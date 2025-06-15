De 11 bästa verktygen för röstmeddelanden för smidig kommunikation 2025

Vet du vad som är underskattat? Ljudet av någons röst som tränger igenom bruset av oändliga textmeddelanden och kalla e-postmeddelanden. Det är varmt. Det är mänskligt.

Och det är uppenbart att människor gillar det – WhatsApp-användare skickar 7 miljarder röstmeddelanden varje dag. Oavsett om det är en snabb uppdatering, en presentation med personlighet eller en avslappnad hälsning, så tillför röstmeddelanden något som ingen emoji någonsin kan göra.

Från ringlösa röstmeddelanden för säljteam till ljudfiler som ger en personlig touch – dessa verktyg hjälper dig att kommunicera på ett sätt som verkligen fastnar. Så ta din telefon, ta ett djupt andetag och gör dig redo att låta som någon som är värd att lyssna på.

Här är 11 röstmeddelandeverktyg som förvandlar brus till konversation.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Röstanteckningar i chatt, röstklipp i dokument/uppgifter, tilldela kommentarer, AI-transkription, SyncUps, klipp (skärm+röst), behörigheter, asynkron samverkan, integrationer Frilansare, nystartade företag, små team, företag Gratis för alltid, anpassningsbara planer för företag Slack Röstmeddelanden i DM/kanaler, Huddles för live-ljud, emoji-reaktioner, integrationer, sökbara meddelanden Kommunikation på arbetsplatsen, distribuerade team Gratis plan, från 8,75 $ per användare och månad WhatsApp Röstmeddelanden med uppspelningshastighet, handsfree-inspelning, radera/vidarebefordra, end-to-end-kryptering, flera enheter, WhatsApp Business-verktyg Personliga och affärsmeddelanden, kundsupport Gratis, WhatsApp Business API: Anpassade priser Telegram Röstmeddelanden lagrade i molnet, schemalägg/skicka/redigera med bots, hemliga chattar, pausa/återuppta, flytande uppspelning, stora grupper Säker och storskalig meddelandehantering, communityn Gratis, Telegram Premium: Anpassad prissättning (baserat på plats) Discord Röstkanaler, push-to-talk, asynkrona röstmeddelanden, brusreducering, mediedelning, bots för inspelning Gemenskaper, spel, studiegrupper Gratis, från 2,99 $/månad Google Voice Transkription av röstmeddelanden, vidarekoppling, molnsynkronisering, e-postintegration, spamfilter, internationella samtal Röstmeddelanden för företag och privatpersoner, Google Workspace-användare Gratis, från: 10 $/månad Apple iMessage Inbyggda röstanteckningar, automatisk radering, emoji-reaktioner, 2x uppspelning, kryptering, synkronisering mellan Apple-enheter iPhone/iOS-användare, snabba personliga meddelanden Gratis (inbyggt i iOS-enheter) Signal End-to-end-kryptering, meddelanden som försvinner, blockering av skärmdumpar, inga annonser/spårare, verifiering av avsändare, integritetskontroller Användare som värnar om integritet, konfidentiella samtal Gratis Voxer Push-to-talk (walkie-talkie), live- eller sparad uppspelning, grupptrådar, transkription (betald), krypterad, återkalla/radera Konvertera text till röst, tillgänglighet och ljudinlärning Gratis, från 3,99 $/månad per användare Speechify Text-till-tal, över 200 röster, över 60 språk, markera text, importera från dokument/webben, uppspelningshastighet, tonhöjd/tonkontroll Konvertera text till röst, tillgänglighet, ljudinlärning Begränsat: Gratis, från 29 $/månad per användare Microsoft Teams Röstanteckningar i chattar/kanaler, automatisk transkription, företagssäkerhet, fäst/filtrera meddelanden, Outlook-integration, enhetsöverskridande Företagssamarbete, Microsoft 365-användare Gratis, från 4 $/månad per användare

Ljudmeddelanden sparar tid, hjälper till att förtydliga detaljerade rapporter och bidrar till ökad kundnöjdhet. Här är vad du ska tänka på när du väljer ett verktyg för röstmeddelanden:

Ljudkvalitet : Leta efter verktyg med brusreducering och tydlig uppspelning för att undvika förvrängning.

