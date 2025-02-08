De 10 bästa alternativen till Fireflies AI att utforska 2025

Fireflies AI är ett av de bästa AI-verktygen för virtuella möten. Det fungerar som din virtuella assistent som tar anteckningar, genererar sammanfattningar och underlättar samarbete.

När du registrerar dig för Fireflies kan du dock bli lite besviken över dess röriga gränssnitt. Och när du börjar använda det kan du stöta på felaktigheter och misstag i dina mötesanteckningar.

Om du redan står inför dessa problem är du på rätt plats. Denna blogg innehåller de 10 bästa handplockade alternativen till Fireflies.

Ta reda på vilket av dessa verktyg som uppfyller alla dina krav.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa alternativen till Fireflies AI: ClickUp: Bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete Bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete Fathom: Bäst för att skapa mötesreferat och transkriptioner Otter. ai: Bäst för att generera mötesprotokoll i realtid Avoma: Bäst för heltäckande möteshantering Grain: Bäst för att skapa mötesklipp och hålla teamen synkroniserade MeetGeek. ai: Bäst för anteckningar och förvaring av mötesanteckningar tl;dv: Bäst för företagsteam som vill fånga viktiga mötesdetaljer och skapa AI-rapporter Gong: Bäst för säljteam som vill analysera och förbättra sina samtal Tactiq: Bäst för automatiserad transkription i realtid Chorus. ai: Bäst för affärsbaserad konversationsintelligens

Fireflies AI:s begränsningar

Fireflies AI är populärt för sin användarvänlighet och mångsidighet. Det har fantastiska transkriptionsfunktioner, stöder olika språk och erbjuder flera integrationsalternativ för hantering av mötesdiskussioner. Enligt användarna har programvaran dock vissa nackdelar.

Problem med noggrannhet : Det förekommer ibland fel i transkriptionstjänster, särskilt när det gäller andra språk än engelska, starka accenter, störande ljud och tekniska termer. Verktyget har också svårt att skilja mellan flera deltagare.

Vaga sammanfattningar : De AI-genererade mötesreferaten kräver ofta redigeringar eftersom sammanhanget ibland är oklart. Dessutom förekommer det fel i översättningarna.

Begränsad gratispaket : Fireflies AI:s gratispaket är grundläggande. Du har inte tillgång till AI-assistentfunktioner eller smart sökning. Dessutom finns det begränsade AI-sammanfattningar och totalt 800 minuters lagringsutrymme/plats för dina möten.

Brist på anpassningsmöjligheter: Fireflies AI erbjuder inte många anpassningsmöjligheter för inspelningsinställningar. Dessutom finns det inga anpassade rapporter där du kan se alla dina mötesinsikter på ett och samma ställe.

🧠 Visste du att? Enligt forskning värderades den globala marknaden för AI-mötesassistenter till 1,95 miljarder dollar 2023 och förväntas nå 11,88 miljarder dollar 2031. Segmentet "mötesorganisatör" dominerar marknaden bland olika typer tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och integration med populära produktivitetsverktyg.

Fireflies AI-alternativ i korthet

Innan vi går djupare in på ämnet, här är en förhandsvisning av de 10 bästa verktygen, deras viktigaste funktioner och de affärsstrukturer de passar bäst för!

Fireflies AI-alternativ Utmärkande funktion Bäst för ClickUp Skapar ett sammankopplat mötesekosystem där du kan ta anteckningar, samarbeta, dela och skapa uppgifter direkt från anteckningarna. Professionella, små och medelstora företag och storföretag Fathom Har ett användarvänligt gränssnitt och låter dig skapa höjdpunkter under samtalet. Företagsteam Otter. ai Möjliggör automatisk bildtagning under skärmdelning Personligt bruk och små team Avoma Utför mötes- och samtalsanalyser för att förbättra deras kvalitet Stora företagsteam Grain Gör det möjligt att klippa ut mötesavsnitt, dela dem och tagga specifika personer. Medelstora till stora företag MeetGeek. ai Skapar detaljerade sammanfattningar och ger dig tillgång till tidigare mötesanteckningar. Personligt bruk och små team tl;dv Genererar anpassade AI-rapporter och dashboards för att visa alla mötesinsikter på ett och samma ställe. Medelstora till stora team Gong Hjälper till att spåra samtal, prognostisera försäljningspipeline och analysera affärer Försäljnings- och RevOps-team på stora företag Tactiq Transkriberar möten i realtid utan bot Frilansare och växande team Chorus. ai Spelar in samtal, extraherar insikter och analyserar konversationer för att avgöra sannolikheten för att affären blir framgångsrik. Försäljnings- och intäktsteam i stora organisationer

De 10 bästa alternativen till Fireflies AI

1. ClickUp (Bästa AI-drivna verktyget för möten, uppgiftshantering och samarbete)

Transkribera möten, hantera dagordningar och samarbeta med ClickUp

Letar du efter ett verktyg som är mycket mer än en mötesinspelare? Möt ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar mötes- och projektledning i en och samma plattform.

