13 bästa MeetGeek AI-alternativ för smartare möteshantering

Vad är MeetGeek AI?

MeetGeek AI är ett verktyg för transkribering och anteckningar från möten som använder artificiell intelligens för att spela in konversationer, generera sammanfattningar och extrahera viktiga punkter. Det registrerar automatiskt diskussioner, åtgärdspunkter och beslut, vilket ger dokumentation utan att man behöver göra anteckningar manuellt.

Användare kan få tillgång till transkriptioner, höjdpunkter och inspelningar efter varje samtal. MeetGeek AI används ofta i fjärrarbets- eller hybridarbetsmiljöer för att skapa en konsekvent logg över teammöten och hjälpa till med dokumentation och uppföljningsuppgifter.

Varför välja alternativ till MeetGeek AI?

MeetGeek AI erbjuder användbara funktioner för transkribering och sammanfattning av möten, men vissa team letar efter alternativ baserat på hur väl ett verktyg passar deras specifika behov och arbetsflöden.

Här är några skäl till varför team utforskar alternativ till MeetGeek AI:

Problem med noggrannhet: Transkriptioner kan missa sammanhang eller viktiga fraser när det finns bakgrundsljud, överlappande röster eller instabil internetuppkoppling under samtal.

Begränsat språkstöd: Med endast ett fåtal stödda språk kan internationella team uppleva att Med endast ett fåtal stödda språk kan internationella team uppleva att AI-transkriptionsverktyget begränsar den dagliga kommunikation mellan olika regioner.

Restriktiva prisplaner: För enskilda personer eller mindre team kan den månatliga kostnaden kännas hög jämfört med hur ofta verktyget används.

Brist på integrationsalternativ: Begränsade integrationsalternativ för CRM och projektledning kan störa dina etablerade arbetsflöden.

Minimal automatisering av arbetsflödet: Uppgifter och uppföljningar måste ofta läggas till manuellt, vilket fördröjer åtgärderna efter mötet.

MeetGeek AI-alternativ i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb överblick över hur dessa MeetGeek AI-alternativ står sig när det gäller viktiga funktioner. 📝

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Bäst för konversationsintelligens Teamstorlek: Försäljnings- och kundsupportteam av olika storlek som behöver insikter om konversationer ClickUp AI Notetaker transkriberar möten, genererar åtgärdspunkter och ClickUp Brain gör innehållet sökbart. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Otter. ai Bäst för transkription integrerad med samarbetsverktyg Teamstorlek: Små till stora team som behöver transkription och samarbete i realtid Automatisk transkription, sökning efter nyckelord, identifiering av talare, samarbete i realtid Från 16,99 $/månad per användare Fireflies. ai Bäst för plattformsoberoende mötesinspelning Teamstorlek: Medelstora till stora team som arbetar på flera plattformar Anpassade spårare, plattformsoberoende integration, AI-drivna sammanfattningar, sökbar databas Från 18 $/månad per användare Avoma Bäst för konversationsintelligens Teamstorlek: Försäljnings- och kundsupportteam som behöver insikter om konversationer Försäljningsfokuserad analys, sentiment-spårning, konversationsinsikter Från 29 $/månad per användare Fathom Bäst för kostnadsfria AI-mötesanteckningar med viktiga punkter Teamstorlek: Team som behöver enkla mötesreferat Skapa videohöjdpunkter, sökbara transkriptioner och organisera teamets utrymme. Gratis tl;dv Bäst för enkla videohöjdpunkter och delning Teamstorlek: Små till medelstora team som behöver snabba, lättsmälta möteshöjdpunkter Automatisk transkription, sökning efter nyckelord, identifiering av talare och samarbete i realtid. Från 29 $/månad per användare Rev Bäst för transkriberingsnoggrannhet som verifierats av människor Teamstorlek: Små till stora team som behöver transkribering med hög noggrannhet Hybridtranskription med mänsklig och AI-hjälp, stöd för flera språk, specialiserade tjänster för tekniska områden Från 14,99 $/månad per användare Sonix. ai Bäst för automatiserad återanvändning av videoinnehåll Teamstorlek: Innehållsteam som återanvänder video-/ljudinnehåll på ett effektivt sätt Automatiserad transkription, undertexter och översättningar, innehållsoptimering för plattformar som sociala medier Från 5 $/timme för AI-transkription Krisp Bäst för störningsfria möten Teamstorlek: Distansarbetande team som behöver störningsfrihet i realtid Klipp ut ögonblick, dela höjdpunkter och transkribera möten på över 28 språk. Från 16 $/månad per användare Tactiq Bäst för Google Workspace-användare Teamstorlek: Team som använder Google Meet för online-möten Sömlös transkribering av Google Meet, integration med Google Docs, färgkodade markeringar Från 12 $/månad per användare Grain AI Bäst för att skapa delbara videohöjdpunkter Teamstorlek: Kreativa team som behöver visuella mötesreferat Brusreducering i realtid, kontroll av mikrofonaktivitet och detaljerad analys Från 19 $/månad per användare Notta. ai Bäst för flerspråkig transkription Teamstorlek: Globala team som behöver transkription på flera språk Kommentera möten, återanvänd innehåll i videoklipp och samarbeta i realtid. Från 13,49 $/månad per användare Sembly AI Uppgiftsidentifiering, analys av mötesdynamik och beslutsstöd Transkribering i realtid på 58 språk, brusreducering och funktioner för teamsamarbete. Från 15 $/månad per användare

