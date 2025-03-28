Gratis mallar för beställningsformulär i Google Sheets

Att hantera beställningar, kunddata, produktinformation och försäljningstransaktioner kan snabbt bli överväldigande för vem som helst – oavsett om du är småföretagare, frilansare eller yrkesverksam.

Utan ett stabilt system kan saker och ting snabbt spåra ur.

Det är där Google Sheets-beställningsformulärmallar kommer in!🌟

De underlättar orderhantering och dokumentation, vilket hjälper dig att hålla ordning och ha koll på läget.

I den här bloggen undersöker vi vad som gör en bra mall för beställningsformulär och delar med oss av några av de bäst utformade mallarna och gratis mallarna för Google Sheets som hjälper dig att hantera beställningar som ett proffs.

Vad kännetecknar en bra mall för beställningsformulär i Google Sheets?

En bra mall för beställningsformulär i Google Sheets gör mer än att bara samla in grundläggande information – den optimerar hela din beställningsprocess. Den hjälper dig att hålla ordning, minskar fel och sparar tid så att du kan fokusera på det som är viktigt: att utveckla din verksamhet.

Låt oss utforska de komponenter du måste ta hänsyn till när du letar efter den rätta baserat på dina behov:

Strukturerad layout: En bra En bra mall för beställningsformulär i Google Sheets har tydligt definierade rader och kolumner som gör det enkelt att navigera och mata in data.

Viktiga fält: Se till att mallen innehåller nödvändiga fält såsom kundnamn, kontaktuppgifter, order-ID, betalningsuppgifter etc., så att du kan hantera och lagra viktig information på ett och samma ställe.

Anpassningsalternativ: Det bör vara möjligt att anpassa sektionerna i mallen efter ditt företags unika behov.

Funktioner för databeräkning: Välj mallar med inbyggda formler för att automatiskt beräkna summor, skatter och rabatter, vilket eliminerar manuella fel och sparar tid.

Integrationsmöjligheter: En bra mall för beställningsformulär ska enkelt kunna integreras i ditt arbetsflöde, så att du sparar tid och arbete i processen

Mallar för beställningsformulär i Google Sheets

Här är några av de bästa gratis mallarna för beställningsformulär i Google Sheets:

1. Mall för orderuppföljning i Google Sheets från GooDocs

via GooDocs

Håll koll på alla beställningar med Google Sheets Order Tracker Template från GooDocs. Denna mall innehåller alla nödvändiga kolumnfält du behöver för att hantera och spåra beställningar och hålla ordning på allt på ett ställe. Dessutom hjälper den dig att ge kunderna korrekta leveransuppdateringar och beräknade ankomsttider.

En av dess mest slående egenskaper är den enkla grå-vita layouten och kompatibiliteten med Google Sheets och Microsoft Excel.

Varför du kommer att gilla den

Anpassa fält, bilder och mer för att möta ditt företags behov.

Håll koll på kunduppgifter, betalningsbelopp och leveransstatus för beställningar med olika färger.

Spåra dina resultat i siffror och procent för varje steg, från mottagen order till mottagningsbekräftelse.

✨ Perfekt för: Små återförsäljare, e-handelsföretag och tjänsteleverantörer som hanterar flera beställningar dagligen eller samtidigt.

2. Enkel beställningsformulärmall för Google Sheets från GooDocs

via GooDocs

Google Sheets Simple Order Form Template by GooDocs är en enkel, användarvänlig och anpassningsbar mall för att enkelt samla in olika uppgifter relaterade till beställningar.

Den gör det möjligt för dig att samla in och lagra allt från kund- och orderinformation till betalnings- och leveransrelaterad information. Detta minskar komplexiteten i beställningsprocessen och hjälper dig att säkerställa en smidig transaktionsupplevelse för dina kunder.

Varför du kommer att gilla den

Skapa skräddarsydda beställningsformulär som är både intuitiva och effektiva.

Redigera formulär i antingen Sheets eller Excel

Förenkla processen för att lägga och hantera beställningar

✨Perfekt för: Frilansare, småföretag och alla som behöver ett enkelt men effektivt sätt att hantera och fullfölja beställningar.

3. Enkel arbetsorder-mall för Google Sheets från GooDocs

via GooDocs

Anta att du driver ett serviceinriktat företag och vill enkelt registrera detaljerna i arbetsorder. I så fall är det en utmärkt idé att använda Google Sheets Simple Work Order Template by GooDocs.

