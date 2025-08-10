De 10 bästa ljud-till-text-konverterarna för snabb och korrekt transkription

Har du någonsin spelat upp ett 10 minuter långt ljudklipp fem gånger bara för att fånga upp en otydlig mening?

Oavsett om du försöker fånga föreläsningsanteckningar, redigera intervjuer eller hantera mötesprotokoll är manuell transkribering av ljud en tidskrävande uppgift som ingen gillar – eller behöver göra.

En ljud-till-text-konverterare transkriberar ljudinspelningar, från röstanteckningar till videofiler i full längd, till tydlig, redigerbar text på några minuter.

I den här guiden diskuterar vi de bästa gratis konverterarna från ljud till text för att omvandla talat innehåll till sökbara och delbara transkriptioner.

🧠 Kul fakta: Om man betraktar reproduktion av vissa medier som en form av transkription, var Thomas Edison den första som utvecklade en maskin för detta ändamål. År 1877 blev Edisons fonograf den första apparaten som kunde spela in och återge ljud. Metoden är dock ömtålig och känslig för skador.

Här är en kort jämförelse av verktygen för konvertering av ljud till text, där du kan bläddra bland olika alternativ för att välja det bästa:

Verktyg för konvertering av ljud till text Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Bäst för privatpersoner, innehållsskapare, poddare, distansarbetande team och företag av alla storlekar som behöver integrerad transkription, samarbete och uppgiftshantering Transkribering av röstanteckningar via AI Notetaker, uppgiftsintegration, teamsamarbete Gratis plan tillgänglig; anpassningar för företag Otter. ai Bäst för små till medelstora team, studenter och distansarbetande yrkesverksamma som behöver AI-transkription i realtid under möten Stöd för flera språk, talaridentifiering, integration med Zoom/Google Meet Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 8,33 $/månad Descript Bäst för privatpersoner, innehållsskapare och poddare som behöver redigera transkriptioner tillsammans med ljud/video Överdubbningsfunktion, detektering av flera talare och videoredigering Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 24 $/månad Rev Bäst för privatpersoner, studenter och företag som behöver transkriptioner granskade av människor Mänskliga transkriptionstjänster, textning av videofiler Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 14,99 $/månad Trint Bäst för medelstora team, journalister och innehållsskapare som behöver AI-driven transkription med samarbetsredigering Redigering i realtid, automatiska sammanfattningar, sökbara transkriptioner Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 80 $/månad Sonix Bäst för globala team, innehållsskapare och studenter som behöver snabb transkribering på flera språk Stöd för flera språk, automatisk interpunktion och talaridentifiering Gratis standardplan, betald plan från 16,522 dollar/månad per plats HappyScribe Bäst för flerspråkiga team, lärare och innehållsskapare som behöver lättanvända transkriberingsverktyg Automatisk transkribering, hög noggrannhet, stöd för videofiler Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 9 $/månad Notta Bäst för privatpersoner, studenter och små team som behöver transkribera ljud till flera språk Stöd för flera språk, automatisk interpunktion och transkribering i realtid Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 13,49 $/månad Temi Bäst för privatpersoner, studenter och frilansare som behöver snabb, enkel transkribering till ett rimligt pris Omedelbar transkribering, stödjer MP3, MP4, WAV och M4A Gratis provperiod tillgänglig; Betala efter användning från 0,25 $/min Google Speech-to-Text Bäst för privatpersoner, studenter och frilansare som behöver snabb, enkel transkribering till ett rimligt pris Transkribering av tal till text i realtid, automatisk interpunktion, stöd för flera språk Gratis nivå tillgänglig; Betald användning från 0,006 dollar per 15 sekunder

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad ska du leta efter i en ljud-till-text-konverterare?

Tänk på dessa viktiga funktioner i en ljud-till-text-konverterare för att säkerställa att du får snabba, exakta och säkra transkriptioner som passar ditt arbetsflöde:

Noggrannhet : Hanterar olika accenter, snabba talare och bakgrundsljud utan att förvränga transkriptionen

Hastighet : Transkriberar en 5-minuters ljudfil snabbt, utan behov av kaffepaus

Filformat som stöds : Stöder ett brett utbud av ljud- och videoformat som WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI och MOV

Säkerhet : Skyddar dina data, särskilt när det gäller privata föreläsningar eller konfidentiella möten

Integrationsstöd : Kan kopplas till verktyg som du redan använder, till exempel Google Docs, uppgiftshanterare eller videoredigeringsprogram.

