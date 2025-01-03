Discord vs. WhatsApp: Vilken meddelandeapp är bäst för arbetet?

Du är mitt uppe i att koordinera ett viktigt projekt och gruppchatten spricker av meddelanden. Någon delar en fil, en annan lägger till en röstanteckning och snart råder kaos.

Då måste du ställa dig själv frågan: Hjälper din nuvarande meddelandeapp dig att arbeta smartare eller bidrar den bara till mer störningar? 💭

Från spelare som bygger communityn till lärare som hanterar elever – debatten om Discord vs. WhatsApp fortsätter att växa. Båda plattformarna lovar smidig kommunikation, men deras funktioner tillgodoser olika behov.

I den här bloggen tittar vi på deras funktioner, styrkor och svagheter för att hjälpa dig att fatta det bästa valet. Låt oss börja! 💪

Vad är WhatsApp?

via WhatsApp

WhatsApp är en gratis plattformsoberoende app för meddelanden och samtal som använder internet för att låta användare kommunicera via textmeddelanden, röstmeddelanden, videosamtal och delning av multimedia.

Jan Koum och Brian Acton lanserade plattformen 2009. Den underlättar smidig kommunikation mellan användare, vilket gör den till ett bra alternativ till traditionella betalda SMS- och MMS-tjänster. 2019 förvärvade Facebook, Inc. (nu Meta Platforms) WhatsApp.

🔍 Visste du att? WhatsApp har över tre miljarder aktiva användare världen över, och antalet har ökat varje år sedan lanseringen!

WhatsApp-funktioner

WhatsApp fokuserar på enkelhet och tillgänglighet. Från text- och mediedelning till röst- och videosamtal – dess funktioner gör konversationerna smidiga och användarvänliga.

Låt oss titta på några av dess funktioner. 👇

Funktion nr 1: Meddelanden

via WhatsApp

Som chattplattform betonar WhatsApp enkelhet och låter dig skicka multimedia under konversationer. Dessa funktioner gör det bekvämt för användarna:

Fästa meddelanden: Du kan fästa viktiga meddelanden i både gruppchattar och individuella chattar för att enkelt kunna referera till dem.

Favoriter-fliken: Du kan kategorisera specifika chattar som "favoriter" för snabb åtkomst.

Försvinnande meddelanden: Vissa meddelanden försvinner efter sju dagar om du aktiverar den här funktionen för ökad integritet.

💡Proffstips: Du kan skicka meddelanden till dig själv på WhatsApp för att hålla reda på idéer, påminnelser eller viktig information. Det är ett enkelt sätt att anteckna saker när du behöver.

Funktion nr 2: Stöd för flera konton och enheter

via The Standard

Du kan hantera två WhatsApp-konton på en enda enhet, vilket gör det smidigt att växla mellan privata och jobbrelaterade chattar.

Dessutom kan du koppla upp till fyra enheter, inklusive surfplattor och datorer, till ditt konto utan att behöva en ansluten telefon. Detta underlättar fildelning mellan enheter.

Funktion nr 3: Videosamtal och röstmeddelanden

via WhatsApp

WhatsApp utökade sin videokonferensfunktion till att stödja upp till trettiotvå deltagare år 2024, vilket förbättrar gruppinteraktioner och möten. Detta inkluderar en skärmdelningsfunktion under samtal.

Det gör det också möjligt för användare att skicka snabba röst- eller videomeddelanden när de är på språng.

WhatsApp-priser

WhatsApp: Gratis

WhatsApp Business: Gratis

🧠 Kul fakta: Meta köpte WhatsApp för 19 miljarder dollar 2014, vilket gjorde det till ett av de största teknikförvärven i historien.

Vad är Discord?

via Discord

Discord är en populär kommunikationsplattform utformad för röst-, video- och textchatt. Den gör det möjligt för användare att kommunicera med vänner och communityn, dela erfarenheter, samarbeta och delta i diskussioner.

Användarna interagerar via dess servrar, kanaler, direktmeddelanden och skärmdelningsfunktioner.

Discord lägger tonvikten på att bygga gemenskap. Du kan skapa eller gå med i servrar som är anpassade efter specifika intressen eller hobbyer för att främja en känsla av tillhörighet och engagemang.

