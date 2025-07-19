15+ Best GPTs for Sales Teams to Help Close More Deals

Försäljning handlar inte bara om att övertyga. Det handlar om att känna till dina konkurrenter, förstå marknaden och leverera värde innan din potentiella kund frågar efter det. Det är där AI-drivna försäljningsverktyg kommer in. De är inte bara till hjälp – utan dem skulle du vara i underläge.

Rätt GPT kan förfina säljargument, anpassa kontakter och förutsäga kundernas behov innan de trycker på "svara".

Men vilka är egentligen värda din tid? Låt oss gå igenom de bästa GPT:erna för försäljning och ta reda på det.

Vad är GPT:er?

Generative Pre-trained Transformers (GPT) är stora språkmodeller (LLM) som använder djupinlärning för att förstå och generera människoliknande text.

Dessa mångsidiga modeller, såsom GPT-3 och GPT-4, har en bred förståelse för språk och världen. Deras kapacitet spänner över ett brett spektrum av uppgifter inom naturlig språkbehandling.

Tänk dig att ha en erfaren säljcoach, en dataanalytiker och en copywriting-expert i ett – tillgänglig dygnet runt, redo att finjustera dina säljargument, skriva övertygande e-postmeddelanden och analysera kundernas åsikter.

Det är vad GPT kan göra för säljteam.

GPT:er är tränade på hundratals miljarder ord och de senaste datamängderna. De är otroligt skickliga på att svara på frågor, sammanfatta information och förutsäga nästa bästa drag i en försäljningskonversation.

Vad ska du leta efter i GPT:er för försäljning?

För att avsluta affären behöver du inte bara leverera en felfri presentation – du behöver också perfekt timing, personalisering och en förståelse för dina potentiella kunders behov. En förstklassig säljare förkroppsligar dessa egenskaper, och det bör även ditt GPT-verktyg göra.

Så, vad ska du tänka på när du väljer de bästa GPT:erna för försäljning? Det räcker inte att jämföra olika AI-försäljningsverktyg utifrån priset. Låt oss bryta ner de egenskaper som är önskvärda i AI-verktyg för att förbättra försäljningsteamets produktivitet:

Noggrannhet och sammanhang : Leta efter GPT:er som förstår din bransch. Ett verktyg som är skräddarsytt för hälso- och sjukvården kommer till exempel att skapa mer relevant och övertygande innehåll för medicinsk försäljning.

Sömlös integration : Se till att GPT fungerar smidigt med din befintliga försäljningsstack för oavbrutna arbetsflöden. Du kanske också vill överväga AI-försäljningsverktyg med CRM-integration.

Anpassningsförmåga : Välj verktyg som lär sig ditt teams ton, stil och strategi och anpassar sig efter ditt varumärkes röst över tid.

Automatisering : Prioritera GPT:er som automatiserar uppföljningar, datainmatning och andra repetitiva uppgifter så att ditt team får mer tid över för kundkontakter.

Innehållsutvärdering : När du överväger AI-drivna säljverktyg för utgående kallanrop, välj avancerade verktyg som bedömer relevans, ton och till och med sentiment för att säkerställa att budskapet går fram.

Konkurrensinsikter : Välj GPT:er med benchmarkingfunktioner för att spåra varumärkets synlighet och identifiera luckor.

Samarbetsverktyg : Välj GPT:er som förbättrar teamarbetet med realtidsvarningar, stöd för flera användare och anpassningsbara rapporter.

Användarvänlighet: Den bästa AI-programvaran för säljteam har ett intuitivt gränssnitt, vilket minimerar utbildningstiden och maximerar produktiviteten.