Exportalternativ : Gör det möjligt att exportera transkriptioner i flexibla format som TXT, DOCX, PDF eller SRT för undertexter

Språkstöd: Erbjuder transkription på flera språk och dialekter för flerspråkiga arbetsflöden

👀 Visste du att? Regeringar världen över driver på för att införa tal-till-text-teknik i utbildningen för att göra lärandet mer tillgängligt. I USA stöder Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) användningen av interaktiva transkriptionsverktyg för döva studenter.

📚 Läs också: Gratis mallar för mötesanteckningar för bättre mötesprotokoll

Den bästa ljud-till-text-konverteraren

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi gå igenom de bästa verktygen som hjälper dig att transkribera som ett proffs.

1. ClickUp (bäst för arbetsflöden som ökar teamets produktivitet)

Fånga varje ord med ClickUp AI Notetaker

ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, är ditt AI-drivna kommandocenter som erbjuder robust transkribering av röstanteckningar, smidig integrering av uppgifter och kraftfulla funktioner för teamsamarbete, allt på ett och samma ställe.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker transkriberar automatiskt ljud från möten, röstanteckningar och videosamtal och stöder plattformar som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.

🎥 Titta

Efter ett möte eller en inspelning genererar ClickUp ett strukturerat dokument i ClickUp Docs. Dokumentet innehåller ljud- och videoinspelningar så att du kan återuppleva viktiga ögonblick. Mötets namn och datum står högst upp för snabb referens, och det finns en fullständig deltagarlista för att spåra vem som var där.

Det finns också en sökbar transkription av hela konversationen, så att du kan expandera eller zooma in på specifika delar efter behov. Men det slutar inte där – ClickUp plockar ut viktiga punkter, organiserar dem efter ämne och listar till och med praktiska nästa steg i en praktisk checklista.

Spara automatiskt transkriptioner, videofiler och sammanfattningar i ett privat dokument.

Denna automatiserade transkriptionsprocess säkerställer att inga detaljer går förlorade, vilket gör den idealisk för transkribering av intervjuer, föreläsningar, brainstorming-sessioner eller podcastinspelningar.

För innehållsskapare innebär detta att du enkelt kan konvertera ljudfiler till sökbar, redigerbar text, extrahera höjdpunkter och generera undertexter för videoinnehåll.

💡 Bonus: Om du vill: Be, diktera och styra ditt arbete med rösten – handsfree, var som helst, använd Talk to Text

Få stöd för röst-till-text på över 40 språk, vilket gör det perfekt för ditt globala team.

Ersätter dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Perplexity med en enda, LLM-agnostisk, företagsanpassad lösning

Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och på webben Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Detta är inte ännu ett AI-verktyg att lägga till i din samling. Detta är den första kontextuella AI-appen som ersätter dem alla. Fånga idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

Sedan finns ClickUp Docs. Om du någonsin har önskat dig ett mer funktionellt Google Docs integrerat i din produktivitetsstack. Du kan redigera, kommentera, dela anteckningar och länka ljudtranskriptioner till uppgifter eller OKR i realtid.

Samarbeta med ditt team och arbeta på ett gemensamt dokument med hjälp av ClickUp Docs

Private Docs garanterar säkerhet och integritet, samtidigt som möjligheten att tagga, söka och filtrera mötesanteckningar gör det enkelt att hitta specifik information. Teammedlemmar som missat ett möte kan snabbt komma ikapp genom att läsa igenom transkriptionen eller sammanfattningen, och alla kan bidra med kommentarer eller redigeringar direkt i dokumentet.

ClickUp Brain

Till skillnad från grundläggande ljud-till-text-konverterare är ClickUp utformat för total samverkan – från att tagga teammedlemmar med kontext till att tilldela uppgifter direkt via transkriptioner.

Åtgärder som identifieras under möten eller i transkriberade ljudfiler kan omedelbart omvandlas till ClickUp-uppgifter, tilldelas teammedlemmar och spåras tills de är slutförda.

Detta automatiserade arbetsflöde sköts av ClickUp Brain.