Användarvänlighet : Ett enkelt gränssnitt med snabba inspelnings- och uppspelningsalternativ garanterar effektivitet

Plattformsoberoende stöd : De bästa verktygen fungerar på flera enheter, från mobila enheter till stationära datorer

Integrationer : Om du använder Slack, WhatsApp eller projektledningsappar kan smidig integration öka produktiviteten

Transkriptionsfunktioner : AI-drivna transkriptioner hjälper till att konvertera röstanteckningar till text för enkel referens och : AI-drivna transkriptioner hjälper till att konvertera röstanteckningar till text för enkel referens och effektiv kommunikation när det behövs.

Uppspelningskontroller : Funktioner som hastighetsjustering, spolning bakåt och bokmärkning gör lyssnandet mer flexibelt

Sekretess och säkerhet : End-to-end-kryptering säkerställer att känsliga meddelanden förblir skyddade

Lagring och molnsynkronisering : Möjligheten att spara och komma åt meddelanden på olika enheter är avgörande för långsiktig användning

Samarbetsverktyg: För team förbättrar alternativ som delade röstanteckningar, taggning och uppgiftsfördelning arbetsflödet.

💡 Proffstips: För att förbättra tydligheten i dina röstmeddelanden kan du överväga att använda appar med brusreduceringsfunktioner. Med ClickUps SyncUps får du till exempel tillgång till förbättrad brusreducering under samtal och röstmeddelanden.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Här är 11 röstmeddelandeverktyg att överväga:

1. ClickUp (Bäst för teamsamarbete med röstanteckningar)

Låt dina konversationer finnas där du arbetar med ClickUp Chat

Slack revolutionerade kommunikationen genom sin unika stil med kanaler och trådar. Distribuerade team arbetade snabbare och samarbetade bättre. Men ett decennium senare har dess kommunikationsstil blivit ett extra hinder istället för en fördel.

Chatten förblir frånkopplad och viktig kontext går förlorad i trådar.

Lyckligtvis finns ClickUp, allt-i-ett-appen för arbetet som integrerar chatt och röstmeddelanden direkt i sin plattform, vilket gör kommunikationen snabbare och mer kontextuell.

💜ClickUp Chat

Med ClickUp Chat kan du spela in och skicka röstmeddelanden istället för att skriva långa förklaringar. Med en röstanteckningsfunktion direkt i plattformen kan team kommunicera effektivt utan att behöva växla mellan flera verktyg.

Dessutom finns dina arbetsrelaterade konversationer tillgängliga parallellt med ditt faktiska arbete, vilket hjälper dig att hämta uppgifter, information och tilldela åtgärdspunkter från chattfönstret – utan att behöva byta flik.

Du kan också utnyttja AI-drivna förslag för att sammanfatta konversationer, generera svar, omvandla talat språk till text eller omformulera meddelanden i farten.

Samarbeta direkt med ClickUp Syncups för smidig teamkommunikation

Lägg till SyncUps – korta, fokuserade avstämningar direkt i chatten – så får du en allt-i-ett-plattform för samarbete i realtid. Resultatet? Tydligare avsikter, färre missförstånd och 20 % effektivare kommunikation i teamet.

💜 ClickUp Docs

Och ClickUp stannar inte vid chatt. Du kan lägga till röstmeddelanden i form av röstklipp för att dokumentera kommentarer i ClickUp Docs.

Lägg till röstklipp till kommentarer i ClickUp Docs för bättre sammanhang

Detta gör det enklare att dela detaljerade uppdateringar eller instruktioner. Du kan också använda ljudmeddelanden i ClickUp Tasks, som kan transkriberas om ClickUp AI är aktiverat, vilket ger skriftlig dokumentation tillsammans med ljudfiler.

