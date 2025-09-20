De 10 bästa alternativen till Speechmatics för exakt tal-till-text-omvandling 2025

Tekniken för tal-till-text har kommit långt. Det som tidigare tog timmar tar nu bara några minuter, med skarpare resultat än någonsin.

Speechmatics är ett av de ledande namnen inom området. Det är exakt, snabbt och stöder ett brett utbud av språk. Men det är inte en lösning som passar alla.

Du kanske behöver realtidstranskription, talaretiketter eller bättre integrationer som passar ditt arbetsflöde och din budget. Oavsett om du är utvecklare, poddare, journalist eller innehållsskapare finns det ett verktyg som passar just ditt användningsområde.

I den här guiden hittar du de bästa alternativen till Speechmatics. Varje konkurrent erbjuder något unikt – funktioner, priser eller prestanda. Som en bonus presenterar vi den revolutionerande funktionen Talk to Text från ClickUp, som inte bara transkriberar ditt tal – den gör jobbet åt dig!

De bästa alternativen till Speechmatics i korthet

Kolla in denna snabba sammanfattning av de bästa alternativen till Speechmatics för att förbättra ditt arbetsflöde för tal-till-text!

Vad ska du leta efter i alternativ till Speechmatics?

Vilket verktyg för tal-till-text som är rätt för dig beror på hur du arbetar, vilka funktioner du behöver och hur mycket du är villig att spendera. Här är de viktigaste sakerna att tänka på när du jämför alternativ:

Hög transkriptionsnoggrannhet : Prioritera : Prioritera transkriptionsverktyg som levererar konsekventa, tillförlitliga resultat, även med accenter, bakgrundsljud eller nischordförråd.

Realtids- och batchbearbetning : Välj ett verktyg som låter dig transkribera live-ljud eller ladda upp filer i bulk, beroende på ditt arbetsflöde.

Anpassat ordförråd : Lägg till egna termer eller branschspecifikt språk för att förbättra igenkänningen och minska behovet av manuella redigeringar.

Integrationsalternativ : Anslut verktyget till dina befintliga plattformar, såsom redigeringsprogram, : Anslut verktyget till dina befintliga plattformar, såsom redigeringsprogram, utbildningsvideoprogram , molnlagring eller CMS, för att effektivisera din process.

Skalbar prissättning : Välj ett abonnemang som passar din användning, oavsett om du transkriberar några minuter eller hanterar timmar av ljud varje vecka.

Stöd för flera språk : Se till att verktyget stöder de språk och dialekter du arbetar med, särskilt för globalt innehåll.

Talareidentifiering : Möjliggör tydlig märkning av talare för att göra transkriptioner lättare att följa och redigera.

Exportformat : Spara transkriptioner i de filtyper du behöver – oavsett om det är TXT, SRT eller JSON för efterproduktion eller utveckling.

Utvecklingsvänliga API:er: Använd robusta, väl dokumenterade API:er om du behöver bygga in transkription i dina appar eller system.

De bästa alternativen till Speechmatics

Nu när du vet vad du ska leta efter i ett alternativ till Speechmatics, låt oss gå igenom de bästa verktygen för taligenkänning som är värda att prova.

1. ClickUp (Bäst för uppgiftshantering och transkription på en och samma plattform)

Prova ClickUp Talk to Text Spela in idéer eller anteckningar när du är på språng med ClickUp Talk To Text.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta. Det innebär att den inte bara spelar in dina möten – den hjälper dig att omvandla varje konversation till handling och resultat! Det är ett attraktivt val för Speechmatics-användare, särskilt för dem som söker en röst-till-text-plattform som har fullständig kontext av ditt arbete och kan utföra uppgifter åt dig.

Med ClickUp behöver du inte hoppa mellan olika verktyg. Det kombinerar avancerade funktioner för tal-till-text med AI-driven uppgifts- och projektledning. Är du redo att säga adjö till arbetskaos?

