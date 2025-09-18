De 11 bästa AI-agentstartups att hålla ögonen på 2025

Nästan 8 av 10 ledande befattningshavare säger att AI-agenter redan används inom deras företag och omformar hur team hanterar projekt, beslut och dagliga arbetsflöden. Två tredjedelar har till och med rapporterat mätbara produktivitetsvinster.

Med denna ökade användning utvecklar många AI-agentstartups verktyg som hjälper till att automatisera företag och optimera arbetsflöden.

För grundare, investerare och teknikledare innebär det att hålla ett öga på denna våg av startups att förstå vart framtiden för autonom programvara är på väg.

I det här blogginlägget lyfter vi fram några av de mest intressanta AI-startups som är värda att hålla ett öga på! Låt oss börja. 👀

Vad är AI-agenter?

En AI-agent är ett mjukvarusystem som självständigt uppfattar sin omgivning, bearbetar data och fattar beslut för att uppnå specifika mål.

AI-agenter (eller agentiska AI-agenter) kombinerar perception, resonemang och handling, samlar in information, analyserar den och utför uppgifter för att uppnå förutbestämda mål samtidigt som de lär sig av feedback och erfarenheter.

🧠 Kul fakta: AI-agenter för automatisering kan arbeta i simulerade miljöer för att lära sig komplexa strategier. DeepMinds AlphaStar tränades till exempel som en autonom agent för att spela StarCraft II och slutade med att slå professionella spelare i ett av världens mest komplexa strategispel.

Varför startups leder AI-agentvågen

Startups står i centrum för AI-agentrörelsen, och siffrorna bevisar det. Enligt CB Insights samlade AI-agentstartups in 3,8 miljarder dollar förra året, nästan tre gånger så mycket som året innan.

Denna investeringsnivå signalerar nyfikenhet och förtroende från riskkapitalister och företag att agenterna går från att vara experimentella till att bli oumbärliga.

En del av attraktionskraften ligger i snabbheten. Till skillnad från större etablerade företag kan startups snabbt iterera, anta agent-först-arkitekturer och testa användningsfall direkt med tidiga användare. Denna smidighet gör dem till naturliga pionjärer när det gäller att förvandla AI från passiva assistenter till autonoma problemlösare.

Hör vad KPMG har att säga:

AI-agenter går snabbt in i produktion, med en accelererande utveckling. Ledare ser dem inte bara som verktyg för kostnadsbesparingar utan också som drivkrafter för tillväxt och värdeskapande. Denna snabba omvandling ökar trycket på förtroende, styrning, data, ledarskap och personalens beredskap. Tidiga investerare i dessa fundament skalar upp med självförtroende och positionerar sig för att ta ledningen.

AI-agenter går snabbt in i produktion, med en accelererande utveckling. Ledare ser dem inte bara som verktyg för kostnadsbesparingar utan också som drivkrafter för tillväxt och värdeskapande. Denna snabba omvandling ökar trycket på förtroende, styrning, data, ledarskap och personalens beredskap. Tidiga investerare i dessa fundament skalar upp med självförtroende och positionerar sig för att ta ledningen.

AI-agentstartups och utvalda företag i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa AI-agentstartups:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning* ClickUp Allt-i-ett-lösning för teamproduktivitet för enskilda personer, medelstora team och stora företag ClickUp Brain för kontextuella svar, AI-agenter för automatisering av arbetsflöden, automatiseringar med över 100 mallar, Brain MAX för OS-omfattande AI, dokument, whiteboards, chatt Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Adept AI Automatisera komplexa programvaru- och webbläsaruppgifter för företagsteam Multimodal gränssnittsförståelse, Adept Workflow Language (AWL), automatisering av leveranskedjan, bearbetning av finansiella dokument och efterlevnad av hälso- och sjukvårdsregler. Anpassad prissättning Crew AI Utvecklingsvänlig multiagent-orkestrering för distribuerade teamarbetsflöden Multiagent-team för forskning/innehåll/kvalitetssäkring, samordning med Flows, molnbaserad eller självhostad distribution, över 1 200 integrationer, prestandamätningar i realtid. Anpassad prissättning Lindy AI Kodfri automatisering av arbetsflöden med AI-agenter för småföretag och växande team Bygg agenter med naturligt språk, över 2 500 appintegrationer, triagering av inkorg, mötesdeltagande + sammanfattning, automatisering av försäljningskontakter. Gratis; betalda abonnemang från 49,99 $/månad. Glean Intelligent företagssökning och AI-assistent för interna kunskapsarbetsflöden Semantisk kunskapssökning, AI-assistent för frågor och svar, automatiserad onboarding-support, IT-tjänstehantering, arbetsflöden för regelefterlevnad Anpassad prissättning Penciled AI-driven automatisering av front office för fysioterapikliniker Automatiserad schemaläggning + påminnelser, EHR-integration (WebPT), patientkommunikation i realtid, hantering av avbokningar från väntelistor Anpassad prissättning Enhans AI-agentimplementering med fokus på detaljhandeln för operativt beslutsfattande Implementera anpassade AI-agenter på 7 dagar, Action Transformer-personalisering, beslutsfattande med flera modeller, övervakning av marknads- och driftsdata i realtid. Anpassad prissättning Naratix Berikning av e-handelskataloger och konkurrentbevakning för online-återförsäljare Rensa och berika rå produktdata, SEO-optimerade beskrivningar, personbaserad innehållsanpassning, konkurrentbevakning, Shopify/ERP-integration. Anpassad prissättning Pixel Robotics Autonom lagerlogistik för hybridflottor med AMR och människor PIXEL PT-palltransportrobotar, 3D-avkänning + kartläggning, flottans hantering för AMR + manuell, hybrid lagerintegration, 16 timmars autonom drift Anpassad prissättning LangChain Bygga LLM-drivna appar och automatiseringar för FoU- och utvecklingsintensiva team LangSmith felsökning/övervakning, över 600 verktygsintegrationer, arbetsflödeskoordinering med LCEL, minne + agent-samarbete Gratis utvecklingsnivå; Pro-abonnemang från 39 $/plats/månad Enso Prisvärd marknadsplats för AI-agenter för små och medelstora företag inom försäljning, marknadsföring, administration och support. Över 300 förtränade agenter, över 70 branschautomatiseringar, täckning av marknadsföring/försäljning/administration/juridik, LangChain-integration, skalning av innehåll + arbetsflöden. 49 $/månad per användare

