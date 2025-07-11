De 8 bästa Baserow-alternativen för anpassningsbara databaser 2025

Har du någonsin känt att ditt kodfria databasverktyg hindrar dig istället för att hjälpa dig framåt? Baserow erbjuder kanske ett rent gränssnitt och enkel installation. Men när dina data växer börjar bristerna visa sig – långsam samverkan, begränsad automatisering och för mycket manuellt arbete.

Oavsett om du bygger interna verktyg, hanterar arbetsflöden mellan flera team eller spårar stora datamängder behöver du mer än en grundläggande byggare. Du behöver skalbarhet, smart automatisering och inbyggt samarbete i realtid.

Därför har vi samlat de bästa alternativen till Baserow. Var och en är utvecklad för att hantera komplexa projekt, automatisera tråkiga uppgifter och hålla ditt team synkroniserat (utan att driva dig till vansinne). Låt oss hjälpa dig att uppgradera ditt arbetsflöde, en uppgift (och tabell) i taget.

Varför välja Baserow-alternativ?

Baserow är ett bra val när du vill testa på den kodfria världen. Men här är saken: moderna team behöver mer än en uppdaterad kalkylbladsmall.

Här är varför många väljer bättre programvara för uppgifts- och projektdatabaser framför Baserow:

Hantera uppgifter och projekt mer effektivt: Få tillgång till avancerade verktyg för att tilldela uppgifter, spåra framsteg och organisera komplexa projekt med lätthet.

Samarbeta i realtid: Få omedelbara uppdateringar och samordning mellan flera team med funktioner för samarbete i realtid.

Skala dina databaser med självförtroende: Hantera växande databehov med plattformar som stöder större, mer skalbara databaser.

Automatisera arbetsflöden enkelt: Effektivisera verksamheten och eliminera manuellt arbete med funktioner för automatisering av arbetsflöden.

Fullständig anpassning av arbetsytor: Skräddarsy vyer, databaser och formulär efter ditt teams behov med mer avancerade anpassningsalternativ.

Kommunicera utan friktion: Använd inbyggd chatt, kommentarer, aviseringar och integrationer för att stärka teamets kommunikation och produktivitet.

Smidig integration med din teknikstack: Anslut till dina favoritverktyg och appar genom ett bredare integrationssystem.

👀 Visste du att? Edgar F. "Ted" Codd, en engelsk datavetare och matematiker, anses ha utvecklat den grundläggande teorin för modern databashantering, närmare bestämt relationsmodellen.

De bästa Baserow-alternativen i korthet

Vill du ha en kortversion? Här är en sammanfattning innan vi går in på detaljerna. Dessa verktyg erbjuder nya sätt att hantera projekt, samarbeta i realtid och automatisera repetitiva uppgifter.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Privatpersoner, småföretag, medelstora företag och storföretag som behöver en allt-i-ett-lösning för projekt- och datahantering. Anpassade fält, tabell- och listvyer, automatiseringar Gratis abonnemang tillgängliga, anpassningar tillgängliga för företag. Airtable Små till medelstora team och projektledare som behöver visuella databaser med en enkel användarupplevelse. Rutnätvy, block, automatiseringar Gratis; betalda abonnemang från 24 $/användare Quickbase Företag och stora team som hanterar komplexa arbetsflöden och appar i företagsklass Low-code-byggare, automatiseringar, rapportering 30 dagars gratis provperiod, från 35 $/användare Coda Tvärfunktionella team och avdelningar som behöver en hybrid av dokument och databaser. Sidor, tabeller, paket Gratis; betalda abonnemang från 12 $/användare Tadabase Småföretag och driftsteam som bygger anpassade affärsappar Dra-och-släpp-byggare, rollbaserad åtkomst Från 50 $/användare Knack Småföretag och ideella organisationer som behöver enkla onlinedatabaser och automatisering av arbetsflöden Onlinedatabaser, automatisering av arbetsflöden Från 59 $/användare NocoDB Utvecklare och tekniska team som söker ett open source-alternativ till Airtable för samarbetsdatabaser. Spreadsheet-liknande användargränssnitt, API-integration Gratis; betalda abonnemang från 15 $/användare Caspio Företag och reglerade branscher som behöver apputveckling utan kod med avancerad säkerhet Peka-och-klicka-byggare, integrationer Från 100 $/användare

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa Baserow-alternativen att använda

Okej, då är det dags att kavla upp ärmarna och dyka in i de tunga grabbarna. Det här är inte bara Excel-databaskloner utan Baserow-alternativ som kommer att bli ditt nästa favoritverktyg, oavsett om du är ute efter enkelhet eller kraftfull prestanda i företagsklass.

