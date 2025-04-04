De 11 bästa alternativen till Notta för noggrann transkription

Det är lätt att tappa fokus under långa möten, men transkriptioner hjälper dig att hänga med. Vad är haken? Manuell transkription är långsam och, ärligt talat, tråkig. Det är där AI-transkriptionsverktyg som Notta försöker göra det enklare.

Men här är saken – Notta har inte det mest intuitiva gränssnittet, och om engelska inte är ditt modersmål kan transkriptionerna vara osäkra. Det har också svårt att identifiera talare, vilket gör det svårare att följa konversationer i möten med flera talare.

Om du letar efter ett alternativ till Notta eller till och med en AI-transkriptionsprogramvara som erbjuder mer exakta transkriptioner, bättre användarvänlighet och avancerade funktioner, har du kommit rätt.

Efter en veckas testning (och alldeles för mycket kaffe) har vi sammanställt de 11 bästa alternativen till Notta – med en genomgång av deras viktigaste funktioner, nackdelar och priser för att hjälpa dig att hitta det perfekta AI-transkriptionsverktyget för dina behov.

Låt oss sätta igång!

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Notta?

Om det Notta-alternativ du väljer inte uppfyller alla dina krav, hamnar du tillbaka på ruta ett. För att bespara dig besväret, här är några viktiga funktioner att leta efter i ett effektivt AI-transkriptionsverktyg:

Noggrann AI-driven transkription: Välj ett alternativ till Notta med precis automatisk transkription och avancerade funktioner som talaridentifiering, känslodetektering och sentimentanalys för djupare insikter.

Säkerhet: Välj ett verktyg med end-to-end-kryptering och som uppfyller branschstandarder som SOC 2 och GDPR, särskilt om du arbetar inom finans eller hälso- och sjukvård.

Samarbete i realtid: Hitta en transkriptionsprogramvara som stöder delade arbetsytor, teambehörigheter och redigering i realtid för att öka produktiviteten.

Undertexter och språköversättning: Välj ett alternativ som genererar undertexter och översätter videor så att du kan nå en global publik.

Kostnadseffektivitet: Leta efter ett AI-transkriptionsverktyg med flexibla prisplaner som kan anpassas efter ditt företag utan att belasta din budget.

Flera integrationer: Välj programvara som kan anslutas till dina befintliga CRM-, projektlednings- och kommunikationsverktyg för ett smidigt arbetsflöde.

Offlinefunktioner: Välj en konkurrent till Notta som fungerar utan internetuppkoppling, så att du kan transkribera ljud- och videofiler när som helst och var som helst.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en superapp som klarar allt? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

De 11 bästa alternativen till Notta 2025

Vet du vad du behöver? Låt oss utforska de 11 bästa Notta-alternativen för 2025:

1. ClickUp (bäst för att hantera arbetsflöden och transkription på ett och samma ställe)

Fokusera på dina möten medan ClickUp AI Notetaker antecknar allt åt dig.

Högst upp på listan finns ClickUp – appen som innehåller allt du behöver för arbetet och som håller ordning på dina möten, dokument, uppgifter och projekt på en enda plattform.

ClickUp AI Notetaker är kronjuvelen i dess produktivitetssvit för möten. Funktionen samlar inspelning, transkription och sammanfattning i en enda, strömlinjeformad process – så att du kan fortsätta vara engagerad medan den arbetar i bakgrunden.

Aktivera funktionen så genereras automatiskt sökbara transkriptioner, viktiga punkter markeras och du kan skapa uppgifter direkt från dina mötesanteckningar. Nu behöver du inte längre stressa med att skriva ner saker eller glömma bort åtgärder – istället får du tydliga, välorganiserade anteckningar efter varje möte.

Låt sedan ClickUp Brain, plattformens inbyggda AI-copilot, ta hand om att ge dig tillgång till viktiga punkter, uppgiftslistor och automatiska uppdateringar om framsteg med enkla textmeddelanden.