Lovande AI-agentstartups och företag att hålla ögonen på

Låt oss utforska några av de bästa AI-agentverktygen som du kan använda för att påskynda arbetsflöden och öka produktiviteten.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för all-in-one-teamproduktivitet med kontextuell AI)

Använd ClickUp Brain för att få kontextrika svar från hela din arbetsyta

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Det har ett utmärkt ekosystem där varje AI-komponent ansluter till och kompletterar de andra.

Din kontextmedvetna AI-ryggrad

ClickUp Brain är ett kontextuellt AI-lager som är inbäddat i din arbetsyta. Det kan komma åt dina uppgifter, dokument, chattar och externa integrationer som Google Drive, GitHub, Jira och mer. Det innebär att du kan ställa roll- eller projektspecifika frågor och få kontextrika svar direkt.

Du behöver till exempel inte bläddra igenom dussintals dokument för att ta reda på hur din mobilapps distributionsprocess ser ut. Du kan bara fråga: ”Hur ser vår mobilapps distributionsprocess ut?” och få ett tydligt, sammanfattande svar baserat på relaterad dokumentation, tidigare uppgifter och chattar.

Automatiserare som tänker och agerar

Skapa anpassade eller använd färdiga ClickUp AI-agenter för att automatisera din arbetsplats

ClickUp AI Agents bygger på ClickUp Brains intelligens och utför aktivt arbete åt dig:

Färdiga agenter: Hantera vanliga Hantera vanliga AI-agentarbetsflöden som att skicka klientuppdateringar, tilldela uppgifter eller vidarebefordra för efterlevnad.

Anpassade agenter: Gör det möjligt för dig att skapa automatiserade arbetsflöden utan kod som är anpassade efter ditt teams specifika behov.

Anta att en kund skickar in en supportförfrågan genom att fylla i ett formulär. En förkonfigurerad AI-agent kan upptäcka detta, skapa uppgifter och deluppgifter för varje åtgärd, tilldela dem baserat på teamets arbetsbelastning och automatiskt skicka sammanfattande uppdateringar.

Så här fungerar installationen:

Superappen för AI på skrivbordet

Medan ClickUp Brain och AI-agenterna fungerar inom verktyget, utökar ClickUp Brain MAX AI:s räckvidd som en desktop-kompanjon. Det hanterar AI-spridning och förenar sökning, automatisering, röstkommandon och AI-modeller i alla dina verktyg för att ge dig:

Kontextuell universell sökning: En sökfält för att hitta allt, oavsett om det finns i ClickUp, Google Drive eller SharePoint.

Tal-till-text-produktivitet: Diktera uppgifter, e-postmeddelanden och meddelanden på ett naturligt sätt och fyra gånger snabbare än att skriva.

Sekretess på företagsnivå: Tredjeparts AI-modeller tränas inte på ditt företags data.

Samla alla dina AI-verktyg med ClickUp Brain MAX

ClickUps bästa funktioner

Eliminera tidskrävande manuellt arbete: Automatisera repetitiva uppgifter och rutinarbete med hjälp av över 100 färdiga mallar och en Automatisera repetitiva uppgifter och rutinarbete med hjälp av över 100 färdiga mallar och en AI-baserad verktyg för automatisering av arbetsflöden som skapar regler utifrån naturliga språkprompter.

Dokumentera processer tydligt: Skapa levande wikis, SOP:er och mötesanteckningar med Skapa levande wikis, SOP:er och mötesanteckningar med ClickUp Docs med uppgiftslänkning och samarbete i realtid.

