De 11 bästa alternativen till Karbon för hantering av redovisningsbyråer ([år])

Om du driver en revisionsbyrå vet du hur viktigt det är med programvara för verksamhetshantering. Den hjälper dig att organisera kunduppdrag, hålla koll på deadlines, automatisera rutinuppgifter och centralisera kommunikationen.

Karbon är en populär plattform som används av medelstora och stora företag. Men även om Karbon har sina trogna användare, har den också sina begränsningar. Den saknar till exempel en dedikerad kundportal för säker fildelning och fakturering.

I den här bloggen delar vi med oss av de 11 bästa Karbon-alternativen för hantering av redovisningsbyråer. Vi går igenom de viktigaste funktionerna, för- och nackdelarna samt priset för varje verktyg på listan. Låt oss dyka in!

Karbon-alternativ i korthet

Innan vi börjar, här är en sammanfattning av de bästa Karbon-alternativen för att hjälpa dig att välja rätt lösning för verksamhetshantering för dina affärsbehov.

Varför välja Karbon-alternativ?

Med deadlines, kundkommunikation och efterlevnadsarbete som hopar sig kan rätt programvara för verksamhetshantering förändra redovisnings- och skatterådgivningsbyråer.

Här är några skäl till varför du kanske vill överväga alternativ till Karbon:

Inga dedikerade kundportaler: Karbon integrerar e-post, men erbjuder inga inbyggda Karbon integrerar e-post, men erbjuder inga inbyggda kundportaler för säker fildelning, e-signaturer och fakturering, vilket är avgörande för kundernas förtroende och effektivitet.

Högre kostnadsstruktur: Karbon är prissatt för medelstora till stora företag. Mindre företag och enskilda byråer tycker att prenumerationsmodellen är för dyr jämfört med enklare och mer prisvärda verktyg.

Brant inlärningskurva: Gränssnittet är funktionsrikt men komplext, vilket kräver en betydande insats för att lära sig. Du kan ha svårt att komma igång i början.

Begränsade projektledningsfunktioner: Karbon hanterar arbetsflöden, men saknar avancerade projektledningsfunktioner som Gantt-diagram, arbetsbelastningsvyer och anpassningsbara instrumentpaneler som erbjuds av mer omfattande verktyg.

Överdriven anpassning: Det gör installationen förvirrande, eftersom varje beslut påverkar rapporteringen och strukturen.

Förväntningar på AI och automatisering: I takt med att företag börjar använda AI för uppgiftsfördelning, sammanfattningar och I takt med att företag börjar använda AI för uppgiftsfördelning, sammanfattningar och automatisering av arbetsflöden kan Karbons nuvarande funktionalitet kännas föråldrad jämfört med nyare verktyg som prioriterar dessa funktioner.

Här är vad en G2-recension säger:

Karbon erbjuder så många anpassningsmöjligheter, och varje beslut du fattar påverkar något annat (när det gäller rapportering). Ibland är det verkligen svårt att förstå konsekvenserna av de beslut du fattar för din konfiguration/struktur, det är helt enkelt mycket att lära sig.

👀 Visste du att? Innan det fanns skriftliga huvudböcker använde handlare räknestickor och räkne stenar för att registrera transaktioner – långt ifrån dagens automatiserade kundportaler.

De bästa Karbon-alternativen att använda

Låt oss titta på Karbon-alternativ för skatte- och revisionsbyråer och de funktioner och möjligheter de erbjuder.

1. ClickUp (bäst för flexibel AI-arbetshantering för redovisningsteam)

Moderna företag behöver ett system som gör mer än att spåra uppgifter och hantera e-postmeddelanden; de behöver en plattform som förenar allt i ett intelligent arbetsutrymme. Det är där ClickUp utmärker sig.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data, rapportering och arbetsflöden på ett och samma ställe.

Istället för att hantera arbetsbelastningen med att hoppa mellan olika verktyg för kundkommunikation, uppgiftshantering och rapportering, centraliserar ClickUp allt – så att ditt team kan fokusera på att leverera exceptionell service.

Med inbyggda funktioner som automatisering av uppgifter, anpassningsbara instrumentpaneler och AI-driven skrivning och sammanfattning hjälper ClickUp revisionsbyråer att öka produktiviteten och effektivisera samarbetet.

Du får 100 % kontext, 100 % av tiden, och en enda plats där människor och AI-agenter kan arbeta tillsammans.

Skapa anpassade instrumentpaneler med ClickUp for Finance

För företag som är redo att gå vidare från traditionell programvara för verksamhetshantering erbjuder ClickUp ett enhetligt, flexibelt och kostnadseffektivt alternativ som är skapat för framtidens redovisningsverksamhet.

Låt oss undersöka hur revisionsbyråer och revisorer kan använda ClickUp for Finance för att effektivisera sin finansiella verksamhet.