Denna arbetsorder-mall har en ren, okomplicerad design och utrymme för tydliga instruktioner, vilket hjälper dig att förenkla arbetsförfrågningar och uppdrag och säkerställa att uppgifterna utförs på ett framgångsrikt sätt.

Varför du kommer att gilla den

Skapa, distribuera och spåra arbetsorder utan krångel

För tydliga register över arbetsorder

Förbättra arbetsproduktiviteten och kundnöjdheten

✨Perfekt för: Tjänsteorienterade företag och yrkesverksamma som vill registrera och förbättra hanteringen av arbetsförfrågningar och uppdrag.

4. Mall för inköpsorder för frilansare från GooDocs

via GooDocs

Förenkla din orderprocess med mallar för inköpsorder, till exempel Freelance Purchase Order Template från GooDocs. Denna grundläggande mall för inköpsorder har professionell röd och svart text och en strukturerad layout med tydliga avsnitt för ”Beställd av” och ”Beställd till”.

Den innehåller även avsnitt med information om beställningsartiklar och betalningsvillkor. Som en ny fil i Sheets eller Excel kan du anpassa denna mall för inköpsorder efter dina unika affärsbehov.

Varför du kommer att gilla den

Underlätta tydlig kommunikation mellan dig och dina kunder

Ange din timtaxa och antal arbetade timmar och fakturera kunderna därefter.

Ange viktig tilläggsinformation i det separata avsnittet för ytterligare anteckningar.

✨Perfekt för: Frilansare som vill effektivisera sitt inköpsflöde

5. Mall för försäljningsorder från GooDocs

via GooDocs

Nästa punkt på listan över mallar för beställningsformulär i Google Sheets är Sales Order Template by GooDocs.

Denna blåfärgade och välorganiserade mall har avsnitt för "Fakturera till" och "Leverera till". Den hjälper dig att behandla kundernas beställningar enligt deras önskade betalnings- och leveransalternativ och gör hanteringen av försäljningsorder smidig.

Varför du kommer att gilla den

Förenkla processen för att skapa, behandla och leverera beställningar.

Spåra och underhåll omfattande försäljningsorderregister

Förbättra ditt företags professionalism och rykte

✨Perfekt för: Detaljhandelsföretag och onlineförsäljare som behöver hantera flera försäljningsorder och transaktioner samtidigt som de säkerställer korrekt bokföring och kundnöjdhet.

6. Mall för beställningsformulär i Google Sheets från Lido. app

Google Sheets Order Form Template från Lido.app erbjuder en organiserad lösning för orderhantering.

Denna mall innehåller flera kolumner som hjälper dig att samla in viktig information om köpare och leverantörer, liknande mallar för leverantörslistor. Den gör det möjligt för dig att hålla en centraliserad förteckning över alla beställningar och sparar dig besväret med att manuellt beräkna det belopp som ska betalas för varje beställning.

Varför du kommer att gilla den

Beräkna automatiskt det slutliga totalbeloppet för varje beställning.

Håll koll på beställningarna med deras unika identifikationsnummer.

Använd på alla enheter som är kompatibla med Google Sheets.

✨Perfekt för: Småföretagare, marknadsförsäljare och alla som letar efter ett snabbt och effektivt sätt att registrera och hantera beställningar.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för orderhantering

Verktyg som Google Sheets, Google Forms, Google Docs och Google Drive erbjuder kraftfulla lösningar för hantering av beställningar, försäljningstransaktioner och dokumentation, men de har begränsningar som kan hindra effektiviteten, bland annat:

Prestandaproblem: Det kan vara svårt att hantera stora mängder orderdata i Google Sheets när ditt företag växer. Kalkylblad med många rader, formler och beräkningar kan göra att laddningstiden blir lång, fördröja bearbetningen och leda till fel i analysen, vilket påverkar din produktivitet negativt.

Samarbetsutmaningar: Google Sheets erbjuder visserligen möjligheter till samarbete i realtid, men när flera teammedlemmar redigerar samma kalkylblad samtidigt kan det uppstå problem. Utan noggrann versionskontroll eller tydlig kommunikation kan ändringar som görs av en medlem skriva över eller komma i konflikt med en annan medlems arbete, vilket kan leda till förvirring eller till och med dataförlust.

