De 10 bästa CMS-programvarulösningarna för intranät att utforska 2025

Om din arbetsplats präglas mer av kaos än samarbete är det dags för en förändring.

Rätt intranät-CMS kan förändra hur din organisation kommunicerar, samarbetar och hanterar information.

Men att välja rätt CMS handlar inte bara om att lösa samarbetsproblem.

IT-chefer behöver verktyg som fungerar, HR-chefer vill ha plattformar som anställda faktiskt använder och beslutsfattare kräver verktyg som ger avkastning på investeringen från dag ett.

Om något av detta låter bekant, har vi lösningen för dig. 🤝

Vi har sammanställt de bästa CMS-programvarulösningarna för intranät för att hjälpa dig att undvika kaos och öka produktiviteten. Men innan vi kommer till det, låt oss gå igenom hur du väljer det bästa verktyget för dina behov.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är vår lista över de bästa CMS-programvarulösningarna för intranät: 1. ClickUp : Bäst för AI-driven produktivitet och innovation i företag 2. SharePoint: Bäst för samarbete på företagsnivå och integration med Microsoft 365 3. Plone: Bäst för öppna, säkra och anpassningsbara intranätlösningar 4. Concrete CMS: Bäst för flexibel webbinnehållshantering och digitala funktioner 5. Intrexx: Bäst för automatisering av affärsprocesser och digitala arbetsplatser 6. Axero: Bäst för förenklad kommunikation och sociala nätverk inom företaget 7. Blink: Bäst för kommunikation med personal i frontlinjen och mobila medarbetare 8. MyHub Intranet: Bäst för enkel, kodfri digital kommunikation på arbetsplatsen 9. Guru: Bäst för kunskapshantering och efterlevnad i reglerade branscher 10. Workvivo: Bäst för medarbetarengagemang och socialt samarbete

Vad ska du leta efter i en intranät-CMS-programvara?

En intranät-CMS-programvara bör vara mer än bara en del av din organisation – den bör aktivt förbättra teamkommunikationen, centralisera arbetsflöden och vara en pålitlig enda källa till information.

Här är vad du ska leta efter för att säkerställa att ditt CMS levererar verkligt värde:

Användarvänlighet: Välj en plattform med ett intuitivt gränssnitt som kräver minimal utbildning, vilket säkerställer enkel användning för dina anställda.

Anpassningsalternativ: Välj ett system som anpassar sig efter din organisations varumärke, arbetsflöden och krav utan omfattande kodning.

Smidig integration: Säkerställ kompatibilitet med verktyg som Microsoft 365, Google Workspace, Slack och andra affärsappar.

Robust sökfunktion: Välj avancerade sökfunktioner för att snabbt hitta dokument, meddelanden och teamresurser.

Samarbetsfunktioner: Välj ett verktyg som underlättar kommunikation i realtid, projektledning och fildelning.

Innehållshantering: Använd en plattform som centraliserar dokumentlagring med versionskontroll, behörigheter och enkel publicering för interna uppdateringar.

Säkerhet och efterlevnad: Välj en lösning med inbyggd kryptering, åtkomstkontroll för användare och efterlevnad av regelverk.

Funktionalitet för flera enheter: Investera i ett intranät-CMS som fungerar på alla enheter – bärbara datorer, stationära datorer, smartphones – och gör det enkelt för ditt team att engagera sig.

De 10 bästa CMS-programvarulösningarna för intranät

Här är en sammanställning av de bästa verktygen för innehållshantering som är utmärkta intranätplattformar för att organisera interna resurser. Oavsett om du driver ett litet företag eller ett stort företag är dessa verktyg utformade för att stödja flera behov.

1. ClickUp (Bäst för CMS-intranätssamarbete och arbetsflödeshantering)

ClickUp, den kompletta appen för arbete, innehåller en allt-i-ett-lösning för intranät-CMS. Med ClickUps kunskapshantering organiseras allt ditt team behöver på ett och samma ställe.

Samarbetet förenklas genom ClickUp Docs, där flera teammedlemmar kan redigera dokument samtidigt. Den inbyggda Docs Hub ger enkel åtkomst till allt innehåll i ditt arbetsområde, och versionskontrollen säkerställer att ingenting går förlorat.

