20 bästa exempel på innehållshanteringssystem som förvandlar ditt innehåll

Tidigare krävdes kunskaper i HTML, CSS eller backend-programmering för att uppdatera webbplatsinnehåll. Detta innebar att marknadsförare var tvungna att ständigt förlita sig på utvecklare även för små ändringar.

Populära innehållshanteringssystem [CMS] som WordPress och Drupal har gjort det enklare med användarvänliga gränssnitt, dra-och-släpp-redigerare och WYSIWYG-verktyg [What You See is What You Get].

Nu kan flera användare inom marknadsföringsteam skapa, redigera och publicera innehåll tillsammans utan att behöva tekniska kunskaper. Men med så många alternativ på marknaden, hur väljer du rätt?

I den här artikeln förklarar vi vad ett CMS är och vad det kan göra, och går igenom de 20 bästa exemplen på innehållshanteringssystem för företag. Låt oss börja. 👇

Vad är ett innehållshanteringssystem [CMS]?

Ett innehållshanteringssystem, eller CMS, är en mjukvaruplattform som gör det enkelt att skapa, redigera och hantera webbplatsinnehåll utan att behöva ha tekniska kunskaper.

Du kan publicera blogginlägg, justera webbplatsens layout eller uppdatera ditt företags webbplats – allt från en lättanvänd kontrollpanel.

De flesta CMS-plattformar har två huvuddelar: Content Management Application [CMA], där du skapar och hanterar innehåll, och Content Delivery Application [CDA], som styr hur det visas på din webbplats.

De erbjuder även webbhotell, vilket gör det enkelt för ditt team att samarbeta och publicera uppdateringar utan att behöva anlita utvecklare. Dessutom innehåller CMS-plattformarna SEO-verktyg och säkerhetsfunktioner som hjälper dig att optimera ditt innehåll och nå din målgrupp.

Rolig fakta: Enligt forskning använder mer än 76 miljoner webbplatser ett innehållshanteringssystem (CMS). Bland de 1 miljon webbplatserna med mest trafik drivs över 790 000 av ett CMS.

Vad ska man leta efter i ett innehållshanteringssystem?

För att uppfylla branschstandarderna bör ett bra CMS ha följande nyckelfunktioner:

Användbarhet: Systemet ska vara användarvänligt så att ditt team enkelt kan hantera innehåll utan tekniska kunskaper om HTML, CSS och liknande. Om det är för komplicerat kommer du att slösa tid på enkla uppdateringar.

Mångsidighet: Ditt CMS bör kunna hantera olika typer av innehåll – oavsett om det är blogginlägg, produktsidor eller bildrika portföljer – utan att prestandan försämras. På så sätt förblir det effektivt även när din webbplats eller verksamhet växer.

Säkerhet: Stark säkerhet är avgörande. Leta efter funktioner som användarautentisering, regelbundna uppdateringar och SSL-stöd för att skydda din webbplats från virus och oönskade hot.

Integrationer: Ett bra CMS ska enkelt kunna integreras med andra verktyg, såsom marknadsföringsplattformar eller betalningssystem. Se till att det stöder plugins eller API:er för smidiga anslutningar.

Support: Responsiv kundsupport är avgörande. Du kommer att behöva hjälp när du stöter på problem eller vill prova nya funktioner.

Nu när du vet vad du ska leta efter i ett CMS kan vi titta på de alternativ som kan underlätta innehållshanteringen för dig.

De 20 bästa innehållshanteringssystemen att använda

Att välja rätt innehållshanteringssystem (CMS) kan göra hela skillnaden. Med så många alternativ att välja mellan kan det kännas överväldigande att välja det som bäst passar dina behov. Därför har jag och mitt team på ClickUp sammanställt denna lista över de 20 bästa exemplen på innehållshanteringssystem som kan hjälpa dig att enkelt skapa, hantera och optimera din online-närvaro. Redo att dyka djupare? 👇

ClickUp är en allt-i-ett-plattform som är utformad för att förenkla innehållsskapande och teamsamarbete. Dess olika verktyg och funktioner gör att du kan hantera ditt digitala innehåll på ett smidigt sätt. Låt oss tillsammans utforska dess omfattande funktionsuppsättning.

ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du till exempel skapa och organisera innehåll i en central hubb så att dina skapare och redaktörer kan samarbeta smidigt i alla innehållsrelaterade projekt.

