Hur man automatiserar kreativa briefs med ChatGPT för marknadsföringsteam

Hur många gånger har du satt dig ner för att starta ett projekt och tänkt: ”Vänta... var är briefen?” Eller ännu värre – letat igenom e-postmeddelanden, chattråd och spridda anteckningar för att pussla ihop en?

Det är frustrerande, saktar ner alla och dödar momentum. Och det är där automatiseringar kommer in!

I den här guiden visar vi dig hur du automatiserar kreativa briefs med ChatGPT. Som en bonus utforskar vi också automatisering med ClickUp, appen som klarar allt för arbetet. 🔁

Låt oss sätta igång!

Hur man använder ChatGPT för att automatisera kreativa briefs

En kreativ brief är ett kort dokument som anger riktningen för ett marknadsförings- eller kreativt projekt.

Traditionellt skapar sälj- och marknadsföringsteam dessa briefs manuellt, fyller i formulär, skickar e-post fram och tillbaka och formaterar allt i ett dokument. Det är tidskrävande och benäget för inkonsekvens.

Automatisering förändrar detta. Istället för att skriva varje brief från grunden kan du använda ChatGPT för marknadsföring för att:

Samla in kampanjinformation via ett formulär

Skicka automatiskt den informationen till ChatGPT via en automatiseringsplattform (som Make, Zapier eller Power Automate).

Låt ChatGPT omvandla rådata till en polerad kreativ brief.

Leverera briefen direkt till din arbetsyta – till exempel ClickUp, Google Docs, e-post eller annan kreativ projektledningsprogramvara

När du har konfigurerat det genereras automatiskt en färdig kreativ brief för varje ny kampanjförfrågan utan någon extra ansträngning.

Låt oss nu gå igenom hur man använder AI för marknadsföringsautomatisering.

Steg 1: Identifiera utlösande händelser

Bestäm först när en kreativ brief ska genereras. Vanliga utlösare är:

Ett nytt kampanjformulär har skickats in (Google Forms, Typeform, Airtable)

Ett nytt projekt som skapats eller uppdaterats i AI-marknadsföringsverktyg som ClickUp

Ett kundregistreringsformulär som skickats in i ditt CRM-system

En schemalagd trigger (t.ex. generera briefs för återkommande månatliga kampanjer)

🧠 Kul fakta: Ordet ”robot” kommer från det tjeckiska ordet robota, som betyder tvångsarbete eller slitgöra. Det introducerades i en pjäs från 1921 med titeln R. U. R. ( Rossum’s Universal Robots ), som föreställde sig maskiner som ersatte mänskliga arbetare.

Steg 2: Strukturera din datainsamling

Innan ChatGPT kan skapa en brief behöver du ett strukturerat sätt att samla in kampanjinformation. Börja med att ersätta manuella intagsformulär med ClickUp Forms.

Du kan till och med använda AI för marknadsundersökningar och skapa ett särskilt formulär för varje kampanj eller kund, där du anger projektnamn, mål, målgrupp, leveranser, budgetar, tidsplaner och ton.

Gå till din ClickUp-lista (t.ex. ”Kreativ kampanj”). Klicka på + Visa → Formulär Skapa fält för all nödvändig information: Projekt-/kampanjnamn Mål och syften Målgrupp Viktiga leveranser Budget och tidsplan Varumärkesriktlinjer eller tonfall Projekt-/kampanjnamn Mål och målsättningar Målgrupp Viktiga resultat Budget och tidsplan Varumärkesriktlinjer eller tonfall Publicera formuläret och kopiera den delbara länken

Projekt-/kampanjnamn

Mål och målsättningar

Målgrupp

Viktiga resultat

Budget och tidsplan

Varumärkesriktlinjer eller tonfall

Skapa anpassade formulär i ClickUp Anpassa ditt ClickUp-formulär efter marknadsföringsarbetsflödets karaktär.

Detta säkerställer att alla inlämningar är standardiserade, vilket ger ChatGPT konsekvent input.

🔍 Visste du att? I stora byråer är det inte alltid kreativa som skriver briefen. Den kommer ofta från account planners, vars jobb är att förstå både varumärket och målgruppen på djupet innan teamet ens börjar idéutveckla.

Steg 3: Anslut till en automatiseringsplattform

Välj sedan ett verktyg för automatisering av arbetsflöden, till exempel Make (Integromat), Zapier eller Microsoft Power Automate. Med dessa verktyg kan du koppla dina formulärsvar till ChatGPT.