ClickUp Talk to Text

ClickUps Talk to Text är ett kraftfullt AI-drivet dikteringsverktyg som är utformat för att effektivisera ditt arbetsflöde genom att omvandla tal till polerad, användbar text.

Omvandla dina idéer till användbar text med funktionen Talk to Text.

Här är vad det erbjuder:

AI-autoredigering: Till skillnad från vanlig taligenkänning transkriberar ClickUps Talk to Text inte bara – den redigerar ditt tal på ett intelligent sätt i realtid. Du kan välja hur mycket du vill finslipa texten, från minimala korrigeringar till professionell finjustering.

Kontextmedvetna omnämnanden och länkar: AI:n känner igen när du nämner kollegor, uppgifter eller dokument och infogar automatiskt rätt länkar eller omnämnanden, så att dina anteckningar förblir användbara och kopplade till ClickUp-ekosystemet.

Personligt ordförråd: Verktyget lär sig dina unika termer, branschjargong och smeknamn, vilket garanterar korrekta och personliga transkriptioner.

Flerspråkigt stöd: Diktatera på ditt modersmål eftersom ClickUp stöder över 50 språk för globala team.

Enhetlig sökning och integration: Diktatera var som helst i ClickUp, interagera med avancerade AI-modeller och sök i alla dina anslutna appar utan att byta verktyg.

Funktionen Talk to Text är inbyggd i ClickUp Brain MAX, ClickUps AI-kompanjon för stationära datorer. Här är en snabb introduktion till hur du använder denna AI-superapp:

ClickUp Brain

När transkriptionen är klar tar ClickUp Brain över. Det är en inbyggd AI-assistent som skannar hela konversationen, plockar ut viktiga punkter och sammanfattar vad som sagts. Sedan gör den något kraftfullt – den omvandlar dessa insikter till uppgifter – verkliga, spårbara åtgärdspunkter.

Sammanfatta dina konversationer med ClickUp Brain

Varje ClickUp-uppgift som skapas av Brain finns i din projektpanel. Du kan lägga till förfallodatum, tilldela ägare och dela upp dem i deluppgifter, så att allt hålls organiserat och sammankopplat.

ClickUp AI Notetaker

Nästa är ClickUp AI Notetaker. Du schemalägger ett samtal och det ansluter sig tyst till ditt Zoom-, Google Meet- eller Teams-möte. Du behöver inte trycka på inspelningsknappen. Det lyssnar, transkriberar och sparar konversationen i realtid, direkt i ditt arbetsutrymme.

Fånga upp exakta transkriptioner med talaretiketter, sammanfattningar, inspelningar och åtgärdspunkter som listas överskådligt i ett enda dokument med hjälp av ClickUp AI Notetaker.

Dina transkriptioner, videofiler och sammanfattningar sparas direkt i privata ClickUp Docs för säker lagring och enkel referens. Dessutom är alla dina mötesprotokoll fullt sökbara, så att användarna snabbt kan hitta vem som sa vad, även om de missade mötet eller behöver en TL;DR-sammanfattning.

ClickUp Clips

Vill du lägga till mer kontext till en uppgift? Använd ClickUp Clips. Spela in din skärm, förklara nästa steg eller guida ditt team genom ett beslut. Klippet sparas i uppgiften. Nu behöver ditt team inte fråga två gånger – de har din röst och din skärm på ett och samma ställe.

Kommunicera asynkront med ditt team med hjälp av ClickUp Clips.

Om du behöver kontextbaserade svar på något arbete, dokument eller konversation inom ClickUp, fråga bara Brain. Det hittar det du behöver på några sekunder.

Genom att automatisera sammanfattningar och kunskapsdelning kan teamen minska tiden som läggs på att söka efter information och onödiga möten och istället fokusera på högprioriterade uppgifter.