🔍 Visste du att? Discord-appanvändare över 16 år spenderar i genomsnitt 2 timmar per vecka på plattformen. Det motsvarar cirka åtta timmar per månad eller 17 minuter per dag. Discord-appanvändare över 16 år spenderar i genomsnitt 2 timmar per vecka på plattformen. Bland Discord-användare i åldern 16–24 år är den genomsnittliga tiden som spenderas på appen 2,4 timmar per vecka.

Discord-funktioner

Discord fokuserar på mångsidighet och anslutning och erbjuder kraftfulla verktyg för organiserad och interaktiv kommunikation. Från anpassade servrar till röst-, video- och textkanaler håller det gemenskaperna engagerade och möjliggör smidigt samarbete.

Låt oss titta på dess funktioner. 👇

Funktion nr 1: Gemenskapscentrerad struktur

via Discord

Discord strukturerar communityn i servrar, var och en med flera kanaler dedikerade till specifika ämnen.

Servrarna inkluderar textkanaler för meddelanden och röstkanaler för kommunikation i realtid, vilket gör det enkelt att hålla diskussionerna organiserade och navigera även i de mest hektiska utrymmena.

💡Proffstips: Ett bra Discord-hack är att använda Ctrl+K för att hoppa mellan kanaler och servrar. Andra kortkommandon är bland annat att använda "Ctrl+Shift+M" för att stänga av eller slå på mikrofonen i röstkanaler och "Ctrl+Shift+U" för att markera meddelanden som olästa.

Funktion nr 2: Många samarbetsalternativ

via Discord

Discord gör samordningen smidig med inbyggda verktyg för schemaläggning av evenemang, oavsett om det är en spelsession eller en utbildningsworkshop.

För fokuserade konversationer erbjuder trådar tillfälliga diskussioner som försvinner efter en viss tid, medan forumkanaler ger utrymme för mer djupgående, pågående samtal.

📖 Läs också: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Discord för gruppchattar

via Discord

Discord ger serverägare kraftfulla verktyg för att hantera communityn effektivt. Roller och behörigheter låter dem kontrollera åtkomst till kanaler och tilldela modereringsfunktioner, vilket säkerställer smidig drift även i stora grupper.

Dessutom automatiserar bots uppgifter som moderering, spel och interaktioner i communityn, vilket ökar bekvämligheten och förbättrar den totala upplevelsen.

Funktion nr 4: Spelintegration

via Discord

Discord-integrationer låter dig använda flera applikationer på en plattform. De förbättrar spelupplevelsen med applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) som låter utvecklare integrera sina spel sömlöst.

Funktioner som "rich presence" visar vilket spel du spelar och låter till och med vänner ansluta direkt via Discord, vilket ger en ny dimension av kontakt och interaktion.

Priser för Discord

Gratis

Nitro: Anpassad prissättning

🧠 Kul fakta: 19 miljoner servrar är aktiva på Discord varje vecka.

Förenkla, effektivisera och förbättra din kommunikationsstrategi: Planera, följ upp och förbättra ditt teams kommunikationsflöde med denna färdiga, anpassningsbara mall för kommunikationsplan från ClickUp.

WhatsApp vs. Discord: Jämförelse av funktioner

WhatsApp och Discord tjänar olika syften och tillgodoser unika behov inom teamkommunikation. Medan WhatsApp begränsar sin förmåga att tillhandahålla enkel, intuitiv meddelandehantering, erbjuder Discord en rad funktioner för spelare.

Låt oss titta på de särskilda funktionerna som skiljer dessa meddelandeappar åt. 👀

