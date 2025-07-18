10 kostnadsfria leveransorder-mallar att använda under 2025

Leveransdetaljerna kan avgöra kundens upplevelse. 62 % av kunderna säger att leveranshastigheten påverkar deras köp, och 85 % kommer inte tillbaka efter en dålig upplevelse. 📦

Har du svårt att hålla reda på adresser, instruktioner och beställningsformulär? Det är lätt att något faller mellan stolarna. En felaktig uppgift, till exempel ett missat leveransdatum eller felaktiga kontaktuppgifter, kan leda till förseningar.

Dessa kostnadsfria leveransorder-mallar hjälper dig att hålla ordning, påskynda leveransen och effektivisera allt från produktupptäckt till slutlig leverans.

Vad är leveransorder-mallar?

Leveransorder-mallar är färdiga formulär som hjälper företag att effektivt hantera och spåra utgående leveranser.

De standardiserar skapandet av leveransorderformulär och följesedlar, vilket säkerställer noggrannhet och konsekvens i varje transaktion. Genom att använda en mall för följesedlar kan teamen påskynda leveransprocesserna, minimera fel och förbättra logistiken i stort.

De underlättar också smartare lagerplanering genom att hålla register tydliga och sökbara, vilket gör det enklare att kontrollera lagernivåer och leveransflöden.

Vad kännetecknar en bra leveransorder-mall?

En väl utformad leveransorder-mall gör orderhanteringen smidig och felfri. Här är de viktigaste egenskaperna som skiljer bra mallar från grundläggande mallar:

Viktiga leveransuppgifter: Skapa Skapa mallar för orderuppföljning med tydliga avsnitt för leveransuppgifter som önskade tidsintervall, hanteringskrav, fält för leveransadress, kontaktnummer och särskilda anmärkningar om åtkomst.

Organiserad inventarielista : Lägg till strukturerade tabeller som anger kvantiteter, beställda artiklar, mått, vikter och förpackningsspecifikationer för att hjälpa transportörer att planera laster på rätt sätt och undvika överraskningar vid leveransen. Lägg till strukturerade tabeller som anger kvantiteter, beställda artiklar, mått, vikter och förpackningsspecifikationer för att hjälpa transportörer att planera laster på rätt sätt och undvika överraskningar vid leveransen.

Pålitliga referenssystem: Inkludera unika ordernummer och spårningskoder. Om du använder Inkludera unika ordernummer och spårningskoder. Om du använder e-handelsprogramvara , se till att dina mallar överensstämmer med plattformens datastruktur.

Tydliga leveransinstruktioner: Ange ett avsnitt för leveransanteckningar om parkering, portkoder eller mottagarens önskemål. Detta hjälper chaufförerna att slutföra leveranserna korrekt redan första gången.

Professionell formatering: Använd tydliga layouter med logiska fältgrupperingar som fungerar bra både för digitala dokument och utskrivna kopior.

Fält för efterlevnad: Inkludera utrymme för nödvändiga certifieringar och signaturer, särskilt för reglerade varor och leveransbevis.

Automatiseringsvänlig design: Skapa mallar som fungerar med formulärverktyg och leveransprogramvara för att minska manuellt arbete och påskynda orderhanteringen.

37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsnoteringar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad.

10 kostnadsfria mallar för leveransorder

Från kaos till klarhet – med ClickUp, den kompletta appen för arbete, kan du hantera alla leveransorder på ett och samma ställe!

Plattformen kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt, allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Kaylee Hatch, varumärkeschef på Home Care Plus och användare av ClickUp, säger:

Det möjliggör större transparens mellan avdelningarna och skapar en enhetlig arbetsmetod. ClickUp kan anpassas till nästan alla projektledningsbehov. Det är tillräckligt tekniskt för att hantera stora årliga avdelningsöverskridande projekt, men kan ändå anpassas för att fungera som en enkel daglig checklista. Utöver uppgiftshantering kan det verkligen vara en one-stop-shop för all process-/projektdokumentation. Det är ett viktigt verktyg för att hålla alla på samma sida.

Här är de 10 kostnadsfria leveransorderformulären som kommer att förbättra dina leveransprocesser:

1. ClickUp-mall för leveransorder

Hämta gratis mall Organisera leveransspårning, leverantörsuppgifter och lageruppdateringar med ClickUps mall för leveransorder.

ClickUps mall för leveransorder är praktisk och enkel och hjälper logistikteam att hålla koll på leveranser genom att samla alla orderdetaljer på ett och samma ställe.

