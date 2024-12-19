De 13 bästa säkra meddelandeapparna

Med så mycket på spel i våra digitala konversationer har behovet av säkra meddelandeappar aldrig varit tydligare.

Dessa verktyg erbjuder mer än bara en chattfunktion – de är utformade för att skydda din integritet och låsa data så att endast du och den avsedda mottagaren kan komma åt den.

Låt oss utforska de bästa säkra meddelandeapparna som ger dig tillbaka kontrollen. 🛡️

🕰️ 60-sekunders sammanfattning ClickUp (Bästa allt-i-ett-samarbetsverktyget) WhatsApp (bästa gratis meddelandeappen) Threema (bäst för anonym meddelandehantering) Signal (bäst för öppen källkod och integritet) Telegram (bäst för stora grupper och kanaler) Messenger (bäst för Facebook-användare) Wire (bäst för samarbete i företaget) Session (Bäst för decentraliserad integritet) Line (Bäst för social integration) iMessage (bäst för Apple-användare) Dust (Bäst för kortvariga meddelanden) Briar (bäst för offline-meddelanden) Google Messages (bäst för RCS-integration)

Vad ska du leta efter i säkra meddelandeappar?

När du väljer en säker chattplattform bör du leta efter följande funktioner för att garantera att din kommunikation är säker och privat:

End-to-end-kryptering: Leta efter appar som erbjuder end-to-end-kryptering för att säkerställa att endast du och mottagaren kan läsa alla dina meddelanden.

Tvåfaktorsautentisering: Prioritera appar med tvåfaktorsautentisering (2FA) för att lägga till ett extra säkerhetslager och förhindra obehörig åtkomst.

Självförstörande meddelanden: Välj appar som låter dig skicka meddelanden som försvinner efter en viss tid, så att inga spår av dina konversationer finns kvar.

Ingen dataloggning: Leta efter appar som inte loggar dina meddelanden eller lagrar dina data, så att du kan känna dig trygg med din integritet.

Plattformsoberoende stöd: Se till att appen fungerar smidigt på både mobila enheter och stationära datorer samtidigt som den har starka säkerhetsfunktioner.

Användarvänligt gränssnitt: Välj säkra meddelandeappar som erbjuder ett enkelt, intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera i samtidigt som säkerheten står i främsta rummet.

De 13 bästa säkra meddelandeapparna

Med så många meddelandeappar på marknaden kan det kännas överväldigande att hitta den rätta för säker och privat kommunikation.

Oavsett om du diskuterar konfidentiella affärsuppgifter eller bara vill ha sinnesro när det gäller teamkommunikation är det viktigt att välja rätt app.

Låt oss dyka in i de 13 bästa säkra meddelandeapparna. 👇

ClickUp är mer än bara ett meddelandeverktyg – det är din allt-i-ett-lösning för smidig kommunikation och projektledning.

Till skillnad från fristående meddelandeappar för företag kombinerar ClickUp en omfattande produktivitets- och arbetsplattform med ett kommunikations- och samarbetsverktyg – ClickUp Chat.

Det är slut med att växla mellan appar, tappa bort sammanhanget eller kopiera och klistra in information.

Med ClickUp Chat kan du chatta samtidigt som du arbetar, vilket gör att allt hålls synkroniserat och minskar ineffektiviteten – samtidigt som dina meddelanden är säkra och skyddade.

Det har aldrig varit enklare att hålla kontakten med ditt team. Oavsett om det gäller en snabb uppdatering eller en djupdykning i detaljerna, håller meddelanden i realtid konversationen igång. Och tack vare trådade chattar är det enkelt att hålla reda på alla ämnen utan att tappa sammanhanget.

Vad gör det ännu bättre? Du kan omvandla chattar till handling direkt. Länka meddelanden till uppgifter, skapa nya uppdrag direkt från en konversation och se till att varje bra idé leder till resultat – allt utan att lämna ClickUp.