Sammanfatta dina mötesanteckningar på några sekunder med ClickUp Brain

Därefter kan du enkelt organisera och hantera all din mötesrelaterade data med ClickUp Meetings. Verktygssviten hanterar allt från redigering av rik text till skapande av checklistor för att hjälpa dig att hålla koll på din agenda.

Gör en lista över alla dina viktiga uppgifter och idéer på ClickUp Notepad

Har du en lång transkription eller en detaljerad mötesreferat? Du kan lägga in den direkt i ClickUp Docs och samarbeta med ditt team i realtid. Behöver du istället en plats för snabba idéer och att göra-listor? ClickUp Notepad ger dig ett enkelt, överskådligt utrymme för att hålla ordning på allt.

Få en gratis mall Sammanfatta dina diskussioner och beslut på ett organiserat sätt med mallen för mötesprotokoll.

Behöver du lite extra hjälp? Kolla in ClickUps bibliotek med anpassningsbara mallar för att hålla dina möten organiserade och smidiga.

Till exempel har ClickUp Meeting Minutes Template inbyggda avsnitt för dagordningar, viktiga punkter, tilldelade uppgifter och uppföljningar – så att du enkelt kan följa diskussioner, beslut och åtgärdspunkter på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Spela in transkriptioner och sammanfattningar i realtid under möten

Omvandla AI-genererade mötesanteckningar direkt till spårbara uppgifter

Översätt innehåll till över 10 språk, inklusive kinesiska och arabiska.

Automatisera standups, uppgiftsfördelning, deadlines och prioriteringar med ClickUp Automations.

Integrera med över 1 000 affärsappar som Loom, Zendesk och många fler.

Få tillgång till mallar för möteshantering, som ClickUp Meeting Notes-mallen , för att hantera dina anteckningar och sammanfattningar.

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för priser

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för priser från endast 6 $/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡Proffstips: Transkription är inte det enda som ClickUp Brain är mästare på. Från att skapa anpassade automatiseringsregler till att generera personliga standups – här är några verktygstips som ClickUps AI kan göra som din permanenta arbetsassistent.

Vad verkliga användare säger om ClickUp

Jag gillar verkligen att det är både en anteckningsapp och en projektledningsapp i ett. Funktionerna och konfigurationen gör det enkelt att hålla koll på flera projekt och visa översikter för alla uppgifter.

➡️ Läs också: De bästa verktygen för dokumentsamarbete

2. Descript (bäst för AI-driven redigering av ljudinnehåll)

via Descript

Många podcasters, videoredigerare och distansarbetande team använder Descript för dess förstklassiga intelligenta redigeringsfunktioner.

Plattformen går utöver enkel transkription genom att låta dig redigera ljud- och videofiler genom att ändra texten i transkriptet.

Med funktionen Overdub kan du till exempel skapa en realistisk AI-klon av din röst eller använda standardröster för att korrigera misstag – skriv bara in rätt text så genererar Descript ett naturligt ljud som matchar.

Utöver detta erbjuder Descript även AI-ljudåtergivning, borttagning av bakgrundsljud och talaridentifiering – allt inom en lättanvänd plattform för samarbete.

Descripts bästa funktioner

Få AI-drivna transkriptioner med upp till 95 % noggrannhet på över 25 språk.

Redigera komplexa ljudfiler och korrigera inspelningar genom att ändra texten i transkriptionen.

