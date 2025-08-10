De 10 bästa ljud-till-text-konverterarna för snabb och korrekt transkription

Har du någonsin spelat upp ett 10 minuter långt ljudklipp fem gånger bara för att fånga upp en otydlig mening?
Oavsett om du försöker fånga föreläsningsanteckningar, redigera intervjuer eller hantera mötesprotokoll är manuell transkribering av ljud en tidskrävande uppgift som ingen gillar – eller behöver göra.
En ljud-till-text-konverterare transkriberar ljudinspelningar, från röstanteckningar till videofiler i full längd, till tydlig, redigerbar text på några minuter.
I den här guiden diskuterar vi de bästa gratis konverterarna från ljud till text för att omvandla talat innehåll till sökbara och delbara transkriptioner.
🧠 Kul fakta: Om man betraktar reproduktion av vissa medier som en form av transkription, var Thomas Edison den första som utvecklade en maskin för detta ändamål. År 1877 blev Edisons fonograf den första apparaten som kunde spela in och återge ljud. Metoden är dock ömtålig och känslig för skador.
Översikt över verktyg för konvertering av ljud till text
Här är en kort jämförelse av verktygen för konvertering av ljud till text, där du kan bläddra bland olika alternativ för att välja det bästa:
|Verktyg för konvertering av ljud till text
|Bäst för
|Viktiga funktioner
|Priser*
|ClickUp
|Bäst för privatpersoner, innehållsskapare, poddare, distansarbetande team och företag av alla storlekar som behöver integrerad transkription, samarbete och uppgiftshantering
|Transkribering av röstanteckningar via AI Notetaker, uppgiftsintegration, teamsamarbete
|Gratis plan tillgänglig; anpassningar för företag
|Otter. ai
|Bäst för små till medelstora team, studenter och distansarbetande yrkesverksamma som behöver AI-transkription i realtid under möten
|Stöd för flera språk, talaridentifiering, integration med Zoom/Google Meet
|Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 8,33 $/månad
|Descript
|Bäst för privatpersoner, innehållsskapare och poddare som behöver redigera transkriptioner tillsammans med ljud/video
|Överdubbningsfunktion, detektering av flera talare och videoredigering
|Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 24 $/månad
|Rev
|Bäst för privatpersoner, studenter och företag som behöver transkriptioner granskade av människor
|Mänskliga transkriptionstjänster, textning av videofiler
|Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 14,99 $/månad
|Trint
|Bäst för medelstora team, journalister och innehållsskapare som behöver AI-driven transkription med samarbetsredigering
|Redigering i realtid, automatiska sammanfattningar, sökbara transkriptioner
|Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 80 $/månad
|Sonix
|Bäst för globala team, innehållsskapare och studenter som behöver snabb transkribering på flera språk
|Stöd för flera språk, automatisk interpunktion och talaridentifiering
|Gratis standardplan, betald plan från 16,522 dollar/månad per plats
|HappyScribe
|Bäst för flerspråkiga team, lärare och innehållsskapare som behöver lättanvända transkriberingsverktyg
|Automatisk transkribering, hög noggrannhet, stöd för videofiler
|Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 9 $/månad
|Notta
|Bäst för privatpersoner, studenter och små team som behöver transkribera ljud till flera språk
|Stöd för flera språk, automatisk interpunktion och transkribering i realtid
|Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 13,49 $/månad
|Temi
|Bäst för privatpersoner, studenter och frilansare som behöver snabb, enkel transkribering till ett rimligt pris
|Omedelbar transkribering, stödjer MP3, MP4, WAV och M4A
|Gratis provperiod tillgänglig; Betala efter användning från 0,25 $/min
|Google Speech-to-Text
|Bäst för privatpersoner, studenter och frilansare som behöver snabb, enkel transkribering till ett rimligt pris
|Transkribering av tal till text i realtid, automatisk interpunktion, stöd för flera språk
|Gratis nivå tillgänglig; Betald användning från 0,006 dollar per 15 sekunder
Vad ska du leta efter i en ljud-till-text-konverterare?
