De 11 bästa Rev AI-alternativen för tal-till-text 2025

Rev AI är en populär transkriptionstjänst – men det är inte ditt enda alternativ. Om du letar efter ett alternativ till Rev som erbjuder bättre priser, mer exakta transkriptioner, snabbare leverans eller sömlös integration med verktyg som Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams, har du hittat rätt.

I den här guiden har vi samlat 11 av de bästa alternativen till Rev AI – både gratis och betalda alternativ. Dessa tal-till-text-verktyg hjälper dig att transkribera ljud- och videofiler snabbt och precist, oavsett om du hanterar möten, intervjuer, poddar eller stora mängder ljud- och videoinnehåll.

⚡ Game Changer: Vissa av verktygen i denna lista går utöver tal-till-text – de hjälper dig att sammanfatta konversationer, tagga talare och till och med omvandla röstanteckningar till åtgärdspunkter. Fortsätt bläddra för att hitta det som passar ditt arbetsflöde bäst.

Varför välja alternativ till Rev AI?

Rev AI är en tal-till-text-programvara utvecklad av Rev som erbjuder både AI-baserade och mänskliga transkriptionslösningar. Rev AI är en bra transkriptionstjänst, men den kanske inte uppfyller alla krav – särskilt om du arbetar med mer komplexa projekt eller i mångfaldiga team. Här är några skäl till varför användare ofta letar efter andra alternativ till Rev:

Problem med komplexa ljudfiler : Rev AI kan ha svårt med ljud- eller videofiler som innehåller överlappande talare, starka accenter eller teknisk jargong, vilket kan leda till att sammanhanget går förlorat eller att texten tolkas felaktigt.

Begränsad kontextuell förståelse : Utan förmågan att förstå sammanhanget misstolkar Rev AI ofta homofoner eller misslyckas med att upprätthålla en konsekvent terminologi i transkriptionen , särskilt i långa eller detaljerade inspelningar.

Oflexibla formateringsalternativ : Plattformen erbjuder begränsad kontroll över hur transkriptionerna struktureras, vilket kan vara frustrerande för användare med specifika formaterings- eller transkriptionsbehov .

Saknar samarbetsfunktioner : Rev AI stöder inte redigering eller samarbete i realtid , vilket gör det svårare för team att arbeta tillsammans med transkriptionsrevideringar, kommentarer eller delade anteckningar.

Inte lämpligt för domänspecifikt innehåll : Om du arbetar med branschtermer eller varumärkesnamn kan Rev AI ofta felmärka eller misstolka dem, vilket kräver ytterligare manuella redigeringar.

Långsammare med stora filer : Hantering av långa ljud- eller videoinnehåll kan leda till fördröjningar, systemfördröjningar och minskad produktivitet – särskilt för användare som bearbetar stora mängder inspelningar.

Lägre noggrannhet för andra språk än engelska: Även om Rev AI stöder flera språk tenderar dess taligenkänningsprogram att ge mindre tillförlitliga resultat för andra språk än engelska.

👀 Visste du att? Rösttekniken lär sig förstå dig bättre med tiden. Moderna tal-till-text-system använder kontinuerligt lärande och användarspecifik anpassning. Det är därför din röstassistent långsamt "förstår dig" ju mer du använder den.

De 15 bästa alternativen till Rev AI i korthet

15 bästa Rev AI-alternativ att använda

1. ClickUp (bäst för AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering)

Spela in mötesanteckningar automatiskt med ClickUp AI Notetaker

För team som är trötta på att jonglera med separata verktyg för transkription, uppgiftshantering och dokumentation av videoinnehåll förenklar ClickUp, den kompletta appen för arbete, kaoset med en enhetlig, AI-driven arbetsyta.

I centrum för allt detta står ClickUp Brain, din virtuella AI-assistent som är utvecklad för att stödja hela ditt arbetsflöde. En av dess mest användbara funktioner är ClickUp AI Notetaker som ansluter sig till dina samtal (automatiskt, om du vill), spelar in ljudet och genererar transkriptioner, markeringar, åtgärdspunkter och sammanfattningar i realtid, allt medan du fortfarande är i mötet.

Innan samtalet ens börjar kan Brain skapa smarta mötesdagordningar baserade på dina tidigare diskussioner och utestående uppgifter, så att ditt team kan dyka upp samordnat och förberett.