De bästa MeetGeek AI-alternativen att använda

Om du är redo att utforska dina alternativ, här är de bästa MeetGeek AI-alternativen som är värda att prova för att genomföra produktiva möten. 👇

1. ClickUp (bäst för AI-mötesanteckningar och arbetsflödeshantering)

Mötesanteckningar ligger ofta orörda i någons inkorg eller försvinner i röriga hårddiskar. Uppgifter faller mellan stolarna, ingen kommer ihåg viktiga beslut och uppföljningar försenas eller uteblir. Att förlita sig på separata verktyg för transkription, anteckningar och uppgiftskapande gör varje möte till en fragmenterad process.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Möten i ClickUp samlar alla delar av ditt mötesflöde i ett sammankopplat system – från planering till genomförande – så att ditt team kan fokusera på att utföra arbetet, inte på att spåra det.

Fånga upp och omvandla viktiga punkter till uppgifter direkt

Fånga och konvertera viktiga punkter med hjälp av ClickUp AI Notetaker.

När mötet börjar tar ClickUp AI Notetaker över. Det transkriberar hela konversationen, sammanfattar den till lättsmälta anteckningar och plockar automatiskt ut åtgärdspunkter.

Låt oss säga att kundframgångsteamet håller ett strategisamtal om onboarding. AI:n genererar en sammanfattning som täcker kundens mål, tidsplaner och hinder, och skapar sedan uppföljningsuppgifter som "Dela utbildningsmaterial" eller "Planera incheckning för vecka 2".

Få kontextrika insikter från transkriptioner och uppgifter

Granska diskussioner med hjälp av ClickUp Brains sökbara transkriptioner.

Direkt efter mötet gör ClickUp Brain informationen sökbar och användbar. Det skannar transkriptioner för att hjälpa dig att snabbt hitta viktiga ämnen, ta reda på vem som sa vad och granska viktiga beslut.

Anta att en teammedlem vill dubbelkolla vem som gick med på att uppdatera rapporteringspanelen. ClickUp Brain kan hämta det ögonblicket från transkriptionen på några sekunder – utan att behöva bläddra igenom en timslång inspelning.

Utöver möten fungerar ClickUp Brain som en smart assistent i hela din arbetsmiljö.

Ställ frågor som "Vad kom vi överens om för tidsplanen för aprilkampanjen?" och få svar från tidigare mötesanteckningar, länkade uppgifter och relaterade dokument. Om någon till exempel ansluter sig till ett projekt halvvägs in behöver de inte en fullständig genomgång. Brain kopplar ihop punkterna åt dem med hjälp av faktiska beslut och sammanhang som redan finns i ClickUp.

✨ Bonus: ClickUp Brain-användare kan välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive GPT-4o och Claude, för brainstorming, idégenerering och mycket mer.

Spåra mötesresultat med länkade dokument och mallar

Spåra återkommande resultat med ClickUp Docs

För att sammanfatta det hela lagrar ClickUp Docs alla mötesanteckningar, sammanfattningar och länkade åtgärder i ett enda live-dokument.

Till exempel kan ett ledningsteam som genomför månatliga affärsgenomgångar använda ett enda ClickUp Doc för att spåra möteshistorik, visa alla åtgärdspunkter och övervaka slutförandet utan att behöva växla mellan olika plattformar.

