De 10 bästa alternativen till Builder.io för kodfri utveckling

Builder.io gör det enkelt att snabbt skapa sidor – men när din webbplats växer eller ditt arbetsflöde blir komplex kan ”enkelt” snabbt förvandlas till ”begränsande”.

Om du letar efter alternativ till Builder.io som erbjuder mer flexibilitet, bättre samarbete för utvecklings- och designteam eller ett headless CMS som passar perfekt in i din stack, är den här guiden något för dig.

Vi har sammanställt de bästa konkurrenterna till Builder.io för designers, utvecklare och produktteam – så att du kan välja den plattform som passar din roadmap, inte strider mot den.

💡 Proffstips: Kartlägg dina måste-ha-funktioner efter kategori – innehållshantering, integrationsmöjligheter, skalbarhet, säkerhet och teamsamarbete – och betygsätt sedan varje verktyg utifrån verkliga användningsfall snarare än generiska funktionslistor.

Innan vi dyker in i listan, låt oss först klargöra vad som gör ett alternativ till Builder.io starkt.

Vad ska du leta efter i Builder.io-alternativ?

När du utforskar alternativ till Builder.io bör du fokusera på hur väl varje verktyg passar ditt teams arbetsflöden, tillväxtplaner och tekniska krav. Rätt plattform ska förenkla innehållshanteringen och samtidigt ge både designers och utvecklare den flexibilitet de behöver.

Här är de viktigaste faktorerna att titta efter:

Visuellt gränssnitt för icke-tekniska användare för snabb redigering och publicering

Integrationsmöjligheter och API-integration för anslutning till befintliga verktyg

Skalbarhet och pålitlig prestanda på olika enheter och e-handelsplattformar

Omfattande anpassningsalternativ som inte tillför onödig komplexitet

Funktioner i Enterprise-planen som avancerad säkerhet, administratörskontroll och stöd för regelefterlevnad.

smidiga samarbetsverktyg som håller innehållsskapare, utvecklare och intressenter samordnade

De bästa alternativen till Builder.io i korthet

Innan vi går in på detaljerade recensioner, här är en snabb jämförelse av de bästa Builder. io-alternativen och hur de står sig mot varandra.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp AI-drivna arbetsflöden för webbprojekt Teamstorlek: Perfekt för kreativa team, produktteam och teknikteam Dokument för CMS, whiteboards, automatiseringar, chatt, ClickUp Brain, AI-agenter, mall för innehållshantering Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Sanity Strukturerade, API-första innehållsarbetsflöden Teamstorlek: Perfekt för utvecklingsinriktade team som behöver hög flexibilitet Anpassat schema, realtidssamarbete i Studio, GraphQL- och GROQ-API:er, CDN, Content Lake Gratis plan; Betalda planer börjar på 15 $/användare/månad Webflow Flexibilitet i visuell designTeamstorlek: Perfekt för designers och marknadsföringsteam Dra-och-släpp-redigerare, inbyggt CMS, anpassad kod, hosting, SEO, samarbetsverktyg Gratis plan; Betalda planer börjar på 18 $/månad Contentful Headless CMS för företag Teamstorlek: Perfekt för globala företag och stora webbteam Modulär innehållsmodellering, GraphQL API, RBAC, lokalisering, appmarknad Gratis plan; Betalda planer från 300 $/månad Storyblok Modulära innehållsblock och visuell redigering Teamstorlek: Perfekt för samarbete mellan marknadsföring och utveckling Visuell redigerare, förhandsgranskning i realtid, återanvändbara komponenter, flerspråkiga arbetsflöden Gratis plan; Betalda planer börjar på 99 $/månad Framer Snabb prototyputveckling och webbplatsbyggande Teamstorlek: Perfekt för snabbrörliga design- och tillväxtteam Visuellt användargränssnitt, stöd för animationer, SEO, inbyggd hosting, analysverktyg Gratis plan; Betalda planer börjar på 15 $/månad Strapi Öppen källkods-CMS med fullständig kontroll över backend Teamstorlek: Perfekt för utvecklingsgrupper som behöver självhostade alternativ REST- och GraphQL-API:er, anpassade innehållstyper, fullständig kodåtkomst, plugin-ekosystem Gratis (självhostat); betalda molnplaner från 15 USD/månad Prismic Marknadsföringsfokuserad innehållshantering Teamstorlek: Perfekt för marknadsförings- och utvecklingsgrupper som skapar kampanjer Snittbaserad redigerare, schemaläggning, lokalisering, förhandsgranskning i realtid Gratis plan; Betalda planer börjar på 180 $/månad Plasmic Komponentdriven low-code-utveckling Teamstorlek: Perfekt för team som skalar designsystem och React/Vue-appar Visuell byggare, återanvändbara komponenter, fullständiga utvecklingsintegrationer, API:er Gratis plan; betalda planer börjar på 49 $/månad Podia Försäljning av digitala produkter och onlinekurser Teamstorlek: Perfekt för kreatörer, coacher och lärare Kursvärd, butiksbyggare, e-postmarknadsföring, medlemskap Gratis plan; Betalda planer börjar på 39 $/månad

