Gratis mallar för leveransloggar som ökar logistikeffektiviteten

Att hålla reda på inkommande leveranser kan lätt bli ett problem för alla logistikteam. Det börjar med förlorade paket, otydliga register eller glömda leveransuppgifter, vilket leder till förlorade varor, ökade kostnader och frustrerade kunder.

Men oroa dig inte! En leveransloggmall hjälper dig att skapa struktur och sparar tid, pengar och arbete.

Genom att använda en leveransloggmall kan företag och logistikteam hålla koll på läget. De kan spåra varje försändelse, se till att alla artiklar loggas och upptäcka eventuella problem innan de blir ohanterliga.

Denna blogg listar 10 kostnadsfria mallar för leveransloggar som förenklar dina processer, spårar leveranser noggrant och ökar effektiviteten.

Låt oss sätta igång!

Vad är mallar för leveransloggar?

En leveransloggmall hjälper företag att hålla sig uppdaterade om kommande leveranser genom att tillhandahålla ett strukturerat formulär för att spåra och registrera viktiga detaljer.

Men vad är en leveranslogg?

Leveransloggen fungerar som en central journal som säkerställer att varje leverans dokumenteras korrekt. Det är ett dokument som används för att hålla reda på mottagna artiklar och notera detaljer som:

Leveransdatum

Paketets innehåll

Fraktkälla

Alla nödvändiga underskrifter som bevis

Att använda en leveransloggmall gör det snabbare att spåra paket och organisera leveransscheman, och sparar tid genom att all nödvändig information finns samlad på ett ställe.

En leveransloggmall är idealisk för företag som regelbundet hanterar inkommande leveranser. Den ger tydlig dokumentation och förhindrar kostsamma fel i leveranshanteringen, minskar problem med förlorade försändelser eller oregistrerade leveranser och säkerställer att teamen förblir organiserade och effektiva.

Vad kännetecknar en bra leveransloggmall?

En väl utformad leveransloggmall hjälper företag att enkelt spåra paketleveranser. Den organiserar nödvändig information för varje försändelse och säkerställer korrekta register, vilket sparar tid och minskar fel.

Här är de viktigaste funktionerna du måste utvärdera när du väljer en idealisk leveransloggmall:

Leveransdatum : Detta avsnitt är viktigt för att spåra schemaläggning och hantera logistikens tidsplaner.

Leverans-ID/spårningsnummer : Dokumenterar försändelsens ID-nummer för enkel och snabb spårning av leveransen vid frågor eller problem.

Information om avsändare och mottagare : I detta avsnitt registreras uppgifter om vem som har skickat och mottagit varje leverans.

Mottagna artiklar : Den innehåller en tydlig förteckning över innehållet, kvantiteten och skicket för varje artikel i loggmallarna.

Signatur som mottagningsbevis : Detta utrymme är avsett för auktoriserade signaturer vid leverans, vilket säkerställer ansvarsskyldighet.

Leveransstatus : I detta avsnitt markeras om leveransen är slutförd, väntande eller har problem.

Avsnitt för anteckningar/kommentarer : Det är nödvändigt att notera särskilda hanteringsinstruktioner eller anmärkningar.

Kostnader och utgifter : I detta avsnitt spåras alla kostnader i samband med leveransen för att hantera utgifterna.

Skick vid ankomst : Dokumenterar paketens skick vid ankomst för att rapportera skador i loggmallarna.

Leveranstid: Detta avsnitt i mallen underlättar planeringen av återkommande eller förväntade leveranser.

10 gratis mallar för leveransloggar för att spåra inkommande leveranser

En effektiv leveransloggmall hjälper logistik- och supply chain-personal att förenkla spårningen av leveranser, minska fel och förbättra ansvarsskyldigheten.

En tydlig dokumentation av viktiga detaljer hjälper yrkesverksamma att hantera scheman, minimera förseningar och säkerställa korrekt dokumentation.