Med funktioner som redigering i realtid, inbyggda kommentarer och versionshistorik kan ditt team hålla sig samordnat och spåra ändringar utan att missa något. Du kan också bädda in uppgifter, länka dokument och tilldela åtgärdspunkter direkt i dokumentet, så att alla kan hålla sig fokuserade och produktiva medan de arbetar med sina respektive avsnitt.

ClickUp Tasks

Skapa, redigera, dela och föreslå innehåll utan problem med ClickUp Docs.

Sedan har du ClickUp Tasks, en funktion för att planera, organisera och samarbeta i alla marknadsföringsprojekt. Du kan använda Tasks för att skapa en perfekt process för innehållsproduktion och få den att flyta smidigt mellan dina skribenter, redaktörer eller SEO-team.

Oavsett om du hanterar flera innehållsdelar eller större kampanjer håller Tasks allt organiserat och effektivt.

Genom att centralisera kommunikation och uppgiftshantering undviks flaskhalsar, vilket gör att projekten kan gå smidigt igenom varje steg eftersom ditt team kan fokusera mer på att producera högkvalitativt innehåll.

Skapa ClickUp-uppgifter för att tilldela ansvar, sätta deadlines och följa upp framsteg.

Kombinera detta med AI-stödd automatisering av arbetsflöden så får du ett innehållshanteringssystem som sköter en stor del av arbetet åt dig. Systemet tilldelar till exempel automatiskt ett inlägg till din redaktör så fort en skribent skickar in det.

Du kan också ställa in triggers för uppföljningsuppgifter, till exempel att meddela SEO-teamet när innehållet har godkänts, så att varje steg i processen flyter på utan manuella ingrepp.

Denna automatisering gör att arbetsflödet flyter smidigt och eliminerar behovet av ständig övervakning.

ClickUp-kalendervy

Håll dina innehållshanteringsuppgifter synkroniserade med ClickUp Calendar View.

Dessutom hjälper ClickUp Calendar View dina team att hålla sig till schemat med publicering och redigering av innehåll och mycket mer. Det gör att du kan spåra och hantera dina innehållshanteringsuppgifter på en visuell plattform, vilket förbättrar läsbarheten avsevärt.

Du kan också schemalägga uppgifter direkt i kalendervyn och ställa in aviseringar och påminnelser så att du aldrig missar några deadlines för publicering eller redigering av innehåll.

Och om du inte vill börja från scratch för att skapa ett innehållshanteringssystem med ClickUps olika alternativ kan du använda färdiga dokumentmallar. ClickUp har ett bibliotek med över 1000 mallar som gör innehållsskapandet till en barnlek. Låt oss ta en titt på dem.

ClickUp-mall för innehållshantering

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för innehållshantering är utformad för att hjälpa dig att organisera och hantera projekt för innehållsskapande.

ClickUp Content Management Template är en av de bästa i detta avseende. Den hjälper dig att schemalägga innehållsrelaterade uppgifter som skapande och publicering på en enda enhetlig plattform där flera teammedlemmar kan arbeta med att hantera ditt fantastiska innehåll.

Denna mall har också följande funktioner:

Erbjuder ett strukturerat sätt att planera, spåra och mäta innehållets prestanda, vilket förbättrar teamets samordning.

Ger insyn i innehållets framsteg med inbyggda instrumentpaneler.

Håller din formatering konsekvent och gör uppdateringar eller revideringar av innehåll enkla.

Sparar tid genom att effektivisera publiceringsprocessen och säkerställa snabb leverans av innehåll.

ClickUps bästa funktioner

Skapa dokument som kan delas och redigera dem i realtid. Du kan koppla samman dina arbetsflöden med ClickUp Docs för att samarbeta smidigt och förverkliga idéer tillsammans med ditt team. Skriv ditt innehåll i Docs och låt dina teammedlemmar komma med förslag och göra ändringar i realtid.

över 100 automatiseringar för att effektivisera innehållshanteringen och automatisera publicering, e-postinnehåll och marknadsföringskampanjer med Välj blandoch automatisera publicering, e-postinnehåll och marknadsföringskampanjer med ClickUp Automations . Du kan till och med skapa din egen automatisering med ett enkelt When-Then-system.

Automatisera återkommande uppgifter och spara otaliga timmar med ClickUp Automations.

Förbättra innehållsskapandet med hjälp av ClickUp Brain , en AI-driven assistent, för att generera idéer, förbättra skrivandet och effektivisera processen från brainstorming till slutredigering.

Använd ClickUp Brain för att skapa företagsomfattande kunskapsbaser och som personlig assistent för innehållshantering.