Med ClickUp Assign Comments kan du tilldela ditt ljudmeddelande till en teammedlem. Detta gör det till en åtgärdbar punkt snarare än bara en del av en diskussion. Dessa meddelanden genererar aviseringar och kan spåras, vilket förvandlar vardagliga konversationer till tydliga uppföljningar.

Du kan också lösa kommentarer direkt i Tasks eller Docs, vilket säkerställer att feedbacklooparna förblir effektiva och organiserade. För team innebär detta att det inte längre behövs gissningslekar eller ändlösa klargörande trådar.

💜 ClickUp Clips

Spela in och dela skärmvideor för att förklara idéer snabbare och tydligare med ClickUp Clips

Behöver du något ännu mer detaljerat? Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm med röstkommentarer – och det är inte bara för tutorials. Du kan också använda det för att snabbt dela inspelade röstmeddelanden direkt i uppgifter eller chattar.

Oavsett om du introducerar en ny kollega, går igenom ett projekts omfattning eller förtydligar feedback, hjälper Clips dig att kommunicera tydligt utan att behöva boka ytterligare ett möte.

Och eftersom allt dokumenteras och är kontextrikt kan ditt team referera till det när som helst, vilket gör samarbetet asynkront, effektivt och samstämt.

ClickUps bästa funktioner

Lämna röstmeddelanden direkt i ClickUp Chat för att kommunicera snabbare utan att behöva skriva

Möjliggör asynkron samverkan genom att låta teammedlemmarna lyssna och svara när det passar dem

Minska antalet möten genom att använda röstmeddelanden för uppdateringar, instruktioner och förtydliganden

Synkronisera röstmeddelanden mellan enheter så att du kan komma åt dem från din dator eller mobil

Hämta tidigare röstmeddelanden enkelt utan att förlora sammanhanget

Kontrollera vem som kan komma åt och svara på röstmeddelanden med anpassningsbara behörigheter

Begränsningar för ClickUp

Den funktionsrika plattformen kräver en viss inlärningskurva

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Shaymah A., en ClickUp-användare, säger:

Jag älskar de integrerade funktionerna i ClickUp! Jag kan arbeta direkt i inbäddade kalkylblad via ClickUp. Jag kan låta mina kunder ladda upp kontrakt, röstinspelningar från möten med leverantörer osv. Jag kan till och med skicka e-post direkt via ClickUp. Processen är smidig och allt finns på ett och samma ställe!

Jag älskar de integrerade funktionerna i ClickUp! Jag kan arbeta direkt i inbäddade kalkylblad via ClickUp. Jag kan låta mina kunder ladda upp kontrakt, röstinspelningar från möten med leverantörer osv. Jag kan till och med skicka e-post direkt via ClickUp. Processen är smidig och allt finns på ett och samma ställe!

🧠 Rolig fakta: Att tala är upp till tre gånger snabbare än att skriva. En studie från Stanford visade att människor nådde 161 ord per minut när de talade, jämfört med bara 53 ord per minut när de skrev på engelska. Det handlar inte bara om hastighet – det är en betydande tidsbesparing i möten, uppdateringar och daglig kommunikation!

2. Slack (Bäst för kommunikation på arbetsplatsen med röstmeddelanden)

via Slack

Snabba avstämningar, projektuppdateringar och teamdiskussioner kräver inte alltid långa textmeddelanden. Röstmeddelanden i Slack erbjuder ett mer naturligt sätt att kommunicera, så att användarna kan förklara komplexa idéer snabbare.

Funktionen Huddles underlättar kommunikationen på arbetsplatsen och har snabbt ersatt onödiga möten. Istället för att jonglera med oändliga Slack-trådar kan teamen lämna snabba röstmeddelanden och hålla tempot uppe.

Med integrationer för projektledning, dokumentdelning och automatisering fungerar Slack bra för team som behöver mer än bara röstmeddelanden. Det håller allt sammankopplat, från dagliga standups och kontaktlistor till brådskande projektuppdateringar.