Centraliserade aviseringar håller dig uppdaterad, medan AI-funktioner som automatisk uppgiftskapande och meddelandesammanfattningar hjälper dig att arbeta smartare och snabbare.

Chatten erbjuder också flexibiliteten att göra chattar offentliga eller privata, så att dina konversationer förblir tillgängliga för rätt personer.

🤝 Vänlig påminnelse: I ClickUp gör du en chatt privat genom att automatiskt ställa in den tillhörande utrymmet, mappen eller listan som privat, vilket säkerställer enhetliga åtkomstbehörigheter i hela ditt arbetsutrymme.

ClickUp Assign Comments överbryggar klyftan mellan diskussioner och genomförande genom att omvandla kommentarer till genomförbara uppgifter. Istället för att förlita dig på uppföljningar eller separata påminnelser kan du tilldela kommentarer direkt till teammedlemmar, vilket säkerställer tydlighet och ansvarsskyldighet.

Bifoga ClickUp-klipp till specifika uppgifter för att säkerställa att ditt meddelande kopplas till rätt sammanhang.

ClickUp Clips är ett kraftfullt program för skärmdelning. Det låter dig spela in och dela ljud- och videoklipp direkt i ditt arbetsområde, vilket gör kommunikationen snabbare och mer dynamisk.

ClickUps bästa funktioner

Effektivisera kommunikationen: Samla alla konversationer på ett ställe – integrera chattar, uppgifter och projekt för enkel åtkomst och sammanhang.

Integrera med uppgifter: Länka uppgifter direkt till konversationer, så slipper du kopiera och klistra in.

Anpassa aviseringar: Justera aviseringarna för att minimera distraktioner och hålla fokus på viktiga konversationer och uppdateringar.

Utnyttja AI-drivna uppdateringar: Håll dig informerad med AI-genererade sammanfattningar av viktiga konversationer som du kanske har missat.

Ge engagerande feedback: Spela in och dela ljud- eller videoklipp i din arbetsmiljö för att förklara idéer, ge feedback eller dela uppdateringar på ett mer dynamiskt och koncist sätt.

Prioritera åtgärder: Filtrera tilldelade meddelanden i FollowUps för att hålla fokus på uppgifter som kräver din uppmärksamhet och undvika att tappa bort viktiga beslut.

Begränsningar för ClickUp

Kräver lite inlärning för nya användare på grund av dess omfattande funktioner.

Mobilappen är mindre responsiv än datorversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. WhatsApp (Bästa gratis meddelandeapp)

via ResearchGate

WhatsApp är en globalt erkänd meddelandeapp som stöder text, delning av multimedia, röst- och videosamtal. Den erbjuder en smidig upplevelse på både mobila och stationära plattformar, vilket gör att användarna enkelt kan synkronisera sina chattar.

Lägg till dess användarvänlighet och enorma användarbas, så är det lätt att förstå varför denna krypterade meddelandeapp är ett självklart val för både privata chattar och arbetsrelaterade konversationer.

WhatsApps bästa funktioner

Skapa gruppchattar för att underlätta kommunikationen med flera deltagare.

Ställ in statusuppdateringar som försvinner efter 24 timmar för att dela ögonblick med dina kontakter.

Kryptera meddelanden med hjälp av end-to-end-kryptering för säker kommunikation.

Aktivera tvåstegsverifiering för extra säkerhet

Kontrollera sekretessinställningarna för att hantera synligheten för din profilbild, status och information om när du senast var aktiv.

WhatsApps begränsningar

Filuppladdningsstorleken är begränsad till 100 MB, vilket begränsar delningen av större filer.

Kan inte användas på flera telefoner samtidigt.

Gruppchattar har ett deltagarbegränsning som kanske inte uppfyller behoven hos stora gemenskaper.