ClickUps lösning för produktiva möten? En inbyggd AI-anteckningsfunktion som finns i din kalender! Detta smarta verktyg tar anteckningar åt dig, så att du kan vara fullt engagerad i dina möten.

Det integreras sömlöst med tredjepartsappar, såsom Zoom, Teams och Google Meet, vilket gör det till en mångsidig lösning. AI Notetaker dokumenterar automatiskt mötets namn, datum och deltagare och tillhandahåller även en fullständig ljudinspelning.

Det erbjuder också sammanfattande insikter med en snabb översikt, viktiga slutsatser och nästa steg i ett snyggt checklistaformat. Dessutom får du detaljerade transkriptioner för de djupgående granskningarna. Efter mötet kan du enkelt komma åt dina anteckningar i ett privat ClickUp Doc, taggade och redo för dig att granska eller dela.

Dessutom samlar ClickUp Meetings allt under ett tak – hantering av dagordningar, fastställande av åtgärdspunkter, dokumentering av veckomöten och mycket mer. På så sätt kan du komma åt alla dina dokument, uppgifter och annat material utan att behöva byta flik. Du kan använda ClickUp Meeting Notes Template för att strukturera dessa anteckningar och se till att de är väl dokumenterade innan du delar dem med intressenterna.

ClickUp Brain, ClickUps AI-drivna verktyg, kan också hjälpa dig att översätta dina mötesanteckningar till andra språk och föreslå förbättringar/potentiella uppgifter för att organisera informationen på rätt sätt. Det bästa av allt? Du kan direkt konvertera mötesanteckningar och sammanfattningar till uppgifter eller åtgärdspunkter och länka dem till specifika projekt och arbetsflöden.

Skapa mötesreferat och översätt mötesanteckningar med ClickUp Brain

Dessutom kan du med ClickUp Docs skapa live-dokument med mötesanteckningar. Du kan använda dem som dynamiska resurser som teamen kan hänvisa till under sina kundsamtal. Det är också enkelt att söka efter specifika mötes- eller uppgiftsdetaljer i dokumentet och hitta dem på några sekunder.

ClickUp har också flera mötesmallar som du kan använda när du är för upptagen för att skapa dagordningar, protokoll och strukturerade anteckningar. Till exempel hjälper ClickUps mall för mötesprotokoll dig att:

Organisera mötesagendan, åtgärdspunkter och deltagare

Spåra viktiga insikter och resultat från mötet

Tilldela åtgärdspunkter som uppgifter till teammedlemmar

Ladda ner den här mallen Spela in viktiga mötesinsikter med ClickUp Meeting Minutes Template

På samma sätt kan du använda ClickUp Meetings Template för att hantera dina dagordningspunkter, anteckningar och uppföljningar.

ClickUps bästa funktioner

Ta kontroll över mötena: ClickUp AI Note Taker transkriberar automatiskt möten, sammanfattar viktiga punkter och skapar genomförbara uppgifter, vilket gör det lättare att hålla koll på uppföljningar och beslut.

Skapa åtgärdspunkter : Omvandla anteckningar till uppgifter med : Omvandla anteckningar till uppgifter med ClickUp Tasks , lägg till detaljer och tagga personer som är ansvariga för att utföra dem.

Observera organisation och redigering : Organisera och redigera mötesanteckningar och uppgifter på ett ställe med : Organisera och redigera mötesanteckningar och uppgifter på ett ställe med ClickUp Notepad.

Skärminspelningar : Dela skärminspelningar med AI-drivna transkriptioner i mötesanteckningar med : Dela skärminspelningar med AI-drivna transkriptioner i mötesanteckningar med ClickUp Clips och transkribera dem direkt med ClickUp Brain.