Slacks bästa funktioner

Skicka röstmeddelanden som automatiskt transkriberas och kan sökas

Reagera på röstmeddelanden med emojis istället för att svara

Dela röstmeddelanden över flera kanaler och DM:er

Integrera med tredjepartsappar för avancerad röstautomatisering

Slacks begränsningar

Ingen inbyggd transkription eller redigering för röstmeddelanden

Huddles kan störa koncentrerat arbete om de används för mycket

Priser för Slack

Gratis

Pro : 8,75 $/månad per användare

Business+ : 15 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 34 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

En recension på G2 säger:

Det är superhjälpsamt och hanterar allt effektivt. Genvägarna och påminnelserna är fantastiska. Dessutom är integrationerna och API-funktionen också mycket praktiska.

Det är superhjälpsamt och hanterar allt effektivt. Genvägarna och påminnelserna är fantastiska. Dessutom är integrationerna och API-funktionen också mycket praktiska.

💡 Proffstips: Använd röstmeddelandeappar med transkriptionsfunktioner för att snabbt konvertera talade ord till text för enklare referens och sökbarhet.

3. WhatsApp (Bäst för röstmeddelanden privat och i arbetet)

Röstmeddelanden på WhatsApp är ett bra alternativ till e-post. Det gör att användare kan skicka snabba uppdateringar, långa förklaringar eller till och med känslomässiga reaktioner utan att behöva fumla med tangentbordet.

Kontroller för uppspelningshastighet gör långa meddelanden lättare att ta till sig, och appens end-to-end-kryptering garanterar integritet.

För företag tillför WhatsApp Business verktyg för kundinteraktioner, inklusive automatiska svar och CRM-integrationer. Stöd för flera enheter innebär att meddelanden förblir tillgängliga på både mobiltelefoner och datorer, vilket eliminerar besväret med att byta enhet.

WhatsApps bästa funktioner

Ta bort skickade röstmeddelanden för alla

Lyssna på röstmeddelanden med 1,5x eller 2x hastighet

Förhandsgranska röstmeddelanden innan du skickar dem

Spela in handsfree utan att hålla knappen intryckt

Vidarebefordra röstmeddelanden utan att förlora kvalitet

WhatsApps begränsningar

Ingen inbyggd transkription för att konvertera röst till text

Stora röstmeddelanden tar upp lagringsutrymme

WhatsApp-priser

Gratis

WhatsApp Business API: Anpassad prissättning

WhatsApp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 16 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om WhatsApp?

En recension på G2 lyder:

Du kan snabbt upprätta röst- och textförbindelser med andra för affärs- och privat bruk, utmärkt kundsupport. Det är ett bra sätt för daglig kommunikation och mycket enkelt att arbeta med.

Du kan snabbt upprätta röst- och textförbindelser med andra för affärs- och privat bruk, utmärkt kundsupport. Det är ett bra sätt för daglig kommunikation och mycket enkelt att arbeta med.

👀 Visste du att? 30 % av amerikanerna använder röstanteckningar varje vecka.

4. Telegram (bäst för säker och storskalig röstmeddelandehantering)

via Telegram

Långa röstmeddelanden tar ofta upp mycket utrymme i telefonens lagringsutrymme, men Telegram löser det problemet genom att lagra dem i molnet.

Detta gör det enkelt att komma åt röstmeddelanden från vilken enhet som helst utan att behöva oroa sig för att utrymmet tar slut. För gruppdiskussioner fungerar Telegrams röstchattar som ett live-ljudforum, där deltagarna kan hoppa in och ut utan att starta ett formellt samtal.

Plattformen är populär bland dem som söker ett alternativ till vanliga meddelandeappar, särskilt för större grupper och offentliga diskussioner.