Kombinera dina uppgifter, dokument, automatiseringar och team med Brain för att ge anställda omedelbar tillgång till nödvändig kunskap. Brain kan ge kontinuerliga uppdateringar om framstegen i din innehållsstrategi.

Driv innehållsinitiativ framåt med hjälp av ClickUp Goals för att sätta upp tydliga mål, följa framstegen och hålla fokus från planering till slutförande.

Håll koll på alla uppgifter och se till att arbetet flyter smidigt med ClickUp Goals.

Kombinera innehållsskapande med uppgiftsuppföljning och tilldelning för effektivt samarbete och publicering med hjälp av Tasks and Goals.

Begränsningar för ClickUp

De avancerade anpassningsalternativen är extremt användbara, men det kan ta tid att ställa in dem korrekt.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, planerad osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

2. WordPress (bäst för användarvänlig webbplatsskapande med omfattande plugins och teman)

WordPress är en av de mest populära CMS-plattformarna bland företag. Det är en mycket flexibel, öppen källkodsplattform som är ganska användarvänlig för nybörjare. Till skillnad från de flesta innehållshanteringssystem gör dess utbud av teman och plugins det enkelt att anpassa ditt innehåll, och blockredigeringssystemet ger ett enkelt sätt att redigera dina bloggar och webbplatser.

WordPress bästa funktioner

Bygg vilken webbplats, blogg, onlinebutik eller portfoliosida som helst med integrering av butik, analysverktyg, nyhetsbrev och sociala medier.

Lägg till funktioner som animationer och dynamisk innehållsanpassning utan kodning med hjälp av tusentals betalda och gratis plugins.

Få SEO-vänliga URL-strukturer, taggar och kategorier för allt innehåll.

WordPress begränsningar

Att förlita sig på flera byggare, plugins och teman för anpassade CMS-upplevelser kan leda till prestandaförsämringar och säkerhetsrisker.

Användare har rapporterat att vissa plugins kan vara inkompatibla med andra.

WordPress-priser

Personligt: 4 $/månad

Premium: 8 $/månad

Företag: 25 $/månad

E-handel: 45 $/månad

Enterprise: Från 25 000 USD/år

WordPress-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 900 recensioner)

Rolig fakta: WordPress har den största marknadsandelen för CMS med 62,7 %, enligt forskning. Dessutom finns det uppskattningsvis 38 000 000 aktiva WordPress-webbplatser över hela världen.

3. Ghost (bäst för att skapa minimalistiska, snabba och SEO-vänliga publiceringswebbplatser)

Ghost är ett headless CMS utformat för professionella publicister. Det har en intuitiv redigerare som stöder markdown, vilket gör att skribenter kan fokusera på sitt innehåll utan distraktioner. Förutom hantering av webbinnehåll erbjuder Ghost även hanterad webbhosting för att förenkla installationsprocessen.

Ghosts bästa funktioner

Få snabb laddningshastighet för innehåll (upp till 19 förfrågningar samtidigt)

Skapa anpassade metadata för sökmotorer och strukturerade data för sociala nätverk med detaljerade XML-webbplatskartor automatiskt.

Gör det möjligt för ditt team att visa direkt avkastning på innehållsmarknadsföring med inbyggd leadgenerering och nyhetsbrev via e-post.

Begränsningar med Ghost

Saknar en dedikerad mobilapp

Vissa användare har klagat på bristen på inbyggda analyser av sidbesök eller användarbeteende.

Det finns inga direkta alternativ för formatering av rik text.

Ghost-prissättning

Startpaket: 9 $/månad för 500 medlemmar

Creator: 25 $/månad för 1000 medlemmar

Team: 50 $/månad för 1000 medlemmar

Företag: 199 $/månad för 10 000 medlemmar

Ghost-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Visste du att? Ett headless CMS är ett innehållshanteringssystem som separerar presentationslagret (där innehållet presenteras) från backend (där innehållet hanteras). Denna typ av CMS gör det möjligt att hantera innehåll på ett ställe och distribuera det på valfri digital kanal.

4. Wix (Bäst för nybörjare som söker en intuitiv webbplatsbyggare med dra-och-släpp-funktion)

Wix erbjuder en kraftfull kombination av ett innehållshanteringssystem och en webbplatsbyggare, vilket ger användarna en komplett lösning för att skapa, hantera och skala sina webbplatser. Det användarvänliga dra-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt för nybörjare att komma igång.

Wix bästa funktioner

Gör snabba och enkla kodfria anpassningar av allt innehåll på din webbplats.

Skapa automatiskt flera sidor med en enda design kopplad till ditt innehåll med hjälp av dynamiska sidor.