Klonar röster och återskapar ljud utan att spela in på nytt

Ta bort fyllnadsord, obekväma pauser och bakgrundsljud automatiskt

Exportera transkriptioner till format som SRT, VTT och PDF

Integrera med över 1 000 verktyg från tredje part via Zapier

Begränsningar för Descript

Har en brant inlärningskurva för nybörjare

Priser för Descript

Hobbyist-abonnemang: 24 $/månad per användare

Creator Plan: 39 $/månad per användare

Affärsplan: 70 $/månad per användare

Beskrivande betyg och recensioner

G2: 4,6/5,0 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (över 170 recensioner)

👀 Visste du att? Transkription har funnits i tusentals år – långt innan AI tog över jobbet! De första kända transkriberarna, eller skrivarna, går tillbaka till 3400 f.Kr. i det gamla Egypten. De skrev ner allt för hand och spelade en viktig roll i dokumentationen i århundraden, ända tills tryckpressen förändrade spelplanen på 1400-talet.

3. Fireflies. ai (Bäst för automatisk identifiering av ämnen)

Förutom att skapa detaljerade, sökbara anteckningar hjälper Fireflies. ai yrkesverksamma genom att automatiskt spåra och tagga viktiga diskussionspunkter under transkriberingen.

Den kan förstå branschspecifika termer och organisera konversationer i realtid. Under ett produktmöte kan den till exempel märka avsnitt som "Budget", "Tidsplan" och "Funktioner", så att du snabbt kan hitta det du behöver utan att behöva söka igenom hela transkriptionen.

Fireflies. ai bästa funktioner

Transkribera möten med 90 % noggrannhet på över 30 språk

Lägg till kommentarer och reaktioner till specifika avsnitt i transkriptionen

Dela mötesanteckningar med teammedlemmar i realtid

Analysera möten för att identifiera stämningar med konversationsintelligens

Anslut till över 60 inbyggda och tredjepartsappar som Zoom och Zapier

Fireflies. ai begränsningar

Identifierar ibland talare felaktigt

Vissa användare tycker att instrumentpanelen är klumpig.

Fireflies. ai-prissättning

Gratis

Pro: 18 $/månad per plats

Företag: 29 $/månad per plats

Företag: 39 $/månad per plats

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 baserat på (över 600 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Fireflies. ai

Jag tycker att programvaran är enkel att använda och lättillgänglig. Protokollen är lika bra som de som skrivs av människor, med den extra fördelen att de innehåller ljud-/videoinspelningar, transkriptioner och några trevliga extrafunktioner.

4. Otter. ai (Bäst för anpassad språkigenkänning)

Studenter, forskare och journalister föredrar Otter.ai för dess anpassningsbara ordförråd, som låter användare lägga till branschspecifika ord, namn och tekniska termer före möten.

Om en medicinsk forskare till exempel lägger till termer som ”immunofluorescensmikroskopi” eller ”endoplasmatiskt retikulum” kommer plattformen att känna igen dem korrekt i framtida inspelningar.

Dessutom erbjuder Otter 30 sekunders mötesprotokoll, sammanfattningar, realtidsundertexter, redigerbara anteckningar och uppspelning för maximal samverkan och produktivitet.

Otter. ai bästa funktioner

Använd Otter Bot för att transkribera samtal, intervjuer och poddar i realtid.

Skapa automatiska sammanfattningar och höjdpunkter med talarnas identiteter

Skapa anpassade ordlistor för specifika namn, akronymer och jargong

Justera uppspelningshastigheten från 0,5x till 3x

Exportera transkriptioner i olika format som PDF, SRT och MP3

Synkronisera med kalendrar som iOS, Outlook och Google för att spåra schemalagda händelser.

Otter. ai-begränsningar

Gratisversionen har en inspelningsgräns på 30 minuter.

Redigering kan bli klumpigt och förvirrande

Otter. ai-priser

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Otter. ai

Jag älskar det. Mitt dagliga verktyg för möten. Transkriptionerna kräver lite justeringar efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag väl har gjort det är Otter bot fantastiskt. Jag ber det att sammanfatta saker åt mig, skapa utkast till e-postmeddelanden för uppföljning och till och med analysera konversationer för att hitta orsaker och liknande.

💡Proffstips: På grund av begränsningarna i gratispaketet tenderar många användare att leta efter alternativ till Otter. Om du är en av dem, här är en lista över de bästa alternativen till Otter.ai!