Till exempel: Trigger: ”Ny uppgift i ClickUp xyz-mappen” (ett formulärinlämnande)

Åtgärd: ”Skicka dessa data till ChatGPT via API”

Automatiseringsplattformar gör det enkelt att mappa formulärsvar till den prompt som ChatGPT kommer att få. I den här guiden använder vi Make.

Först måste du ansluta ClickUp till Make så att data automatiskt kan flöda in i arbetsflödet. Så här gör du:

1. Registrera dig eller logga in på Make.com

2. Skapa ett nytt scenario (automatiserat arbetsflöde)

Välj ClickUp från applistan för att börja bygga ett nytt scenario

3. Lägg till ClickUp som en utlösare

Välj Bevaka uppgift eller Bevaka formulärinlämning

Anslut ditt ClickUp-konto genom att skapa en webhook och följa anvisningarna på skärmen.

Välj listan där dina formulärinlämningar skapar uppgifter

Ställ in triggern så att den aktiveras varje gång en ny uppgift (formulärsvar) skapas.

Godkänn anslutningen för att låta Make komma åt och använda dina ClickUp-data

🧠 Kul fakta: Automatisering har funnits inom musiken i århundraden. Pianola, som uppfanns i slutet av 1800-talet, kunde spela hela låtar med hjälp av perforerade pappersrullar, vilket automatiserade underhållningen långt före den digitala tekniken.

Steg 4: Skicka data till ChatGPT via Make

Nu är det dags att använda ChatGPT för att skapa innehåll.

Innan du ansluter behöver du din OpenAI API-nyckel (det är den som gör att Make.com kan kommunicera med ChatGPT).

Så här får du din OpenAI API-nyckel

1. Gå till OpenAI:s webbplats 2. Logga in på ditt konto 3. Leta efter API-nycklar i dina kontoinställningar 4. Klicka på Skapa ny hemlig nyckel

Hämta din OpenAI API-nyckel från webbplatsen

💡 Proffstips: Kopiera och klistra in API-nyckeln på en säker plats. Detta är en engångsvisning, så när du stänger fönstret kommer du inte att se nyckeln igen.

Gå tillbaka till Make.com och gör detta.

1. Lägg till en HTTP- eller OpenAI-modul i ditt scenario

Använd HTTP → Skapa en begäran om du vill ansluta direkt till API:et.

Eller välj den förkonfigurerade OpenAI-modulen (om tillgänglig).

2. När du blir ombedd, klistra in API-nyckeln för att ansluta ditt OpenAI-konto. Nu är du ansluten!

Anslut Make till ChatGPT med API-nyckeln

Det är här automatiseringen blir ”smart”. Istället för att skriva en ny prompt varje gång skapar du en tydlig promptmall med platshållare som hämtar information från ditt formulär (t.ex. ett ClickUp-formulär, Typeform eller Google Form).

📌 Exempel på prompt: Skapa en kreativ brief baserad på följande detaljer: Projektnamn: {{Projektnamn}} Projektmål: {{Mål}} Målgrupp: {{Målgrupp}} Leveranser: {{Leveranser}} Tidslinje: {{Timeline}} Budget: {{Budget}} Ton/riktlinjer/stilpreferenser: {{Riktlinjer}}

Här kommer platshållarna {{Projektnamn}}, {{Mål}} osv. automatiskt att fyllas i med de faktiska värden som ditt team eller din kund anger i formuläret.

Varje gång ett nytt formulär skickas in i ClickUp (eller vilket verktyg du än har anslutit) fångar Make upp formulärsvaren, formaterar data i promptmallen och skickar den till ChatGPT via din API-anslutning.

Efter triggern bearbetar ChatGPT omedelbart informationen och returnerar en väl sammanställd kreativ brief som är skräddarsydd efter projektets detaljer.

💡Proffstips: När du konfigurerar modulen väljer du en ChatGPT-modell (t.ex. GPT-5) och justerar parametrarna: Temperatur: Justera kreativiteten (lägre = precis, högre = mer fantasifull)

Max Tokens: Kontrollera längden på briefen

Steg 5: Skapa ett ClickUp-dokument med briefen

När ChatGPT har skapat den kreativa briefen kanske du undrar vad du ska göra med den. Att kopiera och klistra in manuellt motverkar syftet med automatiseringen.

Låt oss automatisera det sista steget för att leverera briefen direkt till där ditt team behöver den.

