb för mötesdokumentation. Den utmärkande fördelen är dess fokus på tvåspråkiga och kollaborativa arbetsflöden. Det gör att du kan transkribera och översätta möten till två språk samtidigt, vilket hjälper mångfaldiga team att delta fullt ut i konversationer.

Kombinera det med redigeringsverktyg, AI-sammanfattningar med ett klick och smidig delning till Slack, Notion eller Salesforce, så minskar Notta arbetsbördan efter mötet.

Notta bästa funktioner

Transkribera röstmemon eller inspelade konversationer på 58 språk med upp till 98 % noggrannhet.

Dela höjdpunkter med hjälp av klippfunktionen för att distribuera endast de viktigaste delarna.

Redigera och förfina transkriptioner direkt i den inbyggda interaktiva redigeraren .

Sök och sammanfatta möten i flera inspelningar med AI Chat

Exportera transkriptioner i flera format, inklusive DOCX, PDF, SRT, XLSX och TXT.

Inga begränsningar

Transkriberingsnoggrannheten kan vara dålig, med påhittade eller felaktiga ord.

Vissa användare har rapporterat vilseledande provperioder och oväntade faktureringsavgifter.

Notta-priser

Gratis

Pro: 13,49 $/månad per användare

Företag: 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Notta?

Som en G2-recension uttrycker det:

Ganska exakt transkribering även för olika accenter (t.ex. sydafrikansk engelska), identifierar talare, skapar ganska bra sammanfattningar som är en bra grund. Jag behöver fortfarande korrigera transkriptionsfel, sammanfattningarna är en bra början men de utelämnar viss viktig information.

Ganska exakt transkribering även för olika accenter (t.ex. sydafrikansk engelska), identifierar talare, skapar ganska bra sammanfattningar som är en bra grund. Jag behöver fortfarande korrigera transkriptionsfel, sammanfattningarna är en bra början men de utelämnar viss viktig information.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Notta för noggrann transkribering

6. Transkriptor (Bäst för prisvärd och pålitlig transkribering av ljud- och videofiler)

via Transkriptor

Transkriptor är utformat för alla som behöver fånga talat innehåll från föreläsningar, intervjuer eller presentationer och snabbt omvandla det till text. Med täckning på över 100 språk är det ett mångsidigt val för internationella studenter, journalister och team som dagligen hanterar flerspråkiga konversationer.

Det integreras med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för att spela in mötesutskrifter. Du kan också extrahera insikter som talartid och sentimentanalys från transkriptionerna.

Dessutom fungerar Transkriptor, med sin undertextgenerator, ljudöversättare, AI-röstinspelare och podcasttranskription, även som ett verktyg för innehållsproduktion som hjälper till att återanvända talat innehåll för bredare distribution.

Transkriptors bästa funktioner

Spela in skärm, kamera och mikrofon samtidigt med Chrome-tillägget.

Ladda upp filer direkt eller importera från YouTube för transkribering och sammanfattning.

Skapa AI-drivna sammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter från långa föreläsningar eller samtal.

Skapa en sökbar kunskapsbas från dina transkriptioner för enkel referens.

Begränsningar för Transkriptor

Kämpar med fyllnadsord som "um" och "uh" som kräver extra rensning

Talardifferentieringen är svag i inspelningar med flera talare.

Priser för Transkriptor

Gratis

Pro: 19,99 $/månad per användare

Team: 30 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Transkriptor

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

🔍 Visste du att? 1952 byggde Bell Labs Audrey, ett av de första systemen för taligenkänning. Det kunde bara förstå siffrorna noll till nio, och endast när de uttalades av den person som tränat systemet.

7. Voice In (bäst för att diktera direkt i webbläsarens textfält)

via Voice In

Voice In är ett lättviktigt men användbart Chrome-tillägg för tal-till-text som låter dig skriva var som helst på webben med hjälp av endast din röst. Om du vill ha snabb och korrekt diktering utan att lämna din webbläsare är Voice In ett pålitligt alternativ.

Verktyget anpassar sig efter ditt arbetsflöde med inbyggda kommandon för skiljetecken, automatisk textformatering och anpassade röstgenvägar. Det innebär att du kan skriva e-postmeddelanden, fylla i formulär, skriva utkast till blogginlägg eller till och med uppdatera CRM-poster snabbare.

Voice In bästa funktioner

Diktera direkt i över 10 000 webbplatser och appar utan att behöva kopiera och klistra in.