Förvandla varje åtgärdspunkt från dina samtal till en spårbar uppgift med ClickUp Brain

Brain effektiviserar arbetsflödet från diskussion till genomförande. Det är perfekt för distansarbetande team och produktivitetsfokuserade användare som behöver säkerställa att beslut från möten följs upp.

Brain lär sig ditt teams arbetsflöden, hittar relevanta dokument, föreslår prioriteringar för uppgifter och till och med utkastar innehåll – allt baserat på dina löpande ljud- och textdata. Det publicerar också automatiskt sammanfattningar och åtgärdspunkter i teamets chattkanaler, vilket eliminerar behovet av att manuellt överföra information mellan verktyg.

ClickUps bästa funktioner

Markera text eller använd snedstreckskommandon för att omedelbart konvertera innehåll till flera språk, inklusive engelska, franska, spanska, tyska, japanska, kinesiska, arabiska och mer

Få tillgång till fullständiga ljud- och videoinspelningar av möten tillsammans med transkriptioner för omfattande dokumentation och enkel granskning

Sök och filtrera alla mötesanteckningar och transkriptioner från Docs Hub eller ClickUp Calendar , vilket gör det enkelt att hitta tidigare diskussioner och beslut.

Skapa och redigera innehåll med AI Writing Assistant, inklusive utkast, sammanfattningar och förbättringar av projektdokument, rapporter och undertexter för videofiler

Automatisera skapandet av uppgiftslistor från transkriptioner och dela tilldelade uppgifter med frånvarande teammedlemmar

Använd AI-driven transkription på ClickUp Clips för att generera sökbar text på inspelade videoklipp

Begränsningar för ClickUp

Liten inlärningskurva om du bara använder den för transkription

Inte idealiskt för transkribering av långa video-/ljudfiler utan teamkontext

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

ClickUp erbjuder oöverträffad flexibilitet med anpassningsbara vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), kraftfulla automatiseringar och inbyggda dokument, mål och tidsspårning – allt i ett enda arbetsutrymme. Det centraliserar teamsamarbete och projektledning, vilket gör att vi kan ersätta flera verktyg som Trello, Asana och Notion med ett enda sammanhängande system. Kraftfullt allt-i-ett-produktivitetsverktyg för hantering av team och projekt.

ClickUp erbjuder oöverträffad flexibilitet med anpassningsbara vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), kraftfulla automatiseringar och inbyggda dokument, mål och tidsspårning – allt i ett enda arbetsutrymme. Det centraliserar teamsamarbete och projektledning, vilket gör att vi kan ersätta flera verktyg som Trello, Asana och Notion med ett enda sammanhängande system. Kraftfullt allt-i-ett-produktivitetsverktyg för hantering av team och projekt.

2. Otter. ai (Bäst för transkribering av möten i realtid)

Otter. ai är ett populärt val för realtidstranskription för Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. Det omvandlar talade ord till strukturerade anteckningar medan du fortfarande pratar.

Oavsett om du arbetar med ljud eller video stöder programmet flera format som FLV och låter dig exportera transkriptioner som TXT, DOCX, PDF eller till och med SRT för undertexter.

Med integrationer för verktyg som Google Kalender och Dropbox passar det perfekt in i ditt arbetsflöde. Det stöder också flera språk, lägger till talartaggar och omvandlar konversationer till delbara anteckningar och åtgärdspunkter. Perfekt för möten, föreläsningar, poddar – allt där du inte vill missa ett ord.

Otter. ai bästa funktioner

Få AI-genererade sammanfattningar och mötesanteckningar med stöd för flera språk (spanska, tyska, franska osv.)

Ha en snabb frågestund inom transkriptionerna med hjälp av Otter AI Chat

Identifiera talare och anpassa ordlistan från ljudfilen

Integrera med Google Kalender, Dropbox och mer

Otter. ai-begränsningar

Användargränssnittet kan vara förvirrande, med frekventa uppmaningar till merförsäljning

Talartagging kan kräva manuella justeringar för att uppnå noggrannhet

Otter. ai-priser

Basic : Gratis plan tillgänglig

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag : 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai Betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter. ai?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar sammanfattningssidan med checklistan över åtgärder som man kan bocka av i webbläsaren. Uppdelningen av roller, behov, tidsplaner, åsikter, problem och invändningar är en mycket användbar sammanfattning av diskussionen. Skärmdumparna är också utmärkta för att sammanfatta vad som visas på en delad skärm. Otter är lätt att implementera, registreringen går snabbt och det börjar fungera direkt. Jag använder det för alla möten jag har, om inte deltagarna begär något annat, och jag kan skicka sammanfattningarna automatiskt till olika Slack-kanaler baserat på vem som deltog i mötet osv. […] Det skulle vara bra om Otter kunde identifiera talarnas namn baserat på deras namn i mötet.