Samarbete i realtid: Få tillgång till anteckningar, dela dem med ditt team och samarbeta i konversationer med : Få tillgång till anteckningar, dela dem med ditt team och samarbeta i konversationer med ClickUp Chat

Begränsningar för ClickUp

Med så många anpassningsmöjligheter och funktioner kan det ta lite tid att lära sig verktyget.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare/månad

Företag : 12 dollar per användare/månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per medlem/månad

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 000+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag uppskattar att ClickUp ständigt utvecklas när det gäller innovativ programvara, särskilt med AI:s framväxt. De AI-verktyg som de har integrerat i plattformen har sparat tid för vårt produktionsteam genom att underlätta skapandet av uppgifter, skrivprompter eller mötesreferat. Utöver AI-funktionerna är ClickUp i nivå med de många projektledningsplattformar som vi har använt tidigare. Jag tycker att ClickUp har för många lager för att utföra en enkel uppgift. Jag skulle vilja se mer överskådlighet på hög nivå i uppgiftsserier.

Jag uppskattar att ClickUp ständigt utvecklas när det gäller innovativ programvara, särskilt med AI:s framväxt. De AI-verktyg som de har integrerat i plattformen har sparat tid för vårt produktionsteam genom att underlätta skapandet av uppgifter, skrivprompter eller mötesreferat. Utöver AI-funktionerna är ClickUp i nivå med de många projektledningsplattformar som vi har använt tidigare. Jag tycker att ClickUp har för många lager för att utföra en enkel uppgift. Jag skulle vilja se mer överskådlighet på hög nivå i uppgiftsserier.

📖 Läs mer: Hur man delar och samarbetar på anteckningar

2. Fathom (bäst för att skapa mötesreferat och transkriptioner)

via Fathom

Om du har ett team som inte är tekniskt kunnigt kan Fathom vara en värdefull mötesassistent. Till skillnad från Fireflies AI:s röriga användargränssnitt har Fathom ett rent gränssnitt, vilket gör det till det enklaste anteckningsverktyget för dina projektmöten.

Du kan organisera dina diskussioner från A till Ö i en mötesreferat och skapa en handlingsplan på några minuter. Fathom genererar detaljerade mötesanteckningar och plockar även ut åtgärdspunkter så att du snabbt kan använda dem för att skapa uppföljningsmejl.

Det bästa? Fathom är fantastiskt på översättningar. Det stöder 28 språk och genererar korrekta anteckningar oavsett vilket språk som används under mötet.

Upptäck de bästa funktionerna

Skapa och dela korta videoklipp från specifika delar av mötet för att förmedla endast den viktigaste informationen.

Skapa höjdpunkter under samtalet och sammanfatta mötesanteckningar med AI

Få all nödvändig data, såsom sidvisningar, de bästa hänvisningskällorna etc., i en enda instrumentpanel med Fathom Analytics.

Förstå begränsningarna

Det finns ingen möjlighet att kopiera och klistra in anteckningar utan att automatiskt länka till mötesvideon eller lägga till en "titta"-knapp i slutet.

Installationsprocessen är enkel men tidskrävande.

Förstå prissättningen

Gratis

Premium : 19 $ per användare/månad

Team Edition : 29 $ per användare/månad

Team Edition Pro: 39 $ per användare/månad

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

Det bästa är att det förstår nästan allt om mina möten. Det mest fantastiska är att det deltar i varje möte precis som en personlig assistent. AI-funktionen gör det mer mångsidigt när det gäller dokumentation. Sammantaget gillar jag det mycket. Jag kan dock inte ladda ner mina inspelningar. Dessutom är helskärmsalternativet inte riktigt helskärm. Det visar nämligen sidopanelen, som jag inte alltid behöver.

Det bästa är att det förstår nästan allt om mina möten. Det mest fantastiska är att det deltar i varje möte precis som en personlig assistent. AI-funktionen gör det mer mångsidigt när det gäller dokumentation. Sammantaget gillar jag det mycket. Jag kan dock inte ladda ner mina inspelningar. Dessutom är helskärmsalternativet inte riktigt helskärm. Det visar nämligen sidopanelen, som jag inte alltid behöver.

3. Otter. ai (Bäst för att generera mötesprotokoll i realtid)

Otter. ai är ett utmärkt alternativ till Fireflies AI för små team. Det kommer med ett AI-verktyg för mötesanteckningar som sammanfattar och genererar mötesutskrifter i realtid så att du kan ägna din odelade uppmärksamhet åt samtalet.

