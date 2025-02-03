Topp 10 alternativ till Google Chat för att skala upp teamkommunikationen

Du har säkert hört mantrat ”kommunikation är nyckeln” miljoner gånger, men med ökningen av distansarbete har frasen blivit ännu mer relevant. ☎️

Fjärrteam är starkt beroende av smidig kommunikation för att överbrygga den fysiska avståndet och möjliggöra teamarbete. Tack vare onlineappar för samarbete och verktyg för företagsmeddelanden kan teamen hålla kontakten och hålla koll på viktiga uppdateringar, oavsett var de befinner sig och vilken tidszon de befinner sig i.

Sedan Hangouts ersattes 2020 har Google Chat visat sig vara ett effektivt kommunikationsverktyg – särskilt för användare av Google Workspace, tack vare dess sömlösa integration med Workspace-appar.

Trots att Google Chat erbjuder ett säkert och enkelt sätt att samarbeta och dela filer inom Googles ekosystem är det inte det bästa alternativet på marknaden. I bästa fall är det ett hyfsat verktyg, men andra verktyg fungerar lika bra – eller till och med bättre.

I den här artikeln utforskar vi de 10 bästa alternativen till Google Chat, går igenom deras utmärkande funktioner och pekar på några brister för att hjälpa dig att välja ditt nästa verktyg för teamsamarbete.

Vad är Google Chat?

Google Chat är ett kraftfullt verktyg som älskas av många Google Workspace-användare och som hjälper ditt team att samarbeta effektivt och hålla koll på delade uppgifter.

Kommunikationen bygger på individuella meddelanden eller kanaler som Spaces och gruppkonversationer.

Sammantaget är gränssnittet enkelt och intuitivt, vilket gör det lätt att navigera och använda. När det gäller Spaces är kommunikationen organiserad i trådar så att användarna enkelt kan följa med och svara på specifika meddelanden.

Google Chats främsta fördel är att det integreras sömlöst med Googles befintliga nätverk av appar. Du kan hålla virtuella möten på Meet, enkelt dela Drive-filer eller lägga till uppgifter och händelser direkt i Google Kalender.

Dessutom har den en ganska optimerad sökfunktion. Så oavsett om du letar efter viktig information i din chattlogg eller söker efter dokument i en hav av text kan du använda filter för att hitta dem direkt!

Nyligen har Google implementerat AI-funktioner i sina appar, och Chat är inget undantag. Du kan dra nytta av Duet AI:s assistansfunktioner för att hålla dig uppdaterad och få användbara insikter från konversationer i ditt Chat-arbetsområde. ?

Hur man väljer det bästa alternativet till Google Hangouts

Med tanke på att Google Chat har ett begränsat antal tredjepartsintegrationer och saknar vissa avancerade funktioner på grund av sin alltför simplistiska design, lämnar det mycket att önska. Därför kanske du vill utforska mer omfattande verktyg för teamkommunikation.

Här är några viktiga egenskaper att tänka på när du letar efter ett alternativ till Google Chat:

Användarvänlighet: Det ska vara lättillgängligt för alla medlemmar i ditt team, med funktioner som är intuitiva och lätta att navigera. Säkerhet: Verktyget ska prioritera säkerhet och skydda mot dataintrång. Integrationer: Det alternativa verktyget bör ha ett brett utbud av integrationer för att förbättra ditt teams arbetsflöde och produktivitet. Automatiseringar: Det bör vara möjligt att skapa anpassade arbetsflöden som effektiviserar uppgifter och sparar tid. Anpassning: Anpassningsbara funktioner för att anpassa sig till specifika kommunikationsbehov inom teamet.

De 10 bästa alternativen till Google Hangouts att prova

Med ovanstående faktorer i åtanke, låt oss dyka in i de 10 bästa alternativen till Google Chat som du kan använda för att effektivisera teamsamarbete och kommunikation.

Chat-vyn lagrar alla dina kommentarer i ClickUp så att du snabbt kan hitta alla konversationer.

ClickUp är en ledande plattform för produktivitet och teamsamarbete som erbjuder ett brett utbud av funktioner för projektledning och teamkommunikation. Den ger ett smidigt sätt att visualisera delade uppgifter och hantera dem effektivt fram till slutförandet.

ClickUps chattvy är plattformens centrala kommunikationskanal. Här kan du starta konversationer, dela filer och resurser och tilldela kommentarer. Med alternativet Mention kan du tagga specifika teammedlemmar i konversationer, så att de blir medvetna om uppdateringar och ändringar när de sker.