De 18 bästa GPT:erna för försäljning i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Prissättning Sales Guru GPT Nybörjarsäljteam som förfinar sina säljargument Rollspelsscenarier, hantering av invändningar, omedelbar feedback Gratis (begränsat); Ingår i ChatGPT Plus Sales Cold Email Coach Alla säljteam som skriver/granskar kallmail Personliga kallmail, utkastgranskningar, feedback, fokus på problemlösning Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus SalesGPT Alla säljteam som planerar AI-drivna säljstrategier Kontextmedvetna svar, försäljningsinsikter via flera kanaler (e-post, SMS, WhatsApp) Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Säljutvecklingsrepresentant SDR:er som vill förenkla kontakter och boka möten Leadgenerering, personlig marknadsföring, CRM-integration Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Pitch Perfect Alla säljare som vill perfektera sina säljargument Övertygande meddelanden, tonjustering, optimering av flera kanaler Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Meeting Summarizer Pro Alla säljteam som vill ha praktiska tips från möten AI-mötesreferat, extrahering av åtgärdspunkter, viktiga nyckeltal Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Säljförhandlingscoach Säljteam som vill bemästra förhandlingar Hantering av invändningar, insikter om affärsstrategier, scenariumbaserade rollspel Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Sales Mentor AI Personer som söker personlig försäljningscoaching Realtidscoaching, hantering av invändningar, rollspel, prestationsanalys Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Sales Content Creator Pro Alla team som skapar försäljningsinnehåll AI-försäljningstexter, dynamiska meddelanden, innehåll i flera format (e-post, annonser, presentationer) Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Revenue Catalyst Försäljningschefer och team som vill öka försäljningsintäkterna Intäktsprognoser, prioritering av leads, resultatrapporter Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus SalesResearcher Säljare som arbetar med prospektering och konkurrentanalys Insikter om potentiella kunder, konkurrentanalyser, sammanfattningar av konversationsforskning Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Omöjlig säljare Säljteam som hanterar svåra invändningar Hantering av invändningar, optimering av säljargument, kvalificering av leads, datadrivna insikter Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus E-post GPT Alla säljteam som skapar säljmejl Personliga e-postmeddelanden, tonjustering, förslag på omedelbara svar Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Rådgivare för försäljningsstrategi Säljteam som vill göra datadriven säljplanering Försäljningsprognoser, scenariosimulering, CRM-integration, anpassning av säljargument Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Sales Insights GPT Säljteam och chefer som försöker upptäcka försäljningstrender Territoriell optimering, konkurrentanalys, vägledning i försäljningsmetodik Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Competitor Scout Företagsförsäljningsteam som genomför en konkurrentanalys SWOT-analys, analys av annonskampanjer, trend-/beteendeanalys Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus Försäljningschef Försäljningschefer som leder säljteam Prognoser/rapporter, kvothantering, pipeline-organisation Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus E-postguiden Alla säljteam automatiserar e-postkontakter Skapande av kallmail, personlig kontakt, analys av webbplatser/CV Gratis (begränsat); ingår i ChatGPT Plus

De bästa GPT:erna för säljteam och chefer

Här är en omfattande lista över några av de bästa GPT:erna som är idealiska för försäljning:

1. Sales Guru GPT (bäst för att förfina säljargument)

via Sales Guru GPT

Sales Guru GPT är som att ha en erfaren försäljningsmentor till hands. Det hjälper teamen att förfina sina säljargument, hantera invändningar och slutföra affärer med självförtroende.

Med det här verktyget kan du delta i realistiska rollspelscenarier för att vässa dina konversationsfärdigheter i en praktisk miljö. Om du har svårt att hantera invändningar som ”Jag ska fundera på saken” hjälper den här AI-coachen dig att hitta rätt ord.

Har du ett nybörjarteam eller ett proffsteam? Det spelar ingen roll. Detta ChatGPT-tillägg kan förbättra din försäljning.

Exempel på uppmaningar: Hjälp mig att skriva en säljargument för min ROI-kalkylator

Hur använder jag Challenger-försäljningsmetoden?

Detta är det största försäljningsargumentet jag står inför. Hur hanterar jag det på bästa sätt?

Sales Guru GPT:s bästa funktioner

Delta i rollspelscenarier för att simulera säljsamtal och förfina din strategi.

Få skräddarsydd vägledning om hur du övervinner invändningar, presenterar produkter och hanterar svåra prospekt.

Få omedelbar feedback på försäljningsstrategier för att förbättra budskap och avslutningstekniker.

Öva på dina produktdemonstrationer och säljpresentationer för att leverera dem med större genomslagskraft och självförtroende.

Begränsningar för Sales Guru GPT

Behöver manuella tonjusteringar för att säkerställa att svaren överensstämmer med varumärkets röst och kundernas förväntningar

Priser för Sales Guru GPT

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Sales Guru GPT-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

👀 Visste du att? Säljare uppger att de lägger 70 % av sin tid på icke-försäljningsrelaterade uppgifter, vilket gör det svårt att knyta kontakter med potentiella kunder.

2. Sales Cold Email Coach (bäst för att skriva och granska kallmail)

via Sales Cold Email Coach

Kalla e-postmeddelanden är irriterande för många. Men om de görs på rätt sätt kan de vara en drivkraft för din försäljningsmotor.

Från att inleda en konversation med nya potentiella kunder till uppföljning kan detta AI-tillägg finjustera dina e-postmeddelanden för att förbättra dina svarsfrekvenser.

Visa det ett kallt e-postmeddelande som du har skrivit, så kommer GPT att peka ut exakt vad som inte fungerar och hur du kan åtgärda det. Det ställer smarta frågor om vem du riktar dig till och vilka problem de har, och hjälper dig att skapa e-postmeddelanden som känns relevanta och välgrundade.

Exempel på uppmaningar: Här är ett kallt e-postmeddelande som jag har skrivit. Kan du granska det och föreslå ändringar för att göra det mer träffande?

Hjälp mig att skriva ett kallt e-postmeddelande till [jobbtitel] på [bransch] om min produkt.

Kan du hjälpa mig att komma på vad jag ska fråga i mitt e-postmeddelande för att upptäcka problemområden?

Sales Cold Email Coach – de bästa funktionerna

Skapa personliga kallmail som är koncisa, engagerande och skräddarsydda för varje potentiell kund.

Få utkastgranskningar och feedback för att förbättra tydlighet, relevans och konverteringsfrekvenser.

Fokusera på problemlösning genom att lyfta fram kundernas utmaningar istället för traditionell försäljning.

