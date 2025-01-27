De 10 bästa e-handelsprogramvarorna för 2025

Om du vill ge dig in i onlineförsäljning behöver du e-handelsprogramvara som hjälper dig att visa upp dina produkter för kunderna.

Vilka är då de bästa e-handelsplattformarna? Det finns många att välja mellan, både open source och betalda alternativ som erbjuder alla tänkbara funktioner.

Vi är här för att hjälpa dig att hitta rätt programvara för dig. Oavsett om du behöver en webbplatsbyggare, AI-verktyg för e-handel, appar eller tillägg för att lägga till en kundvagn och andra funktioner till en befintlig webbplats, eller bra sätt att hantera försäljning i flera kanaler, representerar apparna nedan det bästa inom branschen. ?

Vad ska du leta efter i e-handelsprogramvara?

De flesta e-handelsprogramvaror erbjuder massor av funktioner som hjälper dig att bygga en webbplats, marknadsföra via flera kanaler och till och med hjälpa till med backoffice- och butiksuppgifter. Men vilka specifika funktioner bör du leta efter? Här är några viktiga:

Säkerhet: Eftersom du kommer att ta emot betalningar och samla in känslig kunddata är stark säkerhet ett måste för att hålla den informationen säker.

Prestanda: Plattformen bör erbjuda snabb prestanda, särskilt på kundsidan, så att du inte får övergivna kundvagnar och frustrerade kunder ?

Orderhantering: Leta efter orderhanteringsverktyg som hjälper dig att snabbt behandla kundorder och skicka automatiska e-postmeddelanden för mottagna, behandlade och levererade order.

Marknadsföringsverktyg: På samma sätt kan På samma sätt kan verktyg för marknadsföringsflöden hjälpa dig att skapa, spåra och förfina marknadsföringskampanjer över olika kanaler.

Integrationer: Kolla in vilka integrationer som finns för varje plattform så att du kan fortsätta använda dina befintliga appar och program.

Data och analys: För att öka ditt varumärkes räckvidd bör du välja en plattform som erbjuder SEO-verktyg och analysverktyg för din webbplats, sociala medier och andra kanaler. Det är också bra att ha möjlighet att spåra och hantera För att öka ditt varumärkes räckvidd bör du välja en plattform som erbjuder SEO-verktyg och analysverktyg för din webbplats, sociala medier och andra kanaler. Det är också bra att ha möjlighet att spåra och hantera mål och nyckelresultat (OKR)

De 10 bästa e-handelsprogramvarulösningarna att använda 2024

Det finns många e-handelsprogram att välja mellan och en mängd olika funktioner, till exempel verktyg för att bygga en webbplats, spåra analyser och hantera sociala medier. Några av de mest populära är allt-i-ett-handelsplattformar som är utformade för att hjälpa dig att hantera både online- och personlig försäljning. Du hittar också programvaror med AI-verktyg för att automatisera olika uppgifter.

Vi har sammanställt de 10 bästa alternativen som finns tillgängliga för att hjälpa dig att välja det rätta för ditt företag.

1. Shopify

via Shopify

Shopify är en allt-i-ett-e-handelsplattform som ger dig allt du behöver för att bygga en webbplats och marknadsföra produkter på din webbplats, sociala medier, marknadsplatser, fysiska butiker och mycket mer.

Denna plattform är inte bara en webbplatsbyggare för e-handel. Du kan också använda Shopify för att hantera dina marknadsföringskampanjer, hjälpa till med bokföring, försäljningsställen och mycket mer.

Shopify bästa funktioner

Använd Shopify för att skapa en butiksfront som passar ditt varumärke perfekt.

Utnyttja försäljningskanaler – inklusive marknadsplatser, sociala medier och fysisk detaljhandel – för att öka försäljningen.

Effektivisera marknadsföringskampanjer med inbyggda marknadsföringsfunktioner

Använd data och analyser för att förbättra SEO och prestanda på sociala medier samt för att få kundinsikter.

Gör backoffice-verksamheten mer effektiv med Shopifys verktyg för frakt och affärshantering.

Shopify begränsningar

Kunderna säger att Shopify kan vara dyrt jämfört med alternativ

Med så många verktyg och avancerade funktioner är inlärningskurvan brant.