Funktion WhatsApp Discord Primärt användningsområde Allmän meddelandehantering och kommunikation Utformat för spel och communityengagemang Gruppstorlek Maximalt 256 deltagare i en gruppchatt Stöder tusentals användare på en server Röst-/videosamtal Video- och röstsamtal med upp till 32 deltagare Obegränsade röstkanaler; videosamtal med många alternativ Begränsning för fildelning Upp till 100 MB på Android och 128 MB på iOS 8 MB som standard och upp till 50 MB (grundläggande), 500 MB (Nitro) Lagring Använder enhets-/molnlagring; ingen dedikerad lagring Obegränsad lagringskapacitet för meddelanden och filer Sökfunktion Grundläggande sökning utan filtreringsfunktioner Avancerade sökfilteralternativ Anpassning Begränsad anpassning; enkelt gränssnitt för gruppchatt Högst anpassningsbara servrar, roller och kanaler Säkerhet End-to-end-kryptering för alla meddelanden Ingen end-to-end-kryptering som standard Integration Begränsade integrationer eftersom det endast fokuserar på direkt kommunikation Integreras med olika spelplattformar som PlayStation Network (PSN) och Twitch. Meddelanden Grundläggande inställningar för aviseringar Mycket anpassningsbara aviseringar Användarupplevelse Enkelt och användarvänligt gränssnitt Mer komplex med en inlärningskurva

Funktion nr 1: Meddelanden och chatt

WhatsApp och Discord har var och en sin unika approach till meddelanden och erbjuder olika verktyg för småskaliga och storskaliga konversationer.

WhatsApp

WhatsApp har en mer direkt approach. Det fokuserar på väsentligheter som textkommunikation, röst- och videosamtal och delning av mediefiler som foton, klistermärken och GIF-filer.

WhatsApp Web utökar plattformens funktionalitet och låter användare komma åt sina meddelanden från en stationär dator för ökad bekvämlighet.

Discord

Å andra sidan erbjuder Discord robusta chattfunktioner som gör att du kan skapa servrar och kanaler anpassade efter specifika ämnen eller communityn. Oavsett om du är en del av en offentlig server eller en privat grupp kan du interagera med medlemmarna via text-, röst- och videochatt.

Dessutom kan du skicka okomprimerade filer i full kvalitet, chatta med bots, skicka automatiserade textmeddelanden, skapa roller och mycket mer.

🏆 Vinnare: Discord passar både för informella och storskaliga konversationer, vilket gör det idealiskt för spelare, team och lärare, medan WhatsApp är en mer enkel chattplattform.

Funktion nr 2: Dataanvändning

Dataeffektivitet är viktigt för användare med begränsad internetbandbredd. WhatsApp och Discord hanterar mediefiler på olika sätt för att tillgodose olika användarbehov.

WhatsApp

WhatsApp komprimerar alla mediefiler, inklusive bilder, ljud och videor. Detta minskar kvaliteten, men minskar också dataförbrukningen avsevärt.

Discord

Discord behåller däremot mediefilernas ursprungliga kvalitet, vilket bevarar detaljerna men använder mycket mer data.

🏆 Vinnare: WhatsApp är mer dataeffektivt och komprimerar filer för att minska förbrukningen. Denna kompromiss i kvalitet gör det till ett praktiskt val för användare med begränsade dataplaner.

Funktion nr 3: Sekretess och säkerhet

När det gäller att skydda dina data erbjuder båda plattformarna integritetsfunktioner, men deras tillvägagångssätt skiljer sig något åt.

WhatsApp

WhatsApp prioriterar användarnas integritet med funktioner som tvåfaktorsautentisering (2FA) och detaljerad kontroll över profilbild och statusvisibilitet.

Kolla in dessa WhatsApp-statuscitat!

Discord

På samma sätt stöder Discord också 2FA och låter användare hantera sina synlighets- och sekretessinställningar, inklusive vem som kan se deras onlinestatus.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! WhatsApp erbjuder end-to-end-kryptering med starka integritetskontroller, där endast avsändaren och mottagaren kan läsa meddelanden. Samtidigt erbjuder Discord tvåfaktorsautentisering och anpassningsbara synlighetsinställningar.

📖 Läs också: 12 effektiva kommunikationsstrategier för ditt team

Discord vs. WhatsApp på Reddit

Vi gick till Reddit för att se var folk landade i debatten om Discord vs. WhatsApp.

För det första kan det användas som WhatsApp för grupper med hundratals/tusentals personer samtidigt. Du skulle inte gå med i en WhatsApp-grupp för 5000 Redditors i en subreddit, men det skulle du mycket väl kunna göra för Discord. Det är byggt för att hantera stora grupper mycket bra. Den andra användningen är för blandade röst- och mediehangouts med vänner.