Om du inte kan delta i samtalet kan Otter ge dig viktiga insikter från mötet och till och med skapa åtgärdspunkter för nästa steg. Du kan också söka och spela upp specifika ljudsynkroniserade transkriptioner, redigera dem och kommentera dem med bilder och kommentarer.

Otter. ai bästa funktioner

Kombinera live-röstsamtal och asynkrona uppdateringar och få insikter från Otter och teammedlemmar med AI Chat.

Använd Otter för att identifiera flera talare, skapa utrymme för pauser i transkriptionerna och få tidsstämplar för varje ämne som diskuteras under mötet.

Ta bilder automatiskt när skärmar delas eller ändras under samtalet för att få sammanhang i transkriptionerna.

Otter. ai begränsningar

Ibland spelar Otter.ai inte in hela samtalen.

Transkriptionerna blir ofta mycket felaktiga.

Sökfunktionen är felaktig och kan vara svår att navigera i till en början.

Otter. ai-priser

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $ per användare/månad

Företag : 30 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter. ai?

Det var billigt, men det tog mycket tid att dubbelkolla transkriptionerna, vilket var väldigt frustrerande. Om du har tydliga och koncisa ljudfiler fungerar det bra, men om det finns bakgrundsljud eller accenter uppfattas det ofta inte korrekt.

Det var billigt, men det tog mycket tid att dubbelkolla transkriptionerna, vilket var väldigt frustrerande. Om du har tydliga och koncisa ljudfiler fungerar det bra, men om det finns bakgrundsljud eller accenter uppfattas det ofta inte korrekt.

4. Avoma (bäst för heltäckande möteshantering)

via Avoma

Fireflies AI är främst ett AI-transkriptionsverktyg, men Avoma går längre än grundläggande transkriptionstjänster. Det är ett möteshanteringsverktyg som hjälper dig att schemalägga samtal, skapa mötesdagordningar och utföra analyser efter mötet.

Avoma är mest känt för sina konversationsintelligensfunktioner och ger en djupare analys av dina möten. Det låter dig automatisera samtalsbedömning för att förbättra kvaliteten, förse säljteam med svar i realtid och spåra ditt teams feedback och prestanda.

Avomas bästa funktioner

Få realtidstranskriptioner av samtal och möten på över 60 språk

Skapa uppföljningsmejl med AI som sammanfattar möten och kommunicerar nästa steg på några minuter.

Använd ändamålsenliga resultatkort för varje möte för att få insikter om de viktigaste förbättringsområdena.

Avomas begränsningar

Avoma har flera extrafunktioner som kan verka överväldigande i början.

Det tar lång tid att konfigurera verktyget. Du måste anpassa varje avsnitt för att få ut mesta möjliga av det.

Du kan inte ladda ner spellistor. Du måste hitta snuttet i spellistan, söka efter samtalet och sedan hitta snuttet i samtalet.

Avoma-priser

AI Meeting Assistant : 24 dollar per användare/månad

Conversation Intelligence : 69 dollar per användare/månad

Revenue Intelligence: 99 dollar per användare/månad

Avoma-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

Avoma är ett av de verktyg jag använder dagligen. AI-betyg och feedback på samtal. Hjälpsamt för att uppmärksamma saker du kanske glömmer eller identifiera möjligheter du kan förbättra när du leder eller deltar i samtal. Feedbacken hjälper dig att höja nivån på den kundsupport du kan erbjuda. Programvaran i sig är mycket enkel att använda och integrera med annan programvara för att underlätta inspelning av samtal. Ibland kan dock AI-feedbacken vara mycket rigid och ta ingen hänsyn till variablerna i samtalet eller samtalets flöde.

Avoma är ett av de verktyg jag använder dagligen. AI-betyg och feedback på samtal. Hjälpsamt för att uppmärksamma saker du kanske glömmer eller identifiera möjligheter du kan förbättra när du leder eller deltar i samtal. Feedbacken hjälper dig att höja nivån på den kundsupport du kan erbjuda. Programvaran i sig är mycket enkel att använda och integrera med annan programvara för att underlätta inspelning av samtal. Ibland kan dock AI-feedbacken vara mycket rigid och ta ingen hänsyn till variablerna i samtalet eller samtalets flöde.

📖Läs mer: De bästa mjukvarulösningarna för möteshantering och dagordningar

5. Grain (Bäst för att skapa mötesklipp och hålla teamen synkroniserade)

via Grain

Grain sticker ut som ett alternativ till Fireflies AI tack vare sina funktioner för teamsamarbete. Verktyget låter dig markera specifika mötesmoment med klipp, precis som Fireflies ljudklipp, men bättre. Denna funktion är perfekt när du bara behöver dela viktiga mötesdelar med dina teammedlemmar. Dessutom kan du tagga personer och varna dem med automatiska aviseringar.