Shopify priser

Startpaket: 5 $/månad

Grundläggande: 39 $/månad

Detaljhandel: 89 $/månad

Shopify för småföretag : 105 $/månad

Avancerad: 399 $/månad

Shopify Plus: Från 2 000 dollar/månad

Shopify betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 200 recensioner)

2. Adobe Commerce

via Adobe Commerce

Adobe Commerce (tidigare Magento) liknar Shopify i det att det är en allt-i-ett-plattform där du kan bygga upp en butiksfront och marknadsföra dig via flera kanaler.

En viktig skillnad är att denna plattform integreras med andra Adobe-produkter, inklusive Creative Cloud, vilket gör det enkelt för dig att anpassa ditt varumärke med anpassade bilder och grafik.

Adobe Commerce bästa funktioner

Hantera B2B- och B2C-webbplatser samt marknadsplatser och butiker med ett enda gränssnitt.

Expandera din verksamhet till global nivå med lokaliseringsverktyg för länder och valutor.

Använd gratis- och premiumappar som är utformade för alla aspekter av verksamheten, inklusive marknadsföringsverktyg, backoffice-verktyg, orderhanteringssystem och mycket mer.

Automatisera arbetsflöden och analysera data med Adobe Sensei AI.

Begränsningar för Adobe Commerce

Kunder rapporterar långsamma hastigheter

Många säger att denna plattform är dyr.

Adobe Commerce priser

Adobe Commerce Pro: Kontakta säljavdelningen

Hanterade tjänster: Kontakta säljavdelningen

Adobe Commerce-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 600 recensioner)

3. BigCommerce

via BigCommerce

BigCommerce-plattformen har mycket att erbjuda för handlare av alla storlekar. Dessutom är den utformad för att enkelt kunna skalas upp, vilket gör den till en bra utgångspunkt för småföretag som förväntar sig tillväxt.

BigCommerce erbjuder i stort sett samma funktioner som Shopify eller Adobe Commerce, men lägger extra tonvikt på att skapa en upplevelse med flera butiksfronter. Detta gör att du kan skapa anpassade butiksfronter som passar olika kundsegment.

BigCommerce bästa funktioner

Skapa och lansera anpassade webbsidor med en visuell redigerare som inte kräver HTML-kunskaper.

Bygg din webbplats på WordPress och använd backend-plattformen för att integrera BigCommerce.

Använd BigCommerce för att hantera flera kanaler, inklusive webbutiker, marknadsplatser, sociala medier och fysiska butiker ?

Utnyttja B2B-verktyg för att hantera bulkpriser, inköpsorder, offerter, betalningar och mycket mer.

BigCommerce begränsningar

Kunskap om utveckling är ett måste för att kunna utnyttja avancerade API-funktioner till fullo.

Vissa användare säger att BigCommerce inte är lika användarvänligt som andra alternativ.

BigCommerce priser

Standard: 29 $/månad

Plus: 79 $/månad

Pro: 299 $/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen

BigCommerce betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

4. OpenCart

via OpenCart

OpenCart är avsett att hjälpa handlare att komma igång snabbt och enkelt. Med gratis eller billiga mallar samt produktbeskrivningar och produktfoton kan du skapa en webbplats med bara några få klick – och börja ta emot beställningar kort därefter.

OpenCarts bästa funktioner

Använd tillägg för att lägga till extra funktioner och kapacitet till din webbutik.

Optimera dina digitala marknadsföringsinsatser med inbyggda SEO-verktyg.

Gör betalningen enkel genom att integrera de bästa betalningsgatewayerna och leveransmetoderna.

Använd administratörspanelen för att hantera användare, flera butiker, produktlistor och mycket mer.

Begränsningar för OpenCart

Användare rapporterar att det är svårt att söka igenom så många tillägg för att hitta det de behöver.

Plattformen i sig är gratis, men det kan bli dyrt att köpa moduler och tillägg.

OpenCart prissättning

Plattformen är gratis och öppen källkod, men tillägg kan vara gratis eller kostnadsbelagda.

Betyg och recensioner för OpenCart

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 140 recensioner)

5. WooCommerce

via WooCommerce

Det finns ett par saker som skiljer WooCommerce från konkurrenterna. För det första är det inte en plattform utan ett WordPress-plugin som du kan integrera med en självhostad WordPress-webbplats för att utöka online-shoppingfunktionerna.

