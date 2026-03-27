De 10 bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text

Du öppnar ett tomt dokument, redo att skriva. Fem minuter senare stirrar du fortfarande på markören, medan tankarna rusar snabbare än du hinner skriva. Åtgärdspunkterna glömmer du bort, och plötsligt känns skrivandet som en plåga.

Tänk dig nu att du bara pratar – e-postmeddelanden, mötesanteckningar, till och med bloggutkast – och ser dina ord dyka upp direkt.

Är du redo att sätta igång? Vi har samlat några av de bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text som omvandlar din röst till text för snabbare och mer tillgängligt arbete.

Nu kör vi! 🎤

De bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text i korthet

Här är en praktisk översikt över de bästa verktygen som omvandlar din röst till text utan krångel:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Integrerade röstanteckningar och uppgiftsdokumentation för små till stora team som behöver strukturerat samarbete ClickUp Brain MAX med röstinmatning, AI Notetaker för online-möten, Voice Clips, Docs, AI-kontext, länkning av uppgifter Gratis för alltid; anpassningsmöjligheter för företag Fireflies.ai Automatisk transkribering och sammanfattningar av virtuella möten för yrkesverksamma och team med många möten Transkription i realtid, AI-sammanfattningar, flerspråkigt, AskFred Gratis; Betalda abonnemang från 18 $/månad Tactiq Live-transkription av möten med sammanfattningar från ChatGPT för team som behöver tydlighet och insikt i gemensamma möten Undertexter i realtid, AI-åtgärdspunkter, utkast till uppföljning Gratis; Betalda abonnemang från 12 $/månad Speechnotes Snabb röstdiktering på webbsidor för privatpersoner eller enskilda innehållsskapare Flytande mikrofon, lättviktig Gratis; Betalda abonnemang från 1,9 $/månad Notta Snabba och exakta transkriptioner för små team eller enskilda personer som arbetar med flera språk Hög precision, konvertering till flera språk Gratis; Betalda abonnemang från 13,49 $/månad Transkriptor Exakt transkribering för olika användningsområden för privatpersoner eller små team som behöver prisvärda lösningar Över 100 stödda språk, filuppladdning, mötesinspelning Gratis; Betalda abonnemang från 19,99 $/månad Voice In Diktat i valfritt textfält i webbläsaren för dig som vill ha snabba lösningar Röstigenkänning i realtid, stöd för alla textfält Gratis; Betalda abonnemang från 9,99 $/månad LipSurf Webbläsarkontroll via röst för användare som prioriterar kraft och tillgänglighet Röstnavigering, dikteringskommandon, stöd för makron Gratis; Betalda abonnemang från 4 $/månad MeetGeek AI Automatisk mötesdokumentation + insikter för team som söker avancerade lösningar specifikt för möten AI-sammanfattningar, analyspanel, global sökning Gratis; Betalda abonnemang från 19 $/månad SpeechText. AI Pålitlig webbläsarbaserad transkription för enskilda användare eller team som behöver snabb transkription Mikrofoninspelning, omedelbara nedladdningar, ljud i webbläsaren Gratis; Betalda abonnemang från 10 $ för 180 minuters transkription

Vad bör du leta efter i Chrome-tillägg för tal-till-text?

Här är vad du ska leta efter i Chrome-tillägg för tal-till-text:

Noggrann transkription: Fånga upp tal konsekvent i bullriga miljöer och förstå olika accenter utan missförstånd

Smart formatering: Automatisk infogning av skiljetecken och stycken samt igenkänning av röstkommandon för åtgärder som ”ny rad” eller ”ta bort sista ordet”

Flerspråkigt stöd: Identifiera och transkribera på dussintals språk med smidig växling under flerspråkiga konversationer

Användbarhet i realtid: Skriv direkt i Google Docs, Gmail eller möteschattar medan tillägget transkriberar talet i bakgrunden

Enkel export: Ladda ner transkriptioner i flera format, såsom TXT, PDF eller Docs, för snabbare överlämning och dokumentation

Hög säkerhet: Se till att mötesutskrifter inte lagras, säljs eller används för träning av AI-leverantörer från tredje part, så att ljuddata förblir privata

Enkel installation: Installera snabbt, kör utan att din webbläsare blir långsam och aktivera med ett enda kortkommando för omedelbar diktering

🧠 Kul fakta: När IBM introducerade Shoebox 1962 kunde den bara känna igen 16 talade ord och siffror. Ändå var den banbrytande på sin tid och banade väg för modern röstdiktering.

De bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text

Här är våra val av de bästa Chrome-tilläggen för tal-till-text. 👇

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för integrerade röstanteckningar och dokumentation av uppgifter)

Arbeta 400 % snabbare med ClickUp Brain MAX Öka produktiviteten med ClickUp Talk to Text i Brain MAX

ClickUp är en allt-i-ett-arbetsplats där arbete, kommunikation och samarbete samsas – allt drivet av AI. ClickUp Brain MAX utökar den kraften till din dator.

Denna AI-app för datorn samlar avancerade AI-modeller som ChatGPT, Gemini och Claude i en enda app, så att du slipper växla mellan olika verktyg. Dessutom gör den hela din digitala värld sökbar – från ClickUp-uppgifter till Google Drive, GitHub, OneDrive och mycket mer.

Och en av dess mest framstående funktioner? ClickUp Talk to Text, en tal-till-text-lösning som omvandlar talade ord till handling. Den finslipar, sätter in dina idéer i sitt sammanhang och kopplar dem till resten av ditt arbete.

Tala naturligt, arbeta snabbare

Här är vad du kan göra med Talk to Text i ClickUp:

Få AI-förbättrad transkription som omedelbart tar bort missar och förädlar ditt tal till läsbar text av professionell kvalitet

Skapa ett personligt ordbok med egna termer, namn och arbetsjargong för korrekt igenkänning

Lägg till kontextmedvetna omnämnanden och länkar genom att hänvisa till uppgifter, dokument eller kollegor med din röst

Håll händerna fria med kortkommandon (fn, shift + fn eller en anpassad kombination)

Tala på ditt eget språk och använd det globala språkstöd för att transkribera till över 50 språk

Gå tillbaka till tidigare transkriptioner i din historik för att kopiera, exportera eller spela upp dem igen

Hitta filer i olika appar direkt med den samlade sökfunktionen i ClickUp Brain MAX

Anta att du skriver ett manus för YouTube. Istället för att skriva öppnar du ClickUp Brain MAX, trycker på kortkommandot och börjar diktera. Ditt grova tal förfinas omedelbart till snygga, kameraklara repliker utan att den konverserande tonen går förlorad. När idéerna flödar kan du lägga till punktlistor, brainstorma idéer eller till och med tilldela redigeringsuppgifter. Brain MAX infogar automatiskt @mentions för teammedlemmar eller länkar till ClickUp Docs och uppgifter, så att referenser blir omedelbart användbara.

Sök och anslut bortom diktering

Brain MAX drivs av intelligensen i ClickUp Brain, den centrala AI-motorn som löper genom hela din arbetsyta. Den analyserar dina uppgifter, dokument, kommentarer och konversationer för att leverera kontextmedvetna svar.

Be ClickUp Brain om mötesreferat och mer

ClickUp Brain ger omedelbara sammanfattningar av långa trådar, dokument och uppdateringar så att du kan se beslut, hinder och nästa steg utan att behöva gå igenom varje detalj.

Och det bästa av allt? Alla dessa åtgärdspunkter omvandlas till riktiga uppgifter i ClickUp, så att ingenting går förlorat.

Du kan också ställa frågor – till exempel ”Vad hindrar webbplatslanseringen?” – och få kontextuella svar hämtade direkt från din arbetsyta.