1. ClickUp (Allt-i-ett-projekt- och datahantering)

Prova ClickUp gratis Skapa kalkylblad och kraftfulla visuella databaser utan att använda någon kod med ClickUp.

Om du någonsin har önskat dig en allt-i-ett-app för arbetet som jobbar lika hårt som du, kommer ClickUp att bli din nya bästa vän.

Det kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Utöver uppgifter förvandlar ClickUp hela ditt arbetsflöde och samlar projektledning, dokument, databaser och realtidssamarbete i ett omfattande paket.

ClickUp-vyer

En av dess mest kraftfulla (och populära) funktioner är Anpassade vyer. Den låter dig se dina uppgifter och rapporter på ditt sätt – utan att behöva koda.

ClickUp Table View visar till exempel varje uppgift som en rad och fält som kolumner. Tänk dig att dina projektuppgifter och data visas som ett kalkylblad, men smartare – helt interaktivt, anpassningsbart och direkt kopplat till dina arbetsflöden.

Skapa över 15 typer av anpassade fält med hjälp av ClickUp Table View.

Du kan växla mellan tabell- och listvyer för olika perspektiv – tabell för datatungt arbete, lista för enkel uppgiftsuppföljning. Dessa vyer låter dig också förenkla massåtgärder och använda kortkommandon för att påskynda repetitiva uppdateringar.

Baserow erbjuder visserligen databastabeller, men ClickUps tabellvy är sömlöst kopplad till projekt- och uppgiftshantering, så att du kan tilldela uppgifter, spåra framsteg och uppdatera projektdata utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

ClickUp anpassade fält

ClickUp Custom Fields är också tätt integrerat med uppgifter och projektledningsfunktioner, så att du kan hantera både strukturerade data och åtgärdsbara arbetsuppgifter på ett och samma ställe.

Lägg till anpassade datafält till dina uppgifter och projekt för att skräddarsy ditt arbetsflöde.

Du kan lägga till anpassade fält till listor, mappar, utrymmen eller hela ditt arbetsområde och spåra alla datapunkter som är relevanta för ditt team, såsom kunduppgifter, projektfaser eller budgetuppgifter.

Detta ger uppgifterna ett sammanhang, vilket gör rapporterna mer insiktsfulla. Du kan också kontrollera synligheten och behörigheterna i fälten, vilket säkerställer att känslig data skyddas.

Dessutom kan du använda formelfält för automatiska beräkningar utan kodning för att minska manuella fel.

ClickUp-automatiseringar

Vill du automatisera mer än bara siffror? Prova ClickUp Automations, som hanterar alla repetitiva uppgifter automatiskt. Tänk på att tilldela uppgifter till teammedlemmar, uppdatera status eller skicka påminnelser.

Var proaktiv genom att ställa in ClickUp Automations för att minska behovet av manuella uppgifter.

Det låter dig skapa regler som utlöser åtgärder baserat på uppgiftsstatus, ändringar av ansvarig person och förfallodatum. Dessa kan ställas in på Space-, mapp- eller listnivå.

Baserow fokuserar på databashantering och saknar inbyggd automatisering av arbetsflöden för uppgifts- och projektprocesser. Men ClickUps automatiseringar är skapade för projektledning, vilket gör det enkelt att genomföra arbetsflöden och hålla teamen på rätt spår.

ClickUp Docs

Dessutom centraliserar ClickUp Docs all projektdata, alla uppgifter och alla dokument för enkel åtkomst.

Samarbeta mellan flera team med ClickUp Docs

Teammedlemmar kan kommentera, tagga kollegor, bifoga filer och till och med skapa gemensamma dokument inom uppgifter. Det stöder flera team som arbetar med komplexa projekt med sina detaljerade behörigheter.

Du kan också organisera dina dokument som ett proffs genom att använda sidor och undersidor för att skapa en tydlig innehållshierarki. Ordna dem enkelt med dra-och-släpp-funktionen och gruppera relaterade sidor för en bättre struktur.

ClickUp-instrumentpaneler

För bättre visuell tydlighet kan du prova ClickUp Dashboards. Med det kan du snabbt se och mäta personliga framsteg, ditt teams spårade tid och projektets prestanda.