Det leder till den andra viktiga skillnaden, nämligen att medan handlare kan använda det för att skapa sina egna butiker, kan utvecklare som specialiserar sig på e-handel också använda det för att skapa butiker åt andra.

WooCommerce bästa funktioner

Använd WooPayments för att ta emot betalningar och hantera transaktioner direkt från din instrumentpanel.

Anpassa din shoppingupplevelse utan kodningskunskaper

Gör frakten enklare och mer kostnadseffektiv med WooCommerce Shipping.

Marknadsföringsverktyg låter dig öka försäljningen, optimera SEO och öka räckvidden för ditt varumärkesinnehåll.

WooCommerce begränsningar

Recensenter nämner att webbplatsen blir överbelastad när de använder ett stort antal tillägg, plugins och add-ons för att få alla funktioner de behöver.

Om du behöver använda flera betalda plugins från WooCommerce kan kostnaderna snabbt bli höga.

WooCommerce priser

Priserna varierar beroende på vilka tillägg, plugins och teman du väljer.

WooCommerce betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

6. Volusion

via Volusion

Volusion är ett utmärkt val för småföretag som letar efter en allt-i-ett-plattform som snabbt får igång deras webbutik.

Välj bland 120 olika teman för att skapa din webbplats, lägg till avancerade funktioner genom olika tredjepartsintegrationer och använd Volusions kundvagnsprogramvara för att skapa en smidig köp- och betalningsupplevelse.

Volusions bästa funktioner

Använd Volusions intuitiva webbplatsbyggare utan kod för att skapa en snygg butiksfront på bara några minuter.

Hantera lager, betalningsmetoder och andra viktiga affärsbehov på ett och samma ställe.

Nå en bredare publik med CRM-verktyg (customer relations management) och SEO-verktyg.

Prova Volusions Marketing 360 för att få expertråd från SEO-specialister, marknadsföringsproffs och webbdesigners.

Volusion begränsningar

Recensenterna säger att det begränsade antalet tillgängliga integrationer är en nackdel.

Vissa tycker att de tillgängliga mallarna är både begränsade i antal och kostsamma.

Volusion prissättning

Personligt: 35 $/månad

Professional: 79 $/månad

Företag: 299 $/månad

Prime: Kontakta försäljningen

Volusionbetyg och recensioner

G2: 3,2/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 40 recensioner)

7. PrestaShop

via PrestaShop

PrestaShop är en öppen källkodsplattform för e-handel som erbjuder en omfattande uppsättning moduler så att du kan bygga upp din egen webbutik med alla funktioner du behöver.

Handlare kan komma igång genom att välja mellan Classic PrestaShop, som kräver att du hanterar din egen webbhosting, eller Hosted PrestaShop, som innehåller allt du behöver för att komma igång plus webbhostingtjänster.

PrestaShops bästa funktioner

Gå med i PrestaShop-communityn för att skapa och samarbeta med partners och andra communitymedlemmar ?️

Hitta frilansare och byråer som kan hjälpa dig att bygga upp din webbutik på PrestaShop Experts-nätverket.

Välj bland tusentals moduler på PrestaShop Marketplace för att få de e-handelsfunktioner du behöver.

Kom igång enkelt med grundläggande e-handelsfunktioner med hjälp av PrestaShop Essentials-modulpaketet.

PrestaShops begränsningar

Kostnaderna för enskilda betalda moduler kan snabbt bli höga om du använder flera.

Vissa kunskaper inom utveckling kan behövas – eller så kan du behöva anlita en utvecklare.

PrestaShop prissättning

Classic: Gratis att använda, men moduler kan kosta extra.

Hosted: 24 €/månad

Anpassad: Kontakta säljavdelningen

PrestaShop-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

8. osCommerce

via osCommerce

osCommerce är unik bland e-handelsprogramvarorna eftersom den egentligen är två saker. För det första är det en gratis, öppen källkodsbaserad kundvagn som du kan lägga till i din webbutik.