Jag gillar sammanfattningssidan med checklistan över åtgärder som man kan bocka av i webbläsaren. Uppdelningen av roller, behov, tidsplaner, åsikter, problem och invändningar är en mycket användbar sammanfattning av diskussionen. Skärmdumparna är också utmärkta för att sammanfatta vad som visas på en delad skärm. Otter är lätt att implementera, registreringen går snabbt och det börjar fungera direkt. Jag använder det för alla möten jag har, om inte deltagarna begär något annat, och jag kan skicka sammanfattningarna automatiskt till olika Slack-kanaler baserat på vem som deltog i mötet osv. […] Det skulle vara bra om Otter kunde identifiera talarnas namn baserat på deras namn i mötet.

3. Descript (bäst för redigering av transkriptioner tillsammans med ljud/video)

via Descript

Tänk dig att redigera en podcast på samma sätt som du redigerar ett Google Doc-dokument. Descript har en inbyggd transkriptionstjänst som låter dig klippa, klistra in och ta bort din ljudfil genom att bara redigera textutskriften.

Denna ljud-till-text-konverterare är perfekt för kreatörer, kursledare och marknadsföringsteam och stöder ljudinspelning och transkription i flera format, inklusive talardetektering och automatiska undertexter. Den hanterar allt från MP3 till WAV och till och med FLAC, så du är täckt oavsett filformat. Du kan också enkelt ladda upp en inspelning eller till och med hämta från Zoom och spela in inom plattformen.

Descripts bästa funktioner

Konvertera ljud- och videofiler till text med automatisk transkription på över 22 språk (spanska, tyska, franska osv.)

Redigera ljudfiler genom att redigera text – klipp bort ord, klipp bort ljud (eller video!)

Använd Overdub för att klona din röst och korrigera misstag utan att behöva spela in igen

Skapa audiogram, undertexter och sociala klipp med ett enda klick

Få tillgång till skärminspelning, överdubbning av röstsyntes och multispårredigering

Begränsningar för Descript

Röstkloning (överdubbning) är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Desktop-appen kan kännas trög vid stora projekt

Descript-priser

Gratis plan tillgänglig

Hobbyist : 24 $/månad per användare

Skapare : 35 $/månad per användare

Företag : 65 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Descript

G2 : 4,6/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

En recension på G2 lyder:

Vi har en sådan kärleksfull/hatfull relation till Descript. Vi har använt det i fyra år nu, och det har alltid varit buggigt. Under appens utveckling introducerar utvecklarna en funktion med buggar, som sedan fixas. Funktionen fungerar perfekt ett tag, men slutar sedan att fungera igen i en senare uppdatering. Jag applåderar teamet för att de försöker lägga till så många funktioner i appen, men jag skulle mycket hellre vilja kunna arbeta med en stabil produkt, och även om vi använder Descript för en stor del av vårt arbetsflöde varje vecka, håller vi alltid ett öga på konkurrenterna eftersom vi aldrig har känt att vi kan lita på appen.

Vi har en sådan kärleksfull/hatfull relation till Descript. Vi har använt det i fyra år nu, och det har alltid varit buggigt. Under appens utveckling introducerar utvecklarna en funktion med buggar, som sedan fixas. Funktionen fungerar perfekt ett tag, men slutar sedan att fungera igen i en senare uppdatering. Jag applåderar teamet för att de försöker lägga till så många funktioner i appen, men jag skulle mycket hellre vilja kunna arbeta med en stabil produkt, och även om vi använder Descript för en stor del av vårt arbetsflöde varje vecka, håller vi alltid ett öga på konkurrenterna eftersom vi aldrig har känt att vi kan lita på appen.