Behöver du ett enkelt sätt att visa dina teammedlemmar exakt vad du pratar om? ClickUp Clip är lösningen. Det är plattformens skärminspelningsfunktion – den låter dig spela in och dela din arbetsyta med dina teammedlemmar så att de kan följa med och enkelt lösa problem.

Kommentarer i ClickUp är ett av de mest effektiva sätten att kommunicera i realtid och ge feedback på utfört arbete. Tilldela kommentarer till teammedlemmar istället för att skapa nya uppgifter. På så sätt kan du minska kommunikationstiden och skapa mindre åtgärdspunkter inom större uppgifter. ?

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

ClickUp Docs är ett annat effektivt samarbetsverktyg, perfekt för att skapa, redigera och dela dokument med ditt team. Oavsett om du brainstormar idéer för ett projekt eller skapar mötesanteckningar, låter den här funktionen dig samarbeta med teammedlemmar för att spara tid och eliminera onödigt fram och tillbaka. ?

Du kan använda ClickUp AI direkt i Docs för att sammanfatta uppdateringar av uppgifter och mötesanteckningar, skapa åtgärdspunkter och redigera ditt innehåll.

ClickUps bästa funktioner

Centraliserad kommunikationskanal för att starta konversationer, dela filer och tilldela kommentarer som uppgifter.

Kommentarfunktion för asynkron samverkan

Skärminspelningsfunktion för att dela din arbetsyta med teamet

Högst anpassningsbar arbetsyta med funktioner som anpassningsbara fält , uppgiftsstatus och arbetsflödeshantering.

Samarbetsinriktad, AI-driven dokumenthub för att dela och brainstorma idéer i realtid

Över 1 000 integrationer med populära arbetsappar

Säker plattform

Begränsningar i ClickUp

Det kan vara lite förvirrande att navigera bland plattformens många funktioner.

Mobilappen har inte lika många funktioner som webbversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag : Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

2. Slack

Slack är ett utmärkt alternativ till Google Chat som erbjuder meddelande- och fildelningsfunktioner som hjälper team att samarbeta mer effektivt. Förutom vanliga kommunikationsalternativ erbjuder verktyget avancerade funktioner som video- och ljudsamtal och samarbetsytor.

Kanaler är de centrala utrymmena för teamkonversationer, med diskussionstrådar för specifika meddelanden. Samtidigt organiseras enskilda meddelanden i direktchattar. ?

Med Slacks Huddles-funktion kan du enkelt ringa ett samtal till dina teammedlemmar utan att behöva boka ett konferensmöte. Huddles låter dig dela skärmar, emoji-reaktioner, filer, länkar och dokument, vilket gör det till ett utmärkt sätt att hålla kontakten med ditt team.

Slack erbjuder också avancerade sökfilter – använd dem för att begränsa dina sökresultat och göra det enkelt att hitta specifika meddelanden eller filer! ?

Utöver allt detta låter Slack dig integrera med olika verktyg och tjänster för att hålla ditt arbete centraliserat och minimera distraherande växling mellan appar.

Slacks bästa funktioner

Organiserade meddelanden och chattar med sökfilter

Brett utbud av integrationer

Realtidsvideosamarbete via Huddles

Inställningar för aviseringar för specifika kanaler och nyckelord

Anpassade teman och emojis för arbetsytan

Slacks begränsningar

En brant inlärningskurva för nya användare

Systemet för hantering av aviseringar är inte intuitivt.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 7,25 $/månad per användare

Business+ : 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 30 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 000 recensioner)

3. Discord

Discord är en enhetlig kommunikationsplattform som låter användare chatta via text-, röst- och ljudkanaler. Den var ursprungligen utvecklad för gamers, men har blivit populär i olika online-communityn. ?️

Användare kan skapa och gå med i privata eller offentliga servrar som bygger på olika intressen och ämnesgrupper för att hålla kontakten med teammedlemmar. Det erbjuder också funktioner som skärm- och fildelning.

Discord har ett brett utbud av integrationer som utökar dess funktionalitet. Du kan ansluta det till bots för att automatisera uppgifter och arbetsflöden eller länka det till spelplattformar och populära streamingtjänster som YouTube och Twitch.

Eftersom Discord inte är utformat eller fullt optimerat för företagskommunikation kan vissa alternativ vara bättre lämpade för just detta ändamål.

Discords bästa funktioner

Realtidskommunikation via röst- och videosamtal

Skärm- och fildelning

Anpassningsbara aviseringar

Stöd för bot-automatisering

Integrationer med sociala medier-applikationer

Begränsningar i Discord

Inte optimerat för kommunikation inom företag/team

Integritets- och säkerhetsfrågor

Priser för Discord

Gratis

Nitro basic : 2,99 $/månad

Nitro: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner av Discord

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

TrustRadius: 8,7/10 (över 150 recensioner)

4. Telegram

Telegram är en molnbaserad meddelandeplattform som är idealisk för diskreta personliga konversationer och storskaliga community-sändningar.