ClickUp-mall för mötesprotokoll

Få gratis mall Fånga mötesresultaten tydligt med hjälp av ClickUp-mallen för mötesprotokoll.

Du kan också använda ClickUp Meeting Minutes Template – en av ClickUps mest praktiska mallar för anteckningar för team. Varje möte får sin egen undersida med datum, så att ingenting går förlorat eller glöms bort. Lista deltagare, länka till inspelningar, koppla uppgifter till åtgärdspunkter och dokumentera viktiga beslut – allt på ett och samma ställe. Det är ett pålitligt, repeterbart system för team som vill effektivisera möten utan krångel.

Håll dig synkroniserad med ditt mötesflöde

ClickUp tar inte bara anteckningar – det kopplar ihop dem. Med inbyggda integrationer för Google Meet, Zoom, Slack, Google Kalender och över 1 000 verktyg via Zapier gör ClickUp det smidigt att omvandla diskussioner till resultat. Oavsett om du synkroniserar möten, spårar åtgärder eller uppdaterar kunder är allt ett smidigt arbetsflöde.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa ditt schema dagligen: Låt Låt ClickUp Calendar automatiskt prioritera uppgifter och blockera fokuseringstid med AI.

Delta smidigt i möten: Få tillgång till Zoom-, Google Meet- och Teams-samtal direkt från ClickUp Calendar utan att byta app.

Håll koll på ditt schema: Få automatiska mötespåminnelser i ClickUp så att du alltid är förberedd.

Hitta den perfekta tiden: Jämför enkelt ditt teams tillgänglighet via ClickUp-kalendern för att hitta den tid som passar bäst för alla.

Spela in mötesreferat: Spela in snabba genomgångar med Spela in snabba genomgångar med ClickUp Clips för att uppdatera teammedlemmar asynkront.

Samarbeta med idéer live: Ställ in Ställ in ClickUp Whiteboards för att brainstorma under möten och omvandla punkter till uppgifter i realtid.

Centralisera mötesdiskussioner: Spara alla uppdateringar och beslut i Spara alla uppdateringar och beslut i ClickUp Chat , precis bredvid relevanta uppgifter och dokument.

Begränsningar för ClickUp

Fungerar bäst inom ClickUp-plattformen, vilket begränsar lämpligheten för team som behöver en fristående eller plattformsoberoende lösning.

Det krävs en kort inlärningskurva för att kunna utnyttja AI-drivna arbetsflöden till fullo, särskilt för team som är nya inom AI-verktyg.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 160 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 440+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Se vad en Reddit-användare hade att säga om att använda ClickUp.

Först var jag skeptisk till alla extrafunktioner, men nu har jag vant mig vid dem. […] Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har räddat mig från en del tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller börja skriva ett utkast. Det är inte perfekt, men hjälpsamt när jag är överhopad med arbete. AI-anteckningsfunktionen var en riktig överraskning. Vi brukade tappa bort så många åtgärdspunkter efter möten, men nu fångar den upp allt och tilldelar uppgifter automatiskt. Uppföljningen har blivit märkbart bättre.

Först var jag skeptisk till alla extrafunktioner, men nu har jag vant mig vid dem. […] Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har räddat mig från en del tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller börja skriva ett utkast. Det är inte perfekt, men hjälpsamt när jag är överhopad med arbete. AI-anteckningsfunktionen var en riktig överraskning. Vi brukade tappa bort så många åtgärdspunkter efter möten, men nu fångar den upp allt och tilldelar uppgifter automatiskt. Uppföljningen har blivit märkbart bättre.

Otter. ai omvandlar automatiskt konversationer till sökbara anteckningar, komplett med talartaggar. Det integreras också med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams så att du kan registrera och organisera mötesutskrifter utan extra steg.

Till skillnad från MeetGeek, som gräver i mätvärden, låter Otter dig uppdatera anteckningar medan du arbetar. Du får 300 minuter gratis, och betalda abonnemang öppnar fler dörrar – praktiskt om du värdesätter länkade verktyg framför djupgående analyser.

Otter. ai bästa funktioner

Navigera till specifika diskussionspunkter med hjälp av en sökning på nyckelord som kopplas direkt till tidsstämplar i dina inspelningar.

Stöd teammedlemmar med olika inlärningspreferenser genom att tillhandahålla textalternativ till ljudinnehåll.