Det bästa är att du kan integrera Grain med Zoom och Microsoft Teams för att ta anteckningar, spela in, transkribera och sammanfatta möten, och till och med skapa mötesprotokoll. Du kan också använda dess mallar för mötesanteckningar för att strukturera mötesanteckningarna på det sätt du vill.

Grain bästa funktioner

Skriv anteckningar, märk specifika ögonblick eller klipp ut mötesavsnitt med ett live-anteckningsblock.

Markera delar av transkriptet, lämna kommentarer med tidsstämpel och tagga relevanta personer.

Skapa videoklipp och dela dem mellan team med spellistor och berättelser

Begränsningar

Frasigenkänningen i smarta taggar är begränsad. Det är svårt att konsekvent fånga upp specifika fraser i samtal.

Som standard kan mötesinspelningar endast delas internt.

Den automatiska kategoriseringsfunktionen har inte möjlighet att spela in utvalda externa möten och skicka deras AI-sammanfattningar via Slack.

Priser på spannmål

Gratis

Startpaket : 19 $ per plats/månad

Företag : 39 $ per plats/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (290+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Grain?

Jag har provat många olika appar för samtalsinspelning, anteckningar och mötesgenomgångar. Grain är den enda som gör hela processen enkel att använda. Deras utdrag, samtalsspår och samtalssökning är mycket enkla jämfört med Gong och andra.

Jag har provat många olika appar för samtalsinspelning, anteckningar och mötesgenomgångar. Grain är den enda som gör hela processen enkel att använda. Deras utdrag, samtalsspår och samtalssökning är mycket enkla jämfört med Gong och andra.

💡Proffstips: Implementera ett standardprotokoll för delning av klipp i ditt team. Se till exempel till att klippen är kortare än två minuter och lägg till sammanhang i beskrivningarna så att man snabbt kan förstå mötets ämne utan att behöva titta på hela klippet.

6. MeetGeek. ai (Bäst för anteckningar och förvaring av mötesanteckningar)

via MeetGeek

MeetGeek är ett utmärkt alternativ till Fireflies AI som hjälper dig att ta anteckningar, skapa AI-sammanfattningar och automatisera möteshanteringen, från att sätta upp dagordningen till uppföljningar. Det lyssnar på dina konversationer och kategoriserar dem i viktiga ämnen och höjdpunkter såsom fakta, åtgärdspunkter, beslut, frågor etc.

MeetGeek låter dig också automatiskt extrahera viktiga insikter från samtal och komma ikapp med tidigare möten. Verktyget integreras sömlöst med CRM-system som HubSpot och ger viktiga kundinsikter under säljsamtal.

MeetGeek. ai bästa funktioner

Få tillgång till anteckningar från tidigare möten och återkalla specifika detaljer med en sökning på nyckelord.

Skicka detaljerade e-postsammanfattningar med träffsäkra sammanfattningspunkter efter varje möte.

Anpassa namnet på din AI-drivna mötesassistent, chattmeddelanden och de mötesreferat du delar för att ta varumärkesbyggandet till nästa nivå.

MeetGeek. ai begränsningar

Vissa användare ogillar MeetGeeks standardintrång varje gång de delar ett möte. Verktyget infogar sig i alla deltagares möten, även om de skapar ett inloggning bara för att få tillgång till anteckningar.

Inspelningsfunktionen är svår att navigera och det krävs flera klick för att hitta länken och lägga till den i ett möte.

MeetGeek. ai-priser

Basic : Gratis plan

Pro : 19 $ per användare/månad

Företag : 39 $ per användare/månad

Enterprise: 59 $ per användare/månad

MeetGeek. ai betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek.ai?

Jag gillar MeetGeeks användarvänlighet, möjligheten att få mötesprotokoll, anteckningar och insikter direkt efter att ett möte avslutats, de tillgängliga personaliseringsfunktionerna och den fantastiska kundsupporten. Ibland misslyckas det dock med att ansluta till möten som planeras i sista minuten.

Jag gillar MeetGeeks användarvänlighet, möjligheten att få mötesprotokoll, anteckningar och insikter direkt efter att ett möte avslutats, de tillgängliga personaliseringsfunktionerna och den fantastiska kundsupporten. Ibland misslyckas det dock med att ansluta till möten som planeras i sista minuten.