Priser för WhatsApp

WhatsApp: Gratis

WhatsApp Business: Gratis

Betyg och recensioner för WhatsApp

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (15 865+ recensioner)

💡 Proffstips: Följ etiketten för chatt på jobbet genom att hålla alla dina meddelanden professionella, koncisa och respektfulla. Undvik att överanvända emojis eller informellt språk om det inte är lämpligt för din teamkultur.

3. Threema (bäst för anonym meddelandehantering)

via Threema

Threema är en meddelandeapp som prioriterar integritet och är utformad för användare som värdesätter anonymitet. Det krävs inga personuppgifter som telefonnummer eller e-postadress för att skapa ett konto, utan istället används ett unikt Threema-ID.

Med end-to-end-kryptering och utan beroende av molntjänster garanterar Threema säker och privat snabbmeddelandehantering på jobbet.

Threemas bästa funktioner

Kryptera meddelanden för att upprätthålla integritet och konfidentialitet

Verifiera kontakters identitet genom att skanna QR-koder

Kontrollera åtkomsten till adressboken och synkronisera kontakter endast om du vill.

Lagra data lokalt på din enhet och undvik att vara beroende av molnet.

Aktivera privata gruppchattar som är säkrade med robusta krypteringsstandarder

Begränsningar för Threema

Kräver en engångsbetalning, till skillnad från gratis konkurrenter.

Mindre användarbas jämfört med vanliga meddelandeappar

Priser för Threema

Threema Work

Essential: 2,00 $/månad per användare (faktureras årligen)

Avancerat: 2,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 3,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Threema Broadcast

Broadcast 15: 6,00 $/månad (15 mottagare)

Broadcast 50: 11,00 $/månad (50 mottagare)

Broadcast 100: 19,00 $/månad (100 mottagare)

Broadcast 500: 91,00 $/månad (500 mottagare)

Broadcast 1000: 170,00 $/månad (1000 mottagare)

Broadcast Unlimited: 285,00 $/månad

Threema-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Kontrollera regelbundet din kontoaktivitet för att upptäcka tecken på obehörig åtkomst eller ovanliga meddelanden.

4. Signal (bäst för öppen källkod och integritet)

via Snap Store

Signal är ett kommunikationsverktyg för arbetsplatsen som är utformat med integritet i åtanke. Det använder avancerade krypteringsprotokoll för att säkra kommunikationen och behåller minimalt med metadata, vilket garanterar användarnas anonymitet.

Detta verktyg är populärt bland integritetsentusiaster tack vare sin öppna källkod och sitt engagemang för transparens.

Signals bästa funktioner

Kryptera meddelanden, röstsamtal och videosamtal för säker kommunikation.

Verifiera kontakter genom unika säkerhetsnummer

Lägg till en kreativ touch till dina konversationer genom att skapa och dela anpassade, krypterade klistermärken.

Använd försvinnande meddelanden för ökad sekretess

Dela öppen källkod för att möjliggöra oberoende granskningar

Signalbegränsningar

Ingen inbyggd säkerhetskopiering eller enkel metod för att överföra meddelandehistorik mellan enheter

Kan inte användas på flera enheter samtidigt.

Begränsad popularitet jämfört med vanliga appar, vilket kan begränsa kommunikationen med andra

Priser för Signal

Gratis

Signal-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (440+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Inaktivera meddelandeförhandsvisningar på din låsskärm för att skydda din integritet, särskilt i offentliga miljöer eller när din enhet är olåst.

5. Telegram (bäst för stora grupper och kanaler)

via The Windows Club

Telegram är en molnbaserad meddelandeapp som erbjuder avancerade funktioner för både privat och professionellt bruk. Den stöder stora gruppchattar, end-to-end-kryptering för hemliga chattar och en mängd olika anpassningsalternativ.

Appens robusta integritetsverktyg och tillgänglighet på flera enheter gör den till ett utmärkt val för användare som behöver flexibilitet och säkerhet.

Telegrams bästa funktioner

Arrangera gruppchattar med upp till 200 000 deltagare

Använd hemliga chattar med självförstörande meddelanden för ökad säkerhet.