Det är också en marknadsplats där du kan hitta både betalda och gratisappar som du kan lägga till i din varukorg för att utöka funktionaliteten. Appmarknaden har något för alla: verktyg för sökmotoroptimering, appar för att generera rapporter, verktyg för design, marknadsföring, frakt, betalningar och mycket mer.

osCommerce bästa funktioner

Bygg en webbutik med osCommerce för att ha full kontroll över din butik och dina data.

Acceptera betalningar utan att betala plattformsavgifter för betalningshantering eller transaktionsavgifter.

Gå med i osCommerce-communityn för att få råd och insikter från andra butiksägare och utvecklare.

Bläddra i osCommerce App Store för att hitta appar och lägga till viktiga funktioner till din webbplats.

Begränsningar för osCommerce

Inlärningskurvan är brant – du behöver viss utvecklingskunskap eller måste anlita en utvecklare.

Vissa användare tycker att användargränssnittet känns föråldrat.

osCommerce prissättning

Gratis att använda kundvagnen

Apparna är en blandning av gratis och betalda.

osCommerce-betyg och recensioner

G2: 3,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4/5 (5+ recensioner)

9. Wix eCommerce

via Wix eCommerce

Wix startade som en enkel webbplatsbyggare med dra-och-släpp-funktion – och idag erbjuder plattformen fortfarande alla dessa funktioner, plus de extra funktioner som ingår i Wix eCommerce.

Wix eCommerce är en av de mest populära e-handelsplattformarna – inte bara för att den är enkel att använda, utan också för att den ger företagare möjlighet att hantera leveranser, betalningar, marknadsföring och andra viktiga uppgifter från en och samma översiktliga kontrollpanel.

Wix e-handels bästa funktioner

Använd Wix e-handelsverktyg för att bygga en snygg webbutik från grunden.

Använd Wix eCommerce för att ge en befintlig fysisk butik möjlighet att sälja online.

Anlita Wix Partners för att få hjälp med design, utveckling eller marknadsföring av din webbplats.

Använd migreringsverktyg för att enkelt flytta din e-handelswebbplats från egen hosting eller en annan plattform till Wix.

Wix e-handelsbegränsningar

Webbplatsdesignen är begränsad till de alternativ som finns tillgängliga inom varje webbplatsmall.

Vissa användare säger att Wix är utmärkt för nystartade företag, men att det inte är lika skalbart som andra alternativ.

Wix e-handel priser

Light: 16 $/månad

Kärnfunktioner: 27 $/månad

Företag: 32 $/månad

Business Elite: 159 $/månad

Wix Enterprise Solutions: Kontakta säljavdelningen

Wix e-handelsbetyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9 300 recensioner)

Lär dig mer om de främsta konkurrenterna till Wix!

10. Ecwid

via Ecwid

Ecwid är en e-handelsplattform som är utformad för att ge dig fullständig kontroll över försäljningen i flera kanaler. Med den kan du hantera försäljningen överallt – i din webbutik, på sociala medier, via marknadsplatser som eBay eller Amazon, eller till och med i fysiska butiker.

Centraliserad lagerhantering och prissättning hjälper dig att säkerställa enhetlighet i alla kanaler.

Ecwid bästa funktioner

Använd automatiseringar för att skicka ut e-postmeddelanden om återställning av kundvagnar och annan anpassningsbar kommunikation.

Skapa kuponger, presentkort och andra lockande kampanjer

Acceptera betalningar med kort, Google Pay och Apple Pay

Lägg till ytterligare funktioner till din webbplats med appar från Ecwid App Market.

Använd Ecwid-appen för att hantera din onlineverksamhet var du än befinner dig.

Ecwid begränsningar

Användare rapporterar att Ecwid inte erbjuder lika många alternativ för anpassning av webbplatsen som andra e-handelsprogramvaror.

Kostnaden för flera tillägg, om du behöver dem, kan bli dyr.

Ecwid priser

Gratis för alltid

Venture: 14,08 $/månad

Företag: 29,08 $/månad

Obegränsat: 82,50 $/månad

Ecwidbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 360 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 560 recensioner)

Shopify, BigCommerce och andra leverantörer av e-handelsprogramvara erbjuder en komplett uppsättning verktyg som är särskilt utformade för att skapa butiker och marknadsföra produkter. Men hur är det med andra aspekter av din verksamhet? Med programvara som ClickUp kan du till exempel använda mallar för att skapa användarprofiler eller till och med utarbeta produktbeskrivningar med generativ AI.