Denna mall centraliserar orderuppföljning, lageruppdateringar och leveranstider i ett effektivt arbetsflöde. Den minskar handläggningstiden och säkerställer leverans vid första försöket med inbyggd signaturinsamling.

Så här använder du dem:

Spåra beställningar från början till slut med anpassade statusar (Lagt till i lager → Under transport → Leverans mottagen)

Sortera beställningar efter avdelning med hjälp av särskilda vyer för att matcha teamets kapacitet och arbetsbelastning.

Lägg till leverantörsinformation, kontaktuppgifter, fakturaadresser och mer med anpassningsbara fält.

Övervaka ledtider automatiskt för att hålla leveranserna enligt schemat och öka kundnöjdheten.

🚚 Perfekt för: Inköpsansvariga som hanterar stora leverantörsorder, lagerchefer som behöver transportuppdateringar i realtid och tredjepartslogistikleverantörer som hanterar cross-dock-leveranser.

Vill du skapa dina egna intagsprocesser med formulär? Titta på den här videon för att lära dig hur du gör det med ClickUp!

2. Mall för produktbeställningsformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Hantera hela ordercykeln från en enda instrumentpanel med ClickUps mall för produktorderformulär.

Trött på att leta efter kalkylblad och spridda kontaktuppgifter bara för att hantera produktbeställningar?

ClickUps mall för produktbeställningsformulär samlar hela beställningsprocessen på ett och samma ställe, från den initiala beställningen till leveransen.

Denna mall är idealisk för att hantera kundorder och spåra dem från beställning till leverans. Mallen för leveransorderformulär passar bättre för intern leveranskoordinering eller spårning på leverantörssidan. Oavsett om du hanterar onlineköp eller lager för en fysisk butik, håller denna mall orderdata konsekvent och organiserad.

Denna orderformulärmall hjälper dig att:

Spåra beställningar genom anpassade statusar som Ny beställning, Packning, Under transport, Utförd och Levererad.

Håll all orderinformation organiserad med 14 anpassningsbara fält för produktinformation, spårningsnummer, priser och särskilda instruktioner.

Visa dina beställningar på fem olika sätt, inklusive beställningsstatus, produktbeställningsformulär, lista över beställningsproblem, lista över nya beställningar och startguide.

Ställ in automatiska statusuppdateringar och aviseringar så att alla är synkroniserade.

Anslut till din e-post, CRM och betalningssystem genom inbyggda integrationer.

🚚 Perfekt för: Små till medelstora företag, e-handelsteam och produktchefer som behöver ett flexibelt system för att spåra och hantera beställningar samtidigt som de har full kontroll över hela processen.

3. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Hämta gratis mall Håll koll på inköpsorder och lagernivåer med ClickUps mall för inköpsorder och lager.

ClickUps mall för inköpsorder och lager centraliserar inköpen genom att kombinera orderhantering och ERP- programvara för lagerhantering i ett och samma ställe.

Det gör det möjligt för företag, inklusive speditörer, att övervaka lagernivåer och hantera leverantörsrelationer på ett effektivt sätt. Du kan också övervaka orderstatus effektivt utan att missa något.

Till skillnad från interna leveransförfrågningar är denna mall avsedd för transaktioner med leverantörer. Den hjälper dig att utfärda inköpsorder, spåra leverantörers leveranser och anpassa inköp efter lagerbehov.

Du kan spara tid med funktioner som:

Anpassade statusar för att spåra beställningar från betalning till leverans

Lagerstatusvarningar som meddelar dig när det är dags att beställa nytt

Fält för leverantörsuppgifter, kostnader och ledtider

Flera vyer, inklusive Gantt-diagram och Kanban-tavlor, för bättre processöversikt.

🚚 Perfekt för: Supply chain-chefer, detaljhandelsföretag och e-handelsföretag som behöver automatisera sina inköpsprocesser och upprätthålla optimala lagernivåer.

4. ClickUp-mall för beställningar av företagsprodukter

Hämta gratis mall Håll ordning med ClickUp Company Swag Orders Template som din centrala hubb för hantering av varumärkesprodukter.

När varubeställningarna ökar, ökar också kaoset. Utan ett strukturerat arbetsflöde kan även enkla beställningar leda till saknade artiklar och felaktiga leveranser.

ClickUp Company Swag Orders Template organiserar alla dina beställningar av märkesvaror på ett och samma ställe. Från att spåra orderstatus till att övervaka kvantitetsnivåer hjälper denna mall dig att hålla koll på alla detaljer i leveransen.

