De 11 bästa Tactiq-alternativen och konkurrenterna

Möten är viktiga för hybrid- och distansarbete, eftersom de hjälper team att samarbeta, fatta beslut och driva projekt framåt. Men låt oss vara ärliga – för många möten kan kännas överväldigande och ofta bli ett stort produktivitetshinder!

⏳ Studier visar att anställda i genomsnitt spenderar 31 timmar per månad på improduktiva möten! Tänk dig hur mycket mer som skulle kunna åstadkommas med AI-driven möteshantering!

Det är där transkriptionsverktyg för möten som Tactiq kommer in. De hjälper till att effektivisera anteckningar och mötesreferat, men Tactiq är inte det enda alternativet som finns. Det finns ett brett utbud av AI-transkriptionsverktyg, som alla erbjuder unika funktioner för anteckningar, sammanfattningar och samarbete.

Läs vidare för att utforska de 11 bästa Tactiq-alternativen som kan hjälpa dig att spara tid, öka produktiviteten och göra möten mer effektiva!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb jämförelse av de 11 bästa Tactiq-alternativen och deras utmärkande funktioner: ✅ ClickUp : Det bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete ✅ Otter. ai: Bäst för transkription i realtid och automatiserade mötesanteckningar ✅ Fireflies. ai: Bäst för AI-driven konversationsintelligens ✅ Rev: Bäst för högprecis transkription utförd av människor och AI ✅ Sonix: Bäst för transkription och översättning av flera språk ✅ Fathom AI: Bäst för sälj- och kundtjänstteam ✅ Fellow: Bäst för strukturerade mötesagendor och samarbetsanteckningar ✅ Descript: Bäst för transkription av poddar och videor med AI-redigering ✅ tl;dv: Bäst för videomöten med AI-transkription ✅ Avoma: Bäst för AI-drivna insikter och teamsamarbete ✅ MeetGeek: Bäst för automatiserad möteshantering och uppföljning

Vad ska du leta efter i Tactiq-alternativ?

Att välja rätt alternativ till Tactiq beror på ditt teams behov – oavsett om det handlar om transkription i realtid, AI-drivna mötesreferat eller bättre samarbete kring uppföljningsuppgifter.

Här är några viktiga punkter att tänka på:

Transkriptionsnoggrannhet : Leta efter AI-drivna verktyg som ger mycket noggranna transkriptioner av möten i realtid.

Kompatibilitet med flera plattformar : Se till att verktyget fungerar smidigt med din : Se till att verktyget fungerar smidigt med din möteshanteringsprogramvara , oavsett om det är Zoom, Google Meet, Microsoft Teams eller andra plattformar.

AI-sammanfattningar och insikter : Förutom mötesanteckningar bör verktyget också kunna generera koncisa, AI-drivna sammanfattningar och praktiska insikter för att ge dig en övergripande översikt över varje möte.

Talareidentifiering : Det valda Tactiq-alternativet bör kunna skilja mellan olika talare i konversationer så att du vet exakt vem som sagt vad.

Sökbara och delbara anteckningar : Välj programvara som gör det enkelt att söka, tagga och dela mötesanteckningar.

Anpassning och formatering : Hitta verktyg som låter dig redigera, markera och formatera AI-mötesutskrifterna efter behov så att de passar din organisations format för anteckningar.

Säkerhet: Eftersom dina kontorsmöten ofta innehåller konfidentiell information bör du se till att plattformen erbjuder höga krypteringsstandarder och uppfyller lagstadgade krav som GDPR eller HIPAA.

De 11 bästa Tactiq-alternativen att utforska

Tactiq är utmärkt för att tillhandahålla transkriptioner och AI-drivna sammanfattningar i realtid under möten, men det är inte det enda verktyget som kan hjälpa dig att maximera produktiviteten under möten.