📌 Prova dessa uppmaningar: Skapa en veckouppdatering som belyser framsteg, hinder och prioriteringar

Skriv ett manus till en 2-minuters YouTube-video om tidshantering

Konvertera mina anteckningar från det senaste teammötet till en punktlistad projektsammanfattning

Se hur ClickUp Brain gör transkribering enkelt på några sekunder. 🤩

ClickUps bästa funktioner

Fånga upp varje ord under möten: Spela in och transkribera mötesdiskussioner med Spela in och transkribera mötesdiskussioner med ClickUp AI Notetaker , som även skapar sammanfattningar, extraherar viktiga punkter och föreslår nästa steg

Spela in och bifoga röstklipp: Använd Använd ClickUp Voice Clips för att fånga upp snabba uppdateringar, feedback eller idéer direkt i uppgifter, kommentarer eller dokument

Använd färdiga mallar: Standardisera arbetsflöden med Standardisera arbetsflöden med mallar för mötesanteckningar för uppgifter och dokument, från mötesanteckningar till projektkrav

Skapa och länka dokumentation: Skapa utkast, redigera och dela innehåll med ClickUp Docs, komplett med inbäddade medier, checklistor och @-omnämnanden

Sök efter vad som helst direkt: Hitta det du behöver med Hitta det du behöver med ClickUp Enterprise Search , oavsett om det är en röstanteckning, ett dokument eller en uppgift

Anslut till dina favoritverktyg: Utöka arbetsflödena med Utöka arbetsflödena med ClickUp-integrationer , inklusive Slack, Google Drive, Zoom och Figma

Begränsningar i ClickUp

ClickUps omfattande funktioner och anpassningsalternativ kan kännas överväldigande i början

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 sammanfattar det perfekt:

ClickUp samlar allt jag behöver för projektledning under ett tak. Uppgifter, dokument, mål och till och med chattar. Jag uppskattar verkligen användarvänligheten och hur smidigt det gick att implementera när teamet kom igång. Antalet funktioner är imponerande, och jag kan skräddarsy arbetsflöden för att passa allt från en enkel uppgiftslista till en komplex agil sprint. Trots dess djup håller den enkla integrationen med andra verktyg allt samman utan extra ansträngning. Instrumentpanelen ger mig en översikt, vilket sparar mycket tid när jag hanterar flera projekt. Eftersom jag använder det nästan dagligen har jag också haft goda erfarenheter av kundsupporten, som har varit lyhörd när jag behövt hjälp.

📮 ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om möteseffektivitet tycker 12 % av de tillfrågade att mötena är överfulla, 17 % säger att de tar för lång tid och 10 % anser att de oftast är onödiga. I en annan ClickUp-undersökning erkände 70 % av de tillfrågade att de gärna skulle skicka en ersättare eller en ställföreträdare till mötena om de kunde. ClickUps integrerade AI Notetaker kan vara din perfekta mötesrepresentant! Låt AI fånga upp varje viktig punkt, beslut och åtgärd medan du fokuserar på mer värdefullt arbete. Med automatiska mötesreferat och uppgiftsskapande med hjälp av ClickUp Brain missar du aldrig viktig information – även när du inte kan delta i ett möte. 💫 Konkreta resultat: Team som använder ClickUps funktioner för möteshantering rapporterar en minskning på hela 50 % av onödiga samtal och möten!

2. Fireflies.ai (Bäst för automatisk transkribering av möten och generering av omedelbara sammanfattningar)

Fireflies.ai är en AI-mötesassistent som även fungerar som en AI-transkriptionssammanfattare i din webbläsare. Med dess Chrome-tillägg kan du fånga upp allt som diskuteras i Google Meet-samtal i realtid utan att behöva bjuda in en bot till mötet.

Detta gör det särskilt användbart för yrkesverksamma som vill ha korrekta transkriptioner och användbara anteckningar utan avbrott.

Förutom mötesprotokoll och sammanfattningar erbjuder AI-mötesverktyget även mötesanalyser, såsom talartid, diskuterade ämnen, deltagarnas åsikter och så vidare.

Fireflies.ai:s bästa funktioner

Skapa mötesanteckningar, sammanfattningar och åtgärdspunkter med AI-verktyg som AskFred

Automatisk detektering och transkribering på över 100 språk med live-transkribering

Identifiera talare i möten automatiskt med Auto-Speaker Identification

Anpassa mötesreferat med mallar för försäljning, standup-möten eller intervjuer

Skapa transkriptioner och sammanfattningar av personliga samtal med mobilappen Fireflies

Begränsningar för Fireflies.ai

Integrationen med Zoom/Teams känns ibland påträngande

AI-krediterna är begränsade, även i betalda abonnemang, vilket begränsar tillgången till vissa avancerade funktioner

Priser för Fireflies.ai

Gratis

Pro: 18 $/månad per användare

Företag: 29 $/månad per användare

Enterprise: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Fireflies.ai – betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: För få recensioner

3. Tactiq (Bäst för transkribering av live-möten med sammanfattningar)

via Tactiq

Tactiq är utvecklat av OpenAI och förenklar transkribering av möten i realtid utan att kompromissa med integriteten. Transkriberingsprogramvaran ger dig talarspecifika transkriptioner allteftersom mötet fortskrider, vilket gör det enklare att tilldela viktiga punkter, beslut och ansvarsområden till rätt personer.