Identifiera viktiga beslut och åtgärdspunkter genom ett markeringssystem som gör uppföljningen mer effektiv.

Omvandla möten till e-postklara sammanfattningar för att dela anteckningar och uppdateringar direkt.

Otter. ai-begränsningar

Noggrannheten minskar i bullriga miljöer eller vid tal med stark accent.

Skapar automatiskt konton och ansluter sig till möten utan samtycke, vilket får vissa team att söka efter alternativ.

Otter. ai-priser

Gratis

Pro: 16,99 $/månad per användare

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter. ai?

Så här sa en Reddit-användare om sin upplevelse med Otter. ai:

Jag älskar det. Mitt dagliga verktyg för möten. Transkriptionerna kräver lite justeringar efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag väl har gjort det är Otter bot fantastiskt. Jag ber det att sammanfatta saker åt mig, skapa utkast till e-postmeddelanden för uppföljning och till och med analysera konversationer för att hitta orsaker och liknande.

Jag älskar det. Mitt dagliga verktyg för möten. Transkriptionerna kräver lite justeringar efter inspelningen för att korrigera jargong, mummel och vissa feluttalanden, men när jag väl har gjort det är Otter bot fantastiskt. Jag ber det att sammanfatta saker åt mig, skapa utkast till e-postmeddelanden för uppföljning och till och med analysera konversationer för att hitta orsaker och liknande.

3. Fireflies. ai (Bäst för plattformsoberoende mötesinspelning)

Fireflies. ai ansluter sömlöst till din teknikstack. När det väl är konfigurerat hanterar det inspelning och transkribering automatiskt och skapar ett konversationsarkiv oavsett var mötena äger rum. Den sökbara databasen omvandlar spridd möteskunskap till organiserad, tillgänglig information som teammedlemmarna kan referera till veckor eller månader senare.

MeetGeek spårar KPI:er, medan detta alternativ ansluter till Salesforce och Slack för team som arbetar i arbetsflöden.

Fireflies. ai bästa funktioner

Skapa anpassade spårare för att automatiskt identifiera och markera diskussioner om specifika ämnen som prissättning eller konkurrenter.

Skicka in förinspelade ljudfiler i format som MP3, M4A eller WAV för korrekt transkription, så att alla dina konversationer dokumenteras.

Ladda ner Chrome-tillägget för att spela in möten på olika webbaserade plattformar, inklusive videokonferensverktyg och VoIP-system.

Använd AI Super Summaries-appar för att skräddarsy mötesreferat med fokus på åtgärdspunkter, nyckelord eller översikter som är viktigast för dig.

Fireflies. ai begränsningar

Åtgärder kan vara felaktiga, med uppgifter som ibland tilldelas fel person.

Talarnas namn kan inte korrigeras i avsnittet Speaker Talk Time, även om de är felstavade eller felaktiga.

Fireflies. ai:s transkriptioner tillåter inte direkta redigeringar för att korrigera namn- eller innehållsfel.

Fireflies. ai-priser

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Fireflies. ai betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (645+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Avoma (Bäst för konversationsintelligens)

via Avoma

Avoma erbjuder en annan vinkel än MeetGeek AI. Det transkriberar och analyserar samtal, fångar upp fyllnadsord, omnämnanden av konkurrenter eller försäljningstips.

Kopplat till HubSpot hanterar det schemaläggning och uppföljning av möten, med inriktning på sälj- eller framgångsteam. MeetGeek räknar siffror, men Avoma lyssnar på vad som sägs och hjälper grupper som behöver väga beslut.

Avomas bästa funktioner

Påskynda introduktionen för nya säljteammedlemmar genom att ge dem tillgång till ett sökbart bibliotek med konversationer.

Identifiera coachningsmöjligheter genom AI-driven analys som lyfter fram framgångsrika konversationsmönster.

Spåra kundernas åsikter under hela försäljningscykeln med automatisk detektering av positiva och negativa signaler.

Jämför prestationsmått mellan teammedlemmar för att identifiera och replikera framgångsrika metoder.

Avomas begränsningar

Visar alltför detaljerade anteckningar som kan kännas röriga och överväldigande.

Fokuserar främst på användningsfall inom försäljning, vilket begränsar mångsidigheten för allmän möteshantering.