De bästa alternativen går utöver grundläggande transkription och erbjuder AI-drivna insikter för projektmöten, sömlös integration med Zoom, Microsoft Teams och Google Meet samt specialiserade funktioner anpassade för olika team. 🎯

Här är de 11 bästa Tactiq-alternativen, var och en utvald för sina unika funktioner och förmåga att öka produktiviteten på sätt som Tactiq kanske inte kan:

1. ClickUp (Bästa AI-drivna mötesreferat, uppgiftshantering och samarbete)

Få en detaljerad översikt över all din mötesinformation, inklusive agenda, anteckningar, deltagare, tilldelade uppgifter och mer i ClickUp Meetings-instrumentpanelen

Som den ultimata appen för arbete gör ClickUp mer än bara sammanfattar möten – den optimerar hela mötesprocessen. Från schemaläggning och realtidssamarbete till AI-genererade mötesanteckningar och automatiserade uppföljningar säkerställer ClickUp att varje möte är produktivt och genomförbart.

Börja med ClickUp Meetings, som låter dig dokumentera alla dina mötesdokument, från dagordningar och diskussionspunkter till uppföljningspunkter, på ett och samma ställe. Använd det för att fånga upp alla viktiga diskussionspunkter i ClickUp Docs, via superrika redigeringsfunktioner, checklistor och /slash-kommandon för snabba åtgärder.

När du har agendan klar lägger du till ClickUps AI Meeting Notetaker i din kalenderinbjudan! Den deltar i mötena tillsammans med dig och samlar all viktig mötesinformation, inklusive sammanfattning, mötesanteckningar, åtgärdspunkter och möteshöjdpunkter, i ett privat dokument. Just det – du kan fokusera på själva mötet istället för att stressa med att göra anteckningar.

Efter mötet kan du enkelt dela sammanfattningen med ditt team och sedan gemensamt redigera och förtydliga specifika punkter med hjälp av ClickUp Docs, ett verktyg för realtidssamarbete.

När du har en gedigen uppsättning åtgärdspunkter kan du använda ClickUp Brain för att:

Skapa åtgärdspunkter från mötesanteckningar och prioritera uppgifter utan manuellt arbete.

Ställ specifika frågor om mötet eller uppgifterna och få detaljerad information via alla relevanta dokument och åtgärdspunkter.

Använd kraften i AI-skrivande för att förfina dina mötesanteckningar, skriva utkast till e-postmeddelanden, kontrollera grammatik och till och med skriva detaljerade rapporter med hjälp av några enkla uppmaningar.

Fånga enkelt mötesanteckningar och diskussioner från alla möten med ClickUp Brain

Det hjälper dig också att visualisera försäljningspipeline, spåra affärer, tilldela uppgifter, utlösa händelsebaserade åtgärder med hjälp av automatisering och hantera alla dina mötesåtgärder på en enda plattform. Detta gör det till det ultimata valet för säljteam, projektledare och kundteam, eftersom det gör att du kan öka effektiviteten och kombinera alla dina försäljningsaktiviteter på en enda plattform.

Du kan också använda ClickUps färdiga mallar för att standardisera dokumentationen och enkelt ta mötesanteckningar. Till exempel är ClickUps mall för mötesprotokoll idealisk för att strukturera och lagra viktiga mötesdetaljer, beslut och åtgärdspunkter på ett enda ställe. Denna mall säkerställer att alla viktiga punkter som diskuteras under möten dokumenteras tydligt och konsekvent, vilket underlättar uppföljningen och förbättrar teamets ansvarstagande.

Få gratis mall Skriv detaljerade mötesprotokoll med ett enhetligt format med hjälp av ClickUp-mallen för mötesprotokoll.

Med denna anpassningsbara mall kan du:

Organisera all din mötesinformation på ett ställe, till exempel information om deltagare, agenda, åtgärdspunkter, nästa steg osv.

Spåra de viktigaste lärdomarna från mötet och skapa korrekta sammanfattningar för alla intressenter.

Tilldela åtgärder till specifika teammedlemmar och följ upp framstegen för att säkerställa att dina möten alltid är produktiva.