Begränsningar för Sales Cold Email Coach

Erbjuder begränsad funktionalitet genom att fokusera endast på e-postskrivande snarare än bredare försäljningsstrategier.

Kräver snabba experiment för att uppnå bästa resultat och optimera e-postens effektivitet.

Priser för Sales Cold Email Coach

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Sales Cold Email Coach – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

3. SalesGPT (Bäst för AI-drivna försäljningsstrategier)

via SalesGPT

Ett enkelt manus eller en uppföljningsmejl kräver mycket eftertanke och brainstorming. För team som inte är experter kan detta vara en tidskrävande mardröm. SalesGPT är som att ha en personlig försäljningsassistent som hjälper till här. Det förser ditt team med specifika, kraftfulla försäljningstekniker som automatiskt anpassar sig till alla kunder och försäljningssituationer.

Det skapar övertygande säljargument, övervinner invändningar och hjälper dig att avsluta affärer snabbare, vilket ökar försäljningsproduktiviteten. Detta GPT-verktyg kan också ge insikter i realtid för att öka dina konverteringar. Tänk på det som en virtuell försäljningsstrateg som hjälper dig att avsluta fler affärer, snabbare.

Exempel på uppmaningar: Analysera det bästa sättet att hantera prisinvändningar i ett säljsamtal.

Skapa ett uppföljningsmeddelande efter en produktdemo för en företagskund.

Vad är en bra upptäcktsfråga att ställa till en butikschef?

SalesGPT:s bästa funktioner

Identifiera försäljningskontexten för att generera skräddarsydda svar baserat på samtalets stadium.

Kommunicera via flera kanaler, inklusive röst, e-post, SMS och meddelandeappar som WhatsApp och Telegram.

Få unika försäljningsinsikter, nya strategier och tips.

Begränsningar för SalesGPT

Kräver teknisk expertis för att finjustera verktyget efter specifika affärsbehov.

Beroende på högkvalitativa data, eftersom dess prestanda är lika stark som de data du matar in.

Priser för SalesGPT

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

SalesGPT-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

4. Säljutvecklingsrepresentant (bäst för att förenkla säljkontakter)

via SDR

Det är svårt att nå potentiella kunder. Sales Development Representative gör det enklare. Det hjälper säljutvecklingsrepresentanter (SDR) att skapa personliga meddelanden, hantera invändningar och boka fler möten. Med AI-drivna insikter förenklar det kontakterna och förbättrar svarsfrekvensen.

Vill du använda AI för att kvalificera leads för säljteamet? Detta verktyg kan söka på webben för att skapa leadlistor, samla in företagsinformation för att kvalificera och prioritera dem, samt skapa personliga tillvägagångssätt baserade på LinkedIn-profiler.

Exempel på uppmaningar: Hitta 10 SaaS-företag i USA som har fått finansiering under de senaste 6 månaderna.

Skapa en CSV-fil med kontakter från dessa LinkedIn-profiler

Visa mig hur jag automatiserar mina uppföljningsmejl via Gmail

De bästa funktionerna för säljutvecklingsrepresentanter

Generera leads automatiskt genom att identifiera och sammanställa idealiska prospekt.

Öka engagemanget med personliga e-postmeddelanden och meddelanden.

Eliminera manuell datainmatning och spara tid för säljarna varje vecka.

Integrera sömlöst med CRM-system för att logga och spåra interaktioner med potentiella kunder.

Begränsningar för säljutvecklingsrepresentanter

Du kan behöva ett abonnemang för att få tillgång till verktyg som LinkedIn Sales Navigator, Apollo.io och andra för att utföra uppgifter som leadgenerering och försäljningsautomatisering.

Kräver en inlärningskurva eftersom de bästa funktionerna behöver konfigureras och anpassas.

Priser för säljutvecklingsrepresentanter

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Betyg och recensioner av säljutvecklingsrepresentanter

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. Pitch Perfect (Bäst för att perfektera säljargument)

via Pitch Perfect

En bra presentation kan avgöra om en affär blir av eller inte. Här är det vettigt att använda Pitch Perfect GPT. Det kan hjälpa dina säljare att förfina sitt budskap, utforma övertygande presentationer och leverera med självförtroende.

Det stöder hela försäljningscykeln genom att skapa branschspecifika, målgruppsanpassade presentationer som ger resultat.

Genom att använda CRM-insikter – såsom lead-stadium, kända invändningar eller köparens smärtpunkter – kan Pitch Perfect leverera kontextspecifika meddelanden och personliga uppföljningar. Det anpassar tonen och formatet i meddelandena så att de matchar organisationens röst.

Exempel på uppmaningar: Skriv ett LinkedIn-meddelande till en CFO på ett växande startup-företag. Vi erbjuder [produkttyp] för [målföretagstyp]. Håll tonen informell men trovärdig.

Ge mig ett manus för ett upptäcktsamtal med ett litet fastighetsförvaltningsföretag. Vi erbjuder [typ av programvara]. Målet är att upptäcka problemområden.