Skapa anpassade kommandon för att röststyra repetitiva redigeringar och automatiseringar.

Diktera över flera flikar med avancerat läge

Byt språk direkt med genvägar för flerspråkig inmatning.

Begränsningar för Voice In

Uttalade skiljetecken som "kommatecken" eller "punkt" kan transkriberas som bokstavliga ord, istället för att formateras korrekt.

Tillägget fungerar inte på lokala dokument (som PDF- eller HTML-filer) om inte ytterligare webbläsarbehörigheter beviljas.

Priser för Voice In

Månadsvis: 9,99 $/månad per användare

Årligt: 59,99 $ per användare (faktureras årligen)

Livstid: 149,99 $ per användare

Voice In-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Voice In?

Ta en titt på denna G2-recension:

Det bästa med Voice In är att Chrome-tillägget fungerar smidigt på nästan alla webbplatser med redigerbar text. En mindre nackdel är att vissa komplexa kommandon eller branschspecifik jargong ibland kan misstolkas.

Det bästa med Voice In är att Chrome-tillägget fungerar smidigt på nästan alla webbplatser med redigerbar text. En mindre nackdel är att vissa komplexa kommandon eller branschspecifik jargong ibland kan misstolkas.

8. LipSurf (Bäst för att styra webbläsarfunktioner och appar med röstkommandon)

via LipSurf

LipSurf förvandlar hela din surfupplevelse till ett handsfree, röststyrt arbetsflöde. Istället för att växla mellan att skriva och klicka kan du använda röstkommandon för att bläddra, klicka på länkar, titta på videor eller skriva långa texter i realtid.

Från diktering i Google Docs till navigering på Reddit eller styrning av YouTube – det anpassar sig efter dina webbvanor. Ännu bättre? Det körs i Chrome utan dataspårning eller annonser, och kombinerar framgångsrikt röstproduktivitet med integritet.

LipSurfs bästa funktioner

Utveckla anpassade röstgenvägar för att infoga mallar, arbetsplatsslang eller repetitiva åtgärder.

Utöka funktionaliteten med öppna källkodsplugins eller skapa dina egna integrationer.

Använd kommandot för klickrutnätet för att interagera med valfritt område på en webbsida med rösten.

Växla mellan diktering, stavningsläge och kommandolåsläge för precisa arbetsflöden.

Begränsningar för LipSurf

Användare rapporterar att LipSurf kan vara buggigt och ibland slutar fungera oväntat.

LipSurf fungerar inte alltid bra på vissa webbplatser, till exempel Duolingo.

Priser för LipSurf

Gratis

Plus: 4 $/månad per användare

Premium: 8 $/månad per användare

LipSurf-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: På vissa sjukhus använder kirurger tal-till-text under operationer för att diktera anteckningar utan att behöva röra någon enhet. Mikrofonerna är utformade för att filtrera bort bakgrundsljud från operationssalar.

9. MeetGeek AI (Bäst för att automatiskt fånga möten med höjdpunkter och åtgärdspunkter)

via MeetGeek AI

MeetGeek AI är ett Chrome-tillägg för tal-till-text som är utvecklat för att fånga upp, organisera och automatisera allt som händer under dina samtal. Det ansluter automatiskt till dina möten, spelar in dem och levererar strukturerade anteckningar så fort samtalet är avslutat.

Appen dokumenterar alla dina möten, inklusive Zoom, Google Meet, Teams, Webex och till och med offlinekonversationer.

MeetGeeks AI-arbetsflöden minskar mötesbelastningen genom att synkronisera insikter till dina favoritverktyg och bygga en levande kunskapsbas.

MeetGeek AI:s bästa funktioner

Spela in samtal direkt från webbläsaren utan bots eller inbjudningar med MeetGeek Chrome Recorder .

Anpassa eller skapa egna sammanfattningsmallar för intervjuer, introduktioner, säljsamtal och teamsynkroniseringar.

Synkronisera mötesinnehåll till över 7 000 appar, inklusive Slack, HubSpot, Notion och Google Drive.

Lås upp konversationsintelligens med över 100 KPI:er som spårar engagemang, talartid och mötes effektivitet.

MeetGeek AI-begränsningar

Långsam installation för oplanerade möten; kräver kalenderplanering i förväg

Det finns begränsade språkstödalternativ, vilket påverkar användbarheten för flerspråkiga personer.