Tänk på dessa viktiga funktioner i en ljud-till-text-konverterare för att säkerställa att du får snabba, exakta och säkra transkriptioner som passar ditt arbetsflöde:
- Noggrannhet: Hanterar olika accenter, snabba talare och bakgrundsljud utan att förvränga transkriptionen
- Hastighet: Transkriberar en 5-minuters ljudfil snabbt, utan behov av kaffepaus
- Filformat som stöds: Stöder ett brett utbud av ljud- och videoformat som WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI och MOV
- Säkerhet: Skyddar dina data, särskilt när det gäller privata föreläsningar eller konfidentiella möten
- Integrationsstöd: Kan kopplas till verktyg som du redan använder, till exempel Google Docs, uppgiftshanterare eller videoredigeringsprogram.
- Exportalternativ: Gör det möjligt att exportera transkriptioner i flexibla format som TXT, DOCX, PDF eller SRT för undertexter
- Språkstöd: Erbjuder transkription på flera språk och dialekter för flerspråkiga arbetsflöden
👀 Visste du att? Regeringar världen över driver på för att införa tal-till-text-teknik i utbildningen för att göra lärandet mer tillgängligt. I USA stöder Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) användningen av interaktiva transkriptionsverktyg för döva studenter.
Den bästa ljud-till-text-konverteraren
Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi gå igenom de bästa verktygen som hjälper dig att transkribera som ett proffs.
1. ClickUp (bäst för arbetsflöden som ökar teamets produktivitet)
ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, är ditt AI-drivna kommandocenter som erbjuder robust transkribering av röstanteckningar, smidig integrering av uppgifter och kraftfulla funktioner för teamsamarbete, allt på ett och samma ställe.
ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker transkriberar automatiskt ljud från möten, röstanteckningar och videosamtal och stöder plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.
🎥 Titta
Efter ett möte eller en inspelning genererar ClickUp ett strukturerat dokument i ClickUp Docs. Dokumentet innehåller ljud- och videoinspelningar så att du kan återuppleva viktiga ögonblick. Mötets namn och datum står högst upp för snabb referens, och det finns en fullständig deltagarlista för att spåra vem som var där.
Det finns också en sökbar transkription av hela konversationen, så att du kan expandera eller zooma in på specifika delar efter behov. Men det slutar inte där – ClickUp plockar ut viktiga punkter, organiserar dem efter ämne och listar till och med praktiska nästa steg i en praktisk checklista.
Denna automatiserade transkriptionsprocess säkerställer att inga detaljer går förlorade, vilket gör den idealisk för transkribering av intervjuer, föreläsningar, brainstorming-sessioner eller podcastinspelningar.
För innehållsskapare innebär detta att du enkelt kan konvertera ljudfiler till sökbar, redigerbar text, extrahera höjdpunkter och generera undertexter för videoinnehåll.
💡 Bonus: Om du vill:
- Be, diktera och styra ditt arbete med rösten – handsfree, var som helst, använd Talk to Text
- Få stöd för röst-till-text på över 40 språk, vilket gör det perfekt för ditt globala team.
- Ersätter dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Perplexity med en enda, LLM-agnostisk, företagsanpassad lösning
- Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och på webben
Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Detta är inte ännu ett AI-verktyg att lägga till i din samling. Detta är den första kontextuella AI-appen som ersätter dem alla.
Sedan finns ClickUp Docs. Om du någonsin har önskat dig ett mer funktionellt Google Docs integrerat i din produktivitetsstack. Du kan redigera, kommentera, dela anteckningar och länka ljudtranskriptioner till uppgifter eller OKR i realtid.
Private Docs garanterar säkerhet och integritet, samtidigt som möjligheten att tagga, söka och filtrera mötesanteckningar gör det enkelt att hitta specifik information. Teammedlemmar som missat ett möte kan snabbt komma ikapp genom att läsa igenom transkriptionen eller sammanfattningen, och alla kan bidra med kommentarer eller redigeringar direkt i dokumentet.
ClickUp Brain
Till skillnad från grundläggande ljud-till-text-konverterare är ClickUp utformat för total samverkan – från att tagga teammedlemmar med kontext till att tilldela uppgifter direkt via transkriptioner.
Åtgärder som identifieras under möten eller i transkriberade ljudfiler kan omedelbart omvandlas till ClickUp-uppgifter, tilldelas teammedlemmar och spåras tills de är slutförda.
Detta automatiserade arbetsflöde sköts av ClickUp Brain.
Brain effektiviserar arbetsflödet från diskussion till genomförande. Det är perfekt för distansarbetande team och produktivitetsfokuserade användare som behöver säkerställa att beslut från möten följs upp.