Skapa ett övertygande säljargument för ett virtuellt möte med [ICP]. Vi säljer [produkttyp] som hjälper [produktfördelar].

Pitch Perfects bästa funktioner

Kommunicera på ett övertygande sätt med hjälp av beprövade försäljningsstrategier som brådska, utmanande försäljning och storytelling.

Anpassa ton och stil efter målgruppen, från formella till informella presentationer.

Optimera för flera kanaler, inklusive e-post, LinkedIn, kallanrop och personliga möten.

Pitch Perfect-begränsningar

Saknar mänskliga känslor, kräver manuell anpassning

Ingen live-coaching, eftersom det inte ersätter mentorskap i realtid.

Pitch Perfect-prissättning

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Pitch Perfect-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

6. Meeting Summarizer Pro (bäst för att sammanfatta säljmöten)

via Meeting Summarizer Pro

Möten är viktiga men ofta tidskrävande. Och långa möten är ingens favorit. Det är ännu värre för dem som inte deltog i livesessionen. De måste sitta igenom inspelningen eller läsa hela transkriptet. Det är tråkigt!

Meeting Summarizer Pro hjälper dig att aldrig missa viktiga punkter. Det lyssnar, transkriberar och sammanfattar diskussioner i koncisa anteckningar. Du behöver inte längre söka igenom långa inspelningar – du får bara användbara insikter på några sekunder.

Exempel på uppmaningar: Sammanfatta detta transkript från vår kundfeedbacksession med tydliga slutsatser.

Sammanfatta denna kvartalsvisa affärsöversikt med alla finansiella uppgifter, mål och prestationsmått tydligt markerade.

Sammanfatta transkriptet från gårdagens Zoom-samtal om projektstarten. Inkludera åtgärdspunkter efter namn och spåra alla nämnda deadlines eller budgetar.

De bästa funktionerna i Meeting Summarizer Pro

Skapa AI-drivna sammanfattningar som på några sekunder sammanfattar långa möten till praktiska insikter.

Extrahera åtgärdspunkter automatiskt för att säkerställa att uppföljningar är tydliga och tilldelas rätt personer.

Markera data och viktiga mätvärden för enkel åtkomst till viktiga siffror, deadlines och åtaganden.

Begränsningar för Meeting Summarizer Pro

Saknar subjektivitet i prioriteringen, vilket gör det svårt att avgöra vilka ämnen som är strategiskt viktigare.

Använder en strikt sammanfattningsformatering, som kanske inte stämmer överens med teamets personliga preferenser.

Priser för Meeting Summarizer Pro

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Meeting Summarizer Pro – recensioner och betyg

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

7. Sales Negotiation Coach (Bäst för att bemästra förhandlingar)

via Sales Negotiation Coach

Förhandlingar är kärnan i försäljning. Sales Negotiation Coach hjälper dig att förfina din presentation, hantera invändningar och avsluta affärer med självförtroende. Det fungerar som en personlig mentor och erbjuder strategier i realtid baserade på beprövade förhandlingstekniker.

Detta verktyg placerar dig i realistiska rollspelscenarier där du agerar som tjänsteleverantör som försöker avsluta en affär, samtidigt som det presenterar de förväntade invändningarna och farhågorna från den potentiella kunden. Du får omedelbar feedback som talar om vad som fungerade, vad som inte fungerade och hur du kan förbättra dig.

Exempel på uppmaningar: Jag är [din roll] och pitchar för [din ICP]. Inled förhandlingen

Jag säljer [produkt eller tjänst]. Låt oss rollspela ett säljsamtal.

Jag erbjuder [produkt eller tjänst] till en skeptisk [din ICP]. Spela köparen

Sales Negotiation Coach – de bästa funktionerna

Förbättra hanteringen av invändningar med AI-drivna motargument för vanliga försäljningsinvändningar.

Få insikter om affärsstrategier som är anpassade efter förhandlingarnas komplexitet och kundernas beteende.

Utnyttja scenariobaserade rollspel för att öva på verkliga säljsamtal innan de faktiska försäljningspresentationerna.

Begränsningar för Sales Negotiation Coach

Brist på djup kontextuell medvetenhet, vilket gör det mindre effektivt i komplexa affärer med flera steg.

Det erbjuder begränsad anpassningsförmåga till branschen och fungerar bäst för allmän försäljning snarare än nischmarknader.

Priser för Sales Negotiation Coach

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Recensioner och betyg för Sales Negotiation Coach

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

8. SalesMentor AI (Bäst för personlig försäljningscoaching)

via SalesMentor AI

Bra säljare föds inte – de utbildas. SalesMentor AI fungerar som en personlig säljcoach och erbjuder feedback och vägledning i realtid för att förbättra dina säljfärdigheter.

Det hjälper användarna att förbättra sina förmågor inom prospektering, kommunikation och affärsavslut genom funktioner som anpassade försäljningsplaner, moduler för kompetensutveckling, beprövade strategier och prestationsuppföljning i realtid.