💡 Proffstips: Rensa alltid upp ditt ljud innan du laddar upp det. Oavsett om du transkriberar ljud eller video kan bakgrundsljud, ekon och överlappande tal förvirra även de bästa AI-transkriptionsverktygen. Använd en app för brusreducering eller en tyst inspelningsmiljö för att omedelbart öka transkriptionsnoggrannheten när du konverterar ditt ljud och din video. 📚 Bonusläsning: De bästa alternativen till Descript för AI-driven video- och ljudredigering

4. Rev (Bäst för transkriberingsnoggrannhet som verifierats av människor)

via Rev

Rev är transkriptionsverktyget för perfektionister med en deadline. Det kombinerar AI-hastighet med mänsklig noggrannhet, vilket är idealiskt för juridiska dokument, akademiska föreläsningar, podcastinspelningar, professionella intervjuer eller andra situationer där fel ord kan orsaka kaos.

Du kan helt enkelt ladda upp din ljud- eller videofil, välja transkriptionsprocess (mänsklig eller AI) och få tillbaka en polerad transkription i format som Word, TXT eller till och med undertexter. Arbetar du med känsligt material? Rev behandlar säkerhet som om det vore statshemligheter – med SOC 2-kompatibilitet och inbyggda NDA-alternativ.

Rev bästa funktioner

Välj mellan mänsklig och AI-transkription baserat på hastighet och budget

Lägg till bildtexter eller undertexter till videofiler med stöd för flera språk (spanska, tyska, franska osv.)

Ladda upp ljudfiler i MP3, MP4, WAV och andra format

Få tillgång till Rev API för att automatisera transkriptionsprocessen

Använd anpassningsbara sammanfattningsmallar som hjälper dig att extrahera viktiga åtgärdspunkter från dina transkriptioner

Rev-begränsningar

Erbjuder inte live- eller realtidstranskription

Stöder endast engelska för transkriptioner som skapats av människor

Rev-prissättning

Gratis plan upp till 45 minuter

Grundläggande: 14,99 $ per användare/månad

Pro: 34,99 $ per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rev?

En recension på G2 lyder:

Rev gör det otroligt enkelt att omvandla mina ljudfiler till tydliga, exakta transkriptioner med minimal ansträngning från min sida. Jag älskar hur enkelt gränssnittet är – det går snabbt att ladda upp filer, leveranstiderna är korta och formateringen är ren och professionell […] Även om noggrannheten vanligtvis är hög, särskilt för tydligt ljud, kan det ibland uppstå problem med egennamn, branschtermer eller tystalande talare. Jag skulle gärna se ett mer intuitivt sätt att spara och återanvända anpassade ordlistor eller namnkorrigeringar.

Rev gör det otroligt enkelt att omvandla mina ljudfiler till tydliga, exakta transkriptioner med minimal ansträngning från min sida. Jag älskar hur enkelt gränssnittet är – det går snabbt att ladda upp filer, leveranstiderna är korta och formateringen är ren och professionell […] Även om noggrannheten vanligtvis är hög, särskilt för tydligt ljud, kan det ibland uppstå problem med egennamn, branschtermer eller tystalande talare. Jag skulle gärna se ett mer intuitivt sätt att spara och återanvända anpassade ordlistor eller namnkorrigeringar.

5. Trint (Bäst för gemensam redigering av transkriptioner och berättelser i olika filformat)

via Trint

Om Google Docs och ett transkriptionsverktyg skulle få ett flerspråkigt, redaktionellt begåvat barn, skulle det bli Trint. Denna ljud-till-text-konverterare transkriberar inte bara ljudfiler, utan omvandlar talade ord till fullfjädrade innehållstillgångar.

Ladda upp din inspelning (ljud eller video) så transkriberar Trint den snyggt, med möjlighet att översätta till över 40 språk.

Den är utvecklad för team som behöver redigera, granska och publicera transkriptioner utan ändlösa fram- och återgångar. Samarbeta i realtid, lämna kommentarer, markera citat och integrera direkt med Adobe Premiere Pro för att transkribera videofiler som ett proffs.

Trints bästa funktioner

Redigera transkriptioner som ett dokument och länka dem till den ursprungliga ljudfilen

Lägg till talaridentifiering, tidskoder och höjdpunkter

Samarbeta med kollegor i realtid på samma ljudinspelning och transkriptioner

Exportera filer i DOCX, SRT, CSV och mer

Översätt din transkription till över 50 språk

Trints begränsningar

Noggrannheten kan minska vid bullriga inspelningar eller flera talare

Inte idealiskt för transkribering i realtid/live

Trints prissättning

Gratis provperiod

Startpaket : 80 $/person per månad

Avancerad : 100 $/person per månad

Företag: Anpassad prissättning

Trint-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Trint?