Anpassade instrumentpaneler för finansiell tydlighet

Ekonomiteam har stor nytta av att alla sina data visualiseras på ett och samma ställe. ClickUp Dashboards är den perfekta lösningen här. De är extremt intuitiva och helt anpassningsbara. Använd dem för att visualisera budgetar, spåra utgifter och visa vinstmarginaler på ett ögonblick. Du behöver inte krångla med kalkylblad; spåra ditt revisionsföretags hälsa i realtid.

Visualisera arbetsbelastning, tidslinjer, intäkter, förluster och mycket mer med ClickUp Dashboards.

⭐️ Bonus: Om ditt team föredrar att sköta sin bokföring med särskilda verktyg för kontohantering av regelefterlevnadsskäl, oroa dig inte! Clickups integrationer för ekonomi- och redovisningsteam hjälper dig att: Synkronisera uppgifter med dina redovisningssystem : ClickUp integreras sömlöst med : ClickUp integreras sömlöst med QuickBooks och andra appar, vilket möjliggör automatiska uppdateringar mellan din bokföringsplattform och dina uppgiftslistor.

Automatisera arbetsflöden mellan olika verktyg : Använd Zapier, Integrately eller n8n för att länka ClickUp till hundratals andra applikationer – starta uppgiftsskapande när ett finansiellt formulär skickas in, uppdatera kundstatus baserat på fakturabetalningar eller automatisera påminnelser baserat på dataändringar.

Centralisera arbetsflöden för kunder och dokument: Med ClickUps integrationssystem (över 1 000 appar) kan du ansluta till Slack, Google Drive, Salesforce, Excel och andra viktiga verktyg. Alla dina kundinteraktioner, finanser och rapporter synkroniseras mellan olika system.

Formelfält för smarta beräkningar

Undvik dubbelarbete och krångel med data i separata dokument. Med ClickUps formelfält kan du skapa komplexa beräkningar direkt i ClickUp.

När du fakturerar en kund kan du till exempel använda ClickUp Formula Fields för att multiplicera timmar med fakturerbara priser, identifiera avvikelser mellan budget och faktiska utgifter eller beräkna antalet dagar som återstår till en deadline. Dessa liveformler uppdateras automatiskt i alla dina uppgifter, vilket eliminerar behovet av att exportera data från kalkylblad.

Gör avancerade beräkningar med hjälp av ClickUp Formula Fields

Dokumenthantering med ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan ditt team skapa, redigera och lagra all dokumentation på ett och samma ställe. Det är direkt kopplat till uppgifter eller projekt. Från checklistor för onboarding till arbetsflöden för efterlevnad – alla filer finns i ditt arbetsutrymme. Det är sökbart och versionskontrollerat, vilket garanterar noggrannhet i stora kundportföljer.

Redigera dina ClickUp-dokument i realtid tillsammans med ditt team och konvertera dem sedan till uppgifter.

💡 Proffstips: ClickUp Chat integrerar kommunikation med projekt och uppgifter, vilket gör det enkelt att klargöra leveranser, dela uppdateringar eller till och med involvera kunder. Genom att hålla diskussionerna kopplade till själva arbetet, istället för att förlita sig på e-post eller meddelandeappar, kan du minska missförstånd och påskynda lösningar när det gäller kundkommunikation.

Heltäckande automatisering av arbetsflöden med ClickUp Automations

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar med "om detta, då det" -regler

Slipp manuella överlämningar av uppgifter. Med ClickUp Automations kan du definiera regler som "När en deklaration är markerad som klar, tilldela nästa granskningsuppgift" eller "när statusen ändras, meddela chefen". Du kan till exempel automatisera onboardingprocessen för kunder. Varje gång en ny kund läggs till i ditt arbetsområde skapar ClickUp en "Onboarding-checklista", tilldelar en teammedlem som ska hjälpa kunden och tilldelar uppgifter.

💡 Proffstips: Behöver du spåra kundnamn, utgiftskategorier eller betalningsdatum inom uppgifter? Med ClickUps anpassade fält kan du bädda in detta direkt i din uppgiftsstruktur.

AI-driven support med ClickUp Brain

AI inom redovisning är ett perfekt sätt att frigöra team för strategisk analys och rådgivning. Med ClickUp Brain integreras AI direkt i dina redovisningsarbetsflöden. Det kan analysera data, ta fram viktiga insikter från detaljerade rapporter, sammanfatta kundsamtal, automatiskt generera uppföljningsuppgifter eller svara på frågor som "vilka revisioner är försenade detta kvartal?"

Istället för att manuellt skapa uppgifter kan du till exempel skapa en kundportal i ClickUp och be ClickUp Brain att generera en uppgiftslista för kvartalsvis fakturering och rapportering.

När du har skickat begäran skapas en uppgiftslista som visas nedan.