Telegrams bästa funktioner

Schemalägg röstmeddelanden med hjälp av bots

Redigera skickade röstmeddelanden med röst-till-text-bots

Skicka självförstörande röstmeddelanden i hemliga chattar

Pausa och återuppta röstinspelningen innan du skickar

Spela upp röstmeddelanden utanför chatten med flytande uppspelning

Säkra meddelanden med krypterade hemliga chattar

Begränsningar för Telegram

Mindre populärt för affärskommunikation

Ingen inbyggd transkription för röstmeddelanden

Telegram-priser

Gratis

Telegram Premium: Anpassad prissättning (beroende på plats)

Telegram-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Telegram?

En recension på Capterra lyder:

Enkel att använda! Den är så lätt att ladda ner och komma igång med. Liknar andra meddelandeappar, men du kan ha grupper som bara är läsbara och hitta grupper att gå med i, vilket jag verkligen gillade. Det är en trevlig och säker app och jag älskar funktionerna som delning av video/foto, röstanteckningar, reaktioner på meddelanden och delning av filer.

Enkel att använda! Den är så lätt att ladda ner och komma igång med. Liknar andra meddelandeappar, men du kan ha grupper som bara är läsbara och hitta grupper att gå med i, vilket jag verkligen gillade. Det är en trevlig och säker app och jag älskar funktionerna som delning av video/foto, röstanteckningar, reaktioner på meddelanden och delning av filer.

5. Discord (bäst för communityn och röstmeddelanden inom gaming)

via Discord

Alla samtal behöver inte börja med ett telefonsamtal. Discords röstkanaler gör det möjligt för användare att hoppa in och ut ur diskussioner med hjälp av röstmeddelanden utan ringsignal.

Det är användbart för communityn, spelgrupper och studiegrupper, eftersom det gör kommunikationen mer naturlig och oavbruten. För snabba uppdateringar erbjuder röstmeddelanden i DM ett enkelt sätt att dela tankar utan att behöva skriva. Push-to-talk hjälper till att filtrera bort bakgrundsljud, så att konversationerna förblir tydliga även i bullriga miljöer.

Discords bästa funktioner

Anslut dig till röstkanaler när som helst utan att behöva ringa ett formellt samtal

Skicka röstmeddelanden i DM för snabba, asynkrona arbetsuppdateringar

Streama högkvalitativa ljudfiler med minimal fördröjning

Växla enkelt mellan push-to-talk och öppen mikrofon

Spela in diskussioner i röstkanaler med bots

Aktivera brusreducering för att minska bakgrundsljud

Begränsningar i Discord

Saknar affärsvänliga funktioner som strukturerad uppgiftshantering

Ingen transkription av röstmeddelanden

Priser för Discord

Gratis

Nitro Basic: 2,99 $/månad

Nitro: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner av Discord

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (490+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Discord?

En Capterra-användare säger:

Jag gillar allt med Discord. De mest tilltalande funktionerna är smidig kommunikation med människor över hela världen samt delning och lagring av media mellan olika enheter.

Jag gillar allt med Discord. De mest tilltalande funktionerna är smidig kommunikation med människor över hela världen samt delning och lagring av media mellan olika enheter.

🧠 Rolig fakta: FBI rekommenderar att man använder krypterade meddelandeappar för samtal och sms för att skydda sig mot cyberhot, och betonar att ”kryptering är din vän” när det gäller att skydda personlig kommunikation.

6. Google Voice (bäst för transkription av röstmeddelanden för företag och privatpersoner)

via Google Voice

Det kan vara frustrerande att hantera flera telefonnummer, särskilt när man måste jonglera mellan jobbsamtal och privata samtal. Google Voice förenklar detta genom att tillhandahålla ett enda nummer som fungerar på alla enheter.

Det är mer än bara en app för samtal, den erbjuder även transkribering av röstmeddelanden. Detta säkerställer att meddelanden omedelbart konverteras till text, vilket gör dem lättare att granska när du är på språng.

För företag integreras det med Google Workspace, vilket gör det till ett praktiskt alternativ för team som redan använder Gmail, Kalender och Drive. Spamfilter hjälper också till att hålla bort oönskade robocalls, medan vidarekoppling säkerställer att viktiga meddelanden levereras.