Lägg till ClickUp-modulen "Skapa dokument" i Make, precis som du gjorde i steg 3. Välj överordnad plats (samma lista eller en dedikerad Docs-mapp) Använd ChatGPT-utdata som innehåll i dokumentet. Ställ in titeln dynamiskt (t.ex. Kreativ brief – {{Projektnamn}})

På så sätt får varje kampanj automatiskt sin egen lagrade, delbara kreativa brief i ClickUp Docs.

🔍 Visste du att? På 1980-talet började fabriker använda programmerbara logiska styrenheter (PLC), vilket gjorde det möjligt att omprogrammera maskiner för olika uppgifter istället för att vara bundna till en enda process.

Exempel på ChatGPT-prompter för automatisering av kreativa briefs

Nu när du har sett hur ChatGPT fungerar vill du också ha uppmaningar som guidar det till att generera strukturerade, användbara briefs. Här är några exempel som du kan anpassa till din kreativa process:

1. Kampanjintag → Fullständig brief

Skapa en kreativ brief för en marknadsföringskampanj med hjälp av följande detaljer: Projekt: {{campaign_name}}, Mål: {{objectives}}, Målgrupp: {{audience}}, Leveranser: {{deliverables}}, Tidsplan: {{timeline}}, Budget: {{budget}}, Riktlinjer: {{guidelines}}. Formatera i sektioner: Översikt, Mål, Målgrupp, Leveranser, Tidsplan, Budget.

2. Tonanpassad brief

Du är varumärkesstrateg. Skapa en kreativ brief baserad på dessa detaljer: {{form_data}}. Briefingen ska ha en professionell men vänlig ton som överensstämmer med {{brand_guidelines}}. Inkludera ett förslag på slogan och tre idéer till kampanjtema.

3. Brief för multikanalkampanj

Från denna inmatning {{form_data}} genererar du en kreativ brief som innehåller leveranser anpassade för flera kanaler (sociala medier, e-post, blogg, betalda annonser). Markera kanalspecifika mål, insikter om målgruppen och rekommenderade budskap som är skräddarsydda för varje kanal.

📖 Läs också: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier

Begränsningar vid användning av ChatGPT för kreativa briefs

När du använder ChatGPT för att generera kreativa briefs är det viktigt att vara medveten om dess begränsningar. Här är fem viktiga begränsningar att tänka på:

Inkonsekvent varumärkesröst: ChatGPT:s resultat kan variera avsevärt beroende på formuleringar eller promptstruktur, vilket gör det svårt att upprätthålla en konsekvent ton i kampanjerna.

Begränsad strategisk insikt: ChatGPT är bra på formatering och språk, men saknar verklig marknadsinsikt. Det kan inte tolka trender eller föreslå en genomförbar strategi som en mänsklig marknadsförare kan.

Kreativitet och originalitet: AI-genererade idéer tenderar ofta att konvergera mot det bekanta snarare än det verkligt nya; mänsklig expertis skärper fortfarande nyanserna och originaliteten.

Hallucinationer och felaktig information: Ibland kan ChatGPT med säkerhet generera felaktig eller påhittad information, vilket kräver noggrann faktagranskning.

Risk för kognitiv överberoende: Överanvändning av Överanvändning av AI i reklam och kreativa uppgifter kan dämpa mänskligt tänkande och undergräva djup äganderätt, kritiskt tänkande och autentisk insikt i marknadsföringsarbete.

🔍 Visste du att? Vissa briefs innehåller moodboards, färgpaletter och till och med spellistor. Byråer tror att det går snabbare att samordna det kreativa teamet genom att dela en känsla visuellt eller musikaliskt än genom ord.

🎥 I den här videon får du se hur du kan använda AI för marknadsföring – från praktiska verktyg till genomförbara strategier i realtid.

Organisera dina kreativa briefs enkelt med ClickUp

ClickUp för marknadsföringsteam är den kompletta appen för arbete, som kombinerar uppgifter, dokument, chatt, instrumentpaneler och AI i ett enda enhetligt arbetsutrymme.

Hör vad Chelsea Bennett, en nuvarande användare från Lulu Press, har att säga:

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

ChatGPT kan på egen hand skapa briefs som saknar sammanhang eller varumärkespositionering. Med ClickUp får du strukturerade, delbara briefs kopplade till dina projekt.