Brain lär sig ditt teams arbetsflöden, hittar relevanta dokument, föreslår prioriteringar för uppgifter och till och med utkastar innehåll – allt baserat på dina löpande ljud- och textdata. Det publicerar också automatiskt sammanfattningar och åtgärdspunkter i teamets chattkanaler, vilket eliminerar behovet av att manuellt överföra information mellan verktyg.
ClickUps bästa funktioner
- Markera text eller använd snedstreckskommandon för att omedelbart konvertera innehåll till flera språk, inklusive engelska, franska, spanska, tyska, japanska, kinesiska, arabiska och mer
- Få tillgång till fullständiga ljud- och videoinspelningar av möten tillsammans med transkriptioner för omfattande dokumentation och enkel granskning
- Sök och filtrera alla mötesanteckningar och transkriptioner från Docs Hub eller ClickUp Calendar, vilket gör det enkelt att hitta tidigare diskussioner och beslut.
- Skapa och redigera innehåll med AI Writing Assistant, inklusive utkast, sammanfattningar och förbättringar av projektdokument, rapporter och undertexter för videofiler
- Automatisera skapandet av uppgiftslistor från transkriptioner och dela tilldelade uppgifter med frånvarande teammedlemmar
- Använd AI-driven transkription på ClickUp Clips för att generera sökbar text på inspelade videoklipp
Begränsningar för ClickUp
- Liten inlärningskurva om du bara använder den för transkription
- Inte idealiskt för transkribering av långa video-/ljudfiler utan teamkontext
Priser för ClickUp
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ClickUp?
En recension på G2 lyder:
ClickUp erbjuder oöverträffad flexibilitet med anpassningsbara vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), kraftfulla automatiseringar och inbyggda dokument, mål och tidsspårning – allt i ett enda arbetsutrymme. Det centraliserar teamsamarbete och projektledning, vilket gör att vi kan ersätta flera verktyg som Trello, Asana och Notion med ett enda sammanhängande system. Kraftfullt allt-i-ett-produktivitetsverktyg för hantering av team och projekt.
ClickUp erbjuder oöverträffad flexibilitet med anpassningsbara vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), kraftfulla automatiseringar och inbyggda dokument, mål och tidsspårning – allt i ett enda arbetsutrymme. Det centraliserar teamsamarbete och projektledning, vilket gör att vi kan ersätta flera verktyg som Trello, Asana och Notion med ett enda sammanhängande system. Kraftfullt allt-i-ett-produktivitetsverktyg för hantering av team och projekt.
2. Otter. ai (Bäst för transkribering av möten i realtid)
Otter. ai är ett populärt val för realtidstranskription för Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. Det omvandlar talade ord till strukturerade anteckningar medan du fortfarande pratar.
Oavsett om du arbetar med ljud eller video stöder programmet flera format som FLV och låter dig exportera transkriptioner som TXT, DOCX, PDF eller till och med SRT för undertexter.
Med integrationer för verktyg som Google Kalender och Dropbox passar det perfekt in i ditt arbetsflöde. Det stöder också flera språk, lägger till talartaggar och omvandlar konversationer till delbara anteckningar och åtgärdspunkter. Perfekt för möten, föreläsningar, poddar – allt där du inte vill missa ett ord.
Otter. ai bästa funktioner
- Få AI-genererade sammanfattningar och mötesanteckningar med stöd för flera språk (spanska, tyska, franska osv.)
- Ha en snabb frågestund inom transkriptionerna med hjälp av Otter AI Chat
- Identifiera talare och anpassa ordlistan från ljudfilen
- Integrera med Google Kalender, Dropbox och mer
Otter. ai-begränsningar
- Användargränssnittet kan vara förvirrande, med frekventa uppmaningar till merförsäljning
- Talartagging kan kräva manuella justeringar för att uppnå noggrannhet
Otter. ai-priser
- Basic: Gratis plan tillgänglig
- Pro: 16,99 $/månad per användare
- Företag: 30 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Otter. ai Betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Otter. ai?
En recension på G2 lyder:
Jag gillar sammanfattningssidan med checklistan över åtgärder som man kan bocka av i webbläsaren. Uppdelningen av roller, behov, tidsplaner, åsikter, problem och invändningar är en mycket användbar sammanfattning av diskussionen. Skärmdumparna är också utmärkta för att sammanfatta vad som visas på en delad skärm. Otter är lätt att implementera, registreringen går snabbt och det börjar fungera direkt. Jag använder det för alla möten jag har, om inte deltagarna begär något annat, och jag kan skicka sammanfattningarna automatiskt till olika Slack-kanaler baserat på vem som deltog i mötet osv. […] Det skulle vara bra om Otter kunde identifiera talarnas namn baserat på deras namn i mötet.