En recension på G2 lyder:

Oöverträffad transkribering på mina två huvudspråk (engelska och franska). Dess förmåga att transkribera undertexter är också fantastisk. Allt-i-ett-verktyg, inget behov av att gå till Premiere för undertexter, bekvämare än Word för grundläggande ljudtranskription, gör ett fantastiskt jobb med att identifiera talare. Fantastisk online-redigering också och mycket bekväm mobilapp […] Priset är riktigt högt som alla SaaS-verktyg, det börjar billigt och sedan stiger priserna och en dag vaknar du och tittar på dina räkningar och blir chockad när du inser hur mycket det kostar.

Oöverträffad transkribering på mina två huvudspråk (engelska och franska). Dess förmåga att transkribera undertexter är också fantastisk. Allt-i-ett-verktyg, inget behov av att gå till Premiere för undertexter, bekvämare än Word för grundläggande ljudtranskription, gör ett fantastiskt jobb med att identifiera talare. Fantastisk online-redigering också och mycket bekväm mobilapp […] Priset är riktigt högt som alla SaaS-verktyg, det börjar billigt och sedan stiger priserna och en dag vaknar du och tittar på dina räkningar och blir chockad när du inser hur mycket det kostar.

6. Sonix (Bäst för snabb transkribering av ljudfiler med automatisk översättning av talade ord)

via Sonix

Om transkriptionshastighet vore en olympisk sport skulle Sonix åtminstone ta hem silvermedaljen i anteckningsskrivande (ClickUp skulle förstås kamma hem guldet). Sonix är ett AI-transkriptionsverktyg som utmärker sig i transkribering av ljud och video på över 40 språk – franska, tyska, spanska, hindi och fler – samtidigt som det hanterar dina data effektivt.

Den automatiska tidsstämplingen, talarsegregeringen och den webbläsarbaserade redigeraren gör transkriptionsprocessen till en barnlek – utan behov av ytterligare programvara eller tunga installationer.

Lägg bara in dina filer, låt programmet bearbeta dem och du är klar. Oavsett om du laddar upp ljudinspelningar, Zoom-möten eller videofiler levererar Sonix snabba och exakta transkriptioner i ett format som är enkelt att redigera, söka i och dela.

Sonix bästa funktioner

Transkribera på över 40 språk med automatisk översättning

Sök, redigera och markera direkt i transkriptionsredigeraren

Ladda ner dina transkriptioner som text, undertexter eller Google Docs

Exportera i flera filformat, inklusive SRT, DOCX och PDF

Integrera med Zoom, Dropbox och mer

Sonix begränsningar

Ingen alternativ för transkribering i realtid/live

Noggrannheten beror i hög grad på ljudkvaliteten

Sonix prissättning

Standard : Gratis plattformsanvändning + 10 dollar per timme för översättning respektive transkription

Premium : 16,52 $/månad per plats + 5 $/timme för översättning respektive transkription

Företag: Anpassad prissättning

Sonix betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sonix?

En recension på G2 lyder:

Det är ett fantastiskt verktyg för att transkribera röstmeddelanden på språng och hålla dem organiserade. Inloggningslänkarna på webbversionen för datorer ändrar inte storlek.

Det är ett fantastiskt verktyg för att transkribera röstmeddelanden på språng och hålla dem organiserade. Inloggningslänkarna på webbversionen för datorer ändrar inte storlek.

📮 ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna tror att automatisering kan spara dem 1–2 timmar per vecka, medan 19 % uppskattar att det kan frigöra 3–5 timmar för djup, fokuserat arbete. Även dessa små tidsbesparingar blir betydande: bara två timmar per vecka motsvarar över 100 timmar per år – tid som kan ägnas åt kreativitet, strategiskt tänkande eller personlig utveckling. 💯 Med ClickUps AI-agenter och ClickUp Brain kan du automatisera arbetsflöden, generera projektuppdateringar och omvandla dina mötesanteckningar till konkreta nästa steg – allt inom samma plattform. Du behöver inga extra verktyg eller integrationer – ClickUp samlar allt du behöver för att automatisera och optimera din arbetsdag på ett och samma ställe. 💫 Verkliga resultat: RevPartners minskade sina SaaS-kostnader med 50 % genom att konsolidera tre verktyg till ClickUp – och fick därmed en enhetlig plattform med fler funktioner, tätare samarbete och en enda källa till information som är enklare att hantera och skala.