Skapa mötesagendor direkt med ClickUp Brain

Ännu bättre är att varje transkription är fullt sökbar. Så om du försöker komma ihåg vad som sades under förra månadens brainstorming-session behöver du inte bläddra igenom Slack eller leta igenom Docs. Fråga bara Brain, så hittar det exakt vad du behöver.

Sök i alla möten direkt med ClickUp Brain

Ett annat område där ClickUp skiljer sig från traditionella transkriptionsverktyg är vad som händer efter mötet. Transkriptionerna dumpas inte bara i en mapp. De länkas automatiskt till relevanta uppgifter, projekt och dokument.

Om någon till exempel nämner en leverans kan du markera den raden och omedelbart konvertera den till en ClickUp-uppgift, komplett med ansvarig person, förfallodatum och prioritet.

Förvandla mötesanteckningar till genomförbara uppgifter

Nu kan du använda ClickUp Docs, ett flexibelt utrymme där ditt team kan redigera transkriptioner tillsammans, lägga till AI-genererade sammanfattningar, bädda in uppgifter direkt på sidan och tagga teammedlemmar för snabb samverkan.

Använd ClickUp Docs för att omedelbart formatera transkriptioner, markera viktiga punkter eller infoga åtgärdspunkter

Låt oss säga att du har transkriberat ett samtal om innehållsstrategi: lägg bara in hela transkriptionen i ett dokument, tilldela uppgifter för innehållsskapande direkt där och spåra uppdateringar utan att lämna dokumentet.

ClickUp ser också till att du inte slösar tid på att växla mellan flikar. Dess AI Notetaker integreras med din kalender och mötesverktyg som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. När det är synkroniserat ansluter det automatiskt till dina möten, registrerar allt och arkiverar det snyggt på rätt plats.

Konvertera mötesanteckningar direkt till kalenderhändelser, tilldela teammedlemmar och håll projektets tidsplaner på rätt spår

Och eftersom allt finns i ClickUps arbetsyta går din ljud- eller videofil från "inspelad" till "behandlad" utan att du behöver lyfta ett finger.

📮ClickUp Insight: 49 % av respondenterna i vår undersökning om mötes effektivitet tar fortfarande handskrivna anteckningar – en överraskande trend i en digital era. Detta beroende av penna och papper kan vara en personlig preferens eller ett tecken på att digitala anteckningsverktyg inte är fullt integrerade i arbetsflödena. Samtidigt visade en annan ClickUp-undersökning att 35 % av personerna lägger 30 minuter eller mer på att sammanfatta möten, dela åtgärdspunkter och hålla teamen informerade. 👀 ClickUp AI Notetaker eliminerar denna administrativa börda! Låt AI automatiskt registrera, transkribera och sammanfatta dina möten samtidigt som åtgärdspunkter identifieras och tilldelas – inga fler handskrivna anteckningar eller manuella uppföljningar behövs! Öka produktiviteten med upp till 30 % genom ClickUps omedelbara mötesreferat, automatiserade uppgifter och centraliserade arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Meetings : Tillhandahåller dedikerade utrymmen för mötesförberedelser, genomförande och uppföljning, vilket hjälper team att samarbeta före, under och efter varje möte utan att tappa sammanhanget.

ClickUp Clips : Spela in korta skärm- eller röstvideor och generera automatiskt transkriptioner, sammanfattningar eller feedbackuppgifter direkt från det inspelade innehållet. Spela in korta skärm- eller röstvideor och generera automatiskt transkriptioner, sammanfattningar eller feedbackuppgifter direkt från det inspelade innehållet.

ClickUp Notepad : Skriv ner dina tankar inför ett möte och länka sedan innehållet i Notepad till transkriptioner efter mötet och AI-genererade sammanfattningar för att skapa ett komplett arbetsflöde före och efter mötet. Skriv ner dina tankar inför ett möte och länka sedan innehållet i Notepad till transkriptioner efter mötet och AI-genererade sammanfattningar för att skapa ett komplett arbetsflöde före och efter mötet.