Du kan använda denna mall för att:

Håll koll på varje orders status från "Ny" till "Levererad".

Spåra lagernivåer för att undvika att populära artiklar tar slut

Övervaka kvalitetsstandarder för varje orderbatch

Fyll i orderförfrågningar från olika avdelningar på ett effektivt sätt.

🚚 Perfekt för: Marknadsföringsteam och HR-avdelningar som hanterar beställningar av företagsprodukter och behöver hålla ordning på lagret av reklamartiklar.

5. ClickUp-mall för lagerhantering

Hämta gratis mall Spåra lagernivåer, hantera beställningar och övervaka produktdata med ClickUps mall för lagerhantering.

ClickUp Inventory Management Template hjälper dig att hålla koll på din produktlista och dina lagerbehov på ett och samma ställe.

Du kan snabbt skapa ett leveransorderformulär och spåra leveransstatusen, samtidigt som du har tydlig översikt över dina lagernivåer.

Denna mall är avsedd för löpande lagerövervakning och prognostisering, inte för direkt hantering av inköpsorder. Den passar bra ihop med mallen för inköpsorder och lager för att sluta cirkeln mellan lageröversikt och leverantörsbeställningar.

Viktiga funktioner inkluderar:

Skapa uppgifter med anpassade statusar som "I lager", "Slut i lager" och "Används inte längre" för att omedelbart se tillgängligheten för artiklar.

Lägg till viktiga detaljer via anpassningsbara fält, inklusive ”Nästa beställningsdatum”, ”Aktuellt lager” och ”Beställningskvantitet”.

Växla mellan tabell-, tidslinje- och listvy för att analysera dina lagerdata från olika vinklar.

Ställ in ClickUp Automations för att få aviseringar när lagret börjar ta slut.

🚚 Perfekt för: Små och medelstora företag behöver ett enkelt system för att hantera lager, spåra beställningar och upprätthålla optimala lagernivåer.

6. ClickUp-mall för ändringsorder vid renovering

Hämta gratis mall Håll koll på förändringar i renoveringsprojekt med ClickUps mall för ändringsorder för renoveringar.

Har du någonsin haft ett renoveringsprojekt där planerna plötsligt ändrades? Det händer oftare än vad man vill erkänna. ClickUps mall för ändringsorder för renoveringar hjälper byggteam att hålla sig på rätt spår när uppdateringar kommer.

Med den här mallen kan du snabbt redogöra för kostnadsskillnader, behov av nytt material och schemaändringar så att alla är medvetna om läget och ingenting förbises.

Viktiga funktioner som gör projektuppföljningen smidigare:

Anpassningsbara fält för att notera ändringsskäl, budgetpåverkan och stödjande dokument för varje begäran.

Statusuppföljning för att se om ändringar är nya, under granskning, godkända eller avvisade

Fält för att ange projektplats och teamuppdrag

Inbyggda samarbetsverktyg för teamdiskussioner och fildelning

🚚 Perfekt för: Byggföretag, entreprenörer och renoveringsteam som behöver hantera projektförändringar effektivt och samtidigt hålla kunder och intressenter informerade.

7. Mall för beställningsformulär för leveranser från ClickUp

Hämta gratis mall Organisera och spåra leveransorder effektivt med ClickUps mall för leveransorder.

Att hantera leveransorder kan vara kaotiskt – att spåra artiklar, kvantiteter, kostnader och leverantörer i spridda kalkylblad leder ofta till missade leveranser och luckor i lagret.

Medan inköpsorder-mallen fokuserar på leverantörstransaktioner och lagernivåer, är denna ClickUp-mall för leveransorder idealisk för hantering av interna leveransförfrågningar och avdelningsspecifika beställningar.

Denna mall hjälper dig att:

Spåra beställningar med anpassade fält för artikelinformation, kvantiteter, kostnader och leverantörsinformation.

Övervaka orderns status med hjälp av statusalternativ som ”Lagd till lager”, ”För godkännande”, ”Under transport” och ”Leverans mottagen”.

Visa beställningar ur olika perspektiv med layouter som ”Lista över nya beställningar” och ”Beställningar per avdelning”.

🚚 Perfekt för: Inköpsteam och supply chain-chefer behöver ett centraliserat system för att hantera leveransorder, spåra lager och upprätthålla leverantörsrelationer.

8. Mall för beställningsformulär för ClickUp-kakor

Hämta gratis mall Håll ordning på dina kakbeställningar och kunderna nöjda med ClickUps mall för kakbeställningsformulär.