Få din webbplats att rankas högre på sökmotorerna med inbyggda SEO-verktyg.

Wix begränsningar

Vissa användare har klagat på långsamma laddningshastigheter för webbplatsen på mobila enheter.

När du lägger till objekt från en annan källa kan anpassningsalternativen vara begränsade.

Wix-priser

Light: 17 $/månad

Kärna: 29 $/månad

Företag: 36 $/månad

Business Elite: 159 $/månad

Wix-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9 700 recensioner)

Squarespace är välkänt som en allt-i-ett-plattform för hantering av webbplatsinnehåll.

Verktyget erbjuder över 100 anpassningsbara mallar, inbyggda bloggfunktioner, e-handelsfunktioner och funktioner för tidsbokning för webbplatser. Det hjälper dig också att spåra din innehållsanalys för att upptäcka de mest populära inläggen genom webbplatsens trafik.

Squarespaces bästa funktioner

Få tillgång till högkvalitativa, anpassningsbara mallar för att publicera visuellt och strukturellt välgjort innehåll.

Använd Squarespace AI som din kreativa byrå för idéer till innehåll.

Marknadsför din blogg och öka trafiken med inbyggda SEO-verktyg, e-postkampanjer och inbyggda konton på sociala medier.

Squarespace-begränsningar

Saknar avancerade anpassningsalternativ för designelement

Begränsad designflexibilitet för komponentändringar i en redan skapad webbplats

Priser för Squarespace

Personligt: 16 $/månad

Företag: 23 $/månad

Commerce Basic: 28 $/månad

Commerce Advanced: 52 $/månad

Squarespace-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

6. Joomla (bäst för utvecklare som behöver flexibilitet och omfattande anpassning av webbplatsen)

Joomla är ett flexibelt CMS-verktyg som balanserar användarvänlighet och funktionalitet. Dess kärnfunktioner inkluderar enkel anpassning, innehållshantering och professionell support. Det erbjuder lokalisering på över 70 språk och färdiga SEO- och SEF-URL:er (Search Engine Friendly).

Joomlas bästa funktioner

Använd Joomlas WYSIWYG-redigerare för att redigera innehåll utan några kodningskunskaper.

Redigera ditt innehåll samtidigt som du surfar på din webbplats för att få en förhandsgranskning i realtid med hjälp av Joomlas frontend-redigeringssystem.

Få tillgång till inbyggda SEO-verktyg och plugins från tredje part för att förbättra sökmotorrankningen.

Joomlas begränsningar

Att designa anpassade webbplatser utan erfarenhet av utveckling kan vara utmanande.

Att använda flera plugins och moduler samtidigt kan orsaka versionskonflikter och krascha uppdateringar.

Priser för Joomla

Personligt: 99 $/år

Företag: 199 $/år

Byrå: 399 $/år

Joomla-betyg och recensioner

G2: 4/5 (380+ betyg)

Capterra: 4,2/5 (över 600 betyg)

7. Drupal (bäst för mycket skalbara, säkra och komplexa webbplatser)

Drupal är ett öppen källkods-CMS som ofta används för komplexa webbplatser med stora anpassningsbehov. Det är extremt modulärt och flexibelt, vilket gör det idealiskt för flera branscher, såsom detaljhandel, FinTech, resor, e-handel och mer. Drupal stöder mer än 100 språk.

Drupals bästa funktioner

Utnyttja Drupals multisite- och Content-as-a-Service (CaaS)-funktioner för omfattande hantering av digitala innehålls livscykel.

Utnyttja medföljande teman och Twig-mallsystemet för flexibel designanpassning.

Förbättra tillgängligheten genom att använda strukturerade metadata för skärmläsare och tillämpa redigeringsverktyg för att säkerställa tillgängligt innehållsskapande.

Drupals begränsningar

Det har en brant inlärningskurva och kräver omfattande kunskaper om webbutveckling för installation och underhåll.

Regelbundna uppdateringar kan vara besvärliga för webbplatsadministratörer att underhålla.

Priser för Drupal

Gratis att använda

Drupal-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 450 recensioner)

8. Shopify (bäst för e-handelsbutiker med smidig lager- och försäljningshantering)

Shopify är synonymt med e-handelsföretag. Du kan använda det för att enkelt bygga och hantera onlinebutiker. Med Shopify får du verktyg för webbhotell, lagerhantering, analys och försäljningskanaler. Shopifys omnikanal-handelsfunktioner säkerställer en konsekvent kundupplevelse överallt.

Shopifys bästa funktioner:

Förenkla designen av din webbutik med webbredaktörens sektioner och block.