7. Happy Scribe (Bäst för flerspråkiga team som transkriberar videofiler, tänker och talar i undertexter)

via Happy Scribe

Om ditt team talar med 10 olika dialekter före lunch kan Happy Scribe vara det transkriptionsverktyg du har letat efter. Det är utformat för flerspråkiga användare och globala team som behöver snabba, exakta transkriptioner och undertexter på ett och samma ställe.

Ladda bara upp din ljudinspelning eller videofil och välj sedan mellan transkribering av människor eller AI. Den stöder över 120 språk, dialekter och accenter – från spanska och franska till hindi och tyska – vilket gör den idealisk för internationella projekt.

Happy Scribes bästa funktioner

Växla mellan AI och 99 % korrekt mänsklig transkription

Njut av över 120 språk, accenter och dialekter

Granska, redigera och exportera i flera format som TXT, DOCX, SRT och mer med webbläsarens inbyggda redigerare

Integrera med YouTube, Zoom och Google Drive

Begränsningar för Happy Scribe

Mänsklig transkription har längre leveranstid

Inget stöd för live-transkription

Priser för Happy Scribe

Startpaket : 12 dollar per 60 minuter (betala efter användning)

Lite : 9 dollar per månad

Pro : 29 dollar per månad

Företag: 89 dollar per månad

Betyg och recensioner av Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Happy Scribe?

En recension på G2 lyder:

Vad gillar jag mest? För det första är den så enkel att använda. Du behöver inte söka efter något för att kunna använda den. Den hjälper mig att transkribera video till text, så att jag kan skapa inlägg på sociala medier med hjälp av text från videor.

Vad gillar jag mest? För det första är den så enkel att använda. Du behöver inte söka efter något för att kunna använda den. Den hjälper mig att transkribera video till text, så att jag kan skapa inlägg på sociala medier med hjälp av text från videor.

8. Notta (bäst för realtidstranskription mellan olika enheter)

via Notta

Notta omvandlar alla ljudfiler till ren text i realtid – ladda bara upp MP3-, WAV- eller AAC-filer, eller släpp in videofiler från Zoom eller Google Meet. Denna ljud-till-text-konverterare synkroniseras mellan enheter, så du kan börja på din telefon och avsluta i webbläsaren utan att missa något.

Med stöd för flera språk och AI-drivna sammanfattningar gör Notta det enkelt att transkribera ljud, tagga talare och söka i varje transkription som om det vore i Google Docs. Perfekt för upptagna personer som jonglerar med inspelningar, möten och globala team.

Notta bästa funktioner

Synkronisera mellan webben, mobilen och smarta enheter

Sammanfatta, markera och gör en sökning på nyckelord för snabb granskning med hjälp av AI

Stöder över 58 språk med exakt talarsegregering

Inga begränsningar

Exportalternativ (TXT, PDF, etc.) låsta bakom betalvägg

Offline-läget är endast tillgängligt i mobilappar

Notta-priser

Gratis plan tillgänglig

Pro : 13,49 $/månad per användare

Företag : 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Notta?

En recension på G2 lyder:

Dra och släpp en videolänk eller fil och få en komplett videosammanfattning på några sekunder. Jag kan dra in flera 10-20 filer samtidigt, vilket jag älskar. Sedan konverterar jag till Youtube-sammanfattningsformatet. Jag använder detta för kursvideor och det är ett måste! Jag önskar att jag kunde göra Youtube-sammanfattningsmallen standard så att jag inte behövde klicka på den för varje videosammanfattning, vilket tar ytterligare 15-30 sekunder att konvertera.

Dra och släpp en videolänk eller fil och få en komplett videosammanfattning på några sekunder. Jag kan dra in flera 10-20 filer samtidigt, vilket jag älskar. Sedan konverterar jag till Youtube-sammanfattningsformatet. Jag använder detta för kursvideor och det är ett måste! Jag önskar att jag kunde göra Youtube-sammanfattningsmallen standard så att jag inte behövde klicka på den för varje videosammanfattning, vilket tar ytterligare 15-30 sekunder att konvertera.