5. Fellow (Bäst för att omvandla transkriptioner till strukturerade arbetsflöden)

via Fellow

Fellow är inte bara ett AI-transkriptionsverktyg – det är ett möteshanteringssystem som automatiskt omvandlar konversationer till åtgärdsbara punkter och spårar dem.

AI-tekniken identifierar viktiga punkter (till exempel fraser som rör beslutsfattande) och organiserar dem i sökbara avsnitt som dagordningar, anteckningar, beslut och uppgifter. Om någon säger ”Låt oss tilldela Leah den här uppgiften”, kan Fellow skapa en uppgift för Leah med ett slutdatum och länka den till mötesanteckningarna.

Verktyget integreras också med CRM-plattformar som Asana och ClickUp, vilket hjälper dig att sammanfoga dina möten med olika uppgifter och projekt.

Andra bästa funktioner

Transkribera och spela in möten på 35 språk

Använd över 500 mallar för att skapa mötesanteckningar och dagordningar med ditt team i realtid.

Tilldela och spåra åtgärdspunkter direkt från mötesanteckningarna

Anslut till över 50 inbyggda integrationer, inklusive CRM, videokonferensplattformar som Microsoft Teams och kalendrar.

Andra begränsningar

Det går inte att sortera åtgärdspunkter efter förfallodatum.

Enstaka tekniska problem kan påverka sparade anteckningar

Priser för kollegor

Gratis

Team: 11 $/månad per användare

Företag: 23 $/månad per användare

Solo: 29 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Andra användares betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Fellow

Fellow har avsevärt förbättrat min organisation och produktivitet kring möten. Det gör att jag kan gå in i varje dag otroligt väl förberedd – vilket gör att jag kan vara mer närvarande och eftertänksam under den tid jag tillbringar i möten. Och när jag inte kan delta i ett möte är de inspelningar och transkriptioner som Fellows AI genererar bättre än någon annan plattform jag har använt.

6. Sonix (bäst för transkription på flera språk)

via Sonix

Företag med internationella team kan dra stor nytta av Sonix flerspråkiga expertis – det transkriberar ljud- eller videofiler på över 53 språk utan att behöva separata språkmodeller.

Denna AI-transkriptionsprogramvara kan automatiskt upptäcka språkförändringar i samma inspelning och hantera taligenkänning av olika accenter och dialekter på ett korrekt sätt. Den behåller till och med korrekt formatering för icke-engelska tecken och skiljetecken.

Sonix bästa funktioner

Få AI-genererade sammanfattningar, kapitelrubriker och ämnesdetektering

Redigera transkriptioner med talarigenkänning och tidsstämplar direkt i webbläsaren

Använd Sonix mediaspelare för att dela videoklipp eller fullständiga transkriptioner.

Ladda upp och kombinera flera ljudspår till en transkription

Integrera med över 25 verktyg som Salesforce och Skype

Sonix begränsningar

Har ingen mobilapp

Begränsade redigeringsfunktioner jämfört med andra

Sonix prissättning

Alla planer har en plattform och timbaserade priser för AI-transkription och översättning.

Standard: 0 $ + 10 $/timme

Premium: 22 $/månad per användare + 5 $/timme (AI-transkription) + 3 $/timme (AI-översättning)

Företag: Anpassad prissättning

Sonix betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

🧠 Kul fakta: Bell Labs byggde det första taligenkänningssystemet någonsin, Audrey, på 1950-talet. Det tog upp ett helt rum och kunde bara känna igen siffrorna 1–9 – men med 90 % noggrannhet!

7. Rev (bäst för att skapa transkriptioner som verifierats av människor)

via Rev

Rev ger dig det bästa av två världar genom att kombinera AI med mänskliga transkriberare för att uppnå en noggrannhet på över 99 %.