🎥 Titta på: Hur man använder ClickUp för redovisnings- och finansföretag:

ClickUps bästa funktioner

Fakturera korrekt och analysera lönsamheten : Använd den inbyggda : Använd den inbyggda ClickUp Project Time Tracker för att logga fakturerbara timmar per uppgift eller kund och exportera dem sedan till tidrapporter för fakturering och resultatrapportering.

Samla in kunddata på ett smidigt sätt : Skapa anpassningsbara : Skapa anpassningsbara ClickUp-formulär för att samla in kunduppgifter, projektförfrågningar eller dokumentinlämningar och omvandla svaren till uppgifter.

Visualisera arbetet på det sätt du vill : Växla mellan : Växla mellan mer än 15 ClickUp-vyer , såsom lista, tavla, kalender eller Gantt, för att hantera deadlines, revisioner eller återkommande arbetsflöden i den layout som passar bäst för ditt företag.

Eliminera manuella mötesanteckningar: Med : Med AI Notetaker kan du automatiskt spela in, transkribera och sammanfatta möten och sedan generera uppgifter från åtgärdspunkter.

Begränsningar med ClickUp

Det kan kännas lite överväldigande för nya användare eftersom det finns så många funktioner och alternativ att välja mellan.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

ClickUp har helt förändrat hur vårt team hanterar uppgifter, projekt och arbetsflöden. Dess intuitiva gränssnitt, anpassningsbara funktioner och allt-i-ett-plattform gör det till ett enastående verktyg i världen av produktivitetsprogramvara.

💡 Proffstips: ClickUps BrainGPT är en gamechanger för hantering av redovisningsbyråer, som ger AI-driven effektivitet och tydlighet i alla aspekter av ditt företags arbetsflöde. Så här fungerar det: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar, plus webben, för att hitta kundfiler, skattedokument eller uppdragsbekräftelser.

För revisorer och personal som behöver anteckna eller ge instruktioner i farten kan Talk to Text användas för att ställa frågor, diktera uppdateringar till kunder eller styra arbetet med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Istället för att jonglera med en lapptäcke av osammanhängande AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini, erbjuder BrainGPT en enda, kontextuell, företagsanpassad lösning som förstår dina redovisningsflöden och ger dig alla premium-LLM-modeller under ett och samma tak. Sammanfatta fakturor, skapa uppgifter och skapa rapporter med BrainGPT

2. Tidyflow (bäst för små redovisningsteam)

via TidyFlow

Tidyflow är ett verktyg för praktikhantering som är utvecklat för små revisionsbyråer som behöver funktioner för arbetsflödeshantering utan kodning. Du kan komma igång på mindre än tio minuter och automatisera återkommande bokförings- eller redovisningsuppgifter.

Med hjälp av uppgiftshanteringssystemet kan du skapa arbetsflöden, tilldela deadlines och spåra återkommande jobb. Även som enmansföretag kan du hålla koll på efterlevnadsarbetet utan att drunkna i kalkylblad.

För kundinteraktioner inkluderar Tidyflow en säker kundportal som förenklar filinsamling och kommunikation. Dina kunder kan ladda upp allt direkt, vilket förbättrar handläggningstiden. Detta kopplas till Tidyflows dokumentlagring, där alla filer är länkade till rätt uppgifter och kundregister.

Ensamstående revisorer kan också dra nytta av Tidyflows funktioner för tidrapportering och kapacitetsplanering. Fakturerbara timmar kan registreras direkt mot uppgifter, och arbetsbelastningsöversikter hjälper revisorer att undvika att ta på sig för mycket under högsäsong.

Tidyflows bästa funktioner

Integrera verktyg som Xero, QuickBooks Online och Zapier för att synkronisera finansiella arbetsflöden.

Förkonfigurerade nyckelinställningar gör det enkelt att komma igång

Säkra dokument med krypterad lagring via Amazon Web Services (AWS) och DigitalOcean

Begränsningar för Tidyflow

Det erbjuder begränsade inbyggda integrationer, vilket kan vara ett hinder för organisationer som behöver sammankopplade arbetsflöden.

Priser för Tidyflow

Ett abonnemang: 19 $/månad per användare

Tidyflow-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Tidyflow?

Här är en recension från Capterra:

TidyFlow har varit ett ovärderligt verktyg för vårt team. Genom att automatisera våra arbetsflöden och effektivt hantera vår kapacitet kan teamet lägga mer tid på att skapa mervärde och bygga positiva kundrelationer.

🤝 Vänlig påminnelse: För att bygga upp ett förtroende hos dina kunder när det gäller dataskydd bör du implementera tvåfaktorsautentisering (2FA) och enkel inloggning (SSO). Detta säkerställer säker åtkomst till känslig information.