Du kan transkribera möten i realtid i Google Meet, Zoom och Microsoft Teams. Utöver grundläggande transkribering låter Tactiq dig söka i tidigare konversationer och exportera anteckningar direkt till verktyg som ClickUp, Notion, Google Docs eller Slack.

Med dess AI-arbetsflöden kan du också automatisera uppgifter efter möten, såsom uppdatering av CRM eller kunskapsbas, skapande av ärenden och mycket mer.

Tactiqs bästa funktioner

Ställ anpassade frågor till AI och återanvänd dem som automatiserade åtgärder med ett enda klick

Sammanfatta och dela mötesinsikter med teammedlemmarna

Omvandla mötesanteckningar till Jira- eller Linear-ärenden direkt från transkriptet

Lägg till taggar, etiketter och skärmdumpar till transkriptionerna för bättre dokumentation

Använd YouTube Transcript Generator för att omedelbart extrahera transkriptioner från vilken YouTube-video som helst

Begränsningar i Tactiq

Svagt eller otydligt ljud kan leda till att verktyget transkriberar felaktiga eller ofullständiga ord

Inget stöd för Microsoft Teams utanför webbläsaren, vilket begränsar användbarheten jämfört med Tactiq-alternativ

Priser för Tactiq

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Företag: 40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Tactiq

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Tactiq?

Här är ett kort utdrag från en recension på G2:

Nu behöver vi inte längre någon människa för att transkribera ljudet. Vi anlitar folk för att ta anteckningar och ibland missar vi mötesinspelningarna, vilket gör det mycket svårt att återkalla mötesprotokollen. Det fångar inte upp vissa ord och det behövs bättre taligenkänning. Vi talar indisk dialekt och vissa ord översätts till något annat och hela berättelsen förändras.

4. Speechnotes (Bäst för snabb röstdiktering på webbsidor)

via Speechnotes

Speechnotes är ett smidigt verktyg för transkribering och röstmeddelanden som är utformat för alla som föredrar att tala framför att skriva.

Till skillnad från mer komplexa verktyg som är inriktade på möten fungerar Speechnotes som ett online-anteckningsblock i din Chrome-webbläsare, där du kan diktera anteckningar, skriva utkast eller spela in idéer i realtid.

Det är särskilt populärt bland författare, studenter, läkare och yrkesverksamma som vill ha en ren, distraktionsfri yta för att fånga upp tankar utan att behöva avbryta för att skriva. Utöver direktdiktering omvandlar Speechnotes även förinspelade ljud- och videofiler till korrekta transkriptioner på bara några minuter.

Speechnotes bästa funktioner

Skicka röstkommandon för skiljetecken och formatering utan manuell redigering

Lägg till tidsstämplar, undertexter och talartaggar för strukturerade transkriptioner

Ladda ner Speechnotes-appen för Android eller TextHear-appen för iOS för smidig diktering i mobilen

Exportera transkriptioner i olika format, inklusive Word- eller PDF-filer

Begränsningar i Speechnotes

Tillägget fungerar inte med Bluetooth-mikrofoner, vilket frustrerar användare som förlitar sig på trådlös inmatning

Appen tappar ibland bort sparade anteckningar eller kräver manuell sparning

Priser för Speechnotes

Gratis

Premium: 1,9 $/månad per användare

Transkription: 0,1 $/minut

Betyg och recensioner för Speechnotes

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🔍 Visste du att? Före 1997 krävde dikteringsprogram att användarna gjorde en paus efter varje ord. Sedan kom Dragon NaturallySpeaking, det första kommersiellt tillgängliga systemet som stödde naturligt, kontinuerligt tal.