För upptagna bagerier är det inte alltid så enkelt att hantera beställningar av kakor. Att jonglera med kvantiteter, leveranser och adresser kan snabbt bli stressigt.

ClickUps mall för beställningsformulär för kakor förvandlar beställningskaos till lugn med ett intuitivt formulär som är skapat för bagare. Med detta onlineformulär kan du registrera och spåra beställningar på ett och samma ställe.

Mallen har smarta funktioner som underlättar din bageriverksamhet, till exempel:

Spåra orderns status med statusar som ”Bakning”, ”För leverans” och ”Levererad”.

Samla in viktig information med hjälp av anpassningsbara fält för kvantitet, pris, kundens e-postadress och adresser.

Växla mellan olika vyer – orderhanteringspanel för att spåra framsteg, cookiebeställningsformulär för datainmatning och orderdatabas för en fullständig översikt.

Övervaka deadlines och orderstatus med tidsspårning och e-postaviseringar.

🚚 Perfekt för: Hembagare och bageriägare som vill hantera beställningar utan att behöva jonglera med flera kalkylblad eller pappersformulär.

9. ClickUp-mall för orderhantering

Hämta gratis mall Organisera hela ditt orderhanteringsflöde med anpassade statusar, fält och automatiseringar med hjälp av ClickUp-mallen för orderhantering.

Det är högsäsong och beställningarna strömmar in. Istället för att stressa, använd ClickUps mall för orderhantering för att hålla koll på lager, leveranser och kunduppgifter – allt på ett och samma ställe som är lätt att hantera. Det gör att din verksamhet flyter smidigt, så att du kan ägna mer tid åt att bygga upp ditt varumärke.

Denna mall utmärker sig med sin praktiska, färdiga struktur som hjälper dig att:

Spåra beställningar i åtta statussteg från ”Öppen” till ”Levererad”, vilket ger dig tydlig insyn i var varje beställning befinner sig.

Registrera viktiga orderdetaljer med hjälp av anpassningsbara fält för kostnader, kvantiteter och transportörer.

Växla mellan tavelvy för visuell orderhantering och listvy för massuppdateringar.

Övervaka efterfrågemönster för produkter för att fatta smartare beslut om lagerhållning.

🚚 Perfekt för: E-handelsteam, logistikkoordinatorer och driftschefer som behöver hantera stora ordervolymer samtidigt som de upprätthåller kvalitet och hastighet.

10. ClickUp-mall för försäljningsuppföljning

Hämta gratis mall Spåra affärer, övervaka mätvärden och öka försäljningsresultatet med ClickUp Sales Tracker Template.

Även om detta inte är ett leveransformulär spelar det en viktig roll i processen. Innan du kan skicka en order måste du ju slutföra affären. Denna mall hjälper dig att hantera försäljningsprocessen som leder direkt till leverans.

Med ClickUp Sales Tracker Template blir det enkelt att spåra prestanda, upptäcka trender och omvandla varje framgång till en väl genomförd leverans. Oavsett om du har ett litet team eller ett snabbt växande företag kan du använda den här mallen för att spåra försäljningsutvecklingen, sätta prioriteringar och fokusera på det som verkligen gör skillnad.

Här är vad du får:

Anpassade statusar för att övervaka affärsstadier med drag-and-drop-hantering av pipeline

10+ anpassningsbara fält för att registrera statistik som antal kallanrop och totalt antal sålda produkter.

Fem+ vyer, inklusive veckovy och slutrapporter, för mångfacetterad analys

Inbyggd tidrapportering för att mäta avkastningen per försäljningsaktivitet.

🚚 Perfekt för: Försäljningschefer och småföretagare som vill standardisera sina försäljningsprocesser samtidigt som de behåller flexibiliteten för affärsspecifika anpassningar.

Effektivisera dina leveransorder med ClickUp

Det har blivit mycket enklare att hantera leveransorder. Med ClickUp kan du enkelt spåra order, hålla dig till leveranstiderna och vara organiserad från början till slut.

Med gratis mallar, flexibla vyer och anpassningsbara instrumentpaneler ger ClickUp dig allt du behöver för att hantera leveransorder som ett proffs. Behöver du balansera teamets arbetsbelastning eller planera smartare rutter? Använd ClickUps tidsspårning för att hålla dig till schemat.

Dessutom kan du med över 1 000 integrationer synkronisera dina favoritappar och hantera leveranser på ett och samma ställe.

Är du redo att ta din leveranshantering till nästa nivå? Registrera dig för ClickUp idag!