ClickUp stöder också integration med tredjepartsverktyg för möten och transkriptionstjänster. Om du till exempel använder Tactiq för transkriptioner kan du aktivera en automatisering för att skapa en motsvarande uppgift i ClickUp, så att du aldrig missar uppföljningar, oavsett plattform. Team kan också använda API:er eller integrationsplattformar för att synkronisera data mellan ClickUp och andra mötes- eller analysverktyg, vilket ytterligare effektiviserar arbetsflödena.

Med ClickUp kompletterar varje funktion den nästa. Mötet blir transkriptet. Transkriptet blir uppgiften. Uppgiften blir projektet. Och projektet blir klart – allt på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Den initiala installationen kan ta tid att anpassa till ditt arbetsflöde.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI-funktionen kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextbyten och slippa använda så många tilläggsverktyg. Nya uppgraderingar av kalendern och Gantt-diagrammet gör planeringen enklare.

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI-funktionen kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextbyten och slippa använda så många tilläggsverktyg. Nya uppgraderingar av kalendern och Gantt-diagrammet gör planeringen enklare.

2. Deepgram (Bäst för realtidsbaserad, utvecklarvänlig tal-till-text i stor skala)

via Deepgram

Deepgrams API för tal-till-text är utformat för utvecklare som behöver snabb och korrekt transkription i realtid.

Dess Nova-3-modell hanterar svår ljud – bakgrundsljud, överhörning och flera talare. Oavsett om du transkriberar samtal, intervjuer eller livestreamar levererar Deepgram rena resultat med låg latens.

Det skyddar också känslig data. Med inbyggd redigering och smart formatering kan du skapa läsbara, säkra transkriptioner utan extra efterredigering. Om du bygger in röstfunktioner i en app eller tjänst ger Deepgram dig verktygen för att göra det – snabbt och i stor skala.

Deepgrams bästa funktioner

Transkribera tydligt med Nova-3-modellen – även i bullriga miljöer eller miljöer med flera talare.

Streama ljud i realtid med ett API med låg latens som är utvecklat för liveanvändning.

Identifiera talare automatiskt för att separera röster och märka konversationer

Formatera transkriptioner direkt med inbyggd interpunktion och tydlig struktur.

Skydda känslig information med automatisk redigering av personuppgifter under transkriberingen.

Arbeta på över 30 språk med inbyggt stöd för globala team och innehåll.

Deepgrams begränsningar

Ingen inbyggd transkriptionsredigerare eller användargränssnitt – endast API

Deepgram-priser

Betala efter användning : 200 dollar i gratis kredit

Tillväxt : 4000+ dollar per år

Enterprise: 15 000 $+ per år

Deepgram-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 270 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Deepgram?

En recension på G2 lyder:

Den funktion som sticker ut för oss är Deepgrams transkriptionsfunktion med hög noggrannhet. Vi har integrerat Deepgrams API:er i vårt befintliga arbetsflöde med vår teknik för att generera transkriptioner av mötesinspelningar för vårt kvalitativa användningsfall, där det genererar tillförlitliga resultat med hög noggrannhet.

Den funktion som sticker ut för oss är Deepgrams transkriptionsfunktion med hög noggrannhet. Vi har integrerat Deepgrams API:er i vårt befintliga arbetsflöde med vår teknik för att generera transkriptioner av mötesinspelningar för vårt kvalitativa användningsfall, där det genererar tillförlitliga resultat med hög noggrannhet.

3. Google Speech-to-Text (bäst för flerspråkig transkription på företagsnivå)

Hantera globalt ljud över språk och tidszoner? Google Cloud Speech-to-Text transkriberar stora mängder innehåll i realtid.

API:et stöder över 125 språk och kan lägga till skiljetecken, filtrera bort obsceniteter och dela upp texten i tydliga, läsbara stycken.

Behöver du veta vem som sa vad? Det sköter talardiarisering och tidsstämplar på ordnivå. Du kan också finjustera resultaten med anpassade ordlistor och modellanpassning.

Om ditt användningsfall är globalt, snabbt och komplext kan Googles transkriptionsmotor hålla jämna steg.