Optimera dina Shopify-teman för mobila enheter så att din butik fungerar bra på alla enheter.

Få detaljerade rapporter om försäljning, kundbeteende och marknadsföringsinsikter på alla dina onlineplattformar.

Shopifys begränsningar

Transaktionsavgifter och appkostnader kan snabbt bli dyra, vilket gör det ganska kostsamt för småföretag.

Saknar avancerade SEO-verktyg

Shopify-priser

Lite: 9 $/månad

Grundläggande: 29 $/månad

Standard: 79 $/månad

Avancerat: 299 $/månad

Shopify-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 400 recensioner)

9. Magento (Bäst för avancerade e-handelsföretag som kräver skalbarhet och anpassning)

Magento, numera Adobe Commerce, är en e-handelslösning med ett CMS som hjälper dig att skapa unika och personaliserade B2B- och B2C-upplevelser via dina onlinebutiker.

Till skillnad från andra innehållshanteringssystem utnyttjar det AI för att leverera relevant innehåll och kampanjer i realtid och öka ditt teams totala produktivitet med AI-marknadsföringsverktyg. Det API-först, headless CMS gör att du snabbt kan anpassa det.

Magentos bästa funktioner

Hantera både ditt B2B- och B2C-innehåll från ett enda gränssnitt.

Lokalisera alla dina webbplatser efter ditt varumärke, din katalog, ditt land och din valuta.

Få tillgång till obegränsad personalisering med integrerade Adobe Experience Cloud-lösningar.

Magentos begränsningar

Kostnaderna för utveckling och underhåll av CMS kan öka, vilket ökar kostnadsbördan.

Passar bäst för företag som har ett internt utvecklingsteam.

Magento-priser

Adobe Commerce Pro: Anpassad prissättning

Hanterade tjänster: Anpassad prissättning

Magento-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. TYPO3 (Bäst för stora företagswebbplatser med flerspråkig och flersidig hantering)

TYPO3 är ett öppen källkodsbaserat CMS för företag som blomstrar tack vare sin omfattande globala community. Dess smarta innehållshanteringssystem hjälper dig att leverera ditt innehåll över flera digitala plattformar och hantera allt med smarta arbetsflöden för innehållsskapande, DAM och SEO.

TYPO3:s bästa funktioner

Hantera innehåll på ett obegränsat antal webbplatser med hjälp av TYPO3:s multisite- och flerspråkiga funktioner, med anpassade lokaliseringar i en enda installation.

Upprätthåll en konsekvent och engagerande användarupplevelse på alla enheter, kanaler och för alla användare.

Integrera hela din digitala marknadsföringstratt i TYPO3:s backend för smidig hantering utan att behöva byta system hela tiden.

TYPO3-begränsningar

Vissa användare har märkt en prestandaförsämring på mobila enheter.

Användarna har ställts inför en brist på kompetenta utvecklare och ett överflöd av icke-bidragande användare som arbetar med TYPO3.

TYPO3-priser

Gratis för alltid

TYPO3-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 30 betyg)

Capterra: 3,9/5 (25+ betyg)

11. Hubspot CMS (bäst för att integrera innehållshantering med marknadsföring och CRM)

HubSpot erbjuder CMS-programvara (Content Hub) som fokuserar på att attrahera trafik, generera leads och öka intäkterna. Den förenklar processen att skapa och hantera moderna företagswebbplatser och har flera användbara CMS-verktyg som även kan användas av personer utan teknisk kunskap.

Dess utmärkande egenskap är att det enkelt integreras med HubSpots kundplattform, vilket gör det till det enda verktyg du behöver för att bygga en webbplats, lansera marknadsföringskampanjer, fånga upp leads och följa upp leads från ett och samma ställe.

Hubspots bästa funktioner

Integrera med HubSpots utbud av verktyg för marknadsföring, försäljning, service och CRM.

Skapa och hantera innehåll med färdiga webbplatsteman och sidmallar.

Få tillgång till ett bibliotek med över 3 500 gratis och betalda mallar med inbyggda dra-och-släpp-moduler.

Hubspots begränsningar

Migrering till HubSpot kan medföra utmaningar, såsom dataduplicering och ofullständiga dataposter.

Användare stöter ofta på svårigheter när de integrerar sina befintliga webbplatser med HubSpot, särskilt när det gäller CRM-integration.

Hubspot-priser

Professionell plan: 300 $/månad

Enterprise-plan: 900 $/månad

Hubspot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Visste du att? Historien om innehållshanteringssystem började 1989 när Tim Berners-Lee föreslog ett internetbaserat hypertextsystem, HTML, och skrev webbläsar- och serverprogramvaran i slutet av 1990.