Google Voices bästa funktioner

Vidarebefordra röstmeddelanden till din e-post

Synkronisera röstmeddelanden mellan flera enheter

Ring internationella nummer till lägre priser direkt från appen

Skicka röstmeddelanden utan ringsignal

Få tillgång till röstmeddelanden från vilken enhet som helst med molnlagring

Begränsningar för Google Voice

Endast tillgängligt i vissa länder

Kräver ett Google-konto för full funktionalitet

Priser för Google Voice

Gratis

Starter : 10 $/månad (upp till 10 användare)

Standard: 20 $/månad (obegränsat antal användare)

Premier: 30 $/månad (obegränsat antal användare)

Betyg och recensioner för Google Voice

G2: 4,1/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Voice?

En recension på G2 lyder:

Gör det enkelt att ringa internationella samtal. Jag älskar att ha en plats där jag kan få SMS-meddelanden och transkriberade röstmeddelanden.

Gör det enkelt att ringa internationella samtal. Jag älskar att ha en plats där jag kan få SMS-meddelanden och transkriberade röstmeddelanden.

🧠 Vänligt tips: Röstmeddelanden kan skapa en känsla av närhet och kontakt mellan individer. Till skillnad från textmeddelanden kan man genom att höra någons röst förmedla känslor och nyanser, vilket gör interaktionerna mer personliga och hjärtliga.

7. Apple iMessage (bäst för iPhone-användare med inbyggd röstmeddelandefunktion)

via Apple iMessage

Det är inte alltid praktiskt att knappa på en skärm, så Apples röstmeddelandefunktion i iMessage är perfekt för snabba konversationer. Appen låter användare spela in och skicka röstmeddelanden direkt i chatten utan att behöva byta till en annan app. Meddelandena raderas automatiskt efter en viss tid, vilket håller inkorgen fri från skräp.

Apples täta ekosystem innebär att röstmeddelanden synkroniseras enkelt mellan iPhones, iPads och Mac-datorer. Eftersom röstmeddelanden är begränsade till Apple-enheter kan Android-användare dock inte ta emot röstmeddelanden i samma format, vilket gör dem mindre idealiska för plattformsoberoende kommunikation.

Apple iMessages bästa funktioner

Skicka meddelanden direkt på jobbet utan extra appar

Kryptera meddelanden för ökad integritet

Spela upp röstmeddelanden i dubbel hastighet

Tryck på röstmeddelanden med snabba emoji-reaktioner

Förstör röstmeddelanden efter en viss tid för att skydda din integritet

Spela in röstmeddelanden utan att behöva använda tangentbordet

Begränsningar för Apple iMessage

Fungerar endast inom Apples ekosystem

Ingen transkription av röstmeddelanden

Priser för Apple iMessage

Gratis (inbyggt i iOS-enheter)

Apple iMessage-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

📖 Läs också: Bästa programvara för tal-till-text

8. Signal (Bäst för röstmeddelanden med fokus på integritet)

via Signal

För dem som tar integritet på allvar erbjuder Signal en av de säkraste meddelandeupplevelserna. Varje meddelande, inklusive röstmeddelanden, är krypterat från ändpunkt till ändpunkt, vilket säkerställer att endast avsändaren och mottagaren kan komma åt det. Till skillnad från vanliga appar lagrar Signal inte metadata, vilket gör det till ett förstahandsval för användare som vill minimera sitt digitala fotavtryck.

Appens öppen källkod innebär att säkerhetsexperter kontinuerligt kan granska dess kod, vilket stärker dess rykte när det gäller integritet. Även om den kanske saknar en del av den finputsning som finns i kommersiella appar, är den fortfarande ett pålitligt val för användare som prioriterar konfidentialitet.