Jag gillar sammanfattningssidan med checklistan över åtgärder som man kan bocka av i webbläsaren. Uppdelningen av roller, behov, tidsplaner, åsikter, problem och invändningar är en mycket användbar sammanfattning av diskussionen. Skärmdumparna är också utmärkta för att sammanfatta vad som visas på en delad skärm. Otter är lätt att implementera, registreringen går snabbt och det börjar fungera direkt. Jag använder det för alla möten jag har, om inte deltagarna begär något annat, och jag kan skicka sammanfattningarna automatiskt till olika Slack-kanaler baserat på vem som deltog i mötet osv. […] Det skulle vara bra om Otter kunde identifiera talarnas namn baserat på deras namn i mötet.
3. Descript (bäst för redigering av transkriptioner tillsammans med ljud/video)
Tänk dig att redigera en podcast på samma sätt som du redigerar ett Google Doc-dokument. Descript har en inbyggd transkriptionstjänst som låter dig klippa, klistra in och ta bort din ljudfil genom att bara redigera textutskriften.
Denna ljud-till-text-konverterare är perfekt för kreatörer, kursledare och marknadsföringsteam och stöder ljudinspelning och transkription i flera format, inklusive talardetektering och automatiska undertexter. Den hanterar allt från MP3 till WAV och till och med FLAC, så du är täckt oavsett filformat. Du kan också enkelt ladda upp en inspelning eller till och med hämta från Zoom och spela in inom plattformen.
Descripts bästa funktioner
- Konvertera ljud- och videofiler till text med automatisk transkription på över 22 språk (spanska, tyska, franska osv.)
- Redigera ljudfiler genom att redigera text – klipp bort ord, klipp bort ljud (eller video!)
- Använd Overdub för att klona din röst och korrigera misstag utan att behöva spela in igen
- Skapa audiogram, undertexter och sociala klipp med ett enda klick
- Få tillgång till skärminspelning, överdubbning av röstsyntes och multispårredigering
Begränsningar för Descript
- Röstkloning (överdubbning) är endast tillgängligt i betalda abonnemang.
- Desktop-appen kan kännas trög vid stora projekt
Descript-priser
- Gratis plan tillgänglig
- Hobbyist: 24 $/månad per användare
- Skapare: 35 $/månad per användare
- Företag: 65 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Descript
- G2: 4,6/5 (över 750 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Descript?
En recension på G2 lyder:
Vi har en sådan kärleksfull/hatfull relation till Descript. Vi har använt det i fyra år nu, och det har alltid varit buggigt. Under appens utveckling introducerar utvecklarna en funktion med buggar, som sedan fixas. Funktionen fungerar perfekt ett tag, men slutar sedan att fungera igen i en senare uppdatering. Jag applåderar teamet för att de försöker lägga till så många funktioner i appen, men jag skulle mycket hellre vilja kunna arbeta med en stabil produkt, och även om vi använder Descript för en stor del av vårt arbetsflöde varje vecka, håller vi alltid ett öga på konkurrenterna eftersom vi aldrig har känt att vi kan lita på appen.
Vi har en sådan kärleksfull/hatfull relation till Descript. Vi har använt det i fyra år nu, och det har alltid varit buggigt. Under appens utveckling introducerar utvecklarna en funktion med buggar, som sedan fixas. Funktionen fungerar perfekt ett tag, men slutar sedan att fungera igen i en senare uppdatering. Jag applåderar teamet för att de försöker lägga till så många funktioner i appen, men jag skulle mycket hellre vilja kunna arbeta med en stabil produkt, och även om vi använder Descript för en stor del av vårt arbetsflöde varje vecka, håller vi alltid ett öga på konkurrenterna eftersom vi aldrig har känt att vi kan lita på appen.
💡 Proffstips: Rensa alltid upp ditt ljud innan du laddar upp det. Oavsett om du transkriberar ljud eller video kan bakgrundsljud, ekon och överlappande tal förvirra även de bästa AI-transkriptionsverktygen. Använd en app för brusreducering eller en tyst inspelningsmiljö för att omedelbart öka transkriptionsnoggrannheten när du konverterar ditt ljud och din video.