Denna hybridmetod gör det möjligt för experter att granska och korrigera fel i automatiserade transkriptioner. Det är särskilt användbart för juridiskt, medicinskt och akademiskt arbete, där även små fel kan ha stor inverkan.

Plattformen erbjuder även API:er för tal-till-text och låter dig redigera, markera, kommentera och lägga till bildtexter på 17 språk.

Rev bästa funktioner

Automatisk taligenkänning på över 35 språk

Spela in och bokmärk viktiga ögonblick med mobilappen

Automatisera storskalig transkription genom API-integration

Integrera med Google Meet, Zoom och Microsoft Teams via VoiceHub

Extrahera insikter och skapa sammanfattningar med AI Transcript Assistant

Rev-begränsningar

Svårigheter med att känna igen olika accenter

Användarna tycker att det är svårt att ange talarnas namn

Rev-prissättning

Gratis

Basic: 14,99 $/användare per månad

Pro: 34,99 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

För maximal flexibilitet erbjuder den också minut-för-minut-planer för transkriptioner, bildtexter och undertexter, så att du kan välja mellan AI- och mänskliga versioner.

Rev-betyg och recensioner

G2: 4,7/5,0 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Trint (Bäst för stora mediebolag)

via Trint

Trint är ett populärt val bland journalister och reportrar eftersom det enkelt kan hantera och organisera stora mängder transkriptioner, och används av stora nyhetsnätverk som BBC och The Washington Post.

Precis som Otter har den en ordlista där team kan skapa (t.ex. politiska termer eller regionala kontor) och dela anpassade ordlistor för att förbättra noggrannheten. Dessutom stöder den samarbete i realtid, känner igen över 30 språk och konverterar transkriptioner till poddar och artiklar.

Trints bästa funktioner

Redigera filer i realtid tillsammans med ditt team med hjälp av markeringar, taggar och kommentarer.

Få tal-till-text-transkription för över 30 språk

Använd snabbsökningsfunktionen för att söka efter specifika ämnen och insikter.

Automatiskt generera undertexter

Trints begränsningar

Transkription är långsamt

Kan inte skilja mellan talarna

Trints prissättning

Startpaket: 80 $/månad per plats

Avancerat: 100 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Trint-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad verkliga användare säger om Trint

Gränssnittet i Trint är bra och arbetar hårt för att tolka innehållet. Det kan också användas när man intervjuar en person med annan språklig bakgrund. Ibland innehåller inspelningen av vissa dialekter fel som sedan rättas till av personerna själva.

9. Avoma (Bäst för intelligenta säljkonversationer)

via Avoma

Avoma är en bra AI-mötesassistent för säljteam som inte bara transkriberar samtal utan också analyserar dem som ett proffs.

Ta till exempel funktionen Deal Intelligence. Om en potentiell kund säger ”Vi måste kolla med juridiska avdelningen nästa månad”, kommer AI inte bara att transkribera det utan också markera det som en möjlig försening, ställa in en påminnelse och spåra liknande trender i försäljningspipeline.

På så sätt kan dina team upptäcka vanliga invändningar, köpsignaler och omnämnanden av konkurrenter i många samtal.

Avomas bästa funktioner

Analysera deltagarnas känslor

Skapa koncisa mötesreferat med viktiga punkter och åtgärdspunkter

Använd resultatkort för mötesanalys och förbättring

Automatisera uppföljningsmejl med sammanfattningar och nästa steg

Integrera med CRM-verktyg som HubSpot och Pipedrive för användbara insikter.

Avomas begränsningar

Begränsad anpassning av analyser

Kan vara långsamt att ladda

Avomas prissättning

AI Meeting Assistant: 29 $/månad per användare

Conversation Intelligence: 69 $/månad per användare

Revenue Intelligence: 99 $/månad per användare

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Fathom (Bäst för frilansare och egenföretagare)

via Fathom

De flesta AI-mötesverktyg begränsar gratisanvändare till några timmar eller fastställda lagringsgränser, men inte Fathom – dess generösa gratispaket inkluderar obegränsade mötesinspelningar, transkriptioner och lagring.