Avoma-priser

AI Meeting Assistant: 29 $/månad per användare

Conversation Intelligence: 69 $/månad per användare

Revenue Intelligence: 99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (1 335+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Fathom (Bäst för gratis AI-mötesanteckningar med viktiga punkter)

via Fathom

Fathom ger dig gratis obegränsad lagring av transkriptioner och fungerar på Zoom, Google Meet eller Teams. Medan MeetGeek lägger till analyser, håller Fathom det enkelt med anteckningar som du kan dela snabbt – utan att behöva konfigurera något. Detta verktyg ansluter automatiskt till dina videosamtal, fångar innehållet och destillerar det till användbara höjdpunkter.

Det rena användargränssnittet fokuserar på att leverera precis det du behöver utan överväldigande komplexitet.

Fathoms bästa funktioner

Spela in viktiga ögonblick under live-möten med ett enda klick för att enkelt kunna återvända till dem senare.

Dela endast relevanta delar av mötet med dina teammedlemmar genom smart markering av utvalda delar.

Granska viktiga punkter organiserade efter talare för att förstå varje deltagares bidrag.

Transkribera och sammanfatta möten på över 28 språk, anpassat för mångfaldiga team.

Förstå begränsningarna

Jämfört med konkurrenterna saknar Fathom djupgående analysfunktioner.

Frågor som ställs med hjälp av "Ask Fathom" sparas inte, vilket gör det svårt att återvända till tidigare insikter.

Fathom-prissättning

Gratis

Premium: 19 $/månad per användare

Team Edition: 29 $/månad per användare

Team Edition Pro: 39 $/månad per användare

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (4 945+ recensioner)

Capterra: 5/5 (735+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Låt oss se vad en Reddit-användare tycker om verktyget.

Fathom är fantastiskt, jag använder det dagligen. Det har en komplett transkription och du kan ställa frågor till AI som går igenom transkriptionen och visar tidsstämplar för svaren.

Fathom är fantastiskt, jag använder det dagligen. Det har en komplett transkription och du kan ställa frågor till AI som går igenom transkriptionen och visar tidsstämplar för svaren.

6. tl;dv (Bäst för enkla videohöjdpunkter och delning)

Detta AI-mötesverktyg fokuserar på att göra video till centrum för din mötesdokumentationsstrategi. Namnet i sig – för långt; tittade inte – talar om det centrala problemet det löser: att göra långa möten konsumerbara. Det är utmärkt för att skapa korta videoklipp från längre möten som enkelt kan delas med intressenter.

MeetGeek granskar statistik, men tl;dv:s AI fokuserar på åtgärdspunkter och täcker flera språk – perfekt för globala människor som hellre vill gå snabbt framåt än gräva djupt.

tl;dv bästa funktioner

Skapa sökbara transkriptioner som länkar direkt till motsvarande videosegment för ytterligare kontext.

Organisera möten automatiskt i teamutrymmen som håller projekt och avdelningar ordentligt strukturerade.

Tagga teammedlemmar i kommentarer för att rikta deras uppmärksamhet mot specifika tidpunkter i videon.

Kontrollera hur och när mötesinspelningar och sammanfattningar delas, så att rätt information når rätt målgrupp.

tl;dv-begränsningar

Saknar en automatisk funktion för borttagning av fyllnadsord för transkriptioner.

Misslyckas med att konsekvent delta i schemalagda möten, vilket resulterar i missade inspelningar.

Begränsar gratisplanen till 10 AI-mötesanteckningar och 10 frågor för funktionen "Ask tl;dv".

tl;dv-prissättning

Gratis

Pro: 29 $/månad per användare

Företag: 98 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Rev (Bäst för transkriptionsnoggrannhet som verifierats av människor)

via Rev

Till skillnad från helt automatiserade alternativ till MeetGeek kombinerar Rev AI-teknik med mänskliga transkriptionstjänster för ökad noggrannhet. Denna hybridmetod ger betydligt mer tillförlitliga resultat, särskilt för komplexa innehåll eller situationer med dålig ljudkvalitet.

För flerspråkiga team ger denna tal-till-text-programvaras översättningsfunktioner ytterligare flexibilitet som rent automatiserade tjänster har svårt att matcha.

Rev bästa funktioner

Beställ transkriptioner på begäran utan att binda dig till månatliga prenumerationer när behoven varierar.

Få tillgång till specialiserade transkriptionstjänster för teknisk, medicinsk eller juridisk terminologi som kräver expertkunskap inom området.

Begär ordagrant transkriberade anteckningar som fångar varje ord exakt som det uttalades.