Låt oss nu utforska några av de bästa gratis mallarna för leveransloggar från ClickUp:

1. ClickUp-mall för leveranslogg

Ladda ner denna mall Spåra dina leveranser effektivt med hjälp av ClickUps leveransloggmall.

ClickUps leveransloggmall förbättrar spårningen av leveranser och hjälper företag att hålla sina leveranser enligt schemat samtidigt som kundnöjdheten förbättras. Den erbjuder ett strukturerat sätt att registrera leveransdetaljer, spåra order och övervaka leveransstatus i realtid.

ClickUps anpassade vyer, fält och statusar gör det möjligt för dig att organisera alla aspekter av din leveransprocess, såsom datum, tid, rutt och chaufför, för att säkerställa att ordern levereras i tid och korrekt. Detta hjälper dig att hålla koll på verksamheten och ger hela ditt team tydlighet och organisation.

📍 Viktiga funktioner

Spåra beställningar, leveransstatus och betalningsinformation på ett och samma ställe.

Organisera leveranser efter datum, tid, chaufför, rutt och mer för smidig drift.

Tilldela teammedlemmarna uppgifter med deadlines för enkel spårning.

Ställ in aviseringar för att hålla dig informerad om leveransens framskridande.

🔮 Perfekt för: Spåra lager och hantera flera leveranser dagligen

Logistikpersonal, butikschefer och restaurangägare som behöver ett pålitligt sätt att hantera inkommande leveranser och hålla dokumentationen uppdaterad.

2. Mall för produktbeställningsformulär från ClickUp

Ladda ner denna mall Spåra dina orderproblem med hjälp av ClickUps mall för produktorderformulär.

ClickUps mall för produktbeställningsformulär förenklar hanteringen och spårningen av produktbeställningar, vilket gör det enkelt att följa varje steg från beställning till leverans. Denna färdiga mall är perfekt för företag som vill öka kundnöjdheten genom att minska fel och förseningar.

Med automatisk datainmatning, orderspårning och hantering av orderproblem håller denna mall viktiga orderdetaljer organiserade och tillgängliga. Det sparar tid för teamen, förbättrar effektiviteten och bidrar till en smidig beställningsupplevelse för kunderna.

📍 Viktiga funktioner

Övervaka varje orders framsteg för att säkerställa leverans i tid.

Använd fält som produkttyp, pris och kvantitet för enkel referens.

Lägg till anpassade statusar för att markera order som Ny , Packning , Under transport eller Levererad för spårning i realtid.

Spåra problem enkelt och lösa dem med en dedikerad vy.

🔮 Perfekt för: Hantera stora produktbeställningar effektivt

E-handelsföretag, grossister eller B2B-företag som behöver ett effektivt sätt att organisera kundinformation och spåra order från beställning till leverans.

Läs mer: Ta ditt projektledning till nästa nivå med 11 kostnadsfria mallar för ärendehantering och loggning i Excel och ClickUp, utformade för att optimera ärendehanteringen och hålla dina projekt på rätt spår från start till mål.

3. ClickUp-mall för orderhantering

Ladda ner denna mall Undvik leveransförseningar och leverera beställningar i tid med hjälp av ClickUps mall för orderhantering.

Källa

ClickUp Order Fulfillment Template är utformad för att förenkla lagerhantering, spårning och orderhantering i ett enda praktiskt arbetsutrymme. Den hjälper till att minska leveransförseningar och hantera order korrekt, vilket förbättrar kundnöjdheten och den operativa effektiviteten.

Denna mall kombinerar intuitiva funktioner – såsom anpassningsbara vyer, statusar och fält – för att hjälpa dig att enkelt spåra varje orders status. Den förbättrar också leveranslogistiken och kommunikationen, vilket säkerställer ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

📍 Viktiga funktioner:

Spåra varje steg i orderhanteringen med hjälp av tavelvyn för en snabb visuell översikt.

Använd anpassade statusar som I lager och Slut i lager för att hålla koll på lagernivåerna.

Lägg till viktiga detaljer som produktkostnader, kvantiteter och leverantörsinformation med anpassade fält.