Skapa och finslipa dina texter: Använd den integrerade AI-funktionen i ClickUp Tasks och ClickUp Docs för att snabbt skriva utkast till uppdateringar, förfina tonen och redigera klumpiga texter.

Kommunicera smidigt: Håll projektdiskussioner, filer och uppdateringar på samma arbetsplats med Håll projektdiskussioner, filer och uppdateringar på samma arbetsplats med ClickUp Chat , med AI-drivna trådöversikter som hjälper dig att hålla koll på läget.

Håll intressenterna informerade: Hämta diagram, mätvärden och rapporter för att få en helhetsbild av framstegen med Hämta diagram, mätvärden och rapporter för att få en helhetsbild av framstegen med ClickUp Dashboards.

Gör möten mer produktiva: Spela in och transkribera mötesanteckningar automatiskt med Spela in och transkribera mötesanteckningar automatiskt med ClickUp AI Notetaker och dela åtgärdspunkter och sammanfattningar med intressenter.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

ClickUp erbjuder ett imponerande utbud av funktioner som gör det enkelt att anpassa arbetsflöden, hantera uppgifter och spåra framsteg på ett och samma ställe. Jag älskar att jag kan skapa vyer som är skräddarsydda för varje projekt, ställa in automatiseringar och integrera det med andra verktyg som jag redan använder. Det är mycket mångsidigt, oavsett om det gäller personlig uppgiftshantering eller komplexa affärsprocesser. Mallarna och instrumentpanelerna är särskilt användbara för att hålla allt organiserat och lätt att följa.

ClickUp erbjuder ett imponerande utbud av funktioner som gör det enkelt att anpassa arbetsflöden, hantera uppgifter och spåra framsteg på ett och samma ställe. Jag älskar att jag kan skapa vyer som är skräddarsydda för varje projekt, ställa in automatiseringar och integrera det med andra verktyg som jag redan använder. Det är mycket mångsidigt, oavsett om det gäller personlig uppgiftshantering eller komplexa affärsprocesser. Mallarna och instrumentpanelerna är särskilt användbara för att hålla allt organiserat och lätt att följa.

2. Adept AI (Bäst för automatisering av komplexa kontorsuppgifter)

via Adept AI

Adept är en agentbaserad AI-plattform som förser organisationer med pålitliga agenter som automatiserar arbetsflöden på webbplatser och i programvaruapplikationer.

Grunden för deras egenutvecklade träningsdata är unik. De har matat sina modeller med biljoner tokens från faktiska webbgränssnitt och programvaruanvändning, vilket ger agenterna en intuitiv förståelse för hur digitala verktyg fungerar i praktiken.

Plattformens styrka ligger i dess multimodala tillvägagångssätt. Dessa agenter kan visuellt analysera gränssnitt, förstå rumsliga relationer mellan element och resonera om komplexa layouter.

Adept AI:s bästa funktioner

Styr din dator som en människa genom att låta Adept AI uppfatta skärmen visuellt och imitera mänskliga handlingar: klicka, skriva och navigera.

Anpassa automatiseringen av projektledning med Adept Workflow Language (AWL), skapa multimodala interaktioner eller skriv steg i naturligt språk.

Automatisera logistiken i leveranskedjan, bearbeta finansiella dokument och hantera arbetsflöden för efterlevnad av hälso- och sjukvårdsregler.

Svara på frågor från komplexa källor, inklusive PDF-filer, diagram och tabeller, genom dess Web VQA-funktion.

Begränsningar för Adept AI

Kräver ofta ytterligare utveckling eller anpassning.

Förlitar sig i hög grad på kvalitativa träningsdata, som kan vara partiska eller ofullständiga.

Adept AI-prissättning

Anpassad prissättning

Adept AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Crew AI (Bäst för utvecklarvänlig multiagent-AI-orkestrering)

via Crew AI

Crew AI stöder företagsautomatisering genom att samordna olika typer av specialiserade AI-agenter som samarbetar som mänskliga projektteam. Istället för att förlita sig på en enda AI för att hantera allt, skapar man "team" där varje agent bidrar med sin egen expertis. Det innebär att en agent kan hantera forskning medan en annan hanterar innehållsskapande och en tredje övervakar kvalitetskontrollen.

Det som är så fascinerande är hur naturligt detta känns jämfört med traditionell automatisering. Dessa agenter samordnar sömlöst komplexa arbetsflöden, anpassar sig till förändringar och fattar beslut kollektivt.

Den företagsanpassade plattformen har flexibla distributionsalternativ, integreras med över 1 200 applikationer och erbjuder verktyg utan kod.

Crew AI:s bästa funktioner

Koordinera arbetsflöden med ”Flows” som möjliggör precis händelsestyrd kontroll och logiska villkor.

Distribuera i molnet, på egen server eller i lokala miljöer, vilket ger fullständig kontroll över infrastruktur och dataintegritet.

Spåra prestanda och avkastning på AI-agenter med realtidsmätningar, loggar och spårning, vilket möjliggör kontinuerlig optimering och transparens.