De bästa alternativen till Builder.io

Dessa alternativ till Builder.io kombinerar flexibilitet, kraft och skalbarhet – oavsett om du är ett litet team som arbetar snabbt eller ett företag som hanterar komplexa arbetsflöden. Från snabb sidutveckling till smidig innehållshantering och robusta integrationer – här är de bästa plattformarna som är värda att utforska.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för att bygga, hantera och skala webbprojekt med AI-drivna arbetsflöden)

Prova ClickUp Docs gratis! Skapa, organisera och samarbeta i realtid med allt från webbtexter till produktuppdateringar i ClickUp Docs.

Om du letar efter ett kraftfullt alternativ till Builder.io för visuell utveckling utan kod är ClickUp ett av de bästa alternativen. Medan Builder.io är känt för sin drag-and-drop-funktion för webbplats- och appbyggande, erbjuder ClickUp en helhetsplattform för att bygga, hantera och skala webbprojekt – som kombinerar visuellt samarbete, innehållshantering och AI-driven automatisering på ett och samma ställe.

Samarbetsfunktioner för moderna webbteam

ClickUps samarbetssvit är utformad för att hålla hela ditt team synkroniserat, från idé till lansering. Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dokument, uppgifter och kommunikation på ett och samma ställe. ClickUp Docs kan till och med fungera som ett dynamiskt CMS, vilket gör att du kan skapa, redigera och publicera innehåll tillsammans med andra.

ClickUps samarbetssvit är utformad för att hålla hela ditt team synkroniserat, från idé till lansering. Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dokument, uppgifter och kommunikation på ett och samma ställe. ClickUp Docs kan till och med fungera som ett dynamiskt CMS, vilket gör att du kan skapa, redigera och publicera innehåll tillsammans med andra.

Förvandla omedelbart en bra idé i en kommentar till en genomförbar uppgift, lägg sedan till ansvariga och detaljer för att förverkliga idén.

Dokument är djupt integrerade med uppgifter, kommentarer och arbetsflöden, så att ditt innehåll alltid är användbart och organiserat. Nästlade sidor och rik formatering håller innehållet strukturerat, medan inbyggd uppgiftslänkning gör att du kan omvandla text till åtgärdspunkter direkt. För större team innebär detta mindre fram- och återgång mellan oberoende verktyg.

För visuell planering kan du med ClickUp Whiteboards kartlägga användarresor, wireframes och projektflöden med ditt team i realtid – perfekt för brainstorming och prototyputveckling. Samarbete i realtid säkerställer att designers, utvecklare och intressenter är samordnade från början.

Kommunikationen uppgraderas också med ClickUp Chat, som håller projektdiskussionerna direkt kopplade till ditt arbete. Inga fler spridda Slack-trådar eller förlorad kontext – konversationer, dokument och uppgifter finns på samma plats.

Automatiseringar och integrationer för smidiga arbetsflöden utan kodning

ClickUp Automations tar effektiviteten ett steg längre. Det eliminerar repetitiva steg som att uppdatera statusfält, tilldela uppgifter eller skicka aviseringar när sidor är klara för granskning, och håller dina projekt på rätt spår – utan att någon kodning krävs.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov.

Dessutom, med över 1 000 integrationer (inklusive Figma, Slack, Google Drive och mer), ansluter ClickUp sömlöst till dina favoritverktyg för design och utveckling.

🎬 Titta på detta nästa: Se hur ClickUps AI förändrar sättet du planerar, bygger och hanterar projekt – från automatisering av överlämningar till sammanfattning av framsteg mellan team.

AI-driven produktivitet med ClickUp Brain

Få omedelbara svar, uppgiftsöversikter och smarta förslag med ClickUp Brain – din alltid tillgängliga AI-agent.

Lägg till ClickUp Brain, plattformens AI-assistent, och du ger dina webbprojekt en rejäl kraftökning. Den kan sammanfatta dokument, generera innehåll eller föreslå nästa steg i ClickUp Tasks – vilket hjälper teamen att arbeta snabbare utan att kompromissa med kvaliteten.

Oavsett om du skalar en webbplats, hanterar flera kunder eller bygger för stora företag, säkerställer ClickUp att skapande, utförande och iteration sker på ett och samma ställe.

För avancerad automatisering och insikter låser ClickUp Brain MAX upp ännu fler AI-funktioner, såsom intelligenta arbetsflödesförslag och innehållsgenerering.

⭐ Game changer Glöm besväret med att hoppa mellan olika appar och plattformar med ClickUp Brain MAX. Det samlar dina viktigaste arbetsfunktioner – AI, sökning och automatisering – i en enda, strömlinjeformad desktopupplevelse. Här är vad du får: Enkla, röstaktiverade kommandon med Talk-to-Text så att du kan arbeta handsfree.