De bästa funktionerna i Google Speech-to-Text

Transkribera på ditt sätt med strömning, batch eller asynkron läge.

Lägg till egna termer med hjälp av anpassat ordförråd för bättre noggrannhet.

Spåra ljud exakt med tidsstämplar på ordnivå för enkel granskning

Finjustera resultaten genom att anpassa modellerna efter ditt användningsfall.

Separera talare automatiskt med inbyggd diarization

Begränsningar för Google Speech-to-Text

Problem med starka accenter och dialekter

Lägre noggrannhet i bullriga miljöer

Priser för Google Speech-to-Text

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Google Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Speech-to-Text?

En recension på G2 säger:

Jag gillar noggrannheten i transkriberat innehåll jämfört med annan programvara. Med sin utmärkta AI och maskininlärning identifierar den felstavade/feluttalade ord och korrigerar dem.

Jag gillar noggrannheten i transkriberat innehåll jämfört med annan programvara. Med sin utmärkta AI och maskininlärning identifierar den felstavade/feluttalade ord och korrigerar dem.

4. Otter. ai (Bäst för automatiserade mötesanteckningar och sammanfattningar)

Om du tillbringar större delen av dina dagar i möten är Otter.ai något för dig. Det lyssnar, skriver och organiserar dina konversationer – så att du slipper göra det.

Det ansluter sig till dina Zoom-, Microsoft Teams- eller Google Meet-samtal. Medan du pratar transkriberar det i realtid. Efter mötet genererar det en AI-sammanfattning och plockar ut åtgärdspunkter.

Med Otter Chat kan du ställa frågor om dina tidigare möten och få svar direkt. Behöver du hitta något som någon sa förra veckan? Fråga bara. Om ditt team vill ha tydliga, sökbara mötesanteckningar utan att behöva lyfta ett finger är Otter.ai ett bra val.

Otter. ai bästa funktioner

Transkribera möten live med realtidsinspelning medan de pågår.

Sammanfatta automatiskt viktiga punkter efter varje samtal

Markera nästa steg med inbyggd funktion för att identifiera åtgärder

Anslut smidigt med integrationer för Zoom, Teams och Google Meet.

Sök snabbt i tidigare möten med Otter Chat som en smart assistent.

Arbeta var som helst med mobil- och datorappar för iOS, Android och webben.

Otter. ai-begränsningar

Exporterade transkriptioner kan ha formateringsproblem.

Otter. ai-priser

Basic : Gratis

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag : 30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Otter. ai betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

En recension på G2 lyder:

Otter. ai är ett fantastiskt AI-verktyg för att transkribera ljud och video. Premiumversionen är utmärkt, eftersom den låter dig ladda upp fler ljudminuter. Det bästa är tidsstämplingen och noggrannheten. Jag har använt premiumversionen länge nu och den senaste uppgraderingen, där AI hjälper dig att extrahera nödvändig information från konversationen, är extremt användbar.

Otter. ai är ett fantastiskt AI-verktyg för att transkribera ljud och video. Premiumversionen är utmärkt, eftersom den låter dig ladda upp fler ljudminuter. Det bästa är tidsstämplingen och noggrannheten. Jag har använt premiumversionen länge nu och den senaste uppgraderingen, där AI hjälper dig att extrahera nödvändig information från konversationen, är extremt användbar.

5. AssemblyAI (Bäst för utvecklare som bygger talstyrda appar i stor skala)

via AssemblyAI

AssemblyAI har ett kraftfullt API som omvandlar ljud till text – och gör mycket mer för utvecklare på köpet.

Du får transkription i realtid och asynkron transkription. Universal-modellen är mycket noggrann, även i bullriga ljudmiljöer. Den stöder också över 99 språk och kan automatiskt identifiera språket.

Vill du ha mer än bara ord? AssemblyAI lägger till smarta funktioner som sentimentanalys, ämnesdetektering och innehållsmoderering. Det tar till och med bort känslig information automatiskt.