Begränsningar för ClickUp

Det har en omfattande uppsättning funktioner, vilket kräver en viss inlärningskurva för användare som inte är tekniskt kunniga.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

Personligen hjälper det mig att hålla koll på vad andra behöver av mig. Jag kan kolla in hur det går för mina andra teammedlemmar och gå tillbaka till våra mötesanteckningar. Det har hjälpt mycket i den interna kommunikationen.

Personligen hjälper det mig att hålla koll på vad andra behöver av mig. Jag kan kolla in hur det går för mina andra teammedlemmar och gå tillbaka till våra mötesanteckningar. Det har hjälpt mycket i den interna kommunikationen.

⚡ Mallarkiv: Behöver du fånga upp viktiga punkter eller spåra åtgärder från dina samtal? Dessa mallar för mötesanteckningar hjälper dig att dokumentera diskussioner, tilldela nästa steg och hålla alla på samma sida, redan från det första mötet.

2. Notta (Bäst för transkription i flera språk i realtid)

Via Notta

Notta är en programvara för transkription i realtid som stöder över 58 språk för en global publik. Den kan transkribera både live-möten och förinspelade ljud- eller videofiler, med inbyggd översättning som gör det möjligt för deltagare som talar olika språk att följa konversationen samtidigt.

Notta inkluderar även AI-genererade sammanfattningar och talaridentifiering för att hjälpa användarna att snabbt förstå och organisera det som diskuterats. Det stöder teamsamarbete, vilket gör att användarna direkt kan dela transkriptioner och sammanfattningar med kollegor.

Notta bästa funktioner

Välj viktiga ögonblick och förvandla dem till korta ljud- eller videoklipp med synkroniserade transkriptioner.

Ladda ner anteckningar i TXT-, Word-, PDF- eller undertextformat som SRT, eller synkronisera med verktyg som Notion.

Ställ in samtal via Notta och få dem automatiskt inspelade och transkriberade, vilket eliminerar behovet av tredjepartsschemaläggare.

Inga begränsningar

Transkriberingens noggrannhet kan påverkas negativt vid dålig ljudkvalitet eller flera talare, ibland kan till och med meningar utelämnas eller talare identifieras felaktigt.

Notta-priser

Gratis

Pro: 13,49 $/månad

Företag: 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Notta?

Så här sa en G2-recensent om Notta:

Jag har använt Notta i över ett år. Under den tiden har jag redigerat över 100 poddavsnitt och använder Notta för undertexter och sammanfattningar för programanteckningar. Det har varit en game changer tack vare att det är så enkelt att använda och gör mitt jobb som poddredigerare SÅ mycket enklare.

Jag har använt Notta i över ett år. Under den tiden har jag redigerat över 100 poddavsnitt och använder Notta för undertexter och sammanfattningar för programanteckningar. Det har varit en game changer tack vare att det är så enkelt att använda och gör mitt jobb som poddredigerare SÅ mycket enklare.

3. Otter. ai (Bäst för samarbetsmötesanteckningar)

Otter. ai är ett verktyg för transkribering i realtid som fångar upp ljud från Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams och genererar liveundertexter medan mötet pågår. Användarna kan bläddra tillbaka för att referera till tidigare dialoger eller använda den inbyggda livechatten för att ställa frågor eller klargöra saker under samtalet.

Även om du inte är tillgänglig kan Otters AI-assistent automatiskt delta i möten och börja transkribera åt dig. Den tillhandahåller också AI-genererade sammanfattningar och åtgärdspunkter, tydligt kopplade till talarna för enkel uppföljning. Med inbyggd talaridentifiering och anpassade taggar (som #beslut eller #åtgärd) kan användarna snabbt organisera, söka och filtrera viktiga delar av en transkription.

Otter. ai bästa funktioner

Fångar delade bilder från Zoom/Teams-samtal och bäddar in dem i transkriptionen tillsammans med dialogen.

Skapa uppföljningsmejl eller sammanfattningar från mötesanteckningar med hjälp av GPT-stilprompter.

Spårar talartid, talarfrekvens och nyckelord för bättre mötesanalys.

Otter. ai-begränsningar

Många användare har noterat att transkriberingsnoggrannheten kan försämras vid starka accenter eller dålig ljudkvalitet.

Otter. ai-prissättning

Gratis:

Plus: 16,99 $/användare/månad

Företag: 30 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter. ai?