ClickUp Enterprise Search som hämtar resultat från alla dina anslutna appar och filer

Smart, kontextmedveten AI som stöder dig oavsett var du befinner dig i ditt arbetsflöde.

Automatiseringar som kopplar samman dina favoritverktyg, så att du kan hantera uppgifter på olika plattformar utan att någonsin lämna ClickUp.

Få tillgång till flera ledande LLM:er som ChatGPT, Claude och Gemini för olika uppgifter, allt från ett och samma ställe.

ClickUp Tasks är mycket anpassningsbara, vilket gör att du kan tilldela, spåra och prioritera arbete med anpassade fält, statusar och vyer – perfekt för agila webbutvecklingsteam och innehållsskapare.

Med ClickUps AI-agenter kan du dessutom automatisera komplexa arbetsflöden, delegera repetitiva uppgifter och få intelligenta rekommendationer, vilket gör att ditt team kan fokusera på kreativt och strategiskt arbete medan AI:n sköter det tidskrävande arbetet.

Med ClickUps AI-agenter kan du dessutom automatisera komplexa arbetsflöden, delegera repetitiva uppgifter och få intelligenta rekommendationer, vilket gör att ditt team kan fokusera på kreativt och strategiskt arbete medan AI:n sköter det tidskrävande arbetet.

Och om du vill komma igång snabbt erbjuder ClickUp Content Management Template ett färdigt ramverk för att hantera innehållsbibliotek, publiceringsarbetsflöden och godkännanden på ett smidigt sätt.

Få gratis mall Gör det enklare att utveckla och hantera innehåll med ClickUp Content Management Template och spara tid och energi.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Docs för strukturerad innehållshantering, versionskontroll och kapslade sidor

ClickUp Whiteboards för att utforma arbetsflöden, kartlägga webbplatser och samordna team visuellt

ClickUp Chat för att hålla projektkonversationer på samma plats som dina uppgifter och dokument

ClickUp Automations för att minska manuellt arbete och effektivisera återkommande arbetsflöden

ClickUp Brain för AI-drivna sammanfattningar, innehållsgenerering och kontextuella rekommendationer i Docs och Tasks.

ClickUp-mall för innehållshantering för att organisera, spåra och publicera innehåll snabbare

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att vänja sig vid alla funktioner, särskilt när man organiserar utrymmen eller anpassade vyer.

Det kan krävas lite inställningar för att utnyttja den fulla potentialen hos avancerade rapporter och instrumentpaneler.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur anpassningsbart och flexibelt det är. Jag kan ställa in det precis som jag vill, oavsett om det är med enkla uppgiftslistor eller genom att bygga upp detaljerade arbetsflöden med automatiseringar, beroenden och instrumentpaneler. Det håller allt på ett ställe – projekt, dokument, kommunikation och till och med tidrapportering – så jag behöver inte hoppa mellan flera verktyg. Jag uppskattar också det intuitiva gränssnittet och de ständiga uppdateringarna som lägger till nya funktioner utan att komplicera saker och ting. Det är tillräckligt kraftfullt för komplexa projekt, men ändå lätt för mitt team att anamma.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur anpassningsbart och flexibelt det är. Jag kan ställa in det precis som jag vill, oavsett om det är med enkla uppgiftslistor eller genom att bygga upp detaljerade arbetsflöden med automatiseringar, beroenden och instrumentpaneler. Det håller allt på ett ställe – projekt, dokument, kommunikation och till och med tidrapportering – så jag behöver inte hoppa mellan flera verktyg. Jag uppskattar också det intuitiva gränssnittet och de ständiga uppdateringarna som lägger till nya funktioner utan att komplicera saker och ting. Det är tillräckligt kraftfullt för komplexa projekt, men ändå lätt för mitt team att anamma.

📮 ClickUp Insight: 43 % av människor säger att repetitiva uppgifter ger en hjälpsam struktur till deras arbetsdag, men 48 % tycker att de är utmattande och distraherar från meningsfullt arbete. Även om rutiner kan ge en känsla av produktivitet, begränsar de ofta kreativiteten och hindrar dig från att göra meningsfulla framsteg. ClickUp hjälper dig att bryta dig fri från denna cykel genom att automatisera rutinuppgifter via intelligenta AI-agenter, så att du kan fokusera på djupgående arbete. Automatisera påminnelser, uppdateringar och uppgiftsfördelning, och låt funktioner som automatiserad tidsblockering och uppgiftsprioritering skydda dina produktiva timmar. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations – vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

📮 ClickUp Insight: 43 % av människor säger att repetitiva uppgifter ger en hjälpsam struktur till deras arbetsdag, men 48 % tycker att de är utmattande och distraherar från meningsfullt arbete. Även om rutiner kan ge en känsla av produktivitet, begränsar de ofta kreativiteten och hindrar dig från att göra meningsfulla framsteg. ClickUp hjälper dig att bryta dig fri från denna cykel genom att automatisera rutinuppgifter via intelligenta AI-agenter, så att du kan fokusera på djupgående arbete. Automatisera påminnelser, uppdateringar och uppgiftsfördelning, och låt funktioner som automatiserad tidsblockering och uppgiftsprioritering skydda dina produktiva timmar. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations – vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

2. Sanity (bäst för strukturerade, API-första innehållsarbetsflöden)

via Sanity

Sanity är ett utvecklarcentrerat headless CMS som utmärker sig genom att leverera strukturerad, skalbar innehållshantering. Dess redigeringsgränssnitt i realtid, flexibla schemasystem och kraftfulla API:er gör det idealiskt för team som prioriterar integrationsmöjligheter, skapande av rikt innehåll och snabb iteration mellan olika enheter och plattformar.