För det första kan det användas som WhatsApp för grupper med hundratals/tusentals personer samtidigt. Du skulle inte gå med i en WhatsApp-grupp för 5000 Redditors i en subreddit, men det skulle du mycket väl kunna göra för Discord. Det är byggt för att hantera stora grupper mycket bra. Den andra användningen är för blandade röst- och mediehangouts med vänner.

De flesta är dock överens om att det inte är konkurrerande applikationer, eftersom de riktar sig till olika målgrupper.

WhatsApp är helt enkelt en annan app än Discord och har andra användningsområden. WhatsApp är mer avsett för små gruppchattar eller enskilda meddelanden för icke-spelare. Discord är utmärkt för stora offentliga servrar och röstchattar för spel. Discord har också en spelbutik, medan vissa människor inte spelar spel.

WhatsApp är helt enkelt en annan app än Discord och har andra användningsområden. WhatsApp är mer avsett för små gruppchattar eller enskilda meddelanden för icke-spelare. Discord utmärker sig i stora offentliga servrar och röstchattar för spel. Discord har också en spelbutik, medan vissa människor inte spelar spel.

Tja, de riktar sig till olika marknader. WhatsApp är för allmänna användare, och många fler vuxna/äldre använder det än Discord. Discord är mer inriktat på spelare med många funktioner som tillgodoser spelares behov, och även användarupplevelsen är anpassad efter spelare med saker som laddningsskärmen som visar något som spelare kan relatera till, etc. ,

Tja, de riktar sig till olika marknader. WhatsApp är för allmänna användare, och många fler vuxna/äldre använder det än Discord. Discord är mer inriktat på gamers med många funktioner som tillgodoser deras behov, och även användarupplevelsen är anpassad efter gamers med saker som laddningsskärmen som visar något som gamers kan relatera till, etc. ,

Möt ClickUp – det bästa alternativet till WhatsApp och Discord

Om du tvekar mellan WhatsApps enkelhet och Discords funktionsrika design, överväg en annan plattform som kombinerar alla dina arbetsplats- och kommunikationsbehov på ett och samma ställe!

Vi presenterar ClickUp, appen som har allt för arbetet! 🤩

Känt för sin mångsidighet och produktivitetsfokuserade verktyg, går det utöver grundläggande meddelandefunktioner för effektivt samarbete – tack vare ClickUp Collaboration Detection.

Låt oss titta på några funktioner som du kan komma igång med. 💁

ClickUps främsta fördel: Chatt

ClickUp Chat

Samarbeta med ditt team i ClickUp Chat

ClickUp Chat är ett kraftfullt kommunikationsverktyg för arbetsplatsen som samlar alla dina behov inom kommunikation och projektledning.

ClickUp är en allt-i-ett-meddelandeapp som sparar användarna en dag per vecka (den tid som en genomsnittlig kunskapsarbetare förlorar på att leta efter information) genom att samla all relevant information på ett ställe.

Discords oändliga kanaler och WhatsApps brist på trådar kan ibland kännas kaotiskt. Chatten håller ordning med trådade konversationer, vilket gör det enkelt att hålla fokus.

Oavsett om det är ett team som diskuterar sitt nästa stora projekt eller en lärare som organiserar lektionsämnen, känns allt strukturerat och hanterbart.

Det som gör det ännu bättre är hur det kombinerar kommunikation med samarbetsverktyg för projektledning.

Medan Discord och WhatsApp håller dig sysselsatt med chattar, hjälper Chat dig att få jobbet gjort!

Spelare som bygger en ny nivå för sitt favoritspel kan på några sekunder gå från att diskutera designidéer till att tilldela kodningsuppgifter. Lärare kan bifoga lektionsplaner eller projektbeskrivningar direkt i chatten, så att allt finns inom räckhåll.

Även aviseringarna är perfekta här. De är anpassningsbara, så du kan ställa in aviseringar för de uppdateringar som är viktiga för dig.

Spelare kan fokusera på sina matcher utan att störas av vardagliga trådar, och lärare kan hålla koll på betygsuppdateringar utan att drunkna i onödiga meddelanden.