12. Contentful (bäst för att leverera omnikanalsinnehåll med en headless-arkitektur)

Contentful standardiserar och synkroniserar innehåll på ett ställe och strukturerar upplevelser över flera varumärken, regioner och kanaler. En av dess utmärkande funktioner är att den låter dig referera till allt ditt digitala innehåll, inklusive bilder, texter, artiklar etc., för att bilda en sammanhängande innehållsgraf.

Contentfuls bästa funktioner

Samarbeta med ditt team i Live Preview för bättre visualisering och optimering av innehåll.

Optimera surfupplevelsen med fördefinierade och anpassade filter.

Designa och bygg innehållsmodeller genom att skapa innehållstyper med AI-innehållstypgeneratorn.

Begränsningar för Contentful

Användarna måste bekanta sig med en API-först-strategi, vilket kan vara skrämmande för dem som inte har en stark teknisk bakgrund.

Inte att föredra för omfattande e-handelsapplikationer som kräver stöd för flera valutor eller lagerhantering i realtid.

Priser för Contentful

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Contentful

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

13. Webflow (bäst för visuell design och lansering av webbplatser utan kodning)

Webflow är en molnbaserad SaaS-designplattform och CMS som specialiserar sig på att skapa webbplatser utan någon kodningskunskap. Den kan skapa visuellt tilltalande och funktionella bloggar, e-handelsbutiker, landningssidor, webbplatser och mycket mer.

En av Webflows unika funktioner är Live Prototyping, som överbryggar klyftan mellan designmodellerna och den slutliga webbplatsen i designprocessen.

Webflows bästa funktioner

Skapa sidlayouter, visuella element, stilar och interaktivitet på din webbplats utan att använda någon kod.

Optimera dina webbplatser för SEO med 301-omdirigeringar och anpassade 401-sidor.

Skydda dina webbplatser med robusta säkerhetsåtgärder som gratis SSL-certifikat, anti-DDoS-filter och stöd för lösenordsskyddade webbplatser.

Webflows begränsningar

Prismodellen kan vara förvirrande, särskilt när det gäller planbegränsningar för vissa funktioner.

När antalet CMS-objekt överstiger 100 rapporterar användarna långsammare laddningstider och försämrad prestanda.

Webflow-priser

Allmänna webbplatsplaner

Starter: Gratis

Grundläggande: 18 $/månad

CMS: 29 $/månad

Företag: 49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Planer för e-handelswebbplatser

Standard: 42 $/månad

Plus: 84 $/månad

Avancerat: 235 $/månad

Arbetsplatsplaner

Starter: Gratis

Kärna: 28 USD/månad per plats

Tillväxt: 60 USD/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Freelancer: 24 $/månad per plats

Byrå: 42 USD/månad per plats

Webflow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (580+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 240 recensioner)

14. Craft CMS (Bäst för att skapa innehållsrika webbplatser med flexibilitet för utvecklare)

Craft är ett flexibelt och användarvänligt CMS som bygger på open source-ramverk och verktyg. Det inkluderar Craft Cloud, en intern skalbar hostingplattform.

Det har massor av unika funktioner, som Matrix in Matrix och Field Instances. Den förstnämnda gör det möjligt för användare att hantera kapslade poster istället för block tillsammans med kort, postlistor och mer. Det stöder också återanvändning av anpassade fält i samma fältlayout – var och en med sitt eget handtag, instruktioner och villkor.

Craft CMS bästa funktioner

Definiera ditt innehåll med anpassade fält som hanteras centralt i Craft.

Utöka Craft-programmets användbarhet med en rad plugins som Google Cloud, PayPal, Azure och många fler.

Se hur ditt innehåll kommer att se ut och fungera redan under redigeringen med en delbar liveförhandsvisning.

Begränsningar för Craft CMS

CraftCMS har ett betydligt mindre utbud av plugins jämfört med WordPress, vilket kan begränsa funktionaliteten för större eller mer komplexa webbplatser.

Crafts generering av webbplatskarta vid sidladdning kan påverka prestandan negativt, särskilt för webbplatser med många sidor.

Priser för Craft CMS

Solo: Gratis

Team: 279 $/projekt

Pro: 399 $/projekt

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Craft CMS

G2: 4,2/5 (45+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

15. Concrete5 (Bäst för redigering av innehåll för icke-tekniska användare)

Concrete5 är ett CMS för designers och utvecklare. Det har en kraftfull och intuitiv redigeringssvit med stöd för WYSIWYG-redigering.