Sätt upp mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsplaner och kvantifierbara mål.

När det gäller försäljning ger ClickUp dig massor av användbara verktyg. Till att börja med ger ClickUp for Sales Teams dig allt du behöver för att hantera din försäljningstratt, från början till slut. Använd anpassningsbara arbetsflödesvyer för att skapa listor, tabeller eller Kanban-tavlor så att du kan spåra data, affärer, konton och försäljningsleads. ?

Du kan också använda ClickUp för kundrelationshantering (CRM). De flexibla vyerna gör det enkelt att analysera varje kunds data. Automatiseringar låter dig centralisera kundkontakterna – integrera bara din e-post med ClickUp för att enkelt skicka ut uppdateringar eller underlätta kundonboarding.

Maximera produktiviteten inom e-handel med ClickUp

ClickUp riktar sig också till handlare – med funktioner som är utformade för att hjälpa dig öka din produktivitet. Om du behöver skriva produktbeskrivningar eller andra typer av innehåll erbjuder ClickUp AI-skrivverktyg som hjälper dig att få jobbet gjort. ?

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Som e-handelsföretag har du också vissa mål och målsättningar att uppnå – och ClickUp är en av de bästa apparna för måluppföljning som finns. Oavsett om du följer upp OKR, håller en deadline för en produktlansering eller ser till att ditt team håller sig till sina veckomål, ger denna plattform dig allt du behöver för att nå dessa mål.

Dela upp dina mål i specifika uppgifter som du kan tilldela teammedlemmarna och använd ClickUp Dashboards för att spåra mätvärden och få en överblick över allt som händer i teamets arbetsyta.

För mjukvaruutvecklingsteam i synnerhet är ClickUp ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och samarbete som hjälper dig att bygga, lansera och marknadsföra dina SaaS-produkter. Med denna plattform kan du skapa produktplaner, spåra buggar och problem samt integrera med GitHub, GitLab och andra utvecklingsverktyg så att du kan spåra utvecklingsprocessen och skapa en bättre produkt för dina kunder.

Använd ClickUps mall för webbplatsplanering för att komma igång med din e-handelswebbplats!

Ladda ner den här mallen Skapa en stegvis webbutvecklingsplan som tar dig från idé till lansering.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp AI-skrivassistenten för att skapa produktbeskrivningar och andra typer av innehåll för din onlineverksamhet ✨

Samla ditt team på ClickUp-plattformen för att skapa, samarbeta, spåra uppgifter och hantera din butik – allt på ett och samma ställe.

Hantera leads, försäljning och kundrelationer med ClickUps lättanvända CRM-mallar.

Integrera med populära e-posttjänster, molntjänster och populära försäljningsverktyg för att skapa en smidig upplevelse i hela din appstack.

Använd whiteboards och 15 olika arbetsvyer, inklusive listor, tavlor, Gantt-diagram och mycket mer, för att visualisera och samarbeta kring produktutveckling, marknadsföringskampanjer och andra viktiga uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Som plattform för att hantera arbete kan ClickUp inte användas för att skapa eller driva en e-handelsbutik – men du kan använda den för att hantera ditt webbdesign-/utvecklingsprojekt och dina tillgångar.

Nybörjare kommer att behöva lägga en hel del tid på att lära sig alla funktioner som denna app erbjuder.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljteamet för en anpassad plan.

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Ta ditt företag till nästa nivå med e-handelsprogramvara och ClickUp

Rätt e-handelsprogramvara hjälper dig att bygga, driva och hantera din webbutik. Genom att lägga till en robust projektledningsapp kan du hålla koll på försäljning och marknadsföring, kundrelationer, innehållsskapande och mycket mer.

Som e-handelsföretagare kan du använda ClickUp för att hålla koll på alla dessa uppgifter och mycket mer – inklusive lagerhantering, utveckling av nya produkter, omnikanalmarknadsföringskampanjer etc.

Är du redo att prova? Registrera dig gratis på ClickUp och upptäck hur det kan hjälpa dig att maximera framgången för din e-handelsverksamhet.