5. Notta (Bäst för snabb och korrekt transkription på flera språk)

via Notta

Notta positionerar sig som en komplett plattform för mötesdokumentation. Den största fördelen är dess fokus på tvåspråkiga och samarbetsinriktade arbetsflöden. Det gör det möjligt att transkribera och översätta möten till två språk samtidigt, vilket hjälper mångkulturella team att delta fullt ut i samtalen.

Kombinera det med redigeringsverktyg, AI-sammanfattningar med ett klick och smidig delning till Slack, Notion eller Salesforce, så minskar Notta det tidsödande arbetet efter möten.

Notta – de bästa funktionerna

Transkribera röstmemon eller inspelade samtal på 58 språk med upp till 98 % noggrannhet

Dela höjdpunkter med hjälp av klippfunktionen för att sprida endast de viktigaste delarna

Redigera och finjustera transkriptioner direkt i den inbyggda interaktiva redigeraren

Sök och sammanfatta möten från flera inspelningar med AI Chat

Exportera transkriptioner i flera format, inklusive DOCX, PDF, SRT, XLSX och TXT

Begränsningar i Notta

Transkriptionens noggrannhet kan vara dålig, med påhittade eller felaktiga ord

Vissa användare har rapporterat om vilseledande villkor för provperioder och oväntade faktureringsavgifter

Priser för Notta

Gratis

Pro: 13,49 $/månad per användare

Företag: 27,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notta

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Notta?

Som en G2-recension uttrycker det:

Ganska exakt transkription även för olika accenter (t.ex. sydafrikansk engelska), den identifierar talare och skapar ganska bra sammanfattningar som utgör en bra grund. Jag behöver fortfarande korrigera fel i transkriptionen, sammanfattningarna är en bra start men de utelämnar viss viktig information.

6. Transkriptor (Bäst för prisvärd och pålitlig transkribering av ljud- och videofiler)

via Transkriptor

Transkriptor är utformat för alla som behöver fånga upp talat innehåll från föreläsningar, intervjuer eller presentationer och snabbt omvandla det till text. Med stöd för över 100 språk är det ett mångsidigt val för internationella studenter, journalister och team som dagligen hanterar flerspråkiga konversationer.

Det integreras med Zoom, Google Meet och Microsoft Teams för att spela in mötesutskrifter. Du kan också utvinna insikter som talartid och sentimentanalys från transkriptionerna.

Dessutom fungerar Transkriptor, med sin undertextgenerator, ljudöversättare, AI-röstinspelare och podcasttranskription, även som ett verktyg för innehållsproduktion som hjälper dig att återanvända talat innehåll för bredare distribution.

Transkriptors bästa funktioner

Spela in skärm, kamera och mikrofon samtidigt med Chrome-tillägget

Ladda upp filer direkt eller importera från YouTube för transkribering och sammanfattning

Skapa AI-drivna sammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter från långa föreläsningar eller samtal

Skapa en sökbar kunskapsbas utifrån dina transkriptioner för enkel referens

Begränsningar för Transkriptor

Problem med fyllnadsord som ”um” och ”uh” som kräver extra redigering

Distinktionen mellan talare är svag i inspelningar med flera talare

Priser för Transkriptor

Gratis

Pro: 19,99 $/månad per användare

Team: 30 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Transkriptor

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

🔍 Visste du att? 1952 byggde Bell Labs Audrey, ett av de tidigaste systemen för taligenkänning. Det kunde bara förstå siffrorna noll till nio, och endast när de uttalades av den person som hade tränat upp det.

7. Voice In (Bäst för att diktera direkt i textfält i webbläsaren)

via Voice In

Voice In är ett smidigt men användbart Chrome-tillägg för tal-till-text som låter dig skriva var som helst på webben med hjälp av endast din röst. Om du vill ha snabb och exakt diktering utan att behöva lämna din webbläsare är Voice In ett pålitligt val.

Verktyget anpassar sig efter ditt arbetsflöde med inbyggda kommandon för skiljetecken, automatisk textformatering och anpassade röstgenvägar. Det innebär att du kan skriva e-postmeddelanden, fylla i formulär, skriva utkast till blogginlägg eller till och med uppdatera CRM-poster snabbare.