Sanity’s Studio erbjuder ett anpassningsbart visuellt gränssnitt som är skräddarsytt efter varje teams behov, medan dess komponerbara arkitektur gör att du kan integrera det sömlöst med ramverk som Next.js eller Remix. Det innebär att du kan koppla bort din front-end samtidigt som du fortfarande kan samarbeta effektivt – vilket gör det till ett solidt alternativ för stora organisationer som söker flexibilitet i företagsklass.

Låt oss se hur det står sig:

Sanitys bästa funktioner

Strukturerad innehållsmodellering med flexibla schemadefinitioner för omfattande anpassning och modulärt återanvändning av innehåll.

Samarbete i realtid i Studio, där flera användare kan redigera samtidigt utan konflikter.

Visuella redigeringsverktyg och liveförhandsvisningar för att effektivisera skapandet av innehåll och granskningsarbetsflöden.

Robust API-infrastruktur (GROQ & GraphQL), plus live CDN och Content Lake för snabb innehållsleverans och skalbarhet.

Kraftfulla utvecklingsverktyg och integrationer med en bred plugin-marknadsplats och community-support.

Sanity-begränsningar

Innehållsmodellering kräver insatser från utvecklare – det är inte en kodfri lösning, så icke-tekniska användare kan behöva support.

När användningen ökar (fler användare, API-anrop, bandbredd) kan driftskostnaderna skala på ett oförutsägbart sätt, vilket kräver proaktiv budgetering.

Sanity-prissättning

Gratis

Tillväxt : 15 USD/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Sanity-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sanity?

En G2-användare säger:

Jag gillar verkligen att Sanity är byggt med React och passar bra ihop med vår Next.js-app. Det är snabbt, utvecklarvänligt och otroligt anpassningsbart. Studio ger dig full kontroll över hur du hanterar och strukturerar innehåll, vilket är ett stort plus.

Jag gillar verkligen att Sanity är byggt med React och passar bra ihop med vår Next.js-app. Det är snabbt, utvecklarvänligt och otroligt anpassningsbart. Studio ger dig full kontroll över hur du hanterar och strukturerar innehåll, vilket är ett stort plus.

3. Webflow (bäst för flexibel visuell design)

via Webflow

Webflow är en av de mest populära konkurrenterna till Builder.io och erbjuder ett kraftfullt visuellt gränssnitt som gör det möjligt för designers att bygga helt responsiva webbplatser utan att skriva kod. Samtidigt erbjuder det omfattande anpassningsmöjligheter för utvecklare genom anpassade komponenter, API:er och integrationsfunktioner, vilket gör det lika attraktivt för både kreativa och tekniska team.

Med Webflow kan du designa, skapa och lansera produktionsklara sidor direkt i plattformen. Det inbyggda innehållshanteringssystemet gör det enkelt att hantera blogginlägg, produktkataloger eller dynamiska data samtidigt som designen förblir konsekvent på olika enheter.

För organisationer och stora företag erbjuder Webflow avancerad skalbarhet, säkerhet i företagsklass och dedikerad support. Denna balans mellan kreativ flexibilitet och företagsmässig tillförlitlighet gör det till ett av de starkaste alternativen till Builder.io för dem som vill ha pixelperfekt design utan att kompromissa med utvecklingskapaciteten.

Webflows bästa funktioner

Visuellt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion för responsiv webbplatsbyggnad utan kodning

Inbyggt innehållshanteringssystem för bloggar, produktkataloger och dynamiska data

Anpassad kodinbäddning och API-integration för avancerad funktionalitet

Hosting, SEO-verktyg och prestandaoptimering ingår i plattformen.

Samarbetsverktyg som gör det möjligt för designers, marknadsförare och utvecklare att arbeta tillsammans på ett smidigt sätt.

Webflows begränsningar

Den branta inlärningskurvan för nya användare beror på dess avancerade funktioner.

Kostnaderna kan snabbt stiga för skalbara projekt eller vid användning av avancerade planer.

Begränsat stöd för flerspråkiga eller lokaliserade arbetsflöden jämfört med vissa alternativ

Priser för Webflow

Gratis

Grundläggande: 18 $/månad

CMS: 29 $/månad

Företag: 49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Webflow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Webflow?