Så här sa en G2-recensent om Otter. ai:

Otter. ai är ett fantastiskt AI-verktyg för att transkribera ljud och video. Premiumversionen är utmärkt, eftersom den låter dig ladda upp fler ljudminuter. Det bästa är tidsstämplingen och noggrannheten. Jag har använt premiumversionen länge nu och den senaste uppgraderingen, där AI hjälper dig att extrahera nödvändig information från konversationen, är extremt användbar.

Otter. ai är ett fantastiskt AI-verktyg för att transkribera ljud och video. Premiumversionen är utmärkt, eftersom den låter dig ladda upp fler ljudminuter. Det bästa är tidsstämplingen och noggrannheten. Jag har använt premiumversionen länge nu och den senaste uppgraderingen, där AI hjälper dig att extrahera nödvändig information från konversationen, är extremt användbar.

4. Descript (Bäst för avancerad ljud-/videoredigering med transkription)

Via Descript

Descript är ett transkriptionsverktyg utformat för innehållsskapare som också behöver redigera ljud eller video. Dess viktigaste skillnad är möjligheten att redigera media genom att redigera transkriptet; ta bort ett ord i texten så tas det bort från videon eller podcasten också.

Förutom grundläggande tal-till-text-funktioner erbjuder Descript verktyg för att rensa upp och organisera transkriptioner på ett mer effektivt sätt. Funktionen för borttagning av fyllnadsord upptäcker och markerar automatiskt fraser som "um", "uh" och "you know", så att användarna kan ta bort dem med ett enda klick för att få ett mer polerat ljud. Talarenidentifiering märker vem som sa vad i gruppkonversationer, med möjlighet att tilldela namn eller filtrera efter talare.

Descripts bästa funktioner

Skapa och redigera röstinspelningar genom att skriva. Descript syntetiserar nytt ljud med hjälp av din ursprungliga röst.

Spela in intervjuer med gäster på distans, transkribera flera spår och redigera dem synkroniserat.

Samredigering i realtid med versionsspårning och kommentarer, som Google Docs för ljud/video.

Begränsningar för Descript

Användare har rapporterat att appen kan vara buggig eller långsam, särskilt vid stora projekt.

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 24 $/person/månad

Skapare: 35 $/per person/månad

Företag: 65 $/per person/månad

Företag: Anpassat

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

Så här sa en G2-recensent om Descript:

Jag har skapat cirka 100 poddavsnitt med Descript, från att skriva anteckningar med AI till att ta bort fyllnadsord och exportera högkvalitativa videor. Det är perfekt för att skapa klipp och testimonialvideor tack vare den enkla redigeringen. Jag har till och med använt det personligen för att transkribera och söka igenom en inspelad medicinsk konsultation. Sammantaget är det superenkelt att använda.

Jag har skapat cirka 100 poddavsnitt med Descript, från att skriva anteckningar med AI till att ta bort fyllnadsord och exportera högkvalitativa videor. Det är perfekt för att skapa klipp och testimonialvideor tack vare den enkla redigeringen. Jag har till och med använt det personligen för att transkribera och söka igenom en inspelad medicinsk konsultation. Sammantaget är det superenkelt att använda.

🧠 Kul fakta: Det kan ta upp till 4–6 timmar att transkribera en timmes ljud manuellt. Innan AI-verktygen fanns behövde professionella transkriberare ofta en hel arbetsdag för att transkribera ett enda möte eller en podcast-episod.

5. Trint (Bäst för samarbetsbaserade transkriptionsarbetsflöden)

Via Trint

Trint är ett tal-till-text-verktyg som är utformat för innehållsteam, journalister och medieproffs. Det stöder över 30 språk för transkription och kan översätta transkriptioner till över 50 språk, vilket gör det användbart för globalt samarbete. Användare kan ladda upp ljud- eller videofiler, och Trint konverterar dem snabbt till redigerbara transkriptioner med fokus på noggrannhet.

Trint innehåller också en samarbetsredigerare online där team kan granska, kommentera och redigera transkriptioner tillsammans, på samma sätt som i Google Docs. Den spårar versionshistoriken och innehåller revisionsspår, vilket gör det möjligt för redaktörer att återställa ändringar eller övervaka vem som har redigerat vad. Det finns också en Story Builder för att sammanställa flera transkriptionsavsnitt till strukturerade berättelser eller manus, som ofta används för redigeringsarbete eller videoproduktion.