Voice In: de bästa funktionerna

Diktatera direkt i över 10 000 webbplatser och appar utan att behöva kopiera och klistra in

Skapa anpassade kommandon för att styra repetitiva redigeringar och automatisering med rösten

Diktatera över flera flikar med avancerat läge

Byt språk direkt med genvägar för flerspråkig inmatning

Begränsningar för Voice In

Uttalade skiljetecken som ”komma” eller ”punkt” kan transkriberas som bokstavliga ord, istället för att formateras korrekt

Tillägget fungerar inte på lokala dokument (som PDF- eller HTML-filer) om inte ytterligare behörigheter beviljas i webbläsaren

Priser för Voice In

Månadsvis: 9,99 $/månad per användare

Årligt: 59,99 $ per användare (faktureras årligen)

Livstid: 149,99 $ per användare

Betyg och recensioner för Voice In

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Voice In?

Ta en titt på denna G2-recension:

Det bästa med Voice In är att Chrome-tillägget fungerar smidigt på nästan alla webbplatser med redigerbar text. En liten nackdel är att vissa komplexa kommandon eller branschspecifik jargong ibland misstolkas.

8. LipSurf (Bäst för att styra webbläsarfunktioner och appar med röstkommandon)

via LipSurf

LipSurf förvandlar hela din surfupplevelse till ett handsfree-arbetsflöde som styrs med rösten. Istället för att växla mellan att skriva och klicka kan du säga kommandon för att bläddra, klicka på länkar, titta på videor eller skriva längre texter i realtid.

Från att diktera i Google Docs till att navigera på Reddit eller styra YouTube – det anpassar sig efter dina vanor på webben. Ännu bättre? Det körs i Chrome utan dataspårning eller annonser, och kombinerar framgångsrikt röstproduktivitet med integritet.

LipSurfs bästa funktioner

Skapa anpassade röstgenvägar för att infoga mallar, arbetsplatsjargong eller repetitiva åtgärder

Utöka funktionaliteten med öppen källkod-plugins eller skapa dina egna integrationer

Använd kommandot för klickrutnätet för att interagera med valfritt område på en webbsida med rösten

Växla mellan dikteringsläge, stavningsläge och kommandolåsläge för precisa arbetsflöden

Begränsningar för LipSurf

Användare rapporterar att LipSurf kan vara buggigt och ibland slutar fungera oväntat

LipSurf fungerar inte alltid bra på vissa webbplatser, till exempel Duolingo

Priser för LipSurf

Gratis

Plus: 4 $/månad per användare

Premium: 8 $/månad per användare

Betyg och recensioner för LipSurf

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🧠 Kul fakta: På vissa sjukhus använder kirurger röst-till-text under operationer för att diktera anteckningar utan att behöva röra någon enhet. Mikrofonerna är utformade för att filtrera bort bakgrundsljud från operationssalarna.

9. MeetGeek AI (Bäst för att automatiskt dokumentera möten med höjdpunkter och åtgärdspunkter)

via MeetGeek AI

MeetGeek AI är ett Chrome-tillägg för tal-till-text som är utvecklat för att fånga upp, organisera och automatisera allt som händer under dina samtal. Det ansluter automatiskt till dina möten, spelar in dem och levererar strukturerade anteckningar så fort samtalet avslutas.

Appen dokumenterar alla dina möten, inklusive Zoom, Google Meet, Teams, Webex och till och med offline-samtal.

MeetGeeks AI-arbetsflöden minskar mötesbördan genom att synkronisera insikter till dina favoritverktyg och bygga upp en levande kunskapsbas.

MeetGeek AI:s bästa funktioner

Spela in samtal direkt från webbläsaren utan bots eller inbjudningar med MeetGeek Chrome Recorder

Anpassa eller skapa egna sammanfattningsmallar för intervjuer, introduktionssamtal, säljsamtal och teamsamordningar

Synkronisera mötesinnehåll till över 7 000 appar, inklusive Slack, HubSpot, Notion och Google Drive

Få tillgång till konversationsintelligens med över 100 KPI:er som mäter engagemang, talartid och möteseffektivitet

Begränsningar för MeetGeek AI

Långsam inställning för oplanerade möten; kräver att mötet bokas i kalendern i förväg

Det finns begränsade alternativ för språkstöd, vilket påverkar användbarheten för personer som talar flera språk

Priser för MeetGeek AI

Gratis

Pro: 19 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

Företag: 59 $/månad per användare

MeetGeek AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om MeetGeek AI?