Avsaknad av avancerade funktioner: Google Sheets saknar avancerade funktioner som är nödvändiga för effektiv orderhantering. Till skillnad från specialiserad programvara erbjuder Sheets inga inbyggda verktyg för lageruppföljning, automatisk fakturering eller kundrelationshantering (CRM), vilket begränsar dina möjligheter att optimera processerna.

Beroende av internetåtkomst: En annan nackdel med Google Sheets är att det är beroende av en internetanslutning för att fungera fullt ut. Det erbjuder visserligen begränsade offlinefunktioner, men funktioner som uppdateringar i realtid, samarbete och åtkomst till de senaste uppgifterna är begränsade utan en stabil internetanslutning.

Alternativ till mallar för beställningsformulär i Google Sheets

Börjar mallarna för beställningsformulär i Google Sheets och Excel kännas för begränsade när du hanterar beställningar och försäljningstransaktioner? Då är det dags att uppgradera med orderhanteringsverktyg från plattformar som ClickUp.

Dessa kraftfulla verktyg erbjuder mer flexibilitet, automatisering och effektivitet – så att du kan ha koll på allt utan krångel.

ClickUp erbjuder skalbara verktyg, från ClickUp Forms och CRM-programvara till ClickUp Brain och Automations, för att förenkla orderhantering och dokumentation. Dessutom erbjuder det ett brett utbud av mycket anpassningsbara mallar, från leverantörslistor och orderformulär till mallar för kontoplanering, för att förbättra den operativa effektiviteten.

Låt oss utforska några av de bästa beställningsformulärmallarna som erbjuds av ClickUp.

1. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Hämta denna kostnadsfria mall Spåra inköpsorder och hantera lager med ClickUps mall för inköpsorder och lager.

Med ClickUps mall för inköpsorder och lagerhantering kan du hantera lagret effektivt och hålla koll på alla dina inköpsorder.

Den hjälper dig att navigera i kaoset med att beställa produkter till ditt företag. Med den här lagermallen kan du också övervaka lagernivåerna och minska kostsamma lagerbrist.

Denna mall hjälper dig också att övervaka inköpskostnader, undvika överkonsumtion och maximera din vinstpotential.

Varför du kommer att gilla den

Få automatiska aviseringar när produktlagret börjar ta slut.

Håll korrekta inköpsregister

Underlätta effektiv hantering av leveranskedjan

Se till att din verksamhet fortsätter att fungera smidigt

✨Perfekt för: Återförsäljare, grossister och företagare som söker ett strukturerat sätt att hantera inköpsorder och lagernivåer.

2. ClickUp-mall för produktbeställningsformulär

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera produktbeställningar, från ny beställning till leverans, med ClickUps mall för produktbeställningsformulär.

Gör det enklare för dina kunder att beställa produkter med ClickUps mall för produktbeställningsformulär.

Denna mall gör det enkelt att samla in viktig information, såsom kundkontakt, produkt- och betalningsuppgifter. Förutom produktbeställningsformuläret erbjuder den anpassningsbara vyer såsom vyn Ny beställningslista, vyn Beställningsstatus och vyn Beställningsproblem.

Med hjälp av denna mall kan du hålla koll på beställningar i olika stadier samt förstå och lösa problem som uppstår i beställningsprocessen.

Varför du kommer att gilla den

Ge kunderna ett effektivt sätt att lägga order och öka deras nöjdhet.

Automatisera datainmatningen och organisera beställningarna efter status, till exempel packning, transport osv.

Underlätta orderuppföljningen från det nya orderstadiet till leveransstadiet.

Få insikt i kundernas köpvanor

✨Perfekt för: Återförsäljare och företag som vill effektivisera sina processer för produktbeställningar och leveranser.

💡 Proffstips: Effektivisera hanteringen av orderproblem med ClickUp Docs. Med det här verktyget kan du registrera orderproblem som uppstår under orderprocessen och deras lösningar. Det hjälper dig att skapa en centraliserad guide som dina team kan använda för att lösa problem och snabbt fullfölja order.

3. ClickUp-mall för ändringsorder

Hämta den här kostnadsfria mallen Håll koll på förändringar i renoveringsprojekt med ClickUps mall för ändringsorderformulär.