Priser för MeetGeek AI

Gratis

Pro: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: 59 $/månad per användare

MeetGeek AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek AI?

En användare delade med sig av följande feedback:

MeetGeek sparar mycket tid genom att automatiskt spela in, transkribera och strukturera möten. Det är mycket praktiskt att snabbt hitta de ögonblick man behöver med hjälp av nyckelord och dela utdrag med kollegor. Ibland kan transkriberingen innehålla felaktigheter, särskilt om ljudkvaliteten är dålig eller om flera språk används i en konversation.

MeetGeek sparar mycket tid genom att automatiskt spela in, transkribera och strukturera möten. Det är mycket praktiskt att snabbt hitta de ögonblick man behöver med hjälp av nyckelord och dela utdrag med kollegor. Ibland kan transkriberingen innehålla felaktigheter, särskilt om ljudkvaliteten är dålig eller om flera språk används i en konversation.

📖 Läs också: De bästa alternativen till MeetGeek AI för smartare möteshantering

10. SpeechText. AI (Bäst för snabb och exakt tal-till-text-konvertering i webbläsaren)

När transkriptionsnoggrannheten verkligen är viktig ger SpeechText. AI dig flexibiliteten att anpassa resultaten efter din bransch.

I stället för att förlita sig på en generisk tal-till-text-motor låter denna tal-till-text-programvara dig välja domänspecifika modeller som medicin, juridik, intervjuer eller poddar, så att jargong och tekniska termer känns igen korrekt från början.

Du laddar bara upp en ljud- eller videofil, väljer din domän och låter AI sköta resten.

SpeechText. AI:s bästa funktioner

Utnyttja den inbyggda ljudsökmotorn för att snabbt hitta fraser eller termer i transkriptioner.

Skapa rena resultat med automatisk interpunktion och formatering.

Redigera och verifiera transkriptioner med interaktiva korrekturläsningsverktyg.

Exportera transkriptionsresultat i flera format, inklusive TXT, DOCX och PDF.

SpeechText. AI-begränsningar

I billigare abonnemang finns en maximal filstorleksgräns (t.ex. 20 MB), vilket kan kräva att användarna delar upp stora ljudfiler manuellt.

Saknar mobilapp, vilket begränsar användningen till arbetsflöden på datorn eller i webbläsaren.

SpeechText. AI-prissättning

Startpaket: 10 dollar per 180 transkriptionsminuter

Personligt: 19 $ per 380 transkriptionsminuter

Standard: 49 $ per 990 transkriptionsminuter

SpeechText. AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Fördelar med att använda tal-till-text i Chrome

Att använda röst-till-text i Chrome förändrar hur du arbetar, kommunicerar och förblir produktiv. Från snabbare diktering till bättre tillgänglighet – här är varför det är värt att börja använda:

Produktivitet och tidsbesparing: Diktatera e-postmeddelanden, rapporter eller kod snabbare än att skriva, och arbeta handsfree medan du multitaskar eller när det inte är möjligt att skriva.

Förbättrad tillgänglighet: Stöd användare med funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, synnedsättningar eller dyslexi, så att digitala utrymmen blir mer inkluderande.

Förbättrad dokumentation och samarbete: Få realtidstranskription av möten, webbseminarier eller lektioner och fånga idéer direkt med röststyrd anteckning.

Mångsidig funktionalitet: Använd rösten för sökningar i webbläsaren, navigering och flerspråkig transkribering, eller anslut den till appar som Google Docs och Zoom för automatiserade arbetsflöden.

Hälsofördelar: Minska belastningen från långa skrivsessioner och förebygg repetitiva belastningsskador genom att låta din röst göra jobbet.

Din röst har just fått en uppgradering

De flesta Chrome-tillägg för tal-till-text stannar vid rå transkription, vilket innebär att du måste rensa upp i röran. Vissa tvingar dig att hoppa mellan appar, medan andra kompromissar med integriteten.

ClickUp Brain MAX och Talk to Text går ett steg längre. De gör röst-till-text till en naturlig förlängning av ditt arbetsflöde. Med AI-förbättrade transkriptioner, flerspråkigt stöd, personligt anpassat ordförråd och djup integration blir din röst ett omedelbart produktivitetsverktyg.

Om du är redo att gå vidare från grundläggande diktering kan du registrera dig gratis på ClickUp och se hur smidigt dina ord kan omvandlas till organiserat arbete.