📚 Bonusläsning: De bästa alternativen till Descript för AI-driven video- och ljudredigering
4. Rev (Bäst för transkriberingsnoggrannhet som verifierats av människor)
Rev är transkriptionsverktyget för perfektionister med en deadline. Det kombinerar AI-hastighet med mänsklig noggrannhet, vilket är idealiskt för juridiska dokument, akademiska föreläsningar, podcastinspelningar, professionella intervjuer eller andra situationer där fel ord kan orsaka kaos.
Du kan helt enkelt ladda upp din ljud- eller videofil, välja transkriptionsprocess (mänsklig eller AI) och få tillbaka en polerad transkription i format som Word, TXT eller till och med undertexter. Arbetar du med känsligt material? Rev behandlar säkerhet som om det vore statshemligheter – med SOC 2-kompatibilitet och inbyggda NDA-alternativ.
Rev bästa funktioner
- Välj mellan mänsklig och AI-transkription baserat på hastighet och budget
- Lägg till bildtexter eller undertexter till videofiler med stöd för flera språk (spanska, tyska, franska osv.)
- Ladda upp ljudfiler i MP3, MP4, WAV och andra format
- Få tillgång till Rev API för att automatisera transkriptionsprocessen
- Använd anpassningsbara sammanfattningsmallar som hjälper dig att extrahera viktiga åtgärdspunkter från dina transkriptioner
Rev-begränsningar
- Erbjuder inte live- eller realtidstranskription
- Stöder endast engelska för transkriptioner som skapats av människor
Rev-prissättning
- Gratis plan upp till 45 minuter
- Grundläggande: 14,99 $ per användare/månad
- Pro: 34,99 $ per användare/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Rev?
En recension på G2 lyder:
Rev gör det otroligt enkelt att omvandla mina ljudfiler till tydliga, exakta transkriptioner med minimal ansträngning från min sida. Jag älskar hur enkelt gränssnittet är – det går snabbt att ladda upp filer, leveranstiderna är korta och formateringen är ren och professionell […] Även om noggrannheten vanligtvis är hög, särskilt för tydligt ljud, kan det ibland uppstå problem med egennamn, branschtermer eller tystalande talare. Jag skulle gärna se ett mer intuitivt sätt att spara och återanvända anpassade ordlistor eller namnkorrigeringar.
Rev gör det otroligt enkelt att omvandla mina ljudfiler till tydliga, exakta transkriptioner med minimal ansträngning från min sida. Jag älskar hur enkelt gränssnittet är – det går snabbt att ladda upp filer, leveranstiderna är korta och formateringen är ren och professionell […] Även om noggrannheten vanligtvis är hög, särskilt för tydligt ljud, kan det ibland uppstå problem med egennamn, branschtermer eller tystalande talare. Jag skulle gärna se ett mer intuitivt sätt att spara och återanvända anpassade ordlistor eller namnkorrigeringar.
5. Trint (Bäst för gemensam redigering av transkriptioner och berättelser i olika filformat)
Om Google Docs och ett transkriptionsverktyg skulle få ett flerspråkigt, redaktionellt begåvat barn, skulle det bli Trint. Denna ljud-till-text-konverterare transkriberar inte bara ljudfiler, utan omvandlar talade ord till fullfjädrade innehållstillgångar.
Ladda upp din inspelning (ljud eller video) så transkriberar Trint den snyggt, med möjlighet att översätta till över 40 språk.
Den är utvecklad för team som behöver redigera, granska och publicera transkriptioner utan ändlösa fram- och återgångar. Samarbeta i realtid, lämna kommentarer, markera citat och integrera direkt med Adobe Premiere Pro för att transkribera videofiler som ett proffs.
Trints bästa funktioner
- Redigera transkriptioner som ett dokument och länka dem till den ursprungliga ljudfilen
- Lägg till talaridentifiering, tidskoder och höjdpunkter
- Samarbeta med kollegor i realtid på samma ljudinspelning och transkriptioner
- Exportera filer i DOCX, SRT, CSV och mer
- Översätt din transkription till över 50 språk
Trints begränsningar
- Noggrannheten kan minska vid bullriga inspelningar eller flera talare
- Inte idealiskt för transkribering i realtid/live
Trints prissättning
- Gratis provperiod
- Startpaket: 80 $/person per månad
- Avancerad: 100 $/person per månad
- Företag: Anpassad prissättning
Trint-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
Vad säger verkliga användare om Trint?