Påskynda utvecklingen med ett stort aktivt community med över 100 000 certifierade utvecklare som bidrar med support och delade resurser.

Begränsningar för Crew AI

Det är komplicerat att samordna flera specialiserade agenter med definierade roller.

Att konfigurera arbetsflöden och integrera agenter i större system är tidskrävande.

Priser för Crew AI

Anpassad prissättning

Crew AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 51 % av organisationerna använder för närvarande AI-agenter, medan ytterligare 35 % planerar att göra det inom de närmaste två åren.

💡 Proffstips: Varför skriva långa instruktioner till din AI-assistent när du kan säga dem högt? Med ClickUp Brain MAX:s Talk to Text kan du göra just det!

4. Lindy AI (Bäst för automatisering av arbetsflöden med AI-agenter utan kodning)

via Lindy AI

Lindy gör AI-automatisering tillgänglig genom att låta företag skapa "AI-anställda" med hjälp av enkla beskrivningar i naturligt språk. Berätta bara för Lindy vad du vill få gjort, så skapar den anpassade AI-agenter som kan hantera allt från försäljningskontakter till mötesplanering.

Det som är imponerande är integrationens djup: plattformen ansluter till över 2 500 appar. På så sätt kan AI-agenter arbeta sömlöst över hela din teknikstack. Lindy hanterar allt samtidigt som den upprätthåller säkerhet i företagsklass med SOC 2- och HIPAA-kompatibilitet.

Dessutom är det modelloberoende, så du kan välja vilken LLM du vill använda för dina agenter.

Flera AI-agenter kan samarbeta i komplexa arbetsflöden, precis som mänskliga medarbetare, samtidigt som människor hålls informerade för godkännande eller eskalering. Du kan till och med bädda in dessa agenter direkt på din webbplats eller komma åt dem via en mobilapp.

Lindy AI:s bästa funktioner

Skapa anpassade agenter och dela dem mellan teamen.

Automatisera hela arbetsflöden i flera appar, från uppföljning av leads eller rapportgenerering till mötesplanering och kundsupport.

Lägg till AI-baserad logik och flera triggers till dina arbetsflöden

Träna din assistent genom att helt enkelt visa hur du utför uppgifter, utan att behöva koda.

Bygg produktionsklara appar med hjälp av naturliga språkprompter

Lindy AI:s begränsningar

Användarna klagar över de begränsade handledningarna och kunskaperna.

Det kan ta upp till 20 sekunder att initiera nya uppgifter, vilket kan anses vara långsamt för realtidsautomatisering.

Plattformens felsökningsverktyg är begränsade, vilket gör det svårt att felsöka och åtgärda problem på ett effektivt sätt.

Priser för Lindy AI

Gratis

Pro: 49,99 $/månad

Företag: 199,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Lindy AI-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lindy AI?

Direkt från en G2-recension:

Lindy AI har varit en game changer för mig. Det gör det enkelt, intuitivt och faktiskt roligt att skapa och hantera AI-agenter... Det finns dock ett par saker jag skulle vilja förbättra. Jag önskar att det fanns fler tutorials eller exempel för att hjälpa nya användare att utnyttja agenternas fulla potential. Dessutom kan det kännas som ett hinder att behöva betala, även om jag tycker att det är värt pengarna när man ser vad som är möjligt.

Lindy AI har varit en game changer för mig. Det gör det enkelt, intuitivt och faktiskt roligt att skapa och hantera AI-agenter... Det finns dock ett par saker jag skulle vilja förbättra. Jag önskar att det fanns fler tutorials eller exempel för att hjälpa nya användare att utnyttja agenternas fulla potential. Dessutom kan det kännas som ett hinder att behöva betala, även om jag tycker att det är värt pengarna när man ser vad som är möjligt.

📮 ClickUp Insight: 43 % av människor säger att repetitiva uppgifter ger en hjälpsam struktur åt deras arbetsdag, men 48 % tycker att de är utmattande och distraherar från meningsfullt arbete. Rutiner kan ge en känsla av produktivitet, men de begränsar ofta kreativiteten och hindrar dig från att göra meningsfulla framsteg. ClickUp hjälper dig att bryta dig fri från denna cykel genom att automatisera rutinuppgifter via intelligenta AI-agenter, så att du kan fokusera på djuparbete. Automatisera påminnelser, uppdateringar och uppgiftsfördelning, och låt funktioner som automatiserad tidsblockering och uppgiftsprioritering skydda dina produktiva timmar. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

5. Glean (Bäst för intelligent företagssökning)

via Glean

Glean tar itu med ett av företagets största produktivitetshinder: den ändlösa jakten på information som är utspridd över dussintals appar och system. Du behöver inte hoppa mellan Gmail, Slack, Jira, Salesforce och otaliga andra verktyg.

Det skapar en intelligent sökupplevelse som förstår hela ditt företags kunskapsekosystem samtidigt som alla befintliga behörigheter och säkerhetsprotokoll respekteras.