Spåra och analysera dina mål i detalj eller med ett ögonkast med hjälp av ClickUp Dashboards.

Dashboards samlar all din projektdata – uppgifter, tidslinjer, framsteg och prestationsmått – i ett enda anpassningsbart gränssnitt, vilket eliminerar behovet av att växla mellan flera verktyg eller kalkylblad.

Du kan skräddarsy dashboards med ett brett utbud av widgets, såsom diagram, uppgiftslistor, kalendrar, tidsspårning och målsökare, för att visa exakt den information som ditt team behöver.

Till skillnad från Baserow, som främst är ett databasverktyg, kombinerar ClickUp datavisualisering, praktisk projekt- och uppgiftshantering och samarbete samtidigt som det erbjuder djupare anpassning och automatisering av arbetsflöden på en och samma plattform.

ClickUps bästa funktioner

Skapa uppgiftsberoenden och kritiska vägar för att hantera komplexa projektplaner.

Använd ClickUp Mind Maps och ClickUp Whiteboards för att brainstorma och koppla ihop idéer visuellt.

Utnyttja inbyggda tidsregistrerings- och arbetsbelastningsvyer för att optimera resursfördelningen.

Du behöver inte bygga strukturer från grunden och kan minska introduktionstiden med ClickUp-mallar.

Minska antalet verktyg och öka produktiviteten för team som hanterar både data och arbetsflöden genom realtidssamarbete, kommentarer och @mentions.

Begränsningar i ClickUp

Lätt att lära sig för förstagångsanvändare

Tillfälliga prestandafördröjningar med mycket stora arbetsytor

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder

ClickUp har helt förändrat hur vi hanterar våra interna uppgifter på byrån. Det gör att jag kan följa hela teamets arbetsflöde på ett ställe, prioritera brådskande ärenden och centralisera kommunikationen. Möjligheten att automatisera processer, växla mellan flera vyer (som lista, tavla och kalender) och integrera med andra verktyg har ökat min dagliga produktivitet avsevärt. Det är en allt-i-ett-plattform som passar perfekt för vårt arbetsflöde och gör teamhanteringen mycket effektivare.

Bonus: Möt ClickUp Brain Max , en kontextuell AI som passar perfekt in i din arbetsmiljö. Så här gör du: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, webben och mycket mer.

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera och ge kommandon med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Brain MAX ersätter dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Perplexity med en enda LLM-agnostisk lösning

Känner till dina projekt, ditt team, dina deadlines och din arbetshistorik – så att du får svar och automatisering som verkligen är meningsfulla

2. Airtable (Bäst för visuella databaser med enkel användarupplevelse)

via Airtable

Om Baserow känns lite för avskalat kan Airtable vara ett bättre alternativ. Det kombinerar ett elegant, användarvänligt gränssnitt med den flexibilitet som avancerade användare behöver.

Vill du ha visuella element? Airtable har lösningen med Blocks, som låter dig skapa anpassade instrumentpaneler, diagram och andra visuella element utan kodningskunskaper.

Airtable tillför en ny dimension till automatisering. Du kan ställa in arbetsflöden som hanterar repetitiva uppgifter som att uppdatera poster eller skicka e-post. Med massor av integrationer som håller dina appar och data synkroniserade låter Airtable dig arbeta smartare utan att behöva behärska kodning.

Airtables bästa funktioner

Organisera uppgifter och projekt enkelt med en intuitiv rutnätsvy.

Utöka funktionaliteten med modulära block för diagram, kartor och tidslinjer.

Automatisera arbetsflöden och anslut smidigt till populära appar från tredje part.

Få tillgång till ett enormt bibliotek med Airtable-mallar för att komma igång snabbare.

Samarbeta i realtid med kommentarer, bilagor och påminnelser.

Airtables begränsningar

Det kan bli dyrt när ditt team växer.

Begränsade rapporteringsverktyg jämfört med vissa företagsinriktade plattformar

Priser för Airtable

Gratis

Team : 24 $/månad per användare

Företag : 54 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airtable?

En recension på G2 säger:

Airtables är utmärkt för dataspårning och registrering och har ett fantastiskt användargränssnitt. Det är enkelt och lätt att lära sig, automatiseringen är kraftfull och kan göra så mycket. Det jag gillar mest är länkningen av tabeller, eftersom det möjliggör uppslagsfält som hjälper till att segmentera data så bra.