Dessutom håller ClickUps mall för mötesanteckningar alla diskussioner strukturerade och sökbara för enkel referens. Denna mall är idealisk för säljteam som behöver ett centraliserat utrymme för att logga kundkonversationer, spåra affärsförlopp och säkerställa att inga viktiga insikter går förlorade.

Spela in din skärm och dela detaljerad information med dina team med hjälp av ClickUp Clips

Dessutom kan du med ClickUp Clips spela in och dela skärminspelningar, vilket minskar antalet onödiga möten. Istället för att hålla ett detaljerat teammöte kan du enkelt spela in en skärminspelning om en viss funktion eller produktgenomgång och dela den med dina team.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera uppföljningsuppgifter genom att konvertera mötesanteckningar till praktiska ClickUp-uppgifter.

Konfigurera ClickUp Automations för att automatiskt skicka e-postmeddelanden, påminnelser om uppgifter och statusuppdateringar efter mötet.

Samarbeta i realtid med ClickUp Docs och gör mötena mer strukturerade och produktiva.

Skapa whiteboards och tankekartor för att visuellt organisera mötesdiskussioner och arbetsflöden med hjälp av ClickUp Whiteboards

Integrera sömlöst med över 1000 verktyg som Zoom, MS Teams och Google Meet för enkel möteshantering.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Med sina AI-drivna mötesfunktioner och smidiga samarbetsverktyg har ClickUp imponerat på team inom olika branscher. En användarrecension nämner:

Detta är vår allt-i-ett-resurs för projektinformation, samarbete och hantering av teammedlemmar. Den gör det möjligt för oss att samla allt på ett ställe, inklusive projektspecifik kommunikation.

Detta är vår allt-i-ett-resurs för projektinformation, samarbete och hantering av teammedlemmar. Den gör det möjligt för oss att samla allt på ett ställe, inklusive projektspecifik kommunikation.

2. Otter. ai (Bäst för realtidstranskription och automatiserade mötesanteckningar)

Otter. ai är ett ledande AI-drivet transkriptionsverktyg för möten som är känt för sin snabbhet och noggrannhet. Det är utmärkt för att fånga konversationer i realtid, vilket gör det ovärderligt för att generera omedelbara mötesanteckningar och sökbara transkriptioner.

Med Otter.ai kan användare samarbeta på anteckningar i realtid, markera viktiga punkter, lägga till kommentarer och dela insikter direkt med sitt team. Dess AI-drivna sammanfattningar extraherar automatiskt viktiga beslut, åtgärdspunkter och väsentliga slutsatser, så att ingenting missas.

Otter. ai bästa funktioner

Transkribera möten och ljudsamtal i realtid med hög noggrannhet.

Använd AI-drivna mötesreferat för att extrahera viktiga insikter, åtgärdspunkter och beslut.

Detektera olika talare och skilj dem åt även i bullriga miljöer för korrekt transkription i gruppmöten.

Integrera med plattformar som Google Meet, MS Teams, Dropbox och Zoom för smidig åtkomst till mötesinspelningar.

Otter. ai-begränsningar

Avancerade funktioner som sentimentanalys kräver ett betalt abonnemang.

Premiumabonnemang krävs för fullständiga transkriptions- och lagringsfunktioner för möten.

Otter. ai-priser

Grundläggande: Gratis för alltid

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag : 30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Otter. ai har blivit populärt för sin exakta transkription i realtid och AI-drivna sammanfattningar. En användare säger:

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i telefonen, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in en ljudtranskription.

Det jag gillar mest med Otter är att jag kan ägna min fulla uppmärksamhet åt dem jag pratar med i telefonen, utan att behöva göra anteckningar hela tiden. Samtalen blir mer fria, jag kan ställa fler frågor och få fram mycket mer information, eftersom jag vet att Otter gör anteckningar och spelar in en ljudtranskription.

3. Fireflies. ai (Bäst för AI-driven konversationsintelligens)

Fireflies. ai är ett av de populära alternativen till Tactiq. Det hjälper team att automatisera anteckningar under möten, särskilt för sälj- och kundtjänstteam. Dess främsta styrka är en AI-driven mötesassistent som fångar upp viktiga konversationer, extraherar åtgärdspunkter och skapar sökbara mötesanteckningar för senare referens.