En G2-användare säger :

Webflow gör webbdesign och utveckling förvånansvärt enkelt utan att kompromissa med den djup och de funktioner som krävs för att tillfredsställa utvecklare som vill skapa något helt anpassat.

Webflow gör webbdesign och utveckling förvånansvärt enkelt utan att kompromissa med den djup och de funktioner som krävs för att tillfredsställa utvecklare som vill skapa något helt anpassat.

🔎 Visste du att? Den allra första webbplatsen, skapad av Tim Berners-Lee 1991, var i grunden en enkel innehållshanteringssida som förklarade vad World Wide Web var och hur man använde det. Tre decennier senare kan du nu designa responsiva, interaktiva webbplatser visuellt – utan att behöva skriva någon kod manuellt.

4. Contentful (bäst för företagsanpassat headless CMS)

via Contentful

Contentful är en av de mest etablerade headless CMS-plattformarna, utformad för att hantera komplexa innehållshanteringsbehov hos stora organisationer och företag. Till skillnad från visuella drag-and-drop-alternativ fokuserar den på strukturerade data, modulära komponenter och robusta integrationsfunktioner, vilket gör den till en självklar lösning för företag som behöver skala digitala upplevelser över olika enheter och e-handelsplattformar.

Med sin API-först-strategi ger Contentful utvecklare fullständig kontroll över innehållsleveransen, medan redaktörer drar nytta av ett intuitivt gränssnitt för att skapa, hantera och publicera innehåll. Det används i stor utsträckning av globala team som behöver smidig samverkan, stark styrning och förmågan att koordinera arbetsflöden i stor skala.

Contentful erbjuder också avancerade företagsplanalternativ som rollbaserad åtkomst, dedikerad support och förbättrad säkerhet – allt avgörande för stora företag som driver affärskritiska webbprojekt.

Contentfuls bästa funktioner

Flexibel innehållsmodellering med modulära komponenter för strukturerade digitala upplevelser

API-först-arkitektur med REST och GraphQL för skalbar integration

Roller, behörigheter och styrningskontroller som passar organisationer på företagsnivå.

Kraftfulla lokaliseringsfunktioner för att hantera flerspråkigt innehåll i olika regioner

Appramverk och marknadsplats för att utöka funktionaliteten med plugins

Begränsningar i Contentful

Kan kännas komplicerat för mindre team utan dedikerade utvecklare

Vissa recensenter noterar att redigerare har en längre inlärningskurva jämfört med enklare visuella plattformar.

Priserna kan öka avsevärt i takt med att innehåll, användare och API-anrop ökar.

Priser för Contentful

Gratis

Lite: 300 $/månad

Premium: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Contentful

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Contentful?

En G2-användare säger:

Dess intuitiva användargränssnitt gör det möjligt för innehållsredigerare att arbeta självständigt, medan utvecklare kan dra nytta av flexibiliteten att integrera med valfritt frontend-ramverk.

Dess intuitiva användargränssnitt gör det möjligt för innehållsredigerare att arbeta självständigt, medan utvecklare kan dra nytta av flexibiliteten att integrera med valfritt frontend-ramverk.

📚 Läs också: Gratis mallar för innehållskartläggning för att planera din innehållsstrategi

5. Storyblok (bäst för modulära innehållsblock)

via Storyblok

Storyblok är ett headless CMS som är utformat med både utvecklare och innehållsteam i åtanke. Det utmärker sig genom sin modulära komponentstrategi, som ger redaktörer ett visuellt gränssnitt för att hantera innehåll i realtid samtidigt som det ger utvecklare flexibiliteten hos ett API-först-system. Detta gör det till ett starkt val för organisationer som vill hitta en balans mellan kreativ frihet och strukturerad innehållshantering.

Systemet är uppbyggt kring återanvändbara innehållsblock, som hjälper team att snabbare designa, skapa och skala webbplatser och e-handelsplattformar. Redaktörer kan dra och släppa komponenter samtidigt som de förhandsgranskar ändringarna direkt på olika enheter, vilket minskar flaskhalsar och säkerställer innehållskonsistens. Samtidigt kan utvecklare integrera Storyblok med populära ramverk, såsom Next.js, Nuxt och React, för att driva skalbara projekt.

För stora företag erbjuder Storyblok avancerade företagsfunktioner, inklusive rollbaserad åtkomst, godkännande av arbetsflöden och flerspråkig lokalisering, vilket gör det enklare att hantera globala innehållsoperationer i stor skala.

Storybloks bästa funktioner

Visuell redigerare med förhandsgranskning i realtid för smidig redigering och publicering

Modulära innehållsblock för återanvändbara komponenter på flera sidor och webbplatser

Inbyggt arbetsflöde och godkännandesystem för effektivt samarbete

Kraftfull API-integration med populära ramverk och e-handelsplattformar

Starkt lokaliseringsstöd för global innehållsleverans

Begränsningar för Storyblok

Gränssnittet kan kännas komplicerat för nya användare som inte är vana vid modulär innehållshantering.