Trints bästa funktioner

Märker talare automatiskt och låter användare ange anpassade termer eller namn för att förbättra noggrannheten.

Strömmar och transkriberar live-ljud från evenemang, presskonferenser eller konferenser i realtid.

Kan anslutas till verktyg som Adobe Premiere, Slack, Google Drive och CMS-plattformar; stöder även Zapier-automatisering.

Trints begränsningar

Trint prioriterar hastighet och kostnad framför noggrannhet, och du bör räkna med att behöva gå igenom texten för att korrigera felhörda ord eller skiljetecken.

Trints priser

Gratis

Startpaket: 80 $/plats/månad

Avancerat: 100 $/plats/månad

Företag: Anpassat

Trint-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Trint?

Så här sa en G2-recensent om Trint:

Vi litar på Trint för att hjälpa oss att arbeta smartare och inte hårdare. Jag gillar hur enkelt det är att använda och hur noggrant det transkriberar våra intervjuer. Att arbeta med transkriptioner kan vara tråkigt, men detta minskar avsevärt den tid det tar att redigera vårt arbete.

Vi litar på Trint för att hjälpa oss att arbeta smartare och inte hårdare. Jag gillar hur enkelt det är att använda och hur noggrant det transkriberar våra intervjuer. Att arbeta med transkriptioner kan vara tråkigt, men detta minskar avsevärt den tid det tar att redigera vårt arbete.

6. Sonix (Bäst för snabb, flerspråkig transkription)

Via Sonix

Sonix är en AI-driven transkriptionsplattform som kan hantera transkriptioner på flera språk i samma fil. Dess online-redigerare synkroniserar ljuduppspelningen med transkriptionen, vilket gör det enkelt att granska, söka efter nyckelord och korrigera fel. Den innehåller också ett konfidensbetyg per ord som markerar osäker text, så att användarna vet exakt var de ska dubbelkolla ljudet.

Sonix fungerar också som ett mediebibliotek. Transkriptionerna lagras i molnet, organiseras i mappar eller projekt och stöder justerbara uppspelningshastigheter. Funktioner som AudioText Matches märker automatiskt talarens turer, medan tidsstämplade anteckningar låter dig markera viktiga citat eller avsnitt. Ord-för-ord-tidsstämplar är tillgängliga för precis redigering eller textning, vilket är särskilt användbart för videokreatörer.

Sonix bästa funktioner

Med dess verktyg för export av undertexter kan du få undertextfiler (SRT, VTT) med korrekta tidskoder från dina transkriptioner på något av de språk som stöds.

Identifierar och länkar automatiskt nyckeltermer eller citat för snabbare granskning och sammanfattning.

Erbjuder en funktion för automatisk inbränning av undertexter för att formatera och bränna in undertexter direkt i din video, allt inom Sonix plattform.

Sonix begränsningar

Vissa användare har noterat att det kan ha svårt med vissa accenter eller specialiserad terminologi.

Sonix prissättning

Standard: 0 $/månad (10 $/timme ljud)

Premium: 22 $/plats/månad (5 $/timme ljud)

Företag: Anpassad prissättning

Sonix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sonix?

Så här sa en Capterra-recensent om Sonix:

Supersnabbt arbetsflöde för transkribering. AI gör nästan 95 % korrekt arbete, även på tyska, inte bara engelska. Och efter det tog det mig bara 25 % till 50 % av den totala intervjutiden att transkribera de felaktiga orden.

Supersnabbt arbetsflöde för transkribering. AI gör nästan 95 % korrekt arbete, även på tyska, inte bara engelska. Och efter det tog det mig bara 25 % till 50 % av den totala intervjutiden att transkribera de felaktiga orden.

7. Fathom (Bäst för kostnadsfria AI-mötesreferat)

Via Fathom

Fathom är en Zoom-integrerad transkriptionsassistent som automatiskt ansluter sig till dina möten, transkriberar dem i realtid och levererar AI-genererade sammanfattningar direkt efter samtalet. Den fungerar som en tyst deltagare och visar liveundertexter så att du kan fokusera på konversationen istället för att stressa med att ta anteckningar.