9. Temi (Bäst för snabb, enkel ljud- och videotranskription till ett överkomligt pris)

via Temi

Om du har en deadline och behöver transkribera ljud eller konvertera videofiler utan att behöva vänta, så fixar Temi det på mindre än fem minuter.

Ladda bara upp din ljudfil, luta dig tillbaka och låt dess taligenkänningsmotor (tränad på verkliga accenter, inte robotliknande toner) omvandla dina talade ord till läsbar text.

Transkriptionsredigeraren är ren, webbläsarbaserad och låter dig redigera, markera och ladda ner dina filformat utan att behöva en annan app. Bonus: Den tidsstämplar till och med ditt transkript, så det är enkelt att hitta det där citatvärdiga ögonblicket från din senaste podcast.

Temi bästa funktioner

Ladda upp ljud- eller videofiler och få transkriptioner inom några minuter

Stöd för flera filformat, inklusive MP3, MP4, WAV och M4A

Förfina dina transkriptioner med hjälp av redigeringsverktyg i appen

Tidsstämpla transkriptioner och märk talare korrekt

Begränsningar för Temi

Noggrannheten minskar vid bakgrundsljud eller flera talare

Saknar AI-sammanfattnings- och samarbetsverktyg

Priser för Temi

Gratis upp till 45 minuter

Betala efter användning: 0,25 $/minut ljud

Temi-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Google Speech-to-Text (bäst för utvecklare som söker skalbar, AI-driven transkription)

Google Speech-to-Text avkodar tal i stor skala. Detta transkriptionsverktyg har tränats på tiotusentals timmar av ljud- och videofiler och kan konvertera ljud på över 125 språk med imponerande noggrannhet.

Oavsett om du arbetar med brusiga mötesinspelningar eller laddar upp intervjuer i studiokvalitet, anpassar den sig efter bakgrundsljud, talare och till och med olika filformat som WAV, FLAC och MP3.

Men här är haken – det är inte ett plug-and-play-verktyg som Otter eller Notta. Det här är en ljud-till-text-konverterare som är utvecklad för utvecklare och byggd för appar, CRM-system och stora transkriptionspipelines, med integrationsalternativ på deras webbplats. Du måste kunna hantera Google Cloud och API:er.

Om du ändå vill bygga in en transkriptionsprocess i en plattform eller transkribera ljud och video i stor skala med automatisk interpunktion, tidsstämplar för ord och talardiarisering, finns det inget som slår Googles motorkraft.

De bästa funktionerna i Google Speech-to-Text

Transkribera i realtid eller i batchar

Skriv in skiljetecken och talare automatiskt

Få tillförlitlighetspoäng på ordnivå för ökad noggrannhet

Integreras smidigt med Google Cloud-tjänster

Begränsningar för Google Speech-to-Text

Kräver teknisk expertis för installation och integration

Inget inbyggt användargränssnitt; endast API-åtkomst

Priser för Google Speech-to-Text

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Speech-to-Text

G2 : 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Notta?

En recension på G2 lyder:

Den gör ett utmärkt transkriptionsarbete som är korrekt och kräver mycket lite redigering. Det är bra att ha alternativ till andra produkter, särskilt med Google, eftersom de integreras i alla produktlinjer och finns på molndrevet.

Den gör ett utmärkt transkriptionsarbete som är korrekt och kräver mycket lite redigering. Det är bra att ha alternativ till andra produkter, särskilt med Google, eftersom de integreras i alla produktlinjer och finns på molndrevet.

Transkribera på språng med ClickUp

Konverterare från ljud till text har kommit långt – från grundläggande transkriptioner till smarta, högkvalitativa AI-drivna verktyg som kan sammanfatta, tagga talare och till och med integreras med dina favoritappar.

Om du är ute efter snabbhet, noggrannhet och precis tillräckligt med anpassningsmöjligheter för att passa ditt arbetsflöde, är verktygen på denna lista rätt val. Men om du vill gå ett steg längre när det gäller säkerhet, omvandla talade ord till genomförbara uppgifter, komplettera sökbara anteckningar och effektivisera teamsamarbetet, är ClickUp en klar vinnare.

Det förändrar hur ditt team samlar in och delar anteckningar, vilket säkerställer en starkare sammanhållning och ökad produktivitet i teamet.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och njut av snabba, exakta och integrerade transkriptionslösningar.