Genom att integreras med CRM-verktyg och erbjuda förhandlingstekniker effektiviserar SalesMentor AI försäljningsprocessen. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren proffs hjälper detta verktyg dig att vässa dina säljargument, hantera invändningar och avsluta affärer snabbare.

Exempel på uppmaningar: Ge mig ett manus för att hantera invändningen ”Vi arbetar redan med en annan leverantör” vid en kallkundssamtal.

Utvärdera mina försäljningsfärdigheter. Jag är bra på att ta kontakt med kunder, men har svårt att avsluta affärer med höga belopp.

Skriv ett första kallt e-postmeddelande för [din företagstyp] riktat till potentiella kunder i [bransch].

SalesMentor AI:s bästa funktioner

Förfina säljsamtal, e-postmeddelanden och presentationer med säljcoaching i realtid.

Skapa AI-drivna svar för att hantera kundernas invändningar på ett effektivt sätt.

Simulera rollspelsövningar för att hjälpa säljarna att öva på svar och öka självförtroendet.

Spåra prestationsanalyser för att mäta framsteg och föreslå genomförbara förbättringar.

Begränsningar för SalesMentor AI

Brist på branschspecifik anpassning, vilket kräver manuella justeringar för nischmarknader

Beroende på kvaliteten på indata för att leverera bättre resultat när detaljerad försäljningsinformation tillhandahålls.

Priser för SalesMentor AI

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

SalesMentor AI recensioner och betyg

GA: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. Sales Content Creator Pro (Bäst för att skapa innehåll som säljer)

via Sales Content Creator Pro

Bra försäljningsinnehåll handlar inte bara om ord. Det handlar om övertygelse, tydlighet och genomslagskraft. Sales Content Creator Pro hjälper dina säljteam att skapa e-postmeddelanden, presentationsmaterial, produktbeskrivningar, försäljningsinnehåll, inlägg på sociala medier och mycket mer med några få tangenttryckningar.

Dessutom hjälper det till att skapa försäljningsrelaterat innehåll, vilket sparar tid och säkerställer konsekvens. Genom att ta itu med vanliga invändningar, lyfta fram unika värdeerbjudanden och anpassa sig till aktuella marknadstrender säkerställer det att säljarna alltid är utrustade med övertygande budskap som är i linje med varumärket.

Exempel på uppmaningar: Skriv ett B2B-kallmail där du presenterar vår nya AI-drivna produkt för [persona] på medelstora teknikföretag.

Skapa ett 2-minuters säljargument för vår [produkt/tjänst] riktad till [målgrupp].

Lista och bemöt de fem vanligaste invändningarna som potentiella kunder kan ha mot att byta till vår produkt.

Sales Content Creator Pro – de bästa funktionerna

Skapa AI-drivna säljtexter för övertygande e-postmeddelanden, presentationer och inlägg på sociala medier.

Anpassa meddelanden dynamiskt för att anpassa dem till varumärkets röst och specifika målgrupper.

Skapa innehåll i flera format för e-post, landningssidor, annonstexter och presentationer.

Begränsningar för Sales Content Creator Pro

Kräver manuell redigering, eftersom det genererade innehållet ofta behöver anpassas och förfinas känslomässigt.

Saknar bred trovärdighet, med en liten användarbas och begränsade betyg eller recensioner.

Priser för Sales Content Creator Pro

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Sales Content Creator Pro – betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

10. Revenue Catalyst (Bäst för att öka försäljningsintäkterna)

via Revenue Catalyst

Revenue Catalyst är utformat för säljteam som vill nå sina intäktsmål snabbare. Det analyserar försäljningsdata, identifierar möjligheter och erbjuder AI-drivna insikter för att effektivt avsluta affärer.

Det förenklar också uppgifter som att skriva kallmail, skapa listor över potentiella kunder och utforma skräddarsydda säljargument med hjälp av realtidsdata och beprövade strategier.

Slösar dina säljare tid på att hantera en pipeline eller optimera prisstrategier? Detta verktyg, med sina datastödda rekommendationer, kan underlätta deras arbete (och liv). Det är som att ha en snabb, fokuserad säljassistent som aldrig slösar tid, alltid håller meddelanden koncisa och ser till att varje åtgärd är handlingsdriven.

Exempel på uppmaningar: Hitta beslutsfattare på [Företagsnamn] och sammanfatta deras roller.

Skriv ett kallt e-postmeddelande till försäljningschefen på [Företag] och erbjud [din lösning].

Sök på [konkurrentens webbplats] och lista viktiga skillnader jämfört med vår produkt.

Revenue Catalysts bästa funktioner

Förutse intäktstrender med AI-drivna prognosmodeller

Prioritera högvärdiga leads genom att automatiskt identifiera de bästa potentiella kunderna.

Skapa prestationsrapporter för att följa säljteamets framgångar och förbättringsområden.

Begränsningar för Revenue Catalyst

Problem med CRM-integration, vilket kräver manuell datainmatning när kompatibiliteten med befintliga CRM-arbetsflöden brister.