Signals bästa funktioner

Automatiskt radera meddelanden med inställningar för försvinnande chattar

Blockera skärmdumpar i privata chattar för ökad säkerhet

Håll dig fri från reklam, spårare och datainsamling

Verifiera avsändarens identitet med säkerhetsnummer

Inaktivera läsbekräftelser för röstmeddelanden

Blockera oönskade röstmeddelanden med ett enda tryck

Signalbegränsningar

Saknar säkerhetskopiering i molnet, vilket gör det svårt att återställa data

Begränsade integrationer jämfört med vanliga appar

Priser för Signal

Gratis

Signalens betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Signal?

En recension på G2 säger:

Signal är en utmärkt applikation för att föra säkra konversationer med våra potentiella kunder. Applikationen kräver en PIN-kod varje gång vi öppnar den, vilket hjälper oss att upprätthålla vår integritet. Den har också försvinnande chattar, som raderas direkt efter att de har visats. Sammantaget är det ett utmärkt kommunikationsverktyg.

Signal är en utmärkt applikation för att föra säkra konversationer med våra potentiella kunder. Applikationen kräver en PIN-kod varje gång vi öppnar den, vilket hjälper oss att upprätthålla vår integritet. Den har också försvinnande chattar, som raderar chatten direkt efter att den har visats. Sammantaget är det ett utmärkt kommunikationsverktyg.

9. Voxer (bäst för röstmeddelanden i walkie-talkie-stil)

via Voxer

Vill du att konversationer ska kännas mer realtidsbaserade utan att behöva ringa? Voxer överbryggar den klyftan genom att erbjuda push-to-talk-röstmeddelanden, som efterliknar en walkie-talkie-upplevelse.

Detta gör det användbart för team på fältet, såsom byggarbetare, evenemangskoordinatorer eller logistikteam, som behöver snabb kommunikation fram och tillbaka.

Till skillnad från traditionella röstmeddelanden kan Voxers meddelanden spelas upp direkt eller sparas till senare, vilket ger flexibilitet beroende på hur brådskande det är. Appen erbjuder också krypterad teamkommunikation för företag som hanterar känslig information.

Voxers bästa funktioner

Transkribera röstmeddelanden till text med ett betalt abonnemang

Skapa röstmeddelandetrådar för gruppkonversationer

Återkalla och radera skickade röstmeddelanden

Överför högkvalitativa röstmeddelanden även vid långsamma anslutningar

Voxers begränsningar

Gratisversionen innehåller annonser

Mindre effektivt för strukturerad, textbaserad kommunikation

Voxers prissättning

Personligt: Gratis

Pro: 3,99 $/månad per användare

Företag: 9,99 $/månad per användare

Voxer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Voxer?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar att det är så enkelt att göra röstanteckningar och att Vox-teamet sedan transkriberar mina röstmeddelanden till text. Denna funktion underlättar för någon som går på fältet och måste vara uppmärksam på vart man går, vilket undviker säkerhetsproblem.

Jag gillar att det är så enkelt att göra röstanteckningar och att Vox-teamet sedan transkriberar mina röstmeddelanden till text. Denna funktion underlättar för någon som går på fältet och måste vara uppmärksam på vart man går, vilket undviker säkerhetsproblem.

👀 Visste du att? Den populära walkie-talkie-appen Voxer inspirerades av militära kommunikationsbehov. Medgrundaren Tom Katis, en före detta kommunikationssergeant i amerikanska arméns specialstyrkor, utvecklade Voxer efter att ha upplevt kommunikationsproblem under sin tjänstgöring.

10. Speechify (Bäst för att konvertera text till röstmeddelanden)

via Speechify

Att lyssna istället för att läsa kan vara en bra förändring, särskilt för dem som har fullspäckade scheman. Speechify omvandlar skriven text till naturligt ljud, vilket gör det enkelt att ta del av långa dokument, e-postmeddelanden eller anteckningar som röstmeddelanden. Oavsett om det används för tillgänglighet eller bekvämlighet hjälper det användarna att ta till sig innehållet utan att behöva använda händerna.