Hantera ändringar i olika renoveringsprojekt med ClickUps mall för ändringsorder.

Denna mall hjälper dig att samla in och registrera kunddata, såsom orsaken till ändringen, det ursprungliga kontraktets ID och löptid, den nya kontraktets löptid, påverkan, prioritet och mer. Den låter dig också organisera ändringsorder efter status, såsom under granskning, avvisad, godkänd etc.

Med denna lättanvända mall kan du hålla dina projekt på rätt spår och inom budgeten samt minska risken för kostsamma förseningar.

Varför du kommer att gilla den

Anpassa formulär utifrån dina olika affärsbehov

Samla alla ändringar på ett ställe

Se till att alla inblandade parter är överens om kostnader och tidsplan.

Möjliggör samarbete med andra intressenter

✨Perfekt för: Bygg-, tillverknings- och andra projektbaserade företag som vill hantera och spåra förändringar i renoveringsprojekt på ett effektivt sätt.

4. ClickUp-mall för leveransorder

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera hela din beställningsprocess enkelt med ClickUps mall för beställningsformulär.

Oavsett om du behöver fylla på kontorsmaterial eller behöver material för stora byggprojekt, så har ClickUp Supply Order Form Template det du behöver. Använd den här mallen för att lägga och spåra statusen för leveransorder.

Denna mall hjälper dig att registrera de förnödenheter som varje avdelning behöver, skicka anpassade beställningsformulär till leverantörer för godkännande och säkerställa att du får de nödvändiga förnödenheterna i tid.

Varför du kommer att gilla den

Organisera lager och logistik med hjälp av bilder och sammanfattningar.

Minska pappersarbetet och den administrativa bördan

Förbättra underhållet av register

Säkerställ ett smidigt samarbete med leverantörer

✨Perfekt för: Inköpare och företag som vill förbättra sin beställningsprocess från förfrågan till leverans.

5. ClickUp-mall för beställningsformulär för kakor

Hämta den här kostnadsfria mallen Registrera och hantera cookiebeställningar enkelt med ClickUps mall för cookiebeställningsformulär.

ClickUp Cookie Order Form Template förenklar processen att beställa hembakade kakor till dina kunder. Med den här mallen kan du samla in och organisera orderinformation efter smak och orderstatus. Den hjälper dig också att leverera orderna enligt deras leveransdatum.

Med den här mallen kan du registrera nuvarande och framtida kundbeställningar av kakor, ge kunderna regelbundna uppdateringar om deras beställningar och förbättra den övergripande kundupplevelsen.

Varför du kommer att gilla den

Möjliggör säker lagring av kundinformation

Skapa en tydlig och effektiv orderprocess

Förbättra hanteringen och minska orderfel

Förbättra kundnöjdheten och bredda din kundbas.

✨Perfekt för: Bagare och livsmedelsföretag som vill optimera sina order- och leveransprocesser.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Automations för att automatisera ändringar av orderstatus. Du behöver bara ställa in vissa villkor och regler, så gör verktyget det som krävs och informerar kunderna om uppdateringar, vilket sparar värdefull tid och förbättrar kundupplevelsen.

6. ClickUp-mall för orderhantering

Hämta denna kostnadsfria mall Se till att din orderhanteringsprocess fungerar smidigt med ClickUps mall för orderhantering.

ClickUp Order Fulfillment Template organiserar leveransprocessen för att säkerställa leveranser i tid. Denna mall är funktionsrik och anpassningsbar och hjälper dig att hantera, spåra och fullfölja beställningar enligt deras förfallodatum.

Använd den här mallen för att kontrollera om de önskade produkterna finns i lager eller behöver lagerföras. Den kan också hjälpa dig att hålla kunderna informerade om deras orderstatus när du har hittat och packat dem.

Varför du kommer att gilla den

Underlätta standardiseringen av orderhanteringsprocesserna

Hantera produktens tillgänglighet effektivt

Se till att beställningarna dokumenteras korrekt

Förbättra kvaliteten på kundupplevelsen

✨Perfekt för: E-handelsföretag som vill förbättra sina orderhanteringsprocesser

7. ClickUp-mall för beställningar av företagsprodukter

Hämta denna kostnadsfria mall Organisera och hantera beställningar av reklamartiklar enkelt med ClickUps mall för beställningar av reklamartiklar.