⚡ Mallarkiv: Gratis mallar för huvudbokföring i Excel och ClickUp

3. TaxDome (bäst för att leverera enhetliga kundcentrerade upplevelser)

via TaxDome

TaxDome är en lösning för verksamhetshantering som är utformad för revisions- och bokföringsbyråer och gör det möjligt för dem att samla sina verksamheter i ett enda gränssnitt. Den viktigaste funktionen, automatisering av arbetsflöden, erbjuder pipelines med anpassningsbara steg, beroenden och automatiska triggers.

Med AI-driven rapportering får du insikt i fakturor, tidsrapportering, jobbuppföljning och mycket mer. Den smarta sökfunktionen gör att du snabbt kan hitta relevant data och omvandla den till övertygande rapporter med visualisering.

En annan funktion för praktikhantering är det inbyggda CRM-systemet för kundhantering. Du kan lagra kontaktinformation, kundkommunikation, dokument, uppgifter och onboarding-arbetsflöden – allt inom anpassningsbara kundprofiler. Det stöder även lead capture, automatiserad onboarding och påminnelser.

Och om du vill ha ett mobilanpassat sätt att effektivisera kundsamarbete, dokumentdelning och betalningar finns TaxDomes vitmärkta app. Den låter dig publicera mobilappar under ditt varumärke i App Store och Google Play.

TaxDomes bästa funktioner

Se kundmeddelanden direkt via portalen eller mobilappen och chatta med dem i realtid.

Omvandla oorganiserade PDF-filer till sökbara register med TaxDome AI med hjälp av automatisk dokumentigenkänning och organisering.

Skicka filer direkt från din skattesoftware till kunden i TaxDome, utan nedladdningar eller uppladdningar.

Begränsningar för TaxDome

TaxDome saknar vissa funktioner som vissa företag behöver, såsom leverans av offerter utan kundinloggning, stöd för videofiler och fler visuella anpassningsalternativ för arbetsflödet.

TaxDome-priser

Ettårsplaner (endast årsplaner) Essentials: 800 $/år Pro: 1000 $/år Business: 1200 $/år

Essentials: 800 $/år

Pro: 1000 dollar/år

Företag: 1200 $/år

Essentials: 800 $/år

Pro: 1000 dollar/år

Företag: 1200 $/år

TaxDome-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om TaxDome?

Här är en recension från G2:

Vi har använt TaxDome i över ett år nu för att hantera vår växande skatte- och redovisningsverksamhet. Sammantaget har det blivit en viktig del av vårt arbetsflöde och hjälper oss att effektivisera kundkommunikation, dokumenthantering, e-signaturer, fakturering och mycket mer, allt under ett och samma tak.

📮 ClickUp Insight: 15 % av arbetstagarna oroar sig för att automatisering kan hota delar av deras jobb, men 45 % säger att det skulle ge dem mer tid att fokusera på mer värdeskapande arbete. Narrativet håller på att förändras – automatisering ersätter inte roller, utan omformar dem för att ge större effekt. Vid en produktlansering kan till exempel ClickUps AI-agenter automatisera uppgiftsfördelning och påminnelser om deadlines samt ge statusuppdateringar i realtid så att teamen kan sluta jaga uppdateringar och fokusera på strategin. Det är så projektledare blir projektledare! 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

📚 Läs mer: Bästa projektledningsprogram med kundportaler

4. Canopy (bäst för skatteuppgörelser och hämtning av transkriptioner)

via Canopy

Canopy är en molnbaserad lösning för verksamhetshantering. Det är ett starkt alternativ till Karbon som främst används av skatterådgivare. Modulen för skattefrågor förenklar komplexa IRS-ärenden med inbyggda arbetsflöden, brevmallar och smarta verktyg för beslutsfattande. Den gör det möjligt att hantera inkassoärenden, straffavdrag eller ärenden om underhållsbidrag.

För att följa byråns hälsa har du funktionen Insights som avslöjar var du är mest lönsam, var du förlorar pengar och vem som är den mest effektiva teammedlemmen. Och med funktioner för insamling av kunddata, såsom faktureringsrealisation och kundlönsamhet, ser du problemområdena med ett ögonkast.

Undrar du hur du kan använda AI inom redovisning? Canopy gör det praktiskt med funktioner för att automatiskt generera uppgifter och påminnelser baserat på kundernas åtgärder, byta namn på och klassificera dokument samt visa insikter med enkla uppmaningar.

Slutligen ger Smart Intake dina kunder en AI-driven onboarding- upplevelse. Med hjälp av prediktiva frågeformulär, dokumentchecklistor och förifyllda formulär som erbjuds av Smart Intake-funktionen kan du snabbt onboarda kunder.

Canopys bästa funktioner

Skapa anpassade checklistor och smarta frågeformulär för kunder med hjälp av förra årets dokument eller proformadata med Canopy AI.

Lägg till formler, utför beräkningar, ersätt nollor eller bygg IF-THEN-ELSE-logik i dina sökningar för att extrahera insikter.