Samarbeta med ditt team i realtid om företagspolicyer, arbetsplatswikis och mycket mer med ClickUp Docs.

Kommunikationen centraliseras också med ClickUp Chat, som är inbyggt direkt i arbetsytan. Det eliminerar behovet av att hoppa mellan olika plattformar och erbjuder ett utrymme för fildelning, skapande av kanaler och fokuserade diskussioner med @mentions eller trådade kommentarer.

Markera problem, skicka uppdateringar och tagga kollegor i dedikerade kanaler med hjälp av ClickUp Chat-lösningen som är inbyggd i ClickUp Workspace.

Dessutom kopplas chattkonversationerna till specifika uppgifter, så att sammanhanget alltid är tillgängligt. ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, driver AI-sammanfattaren i chatten så att du snabbare kan hänga med i trådarna!

Och inte bara chatta. Ställ frågor till ClickUp Brain eller be om specifika uppdateringar om projekt för att få omedelbar insikt, eller använd ClickUps Connected Search för att hämta förlorade filer även från anslutna verktyg från tredje part!

Dessutom hjälper ClickUps verktyg för uppgiftshantering dig att anpassa arbetsflöden med fördefinierade automatiseringsrecept, så att projektledningen skräddarsys efter dina behov. För externa ändamål fungerar plattformen som en kundportal med delade listor, instrumentpaneler och offentliga dokumentvisningar.

Skapa uppgifter direkt från dokumenttext, tilldela teammedlemmar och håll allt sammankopplat i ditt arbetsflöde med hjälp av ClickUps intranätlösningar.

ClickUps bästa funktioner

Hierarkisk innehållsorganisation genom utrymmen, mappar, listor och uppgifter för detaljerad spårning (skalbar för team från små till stora företag).

Dokument för samarbete i realtid med avancerade redigeringsfunktioner, behörighetsinställningar inklusive gäståtkomst och möjlighet att länka dokument direkt till uppgifter.

AI-driven projektledning tack vare tack vare ClickUp Brain , som erbjuder sammankopplad sökning i dokument, wikis, uppgifter och kommentarer, tillsammans med projektsammanfattningar och över 50 åtgärder och triggers.

Prova ClickUp Brain gratis Skapa sammanfattningar, hitta beroenden och håll koll på ditt arbete med ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp

Vissa avancerade anpassningar kräver teknisk förståelse.

Vissa nischade tredjepartsverktyg kan kräva tillfälliga lösningar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per användare och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

ClickUp är hjärtat i vår verksamhet – vår självklara plattform för företagsledning. Vi har lyckats samla vårt samarbete och vår rapportering i ett enda system, vilket ger vårt team insyn i vårt arbete och våra kunder insyn i vad vi gör för deras verksamhet.

2. SharePoint (bäst för samarbete på företagsnivå och integration med Microsoft 365)

via SharePoint

Microsoft SharePoint kombinerar projektledning och ditt företags intranät och skapar interaktiva digitala arbetsytor för moderna kommunikationsbehov. Som en intranätprogramvara i företagsklass förbättrar den teamsamarbetet genom att centralisera åtkomsten till delade resurser och arbetsflöden.

Plattformen är idealisk för stora organisationer eller företag som redan har investerat i Microsofts ekosystem.

SharePoints bästa funktioner

Samarbetsorienterade webbplatsstrukturer som stöder olika filtyper, avancerad lagring och anpassade arbetsytor för olika avdelningar.

Enkel integration med Microsoft 365 som säkerställer inbyggd kompatibilitet med Teams, Outlook, OneDrive och Power Platform.

Avancerad dokumenthantering, inklusive en central innehållshubb, versionskontroll och detaljerad filspårning.

Begränsningar i SharePoint

Plattformen kräver omfattande kunskap om implementering av metadata för att strukturera bibliotek med stora informationsvolymer.

Om SharePoint inte hanteras på rätt sätt kan det bli rörigt och oorganiserat, vilket gör det svårt för användarna att hitta den information de behöver.

Priser för SharePoint

SharePoint (Plan 1): 5 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av SharePoint

G2: 4/5 (över 8 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 5 200 recensioner)

💡Bonus: SharePoint konkurrerar direkt med Atlassians Confluence om titeln som bästa samarbetsverktyg. För att ta reda på vilket verktyg som passar dina behov bäst, kolla in vår jämförelse mellan Confluence och SharePoint!