Plattformens AI-assistent kan svara på komplexa frågor, utarbeta innehåll och till och med automatisera arbetsflöden med flera steg. Behöver du undersöka en potentiell kund? Eller vill du automatiskt avleda vanliga supportärenden genom att hämta information från din kunskapsbas? Gleans autonoma agenter hanterar dessa komplexa uppgifter smidigt.

Ta del av de bästa funktionerna

Utnyttja avancerad semantisk sökning med en kunskapsgraf som förstår företagsspecifik jargong, projekt och roller.

Skapa AI-agenter enkelt med naturligt språk och använd dem för uppgifter som sträcker sig från IT-tjänstehantering till introduktion av nya medarbetare.

Välj bland färdiga mallar i agentbiblioteket för att komma igång snabbt.

Ställ in agenter så att de aktiveras baserat på scheman, innehållsuppdateringar eller specifika utlösare.

Använd intelligent agentisk resonemangsteknik för att dynamiskt anpassa svaren till affärsprocesserna.

Integrera agenter i alla dina anslutna appar med hjälp av Gleans API.

Upptäck begränsningar

Sökresultaten är för breda och det krävs flera klick för att hitta något.

Oflexibel analys som inte kan ändras

Plattformen erbjuder ett begränsat antal fördefinierade mallar för branschspecifika arbetsflöden , vilket kan kräva ytterligare anpassning.

Glean-prissättning

Anpassad prissättning

Samla in betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Glean?

Här är vad en G2-recensent hade att säga:

Det jag gillar mest med Glean är hur smidigt det hjälper mig att hitta och komma åt information i alla mina arbetsappar. Det sparar tid, minskar dubbelarbete och gör samarbetet mer effektivt.

Det jag gillar mest med Glean är hur smidigt det hjälper mig att hitta och komma åt information i alla mina arbetsappar. Det sparar tid, minskar dubbelarbete och gör samarbetet mer effektivt.

🧠 Kul fakta: AI-agenter testas också inom vetenskaplig forskning. År 2022 tränade forskare vid Carnegie Mellon och Meta en agent att föreslå nya kemiska reaktioner. Systemet hittade reaktioner som ingen människa tidigare hade dokumenterat, vilket visar att AI kan driva forskningen in på okänt territorium.

6. Penciled (Bäst för AI-driven automatisering av front office inom fysioterapi)

via Penciled

Penciled förändrar världen för schemaläggning inom fysioterapi och ger klinikerna en outtröttlig AI-receptionist.

Verktyget hanterar proaktivt hela patientkommunikationscykeln. Det hjälper till att skicka sms till patienter om uteblivna besök, hantera påminnelser, fylla i avbokningar från väntelistor och till och med hantera förseningsavgifter.

Dess djupa integration med EHR-system som WebPT gör det speciellt. Det läser dina patientdata och vårdplaner i realtid och förstår vem som behöver schemaläggas, när och för vad.

När en avbokning sker kontaktar Penciled omedelbart patienter på väntelistan och bokar in den första som svarar, helt utan mänsklig inblandning.

Pencileds bästa funktioner

Extrahera och spåra genomförandet av vårdplaner hos olika vårdgivare för att säkerställa efterlevnad och optimera vårdkedjorna för patienterna.

Avlasta personalen i receptionen genom att minska antalet repetitiva samtal och sms, så att de kan fokusera på den personliga patientvården.

Övervaka patientkommunikation i realtid, se till att inga meddelanden missas och gör det möjligt för klinikpersonal att övervaka AI-svar.

Begränsningar

Saknar den nyanserade förståelse som krävs för att hantera patienter

Effektiviteten bygger på sömlös integration med EHR-system.

Penciled-prissättning

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Enhans (Bäst för AI-agentplattformar med fokus på detaljhandeln)

via Enhans

Enhans överbryggar klyftan mellan lovande teknik och praktisk, verklig implementering. De har byggt en plattform speciellt för snabb distribution av intelligenta AI-agenter som kan vara igång på bara sju dagar.

Systemet observerar användarnas åtgärder i verktyg som e-post, CRM-system och kalkylblad för att lära sig individuella arbetsmönster. Det kan sedan instrueras med övergripande mål – till exempel ”förbered veckorapporten för försäljningen” eller ”följ upp alla nya leads från igår” – som det utför genom att självständigt navigera och använda den nödvändiga programvaran å användarens vägnar.

Agenterna identifierar aktivt utmaningar och anpassar sin problemlösningsstrategi utifrån verkliga användarbehov och miljöfaktorer.

Förbättra de bästa funktionerna

Samla in och övervaka marknads- och driftsdata i realtid automatiskt, vilket möjliggör användardriven anpassning.

Fatta multimodella beslut genom att utnyttja flera AI-modeller tillsammans för att optimera prissättning, lager och kampanjer.

Förändra interaktioner med Action Transformer , som anpassar svaren efter användarnas beteende.

Utför komplexa uppgifter i flera steg med enkla instruktioner i naturligt språk.

Förbättra begränsningar

Att köra komplex AI med flera modeller kräver hög datorkraft.