Integrera IRS e-Services för att hämta transkriptioner för skatteuppgörelser och automatisering av svar.

Canopys begränsningar

Startpaket: 60 dollar per användare/månad (för företag med upp till 4 användare)

Essentials-plan: 88 USD per användare/månad (för företag med upp till 4 användare)

Base Client Engagement Platform: 150 USD/månad (fast pris för obegränsat antal användare, upp till 2 500 kontakter)

Tilläggsmodul för dokumenthantering: 36 dollar per användare/månad

Tilläggsmodul för arbetsflöden: 32 dollar per användare/månad

Tilläggsmodul för tid och fakturering: 22 USD per användare/månad

Canopy-priser

Standard: 150 $/månad för obegränsat antal användare

Pro: 175 $/månad för obegränsat antal användare

Canopy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Canopy?

Här är en recension från G2:

Vi har testat tre olika plattformar för praxisadministrationsprogramvara för vår revisionsbyrå, och Canopy har varit den tydliga vinnaren. Den är otroligt användarvänlig – inte bara för vårt team, utan även för våra kunder. Canopy har verkligen förutsett allt vi behöver för att driva vår verksamhet effektivt och smidigt.

⭐️ Bonus: I ClickUp kan du börja med förkonfigurerade Autopilot Agents för att hantera snabba vinster, såsom att publicera uppgiftsöversikter, generera uppdateringar eller svara på frågor, utan krånglig installation. Uppgradera sedan till Custom Autopilot Agents när du är redo att definiera dina egna triggers, svar och flerstegslogik – och skräddarsy AI-driven automatisering exakt efter ditt företags arbetsflöden. Titta på den här videon för att se hur AI-agenter i ClickUp gör dina redovisningsarbetsflöden mer effektiva!

5. Jetpack Workflow (bäst för automatisering av återkommande kundarbete)

via Jetpack Workflow

Jetpack Workflow hjälper redovisningspersonal att hantera bokföring, löner, skatteförberedelser och kundrådgivning genom att automatisera återkommande uppgifter och deadlines. Du kan standardisera arbetsflöden med hjälp av servicekontrollistor och mallar, så att allt flyter smidigt.

Allteftersom arbetet fortskrider kan du använda etiketter för att markera uppgifter som "brådskande", "väntar på" eller "under granskning". Dessa etiketter är anpassningsbara; du kan ändra texten, välja färger och till och med tilldela flera etiketter för att spåra projekt.

Med detta enkla verktyg för verksamhetshantering kan du skicka meddelanden till ditt team, uppmärksamma dem på viktig information och lägga till behörigheter för kritiska kunddokument.

Jetpack hanterar kundöverlämningar och nästa steg automatiskt. Alla dina data lagras säkert i Amazons S3-datacenter, med flera säkerhetskopior för att skydda kunduppgifterna.

Jetpack Workflows bästa funktioner

Använd fliken "Planering" för att jämföra kunder, personal eller tidsperioder och enkelt omfördela uppgifter för att balansera arbetsbelastningen.

Få tillgång till över 70 färdiga mallar för dagliga redovisnings- och bokföringsuppgifter.

Anslut till över 2 000 appar via Zapier, inklusive alla större bokföringsprogram, för att hantera arbetsflöden.

Jetpack Workflow-begränsningar

Saknar avancerade automatiseringar såsom triggers eller beroenden

Priser för Jetpack Workflow

Starter Monthly: 45 USD/månad per användare

Jetpack Workflow – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Jetpack Workflow?

Här är en recension från G2:

Jetpack är en ren och enkel arbetsflödeslösning som är speciellt utformad för redovisningsbyråer. Utvecklarna är väl förtrogna med redovisningsbranschen och har anpassat funktionaliteten därefter. Jag gillar särskilt det nya användargränssnittet i V2.

👀 Visste du att? Det första elektroniska kalkylbladet, VisiCalc, lanserades 1979 och var så revolutionerande att folk köpte Apple II-datorer bara för att kunna använda det. Steve Jobs medgav till och med att VisiCalc ”drivit Apple II till framgång”. Inom några år omformade det redovisningen – hundratusentals kontorsjobb försvann, men samtidigt skapades över 600 000 nya jobb för revisorer i takt med att efterfrågan på snabbare och mer mångsidiga beräkningar ökade. Ett bevis på att automatisering inte alltid tar våra jobb.

📚 Läs mer: Bästa klientportalprogramvaran för klienthantering

6. Financial Cents (bäst för centralisering av företags- och kunddata)

via Financial Cents

Financial Cents är en användarvänlig plattform för praxisadministration för revisorer, bokförare och auktoriserade revisorer. Den centraliserar ditt företags arbetsflöde, från kunduppgifter till teamsamarbete.