Avancerade funktioner kan kräva anpassad konfiguration, vilket ökar komplexiteten för mindre team.

Priserna skalar med användningen, vilket kan vara en utmaning för växande organisationer.

Priser för Storyblok

Starter: Gratis

Tillväxt: 99 $/månad

Growth Plus: 349 $/månad

Premium- och Elite-abonnemang: Anpassade priser

Storyblok-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Storyblok?

En G2 -användare säger :

Storyblok utmärker sig för sin prestanda och tillförlitlighet. Plattformen är otroligt enkel att komma igång med, utan någon brant inlärningskurva, även för nya användare.

Storyblok utmärker sig för sin prestanda och tillförlitlighet. Plattformen är otroligt enkel att komma igång med, utan någon brant inlärningskurva, även för nya användare.

🧠 Rolig fakta: Konceptet med modulär design kommer ursprungligen från arkitekturen, där utbytbara moduler användes för att påskynda byggandet av hus. Idag driver samma princip effektiviteten inom webbutveckling.

6. Framer (bäst för snabb prototyputveckling och webbplatsbyggande)

via Framer

Framer började som ett prototypverktyg för designers, men har utvecklats till en fullfjädrad webbplatsbyggare som kombinerar visuell designfrihet med produktionsklar output. Det är ett utmärkt alternativ till Builder.io för team som vill gå snabbt från koncept till live-webbplats utan tung kodning.

Det intuitiva visuella gränssnittet gör det möjligt för användare att designa interaktiva sidor och komponenter med dra-och-släpp-funktionalitet, samtidigt som det erbjuder möjligheten att lägga till anpassad kod för avancerad funktionalitet. Denna balans gör Framer särskilt användbart för utvecklare och designers som samarbetar i projekt där både hastighet och finish är viktigt.

Framer integreras också med populära e-handelsplattformar och stöder responsiva layouter för olika enheter, vilket säkerställer enhetlighet i din digitala närvaro. Med inbyggd hosting, SEO-funktioner och analysverktyg erbjuder det en helhetslösning som hjälper organisationer att effektivisera arbetsflöden för skapande och publicering.

Framer bästa funktioner

Visuellt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion och stöd för animationer och interaktiva komponenter

Möjlighet att lägga till anpassad kod för mer komplexa funktioner

Responsiva designverktyg som anpassar webbplatser smidigt till olika enheter

Integrationer med e-handels- och marknadsföringsplattformar för sammankopplade arbetsflöden

Inbyggd hosting och analys för en komplett utvecklingspipeline

Begränsningar för Framer

Brantare inlärningskurva för nybörjare jämfört med enklare alternativ

Begränsad skalbarhet för större företag med komplexa behov av innehållshantering

Avancerade funktioner som kodöverskrivningar kan kräva teknisk expertis.

Priser för Framer

Gratis

Grundläggande: 15 $/månad

Pro: 45 $/månad

Skala: 100 $/månad

Företag

Betyg och recensioner för Framer

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Framer?

En G2-användare säger :

Användargränssnittet och användarupplevelsen är mycket bra för att enkelt skapa webbplatsen. Marknadsföringsteamet skapade webbplatsen på bara en månad, integrationerna är enkla och vi har integrerat med Google Analytics, cal.com etc.

Användargränssnittet och användarupplevelsen är mycket bra för att enkelt skapa webbplatsen. Marknadsföringsteamet skapade webbplatsen på bara en månad, integrationerna är enkla och vi har integrerat med Google Analytics, cal.com etc.

📚 Läs också: Exempel på de bästa innehållshanteringssystemen

7. Strapi (Bäst för öppen källkod och flexibilitet i headless CMS)

via Strapi

Strapi är ett öppen källkodsbaserat headless CMS som ger utvecklare och team full kontroll över sina arbetsflöden för innehållshantering. Till skillnad från slutna plattformar är det självhostat, vilket innebär att du har fullständig kontroll över data, säkerhet och anpassade konfigurationer – vilket gör det till ett favoritval bland organisationer med specifika krav på efterlevnad eller skalbarhet.

Med Strapi kan du skapa modulära komponenter, definiera flexibla innehållstyper och ansluta till valfritt frontend-ramverk via REST- eller GraphQL-API:er. Det stöder integration med moderna e-handelsplattformar, verktyg från tredje part och anpassade appar, vilket gör det mycket anpassningsbart för olika projekt.

För stora företag erbjuder Strapi en företagsplan som inkluderar rollbaserade behörigheter, SSO, granskningsloggar och dedikerad support – vilket säkerställer att även komplexa arbetsflöden kan hanteras säkert i stor skala.

Strapis bästa funktioner

Öppen källkodsram med fullständig anpassning för innehållstyper och komponenter

REST- och GraphQL-API:er för enkel integration med flera frontend-plattformar

Alternativ för egen hosting för fullständig kontroll över infrastruktur och säkerhet

Starkt community och plugin-ekosystem för utökade funktioner

Stöd för flera språk och lokalisering för global innehållsleverans

Strapi-begränsningar

Kräver mer installation och underhåll jämfört med hostade alternativ.