Förlorar tidiga konversationsdetaljer och behåller endast senaste interaktioner

Priser för Revenue Catalyst

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Recensioner och betyg för Revenue Catalyst

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

11. SalesResearcher (Bäst för att samla in information om potentiella kunder)

via SalesResearcher

Att hitta rätt leads är halva jobbet i försäljning. SalesResearcher GPT utmärker sig just på denna punkt. Detta verktyg hjälper säljare genom att ge dem snabba, forskningsbaserade insikter om alla företag de riktar in sig på – utan att de själva behöver gräva igenom webbplatser.

Det underlättar leadgenerering genom att samla in information om potentiella kunder, konkurrenter och branschtrender. Det bryter ner exakt vad ett företag gör, deras produkter, senaste uppdateringar som finansiering eller anställningar, vilka deras kunder är och till och med vilka deras konkurrenter är.

Detta GPT-tillägg hjälper dina säljare att ligga steget före med realtidsdata och strategiska rekommendationer.

Exempel på uppmaningar: Vad gör [målföretaget], vilka är deras kunder och hur kan jag sälja min B2B SaaS till dem?

Ge mig en översikt över [målföretagets] verksamhet och hur byråer kan sälja till dem.

Berätta hur [målföretaget] positionerar sig, vem som använder det och vilka deras konkurrenter är.

SalesResearchers bästa funktioner

Samla information om potentiella kunder från deras webbplats och onlineinformation.

Generera konversationsinsikter som presenterar forskning i ett lättläst format – som att få insikter från en välinformerad kollega.

Analysera konkurrenterna för att jämföra ditt varumärkes styrkor och svagheter inom branschen.

Använd skräddarsydda försäljningsstrategier för att skapa personliga metoder för att nå ut till och engagera potentiella kunder.

Begränsningar för SalesResearcher

Klyftor i nischbranscher, särskilt för små eller hemlighetsfulla företag med begränsad närvaro online

Priser för SalesResearcher

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

SalesResearcher recensioner och betyg

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

12. Impossible Sales Rep (bäst för att hantera svåra invändningar)

via Impossible Sales Rep

Impossible Sales Rep gör det mycket enklare att avsluta affärer. Detta AI-drivna tillägg hjälper säljteam att finjustera sina säljargument, hantera invändningar och navigera i svåra förhandlingar.

Istället för att skicka generiska meddelanden börjar det med att undersöka den potentiella kundens företag så att det förstår exakt vad som pågår i den verksamheten. Det kombinerar den insikten med en djup förståelse för din produkt eller tjänst för att skapa ett e-postmeddelande som känns relevant, aktuellt och skräddarsytt.

Det är som att ha en expert inom försäljning som hoppar in när alla har fastnat och inte kan hitta en lösning.

Exempel på uppmaningar: Jag hjälper [målkunder att göra X med Y]. Kan du skriva ett kallt e-postmeddelande till marknadschefen på [målföretag]?

Undersök [företagsnamn] och skapa en personlig marknadsföring för [din produkt] baserat på deras senaste uppdateringar, finansiella information och roadmap.

Skapa ett säljargument för en teknikkunnig målgrupp av [kundtyp] med utgångspunkt i deras aktuella anställningstrender.

De bästa funktionerna i Impossible Sales Rep

Hantera invändningar effektivt med AI-drivna förslag för att övervinna köparens tveksamhet.

Optimera säljargument genom att förfina manus för maximalt engagemang.

Kvalificera leads effektivt för att identifiera högvärdiga prospekt.

Ge datadrivna insikter baserade på tidigare säljsamtal.

Omöjliga begränsningar för säljare

Brist på mänsklig intuition, vilket gör att AI-genererade svar ibland kräver finjustering.

Kämpa med branschspecifika nyanser, som kanske inte helt stämmer överens med nischmarknaderna.

Omöjliga priser för säljare

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Omöjliga recensioner och betyg för säljare

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

13. Email GPT (bäst för att skapa försäljningsmejl)

Att skriva försäljningsmejl är ganska enkelt. Det är vad de flesta tror tills de faktiskt sätter sig ner och börjar skriva. Om du saknar en expert på att skriva mejl kan detta AI-verktyg för mejlmarknadsföring underlätta för dig. Det kan skriva personliga mejl med hög konverteringsgrad på några sekunder.

Genom att hantera uppföljningar, förtydliganden eller svåra kundinteraktioner med en polerad och konsekvent ton kan säljteamet fokusera mer på att avsluta affärer och bygga relationer, istället för att fastna i att skriva svar från grunden.

Oavsett om du skickar kallmail, följer upp eller skickar offerter, ser detta AI-drivna verktyg till att dina meddelanden sticker ut.

Exempel på uppmaningar: Skriv ett e-postmeddelande med en ursäkt till en kund för ett missat möte

En användare är förvirrad över en faktureringsavgift och vill ha en förklaring. Hjälp till att skriva ett artigt svar.

Skriv ett uppföljningsmejl till en kund vars produkt levererades förra veckan.

E-post GPT:s bästa funktioner

Anpassa e-postmeddelanden i stor skala genom att skräddarsy innehållet för olika leads.