När det gäller teamhantering erbjuder Financial Cents kapacitetshantering, vilket ger dig realtidsöverblick över teamets arbetsbelastning. Du kan ställa in kapacitetsgränser, omfördela uppgifter och undvika utbrändhet under högsäsong.

E-postintegration gör det möjligt att ansluta Gmail eller Outlook direkt till plattformen, omvandla meddelanden till genomförbara uppgifter och koppla varje kundkonversation till relevant arbetsflöde eller projekt.

När det gäller funktioner för kundhantering fungerar Financial Cents både som CRM-programvara för revisorer och som faktureringshub:

Använd dess kund-CRM och databas för att lagra profiler, kontaktuppgifter, dokument, anteckningar och revisionshistorik för varje kund på ett säkert ställe.

Plattformen hanterar även fakturering och betalningar, så att du kan skicka engångsfakturor eller återkommande fakturor, synkronisera betalningar med QuickBooks Online och skapa lönsamhetsrapporter för att organisera dina finanser.

Financial Cents bästa funktioner

Skapa engagemangsbrev direkt i offerten för att beskriva omfattning och villkor

Integrera tidrapportering med QuickBooks för att skicka fakturor till dina kunder och hantera löner.

Länka kundvalv direkt till deras profiler för säker och effektiv dokumenthantering med SmartVault.

Begränsningar i Financial Cents

Användarna uttrycker missnöje med faktureringsfrågor och påpekar förvirrande faktureringsprocesser och försenade utbetalningar jämfört med andra Karbon-alternativ.

Priser för Financial Cents

Team : 69 $/månad per användare

Scale : 89 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Financial Cents betyg och recensioner

G2: 5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Financial Cents?

Här är en recension från G2:

Financial Cents ger mig den översikt över alla projektstatusar som jag har letat efter. Det gör det möjligt för oss att hantera ett helt distansbaserat team och många kunder på ett smidigt sätt. Det är mycket intuitivt att implementera och använda.

🧠 Kul fakta: För över 5 000 år sedan i Mesopotamien använde revisorer lerfigurer i form av krukor, bröd och djur för att räkna varor. De pressades in i lertavlor, vilket gav upphov till den tidigaste formen av skriftlig bokföring och redovisning.

7. Xero (bäst för att spåra företagets kassaflöde)

via Xero

Xero är ett populärt bokföringsprogram med en rad verktyg för revisorer och bokförare. Utöver grundläggande bokföring är Xero en lösning för verksamhetshantering med funktioner som är utformade för att förenkla efterlevnad, personalövervakning och kundsamarbete.

Med Xero Workpapers kan din revisionsbyrå hantera efterlevnadsarbetsflöden på ett smidigt sätt och förbereda och granska finansiella rapporter med inbyggda mallar och standardiserade processer. Xero HQ fungerar som en central knutpunkt för hantering av kunder, personal och förfrågningar. Det ger översikt över deadlines, kommunikation och kommande arbete.

För att effektivisera den dagliga verksamheten erbjuder Xero Practice Manager automatisering av arbetsflöden och hanteringsverktyg som täcker jobb, uppgifter, tidrapporter och fakturering.

Du kan ladda upp kundfakturor eller vidarebefordra dem via e-post, och Xeros AI hämtar information för att skapa fakturor för godkännande. Med Xero Me får du snabba kvitton, och appen extraherar och loggar automatiskt nödvändig data.

Xeros bästa funktioner

Skapa fakturamallar med ditt eget varumärke och få betalt direkt i Xero.

Automatisera påminnelser om förfallna eller försenade betalningar

Använd Gusto payroll för att beräkna lön, skatt och avdrag med inbyggd efterlevnad.

Begränsningar med Xero

Begränsad anpassning av rapporteringen, vilket innebär att skräddarsydda rapporter kräver externa verktyg.

Xeros prissättning

Startpris: 29 $/månad per användare

Standard: 50 USD/månad per användare

Premium: 75 $/månad per användare

Xero-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Xero?

Här är en recension från G2:

Xero har varit en absolut game changer för vår verksamhet. Gränssnittet är rent, intuitivt och användarvänligt, även för dem som inte har någon stark bakgrund inom redovisning. Dashboarden i realtid ger oss en tydlig bild av vårt kassaflöde, och möjligheten att stämma av banktransaktioner med bara några klick sparar oss timmar varje vecka.

🧠 Visste du att? Luca Pacioli, känd som den moderna bokföringens fader, publicerade sin första bok, ”Sammanfattning av aritmetik, geometri, proportioner och proportionalitet”, 1494, där han introducerade begreppet dubbel bokföring.

📚 Läs mer: Din guide till projektredovisning för ekonomisk framgång

8. QuickBooks (bäst för automatisering av kundkommunikation och datainsamling)

via QuickBooks

QuickBooks centraliserar bokföringen genom att ge dig översikt över ditt företags ekonomi. Från resultat- och balansräkningar till spårning av kassaflödet – du kan se allt på en enda instrumentpanel.