Lås appen med en PIN-kod eller biometrisk autentisering

Anslut via proxyservrar för att öka anonymiteten

Begränsningar för Telegram

Självförstörande meddelanden är begränsade till hemliga chattar.

Det krävs ingen verifiering för att skapa ett konto, vilket kan leda till falska konton.

Vissa avancerade funktioner saknar officiellt stöd, vilket gör dem svårare att använda.

Priser för Telegram

Gratis

Betyg och recensioner för Telegram

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (6 315+ recensioner)

💡 Proffstips: Använd småprat för att bygga relationer genom att diskutera lätta, inkluderande ämnen som hobbyer, aktuella händelser eller helgplaner. Undvik känsliga eller kontroversiella ämnen för att hålla atmosfären positiv och välkomnande.

6. Messenger (bäst för Facebook-användare)

via TechCrunch

Messenger, utvecklat av Meta, är en mångsidig meddelandeapp som erbjuder text-, röst- och videokommunikation. Den integreras sömlöst med Facebook och Instagram, vilket gör det möjligt för användare att ansluta sig över olika plattformar.

Messenger erbjuder visserligen funktioner som försvinnande meddelanden och interaktiva verktyg, men dess annonser och röriga gränssnitt kan försämra upplevelsen.

Messengers bästa funktioner

Dölj läskvitton och visa meddelanden utan att meddela avsändaren

Gör säkra, end-to-end-krypterade röst- och videosamtal

Använd försvinnande meddelanden för privata konversationer

Ställ in aviseringar för okända inloggningar för att förbättra kontosäkerheten.

Redigera skickade meddelanden inom 15 minuter

Begränsningar i Messenger

Leveransproblem rapporteras efter krypteringsuppdateringar

Gruppchatt- och videosamtalsfunktionerna kanske inte passar större team.

Priser för Messenger

Gratis

Betyg och recensioner av meddelandeappar

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Planera regelbundna avstämningar och använd samarbetsverktyg som delade uppgiftstavlor eller meddelandeappar för att säkerställa att alla är samsynta och informerade. Tydliga förväntningar och öppen dialog kan effektivt överbrygga kommunikationsklyftor på arbetsplatsen.

7. Wire (Bäst för samarbete i företaget)

via Wire

Wire är en säker meddelandeapp som är anpassad för både privat och företagsanvändning. Denna privata meddelandeapp samlar in minimalt med användardata, endast det som är absolut nödvändigt för funktionaliteten.

Dess krypteringsmetoder, Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) och Datagram Transport Layer Security (DTLS), gör det till ett pålitligt val för professionella team som prioriterar säkerhet och samarbete.

Wire bästa funktioner

Kryptera alla meddelanden, samtal och filer med Proteus-protokollet.

Tilldela unika krypteringsnycklar till varje meddelande för ökad säkerhet.

Håll gruppkonferenser med upp till 25 deltagare med högkvalitativ kryptering.

Självförstörande meddelanden för att säkerställa att känslig information inte lagras permanent

Verifiera appens säkerhet genom offentliga granskningar av dess öppna källkod.

Begränsningar för överföringar

Saknar 2FA, vilket är en standardfunktion i de flesta säkra appar.

Prestandaproblem, särskilt på Android, rapporteras ofta.

Främst utformad för företag, vilket gör den mindre användarvänlig för tillfällig användning.

Trådprissättning

Gratis för privat bruk

Wire för företag: 9,45 $/månad per användare

Wire on-premises: Anpassad prissättning

Wire-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (65+ recensioner)

8. Session (bäst för decentraliserad integritet)

Session är en integritetsfokuserad meddelandeapp som bygger på ett decentraliserat nätverk, vilket eliminerar centrala servrar som kan äventyra användardata.

Det är enkelt att skydda din anonymitet med unika sessions-ID:n, som ersätter telefonnummer och e-postadress. Detta gör det till ett utmärkt alternativ för dem som värdesätter integritet, särskilt i miljöer med låg uppkoppling eller begränsningar.