Appen stöder flera språk och möjliggör anpassning av uppspelningshastigheten, vilket gör den idealisk för yrkesverksamma, studenter och alla som föredrar ljudbaserat lärande.

Även om det främst är utformat som en av de bästa text-till-tal-programvarorna, kan användarna också skapa och dela röstinspelningar för detaljerade rapporter.

Speechifys bästa funktioner

Markera text medan du läser högt för bättre förståelse

Använd över 200 naturliga, människoliknande röster på över 60 språk

Integrera med PDF-filer, webbsidor och e-postmeddelanden för smidig ljudkonvertering

Justera tonhöjd och ton för att anpassa lyssningsupplevelsen

Importera text från webbsidor, dokument och appar

Speechify-begränsningar

Högre röstkvalitet kräver ett betalt abonnemang

Enstaka feluttalanden av komplexa ord

Priser för Speechify

Begränsat : Gratis

Premium: 29 $/månad per användare

Speechify-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om mötes effektivitet visar att 42 % av teamen använder inspelade klipp (21 %) eller projektledningsverktyg (21 %) för asynkron arbete. Men dessa verktyg kan ofta kräva ytterligare verktyg, separata prenumerationer, inloggningar och inlärningskurvor. Som den ultimata appen för arbetet underlättar ClickUp asynkron kommunikation. Få tillgång till videoklipp, röstmeddelanden, projektarbetsflöden, samarbetsdokument och en inbyggd AI-anteckningsfunktion – allt inom ett enda arbetsområde. Varför hantera flera prenumerationer och spridd information när en enda lösning kan effektivisera hela ditt arbetsflöde? 💫 Verkliga resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning med hela 50 % av onödiga konversationer och möten!

11. Microsoft Teams (Bäst för röstmeddelanden och samarbete inom företag)

via Microsoft Teams

Det kan vara svårt att hänga med i samtalen på arbetsplatsen, särskilt i stora team. Microsoft Teams erbjuder inbyggd röstmeddelandefunktion som gör det möjligt för användare att skicka och ta emot röstmeddelanden inom olika kommunikationskanaler.

Detta hjälper till att minska antalet långa textmeddelanden och säkerställer snabbare kommunikation utan att du behöver en separat app.

Eftersom Teams är djupt integrerat med Microsoft 365 kan röstmeddelanden delas tillsammans med dokument, mötesanteckningar och uppgifter, så att allt finns på ett och samma ställe.

Microsoft Teams bästa funktioner

Få tillgång till röstanteckningar på både datorn och mobilen för ökad flexibilitet

Använd säkerhet i företagsklass för krypterad kommunikation

Transkribera röstmeddelanden automatiskt i teamchattar

Fäst viktiga röstmeddelanden för snabb åtkomst

Filtrera röstmeddelanden baserat på nyckelord i transkriptioner

Anslut till Outlook för att skicka röstmeddelanden via e-post

Begränsningar i Microsoft Teams

Det kan kännas överväldigande på grund av antalet funktioner

Kräver ett Microsoft-konto för full funktionalitet

Priser för Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials : 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

Gör samarbete och röstmeddelanden enkelt med ClickUp!

Vilket röstmeddelandeverktyg som är rätt beror på hur (och var) din hjärna hanterar allt. Om du hanterar projekt, chattar med ett team på distans och undviker ännu en kaotisk inkorg är ClickUp det perfekta multitaskingverktyget för dig.

Det samlar röstanteckningar, klipp och uppgiftshantering i ett smart arbetsutrymme – du behöver inte längre hoppa mellan appar eller leta efter förlorade meddelanden. Du kan spela in uppdateringar, ge feedback eller bara prata om saker i uppgifter, dokument eller kommentarer.

ClickUp Clips gör det otroligt enkelt att spela in, förklara och gå vidare. Oavsett om du arbetar live eller senare, förblir din röst där arbetet utförs – organiserad, användbar och faktiskt hjälpsam.

Registrera dig gratis nu och kommunicera bättre med ditt team.