Det går utöver grundläggande transkription genom att erbjuda funktioner som konversationsintelligens och CRM-integrationer, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för sälj- och marknadsföringsteam som vill förbättra sina resultat. Detta hjälper dig att få värdefulla insikter från kundinteraktioner, identifiera viktiga trender och effektivt coacha dina team.

Fireflies. ai bästa funktioner

Fånga automatiskt viktiga åtgärdspunkter från säljmöten och kundsamtal, vilket gör det enkelt att skicka uppföljningsmejl eller vidta nästa steg.

Transkribera konversationer med hög noggrannhet, även med flera talare, med hjälp av taligenkänningsfunktioner.

Analysera konversationer med AI-insikter för att förstå problem och förbättra produktiviteten.

Integrera med över 20 populära plattformar, inklusive Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce och andra.

Fireflies. ai begränsningar

Priset kan vara ett hinder för mindre team eller enskilda användare, vilket gör det mindre tillgängligt för budgetmedvetna yrkesverksamma.

Det saknar inbyggda projektledningsfunktioner, vilket innebär att det inte erbjuder funktioner för uppgiftspårning, vilket kräver ytterligare verktyg för arbetsflödeshantering.

Fireflies. ai-priser

Gratis för alltid

Pro : 18 $/månad per användare

Företag : 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Här är vad en användare sa om detta verktyg:

Jag älskar att Fireflies ger mig friheten att vara en aktiv lyssnare och deltagare i de möten som det spelar in och transkriberar. Jag är inte längre bunden till min penna och anteckningsbok. Jag gillar också att om jag missar ett möte kan jag läsa sammanfattningen och transkriptet för att ta reda på vad som verkligen hände.

Jag älskar att Fireflies ger mig friheten att vara en aktiv lyssnare och deltagare i de möten som det spelar in och transkriberar. Jag är inte längre bunden till min penna och anteckningsbok. Jag gillar också att om jag missar ett möte kan jag läsa sammanfattningen och transkriptet för att ta reda på vad som verkligen hände.

4. Rev (bäst för högprecis transkription av människor och AI)

via Rev

Rev är en väletablerad aktör inom transkriptionsbranschen som erbjuder både AI-drivna transkriptioner och möjlighet till manuellt redigerade transkriptioner. Denna kombination balanserar hastighet och noggrannhet och passar dem som behöver tillförlitliga mötesanteckningar utan att kompromissa med kvaliteten.

AI-transkriptioner är snabba och kostnadseffektiva, men mänsklig redigering garanterar högsta möjliga noggrannhet för viktiga möten. Rev är särskilt användbart för branscher där precision är avgörande, såsom juridik, medicin och finans.

Rev bästa funktioner

Använd AI-driven transkription för online-möten med snabba och effektiva resultat.

Använd transkriptionstjänster som redigeras av människor för viktiga möten eller personliga möten för garanterad noggrannhet.

Få support för över 15 språk, med identifiering av flera talare och översättningstjänster som också finns tillgängliga på begäran.

Rev-begränsningar

AI-sammanfattningar och transkriptioner är kanske inte lika exakta som manuellt redigerade transkriptioner i komplexa möten eller bullriga miljöer.

Rev-prissättning

Gratis för alltid

Grundläggande: 14,99 $/månad per användare

Pro: 34,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Rev-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

5. Sonix (bäst för transkription och översättning av flera språk)

via Sonix

Sonix är ett av de bästa alternativen till Tactiq eftersom det är specialiserat på flerspråkig transkription och översättning, vilket gör det till en idealisk lösning för företag som verkar i ett globalt sammanhang.

Verktyget är känt för sin noggrannhet och snabbhet och använder AI-transkription för att snabbt omvandla dina mötesinspelningar till välstrukturerade transkriptioner. Det erbjuder också en robust uppsättning redigeringsfunktioner som gör det möjligt för användare att finjustera transkriptioner, korrigera fel och enkelt markera viktiga moment.