Få tidsstämplar, talaridentifiering och formaterade dokument som är redo för professionellt bruk.

Rev-begränsningar

Erbjuder en inkonsekvent kvalitetskontrollprocess

Levererar dålig kundsupport, med rapporter om försenade svar och problem med kontohantering och orderhantering.

Rev-prissättning

VoiceHub-prenumeration

Gratis

Grundläggande: 14,99 $/månad per användare

Pro: 34,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Transkriptioner minut för minut

Mänsklig transkription: 1,99 $/minut

AI-transkription: 0,25 $/minut

Undertexter per minut

Mänskliga undertexter: 1,99 $/minut

AI-undertexter: 0,25 $/minut

Undertexter per minut

Globala undertexter: 6,49 till 15,99 dollar/minut

Omdömen och recensioner

G2: 4,7/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (45+ recensioner)

8. Sonix. ai (Bäst för automatiserad återanvändning av videoinnehåll)

Medan många verktyg fokuserar enbart på möten, utmärker sig Sonix.ai med allt inspelat innehåll – från podcastintervjuer till webbseminarier och utbildningssessioner.

Medieproffs uppskattar hur plattformen automatiskt genererar undertexter, översättningar och redigerbara transkriptioner från en enda källfil. Redigeringsgränssnittet gör det möjligt att förfina transkriptionen samtidigt som perfekt synkronisering med originalmediet bibehålls.

Sonix. ai bästa funktioner

Omvandla ljud- och videofiler till sökbar, redigerbar text med automatiska tidsstämplar för enkel navigering.

Skapa undertexter på flera språk för att nå en bredare publik utan extra inspelningssessioner.

Exportera innehåll i format som är optimerade för olika plattformar, inklusive sociala medier, webbplatser och utbildningsmaterial.

Organisera mediebibliotek med anpassade arbetsytor som håller olika projekt och team ordentligt åtskilda.

Sonix. ai-begränsningar

Debiteras per minut, vilket kan bli kostsamt för sporadiska användare.

Stöder endast förinspelade filer, utan möjlighet till live-omvandling av tal till text.

Sonix. ai-prissättning

Standard: Gratis (betala per användning) AI-transkription: 10 USD/timme AI-översättning: 10 USD/timme AI-analys: Ej tillgängligt

AI-transkription: 10 USD/timme

AI-översättning: 10 $/timme

AI-analys: Ej tillgänglig

Premium: 22 $/användare/månad AI-transkription: 5 $/timme AI-översättning: 3 $/timme AI-analys: 5 $/månad

AI-transkription: 5 $/timme

AI-översättning: 3 $/timme

AI-analys: 5 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

AI-transkription: 10 USD/timme

AI-översättning: 10 $/timme

AI-analys: Ej tillgänglig

AI-transkription: 5 $/timme

AI-översättning: 3 $/timme

AI-analys: 5 $/månad

Sonix. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 130 recensioner)

9. Krisp (Bäst för möten utan störande ljud)

via Krisp

Medan de flesta MeetGeek-alternativ fokuserar på vad som händer efter ett möte, koncentrerar sig Krisp på att förbättra mötesupplevelsen genom avancerad brusreducering. Detta verktyg skapar en bubbla av ljudklarhet genom att eliminera störande bakgrundsljud i realtid.

Fjärr- och hybridteam uppskattar särskilt hur Krisp jämnar ut spelplanen mellan kontors- och hemmiljöer.

Krisps bästa funktioner

Övervaka dina mötesvanor med detaljerad analys, inklusive total mötestid, genomsnittlig samtalslängd och tal-till-lyssna-förhållanden.

Förbättra tydligheten i konversationer genom att justera accenter i realtid, vilket underlättar förståelsen i olika miljöer.

Använd en flytande widget för att styra Krisps funktioner under samtal, till exempel för att växla mellan brusreducering och övervakning av mikrofonaktivitet.

Eliminera ekoeffekter orsakade av rummets akustik eller känsliga mikrofoner och säkerställ tydligt och professionellt ljud under samtal.

Krisps begränsningar

Begränsar brusreducering till 60 minuter per dag i gratisversionen.

Tenderar ibland att överfiltrera ljudet, vilket resulterar i hackig eller robotliknande röstkvalitet.

Levererar ojämn prestanda beroende på vilket headset eller mikrofon som används.