💡 Proffstips: Utforska de inbyggda mallarna innan du börjar från scratch. Många av dessa verktyg erbjuder färdiga inställningar för saker som projektuppföljning eller CRM, vilket hjälper dig att spara tid och slippa uppfinna hjulet på nytt.

📮 ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder regelbundet automatiseringsverktyg och söker aktivt efter nya möjligheter att automatisera. Detta belyser en viktig outnyttjad produktivitetsfaktor – de flesta team förlitar sig fortfarande på manuellt arbete som skulle kunna effektiviseras eller elimineras. ClickUps AI-agenter gör det enkelt att skapa automatiserade arbetsflöden, även om du aldrig har använt automatisering tidigare. Med plug-and-play-mallar och naturliga språkbaserade kommandon blir automatisering av uppgifter tillgängligt för alla i teamet! 💫 Verkliga resultat: QubicaAMF minskade rapporteringstiden med 40 % genom att använda ClickUps dynamiska instrumentpaneler och automatiserade diagram – och omvandlade därmed timmar av manuellt arbete till realtidsinsikter.

📖 Läs också: Hur man exporterar data från Airtable till andra appar

3. Quickbase (bäst för komplexa arbetsflöden och appar i företagsklass)

via Quickbase

Quickbase är en kodfri plattform som är byggd för mer komplexa arbetsflöden – tänk på godkännanden, efterlevnad och flerstegsprocesser som kräver noggrann samordning. Den används ofta av större team som vill bygga anpassade appar, automatisera repetitiva uppgifter och hålla dataflödet mellan avdelningarna igång.

Jämfört med Baserow lutar det mer åt det ”tunga” hållet. Du får också solida rapporteringsverktyg och starka säkerhetsfunktioner, vilket gör det väl lämpat för branscher med strikta krav på efterlevnad.

Quickbases bästa funktioner

Skapa skräddarsydda appar med en visuell byggare med låg kodnivå

Skapa flerstegsgodkännandekedjor med villkorlig logik för komplexa arbetsflöden.

Skapa rapporter och analyser i realtid för bättre beslutsfattande.

Anslut smidigt till befintliga system och verktyg från tredje part.

Säkerställ robust säkerhet och efterlevnad i alla dina projekt.

Begränsningar i Quickbase

Högre priser gör det mer lämpligt för företagsbudgetar.

Inlärningskurva för avancerade anpassningar

Priser för Quickbase

Gratis provperiod i 30 dagar

Team : Från 35 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag : Från 55 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning

Quickbase-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Quickbase?

En recension på Capterra säger:

Quick Base erbjuder anpassningsbara databasapplikationer, snabb utveckling, molntillgänglighet, skalbarhet, integrationsmöjligheter, säkerhet och automatisering, vilket förbättrar organisationens effektivitet. .

📖 Läs också: Hur man exporterar data från Airtable till andra appar

4. Coda (bäst för hybrid av dokument och databaser)

via Coda

Coda kombinerar känslan av ett dokument med kraften i en databas, vilket ger teamen ett flexibelt utrymme för att skapa anpassade arbetsflöden utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Det kombinerar text, tabeller och app-liknande funktioner på ett och samma ställe, så att du kan skriva, organisera och automatisera utan att lämna sidan.

Coda utmärker sig jämfört med Baserow genom sin mångsidighet. Istället för att jonglera med separata verktyg för dokument, uppgifter och tabeller kan du väva samman allt i ett dynamiskt dokument. Sidor och tabeller fungerar hand i hand, så att du kan skapa interaktiva databaser tillsammans med skriftliga planer eller mötesanteckningar.

Med paket och knappar kan du ansluta till samarbetsverktyg som Slack, Jira eller Google Kalender och utlösa åtgärder utan att lämna ditt dokument. Om du letar efter alternativ till Airtable men vill ha något mer holistiskt är Coda värt att överväga.

Coda bästa funktioner

Kombinera dokument, databaser och appar i en gemensam arbetsyta.

Skapa interaktiva tabeller med relationsdata och formler

Automatisera arbetsflöden med knappar, paket och integrationer

Anpassa sidorna så att de passar just din process och stil.

Dela uppdateringar i realtid på teamsidor med synkroniserade dokumentändringar.

Coda-begränsningar

Det kan kännas överväldigande i början på grund av dess flexibilitet.