Sessions bästa funktioner

Förbättra anonymiteten genom krypterade meddelandereläer med flera noder och onion routing.

Skapa konton utan att dela telefonnummer eller e-postadresser

Skicka säkra röstmeddelanden när text inte räcker till

Arbeta i ett decentraliserat nätverk för att minimera risken för intrång eller serverfel.

Förhindra spårning av metadata och geolokalisering för total integritet

Sessionsbegränsningar

Långsamma leveranstider för meddelanden kan hindra kommunikation i realtid.

Stöder inte videosamtal eller avancerade multimediafunktioner.

Pris per session

Gratis

Sessionsbetyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Ställ in anpassade meddelandeljud för känsliga chattar så att du diskret kan identifiera meddelanden utan att avslöja innehållet för personer i din omgivning.

9. Line (Bäst för social integration)

via Line

Line är en funktionsrik meddelandeapp som används flitigt i Japan och andra asiatiska marknader.

Utöver meddelandefunktioner integrerar Line sociala funktioner, shopping och underhållning, vilket gör den praktisk för vardagslivet. Den stöder krypterade meddelanden och högkvalitativa gruppssamtal, vilket gör den lämplig för både privat och professionellt bruk.

Line bästa funktioner

Använd Letter Sealing-kryptering för att säkerställa säkra meddelanden och samtal.

Arrangera gruppchattar för upp till 500 deltagare med lätthet

Aktivera gratis obegränsade röst- och videosamtal, även för stora grupper.

Anpassa sekretessinställningarna för att blockera okända användare eller begränsa åtkomsten till din profil.

Skydda dina chattar med app-låsfunktioner som lösenkoder.

Linjebegränsningar

Stöder inte migrering av chattloggar mellan iOS- och Android-enheter.

Har kritiserats för innehållscensur i vissa regioner.

Användare rapporterar ibland buggar som påverkar användbarheten.

Linjeprissättning

Gratis

Linjebetyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. iMessage (bäst för Apple-användare)

via Apple

iMessage är Apples egen meddelandeapp som finns tillgänglig på iPhone, iPad, Mac och Apple Watch. Den integreras sömlöst med SMS, vilket gör det möjligt för användare att kommunicera med enheter som inte använder iOS.

Med sitt eleganta gränssnitt och end-to-end-kryptering är iMessage perfekt för användare inom Apples ekosystem.

iMessages bästa funktioner

Redigera nyligen skickade meddelanden för att korrigera misstag

Skicka handskrivna meddelanden för att ge dina texter en personlig touch.

Få tillgång till spårningsinformation för flyg eller leveranser direkt i chattar.

Använd gruppchattar med leverans- och läskvitton för smidig samordning.

Skydda meddelanden med unika krypteringsnycklar för varje enhet

Begränsningar för iMessage

Exklusivt för Apple-enheter, vilket begränsar kommunikationen med användare som inte har iOS.

Saknar anpassningsalternativ som teman

Priser för iMessage

Gratis

Betyg och recensioner för iMessage

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: De 11 bästa alternativen till WhatsApp för bättre kommunikation

11. Dust (Bäst för kortvariga meddelanden)

via Dust

Dust är en meddelandeapp med fokus på integritet som betonar dataskydd genom att automatiskt radera meddelanden kort efter att de har lästs.

Den förhindrar skärmdumpar och meddelar användarna om försök att spara konversationer, vilket gör den mycket säker för känsliga diskussioner.

Dust bästa funktioner

Radera meddelanden automatiskt efter att de har lästs, vanligtvis inom 100 sekunder.

Meddela användare om någon försöker ta en skärmdump av en konversation

Skicka privata meddelanden till flera kontakter

Kommunicera säkert med vänner utan att avslöja kontaktuppgifter

Anpassa profiler med biografier och bilder för att personalisera din upplevelse.

Begränsningar

Stöder inte röst- eller videosamtal.