📖 Läs mer: Hur man delar och samarbetar på anteckningar

7. tl;dv (Bäst för företagsteam som vill fånga viktiga mötesdetaljer och skapa AI-rapporter)

tl;dv är den smarta mötesassistenten som ansluts direkt till dina mötesplattformar, inklusive Zoom, Teams och Google Meet, och gör det tunga arbetet med att spela in alla dina möten. Du kan skapa AI-sammanfattningar och höjdpunkter från dina konversationer, få detaljerade transkriptioner, hoppa till specifika segment i transkriptionen, markera viktiga ögonblick och skapa och dela klipp.

Till skillnad från Fireflies AI låter verktyget dig anpassa rapporteringsteman och mallar för att presentera mötesinsikter på det sätt du vill. Det coolaste? tl;dv skickar dig en sammanfattning av din att göra-lista i slutet av varje dag för att göra saker enklare.

tl;dv bästa funktioner

Skapa klipp från möten och sätt ihop dem till en film för att undvika att spamma din teamchatt med flera klipp.

Markera viktiga mötesavsnitt som du vill återkomma till senare och bjud in dina kollegor till en diskussion.

Få information om talarna, såsom genomsnittlig talartid, längsta monolog, frågor och mer.

tl;dv-begränsningar

Ibland visas inte tl;dv-botten i möten när du använder gratisversionen.

Mobilversionen är betydligt mindre intuitiv än datorversionen, vilket gör det svårt att spela in möten när du är på språng.

Visningsprogrammet för mötesinspelningar har problem när inspelningar spelas upp.

tl;dv prissättning

Gratis för alltid

Pro : 29 $ per plats/månad

Företag : 98 dollar per plats/månad

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

Vad säger verkliga användare om tl;dv?

Att skicka TLDV till möten jag inte kan delta i och använda transkriptionsfunktionen har gett mig en enorm produktivitetsökning. Att snabbt kunna navigera till svåra delar av en konversation och snabbt sammanfatta komplexa samtal har varit en game changer. Deras support har varit utmärkt och priset är rimligt. Jag använder det nu i varje möte. Jag skulle dock vilja se en utökning av transkriptionsfunktionen, så att det blir enklare för mig att exportera och dela viktiga punkter från ett möte till alla i mitt team, oavsett om de är tl;dv-användare eller inte. Det skulle också vara bra om jag kunde använda det som en skärm-/ljudinspelare och hämta transkriptioner från den, eftersom inte alla plattformar tillåter inspelning.

Att skicka TLDV till möten jag inte kan delta i och använda transkriptionsfunktionen har gett mig en enorm produktivitetsökning. Att snabbt kunna navigera till svåra delar av en konversation och snabbt sammanfatta komplexa samtal har varit en game changer. Deras support har varit utmärkt och priset är rimligt. Jag använder det nu i varje möte. Jag skulle dock vilja se en utökning av transkriptionsfunktionen, så att det blir enklare för mig att exportera och dela viktiga punkter från ett möte till alla i mitt team, oavsett om de är tl;dv-användare eller inte. Det skulle också vara bra om jag kunde använda det som en skärm-/ljudinspelare och hämta transkriptioner från den, eftersom inte alla plattformar tillåter inspelning.

📖 Läs mer: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

8. Gong (Bäst för säljteam som vill analysera och förbättra sina samtal)

via Gong

Gong är en fusion av mötesinspelningar och försäljningsinformation. Det är ett AI-transkriptionsverktyg som erbjuder djupgående försäljningsanalysfunktioner såsom att identifiera kundernas problem, fånga upp kundinteraktioner, AI-insikter om affärers hälsa och mycket mer.

Verktyget samlar sälj-, produkt- och marknadsföringsteam under ett och samma tak. Medan säljteam kan spåra samtal och analysera affärer kan marknadsförings- och produktteam samla in kundfeedback med Gong. Dessutom kan de använda verktyget för att skapa snabba uppföljningsmejl.

Gong hjälper till med prognoser, pipelinehantering och churn-analys, samt transkribering av säljmöten. Det erbjuder också rekommendationer om hur man kan förbättra säljargument och kundinteraktioner.

Gongs bästa funktioner

Sök efter viktig information i säljmöten, telefonsamtal, e-postmeddelanden och anteckningar

Skapa 30-sekunders sammanfattningar för att hålla dig uppdaterad om affärsaktiviteterna.