Justera tonfallet dynamiskt för att låta mer naturligt och engagerande.

Föreslå svar direkt för att hålla konversationerna flytande.

Begränsningar för e-post-GPT

Kräver manuella redigeringar, eftersom AI-genererade resultat kan behöva finjusteras för att matcha varumärkets röst.

Saknar subjektiva åsikter, vilket gör svaren neutrala.

E-post GPT-prissättning

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

E-post GPT-recensioner och betyg

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

14. Sales Strategist Advisor (bäst för datadrivna försäljningsplaner)

via Sales Strategist Advisor

Samtal i sig driver inte försäljningsframgångar – du behöver en strategisk försäljningsplan.

Sales Strategist Advisor GPT kommer väl till pass här. Med denna GPT till sitt förfogande kan dina säljteam utveckla smartare strategier, förfina sitt budskap och avsluta affärer på ett mer effektivt sätt.

Detta verktyg anpassar sig efter användarens stil och marknad, oavsett om de behöver konkurrensanalyser, anpassningsbara e-postmallar eller rollspelscenarier för att vässa sina färdigheter. Det erbjuder också löpande uppdateringar om marknadstrender, flerspråkigt stöd för global räckvidd och interaktiva instrumentpaneler för prestationsuppföljning.

Att nå ut, övervinna invändningar, utforma en försäljningsstrategi för en ny produkt och mycket mer blir alldeles för enkelt med detta verktyg. Sales Strategist Advisor kan skärpa din försäljningsstrategi.

Exempel på uppmaningar: Simulera ett scenario med invändningar under ett säljsamtal där köparen säger att vår produkt är för dyr.

Analysera [konkurrentens] försäljningsstrategi och föreslå tre sätt på vilka vi kan överträffa dem när det gäller att generera leads.

Skapa ett kallt e-postmeddelande för en [produkt] riktad till [målgrupp] på företag med [företagsstorlek].

Sales Strategist Advisor – bästa funktioner

Förutse försäljningstrender med AI-driven prognostisering för bättre planering.

Simulera försäljningsscenarier med hjälp av virtuella rollspelsövningar.

Integrera med försäljnings-CRM för att effektivisera datahanteringen.

Anpassa säljargument baserat på köparnas personligheter och behov.

Begränsningar för försäljningsstrategerådgivare

Erfarenhet kan inte ersättas, eftersom mänskligt omdöme fortfarande är avgörande.

Kärnfunktionerna kan inte modifieras, vilket kräver ingripande från utvecklare för ändringar.

Priser för Sales Strategist Advisor

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Sales Strategist Advisor – recensioner och betyg

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

15. Sales Insights GPT (Bäst för att upptäcka försäljningstrender)

via Sales Insights GPT

Data är värdelös om du inte vet vad den berättar. Sales Insights GPT omvandlar rå försäljningsdata till användbara insikter.

Det kombinerar avancerade RevOps-metoder, data om köparnas avsikter och AI-drivna insikter. Dina säljare kan använda verktyget för att analysera trender, identifiera möjligheter och förfina sina säljstrategier.

Istället för att gissa vad som fungerar får du tydliga rekommendationer som baseras på data. Oavsett om det handlar om att optimera marknadsföringsåtgärder, upptäcka risker i försäljningsprocessen eller modellera kvotplaner, ger detta verktyg säljteamet möjlighet att arbeta snabbare, smartare och avsluta fler affärer.

Exempel på uppmaningar: Hjälp mig att omforma mina försäljningsområden med hjälp av TAM, whitespace och rep capacity inputs.

Modellera nästa års försäljningskapacitetsplan med hjälp av kvoter, ramp rates och antaganden om personalomsättning.

Skapa tre högkonverterande mallar för utgående e-postmeddelanden för [ICP] med hjälp av avsiktsignaler och firmografiska data.

Sales Insights GPT:s bästa funktioner

Optimera försäljningsområden genom att definiera, planera och kartlägga dem på ett effektivt sätt.

Få vägledning i realtid om allt från pipeline-hälsa till affärsuppföljning och prognoser.

Analysera konkurrenter strategiskt för att upptäcka marknadsmöjligheter.

Styr försäljningsmetoder med ramverk som MEDDPIC för molnlösningar.

Försäljningsinsikter Begränsningar för GPT

Begränsat branschfokus, eftersom det främst är inriktat på SaaS- och teknikmarknaderna.

Sales Insights GPT-prissättning

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Sales Insights GPT recensioner och betyg

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

16. Competitor Scout (Bäst för att analysera konkurrenter)

via Competitor Scout

Lär känna dina konkurrenter. Vinn fler affärer. Competitor Scout är som att ha en erfaren DTC-strateg i ditt hörn, som ger säljare en tydlig fördel genom att avslöja exakt hur konkurrenterna positionerar och säljer sina produkter online. Det hjälper säljteam att spåra konkurrenters strategier, prisändringar och marknadstrender i realtid.

Oavsett om det gäller att förbereda ett kundmöte eller förfina en försäljningsstrategi, förser det säljteamet med djupgående, lättillgänglig information från flera källor för att driva smartare samtal.