Begränsad användarbas kan begränsa kommunikationen med kontakter

Dust-prissättning

Gratis

Dust-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

⚡ Mallarkiv: Att skapa en kommunikationsplan kan kännas överväldigande, men det behöver inte vara så. Prova mallar för kommunikationsplaner som är utformade för att förenkla processen.

12. Briar (bäst för offline-meddelanden)

via Briar

Briar är en säker peer-to-peer-meddelandeapp utvecklad för aktivister, journalister och användare i regioner med dålig uppkoppling.

Den är inte beroende av centrala servrar, utan synkroniserar krypterade meddelanden via Bluetooth, Wi-Fi eller Tor. Denna decentraliserade struktur garanterar privat kommunikation även utan internetåtkomst.

Briars bästa funktioner

Eliminera riskerna med serverintrång och se till att data förblir decentraliserade.

Kryptera och lagra meddelanden lokalt på användarnas enheter för ökad säkerhet.

Förhindra identitetsstöld genom att kräva manuell kontaktläggning via QR-koder eller länkar.

Aktivera säkra gruppchattar och offentliga forum för gemensamma diskussioner.

Arbeta smidigt i områden med begränsad eller ingen internetåtkomst

Briars begränsningar

Stöder inte säkerhetskopiering av data eller migrering mellan enheter.

Peer-to-peer-kommunikation kan tömma batteriet snabbare än centraliserade appar.

För närvarande endast tillgängligt på Android, inga planer på stöd för iOS.

Briars priser

Gratis

Briar-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: De 10 bästa alternativen till Google Chat för att förbättra teamsamarbetet

13. Google Messages (bäst för RCS-integration)

via Yahoo

Google Messages är standardappen för meddelanden på de flesta Android-telefoner och erbjuder SMS, MMS och integration med RCS (Rich Communication Services) för förbättrade funktioner. Den innehåller smarta svar, delning av media och integration med Googles tjänster som Kalender och Foton, vilket gör den till ett mycket mångsidigt kommunikationsverktyg.

De bästa funktionerna i Google Messages

Transkribera röstmeddelanden för att underlätta läsningen, så att du enkelt kan följa med i konversationerna.

Schemalägg meddelanden för att skicka dem senare, så att du kan kommunicera i rätt tid med påminnelser eller uppdateringar.

Dela länkar och skapa evenemang genom smidig integration med Google Kalender.

Skicka meddelanden från en dator med hjälp av appens webbversion.

Begränsningar för Google Messages

Begränsade plattformsoberoende meddelandefunktioner för iPhone-användare

Funktionerna kan variera beroende på mobiloperatör, vilket påverkar leverans och storleken på gruppchattar.

Priser för Google Messages

Gratis

Betyg och recensioner för Google Messages

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

💡 Proffstips: När du installerar en ny meddelandeapp, granska de behörigheter som begärs och ge endast åtkomst till det som är nödvändigt för appens funktionalitet.

Förenkla kommunikation och samarbete med ClickUp

Att välja rätt säker meddelandeapp kan göra stor skillnad när det gäller att skydda dina privata och professionella konversationer. Med så många alternativ tillgängliga är det viktigt att välja ett verktyg som håller dina chattar säkra och stödjer dina unika behov.

Om du letar efter mer än bara en meddelandeapp är ClickUp det perfekta valet. Den kombinerar säker meddelandehantering i realtid med robusta projektledningsfunktioner, vilket säkerställer att ditt team kan kommunicera och samarbeta smidigt.

Med ClickUp Chat kan du diskutera uppgifter, dela uppdateringar och samla alla projektrelaterade konversationer på en säker plattform. Istället för att växla mellan olika meddelandeappar kan du centralisera ditt arbetsflöde i Chat, vilket gör kommunikationen effektiv och projekten välorganiserade.

Varför nöja sig med mindre när du kan vara säker med ClickUp? Registrera dig för ClickUp idag!