Sonix bästa funktioner

Transkribera ljud- och videomöten på över 53 språk, vilket gör det perfekt för dina globala team.

Få enkla sökalternativ för att snabbt hitta mötesanteckningar med hjälp av viktiga nyckelord och fraser.

Integrera med populära verktyg som Dropbox, Zoom, Microsoft Teams och Google Meet.

Skydda dina känsliga data med krypterade uppladdningar och filhantering.

Sonix begränsningar

Även om flerspråkigt stöd är en styrka kan noggrannheten variera beroende på vilket språk som väljs.

Sonix prissättning

Standard : 0 $/månad

Premium : 16,50 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Sonix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

💡 Bonustips: Planerar du att använda AI för att ta mötesanteckningar? Följ dessa steg för att göra det effektivt: 🎙 Säkerställ tydlig ljudkvalitet för korrekt transkription och minimala fel. 📌 Markera viktiga punkter och åtgärdspunkter för att underlätta uppföljningen. 📤 Dela och organisera anteckningar i en central arbetsyta för smidigt teamsamarbete.

6. Fathom AI (bäst för sälj- och kundtjänstteam)

via Fathom AI

Fathom AI är ett AI-transkriptionsverktyg som går utöver enkel anteckning och erbjuder företag ett verktyg för att extrahera viktiga slutsatser och praktiska insikter. Detta verktyg är särskilt utformat för att stödja virtuella team och säljteam som behöver säkerställa att viktiga mötesdetaljer registreras korrekt utan manuell inblandning.

Denna AI-assistent är välkänd för sitt användarvänliga gränssnitt, som möjliggör snabb installation och enkel integration i befintliga arbetsflöden. Det är ett av de bästa Tactiq-alternativen, med funktioner som anteckningsmärkning, realtidssamarbete och praktiska påminnelser för att säkerställa att teamen håller sig samordnade.

Fathom AI:s bästa funktioner

Använd AI-drivna mötesreferat för att extrahera viktig information och åtgärdspunkter från alla möten.

Sortera anteckningar med ett smart markeringssystem och anteckningsmärkning för att enkelt kategorisera din diskussion utifrån ämne, tema eller andra kategorier.

Exportera mötesreferat i flera format, till exempel PDF eller CSV.

Fathom AI:s begränsningar

Begränsat antal transkriptionsspråk, vilket kan vara ett problem för flerspråkiga möten.

Endast integration med Zoom, vilket begränsar användningen till team som förlitar sig på andra mötesplattformar.

Priser för Fathom AI

Gratis för alltid

Premium : 19 $/månad per användare

Team Edition : 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 5/5 (över 600 recensioner)

🍭 Bonustips: Undrar du hur du kan ha produktiva möten? Här är några tips att följa: ✅ Sätt upp en tydlig agenda för att hålla diskussionerna fokuserade och effektiva. ⏳ Experimentera med kortare mötesformat för att undvika onödiga tidsförluster. 🤝 Uppmuntra aktivt deltagande via omröstningar eller interaktiva element för att säkerställa att allas röster hörs.

7. Fellow (bäst för strukturerade mötesdagordningar och samarbetsanteckningar)

via Fellow

Fellow är en AI-assistent utformad för team som prioriterar samarbetsbaserade mötesanteckningar och effektiv agendaskapande. Detta verktyg effektiviserar planering och organisering av möten genom att göra det möjligt för användare att skapa delade mötesagendor före möten och ta samarbetsbaserade anteckningar.

Verktygets främsta styrka ligger i dess fokus på teamsamarbete, med alla funktioner som hjälper team att hålla koll på åtgärder, fattade beslut och öppna frågor. Det är särskilt användbart för projektledare, säljteam och kundtjänstteam, som behöver se till att alla teammedlemmar är samordnade och har klarhet om nästa steg.

Fellow bästa funktioner

Skapa samarbetsbaserade mötesprotokoll med agenda, så att flera deltagare kan bidra i realtid.