En recension på G2 lyder:
Oöverträffad transkribering på mina två huvudspråk (engelska och franska). Dess förmåga att transkribera undertexter är också fantastisk. Allt-i-ett-verktyg, inget behov av att gå till Premiere för undertexter, bekvämare än Word för grundläggande ljudtranskription, gör ett fantastiskt jobb med att identifiera talare. Fantastisk online-redigering också och mycket bekväm mobilapp […] Priset är riktigt högt som alla SaaS-verktyg, det börjar billigt och sedan stiger priserna och en dag vaknar du och tittar på dina räkningar och blir chockad när du inser hur mycket det kostar.
Oöverträffad transkribering på mina två huvudspråk (engelska och franska). Dess förmåga att transkribera undertexter är också fantastisk. Allt-i-ett-verktyg, inget behov av att gå till Premiere för undertexter, bekvämare än Word för grundläggande ljudtranskription, gör ett fantastiskt jobb med att identifiera talare. Fantastisk online-redigering också och mycket bekväm mobilapp […] Priset är riktigt högt som alla SaaS-verktyg, det börjar billigt och sedan stiger priserna och en dag vaknar du och tittar på dina räkningar och blir chockad när du inser hur mycket det kostar.
📚 Läs också: De bästa AI-apparna och verktygen för anteckningar
6. Sonix (Bäst för snabb transkribering av ljudfiler med automatisk översättning av talade ord)
Om transkriptionshastighet vore en olympisk sport skulle Sonix åtminstone ta hem silvermedaljen i anteckningsskrivande (ClickUp skulle förstås kamma hem guldet). Sonix är ett AI-transkriptionsverktyg som utmärker sig i transkribering av ljud och video på över 40 språk – franska, tyska, spanska, hindi och fler – samtidigt som det hanterar dina data effektivt.
Den automatiska tidsstämplingen, talarsegregeringen och den webbläsarbaserade redigeraren gör transkriptionsprocessen till en barnlek – utan behov av ytterligare programvara eller tunga installationer.
Lägg bara in dina filer, låt programmet bearbeta dem och du är klar. Oavsett om du laddar upp ljudinspelningar, Zoom-möten eller videofiler levererar Sonix snabba och exakta transkriptioner i ett format som är enkelt att redigera, söka i och dela.
Sonix bästa funktioner
- Transkribera på över 40 språk med automatisk översättning
- Sök, redigera och markera direkt i transkriptionsredigeraren
- Ladda ner dina transkriptioner som text, undertexter eller Google Docs
- Exportera i flera filformat, inklusive SRT, DOCX och PDF
- Integrera med Zoom, Dropbox och mer
Sonix begränsningar
- Ingen alternativ för transkribering i realtid/live
- Noggrannheten beror i hög grad på ljudkvaliteten
Sonix prissättning
- Standard: Gratis plattformsanvändning + 10 dollar per timme för översättning respektive transkription
- Premium: 16,52 $/månad per plats + 5 $/timme för översättning respektive transkription
- Företag: Anpassad prissättning
Sonix betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Sonix?
En recension på G2 lyder:
Det är ett fantastiskt verktyg för att transkribera röstmeddelanden på språng och hålla dem organiserade. Inloggningslänkarna på webbversionen för datorer ändrar inte storlek.
Det är ett fantastiskt verktyg för att transkribera röstmeddelanden på språng och hålla dem organiserade. Inloggningslänkarna på webbversionen för datorer ändrar inte storlek.
📮 ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna tror att automatisering kan spara dem 1–2 timmar per vecka, medan 19 % uppskattar att det kan frigöra 3–5 timmar för djup, fokuserat arbete.
Även dessa små tidsbesparingar blir betydande: bara två timmar per vecka motsvarar över 100 timmar per år – tid som kan ägnas åt kreativitet, strategiskt tänkande eller personlig utveckling. 💯
Med ClickUps AI-agenter och ClickUp Brain kan du automatisera arbetsflöden, generera projektuppdateringar och omvandla dina mötesanteckningar till konkreta nästa steg – allt inom samma plattform. Du behöver inga extra verktyg eller integrationer – ClickUp samlar allt du behöver för att automatisera och optimera din arbetsdag på ett och samma ställe.