Använd Docs-vyn för att lagra förpackningsinstruktioner, leverantörsinformation och andra orderrelaterade dokument.

🔮 Perfekt för: Förbättra orderhantering och lagerkontroll

E-handelschefer, driftsteam och återförsäljare som behöver effektiv spårning från ordermottagning till leverans och realtidsinformation om lagerstatus.

Läs mer: 10 mallar för kundtjänst för att organisera supportverksamheten

4. Mall för inköpsorder från ClickUp

Ladda ner denna mall Förenkla ditt inköpsflöde med hjälp av ClickUps mall för inköpsorder.

Källa

ClickUps mall för inköpsorder hjälper dig att centralisera och organisera alla inköpssteg – från leverantörsinformation till orderspårning – på ett och samma ställe. Det minskar manuellt arbete, säkerställer efterlevnad av inköpspolicyer och hjälper dig att få realtidsöverblick över order.

Med hjälp av denna mall kan inköpsteamen hantera sina upphandlingsprocesser, minimera fel och spåra orderstatus och leveranstider på ett effektivt sätt.

📍 Viktiga funktioner:

Kategorisera och organisera viktiga leverantörsuppgifter som namn, kontaktuppgifter och adresser.

Dokumentera varje artikel med beskrivningar, kvantiteter och priser för att säkerställa tydliga och korrekta beställningar.

Skapa uppgifter för att beräkna specificerade kostnader, tillämpa rabatter och inkludera fraktkostnader för att slutföra beställningar.

Spåra orderstadier från Nya förfrågningar till Slutförda och övervaka varje steg i upphandlingsprocessen.

🔮 Perfekt för: Centralisera dokumentationen av inköpsorder

Inköpsteam och inköpschefer inom tillverknings- och detaljhandelsorganisationer som vill ha en systematisk metod för att hantera förfrågningar och lager

Läs mer: 10 gratis mallar för orderformulär i Excel och ClickUp

5. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Ladda ner denna mall Hantera ditt lager och dina inköpsorder med hjälp av ClickUps mall för inköpsorder och lager.

Med ClickUps mall för inköpsorder och lager kan team spåra order, övervaka lagernivåer och hantera leverantörsinformation – allt i en organiserad kontrollpanel. Denna lösning minskar risken för lagerbrist, hjälper till att optimera inköpsprocesser och förbättrar relationerna med leverantörerna.

Mallen säkerställer korrekta register, punktliga beställningar och effektiv lagerhantering med automatiska aviseringar, anpassningsbara fält och kraftfull spårning.

📍 Viktiga funktioner:

Använd anpassade fält för att registrera artikelkostnader och övervaka budgeten i realtid.

Spåra varje orders status med anpassade statusar som Betalning , Lägg till i lager och Levererad .

Ställ in automatiska påminnelser för återbeställningspunkter så att du alltid har tillräckligt med lager.

Använd dokument och uppgifter för att lagra inköpsformulär och upprätthålla kommunikationen med leverantörer.

🔮 Perfekt för: Inköp och lagerhantering

Supply chain-chefer, inköpsteam och företagare inom e-handel som behöver organiserad inköps- och lageruppföljning för att optimera verksamheten.

Läs mer: Vill du optimera din e-handel? Kolla in de 10 bästa programvarorna för lagerhantering inom e-handel för att optimera dina processer, minska fel och förbättra effektiviteten.

6. ClickUp-mall för lagerhantering

Ladda ner denna mall Håll koll på lager och intäkter med hjälp av ClickUps mall för lagerhantering.

ClickUp Inventory Management Template effektiviserar lagerhanteringsprocesserna och förbättrar den övergripande affärseffektiviteten. Den erbjuder en centraliserad plattform för att spåra lagernivåer, övervaka lagerrörelser och analysera försäljningsdata.

Med hjälp av denna mall kan du hantera leverantörsrelationer och automatisera uppgifter. Dessa funktioner hjälper dig att fatta välgrundade beslut om inköp, produktion och försäljning, vilket i slutändan leder till förbättrad produktivitet och lönsamhet.