Skapa en gemensam agenda före mötena så att du kan främja organiserade och effektiva online-möten.

Integrera sömlöst med stora plattformar som Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack och andra.

Följ enkla återkopplingar och uppföljningar efter möten för att säkerställa att åtgärder från tidigare möten spåras.

Begränsningar

Den kostnadsfria planen har flera begränsningar för AI-anteckningsfunktionerna, med transkribering, inspelning och anteckningsbegränsningar på maximalt 5 möten per användare.

Fokuserar främst på mötesarbetsflöden; begränsade projektledningsfunktioner utöver åtgärdspunkter.

Priser för kollegor

Gratis för alltid

Team : 7 $/månad per användare

Företag : 15 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Andra användares betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (30+ recensioner)

En användarrecension nämner :

Fellow har avsevärt förbättrat min organisation och produktivitet när det gäller möten. Det gör att jag kan gå in i varje dag otroligt väl förberedd, vilket gör att jag kan vara mer närvarande och uppmärksam under den tid jag tillbringar i möten. Och när jag inte kan delta i ett möte är de inspelningar och transkriptioner som Fellows AI genererar bättre än någon annan plattform jag har använt.

Fellow har avsevärt förbättrat min organisation och produktivitet när det gäller möten. Det gör att jag kan gå in i varje dag otroligt väl förberedd, vilket gör att jag kan vara mer närvarande och uppmärksam under den tid jag tillbringar i möten. Och när jag inte kan delta i ett möte är de inspelningar och transkriptioner som Fellows AI genererar bättre än någon annan plattform jag har använt.

📮 ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

8. Descript (Bäst för transkribering av poddar och videor med AI-redigering)

via Descript

Descript är ett transkriptionsverktyg för ljud och video som utmärker sig för sina redigeringsfunktioner. Det är särskilt populärt bland dem som behöver transkribera poddar, online-möten, videoinspelningar eller annat ljudinnehåll och samtidigt behöver redigera eller producera media.

Många Tactiq-alternativ erbjuder grundläggande transkription, men Descripts unika textbaserade redigering och omfattande funktionsuppsättning gör det till något alldeles extra. Det innebär att du kan integrera transkription och redigering i ett enda arbetsflöde utan att behöva separat programvara för videoredigering.

Descripts bästa funktioner

Redigera ljud- och videofiler direkt från transkriptioner, vilket gör det enkelt att klippa, splittra eller redigera dina medier.

Använd skärminspelningsfunktionen för att spela in online-möten eller presentationer tillsammans med transkription i realtid.

Automatisera video- och ljudredigeringsprocessen med hjälp av AI-drivna redigeringsfunktioner för att ta bort fyllnadsord som "um" eller "uh" i både ljud och video.

Begränsningar för Descript

Den kostnadsfria planen har begränsade funktioner för AI-mötesanteckningar eller möteshöjdpunkter jämfört med andra Tactiq-alternativ.

Det har en brant inlärningskurva för nya användare som inte är bekanta med video- eller ljudredigeringsverktyg.

Descript-priser

Gratis för alltid

Hobbyist : 19 $/månad per användare

Skapare : 35 $/månad per användare

Företag : 50 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🔎 Visste du att? Harvard Business Research har funnit att 70 % av anställda klagar över att frekventa möten hindrar dem från att slutföra sina uppgifter i tid. Det finns definitivt utrymme för förbättringar!

9. tl;dv (Bäst för videomöten med AI-transkription)

tl;dv (förkortning för Too Long; Didn’t View) är ett unikt AI-transkriptionsverktyg som är utformat för dem som specifikt vill spara tid och få med sig de viktigaste punkterna från virtuella möten. Denna AI-mötesassistent sammanfattar automatiskt viktiga mötespunkter och ger användarna koncisa sammanfattningar som lyfter fram praktiska insikter.

Detta gör det idealiskt för projektledare, säljteam och kundansvariga som behöver ett transkriptionsverktyg i realtid för att lyfta fram viktiga punkter och snabbt sammanfatta information.

tl;dv bästa funktioner

Få omedelbara mötesreferat som fångar de viktigaste detaljerna från alla virtuella möten.