Få affärsrelaterad information om prissättningsdiskussioner, omnämnanden av konkurrenter etc. för att identifiera risker.

Upptäck trender, marknadsinsikter och möjligheter i din försäljningspipeline med prognoser och rapportering.

Gongs begränsningar

Dashboarden är för rörig och det finns inget enkelt sätt att filtrera fram de viktigaste detaljerna snabbare.

Tillåter inte nedladdning av samtal i bulk, vilket gör det ineffektivt för företag med stora datamängder.

Den självbetjänade onboardingprocessen tar lång tid utan stöd från Gong-teamet.

Enligt några användare är Gong dyrt för småföretag.

Gongs prissättning

Anpassad prissättning

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gong?

Gong har gjort en enorm skillnad för vårt säljteam. Det är fantastiskt för att granska samtal, upptäcka vad som fungerar och lära av varandra. Jag älskar hur det lyfter fram saker som samtalstid och invändningar så att vi verkligen kan förstå våra samtal. Dessutom är det kopplat till vårt CRM-system så att allt finns på ett ställe. Det har varit till stor hjälp för att förbättra vår approach och avsluta affärer snabbare. Det finns dock mycket information i Gong, och det kan kännas lite överväldigande i början. Det skulle vara bra om instrumentpanelen var lättare att filtrera så att vi snabbare kan fokusera på de viktigaste detaljerna.

Gong har gjort en enorm skillnad för vårt säljteam. Det är fantastiskt för att granska samtal, upptäcka vad som fungerar och lära av varandra. Jag älskar hur det lyfter fram saker som samtalstid och invändningar så att vi verkligen kan förstå våra samtal. Dessutom är det kopplat till vårt CRM-system så att allt finns på ett ställe. Det har varit till stor hjälp för att förbättra vår approach och avsluta affärer snabbare. Det finns dock mycket information i Gong, och det kan kännas lite överväldigande i början. Det skulle vara bra om instrumentpanelen var lättare att filtrera så att vi snabbare kan fokusera på de viktigaste detaljerna.

🧠 Visste du att? 80 % av alla försäljningstransaktioner kräver minst fem uppföljningsmejl eller andra former av kontakt. Med AI-mötesverktyg kan du snabbt skapa uppföljningsmejl med minimal ansträngning.

9. Tactiq (Bäst för automatiserad transkription i realtid)

via Tactiq

Tactiq är en mötesassistent som spelar in, transkriberar och sammanfattar live-möten utan att en bot deltar i mötet. Verktyget tillhandahåller strukturerade mötesanteckningar för att spåra konversationer och få insikter som kan ligga till grund för dina nästa steg.

Det transkriberar möten i realtid, låter dig markera anteckningar under live-samtal och meddelar deltagarna om live-transkriptionen. Du kan också ta skärmdumpar under mötet, skapa åtgärdspunkter, uppföljningsmejl och anpassade insikter med personliga AI-frågor.

Tactiqs bästa funktioner

Lägg till skärmdumpar till transkriptioner och konvertera transkriptioner till sammanfattningar, återblickar och uppdateringar om framsteg för mer produktiva möten.

Få transkriptionsuppdelningar per deltagare med talaridentifiering

Ställ frågor, skapa Jira-ärenden och tilldela uppgifter med Tactiq AI.

Tactiqs begränsningar

Analysfunktionen är grundläggande.

Ibland är transkriberade ord felaktiga.

Den kostnadsfria versionen har endast 10 transkriptioner per månad.

Priser för Tactiq

Gratis

Pro : 12 dollar per användare/månad

Team : 20 dollar per användare/månad

Företag: Anpassat

Tactiq-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tactiq?

Tactiq har en otrolig men enkel funktion som lagrar och använder AI för att sammanfatta möten från många olika online-mötesplattformar som Google, Microsoft och Zoom. Jag tror att vi befinner oss i en tid där de flesta ”AI-tekniker” är övervärderade, så prissättningen är absurd. Jag är inte en betalande användare, så jag använder bara gratis transkriptioner och sedan använder jag ClickUp AI för att sammanfatta allt. Kort sagt, det är väldigt dyrt.