Med batchfakturering och batchkostnadsföring kan du skapa och skicka dussintals fakturor eller kostnadsposter på en gång – något som är avgörande under skattesäsongen eller kundfaktureringscykler. Med den AI-drivna Finance Agent (tillgänglig i Advanced) går QuickBooks bortom siffror.

Den prognostiserar automatiskt intäkter, flaggar avvikelser i prestanda och guidar företag mot strategiska finansiella mål. För företag som hanterar flera kundböcker erbjuder QuickBooks Online Accountant finansiell information i realtid, kundåtkomst under ett enda inloggning och professionella rapporteringspaneler för holistisk kundrådgivning.

QuickBooks bästa funktioner

Hämta automatiskt fakturerbara timmar och lägg till dem i fakturor med hjälp av Google Kalender.

Spåra tillgångar och beräkna avskrivningsplaner automatiskt med QuickBooks Advanced.

Skapa och e-arkivera 1099-formulär för entreprenörer och betala dem med direktinsättning nästa dag.

Begränsningar i QuickBooks

QuickBooks kan vara svårt för användare utan erfarenhet av bokföring – installation och navigering är inte alltid intuitivt för nybörjare.

Priser för QuickBooks

30 dagars gratis provperiod

Simple Start : 38 dollar per månad per användare

Essentials : 75 $/månad för 3 användare

Plus : 115 $/månad för 5 användare

Advanced: 275 $/månad för 25 användare

Betyg och recensioner av QuickBooks

G2: 4/5 (över 3000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 8000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om QuickBooks?

Här är en recension från G2:

QuickBooks Online är otroligt användarvänligt och intuitivt. Det rena gränssnittet gör det enkelt att navigera, även för dem som är nya inom bokföringsprogram. Det är ett bra val för småföretag eller alla som vill ha kontroll över sin ekonomi på en grundläggande till medelhög nivå.

📚 Läs mer: Bästa projektredovisningsprogrammet för att maximera projektets avkastning

9. Firm360 (Bäst för centralisering och automatisering av projektarbetsflöden)

via Firm360

Utöver funktionerna för hantering av redovisningsverksamhet erbjuder Firm360 även funktioner för projektledning. Med det visuella verktyget Project Workflow Builder kan du planera återkommande projekt, såsom skattedeklarationer, revisioner och förlängningar. Spåra både mål- och slutdatum, inklusive federala och statliga förfallodatum och förlängningar inom varje projekt.

Dessutom kan slutförandet av en uppgift automatiskt utlösa nästa. Projektmallar styr detta flöde. När ett projekt går vidare till nästa status aktiveras nya uppgifter automatiskt, vilket gör att arbetet fortsätter utan manuella uppdateringar.

Välj mellan anpassningsbara mallar för återkommande arbetsflöden, vilket möjliggör enhetlighet inom hela företaget, standardisering av processer och minskad installationstid. Och hur är det med säsongsbetonade arbetsbelastningsökningar under skattesäsongen? Med hjälp av automatiserad uppgiftsgenerering och intuitiva instrumentpaneler kan ditt team planera i förväg även under de mest hektiska perioderna.

Firm360 bästa funktioner

Visual Project Workflow Builder skräddarsydd för redovisningsuppdrag

Återkommande projekt genereras automatiskt baserat på startdatum.

Tydlig översikt över arbetsbelastningen för kapacitetsuppföljning och personalbalans

Begränsningar för Firm360

Tidsspåraren känns stel; du måste stanna och spara inmatningen för att göra en liten redigering medan timern är igång.

Priser för Firm360

Basic : 49 $/månad per användare

Standard : 79 $/månad per användare

Premium: 99 $/månad per användare

Firm360-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Firm360?

Här är en recension från G2:

Jag är kundreskontraansvarig och använder programvaran Firm360 för att hantera mina kunders fakturor och andra dokument som jag behöver granska dagligen. Det är den bästa programvaran för att hantera och granska alla dokument.

⚡ Mallarkiv: Gratis mallar för projektledning för alla typer av projekt

👀 Visste du att: Under en treårsperiod uppnådde organisationer som använde ClickUp en uppskattad avkastning på investeringen ( ROI) på 384 % , enligt Forrester Research. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjordes eller förbättrades av ClickUp.

10. Bonsai (bäst för konsolidering av faktureringsverksamhet)

via Bonsai

Bonsai hjälper dig att skicka och spåra fakturor, samtidigt som du håller kontakten med dina projekt, tidsposter och kundregister. För kunder med fasta avtal eller återkommande tjänster kan du automatisera faktureringscyklerna så att betalningarna kommer in i tid.