Använd anpassningsbara mallar för mötesanteckningar för olika användningsområden, till exempel projektuppdateringar, säljmöten eller brainstorming-sessioner.

Möjlighet att markera viktiga punkter om möten i ditt CRM-system eller överföra relevanta uppgifter till Jira, Slack eller något annat verktyg du använder.

tl;dv-begränsningar

Det saknar avancerade funktioner som att redigera anteckningar eller anpassa mötesanteckningar i ett visst format.

Vissa användare rapporterar att verktyget ofta har svårt med möten där flera personer talar samtidigt eller där diskussionerna är mycket snabba och komplexa.

tl;dv-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 29 $/månad per användare

Företag : 98 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

tl;dv betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: NA

Användare uppskattar tl;dv för dess förmåga att transkribera flerspråkiga möten. En användare säger:

Jag har använt tl;dv ett tag nu efter att ha utvärderat många alternativ. Eftersom jag arbetar med marknadsundersökningar är det otroligt användbart för att fånga insikter från intervjuer och analysera transkriptionerna i detalj, som är felfria – även på olika språk (jag har testat det på spanska, engelska, engelska med personer från Mellanöstern och engelska med personer från Indien). Så jag skulle säga att det är ganska idiotsäkert.

Jag har använt tl;dv ett tag nu efter att ha utvärderat många alternativ. Eftersom jag arbetar med marknadsundersökningar är det otroligt användbart för att fånga insikter från intervjuer och analysera transkriptionerna i detalj, som är felfria – även på olika språk (jag har testat det på spanska, engelska, engelska med personer från Mellanöstern och engelska med personer från Indien). Så jag skulle säga att det är ganska idiotsäkert.

10. Avoma (Bäst för AI-drivna insikter och teamsamarbete)

via Avoma

Avoma är en AI-mötesassistent som fokuserar på att vara en enda plattform för hantering av interna och externa interaktioner.

Det transkriberar möten och analyserar dem för att generera sammanfattningar, insikter och åtgärdspunkter, så att teamen kan fokusera på uppföljningsuppgifter istället för att gå igenom hela konversationer. Med automatisk ämnesdetektering, sentimentanalys och affärsinformation kan du extrahera användbara insikter från dina konversationer och förbättra beslutsfattandet.

Avomas bästa funktioner

Spela in och transkribera kundsamtal och möten automatiskt med hjälp av avancerade AI-drivna transkriptionsfunktioner.

Analysera konversationer och mötesdetaljer med AI-aktiverade konversationsintelligensfunktioner.

Identifiera viktiga ämnen och trender i kundinteraktioner med hög noggrannhet.

Utvärdera kundernas åsikter, viktiga diskussionspunkter och engagemangsnivåer i din analys efter mötet.

Avomas begränsningar

Dess funktioner kan vara överväldigande för användare som letar efter en mer grundläggande automatiserad lösning för anteckningar.

Priserna för avancerade funktioner och djupare mötesinsikter är höga jämfört med andra Tactiq-alternativ.

Avoma-priser

AI Meeting Assistant : 29 $/månad per användare (faktureras årligen)

Conversation Intelligence : 69 $/månad per användare (faktureras årligen)

Revenue Intelligence: 99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Användarna uppskattar Avomas funktioner, som är en kombination av verktyg för transkribering av möten och verktyg för intäktsanalys. En användare säger:

Det mest användbara med Avoma för mig är feedbacken efter mina samtal. Till exempel hur mycket jag pratade jämfört med hur mycket kunden pratade under samtalen. Jag tenderar att prata för mycket under vissa samtal, så det har gjort det möjligt för mig att se tillbaka på dem och se hur mycket jag tenderar att göra det. En annan funktion som jag använder för varje samtal är poängkortfunktionen. Bara detta har bidragit till att höja kvaliteten på mina samtal.