Plattformen hävdar att dess omfattande funktionsuppsättning eliminerar behovet av tillägg. Eftersom Concrete5 tilldelar roller och grupper för kontrollerad åtkomst ner till enskilda textblock är samarbetet superenkelt.

Concrete5:s bästa funktioner

Spåra ändringar med omfattande ändringsloggar och granska och återställ ändringar med enkel versionskontroll.

Finjustera avancerade behörigheter för säkerhet och åtkomst till alla funktioner.

Skapa dynamiska formulär för inmatat innehåll med automatisk sparning och utkast.

Begränsningar för Concrete5

De begränsade handledningarna och communityresurserna kan utgöra ett betydande hinder för nya användare.

Användare som överväger att byta från WordPress till Concrete CMS uttrycker oro över migreringsprocessen och om de skulle förlora funktionalitet.

Priser för Concrete5

Startpaket: 4,99 $/månad

Affärsplan: 19 $/månad

Betyg och recensioner för Concrete5

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

16. Silverstripe (bäst för att skapa skalbara webbplatser med hög säkerhet)

Silverstripe är ett öppet källkodsbaserat innehållshanteringssystem (CMS) som är populärt bland utvecklare för sin flexibilitet och anpassningsbarhet.

Det är byggt på PHP och möjliggör omfattande modifieringar för att passa olika affärsbehov. Det användarvänliga gränssnittet och de starka säkerhetsfunktionerna gör det tillgängligt för både utvecklare och innehållsskapare.

Silverstripes bästa funktioner

Lägg till extra funktioner som att skapa ett arbetsflöde för godkännande av innehåll med plugins.

Konfigurera olika åtkomstnivåer för redigering av olika delar av din webbplats.

Visa sidhierarkins struktur, flytta sidor och ladda upp filer med dra-och-släpp-funktionen.

Silverstripes begränsningar

Det erbjuder inte många alternativ för fördesignade mallar eller ytterligare funktioner utan omfattande anpassningsinsatser.

Bristen på stöd från gemenskapen kan påverka tillgången på resurser.

Priser för Silverstripe

Anpassad prissättning

Silverstripe-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

17. DotNetNuke (bäst för att bygga applikationer på företagsnivå på .NET-ramverket)

DotNetNuke, allmänt känt som DNN, är ett kraftfullt CMS byggt på Microsoft ASP. NET-ramverket. Det är utformat för att tillhandahålla en säker och flexibel plattform för att bygga och hantera dynamiska webbplatser.

DNN passar bra för företag som behöver en robust säkerhetsinfrastruktur och integration med andra Microsoft-tekniker.

DotNetNukes bästa funktioner

Tilldela behörigheter ned till en specifik modul på en specifik sida

Hantera hundratals eller tusentals webbplatser från en enda instans av DNN med hantering av flera webbplatser.

Få tillgång till hundratals gratis och kommersiella tillägg från tredje part för extra funktionalitet.

Begränsningar för DotNetNuke

Plattformen kan vara skrämmande för nya användare som inte är bekanta med ASP. NET-ramverket.

Det tillåter inte hantering av anpassade innehållstyper.

Priser för DotNetNuke

Anpassad prissättning

DotNetNuke-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (25+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

18. Sitecore (bäst för personaliserade kundupplevelser med digitala marknadsföringsfunktioner)

Sitecore är ett CMS på företagsnivå som levererar personaliserade digitala upplevelser över flera kanaler.

Det kombinerar innehållshantering med avancerade marknadsföringsverktyg, vilket gör det idealiskt för stora organisationer som vill förbättra kundengagemanget. Sitecores skalbarhet och integrationsmöjligheter gör det möjligt för företag att skapa omfattande digitala ekosystem.

Sitecores bästa funktioner

Skapa och lansera personliga upplevelser som är inriktade på att öka engagemanget.

Arbeta med de senaste frontend-ramverken och integrerad DevOps för snabbare utveckling.

Få tillgång till robusta anpassningsalternativ som enkelt integreras med andra system på företagsnivå.

Sitecores begränsningar

Plattformen kräver specialiserade kunskaper för att kunna hanteras effektivt.

Sitecore-priser

Anpassad prissättning

Sitecore-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (380+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

19. Kentico (Bäst för hantering av både innehåll och digital marknadsföring på en enda plattform)

Kentico är ett allt-i-ett-CMS som erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att skapa engagerande digitala upplevelser. Kentico är känt för sin användarvänlighet och funktionalitet och stöder e-handel, onlinemarknadsföring och flerspråkig innehållshantering.