Det kan vara utmanande att integrera AI-agenter med befintlig äldre IT-infrastruktur.

Kan ha svårt med uppgifter som kräver djup kontextuell förståelse eller subjektivt omdöme.

Förbättra prissättningen

Anpassad prissättning

Förbättra betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? I miljöer med flera agenter, såsom simuleringar av kurragömma, utvecklade bots ett spontant samarbete genom smarta teamworkstrategier som ingen uttryckligen hade lärt dem, såsom att blockera dörrar med virtuella lådor för att fånga sina motståndare.

8. Naratix (Bäst för automatisering och berikning av e-handelskataloger)

via Naratix

Naratix omvandlar röriga leverantörsdata till rena, säljbara produktkataloger. Istället för att spendera otaliga timmar på att brottas med ofullständiga produktbeskrivningar och icke-kompatibla listningar kan e-handelsföretag nu ladda upp sina rådata och se dem förvandlas till polerade, SEO-optimerade kataloger över natten.

AI berikar data med varumärkeskonsekventa beskrivningar, korrekt kategorisering och lokaliserat innehåll för olika marknader, samtidigt som marknadens krav uppfylls.

Plattformen integreras sömlöst med befintliga system som Shopify, BigCommerce och ERP utan att kräva kostsamma migreringar.

Naratix bästa funktioner

Skapa produktbeskrivningar, varumärkessidor och kategorisidor som är anpassade efter varumärket automatiskt från produktdata i format som JSON, CSV och XLX.

Automatisera kontinuerlig övervakning av konkurrenter för prissättning och marknadstrender

Använd en Client Persona Engine för att skräddarsy produktbeskrivningar och innehåll efter specifika köpares demografi och preferenser.

Upptäck luckor i lagret och risker med överlager för att fatta smartare inköpsbeslut.

Naratix begränsningar

Begränsad dokumentation tillgänglig för nybörjare som inte är bekanta med AI-analysverktyg.

Kämpar med mycket kreativa, fantasifulla eller metaforiska produktbeskrivningar

Vissa användare har rapporterat problem med att konfigurera och underhålla integrationer.

Priser för Naratix

Anpassad prissättning

Naratix betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Hur du automatiserar din försäljningsprocess med AI

9. Pixel Robotics (Bäst för autonoma mobila robotar inom intralogistik)

via Pixel Robotics

Pixel Robotics stöder lagerautomatisering med AI-drivna mobila robotar som kan navigera i industriella miljöer.

Plattformen kombinerar avancerad datorseende, digitala tvillingar, förstärkt inlärning och patenterad AI-lokalisering. Detta gör det möjligt för robotarmar och mobila robotar att utföra komplexa, icke-repetitiva uppgifter som att plocka och sortera olika artiklar i ett lager, montera produkter med små variationer eller utföra kvalitetskontroller.

Dessa robotar anpassar sig till vilken miljö de än placeras i, upptäcker pallpositioner i farten och kan till och med känna igen och undvika gaffeltruckar.

Pixel Robotics bästa funktioner

Dra nytta av flottans hanteringsverktyg som koordinerar både AMR och manuella transporter för hybridlagerhantering och automatisering av buffertområden.

Visualisera och optimera logistikprocesser med hjälp av 3D-avkänning och fotorealistisk kartläggning av miljön.

Anpassa dig i realtid till förändringar i miljön, såsom felplacerade föremål eller nya hinder.

Uppnå upp till 16 timmars kontinuerlig autonom drift med automatisk Li-Ion-laddning och minimal stilleståndstid.

Pixel Robotics begränsningar

Att integrera olika sensordata (kameror, LiDAR, radar etc.) i ett smidigt kontrollsystem är fortfarande en utmaning.

Begränsad flexibilitet i oförutsägbara miljöer

Pixel Robotics prissättning

Anpassad prissättning

Pixel Robotics betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: OpenAI tränade agenter i robothandsimuleringar att hantera objekt som en Rubiks kub. Agenterna lärde sig att anpassa sig till saker som ett "trasigt" finger i simuleringen och visade överraskande flexibilitet i problemlösningen.

10. LangChain (Bäst för att bygga LLM-drivna appar och automatiseringar)

via LangChain

LangChain är inte en slutprodukt utan ett grundläggande ramverk med öppen källkod för utvecklare som vill bygga agentbaserade AI-applikationer.

Det hjälper till att omvandla experimentella språkmodeller till produktionsklara, intelligenta applikationer. Det erbjuder verktyg för att bygga, samordna och distribuera autonoma AI-agenter som kan hantera komplexa arbetsflöden i flera steg.

AI-arbetsflödesgeneratorns omfattande tillvägagångssätt för applikationsutveckling underlättar arbetsflödeskoordinering, sofistikerad minneshantering och skapandet av samarbetsagenter.

Dessutom gör dess visuella IDE och återanvändbara mallar det möjligt för team att snabbt ta fram prototyper och iterera AI-lösningar.