Det mest användbara med Avoma för mig är feedbacken efter mina samtal. Till exempel hur mycket jag pratade jämfört med hur mycket kunden pratade under samtalen. Jag tenderar att prata för mycket under vissa samtal, så det har gjort det möjligt för mig att se tillbaka på dem och se hur mycket jag tenderar att göra det. En annan funktion som jag använder för varje samtal är poängkortfunktionen. Bara detta har bidragit till att höja kvaliteten på mina samtal.

11. MeetGeek (Bäst för automatiserad möteshantering och uppföljning)

via MeetGeek*

MeetGeek är en AI-driven mötesassistent som automatiserar processen för inspelning, transkription och sammanfattning av möten. Verktyget är idealiskt för företag som vill följa upp mötesresultat, särskilt inom försäljning, kundframgång och projektledning.

Verktyget använder AI för att minska den administrativa bördan i samband med möten, så att deltagarna kan fokusera på diskussionen. Detta gör det till ett utmärkt val för team som vill minimera uppgifterna efter mötet och säkerställa en konsekvent uppföljning.

MeetGeeks bästa funktioner

Spela in och transkribera möten automatiskt med hög noggrannhet med hjälp av AI-drivna funktioner för transkribering av möten.

Skapa automatiska sammanfattningar av mötesdiskussioner med viktiga slutsatser och åtgärdspunkter.

Tagga ytterligare åtgärdspunkter och tilldela uppföljningar efter möten automatiskt.

Integrera med andra videokonferensplattformar som Zoom, Microsoft Teams, Google Meet och andra.

Begränsningar för MeetGeek

Det automatiserar visserligen mötesanteckningar och uppföljningar, men erbjuder inte samma djupgående analys eller konversationsintelligens som andra Tactiq-alternativ.

Priser för MeetGeek

Grundläggande: Gratis för alltid

Pro : 19 $/månad per användare

Företag : 39 $/månad per användare

Enterprise: 59 $/månad per användare

MeetGeek-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Användarna uppskattar hur denna AI-drivna mötesassistent hjälper till att transkribera möten. En användare säger:

Jag älskar att jag inte behöver göra några anteckningar, ta noteringar eller ens försöka lista ut vad jag missar, för även om jag inte är närvarande vid mötet kommer MeekGeek att vara där för mig och sammanfatta allt i detalj! Det hjälper dig att hålla ordning och alltid ligga steget före!

Jag älskar att jag inte behöver göra några anteckningar, ta noteringar eller ens försöka lista ut vad jag missar, för även om jag inte är närvarande vid mötet kommer MeekGeek att vara där för mig och sammanfatta allt i detalj! Det hjälper dig att hålla ordning och alltid ligga steget före!

Bonus AI-mötesverktyg att utforska Utöver de populära Tactiq-alternativen som vi har täckt, finns det några mindre kända men ändå kraftfulla AI-drivna mötesassistenter som är värda att utforska: Jamworks : En smart mötesassistent utformad för studenter och yrkesverksamma, som gör det möjligt för dem att spela in, transkribera och markera viktiga diskussioner.

Sembly AI : En avancerad AI-driven assistent som transkriberar, sammanfattar och extraherar viktiga insikter från möten samtidigt som den integreras med Slack och Trello.

Supernormal : Ett lättviktigt AI-anteckningsverktyg som fångar upp och organiserar mötesdiskussioner i realtid med automatiska sammanfattningar.

Ta kontroll över dina möten med ClickUp

Rätt transkriptionsverktyg för möten kan förändra hur ditt team samarbetar och öka produktiviteten. Tactiq är ett bra val, men de alternativ vi har undersökt erbjuder unika funktioner som kanske passar dina behov bättre.

Det är där ClickUp utmärker sig. Med AI-driven mötestranskription, automatiserade åtgärdspunkter och smidiga samarbetsverktyg säkerställer ClickUp att varje möte är produktivt och genomförbart – oavsett om du arbetar med försäljning, kundframgång eller projektledning.

Börja använda ClickUp idag och upplev ett smartare sätt att hantera möten, följa upp framsteg och driva resultat! 🚀