3. Plone (Bäst för öppna, säkra och anpassningsbara intranätlösningar)

via Plone

Plone är ett öppen källkods-CMS som är utvecklat för anpassningsbara intranätlösningar. Du kan implementera det på olika sätt, antingen som ett fullständigt CMS, ett headless CMS eller med en React-baserad frontend. Det stöder även anpassad utveckling via REST-API:er.

Du kommer att upptäcka att Plone passar utmärkt för myndigheter, skolor och ideella organisationer.

Plones bästa funktioner

Säkerhet på företagsnivå som erbjuder starkt skydd med detaljerade användarbehörigheter, rollbaserad åtkomst och efterlevnad av WCAG 2. 0/Section 508

Anpassningsbara arbetsflöden med granskningsprocesser, flera användarroller och kontroller för publicering av innehåll med skalbara designer.

Avancerad integration som underlättar smidiga anslutningar med Active Directory, LDAP och kompatibilitet med CRM-system, Salesforce och Oracle.

Plones begränsningar

Nybörjare har vanligtvis en brant inlärningskurva.

Cachningen behöver förbättras, eftersom det tar flera timmar att övervaka och rensa den.

Priser för Plone

Gratis licens för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk

Plone-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

⚡Visste du att: Plone rankas bland de 2 % bästa open source-projekten globalt.

4. Concrete CMS (Bäst för flexibel webbinnehållshantering och digitala funktioner)

via Concrete CMS

Concrete CMS är ett öppen källkodsverktyg som gör det enkelt för icke-tekniska användare att hantera digitalt innehåll. Tack vare sin plattformsoberoende konfiguration fungerar det smidigt på Windows, macOS och Linux.

Verktygets modulära design gör att du kan redigera innehåll direkt på webbplatsen.

Oavsett om du är en kreativ byrå eller ett litet företag hjälper verktyget dig att snabbt skapa och publicera innehåll utan att behöva anlita en utvecklare.

Concrete CMS bästa funktioner

Personligt anpassat innehåll genom anpassade instrumentpaneler för avdelningar, rollbaserad inriktning och dynamisk distribution

Avancerad säkerhetsinfrastruktur med detaljerade åtkomstkontroller, SSO-integration och efterlevnad av företagsstandarder

Skalbar webbplatshantering med hjälp av en central instrumentpanel, enhetlig varumärkesprofilering, flerspråkigt stöd och standardiserade godkännandeprocesser.

Konkreta begränsningar för CMS

Liksom många andra open source-projekt ligger dokumentationen efter koden.

Plattformen behöver fler tillägg och teman på marknaden.

Konkreta priser för CMS

Startpaket: 4,99 $/månad

Företag: 19 $/månad per 5 webbplatsredaktörer

Anpassad SLA: Anpassad prissättning

Konkreta CMS-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

💡Proffstips: När du bygger ditt företags Wiki, använd versionshanteringssystemet för att spåra alla redigeringar och ändringar. Detta hjälper till att hålla allt transparent och gör att du kan återgå till tidigare versioner om något inte passar riktigt.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket leder till missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsnoteringar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

5. Intrexx (Bäst för automatisering av affärsprocesser och digitala arbetsplatser)

via Intrexx

Intrexx är en low-code-plattform som hjälper dig att bygga och hantera webbappar i olika miljöer. Den är perfekt för stora företag som behöver en portal eller social intranätplattform och stöder flera språk för att hålla saker och ting flexibla.

Intrexx bästa funktioner

Automatisering av arbetsflöden med en processdesigner med dra-och-släpp-funktion, händelsebaserade triggers och anpassningsbar logik.

Avancerad dataintegration för synkronisering med flera databaser som SQL och Oracle, tillsammans med tredjeparts-API:er och automatisk indexering.

Flexibel apputveckling med lågkodverktyg, avdelningsspecifika anpassade appar och snabb prototyputveckling

Intrexx begränsningar

Felsöknings- och testfunktionerna behöver förbättras.