Det gör det möjligt för team att skicka text, videor och filer, samt skapa grupper och kanaler för kommunikation i större skala. Med Telegram kan du också samarbeta i realtid via videosamtal.

Genom Channels låter Telegram dig kommunicera med en större publik. Du kan ha ett stort antal följare (stöder ett obegränsat antal prenumeranter), dela filer, lägga upp omröstningar och livestreamar och mycket mer!

Telegrams säkerhetsförbättringar och funktioner förtjänar ett särskilt omnämnande. Med funktionen Secret Chat kan du till exempel föra privata konversationer som endast är tillgängliga inom chatten. Eftersom användarna inte kan vidarebefordra eller skärmdumpa dem är de skyddade från tredje part. ?

Telegrams bästa funktioner

Säkerhetsförbättringar och end-to-end-kryptering

Stöd för delning av stora filer

Stora gruppchattar med upp till 20 000 medlemmar

Organisera chatten i mappar

Synkroniseras mellan mobila och stationära plattformar

Begränsningar i Telegram

Begränsade videokonferensfunktioner

Begränsade appintegrationer

Priser för Telegram

Gratis

Premium: 4,99 $/månad per användare

Telegram-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

TrustRadius: 9,2/10 (över 70 recensioner)

5. Microsoft Teams

Microsoft Teams är en utmärkt lösning för uppgiftshantering och samarbete som, precis som namnet antyder, är utformad för team. Med omfattande verktyg för online-möten kan du samarbeta effektivt, dela filer och kommunicera i realtid via Teams och Channels.

Plattformen integreras sömlöst med andra verktyg från Microsoft 365-ekosystemet, så att du kan schemalägga möten och samarbeta på dokument direkt i Teams-gränssnittet.

En av verktygets största styrkor är dess högkvalitativa webbkonferensfunktioner. Med upp till 300 deltagare kan medlemmarna ansluta via webben eller ljud, spela in samtal och sätta upp direktsändningar. Det finns också ytterligare samarbetsfunktioner som virtuella bakgrunder, skärmdelning, chattar och bildtexter.

Samtidigt erbjuder Microsoft Teams Whiteboards ett effektivt sätt för team att brainstorma och visualisera information. Medlemmarna kan skriva, rita och göra skisser och diagram på denna virtuella duk. Det bästa av allt? Ändringar synkroniseras automatiskt, så du kan se dem direkt när de görs. ?

Även om vissa alternativ till Microsoft Teams erbjuder liknande funktionalitet är verktyget fortfarande ett pålitligt val för teamkommunikation.

Microsoft Teams bästa funktioner

Stöd för stora webbkonferenser

Integration med andra Microsoft 365-verktyg

Digital whiteboard för samarbete

Breakout-rum under möten

Begränsningar i Microsoft Teams

Filsystemet kan upplevas som komplicerat för vissa användare.

Ibland långsam

Priser för Microsoft Teams

Gratis plan

Teams essentials: 4 $/månad per användare

Business Basic: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12,50 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

6. Workplace

Workplace är ett kommunikationsverktyg utvecklat av Meta som hjälper team att samarbeta säkert via chatt, röstsamtal och grupper. Det är byggt på Facebooks gränssnitt och gör det möjligt för team att hålla kontakten och dela filer och uppdateringar på ett effektivt sätt.

Precis som Facebook har Workplace ett nyhetsflöde som håller medlemmarna informerade om uppdateringar, meddelanden och inlägg inom organisationen. Medlemmarna kan också interagera med dessa inlägg och anpassa dem efter sina preferenser.

Du kan vara värd för livevideosändningar inom ditt team med interaktiva funktioner som kommentarer, frågor och reaktioner. Tittarna kan också spara videor för att titta på dem senare.

Dessutom erbjuder Workplace insikter och analyser som hjälper teamen att mäta engagemanget. ?

De bästa funktionerna på arbetsplatsen

Gruppmöten

Livevideor

Nyhetsflöde liknande Facebooks

Teamanalys

Brett utbud av integrationer, inklusive Google Workspace och Microsoft 365-appar

Begränsningar på arbetsplatsen

Användare kan uppleva det Facebook-liknande flödet som störande.