Tactiq har en otrolig men enkel funktion som lagrar och använder AI för att sammanfatta möten från många olika online-mötesplattformar som Google, Microsoft och Zoom. Jag tror att vi befinner oss i en tid där de flesta ”AI-tekniker” är övervärderade, så prissättningen är absurd. Jag är inte en betalande användare, så jag använder bara gratis transkriptioner och sedan använder jag ClickUp AI för att sammanfatta allt. Kort sagt, det är väldigt dyrt.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som har med arbetet att göra , som ClickUp, samlas din projektledning, dina meddelanden, e-postmeddelanden och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

10. Chorus. ai (Bäst för affärsbaserad konversationsintelligens)

Chorus. ai har liknande transkriptionsfunktioner som Fireflies. Det spelar in, transkriberar och sammanfattar möten med talaridentifiering och nedladdning av transkriptioner. Du kan också ta utdrag av viktiga mötesavsnitt och skicka dem direkt till deltagarna.

Till skillnad från Fireflies AI analyserar Chorus. ai dock konversationer i realtid för att ge praktiska insikter som kan användas i presentationer och strategier. Verktyget registrerar alla konversationer, inklusive samtal, videokonferenser och e-postmeddelanden, och analyserar dem för att avgöra sannolikheten för att affärer ska gå i lås.

Chorus. ai bästa funktioner

Transkribera säljsamtal, extrahera insikter och betygsätt samtalsinspelningar för att avgöra deras inverkan.

Använd interaktiva rapporter och instrumentpaneler för att visa analyser av säljsamtal och prestationer för anställda och team.

Granska inspelade presentationer för att identifiera områden som behöver förbättras.

Begränsningar för Chorus.ai

Mötesreferaten saknar detaljerad information, vilket gör att användarna måste gå tillbaka till transkriptionerna, vilket kan vara frustrerande.

Chorus upprepar ofta punkter i sammanfattningar, referat och åtgärdspunkter, vilket gör noggranna kontroller och redigeringar nödvändiga.

Det har begränsade funktioner för anpassning av rapporter och instrumentpaneler.

Programvaran blir långsam när den hanterar stora datamängder, vilket påverkar prestandan.

Chorus. ai-priser

Anpassad prissättning

Chorus. ai betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chorus.ai?

Så snart mötet är över har jag min transkriberade mötesrapport klar för att dela med kollegor och andra. Det behövs ingen extra tid, det går på nolltid. Jag transkriberade också några videomöten som skedde via min kamera, och voila, de var transkriberade på några minuter!!! Men även om det finns värdefulla funktioner, finns det några områden som fortfarande behöver förbättras. Till exempel måste jag ge en ny användare en ordentlig genomgång på grund av det komplexa och överväldigande användargränssnittet, vilket gör navigeringen svår. Anpassningsmöjligheterna för rapporter och instrumentpaneler är också begränsade, vilket orsakar fördröjningar i prestanda, särskilt med stora datamängder.

Så snart mötet är över har jag min transkriberade mötesrapport klar för att dela med kollegor och andra. Det behövs ingen extra tid, det går på nolltid. Jag transkriberade också några videomöten som skedde via min kamera, och voila, de var transkriberade på några minuter!!! Men även om det finns värdefulla funktioner, finns det några områden som fortfarande behöver förbättras. Till exempel måste jag ge en ny användare en ordentlig genomgång på grund av det komplexa och överväldigande användargränssnittet, vilket gör navigeringen svår. Anpassningsmöjligheterna för rapporter och instrumentpaneler är också begränsade, vilket orsakar fördröjningar i prestanda, särskilt med stora datamängder.

📖 Läs mer: Mallar och exempel på mötesprotokoll för Word och ClickUp

Välj ClickUp som din mötesassistent

Möten kan hålla dig upptagen hela dagen och kan vara kontraproduktiva, men inte om du har rätt AI-mötesverktyg som tar på sig bördan. Så det handlar i slutändan om att välja det bästa Fireflies AI-alternativet för ditt företag.

Tänk på vad ditt företag behöver för att få det perfekta verktyget för effektiva möten. Om du till exempel är ett litet team som letar efter ett enkelt transkriptionsverktyg kan du prova Tactiqs AI-funktioner. Om du är ett företag som vill förbättra kvaliteten på sina säljsamtal kan du överväga Avoma eller Chorus. ai.

Om du letar efter en app som klarar allt för jobbet, välj ClickUp. Oavsett om du vill spela in möten, dela klipp, skapa mötesreferat och rapporter eller skapa projektuppgifter direkt från dina mötesanteckningar, ClickUp har allt!

Registrera dig gratis på ClickUp för mer produktiva möten!