Om du bygger in röstfunktioner i din app ger detta verktyg dig flexibiliteten att skala upp och intelligensen att växa.

AssemblyAI:s bästa funktioner

Transkribera live eller senare med realtids- och batchbearbetning

Analysera konversationer med sentiment, ämnesmärkning och innehållsmoderering

Dölj känslig information automatiskt med PII-redigering

Upptäck språk direkt med stöd för över 99 språk och dialekter

Märk talare tydligt med inbyggd diarisation för ljud med flera personer.

Begränsningar för AssemblyAI

Streamingåtkomst är endast tillgänglig i betalda abonnemang.

Endast molnbaserat, ingen lokal installation

Priser för AssemblyAI

Gratis : 50 dollar i gratis kredit

Betala efter användning : Från 0,15 dollar per timme

Anpassad: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av AssemblyAI

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

6. Rev. ai (Bäst för snabb tal-till-text med mänsklig precision)

Rev. ai är ett annat verktyg för utvecklare som behöver exakt taligenkänning. Det erbjuder både realtids- och asynkron transkription via ett enkelt API.

Plattformen stöder över 30 språk och innehåller funktioner som talardiarisering, anpassade ordlistor och sentimentanalys. Den är utformad för att hantera olika ljudinmatningar med hög noggrannhet. Rev. ai tillhandahåller även mänskliga transkriptionstjänster för situationer där högsta noggrannhet är avgörande.

Rev. ai bästa funktioner

Transkribera live- eller inspelat ljud med stöd för asynkronisering och streaming.

Träna verktyget med anpassade ordlistor för branschspecifika termer.

Få snabbt fram insikter med hjälp av sentiment- och ämnesanalys

Automatisk språkdetektering för att effektivisera flerspråkig transkription

Välj mänsklig noggrannhet med 99 % korrekta manuella transkriptioner.

Rev. ai-begränsningar

Varje streamingsession är begränsad till 3 timmar.

Det finns för närvarande inga alternativ för lokal distribution.

Priser för Rev. ai

Reverb Transcription: 0,20 $/timme

Enterprise: Anpassade priser

Rev. ai-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Whisper (Bäst för öppen källkod, flerspråkig transkription med flexibel distribution)

via OpenAI Whisper

Whisper är OpenAI:s öppen källkodsmodell för tal-till-text. Den är tränad på hundratusentals timmar av ljud i många olika språk. Det ger den en fördel när det gäller att hantera accenter, bakgrundsljud eller vardagligt tal.

Det kan transkribera över 99 språk – och även översätta dem till engelska. Du kan köra Whisper lokalt för full kontroll eller använda OpenAI:s API om du föredrar en hostad lösning.

Det är utvecklat för utvecklare som vill ha kraft, precision och flexibilitet – utan att betala licensavgifter.

Whisper bästa funktioner

Översätt tal till engelska från flera språk direkt

Anpassa och distribuera med öppen källkod

Kör det offline för fullständig kontroll och integritet på lokala enheter.

Integrera enkelt via API eller i dina egna appar.

Hantera svår ljudupptagning med en modell som är utvecklad för dialekter och bakgrundsljud.

Whisper-begränsningar

API stöder för närvarande filer på upp till 25 MB.

Kan infoga text som inte faktiskt har sagts

Whisper-priser

Betala efter användning : 0,006 dollar per minut via OpenAI API

Självhostat: Gratis (öppen källkod)

Whisper-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

8. DeepSpeech (bäst för offline-transkription i realtid på lokala enheter)

via DeepSpeech

DeepSpeech är en öppen källkodsmotor för tal-till-text som utvecklats av Mozilla. Den körs offline, vilket ger dig full kontroll över dina data.

Modellen baseras på djupinlärning och fungerar på enheter som är så små som en Raspberry Pi. Den kan användas på Windows, Mac eller Linux utan internetåtkomst.