Avancerade funktioner kräver viss inlärning

Coda-priser

Gratis plan tillgänglig

Pro : 12 $/månad per Doc Maker

Team : 36 $/månad per Doc Maker

Enterprise: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Coda?

En recension på G2 lyder:

Det finns massor av möjligheter. Du kan skriva dokumentation, skapa (komplexa) tabeller, skapa sidor inuti sidor, nämna personer och sidor, integrera med miro, google sheets/docs/etc, infoga bilder, länkar... Jag tycker att det är det mest kompletta verktyget jag någonsin har använt. [Men] vissa funktioner och möjligheter är inte särskilt tydliga och intuitiva. Även om gränssnittet är mycket användarvänligt måste man lista ut hur man använder vissa funktioner.

5. Tadabase (bäst för anpassade affärsappar)

via Tadabase

Tadabase är som en kodfri lekplats för företagare som vill förverkliga sina appidéer – snabbt. Det ersätter komplexitet med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt, vilket gör det enkelt att lansera allt från kundportaler till interna spårningssystem utan krångel med kodning.

Tadabase överträffar Baserow med sina omfattande anpassningsalternativ och kontrollmöjligheter. Du kan finjustera exakt vad varje användare ser med hjälp av rollbaserad åtkomst, skapa snygga formulär och rapporter och designa appar som ser bra ut på alla enheter. Den är utvecklad för team som vill ha en fullt funktionell app som återspeglar deras arbetsflöde in i minsta detalj.

Automatiseringsfunktionerna minskar också manuellt arbete och ger dig mer tid att ägna åt det som verkligen driver ditt företag framåt.

Tadabases bästa funktioner

Ställ in avancerade behörighetskontroller för att anpassa åtkomsten på ett säkert sätt.

Designa eleganta, mobilresponsiva appar med formulär, diagram och rapporter.

Automatisera arbetsflöden och varningar för att hålla allt smidigt bakom kulisserna.

Skapa kundinriktade portaler med inloggning med varumärkesprofilering och responsiv användargränssnitt.

Begränsningar för Tadabase

Det tar tid att lära sig avancerade funktioner

Integrationsmöjligheterna är mer begränsade än hos vissa konkurrenter.

Priser för Tadabase

För team och enskilda personer

Starter : 50 $/månad

Tillväxt : 125 $/månad

Professional : 250 $/månad

Elite: 450 $/månad

För byråer och återförsäljare

Essentials : 500 $/månad

Avancerad : 750 $/månad

Elite: 1 000 USD/månad

Tadabase-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (25+ recensioner)

6. Knack (Bäst för småföretag och ideella organisationer)

via Knack

Knack håller saker och ting uppfriskande enkla samtidigt som det levererar seriös kraft under huven. Det är utformat för småföretag och ideella organisationer som behöver ett enkelt sätt att bygga online-databaser och effektivisera arbetsflöden utan tekniska problem.

Det som skiljer Knack från Baserow är dess starka fokus på användbarhet och dess breda utbud av mallar, vilket gör det enkelt att komma igång.

Med Knack kan du bygga allt från kataloger och inventeringssystem till evenemangsregistreringar och CRM-system utan kodningskunskaper. Dess automatisering av arbetsflöden säkerställer att repetitiva uppgifter som godkännanden eller aviseringar hanteras bakom kulisserna, medan dess anpassningsbara användarroller innebär att du kan kontrollera exakt vem som ser vad.

Knacks bästa funktioner

Skapa online-databaser med ett intuitivt verktyg

Automatisera uppgifter och effektivisera godkännanden på ett enkelt sätt

Anpassa användarroller och behörigheter för säker åtkomst

Starta CRM-system, kataloger eller inventeringsverktyg från branschspecifika startpaket.

Njut av mobiloptimerade layouter för en smidig upplevelse.

Knack-begränsningar

Begränsade avancerade analys- och rapporteringsverktyg

Kan bli kostsamt med avancerade tilläggsfunktioner

Knack-prissättning

Starter : 59 $/månad

Pro : 119 $/månad

Företag : 269 $/månad

Plus: Anpassade priser

Knack-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (90+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Knack?

En recension på G2 säger:

Knack är tillräckligt enkelt för att vem som helst ska kunna bygga mycket användbara databasappar. Men samtidigt är det extremt robust och erbjuder mycket avancerade funktioner för användare med lite mer erfarenhet. Den något begränsade möjligheten att göra bättre formatering och sidlayouter på detaljerade rapporter och formulär.