Under mötet kan Fathom upptäcka viktiga ögonblick med hjälp av AI-drivna höjdpunkter eller låta dig manuellt markera viktiga uttalanden. Därefter genererar det en tydlig sammanfattning med ordagrant citat, åtgärdspunkter och insikter, vilket sparar dig från att behöva gräva igenom hela transkriptioner för att komma ihåg vad som diskuterades.

Fathom bästa funktioner

Skickar automatiskt samtalssammanfattningar och viktiga höjdpunkter till Salesforce eller HubSpot för att hålla kundregistren uppdaterade.

Levererar en sammanfattning efter samtalet direkt till din e-postinkorg, med viktiga citat, uppgifter och uppföljningar.

Alla transkriptioner och anteckningar är privata för dig; ingenting delas om du inte själv väljer att göra det.

Förstå begränsningarna

I möten med begränsat utrymme (som på Zoom eller Google Meet) visas Fathom-botten som en fullvärdig deltagare och tar upp en synlig plats på skärmen.

Fathom-prissättning

Gratis för alltid

Premium: 19 $/användare/månad

Team Edition: 29 $/användare/månad

Team Edition Pro: 39 $/användare/månad

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 5/5 (700+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Så här sa en G2-recensent om Fathom:

Helt felfria mötesreferat och åtgärdspunkter som är helt rätt. Jag älskar hur snabbt referatet dyker upp i min inkorg (inom 60 sekunder efter att mötet avslutats). Mycket enkelt och intuitivt att använda och integreras sömlöst med Zoom och Google Meet. Jag uppskattade den enkla installationen via introduktionsvideo/metod och den snabba supporten/responsen.

Helt felfria mötesreferat och åtgärdspunkter som är helt rätt. Jag älskar hur snabbt referatet dyker upp i min inkorg (inom 60 sekunder efter att mötet avslutats). Mycket enkelt och intuitivt att använda och integreras sömlöst med Zoom och Google Meet. Jag uppskattade den enkla installationen via introduktionsvideo/metod och den snabba supporten/responsen.

⚡ Mallarkiv: Vill du ha koll på dina uppgifter? Med dessa mallar för uppgiftslistor blir det enkelt att organisera prioriteringar, följa framsteg och hantera det dagliga arbetet utan att missa något.

8. Verbit (Bäst för transkription och textning på företagsnivå)

Via Verbit

Verbit är en plattform för transkription och textning som använder en hybridmodell där AI hanterar den initiala transkriptionen, varefter professionella transkriberare snabbt redigerar och granskar transkriptet för att uppnå en nära nog perfekt kvalitet. Den stöder även textning i realtid genom CART (Communication Access Realtime Translation), som ofta används i klassrum, konferenser och Zoom-webbseminarier.

Verbit är utvecklat för företagsanvändning och uppfyller HIPAA-, GDPR- och SOC-2-standarderna samt stöder privata molninstallationer för ökad säkerhet. Plattformen gör det möjligt för användare att skapa domänspecifika ordlistor för att säkerställa att komplexa eller nischade termer transkriberas korrekt. Dessutom erbjuder den live-ljudbeskrivningar för tillgänglighet.

Verbits bästa funktioner

Stöder identifiering av flera talare och kan märka talare med namn eller genom röstprofiler.

Erbjuder översättning av transkriptioner och till och med AI-dubbning för att stödja skapandet av flerspråkigt innehåll.

Verbit har en AI-sammanfattningsfunktion av typen ”Gen V” som automatiskt genererar kortfattade sammanfattningar av möten eller lektioner.

Verbit-begränsningar

Förekomsten av ett stort antal ikoner utspridda över hela användargränssnittet har nämnts som en källa till förvirring.

Verbit-priser

Gratis (upp till 30 minuter)

Självbetjäning: 29 $/månad

Full service: Anpassade priser

Verbit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Verbit?

Så här sa en G2-recensent om Verbit:

Några saker jag gillar med Verbit är dess användarvänliga gränssnitt, noggranna ASR och kundorienterade tillvägagångssätt. Jag använder det varje dag; det är integrerat i vårt system.