Det levereras med förtränade engelska modeller, men du kan finjustera det för andra språk om det behövs. Mozilla underhåller det inte längre aktivt, men open source-communityn fortsätter att stödja det.

Om du behöver privat, offline-transkription i realtid är DeepSpeech en bra utgångspunkt.

DeepSpeech bästa funktioner

Transkribera offline utan internetuppkoppling

Körs var som helst på Windows, Mac, Linux eller Raspberry Pi.

Kom igång snabbt med förtränade engelska modeller som är redo att användas.

Bearbeta ljud live med transkribering i realtid

Bygg din egen lösning med Python, C++, JavaScript eller . NET-stöd.

DeepSpeech-begränsningar

Begränsat till engelska om inte specialtränat

Noggrannheten kan minska vid accenter eller störande ljud.

Priser för DeepSpeech

Gratis och öppen källkod under Mozilla Public License.

DeepSpeech-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

9. Gladia (Bäst för flerspråkig transkription i realtid med ljudintelligens)

via Gladia

Gladia omvandlar tal till text – men det är inte allt. Den förstår känslor, identifierar talare och sammanfattar vad som sagts, allt i ett enda API-anrop.

Det fungerar på över 100 språk och hanterar kodväxling mitt i en mening. Det betyder att det inte blir förvirrat när talare växlar mellan engelska, franska eller spanska i samma konversation.

Om du utvecklar röstfunktioner för en global publik och behöver mer än bara råtext, ger Gladia din transkription avancerad intelligens.

Gladia bästa funktioner

Separera talare tydligt med automatisk diarization

Lägg snabbt till sammanhang med hjälp av ljudintelligens, till exempel sammanfattningar och sentiment.

Träna verktyget med anpassade ordlistor för branschspecifika termer.

Spåra varje ord med detaljerade tidsstämplar på ordnivå

Transkribera blandade språk med stöd för kodväxling för accenter och dialekter.

Gladia-begränsningar

Kräver integration i befintliga applikationer

Det finns för närvarande inga alternativ för lokal distribution.

Gladia-priser

Gratis : 0 $/månad (10 timmar/månad ingår)

Pro och Enterprise: Anpassade priser

Gladia-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Braina (Bäst för offline-diktering med AI-assistentfunktioner)

via Braina

Braina är ett tal-till-text-verktyg som också fungerar som en personlig assistent. Det låter dig diktera i valfri app – Word, Gmail eller en webbläsare – och stöder över 100 språk.

Det fungerar offline, kräver ingen röstträning och hanterar tekniska termer som medicinsk eller juridisk jargong. Du kan också lära det anpassade ord och fraser. Utöver diktering kan Braina öppna filer, spela musik, söka på webben och till och med automatisera uppgifter – allt med rösten.

Brainas bästa funktioner

Diktera var som helst med rösten – i Word, webbläsare eller valfri app

Lägg till dina termer med anpassat ordförråd för namn eller nischtermer.

Arbeta offline utan att behöva en internetanslutning

Styr din dator handsfree med röstkommandon

Använd din telefon som en trådlös mikrofon med mobil integration

Brainas begränsningar

Ej tillgängligt för macOS eller Linux

Det kan kännas föråldrat jämfört med moderna appar.

Braina-priser

Braina Lite : Gratis

Braina Pro : 99 $/år

Braina Pro Plus : 199 $ för 2 år

Braina Pro Ultra: 299 $ för 3 år

Braina-betyg och recensioner

G2 : Inga recensioner tillgängliga

Capterra: 3,8/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Braina?

En recension på Capterra lyder:

Det var svårt för mig att lära mig, och även om Braina hade alla funktioner jag behövde och alla fungerade ganska bra, var det för dyrt för mig. Totalt sett får det dock betyget A+ av mig.

Det var svårt för mig att lära mig, och även om Braina hade alla funktioner jag behövde och alla fungerade ganska bra, var det för dyrt för mig. Totalt sett får det dock betyget A+ av mig.