💫 Verkliga resultat: RevPartners minskade sina SaaS-kostnader med 50 % genom att konsolidera tre verktyg till ClickUp – och fick därmed en enhetlig plattform med fler funktioner, tätare samarbete och en enda källa till information som är enklare att hantera och skala.
7. Happy Scribe (Bäst för flerspråkiga team som transkriberar videofiler, tänker och talar i undertexter)
Om ditt team talar med 10 olika dialekter före lunch kan Happy Scribe vara det transkriptionsverktyg du har letat efter. Det är utformat för flerspråkiga användare och globala team som behöver snabba, exakta transkriptioner och undertexter på ett och samma ställe.
Ladda bara upp din ljudinspelning eller videofil och välj sedan mellan transkribering av människor eller AI. Den stöder över 120 språk, dialekter och accenter – från spanska och franska till hindi och tyska – vilket gör den idealisk för internationella projekt.
Happy Scribes bästa funktioner
- Växla mellan AI och 99 % korrekt mänsklig transkription
- Njut av över 120 språk, accenter och dialekter
- Granska, redigera och exportera i flera format som TXT, DOCX, SRT och mer med webbläsarens inbyggda redigerare
- Integrera med YouTube, Zoom och Google Drive
Begränsningar för Happy Scribe
- Mänsklig transkription har längre leveranstid
- Inget stöd för live-transkription
Priser för Happy Scribe
- Startpaket: 12 dollar per 60 minuter (betala efter användning)
- Lite: 9 dollar per månad
- Pro: 29 dollar per månad
- Företag: 89 dollar per månad
Betyg och recensioner av Happy Scribe
- G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Happy Scribe?
En recension på G2 lyder:
Vad gillar jag mest? För det första är den så enkel att använda. Du behöver inte söka efter något för att kunna använda den. Den hjälper mig att transkribera video till text, så att jag kan skapa inlägg på sociala medier med hjälp av text från videor.
Vad gillar jag mest? För det första är den så enkel att använda. Du behöver inte söka efter något för att kunna använda den. Den hjälper mig att transkribera video till text, så att jag kan skapa inlägg på sociala medier med hjälp av text från videor.
8. Notta (bäst för realtidstranskription mellan olika enheter)
Notta omvandlar alla ljudfiler till ren text i realtid – ladda bara upp MP3-, WAV- eller AAC-filer, eller släpp in videofiler från Zoom eller Google Meet. Denna ljud-till-text-konverterare synkroniseras mellan enheter, så du kan börja på din telefon och avsluta i webbläsaren utan att missa något.
Med stöd för flera språk och AI-drivna sammanfattningar gör Notta det enkelt att transkribera ljud, tagga talare och söka i varje transkription som om det vore i Google Docs. Perfekt för upptagna personer som jonglerar med inspelningar, möten och globala team.
Notta bästa funktioner
- Synkronisera mellan webben, mobilen och smarta enheter
- Sammanfatta, markera och gör en sökning på nyckelord för snabb granskning med hjälp av AI
- Stöder över 58 språk med exakt talarsegregering
Inga begränsningar
- Exportalternativ (TXT, PDF, etc.) låsta bakom betalvägg
- Offline-läget är endast tillgängligt i mobilappar
Notta-priser
- Gratis plan tillgänglig
- Pro: 13,49 $/månad per användare
- Företag: 27,99 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Notta-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
Vad säger verkliga användare om Notta?
En recension på G2 lyder:
Dra och släpp en videolänk eller fil och få en komplett videosammanfattning på några sekunder. Jag kan dra in flera 10-20 filer samtidigt, vilket jag älskar. Sedan konverterar jag till Youtube-sammanfattningsformatet. Jag använder detta för kursvideor och det är ett måste! Jag önskar att jag kunde göra Youtube-sammanfattningsmallen standard så att jag inte behövde klicka på den för varje videosammanfattning, vilket tar ytterligare 15-30 sekunder att konvertera.
Dra och släpp en videolänk eller fil och få en komplett videosammanfattning på några sekunder. Jag kan dra in flera 10-20 filer samtidigt, vilket jag älskar. Sedan konverterar jag till Youtube-sammanfattningsformatet. Jag använder detta för kursvideor och det är ett måste! Jag önskar att jag kunde göra Youtube-sammanfattningsmallen standard så att jag inte behövde klicka på den för varje videosammanfattning, vilket tar ytterligare 15-30 sekunder att konvertera.