Visa din uppskattning för dina anställda, kunder och intressenter med ClickUp Company Swag Orders Template. Denna mall gör det enkelt att lägga och hantera beställningar av reklamartiklar och stärker varumärkeslojaliteten och ryktet.

Med den här mallen kan du bedöma vilka reklamartiklar som behöver fyllas på och avgöra vilka som enkelt kan fyllas på utan att överskrida din budget. Du kan också distribuera dina reklamartiklar på rätt sätt med hjälp av den här mallen.

Varför du kommer att gilla den

Spåra lagerstatus för reklamartiklar på ett organiserat sätt

Gruppera beställningar efter status, till exempel nya beställningar, klara för leverans, levererade osv.

Anpassa med tilläggsattribut för att möta ditt företags behov.

Säkerställ kvalitetskontroll när det gäller beställningar av reklamartiklar.

✨Perfekt för: HR-avdelningar, marknadsföringsteam och företag som vill optimera beställningsprocessen för företagsprodukter.

8. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera din försäljningspipeline bättre med ClickUps mall för försäljningsspårning.

ClickUp Sales Tracker Template är en användarvänlig mall som hjälper dig att få insikt i alla aspekter av din försäljningsprocess. Du kan använda den här mallen för att förstå försäljningsteamets prestanda, identifiera områden där deras insatser kan utnyttjas bättre samt granska och skapa nya mål för ditt team.

Denna kalkylbladsliknande mall gör det möjligt för dig att ta kontroll över din försäljningsprocess och hantera din försäljningspipeline på ett bättre sätt.

Varför du kommer att gilla den

Utvärdera individers och teams prestationer

Identifiera trender och möjligheter för att öka försäljningen

Spåra teamets framsteg mot målen

Underlätta datadrivna beslut

✨Perfekt för: Säljteam och företagare som vill hålla koll på sina försäljningsmål och hantera sin försäljningspipeline på ett bättre sätt.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att spåra och analysera försäljningsdata och hantera din försäljningspipeline mer effektivt. Detta AI-drivna verktyg kan hjälpa dig att identifiera prestandatrender, prognostisera framtida försäljning och rekommendera optimerade försäljningsstrategier baserat på realtidsdata.

9. ClickUp-mall för betalningsformulär

Hämta denna kostnadsfria mall Samla in betalningar snabbt och säkert med ClickUps betalningsformulärmall.

ClickUp-betalningsformulärmallen gör betalningsprocessen smidig för dina kunder. Denna nybörjarvänliga och anpassningsbara mall hjälper dig att utforma betalningsformulär med layout, typsnitt och färger som speglar ditt företags varumärke.

Denna mall kan samla order- och betalningsinformation i ett centraliserat dokument. Den gör det också möjligt för dig att snabbt och säkert samla in betalningar från många kunder.

Varför du kommer att gilla den

Skapa anpassade och säkra betalningsformulär

Skydda insamlade data med kryptering

Se till att alla är uppdaterade om betalningar med automatiska aviseringar.

Håll noggrann koll på betalningar och minska risken för fel.

✨Perfekt för: Återförsäljare, handlare och företag som vill samla in och hålla reda på betalningar på ett organiserat och säkert sätt.

Optimera orderhanteringen och dokumentationen med ClickUp

Effektiv orderhantering är avgörande för att säkerställa leverans av produkter och tjänster i rätt tid, upprätthålla starka kundrelationer och stärka ditt företags rykte.

Mallar för beställningsformulär i Google Sheets kan förenkla grundläggande orderhantering, men de har begränsningar som gör det nödvändigt att undersöka alternativ.

När ditt företag växer kan manuell uppdatering av kalkylblad bli tidskrävande och felbenägen, särskilt när du hanterar stora datamängder eller komplexa arbetsflöden.

Utöver grundfunktionerna är orderhanteringsverktyg och mallar som tillhandahålls av plattformar som ClickUp ett utmärkt alternativ till Googles beställningsformulärmallar.

Med ClickUp Forms, ClickUp Brain, användarvänliga, anpassningsbara mallar för beställningsformulär och mycket mer hjälper ClickUp dig att enkelt skapa beställningsformulär, hantera beställningar, spåra försäljningstransaktioner och föra korrekta register.

Registrera dig hos ClickUp och öka din totala effektivitet inom orderhantering redan idag!