Mindre möjlighet att återanvända applikationsdelar för andra lösningar

Intrexx prissättning

Anpassad prissättning

Intrexx betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (60 recensioner)

⚡Visste du att: United Planet, teamet bakom Intrexx, startade i slutet av 90-talet, en tid då företag precis började fundera på hur man kunde digitalisera vardagliga affärsprocesser.

6. Axero (Bäst för förenklad kommunikation och sociala nätverk inom företaget)

via Axero

Axero kombinerar innehållshanteringssystem med sociala nätverk för företag och erbjuder flexibla lösningar för både molnbaserade och lokala installationer.

Med enkla webbplatskonfigurationer anpassar sig programvaran till olika branschbehov, vilket gör den idealisk för medelstora till stora organisationer som söker en användarcentrerad digital lösning.

Axeros bästa funktioner

Sociala nätverk för företag med funktioner som poängbaserad engagemangsspårning, prestationsmärken och interaktiva användarprofiler.

Samarbetsytor med avdelningsspecifika områden, @mentions, innehållsskapande utan IT-hjälp och integrerade kalendrar.

Avancerad innehållshantering med stöd för drag-and-drop-uppladdningar, spårning av filhistorik, behörighetskontroller och automatisk indexering.

Axeros begränsningar

Många av mallarna som finns tillgängliga i resursbiblioteket är föråldrade.

Organisationsschemafunktionen fungerar enbart utifrån principen ”vem rapporterar till vem”; den visar inte tydligt avdelningar och underavdelningar.

Axeros prissättning

Moln Standard, Premium, Enterprise: Anpassad prissättning

Standard, Premium, Enterprise: Anpassad prissättning

On Prem: Anpassad prissättning

Standard, Premium, Enterprise: Anpassad prissättning

Axero-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

⚡Visste du att: Axero har gamification-funktioner där anställda tjänar poäng för interaktioner på plattformen. (källa: Axero )

7. Blink (bäst för kommunikation med personal i frontlinjen och mobila medarbetare)

via Blink

Blink är en mobilplattform som är utformad för frontlinjepersonal och mobila medarbetare inom branscher som hälso- och sjukvård och detaljhandel. Den samlar kunskapsbaser, kommunikationskanaler och resurser (som lönebesked) i en app, vilket gör det enklare för distribuerade team att kommunicera och samarbeta.

Blink bästa funktioner

Verktyg för medarbetarengagemang som personaliserade innehållsflöden, belöningssystem och interna undersökningar med en mobilanpassad upplevelse.

Säker kommunikationsinfrastruktur med ett chattgränssnitt inspirerat av sociala medier, grupp- och privatmeddelanden, delning av multimedia och röst-/videomöten.

Enhetlig innehållshubb med enkel åtkomst till företagspolicyer, incidentrapportering och digital onboarding av anställda

Blink-begränsningar

Meddelanden kan vara störande om de inte konfigureras korrekt.

Du kan inte söka efter tidigare meddelanden i chattar och det finns inget arkiv med skickade filer/foton.

Blink-prissättning

Företag: 4,50 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Blink-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 110 recensioner)

⚡Visste du att: Cirka 80 % av den globala arbetskraften arbetar utan skrivbord – precis den typ av arbetstagare som Blink stöder. (källa: Boston Consulting Group )

8. MyHub Intranet (Bäst för enkel, kodfri digital kommunikation på arbetsplatsen)

via MyHub Intranet

MyHub Intranet fungerar som en kodfri plattform som förenklar intern företagskommunikation. Det molnbaserade verktyget är perfekt för små och medelstora företag, är enkelt att installera och erbjuder även anpassad branding.

Med sin flexibla design kan du skapa en digital arbetsplats som är enkel att komma åt och fungerar som ett självbetjäningssystem

MyHub Intranets bästa funktioner

Verktyg för teaminteraktion, inklusive omedelbara omröstningar, användarvarningar, direktmeddelanden och uppgiftshantering

Enkel innehållshantering med WYSIWYG-redigerare, innehållsmallar och obegränsad publicering

Detaljerad analys med alternativ för ledningsrapportering, spårning av användaraktivitet och insikter om innehållsengagemang.

MyHub Intranätets begränsningar

Appen behöver fler funktioner för att efterlikna webbplatsversionen.