9. Temi (Bäst för snabb, enkel ljud- och videotranskription till ett överkomligt pris)
Om du har en deadline och behöver transkribera ljud eller konvertera videofiler utan att behöva vänta, så fixar Temi det på mindre än fem minuter.
Ladda bara upp din ljudfil, luta dig tillbaka och låt dess taligenkänningsmotor (tränad på verkliga accenter, inte robotliknande toner) omvandla dina talade ord till läsbar text.
Transkriptionsredigeraren är ren, webbläsarbaserad och låter dig redigera, markera och ladda ner dina filformat utan att behöva en annan app. Bonus: Den tidsstämplar till och med ditt transkript, så det är enkelt att hitta det där citatvärdiga ögonblicket från din senaste podcast.
Temi bästa funktioner
- Ladda upp ljud- eller videofiler och få transkriptioner inom några minuter
- Stöd för flera filformat, inklusive MP3, MP4, WAV och M4A
- Förfina dina transkriptioner med hjälp av redigeringsverktyg i appen
- Tidsstämpla transkriptioner och märk talare korrekt
Begränsningar för Temi
- Noggrannheten minskar vid bakgrundsljud eller flera talare
- Saknar AI-sammanfattnings- och samarbetsverktyg
Priser för Temi
- Gratis upp till 45 minuter
- Betala efter användning: 0,25 $/minut ljud
Temi-betyg och recensioner
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
10. Google Speech-to-Text (bäst för utvecklare som söker skalbar, AI-driven transkription)
Google Speech-to-Text avkodar tal i stor skala. Detta transkriptionsverktyg har tränats på tiotusentals timmar av ljud- och videofiler och kan konvertera ljud på över 125 språk med imponerande noggrannhet.
Oavsett om du arbetar med brusiga mötesinspelningar eller laddar upp intervjuer i studiokvalitet, anpassar den sig efter bakgrundsljud, talare och till och med olika filformat som WAV, FLAC och MP3.
Men här är haken – det är inte ett plug-and-play-verktyg som Otter eller Notta. Det här är en ljud-till-text-konverterare som är utvecklad för utvecklare och byggd för appar, CRM-system och stora transkriptionspipelines, med integrationsalternativ på deras webbplats. Du måste kunna hantera Google Cloud och API:er.
Om du ändå vill bygga in en transkriptionsprocess i en plattform eller transkribera ljud och video i stor skala med automatisk interpunktion, tidsstämplar för ord och talardiarisering, finns det inget som slår Googles motorkraft.
De bästa funktionerna i Google Speech-to-Text
- Transkribera i realtid eller i batchar
- Skriv in skiljetecken och talare automatiskt
- Få tillförlitlighetspoäng på ordnivå för ökad noggrannhet
- Integreras smidigt med Google Cloud-tjänster
Begränsningar för Google Speech-to-Text
- Kräver teknisk expertis för installation och integration
- Inget inbyggt användargränssnitt; endast API-åtkomst
Priser för Google Speech-to-Text
- Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Google Speech-to-Text
- G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
Vad säger verkliga användare om Notta?
En recension på G2 lyder:
Den gör ett utmärkt transkriptionsarbete som är korrekt och kräver mycket lite redigering. Det är bra att ha alternativ till andra produkter, särskilt med Google, eftersom de integreras i alla produktlinjer och finns på molndrevet.
Den gör ett utmärkt transkriptionsarbete som är korrekt och kräver mycket lite redigering. Det är bra att ha alternativ till andra produkter, särskilt med Google, eftersom de integreras i alla produktlinjer och finns på molndrevet.
Transkribera på språng med ClickUp
Konverterare från ljud till text har kommit långt – från grundläggande transkriptioner till smarta, högkvalitativa AI-drivna verktyg som kan sammanfatta, tagga talare och till och med integreras med dina favoritappar.
Om du är ute efter snabbhet, noggrannhet och precis tillräckligt med anpassningsmöjligheter för att passa ditt arbetsflöde, är verktygen på denna lista rätt val. Men om du vill gå ett steg längre när det gäller säkerhet, omvandla talade ord till genomförbara uppgifter, komplettera sökbara anteckningar och effektivisera teamsamarbetet, är ClickUp en klar vinnare.
Det förändrar hur ditt team samlar in och delar anteckningar, vilket säkerställer en starkare sammanhållning och ökad produktivitet i teamet.
Registrera dig gratis på ClickUp idag och njut av snabba, exakta och integrerade transkriptionslösningar.