Några saker jag gillar med Verbit är dess användarvänliga gränssnitt, noggranna ASR och kundorienterade tillvägagångssätt. Jag använder det varje dag; det är integrerat i vårt system.

🧠 Kul fakta: Hollywood har hemliga arméer av transkriberare. Film- och TV-undertexter skapas ofta av specialiserade transkriberingsföretag – vissa arbetar bildruta för bildruta för att synkronisera dialog, bakgrundsljud och talar-ID perfekt.

9. Fireflies. ai (Bäst för AI-drivna mötesinsikter)

Via Fireflies AI

Fireflies. ai är en AI-mötesassistent i realtid som automatiskt spelar in och transkriberar möten på plattformar som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. Transkriptionerna visas i din Fireflies-instrumentpanel strax efter att mötet har avslutats, komplett med tidsstämplar och talardifferentiering.

Men det handlar inte bara om transkription. Fireflies lägger till ett lager av konversationsintelligens genom att tagga viktiga ögonblick, generera åtgärdspunkter och skapa mötesreferat. Dess sentimentanalys hjälper team att förstå tonfall, medan den smarta sökfunktionen låter dig filtrera konversationer efter nyckelord, frågor, datum eller kategorier.

Fireflies. ai bästa funktioner

Du kan träna Fireflies med ett anpassat ordförråd för att förbättra noggrannheten för specifika termer, akronymer eller produktnamn som används av ditt team.

Integreras med CRM-verktyg som Salesforce och HubSpot, projektledare som Asana och Trello samt molnplattformar som Google Drive och Dropbox.

Erbjuder röst- och talaranalys, såsom talartid per talare, resultatkort och insikter som hjälper chefer att coacha teammedlemmar på ett effektivt sätt.

Fireflies. ai begränsningar

Ibland kan det vara svårt att transkribera och sammanfatta möten korrekt, särskilt i situationer där flera personer talar samtidigt, har starka dialekter eller där det finns bakgrundsljud.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 18 $/plats/månad

Företag: 29 $/plats/månad

Företag: 39 $/plats/månad

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

Så här sa en G2-recensent om Fireflies. ai:

Sammanfattningarna är otroligt noggranna och insiktsfulla, och jag älskar att man kan expandera valfri punkt för att få mer sammanhang (en stor fördel med Pro-planen). Möjligheten att visa mötesammanfattningen tillsammans med den fullständiga transkriptionen sparar enormt mycket tid, och de länkade tidsstämplarna gör det enkelt att hoppa direkt till den del av konversationen man behöver.

Sammanfattningarna är otroligt noggranna och insiktsfulla, och jag älskar att man kan expandera valfri punkt för att få mer sammanhang (en stor fördel med Pro-planen). Möjligheten att visa mötesammanfattningen tillsammans med den fullständiga transkriptionen sparar enormt mycket tid, och de länkade tidsstämplarna gör det enkelt att hoppa direkt till den del av konversationen man behöver.

📚 Läs också: Hur man delar och samarbetar på anteckningar

10. Happy Scribe (Bäst för transkription och undertexter med mänsklig option)

Via Happy Scribe

Happy Scribe är en populär transkriptionsplattform som erbjuder AI-genererade transkriptioner på över 120 språk och dialekter. Det är enkelt att komma igång: ladda bara upp din fil, välj språk och få en tidsstämplad transkription inom några minuter. Verktyget lägger automatiskt till skiljetecken, versaler och kan identifiera och märka olika talare för enkel granskning.

Happy Scribe erbjuder också flexibilitet att uppgradera alla AI-transkriptioner till mänsklig noggrannhet med ett enda klick. Det har också en robust undertextredigerare som inte bara transkriberar tal utan också genererar tidsinställda undertexter som är redo för export. Du kan slå ihop, dela och justera undertextrader och till och med inkludera SDH (undertexter för döva och hörselskadade) med ljudbeskrivningar eller talaretiketter.

Happy Scribe bästa funktioner

Redigeraren synkroniseras med ljudvågformer för enkel verifiering och inkluderar sök-och-ersätt-funktion samt möjligheten att tagga anpassade talarnamn.

Du kan bjuda in medarbetare att redigera transkriptioner i plattformen eller exportera filer i Word- eller TXT-format för offlinebruk.