Vissa funktioner, som avancerad RBAC och SSO, är låsta bakom företagsnivån.

Icke-tekniska användare kan möta en brantare inlärningskurva.

Strapi-priser

CMS

Gratis

Tillväxt: 45 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Moln

Gratis

Essential: 15 USD/projekt per månad

Pro: 75 $/projekt per månad

Skala: 375 $/månad

Strapi-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Strapi?

En G2-användare säger:

Strapi gör det otroligt enkelt att bygga, anpassa och skala innehållsdrivna applikationer. Jag älskar dess flexibilitet, intuitiva adminpanel och det faktum att den är byggd med modern teknik som Node.js.

Strapi gör det otroligt enkelt att bygga, anpassa och skala innehållsdrivna applikationer. Jag älskar dess flexibilitet, intuitiva adminpanel och det faktum att den är byggd med modern teknik som Node.js.

💡 Proffstips: För open source-CMS-installationer bör du planera din hosting- och skalningsstrategi i god tid. Självhostade lösningar kräver ofta infrastrukturhantering, men de ger dig också oöverträffad flexibilitet och kontroll över ditt innehåll och dina arbetsflöden.

8. Prismic (bäst för marknadsföringsinriktad innehållshantering)

via Prismic

Prismic är ett headless CMS som är utformat med marknadsföringsteam i åtanke. Det fokuserar på att göra skapandet och publiceringen av innehåll enkelt, samtidigt som det erbjuder utvecklare flexibiliteten hos ett API-först-system. Dess slice-baserade redigerare gör det möjligt för användare att bygga komponenter som kan återanvändas på flera sidor, vilket ger marknadsförare ett konsekvent visuellt gränssnitt för att uppdatera och hantera webbplatser utan att behöva skriva kod.

Prismic utmärker sig i samarbetsscenarier där marknadsförings- och utvecklingsteam måste arbeta nära varandra. Marknadsförare kan schemalägga och förhandsgranska innehållskampanjer i realtid, medan utvecklare definierar strukturerade innehållsmodeller och utökar funktionaliteten med API:er. Detta gör det till ett starkt alternativ för organisationer som vill effektivisera innehållshanteringen utan att offra utbyggbarheten.

För stora företag inkluderar Prismics företagsplan förbättrad säkerhet, dedikerad support och avancerade publiceringsarbetsflöden – vilket hjälper globala team att upprätthålla styrning och konsistens över olika enheter och regioner.

Prismics bästa funktioner

Slice-baserad innehållsredigerare för återanvändbara komponenter på flera sidor

Förhandsgranskning i realtid och schemaläggning för marknadsföringskampanjer

REST- och GraphQL-API:er för flexibel integration med frontend-plattformar

Flerspråkiga lokaliseringsfunktioner för internationella organisationer

Enkelt visuellt gränssnitt för marknadsförare att snabbt skapa och uppdatera innehåll

Prismiska begränsningar

Begränsad designflexibilitet jämfört med mer utvecklarorienterade alternativ

Icke-tekniska användare kan tycka att den slice-baserade redigeraren är mindre intuitiv i början.

Avancerade funktioner och skalbarhet kräver abonnemang på högre nivå.

Prismiska priser

Gratis

Medium: 180 $/månad

Platinum: 750 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Prismiska betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Prismic?

En G2-användare säger :

Användningen av flera moderna webbibliotek för utvecklare gör det enkelt att anpassa min portfölj! – Det faktum att du kan skapa anpassade sidtyper och anpassade UI-block gör att det känns som en React-version av WordPress, mycket lätt att integrera!

Användningen av flera moderna webbibliotek för utvecklare gör det enkelt att anpassa min portfölj! – Det faktum att du kan skapa anpassade sidtyper och anpassade UI-block gör att det känns som en React-version av WordPress, mycket lätt att integrera!

📚 Läs också: De bästa mallarna för innehållsskapande för att effektivisera processen

9. Plasmic (bäst för komponentdriven design)

via Plasmic

Plasmic är en visuell utvecklingsplattform som hjälper team att överbrygga klyftan mellan design och kod. Till skillnad från traditionella CMS-verktyg fokuserar det på att bygga återanvändbara komponenter och integrera dem direkt i moderna utvecklingsramverk, såsom React, Next.js och Vue. Detta gör det särskilt användbart för utvecklare som vill ha finjusterad kontroll utan att förlora hastigheten hos ett visuellt gränssnitt.

Med Plasmic kan designers skapa och redigera sidor visuellt, medan utvecklare ansluter sig till samma projekt med API-integration och anpassade funktioner. Dess komponentdrivna tillvägagångssätt säkerställer konsistens mellan webbplatser och appar, vilket hjälper organisationer att skala digitala upplevelser effektivt.