Vissa design-/formateringsfunktioner är lite klumpiga.

Priser för MyHub Intranet

Anpassad prissättning

MyHub Intranätbetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

9. Guru (Bäst för kunskapshantering och efterlevnad i reglerade branscher)

via Guru

Guru är en kunskapsbaserad programvara som anpassar sig efter ditt teams kommunikationsbehov. Dess AI-drivna verktyg centraliserar och säkerställer kunskapsdelning samtidigt som de passar in i företagets arbetsflöden.

Guru är skräddarsydd för kunskapsdrivna team – såsom kundsupport, försäljning och HR – inom små till medelstora företag och omvandlar ostrukturerade data till insikter, vilket förbättrar hanteringen av intellektuellt kapital och tillgängligheten.

Gurus bästa funktioner

AI-driven kunskapshantering med sökfunktion på företagsnivå, innehållsförslag och GuruGPT-integration

Innehållsverifiering genom ett expertgranskat innehållssystem, förtroendeindikatorer och kontrollerade redigeringsbehörigheter.

Intelligenta analyser för att spåra användning, prestanda och engagemang i innehållet, med AI-förslag för att förbättra innehållets genomslagskraft.

Guru-begränsningar

Sökfunktionen kan ibland ge ett överväldigande antal resultat.

Saknar funktioner för att hantera stora informationsmängder

Guru-prissättning

Allt-i-ett: 18 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Guru-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 550 recensioner)

💡 Proffstips: Förbättra din interna kunskapsbas genom att integrera den direkt i ditt teams arbetsflöde. Skapa team-wikis som länkar direkt till uppgifter, projekt och tidslinjer, så att viktig information alltid finns bara ett klick bort.

10. Workvivo (Bäst för medarbetarengagemang och socialt samarbete)

via Workvivo

Workvivo är en plattform för medarbetarupplevelser som förvandlar internkommunikationen till en levande, social digital arbetsplats. Med sitt användarvänliga gränssnitt hjälper Workvivo till att skapa en mer sammankopplad, engagerad och samarbetsinriktad arbetsplatskultur. Dessutom stöder det kraftfulla API-integrationer och körs på en molnbaserad arkitektur för större skalbarhet och flexibilitet.

Medelstora till stora organisationer kommer att uppskatta Workvivos mångsidighet när det gäller hantering av företagets innehåll.

Workvivos bästa funktioner

Avancerade engagemangsverktyg som aktivitetsflöden inspirerade av sociala medier, system för kollegialt erkännande, märken och gemenskapsutrymmen.

En samarbetsyta med intressegrupper, medarbetarregister och integrerade enkäter.

En intelligent analysplattform som spårar medarbetarnas engagemang, mäter prestanda och analyserar interaktion med innehåll.

Workvivos begränsningar

Verktyget kräver ständig internetuppkoppling, vilket inte är idealiskt för distansarbetande eller fältanställda.

Allt i Workvivo har inte aviseringar, så du kan missa viktiga uppdateringar.

Priser för Workvivo

Affärsplan: Anpassad prissättning

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Workvivo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

⚡Visste du att: Workvivo-plattformen stöder Workvivo TV, en funktion som hjälper organisationer att sända uppdateringar på skärmar i kontorslobbyn, matsalar och fabriksgolv.

Samordna ditt team med ClickUps intranät-CMS

Ett intranät-CMS-verktyg är ingenting utan samarbete. Vi har här beskrivit 10 av dessa verktyg i detalj för att hjälpa dig att hitta en lösning som passar din organisations behov.

Men vår favorit är en allt-i-ett-lösning: ClickUp!

Andra plattformar kanske är bra på en sak – till exempel att centralisera dokument eller hålla konversationer igång – men ClickUp tar samarbetet ett steg längre genom att väva in dessa funktioner i ett enhetligt projektledningssystem.

Du behöver inte längre hoppa mellan olika appar för att spåra uppgifter, dela dokument eller chatta med ditt team. Med över 1 000 integrationer ser ClickUp till att alla appar du behöver fungerar smidigt tillsammans. Dessutom hjälper dess AI-assistent dig att hantera innehåll på en central plats i realtid.

Registrera dig på ClickUp och maximera produktiviteten genom smidigt teamsamarbete!