LangChains bästa funktioner

Få tillgång till avancerade felsöknings-, övervaknings- och utvärderingsverktyg via LangSmith för att få djupgående insikter om kedjans prestanda och identifiera fel på ett effektivt sätt.

Utrusta applikationer med kort- och långsiktigt minne för att bibehålla sammanhanget.

Integrera sömlöst med över 600 verktyg, inklusive databaser, API:er och specialiserade AI-tjänster, för att utöka dina arbetsflödesfunktioner utan tung anpassad kodning.

Koordinera komplexa arbetsflöden i flera steg med hjälp av LangChain Expression Language (LCEL), som möjliggör precis kontroll över logik och exekvering i AI- och datakomponenter.

Begränsningar för LangChain

Dokumentationen har luckor för avancerade användningsfall.

Som ramverk kräver det starka programmerings- och snabbtekniska färdigheter för att kunna användas effektivt; det är inte en ”kodfri” lösning.

Kvaliteten och tillförlitligheten hos alla agenter som byggs med LangChain begränsas i slutändan av kapaciteten hos den underliggande LLM som används.

Priser för LangChain

Utvecklare: Börja gratis, betala sedan efterhand

Plus: 39 $/månad per plats (därefter betalar du efter användning)

Företag: Anpassad prissättning (betala sedan efterhand)

LangChain-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (35+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LangChain?

Från en G2-recension:

Langchain erbjuder ett modulärt och utbyggbart sätt att arbeta med stora språkmodeller. Dess förmåga att koppla samman LLM:er med verktyg, minne och externa datakällor gör det otroligt kraftfullt för verkliga tillämpningar... Inlärningskurvan kan vara brant för nybörjare, särskilt de som saknar erfarenhet av att arbeta med LLM:er eller Python.

Langchain erbjuder ett modulärt och utbyggbart sätt att arbeta med stora språkmodeller. Dess förmåga att koppla samman LLM:er med verktyg, minne och externa datakällor gör det otroligt kraftfullt för verkliga tillämpningar... Inlärningskurvan kan vara brant för nybörjare, särskilt de som saknar erfarenhet av att arbeta med LLM:er eller Python.

11. Enso (Bäst för en prisvärd marknadsplats för AI-agenter för automatisering av små och medelstora företag)

via Enso

Enso är en marknadsplats för AI-agenter och en automatiseringshub som skapats för små och medelstora företag. Små och medelstora företag kan prenumerera på verktyget för att få tillgång till över 300 förutbildade AI-agenter inom marknadsföring, försäljning, administration, finansiering, juridik, kundsupport och mycket mer.

Det finns ingen komplex installation: agenterna är redo att användas, styrs av branschens bästa praxis och integreras med befintliga verktyg som e-post, CRM-system och projektledningsplattformar. Företag får heltäckande automatisering utan att behöva teknisk expertis.

Enso bästa funktioner

Hantera varumärkeskonsekvent och personaliserad innehållsgenerering i realtid

Skala upp affärsverksamheten utan ansträngning med branschspecifika AI-lösningar som täcker över 70 branscher.

Utvärdera och förbättra AI-drivna arbetsflöden med kontinuerlig expansion och partnerskap, inklusive integration med LangChain.

Ersätt flera frilansare och manuellt arbete med pålitliga AI-agenter som konsekvent levererar högkvalitativt affärsstöd.

Enso-begränsningar

Användare har rapporterat tekniska problem.

Användningsbegränsningar, såsom att köra enskilda AI-agenter upp till 10 gånger per dag per användare.

Enso-prissättning

49 $/månad per användare

Enso-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Nästan 9 av 10 chefer säger att de ökar sina AI-budgetar i år på grund av agentisk AI. Mer än en fjärdedel av dem planerar höjningar på 26 % eller mer, vilket visar att företagen förbereder sig för en ambitiös, storskalig implementering.

Viktiga marknadstrender inom agentbaserad AI

Den globala marknaden för AI-agenter är på en explosiv uppgång. Den beräknas nå 50,31 miljarder under de närmaste åren med en samlad årlig tillväxttakt på 45,8 %. Detta indikerar en ökad efterfrågan på automatisering, framsteg inom naturlig språkbehandling och ett ökande behov av personaliserade kundupplevelser.

Finansieringstrenderna speglar denna utveckling. Startups inom AI-agenter har samlat in 2,8 miljarder dollar i riskkapital, och analytiker förutspår att de totala investeringarna i år kommer att överstiga 6,7 miljarder dollar.

Europa har vuxit fram som ett aktivt centrum, med över 1 miljard euro insamlat i 65 affärer under första kvartalet, vilket överträffar fjolårets totalsumma. Denna kapitalinflöde understryker investerarnas förtroende för att startups leder utvecklingen mot att omvandla AI från passiva assistenter till autonoma kollegor som kan utföra flerstegsuppgifter med minimal mänsklig inblandning.

Användningen är lika stark på företagsidan. Det som är slående är dock att användningen inte är begränsad till teknikorienterade företag. Medelstora företag inom hälso- och sjukvård, finans och juridiska tjänster integrerar också agenter för att automatisera efterlevnad, kundsupport och operativa processer.