Detta verktyg är ett måste för frilansare och ideella organisationer och kan spela in och transkribera alla dina möten utan att du behöver oroa dig för begränsningar. Du får också AI-mötesreferat, grundläggande sökfunktioner och stöd för 25 språk, vilket gör det till ett budgetvänligt val för dem som driver ett företag på egen hand.

Fathoms bästa funktioner

Automatisera och synkronisera samtalsanteckningar till CRM-system som Salesforce och HubSpot

Transkribera möten på 25 språk, inklusive spanska och franska

Få omedelbar tillgång till inspelningar efter mötet

Integrera direkt med över 10 verktyg och mer via Zapier

Förstå begränsningarna

Mötesreferat kan inte redigeras.

Ask Fathom gäller endast för ett enda samtal eller en enda inspelning.

Fathom-prissättning

Gratis

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 600 recensioner)

11. Tl;dv (Bäst för att skapa mötesutdrag)

Tl;dv, även känt som ”too long didn’t view” (för långt, tittade inte), lever upp till sitt namn genom att förvandla långa möten till korta, delbara videoklipp med transkriptioner bifogade.

Den identifierar automatiskt viktiga ögonblick från långa möten genom att analysera talmönster, tonfall och engagemang. Därefter skapar den korta, transkriptionslänkade klipp som du kan dela direkt.

På så sätt får teammedlemmarna de viktigaste punkterna utan att behöva titta på hela mötet, vilket gör det till ett bra val för distansarbetande team som behöver snabba uppdateringar.

Tl;dv bästa funktioner

Sammanfatta transkriptioner med tl;dv:s anteckningsprogram

Automatisk transkribering på över 30 språk

Granska tidsstämplade höjdpunkter istället för hela mötet

Spåra mötesengagemang för att se vem som tittar på dina inspelningar

Integration med över 5000 populära verktyg via Zapier

Anpassa rapporteringsteman och mallar

Tl;dv-begränsningar

Mobilversionen är inte lika intuitiv

Mötesinspelningar är begränsade till 3 timmar.

Tl;dv-prissättning

Gratis för alltid

Pro: 29 $/månad per plats

Företag: 98 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Tl;dv-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

Vad verkliga användare säger om tl;dv

TL;DV har varit en livräddare för mig, särskilt som någon med ADHD. Låt oss vara ärliga – att fokusera under möten och hålla reda på varje liten detalj är inte precis vår starka sida. Det är där detta verktyg verkligen kommer till sin rätt. Det låter mig koncentrera mig fullt ut på själva konversationen utan att stressa över att skriva anteckningar eller försöka komma ihåg allt.

Transkribera, sammanfatta, organisera – Notta-alternativet som gör allt!

Mötesanteckningar och transkriptioner är inte bara dokumentation – de hjälper teamen att hålla sig på samma sida, komma ihåg viktiga detaljer och omsätta samtal i handling. Och rätt AI-transkriptionsverktyg är nyckeln till att göra denna process smidig.

Det "bästa" verktyget beror dock på vad du behöver. Om du till exempel har en tight budget kan Fathom vara ett bra val. Om noggrannhet är din prioritet kan Rev vara ett bättre val.

Men om du behöver något som går utöver transkription är ClickUp rätt val. Det ger inte bara noggrann, AI-driven transkription utan kopplar också dina anteckningar direkt till uppgifter, projekt och arbetsflöden.

Med avancerade funktioner som transkription i realtid, sökbara transkriptioner, viktiga slutsatser och automatisk uppgiftsskapande omvandlar ClickUp dina möten till genomförbara beslut utan extra krångel.

Kom igång med ClickUps kostnadsfria plan och få omedelbara transkriptioner av dina ljud- och videosamtal!