För stora företag erbjuder Plasmic avancerade företagsplanalternativ med rollbaserad åtkomst, starkare säkerhet och dedikerad support, vilket gör det till en pålitlig lösning för affärskritiska projekt.

Plasmics bästa funktioner

Komponentdriven design för återanvändbara moduler i olika projekt

Sömlös integration med React, Next.js, Vue och andra ramverk.

Visuell redigerare för innehållsskapande med flexibilitet på utvecklarnivå

API-först-arkitektur för anslutning till externa datakällor

Samarbetsverktyg för att samordna team inom design och utveckling

Plasmiska begränsningar

Kräver teknisk expertis för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.

Mindre nybörjarvänligt för icke-tekniska användare jämfört med enklare alternativ

Avancerade funktioner kan kännas överväldigande för mindre organisationer.

Priser för Plasmics

Gratis

Startpaket: 49 $/månad

Pro: 129 $/månad

Skala : 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Plasmic-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Plasmic?

En G2-användare säger :

Plasmic är en game changer i världen av low-code-utveckling. Det bryter inte bara igenom low-code-taket utan krossar det helt och hållet och erbjuder en plattform som gör det möjligt för team att bygga produktionsklara appar och webbplatser i en aldrig tidigare skådad hastighet.

Plasmic är en game changer i världen av low-code-utveckling. Det bryter inte bara igenom low-code-taket utan krossar det helt och hållet och erbjuder en plattform som gör det möjligt för team att bygga produktionsklara appar och webbplatser i en aldrig tidigare skådad hastighet.

Plasmic är en game changer i världen av low-code-utveckling. Det bryter inte bara igenom low-code-taket utan krossar det helt och hållet och erbjuder en plattform som gör det möjligt för team att bygga produktionsklara appar och webbplatser i en aldrig tidigare skådad hastighet.

10. Podia (Bäst för kreatörer och företag som säljer digitala produkter)

via Podia

Podia är utvecklat för oberoende kreatörer, utbildare och småföretag som vill ha en allt-i-ett-plattform för att skapa, marknadsföra och sälja digitala produkter. Till skillnad från traditionella headless CMS-plattformar fokuserar Podia på att förenkla onlineförsäljning, vilket gör det idealiskt för användare som vill hantera innehåll, kurser, medlemskap och butiker utan att behöva jonglera med flera appar.

Med sitt rena visuella gränssnitt låter Podia dig bygga webbplatser, skapa onlinebutiker och hantera innehållsarbetsflöden snabbt. Du kan ladda upp digitala produkter, bädda in multimedia och anpassa sidor så att de passar ditt varumärke – utan att skriva en enda rad kod. För kreatörer som förlitar sig på e-handel för att nå ut till sina kunder effektiviserar Podia allt från kassan till leveransen.

För organisationer som växer bortom grunderna erbjuder Podia differentierade prisplaner och support som passar olika specifika behov, från hobbyprojekt till skalbara digitala företag.

Podias bästa funktioner

Allt-i-ett-plattform för kurser, medlemskap och försäljning av digitala produkter

Webbplatsbyggare med anpassningsbara sidor och utan krav på kodning

Integrerat kassasystem med säkerhet och betalningshantering

E-postmarknadsföring och automatiseringsverktyg för att vårda kunderna

Community-funktioner för direkt interaktion med din publik

Podias begränsningar

Mindre lämpligt för stora företag med komplexa behov av innehållshantering.

Designanpassningen är begränsad jämfört med fullständiga utvecklingsplattformar.

Inte idealiskt för mycket tekniska projekt eller appar som kräver omfattande integration.

Podias prissättning

Podia Email : Gratis

Mover: 39 $/månad

Shaker: 89 $/månad

Podia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Podia?

En Capterra-användare säger:

Jag älskar att hålla kurser och digitala produkter på Podia. Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att konfigurera och redigera när mina affärsbehov förändras.

Jag älskar att hålla kurser och digitala produkter på Podia. Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att konfigurera och redigera när mina affärsbehov förändras.

Hitta rätt Builder.io-alternativ för ditt team

Från headless CMS-plattformar som Sanity, Contentful och Strapi till verktyg som Podia, där skaparen står i centrum, finns det gott om alternativ till Builder.io. Det viktigaste är att anpassa plattformens funktioner efter ditt teams arbetsflöden, tekniska komfort och tillväxtmål – oavsett om det handlar om snabb skapande, robusta integrationsmöjligheter eller skalbarhet i företagsklass.

Om du letar efter en lösning som förenar innehållshantering, samarbete och AI-drivna arbetsflöden på ett och samma ställe är ClickUp det bästa valet. Med ClickUp Docs, ClickUp Chat, ClickUp Automations och den färdiga ClickUp Content Management Template kan du planera, bygga och hantera projekt snabbare – utan att behöva växla mellan olika verktyg.

🚀 Registrera dig gratis idag och se hur ClickUp kan effektivisera dina arbetsflöden för innehåll, från idé till lansering.