🧠 Kul fakta: Ordet ”databas” började faktiskt användas inom militären omkring 1964. Då handlade det inte om appar eller webbplatser, utan om delade datasystem för tidsdelade datorer som användes inom försvaret!

7. NocoDB (bästa open source-alternativet till Airtable)

via NocoDB

NocoDB är ett bra alternativ om du vill ha flexibiliteten hos Airtable men friheten hos öppen källkodsverktyg. Det förvandlar alla SQL-databaser till ett smart, samarbetsinriktat gränssnitt i kalkylbladsformat, så att du kan hantera data visuellt utan att ge upp kontrollen över din backend.

Det som gör NocoDB ett steg bättre än Baserow är dess öppen källkod och API-första design. Du får full transparens, möjlighet till självhosting och en plattform som utvecklare älskar för sin anpassningsförmåga. Det kalkylbladsliknande gränssnittet är bekant och användarvänligt, men det är byggt för att skalas och integreras sömlöst med dina befintliga system.

NocoDB:s bästa funktioner

Anslut direkt till befintliga relationsdatabaser och omvandla dem till ett smart kalkylbladsgränssnitt.

Samarbeta med teamen med hjälp av välbekanta, intuitiva vyer som rutnät, galleri, kanban och formulär.

Skapa relationer mellan tabeller med kraftfulla länkfält för relationsdatamodellering.

Automatisera processer genom att integrera med arbetsflödeshanteringsprogram som Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, e-post och andra tredjeparts-API:er via den inbyggda appbutiken.

Dela baser eller vyer offentligt eller privat, med alternativ för lösenordsskydd.

Begränsningar för NocoDB

Kräver teknisk kunskap för att kunna utnyttjas fullt ut.

Mindre polerad användarupplevelse jämfört med betalda plattformar

Priser för NocoDB

Moln

Gratis

Team : 15 $/månad per användare

Företag : 30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Självhostad

Gratis

Enterprise: Anpassad prissättning

NocoDB-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

8. Caspio (Bäst för utveckling av kodfria appar för företag)

via Caspio

Caspio är skräddarsytt för företag. Det ger dig en fullfjädrad appbyggnadsmiljö där du kan designa, distribuera och hantera anpassade affärsappar utan att skriva en enda rad kod. Om du arbetar med känslig data eller komplexa arbetsflöden är Caspio byggt för att hantera det – och mer därtill.

Caspio överträffar Baserow när det gäller säkerhet, skalbarhet och robusta integrationsalternativ på företagsnivå. Dess pek-och-klicka-gränssnitt gör det enkelt att skapa appar som passar dina exakta krav, medan inbyggda efterlevnadsfunktioner (som stöd för HIPAA och GDPR) gör det till ett pålitligt val för branscher med strikta dataregler.

Caspios bästa funktioner

Distribuera företagsappar snabbare med hjälp av guidade mallar och verktyg för dataimport.

Inbyggda verktyg för regelefterlevnad för reglerade branscher

Skalbar infrastruktur för att stödja växande databehov

Omfattande integrationsmöjligheter med populära affärsverktyg

Säkerhet och styrningskontroller på företagsnivå

Caspios begränsningar

Priserna ligger i den högre delen av skalan.

Gränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med nyare plattformar.

Caspios prissättning

Lite : 100 $/månad

Plus : 300 $/månad

Företag : 600 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Caspio-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Din perfekta databas väntar på ClickUp

Oavsett om du är ute efter enkelhet, öppen källkod eller kraftfulla funktioner i företagsklass är dessa Baserow-alternativ värda att prova.

Varje verktyg här är utformat för att täppa till de luckor som Baserow lämnar efter sig, vilket ger dig bättre automatisering, djupare anpassning och starkare realtidssamarbete mellan både tekniska och icke-tekniska team.

Det viktigaste är att välja det anpassade databasverktyg som bäst passar ditt unika arbetsflöde och din teamstorlek.

ClickUp är ett överlägset alternativ till Baserow för team som söker en flexibel, allt-i-ett-plattform som kombinerar anpassningsbara databaser med kraftfull projektledning, automatisering av arbetsflöden och samarbete i realtid.

Funktionerna är utformade för att hjälpa dig hantera komplexa projekt, automatisera repetitiva uppgifter och hålla flera team samordnade – allt inom en enda, intuitiv arbetsyta.

Registrera dig för ClickUp idag och förändra hur ditt team samarbetar och hanterar skalbara databaser.