En användare delade med sig av följande feedback:

MeetGeek sparar mycket tid genom att automatiskt spela in, transkribera och strukturera möten. Det är mycket praktiskt att snabbt hitta de nödvändiga momenten med hjälp av nyckelord och dela utdrag med kollegor. Ibland kan transkriptionen innehålla felaktigheter, särskilt vid dålig ljudkvalitet eller när flera språk används i en konversation.

10. SpeechText. AI (Bäst för snabb och exakt tal-till-text-konvertering i webbläsaren)

När transkriptionens noggrannhet verkligen spelar roll ger SpeechText. AI dig flexibiliteten att skräddarsy resultaten efter din bransch.

I stället för att förlita sig på en generisk tal-till-text-motor låter den här programvaran dig välja domänspecifika modeller som medicin, juridik, intervjuer eller poddar, så att jargong och tekniska termer känns igen korrekt från början.

Du laddar helt enkelt upp en ljud- eller videofil, väljer din domän och låter AI sköta resten.

SpeechText. AI:s bästa funktioner

Utnyttja den inbyggda ljudsökmotorn för att snabbt hitta fraser eller termer i transkriptionerna

Skapa snygga texter med automatisk interpunktion och formatering

Redigera och kontrollera transkriptioner med interaktiva korrekturläsningsverktyg

Exportera transkriptionsresultat i flera format, inklusive TXT, DOCX och PDF

SpeechText. AI-begränsningar

I de billigare abonnemangen finns en maximal filstorleksgräns (t.ex. 20 MB), vilket kan innebära att användarna måste dela upp stora ljudfiler manuellt

Det saknas en mobilapp, vilket begränsar användningen till arbetsflöden på datorn eller i webbläsaren

Priser för SpeechText. AI

Startpaket: 10 $ per 180 transkriptionsminuter

Personligt: 19 $ per 380 transkriptionsminuter

Standard: 49 $ per 990 transkriptionsminuter

SpeechText. AI-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Fördelar med att använda tal-till-text i Chrome

Att använda röst-till-text i Chrome förändrar hur du arbetar, kommunicerar och håller dig produktiv. Från snabbare diktering till bättre tillgänglighet – här är varför det är värt att börja använda:

Produktivitet och tidsbesparing: Diktatera e-postmeddelanden, rapporter eller kod snabbare än att skriva, och arbeta handsfree medan du multitaskar eller när det inte går att skriva

Förbättrad tillgänglighet: Stöd användare med funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, synnedsättningar eller dyslexi, vilket gör digitala miljöer mer inkluderande

Förbättrad dokumentation och samarbete: Få transkription i realtid av möten, webbseminarier eller lektioner, och fånga upp idéer direkt med röststyrd anteckning

Mångsidig funktionalitet: Använd rösten för sökningar i webbläsaren, navigering och flerspråkig transkribering, eller koppla ihop den med appar som Google Docs och Zoom för automatiserade arbetsflöden

Hälsofördelar: Minska belastningen från långa skrivsessioner och förebygg belastningsskador genom att låta din röst göra jobbet

Din röst har just fått en uppgradering

De flesta Chrome-tillägg för tal-till-text nöjer sig med en rå transkription, vilket innebär att du själv måste rensa upp i röran. Vissa tvingar dig att hoppa mellan appar, medan andra kompromissar med integriteten.

ClickUp Brain MAX och Talk to Text går ett steg längre. De gör röst-till-text till en naturlig förlängning av ditt arbetsflöde. Med AI-förbättrade transkriptioner, stöd för flera språk, anpassat ordförråd och djupgående integrationer blir din röst ett verktyg för omedelbar produktivitet.

Om du är redo att gå vidare från grundläggande diktering kan du registrera dig gratis på ClickUp och se hur smidigt dina ord kan omvandlas till organiserat arbete.