Om du vill överglänsa konkurrenterna är detta verktyg det rätta valet.

Exempel på uppmaningar: Jämför min produktsida för [produkt] med de bästa DTC-konkurrenterna och föreslå CRO-förbättringar.

Analysera strategin för betalda annonser för de främsta varumärkena inom [branschen] med hjälp av Meta och TikTok.

Vad bör mitt värdeerbjudande vara för en [produkttyp] som konkurrerar med [konkurrent]?

Competitor Scouts bästa funktioner

Utför SWOT-analys för att lyfta fram marknadsmöjligheter.

Förstå vad som fungerar på marknaden – från budskap och prissättning till produktfunktioner.

Analysera digitala marknadsföringsstrategier genom att bakåtkonstruera konkurrenternas annonskampanjer.

Analysera trender och konsumentbeteende för att förutsäga marknadsförändringar.

Begränsningar för Competitor Scout

Kräver manuell verifiering, eftersom vissa rapporter kan vara felaktiga.

Erbjuder begränsad bildigenkänning och bearbetar endast bilder i viss utsträckning.

Priser för Competitor Scout

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Recensioner och betyg för Competitor Scout

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

17. Sales Manager (bäst för hantering av säljteam)

via Sales Manager

En bra försäljningschef håller inte bara koll på siffrorna – hen driver strategin, motiverar teamen och optimerar arbetsflödena. Sales Manager ger dina försäljningschefer friheten att göra just det. Det förenklar uppgifterna och håller teamen fokuserade på att avsluta affärer.

Detta verktyg fungerar som en strategisk partner för säljchefer och erbjuder realtidsstöd för att anpassa teamets mål till bredare företagsmål. Det förbättrar dataanalysen, effektiviserar CRM-användningen och ger praktiska insikter om marknadstrender, försäljningsstrategier och prestationsmått.

Oavsett om det handlar om att lösa problem i försäljningsprocessen, motivera säljare som presterar under förväntan eller brainstorma nya marknadsföringskampanjer, ger verktyget praktiska, erfarenhetsbaserade råd i ett tydligt och praktiskt format.

Exempel på uppmaningar: Identifiera coachningsmöjligheter baserat på trender för underprestationer i tre säljteam i olika områden.

Ge 3 kreativa idéer för B2B-försäljningstävlingar för att öka pipelinehastigheten i trögrörliga företagskonton.

Vilka är de aktuella B2B-försäljningstrenderna på marknaden i [regionen] som jag bör informera mitt team om?

Sales Managers bästa funktioner

Skapa korrekta försäljningsprognoser med hjälp av prognoser och rapporter.

Hantera kvoter och mål genom att sätta upp realistiska men ambitiösa försäljningsmål.

Få vägledning om hur du löser vanliga problem i säljteamet.

Organisera försäljningspipelines för att prioritera leads och förbättra konverteringar.

Begränsningar för försäljningschefer

Brist på kreativitet för unika utmaningar, vilket kräver mänsklig brainstorming för innovativa försäljningstaktiker.

Innehåller ibland föråldrad information, men kan hämta uppdateringar i realtid vid behov.

Priser för Sales Manager

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Recensioner och betyg från försäljningschefer

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

18. Email Wizard (Bäst för automatisering av e-postutskick)

Oavsett om det gäller kallmail eller uppföljningar är det en konst att skriva säljande e-postmeddelanden. Om du inte har en expert på detta kommer dina försäljningsinsatser via e-post inte att ge önskat resultat.

Email Wizard GPT gör det enklare att skapa försäljningsmejl. Det skapar övertygande mejl, personaliserar kontakter och optimerar ämnesrader för högre öppningsfrekvens.

Exempel på uppmaningar: Skriv ett kallt e-postmeddelande på tre meningar där du erbjuder dina tjänster till ett SaaS-startupföretag.

Skapa ett kallt e-postmeddelande för att marknadsföra [produkt eller tjänst] till företag av [företagstyp och storlek] med hjälp av ett fallstudieformat.

Skriv en kall e-postpresentation för en designbyrå som riktar sig till [företagstyp och storlek] med dåligt engagemang på Instagram.

De bästa funktionerna i Email Wizard

Skapa effektfulla kallmail som fångar uppmärksamhet och genererar svar.

Anpassa din marknadsföring i stor skala så att varje meddelande känns skräddarsytt.

Analysera webbplatser och CV för att anpassa säljargument till mottagarens behov.

Begränsningar för e-postguiden

Kräver manuella tonjusteringar för att anpassa sig till varumärkets röst

Begränsat till textbaserat innehåll, vilket innebär att det inte kan utforma avancerade e-postmallar.

Priser för Email Wizard

Gratis för alltid (begränsad användning)

Ingår i ChatGPT:s betalda abonnemang

Recensioner och betyg för Email Wizard

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

Försäljning är en snabbrörlig bransch, och AI-verktyg för försäljning är inte bara en konkurrensfördel – de är en nödvändighet.