Krisp-priser

Gratis

Pro: 16 $/månad

Företag: 30 $/månad

Krisp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (560+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Krisp?

Så här uttryckte en Reddit-användare sin upplevelse av Krisp:

Vi testade Krisp. Ai för ungefär ett år sedan och tyckte att det fungerade riktigt bra. […]Det har förmågan att bearbeta både utgående och inkommande ljud, så det kan vara användbart för samtal när kunderna har dåliga headset. En del av vårt test bestod i att hitta videor med dåligt bakgrundsljud, till exempel människor som klipper gräs eller använder tunga maskiner, och sedan köra dem med och utan Krisp. Det verkade fungera som utlovat, men för mycket bakgrundsljud tenderade att göra rösten lite robotlik.

Vi testade Krisp. Ai för ungefär ett år sedan och tyckte att det fungerade riktigt bra. […]Det har förmågan att bearbeta både utgående och inkommande ljud, så det kan vara användbart för samtal när kunderna har dåliga headset. En del av vårt test bestod i att hitta videor med dåligt bakgrundsljud, till exempel människor som klipper gräs eller använder tunga maskiner, och sedan köra dem med och utan Krisp. Det verkade fungera som utlovat, men för mycket bakgrundsljud tenderade att göra rösten lite robotlik.

10. Tactiq (bäst för användare av Google Workspace)

via Tactiq

Tactiq är ett lättviktigt alternativ till MeetGeek som integreras sömlöst med Google Workspace. Dess Chrome-tillägg kräver minimal installation och har en mild inlärningskurva för nya användare.

Team väljer ofta Tactiq när de behöver en enkel lösning utan att behöva genomföra en komplex plattformsförändring. Verktyget fångar upp vardagliga teamkonversationer snarare än formella presentationer eller kundmöten.

Tactiqs bästa funktioner

Installera och konfigurera på några minuter med ett enkelt Chrome-tillägg utan hjälp från IT-avdelningen.

Konvertera Google Meet-konversationer till samarbetsdokument med minimal friktion

Markera viktiga punkter under möten med färgkodning som gör granskningar mer effektiva.

Exportera transkriptioner direkt till Google Docs, där teamsamarbetet fortsätter på ett naturligt sätt.

Tactiqs begränsningar

Begränsar funktionaliteten utanför Chrome och fokuserar främst på Google Meet.

Begränsar transkriptioner till 10 möten per månad, vilket kanske inte uppfyller behoven hos frekventa användare.

Priser för Tactiq

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. Grain AI (Bäst för att skapa delbara videohöjdpunkter)

via Grain AI

Grain AI skiljer sig från MeetGeek genom att förändra hur team delar mötesinsikter genom videosnuttar istället för enbart text. Detta tillvägagångssätt bevarar sammanhanget, tonen och visuella ledtrådar som ofta går förlorade i traditionella transkriptioner.

Innehålls- och marknadsföringsteam uppskattar Grains förmåga att återanvända mötesinnehåll för intern kunskapsdelning och extern kommunikation.

Grain AI:s bästa funktioner

Återanvänd kundutlåtanden från säljsamtal till kraftfulla marknadsföringsresurser för ökat engagemang.

Samarbeta med dina teammedlemmar om videosamlingar för att skapa omfattande projektdokumentation.

Kommentera möten i realtid för att skapa videoklipp av viktiga ögonblick för teammedlemmarna.

Sammanställ spellistor med höjdpunkter från möten för att effektivt utbilda nyanställda.

Begränsningar för Grain AI

Misslyckas med att fånga bilder eller andra visuella hjälpmedel under möten

Saknar robust integration med CRM- och uppgiftshanteringsverktyg.

Lägger mindre vikt vid automatiserade insikter än AI-fokuserade konkurrenter.

Priser för Grain AI

Gratis

Startpaket: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grain AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (295+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Grain AI?

Här är vad en G2-recensent hade att säga om detta verktyg:

Jag gillar hur enkelt Grain är att använda och hur mångsidigt det är. Det är tillräckligt enkelt för vem som helst att lära sig, men det har också många avancerade funktioner för mer erfarna användare.

Jag gillar hur enkelt Grain är att använda och hur mångsidigt det är. Det är tillräckligt enkelt för vem som helst att lära sig, men det har också många avancerade funktioner för mer erfarna användare.