Detta gör det till ett attraktivt alternativ för företag som vill implementera robusta digitala lösningar snabbt utan att kompromissa med kvalitet eller prestanda.

Kenticos bästa funktioner

Hantera innehållshantering i flera kanaler på flera webbplatser, mikrosajter, appar, e-postmeddelanden och sociala nätverk.

Skapa webbsidor i ett visuellt sidbyggnadsverktyg och lagra ditt innehåll i ett centraliserat innehållshub.

Skapa innehåll för alla dina webbplatser med hjälp av inbyggd AI och leverera det via flera kanaler.

Kenticos begränsningar

Användare har noterat att de analyser som erbjuds är grundläggande och inte ger djupgående insikter.

Kentico-priser

SaaS

Standardnivå: 2 050 USD/månad

Avancerad nivå: 2 610 USD/månad

Självhanterade

Standardnivå: 1 050 USD/månad

Avancerad nivå: 2 110 USD/månad

Kentico-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (310+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (45+ recensioner)

20. Strapi (bäst för att snabbt skapa headless API:er)

Strapi är ett öppen källkodsbaserat headless CMS som gör det enkelt för utvecklare att skapa API:er. Strapi är byggt med JavaScript och kan anpassas helt med hjälp av plugins, vilket ger utvecklare flexibilitet att bygga skalbara applikationer för specifika affärsbehov.

Dess headless-arkitektur möjliggör sömlös integration med olika frontend-tekniker, vilket gör det till ett populärt val bland utvecklare som prioriterar hastighet och flexibilitet i sina projekt.

Strapis bästa funktioner

Anpassa adminpanelen och API:et och utöka din innehållshantering med anpassade plugins.

Använd API:et från valfri klient (React, Vue, Angular), mobilappar eller till och med IoT-enheter med REST eller GraphQL.

Anslut databaser, frontend-ramverk eller statiska webbplatsgeneratorer efter eget val utan att vara bunden till en viss leverantör.

Strapi-begränsningar

Utvecklingskompetens krävs för installation och konfiguration

Begränsade inbyggda e-handelsfunktioner, vilket kräver att användarna förlitar sig på plugins från tredje part eller anpassad utveckling för att lägga till sådana funktioner.

Strapi-priser

Utvecklingsplan: 29 $/månad per projekt

Pro-plan: 99 $/månad per projekt

Teamplan: 499 $/månad per projekt

Strapi-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Bästa praxis för implementering av ett CMS

Implementering av CMS har rykte om sig att vara besvärligt, särskilt för innehållsmarknadsförare. Men så behöver det inte vara. Med dessa bästa praxis kan du säkerställa smidig integration och maximera potentialen hos alla CMS:

Definiera tydliga mål: Innan implementeringsfasen ens börjar bör du skissa upp din övergripande innehållsstrategi. Ange mätbara mål, till exempel en milstolpe för antalet visningar eller närvaro på plattformen. Detta hjälper dig att välja och anpassa ett CMS som stöder dina övergripande mål.

Organisera innehållsroller: Definiera tydligt dina interna roller, såsom innehållsskapare, redaktörer och publicister. Planera i förväg ett Definiera tydligt dina interna roller, såsom innehållsskapare, redaktörer och publicister. Planera i förväg ett arbetsflöde för innehållsskapande som passar din teams struktur och implementera det genom CMS.

Erbjud utbildning: Vissa CMS-plattformar har en brant inlärningskurva. Se till att ditt team vet exakt hur de ska användas för att få ut mesta möjliga av din investering.

Gör en behovsanalys: Utvärdera dina nuvarande och framtida behov, till exempel skalbarhet och integration med andra system. Detta förhindrar att du komplicerar saker i onödan och hjälper dig att hålla fötterna på jorden.

Ta din innehållshantering till nästa nivå med ClickUp

Ett CMS är inte längre ett alternativ för att leverera ditt innehåll till dina målgrupper på bästa möjliga sätt. Att implementera ett CMS effektiviserar din innehållsstrategi, men bara om du väljer rätt.

Det är där ClickUp kommer in i bilden.

Med sin intuitiva uppgiftshantering, automatisering och smidiga integrationer är det byggt för att enkelt hantera dina innehållsbehov. Använd ClickUp Docs, Tasks, Calendar View och Templates och ta din innehållsgenerering till nästa nivå. Så vad väntar du på?

Registrera dig på ClickUp idag för att förenkla ditt innehållsflöde!