Låt oss se hur det gör briefskapandet smartare och mer samarbetsinriktat. 👀

Effektivisera kreativa briefs

ChatGPT erbjuder visserligen AI-genererat innehåll, men det integreras inte automatiskt i dina projektarbetsflöden. Team måste ofta fortfarande distribuera briefs manuellt, tilldela granskare eller uppdatera projektföljare.

ClickUp Automations eliminerar denna flaskhals.

Konfigurera ClickUp Automations för att säkerställa att uppgifter och briefs tilldelas automatiskt

När en kreativ brief laddas upp till ClickUp Docs kan ClickUp Automations till exempel trigga ett arbetsflöde som automatiskt skapar designuppgiften, tilldelar art directorn som granskare och uppdaterar uppgiftsstatusen till ”Pågår”. Marknadschefen får sedan en påminnelse om förfallodatum, vilket håller hela briefcykeln igång.

Med ClickUp Integrations kan briefen sedan omedelbart lagras i Google Drive, länkas till en HubSpot-kampanj eller överföras till ett visuellt designverktyg som Figma.

Andra exempel på automatiseringar är:

Meddela intressenter: Meddela marknadschefen när en brief är färdig så att de kan anpassa kampanjens tidsplan.

Skapa deluppgifter: Dela upp briefen i deluppgifter för designkoncept, utkast till texter och godkännande av tillgångar automatiskt.

Spåra framsteg: Flytta briefen till "Redo för lansering" när alla länkade uppgifter är slutförda.

Samla in feedback: Skicka en påminnelse till granskare om feedback inte har lagts till inom två dagar efter tilldelningen.

Arkivera briefs: Spara färdiga briefs i en särskild mapp när kampanjerna har startat, så att du kan använda dem som referens i framtiden.

🚀 ClickUp-fördel: Med ClickUp Brain och Autopilot Agents automatiserar du inte bara steg – du koordinerar hela arbetsflöden. Beskriv vad du behöver på vanlig engelska – till exempel ”Skapa en bloggbrief för ’Hur man marknadsför på Reddit’ och tilldela den till marknadsföringschefen. ” ClickUp Brain genererar omedelbart briefen, medan din Autopilot Agent tilldelar uppgiften, anger förfallodatum och föreslår nästa åtgärder – allt automatiskt, allt i ett arbetsutrymme. Låt ClickUp Brain hantera dina kreativa briefs – generera, organisera och optimera varje marknadsföringsförfrågan med AI-driven precision.

Centralisera och samarbeta

ClickUp Docs samlar alla kreativa briefs på ett ställe, vilket gör dem lätta att komma åt, organisera och koppla direkt till kampanjarbetet.

När till exempel en kreativ brief för en ny videoannons utarbetas i ClickUp Docs kan projektledaren tagga redaktören i dokumentet för att bekräfta tidsplaner. Samtidigt lägger copywritern till manusutkastet i ett separat avsnitt. Eftersom det är samma levande dokument förblir uppdateringarna synliga för alla utan versionskaos.

Visa och länka kreativa briefs direkt i ClickUp Docs för enkel åtkomst och kampanjkoordinering

Teammedlemmar kan kommentera, föreslå ändringar och spåra versionshistoriken. Du kan också organisera briefs, tillgångar och anteckningar med mappar, anpassade fält och växlar, vilket skapar strukturerade, lättnavigerade dokument som finns i ett enhetligt arbetsutrymme.

🤩 Bonus: Med ClickUp Brain går det ännu snabbare att utarbeta och förfina briefs. Du kan be AI att skriva direkt i dokumentet för att sammanfatta kampanjens input, omformulera avsnitt, utveckla idéer eller omvandla anteckningar till genomförbara planer. Be ClickUp Brain i Docs att generera kreativa briefs ✅ Prova denna uppmaning: Skapa en kreativ brief med en detaljerad översikt för en kampanj i sociala medier som marknadsför vår nya miljövänliga vattenflaska. Inkludera kampanjens mål, målgrupp, nyckelbudskap, föreslagna kanaler, tidsplan och budgetöverväganden. Lägg till ett nytt perspektiv.

Använd AI i hela din arbetsmiljö

Även om du redan har sett en glimt av vad ClickUp Brain kan göra i Docs och Automations, är det egentligen bara en liten del av vad det kan göra.

Till skillnad från ChatGPT, som genererar innehåll isolerat, har ClickUp Brain fullständig kontext för dina projekt, uppgifter, dokument och anslutna appar, vilket gör det smartare, snabbare och det bästa alternativet till ChatGPT.