Dataskyddsfrågor

Priser för arbetsplatser

Grundplan : 4 $/månad per person

Förbättrad administratörs- och supporttillägg : 2 $/månad per person

Live-tillägg för företag: 2 $/månad per person

Betyg och recensioner av arbetsplatser

G2: 4,0/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

7. Flock

Med Flock kan du föra enskilda konversationer med direktmeddelanden eller skapa kanaler för team och grupper.

Denna plattform underlättar teamsamarbetet genom att medlemmarna kan dela uppgifter och tilldela uppgifter. Dessutom innehåller den en omröstningsfunktion som hjälper dig att enkelt samla in feedback och åsikter från kollegor. ?

Dessutom kan användarna samarbeta, dela filer och kommunicera via video- och ljudsamtal. Flock integreras sömlöst med tredjepartsappar som Google Drive och Trello, vilket gör det enkelt för användarna att hantera och spåra sina uppgifter och filer.

Flock bästa funktioner

Dela och skapa att göra-listor

Genomför omröstningar

Tredjepartsintegrationer

Kanaler för teamkommunikation

Video- och ljudsamtal

Flock-begränsningar

Begränsningar för fildelning

Begränsade integrationer jämfört med konkurrenterna

Flock-priser

Gratis

Pro : 4,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Flock-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

8. Skype

Mer än två decennier efter lanseringen har Skype etablerat sig som en av de mest populära plattformarna för kommunikation och videokonferenser. Även om Skype saknar vissa avancerade funktioner som finns i många andra Google Chat-alternativ på vår lista, är det fortfarande en enkel och pålitlig lösning som håller teamen sammankopplade och samordnade i sitt dagliga arbete.

För samtal erbjuder Skype gratis ljud- och videosamtal mellan Skype-användare över hela världen. Det inkluderar även en funktion för samtalsinspelning så att användarna kan återkomma till dem senare.

En av de bästa funktionerna i Skype är språköversättningsfunktionen, som är till stor hjälp för mångkulturella, geografiskt spridda team som kommunicerar på olika språk.

Skypes bästa funktioner

Gratis ljud- och videosamtal

Snabbmeddelanden

Talöversättning

Gruppkonversationer

Citat i meddelanden

Skypes begränsningar

Problem med ljud-/videokvaliteten

Innehåller annonser och kampanjer som kan vara störande.

Skype-priser

USA: från 2,54 $/månad

Betyg och recensioner för Skype

G2: 4,3/5 (över 20 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

9. Jitsi

Jitsi är ett mångsidigt öppen källkodsverktyg för videokonferenser som garanterar säkra och anpassningsbara virtuella möten. Utöver vanliga ljud- och videosamtal erbjuder Jitsi lösenordsskyddade mötesrum och unika funktioner som anpassade mötes-URL:er.

Med verktyg som Etherpad för delning av textdokument och möjlighet till ljud via telefonuppringning är Jitsi en enkel och smidig lösning för ditt teams kommunikationsbehov.

Jitsis bästa funktioner

Gruppsamtal

Lösenordsskyddade mötesrum

Webbchatt/meddelanden

Etherpad för textdelning

Begränsningar för Jitsi

Begränsade funktioner för samarbete och integration

Långsam anslutning under samtal

Priser för Jitsi

Gratis

Jitsi-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (70+ recensioner)

10. Signal

Signal är en mjukvarutjänst som erbjuder användarna säkra funktioner för snabbmeddelanden och samtal. Den är gratis att använda, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till Google Chat för team som letar efter ett enkelt men effektivt sätt att samarbeta och hålla kontakten.

Signal är känt för sitt starka fokus på integritet och erbjuder funktioner som Sealed Sender och försvinnande meddelanden för att hålla konversationer och chattar krypterade från början till slut och skyddade från intrång. ?

Signals bästa funktioner

End-to-end-kryptering

Snabbmeddelanden

Meddelandetimers

Video- och röstsamtal

Signalbegränsningar

Begränsade funktioner på grund av integritetsskäl

Användarupplevelsen är inte optimerad

Priser för Signal

Gratis

Signal-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Öka teamets produktivitet med det bästa alternativet till Google Chat

Med tanke på dess omfattande utbud av produktivitets- och projektledningsfunktioner sticker ClickUp ut som ett av de bästa alternativen till Google Chat.

Med sin chattvy för smidig kommunikation, Docs för realtidssamarbete på dokument och Clip för enkel delning av skärmdumpar och videor ger ClickUp dig alla verktyg du behöver för att nå oöverträffade nivåer av produktivitet. Dessutom får du tillgång till ett stort antal färdiga mallar som revolutionerar projektkommunikationen.

Så om du vill få alla fördelar med smidig teamkommunikation i ett enda system, registrera dig för ClickUp idag och samarbeta som aldrig förr! ?