Samtidigt har den snabba ökningen av agentbaserad AI medfört nya utmaningar. Säkerhet och tillförlitlighet står i fokus, vilket framgår av Noma Securitys senaste kapitalanskaffning på 100 miljoner dollar för att skydda autonoma system från fel eller skadlig användning.

Detta signalerar att även om marknaden expanderar snabbt, kommer hållbar framgång att bero på praktisk implementering, förtroende och påvisbart affärsvärde.

Utmaningar och risker med att införa AI-agenter

Låt oss nu titta på några problem med att använda AI-agenter och strategier för att mildra dem:

Utmaning eller risk Lösning Datasäkerhet och integritet Implementera end-to-end-kryptering, robusta åtkomstkontroller, efterlevnadsrevisioner och AI-specifika rutiner för datahantering. Partiskhet, rättvisa och diskriminering Säkerställ mångfald i träningsdata, fastställ mått på rättvisa och testa regelbundet för algoritmisk partiskhet. Regelefterlevnad Håll dig uppdaterad om lagar (t.ex. GDPR), genomför regelbundna granskningar och utforma AI-arbetsflöden som uppfyller kraven redan från början. Driftsäkerhet Ställ in övervakningsloopar, kontinuerlig övervakning, reservmekanismer och tilldela operativa ägare till agentbeteendet. Modellering av positionering och manipulation Säkra modellpipelines, övervaka fientlig aktivitet, kör sårbarhetsskanningar och begränsa exponeringen för opålitliga data. Oförutsägbart eller skadligt beteende Använd säkerhetssystem med mänsklig inblandning för kritiska beslut, testa agenternas respons i dynamiska miljöer och begränsa autonomin. Integration med äldre system Investera i middleware, API-lager och stegvisa migreringsplaner; prioritera interoperabilitet. Leverantörsberoende Favorisera öppna standarder, modulära arkitekturer och behåll möjligheten att byta leverantör eller plattform. Överoptimering eller felaktig målinriktning Granska och uppdatera regelbundet agenternas mål, testa om de är i linje med varandra och involvera intressenterna i optimeringskriterierna. Kontinuerliga kostnader och underhållsbörda Budgetera för fortlöpande omskolning, uppdateringar och efterlevnad av förändrade krav; automatisera underhållsuppgifter där det är möjligt.

📮 ClickUp Insight: 13 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att fatta svåra beslut och lösa komplexa problem. Men bara 28 % säger att de använder AI regelbundet i sitt arbete. En möjlig orsak: säkerhetsrisker! Användare kanske inte vill dela känslig beslutsinformation med en extern AI. ClickUp löser detta genom att erbjuda AI-driven problemlösning direkt i din säkra arbetsmiljö. Från SOC 2 till ISO-standarder uppfyller ClickUp de högsta datasäkerhetsstandarderna och hjälper dig att säkert använda generativ AI-teknik i hela din arbetsmiljö.

Framtidsutsikter för AI-agenter

AI-agenter går stadigt från nischexperiment till vanliga affärsverktyg och omformar hur arbete utförs inom olika branscher.

Analytiker förväntar sig att marknaden kommer att växa med över 45 % per år, och nästan alla företag planerar att öka användningen under de kommande 12 månaderna. Denna utveckling drivs av en kombination av praktiska fördelar, såsom ökad produktivitet och minskat manuellt arbete, samt löften om mer autonomt samarbete mellan människor och system.

Här är några trender som definierar framtiden:

Autonoma arbetsflöden: Agenter utvecklas från att vara ”hjälpredor” till system som kan identifiera problem, utforma lösningar och Agenter utvecklas från att vara ”hjälpredor” till system som kan identifiera problem, utforma lösningar och agera i hela digitala ekosystem

Hyperautomation: Genom att kombinera RPA, analys och maskininlärning kan agenter driva Genom att kombinera RPA, analys och maskininlärning kan agenter driva en verklig end-to-end-affärstransformation.

Edge AI: Förvänta dig att agenter bearbetar data lokalt för snabbare beslut i realtid, särskilt inom logistik, detaljhandel och tillverkning.

🔍 Visste du att? 58 % av företagen använder AI-agenter för forskning och sammanfattning, medan 53,5 % förlitar sig på dem för personliga produktivitetsuppgifter som schemaläggning och utkast till e-postmeddelanden.

ClickUp + AI = Det smartare sättet att arbeta

De AI-agentstartups vi just har gått igenom utvidgar gränserna för vad AI-agenter kan göra. Detta inkluderar automatisering av forskning, optimering av kundupplevelser eller att driva hela arbetsflöden framåt.

ClickUp ger dig redan en allt-i-ett-hub där verktyg som ClickUp Brain, AI-agenter och automatiseringar smidigt kopplas samman med dina uppgifter, dokument och teamkommunikation.

Om du vill gå från AI som ett koncept till att faktiskt använda det för att utföra arbetet smartare och snabbare är ClickUp lösningen.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