Det är enkelt att spåra utgifter. Du kan logga utgifter i valfri valuta, och Bonsai konverterar dem med hjälp av aktuella växelkurser. Varje utgift är kopplad till tidsposter, förskott eller fakturor, så att du kan spåra hur mycket du har tjänat och spenderat. Du kan markera utgifter som fakturerbara eller icke-fakturerbara och lägga till en anpassad påslagning när du vidarefakturerar dessa kostnader till kunderna.

Bonsai har ett inbyggt prislistessystem som hjälper dig att definiera standardpriser för olika typer av tjänster eller skapa anpassade priser för specifika kunder och projekt. Du kan ladda ner Schedule C eller avskrivningsrapporter på några minuter med hjälp av Bonsais inbyggda mallar och ställa in påminnelser för kommande beräknade skattebetalningar.

Bonsais bästa funktioner

Synkronisera fakturadata i båda riktningarna med QuickBooks Online och Xero för att hålla dina bokföringsregister korrekta.

Stöder betalningar i över 100 valutor, så att du enkelt kan få betalt oavsett var du eller dina kunder befinner sig.

Spåra budgetar i realtid med hjälp av livebudgetfält, varningar och prognoser för att identifiera överskridanden och kontrollera utgifterna.

Bonsais begränsningar

Saknar onboarding-dokumentation, vilket gör migrering från andra verktyg svårt.

Bonsai-priser

Basic : 15 $/månad per användare

Essentials : 25 USD/månad per användare

Premium : 39 $/månad per användare

Elite: 59 $/månad per användare

Bonsai-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Bonsai?

Här är en recension från G2:

Jag gillar hur Bonsai har gjort det möjligt för mig att minska mina månatliga och årliga utgifter för produktivitets-/driftsprogramvara. Sedan jag bytte till det behöver jag inte längre ha SaaS-programvara för redovisning/bokföring/fakturering, offerter, kontrakt, resultaträkningar och schemaläggning, eftersom Bonsai nu hanterar allt detta på ett och samma ställe.

📚 Läs mer: De bästa alternativen till Hello Bonsai att prova

11. Pixie (bäst för små till medelstora redovisningsbyråer)

via Pixie

Karbon-alternativet Pixie kombinerar projektkoordinering, kundarbetsflöden och automatisering för redovisnings- och bokföringsbyråer.

Du får också funktioner för teamhantering och rapportering. Interna meddelanden håller dig uppdaterad när uppgifter slutförs eller e-postmeddelanden läses, och anpassningsbara arbetsrapporter hjälper dig att övervaka produktiviteten på både byrå- och personalnivå.

Dessutom har den mallar som kan schemaläggas veckovis, månadsvis eller årligen med ett enda klick, komplett med instruktioner och checklistor. Du kan till och med bädda in utbildningsvideor för att skapa repeterbara arbetsflöden.

Pixie erbjuder färdiga och anpassningsbara onboarding-arbetsflöden, inklusive välkomstmejl med säkra uppladdningslänkar, uppgiftschecklistor och automatiska påminnelser. Du kan också ställa in automatiska mejl inom dessa arbetsflöden – oavsett om det handlar om att påminna kunder om att ladda upp dokument eller skicka ett kort meddelande när en uppgift är klar.

Pixies bästa funktioner

Använd automatisering för att skapa återkommande jobb, automatiskt tilldela arbete till teamet eller begära utdrag från kunder.

Skapa säkra kundportaler där du kan be kunderna om e-signaturer och ha tydliga revisionsspår.

Skapa att göra-listor och tilldela dem till kunder eller interna intressenter

Pixies begränsningar

Du kan behöva använda workarounds när du genererar komplexa rapporter eller söker djupare insikter.

Pixie-prissättning

30 dagars gratis provperiod

Färre än 250 användare: 129 $/månad för obegränsat antal användare

251–500 användare: 199 USD/månad för obegränsat antal användare

501–1000 användare : 329 USD/månad för obegränsat antal användare

Anpassad prissättning

Pixie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Pixie?

Här är en recension från G2:

Det är som ett dynamiskt kalkylblad, mycket intuitivt och enkelt med kolumner, listor, datum och filter, och det kan skräddarsys för din byrå och anpassas, så jag har verkligen älskat det i över två år.

Är du redo att uppgradera ditt redovisningsflöde?

Karbon är inte ditt enda alternativ. Om du har kommit så här långt överväger du redan att byta eller undrar åtminstone om det finns något bättre där ute.

ClickUp ger ditt redovisningsteam flexibiliteten att arbeta på det sätt som ni faktiskt arbetar utan att förlora strukturen från återkommande uppgifter till deadlines.

Alla dina arbetsflöden, medarbetare och kunder på ett och samma ställe, som arbetar tillsammans. 🧩

Registrera dig gratis på ClickUp. Och utforska om det är rätt lösning för ditt redovisningsteam.