ClickUp Brain

När du chattar kan ClickUp Brain automatiskt markera åtgärdspunkter eller omvandla viktiga meddelanden till uppgifter, vilket gör det enklare att hålla ordning utan extra ansträngning. AI:n sitter inte bara där – den hjälper aktivt till att hantera ditt flöde, föreslår nästa steg och ser till att inga viktiga detaljer förbises.

Skriv med ClickUp Brain i chatten för att ge dina meddelanden extra stil.

Chatten förenar konversationer och samarbete på ett helt nytt sätt. Varför hoppa mellan olika appar när allt du behöver redan finns här?

Med tanke på att 60 % av vår tid går åt till att dela, söka efter och uppdatera information i olika verktyg, ser ClickUp till att din tid används på ett effektivt sätt.

ClickUps fördel nr 2: Klipp

ClickUp-klipp

Dela visuell feedback med ClickUp Clips

ClickUp Clips är ett allt-i-ett-verktyg för skärminspelning och videodelning som effektiviserar kommunikation och samarbete i arbetsflödet. Användare kan enkelt spela in skärmar eller ljud för handledningar, uppdateringar eller feedback, med AI-driven transkription som möjliggör snabba innehållssökningar och navigering med tidsstämplar.

Clips Hub organiserar videor för enkel åtkomst samtidigt som det erbjuder inbäddnings- och delningsalternativ, och integrerar skärmdelningsprogramvaran sömlöst i uppgifter, kommentarer eller externa länkar.

Till exempel kan team spela in strategidiskussioner eller genomgångar för att dela med sin grupp, vilket underlättar planering och samordning av spelet. Å andra sidan kan lärare spela in lektioner eller handledningar som eleverna kan se när som helst, vilket förbättrar inlärningen utanför klassrummet.

Öka teamets ansvarstagande med ClickUp Assign Comments

ClickUp Assign Comments omvandlar kommentarer till åtgärdsbara objekt och låter dig tilldela dem till teammedlemmar. Du kan också lösa eller omfördela uppgifter utan att behöva söka igenom röriga diskussioner.

Det håller ordning på uppgifterna och minimerar förvirring, vilket hjälper teamen att hålla fokus.

Dessutom gör det att användarna snabbt kan hitta och hantera sina tilldelade kommentarer för att öka ansvarstagandet.

💡 Proffstips: Börja använda mallar för kommunikationsplaner i ClickUp för att hålla ordning från början. Dessa mallar hjälper dig att skissa upp kommunikationsstrategier, viktiga kontakter och tidsplaner utan att behöva börja från scratch.

ClickUps fördel nr 4: Whiteboards

ClickUp Whiteboards

Brainstorma strategier och lektionsplaner med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards erbjuder en interaktiv och samarbetsinriktad plattform för att centralisera brainstorming och projektplanering för spelare, team och lärare. Det gör det möjligt att visualisera idéer och omvandla dem till genomförbara uppgifter, vilket överbryggar klyftan mellan kreativt tänkande och genomförande.

Den virtuella whiteboardtavlan är en kreativ yta för samarbete i realtid, oavsett var du befinner dig.

Idéer som genereras under brainstorming-sessioner kan kopplas till specifika uppgifter, filer eller dokument i ClickUp, vilket ger sammanhang och säkerställer att varje idé är genomförbar och spårbar.

Ett team som planerar en marknadsföringskampanj kan till exempel skissa sina idéer, tilldela uppgifter till enskilda medlemmar och följa framstegen – allt inom samma plattform.

Få det bästa av två världar med ClickUp

När du väljer mellan Discord och WhatsApp för arbete beror valet verkligen på dina specifika behov. WhatsApp vinner när det gäller tillgänglighet, vilket gör det till ett bra val för enkel kommunikation.

Å andra sidan gör Discords organisationsverktyg och anpassningsbara funktioner det idealiskt för team som trivs med samarbete och gemenskapsbyggande.

Men varför välja mellan de två när du kan få det bästa av båda i ett?

Välkommen till ClickUp – den ultimata plattformen för arbete som låter dig chatta, planera och utföra allt på ett och samma ställe. Med funktioner som uppgiftsskapande från trådar, samarbete i realtid och AI-drivna verktyg kopplar ClickUp inte bara samman ditt team – det förvandlar hur ni arbetar tillsammans.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