Det finns också en kommentarfunktion, så att du kan lämna anteckningar eller frågor på vissa tidsstämplar till kollegor (t.ex. "Otydligt ord här, vänligen dubbelkolla").

Begränsningar för HappyScribe

Avsaknaden av en mobilapp, vilket hindrar användare från att komma åt plattformen när de är på språng och begränsar produktiviteten för dem som föredrar att arbeta från mobila enheter.

Priser för HappyScribe

Gratis

Startpaket: Betala efter användning (från 12 dollar per 60 minuter)

Lite: 9 $/månad

Pro: 29 $/månad

Företag: 80 $/månad

Betyg och recensioner av Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Happy Scribe?

Så här sa en G2-recensent om Happy Scribe:

Det är lika enkelt som att ladda upp en ljudfil och vänta en minut. Sedan behöver du bara korrigera de 10 % som inte kunde transkriberas automatiskt. Dessutom är det möjligt att spela upp ljudet medan du korrigerar texten, vilket gör arbetet mycket enklare.

Det är lika enkelt som att ladda upp en ljudfil och vänta en minut. Sedan behöver du bara korrigera de 10 % som inte kunde transkriberas automatiskt. Dessutom är det möjligt att spela upp ljudet medan du korrigerar texten, vilket gör arbetet mycket enklare.

11. Google Cloud Speech-to-Text (bäst för utvecklare och skalbar tal-API)

Google Cloud Speech-to-Text är ett utvecklarvänligt API i företagsklass som konverterar ljud till text i stor skala. Istället för ett traditionellt användargränssnitt erbjuder det en robust backend-motor som är byggd för att driva appar, röstbots och automatiserade arbetsflöden. Det stöder både realtidsströmning och batchtranskription, vilket innebär att du kan strömma live-ljud med låg latens eller ladda upp förinspelade filer för att få detaljerade transkriptioner med tidsstämplar.

API:et kan enkelt skalas upp för stora volymer och innehåller avancerade verktyg som igenkänningsmetadata, automatisk interpunktion och konfidenspoäng på ordnivå, vilket hjälper utvecklare att finjustera transkriptionskvaliteten. Utvecklare kan ytterligare förbättra noggrannheten genom att tillhandahålla ett anpassat ordförråd (t.ex. varumärkesnamn eller domänspecifika termer).

De bästa funktionerna i Google Cloud Speech-to-Text

Du kan träna anpassade talmodeller med AutoML (för närvarande i begränsad lansering) eller välja förbättrade telefon- och videomodeller för bättre noggrannhet i specialiserade ljudscenarier.

Stöder talardiarisering, automatisk märkning av talare utan manuell inmatning

Erbjuder alternativa transkriptioner för otydliga ljudsegment, vilket ger utvecklare flexibilitet att välja den mest exakta tolkningen.

Begränsningar för Google Cloud Speech-to-Text

Vissa användare har rapporterat märkbara fördröjningar under realtidstranskription, vilket kan påverka effektiviteten och responsen hos live-talbearbetning.

Priser för Google Cloud Speech-to-Text

Baserat på mängden ljud som bearbetas varje månad, mätt i sekundersintervall. Till exempel börjar standardigenkänning i V2 på 0,016 dollar per minut och minskar med högre användning, medan medicinska modeller är gratis de första 60 minuterna och sedan kostar 0,078 dollar per minut.

Betyg och recensioner för Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Cloud Speech-to-Text?

Så här sa en G2-recensent om Google Cloud Speech-to-Text:

Det gör ett fantastiskt transkriptionsjobb som är exakt och kräver mycket lite redigering. Det är trevligt att ha alternativ till andra produkter, särskilt med Google, eftersom de integreras i alla produktlinjer och finns på molndrevet.

Det gör ett fantastiskt transkriptionsjobb som är exakt och kräver mycket lite redigering. Det är trevligt att ha alternativ till andra produkter, särskilt med Google, eftersom de integreras i alla produktlinjer och finns på molndrevet.

Transkriptionsverktyg hjälper dig att fånga upp konversationer, möten och idéer från ljud- eller videofiler. Men när transkriberingen är klar krävs det fortfarande ett organiserat och användarvänligt utrymme för att hantera allt som följer, såsom redigeringar, innehållsplanering eller teamuppdateringar.