12. Notta. ai (Bäst för flerspråkig transkription)

Notta. ai hanterar transkription i realtid på 58 språk och kopplar samman Zoom, Teams eller Webex med anteckningar och sammanfattningar kopplade till Salesforce eller Zapier. MeetGeek är mer analytiskt, men Notta spänner över röster över hela världen med mallar för mötesanteckningar riktade till olika team.

Budgetmedvetna team uppskattar hur Notta balanserar kostnad och funktionalitet utan att göra större kompromisser när det gäller viktiga funktioner. Plattformen stöder olika mötesmiljöer, vilket gör den tillräckligt mångsidig för organisationer med olika kommunikationskanaler.

Notta. ai bästa funktioner

Redigera transkriptioner gemensamt, infoga bilder och dela anteckningar för att främja informationsdelning.

Förbättra tydligheten i dina inspelningar genom att minska bakgrundsljudet och säkerställa transkriptioner av hög kvalitet.

Organisera mötesinnehåll med anpassade mappar och taggning för effektiv informationshantering.

Få tillgång till transkriptionsfunktioner på stationära datorer, mobila enheter och webbplattformar med synkroniserat innehåll.

Begränsningar för Notta. ai

Otydliga provperioder har lett till oväntade kostnader för vissa användare.

Meningsbyggnad och interpunktionsproblem kräver ibland manuell redigering för tydlighetens skull.

Gratisversionen saknar avancerade funktioner som AI-genererade sammanfattningar och anpassningsalternativ.

Notta. ai-priser

Gratis

Pro: 13,49 $/månad

Företag: 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning (från 51 användare)

Notta. ai betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (185+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Notta. ai?

En G2-recensent säger:

Transkription av mycket god kvalitet. Brittisk engelska uppfattas väl. Och det verkar som om modellen gör några genomgångar för att förstå sammanhanget och transkribera på nytt. Tack vare den antagna funktionaliteten är utskriftskvaliteten relativt hög jämfört med andra transkriptioner.

Transkription av mycket god kvalitet. Brittisk engelska uppfattas väl. Och det verkar som om modellen gör några genomgångar för att förstå sammanhanget och transkribera på nytt. Tack vare den antagna funktionaliteten är utskriftskvaliteten relativt hög jämfört med andra transkriptioner.

13. Sembly AI (Bäst för uppföljning av åtgärdspunkter)

via Sembly AI

Sembly AI utmärker sig genom sin betoning på att extrahera användbar information från konversationer. Denna möteshanteringsprogramvara går utöver grundläggande transkription för att automatiskt identifiera beslut, uppgifter och insikter.

Team som står inför informationsöverflöd uppskattar särskilt hur Semblian AI-assistenten sammanfattar långa diskussioner till fokuserade sammanfattningar. Den kopplar samman mötesinnehållet med arbetsflödesresultaten och hjälper till att överbrygga klyftan mellan konversationer och det faktiska arbetet.

Sembly AI:s bästa funktioner

Få värdefull analys av mötesdynamiken, såsom samtalstid och stämning, för att förbättra framtida samarbeten.

Analysera återkommande teman i alla möten för att identifiera organisationens prioriteringar och utmaningar.

Spåra slutförandestatusen för uppgifter som genererats under möten för att förbättra teamets ansvarstagande.

Utnyttja Semblys AI-teammates för att få hjälp med uppgifter som dataanalys, beslutsstöd och kommunikation.

Begränsningar för Sembly AI

Saknar möjligheten att exportera mötesinnehåll, såsom uppgifter och sammanfattningar, till format som Word-dokument.

Lägger mindre vikt vid videokomponenter i mötesdokumentationen

Priser för Sembly AI

Gratis

Professional: 15 $/månad

Team: 29 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sembly AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Sembly AI?

Så här uttryckte sig en G2-recensent om Sembly AI:

Jag gillar att jag kan kategorisera mötesinspelningar efter specifika mötes typer eller kategorier, så att jag kan få en överskådlig layout av mötesanteckningar och åtgärdspunkter. Jag gillar också att den kan känna igen min röst och är ganska bra på att fånga upp viktiga punkter och åtgärdspunkter.

Jag gillar att jag kan kategorisera mötesinspelningar efter specifika mötes typer eller kategorier, så att jag kan få en överskådlig layout av mötesanteckningar och åtgärdspunkter. Jag gillar också att den kan känna igen min röst och är ganska bra på att fånga upp slutsatser och åtgärdspunkter.