Här är några andra användningsfall för AI:

Få svar direkt: Använd din arbetsyta med AI Knowledge Manager. Ställ frågor som "Vilka var de viktigaste målen för YouTube-kampanjen?" eller "Vilka briefs hänvisar till de nya varumärkesriktlinjerna?" och få omedelbara, korrekta svar med fullständig kontext.

Begär ClickUp Brain för mötesreferat och all nödvändig information

Skapa rollspecifikt innehåll: Skriv kompletta kreativa briefs, kampanjöversikter eller kundklara förslag med AI Writer for Work i ditt varumärkes röst. Du kan också förfina budskap, utöka avsnitt eller översätta innehåll.

Skriv utkast till manus för specifika scenarier med ClickUp Brain

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp Brain MAX tar detta ett steg längre. Detta är din dedikerade AI-datorpartner som är tillgänglig var du än arbetar. Den förenar: ClickUp-data

Anslutna appar

Stora språkmodeller (ChatGPT, Claude, Gemini)

Webbsökning Brain MAX eliminerar AI-spridning genom att centralisera sammanhang, sökning, automatisering och skapande. Behöver du kontrollera kampanjens framsteg? Med ClickUp Brain MAX kan du söka efter alla relaterade uppgifter, hämta designfiler från Figma och skriva ett kortfattat sammanfattande rapport. När du är klar kan du dela rapporten direkt i ClickUp Chat, så att ditt team hålls uppdaterat utan att behöva lämna arbetsytan.

Kör kreativa briefs på autopilot

ClickUp Autopilot Agents fungerar som AI-drivna teammedlemmar och håller allt igång utan ständiga avstämningar.

Med fördefinierade autopilotagenter kan du: Veckorapport: Publicera en sammanfattning av alla aktiva briefs, inklusive deadlines, granskningsstadier och väntande godkännanden.

Daglig rapport: Dela en snabb sammanfattning av nya inlämningar, revideringar och färdiga briefs för att hålla teamet samordnat.

Team StandUp: Generera automatiskt uppdateringar om vad som har arbetats med, vilka briefs som granskas och var det finns hinder.

Auto-Answers Agent: Svara direkt på vanliga frågor som "Vilka briefs väntar på designgranskning?" genom att hämta verkliga data från din arbetsyta.

Använd ClickUp Autopilot Agents för att automatiskt tilldela, uppdatera och spåra kreativa briefs

Och du är inte begränsad till dessa. Anpassade Autopilot-agenter låter dig skräddarsy arbetsflöden ytterligare.

Du kan till exempel ställa in en agent som: Skapa uppgifter från brainstormingidéer i ClickUp Whiteboards

Uppdaterar automatiskt briefs med feedbackstatus

Markera försenade briefs för prioriterad hantering

Läs mer om automatisering av marknadsföring och kreativa processer här:

Övervaka och analysera projektstatistik

ClickUp Dashboards ger dig en realtidsvy av alla dina kreativa briefs, kampanjer och teamaktiviteter. Med Scheduled Reports kan du automatiskt skicka periodiska uppdateringar via e-post till intressenter direkt från valfri dashboardvy.

Hämta relevant data från uppgifter, dokument och kommentarer med AI-kort i ClickUp-dashboards

Dessutom tillför AI-kort intelligens till dina instrumentpaneler för att:

Sammanfatta aktiviteter: Få omedelbara uppdateringar om kampanjens framsteg, slutförda uppgifter och teamets bidrag.

Sammanfattningar: Skapa översikter på hög nivå för ledningen, inklusive milstolpar och projektstatus.

Anpassade rapporter: Ställ specifika frågor till AI, till exempel ”Vilka briefs är försenade?” eller ”Vilka är veckans hinder?”.

Snabba upp arbetet med mallar

Centralisera kreativa briefs med ClickUp

Att automatisera kreativa briefs med ChatGPT kan spara värdefull tid, men det är inte en komplett lösning: sammanhanget kan gå förlorat, uppdateringar kan spridas och manuella uppföljningar kan krävas.

ClickUp eliminerar dessa silos genom att samla dina uppgifter, dokument, instrumentpaneler och AI i ett enda arbetsutrymme. Med ClickUp Brain får du smart AI-assistans för sammanfattningar, innehåll och insikter, medan ClickUp Automations tar hand om repetitiva steg.

Så varför inte ta nästa steg och samla allt ditt kreativa arbete på ett och samma ställe? Registrera dig på ClickUp idag!