📍 Viktiga funktioner:

Se enkelt aktuella lagernivåer, ombeställningspunkter och lagervarningar.

Få insikt i försäljningstrender, populära produkter och långsamt rörliga artiklar.

Övervaka lagerrörelser, såsom inkommande leveranser, utgående leveranser och interna överföringar.

Spåra leverantörsinformation, inköpsorder och leveransscheman

🔮 Perfekt för: Effektivisera lagerhanteringen och centralisera data

Lagerchefer, e-handelsföretag och logistikexperter som behöver hantera sina lager effektivt.

Läs mer: Förenkla lagerhanteringen med dessa 10 kostnadsfria lagermallar för Excel, Sheets och ClickUp, och optimera spårningen av lagernivåer och hanteringen av förnödenheter!

7. ClickUp-mall för lageruppföljning

Ladda ner denna mall Håll koll på ditt lager, dina betalningar och dina leverantörer med hjälp av ClickUps mall för lageruppföljning.

ClickUps mall för lageruppföljning fungerar som en central knutpunkt för att övervaka lagernivåer, leverantörer, beställningsinformation och mycket mer. Oavsett om du ansvarar för en liten butik eller en verksamhet med flera filialer hjälper denna mall dig att förbättra din lagerhantering, minska antalet fel och spara tid.

Med denna loggmall kan du få en bättre överblick över dina lageroperationer i ett organiserat arbetsutrymme. Med anpassningsbara vyer, automatiserade arbetsflöden och skräddarsydda fält kan du spåra order, övervaka lagertrender och förutse behov av ombeställningar.

📍 Viktiga funktioner:

Visa lager per leverantör för att enkelt övervaka leverantörer och deras produkter.

Använd anpassade statusar som Öppen och Slutförd för att övervaka statusen för varje lagerartikel.

Ställ in återbeställningspunkter och få aviseringar för att förhindra lagerbrist.

Ange artikelspecifikationer, kostnader och leverantörsuppgifter med hjälp av 15 anpassningsbara fält.

🔮 Perfekt för: Lagerövervakning och rapportering i realtid

Lagerchefer, lageransvariga och inköpsteam inom detaljhandel, e-handel och tillverkning som behöver övervaka lagernivåer, spåra kostnader och hantera leverantörsrelationer på ett effektivt sätt.

💡 Proffstips: Lär dig att förbättra din lagerplanering för att minska kostnaderna och förhindra lagerbrist avsevärt. Använd prognoser och pålitlig programvara för lagerhantering för att hålla dina lagernivåer optimala och din verksamhet effektiv!

8. ClickUp-mall för lager-KPI

Ladda ner denna mall Organisera dina lagerdata och KPI med hjälp av ClickUp Warehouse KPI-mallen.

ClickUp Warehouse KPI Template centraliserar spårningen av viktiga lagerprestandaindikatorer. Den låter dig övervaka kritiska mått som lagerprecision, genomströmning och orderprecision på ett och samma ställe.

Oavsett om du hanterar ett enda lager eller övervakar flera platser kan du visualisera viktiga datapunkter, identifiera trender och fatta välgrundade beslut med hjälp av denna loggmall.

📍 Viktiga funktioner:

Övervaka KPI:er som lageromsättning, mottagningscykeltid och noggrannhet med anpassade fält.

Använd statusar som Arkiverad , För granskning och Pågår för att spåra KPI-framsteg i varje steg.

Gruppera KPI-data efter vecka, produkt och transaktionstyp för bättre översikt.

Jämför mätvärden med prestationsmål och identifiera förbättringsområden i tabellvyn.

🔮 Perfekt för: Spåra produktivitetsmått för lager

Lagerchefer, logistikansvariga och driftsteam inom detaljhandel, tillverkning och distribution som behöver ett centraliserat verktyg för att spåra, analysera och förbättra lager-KPI:er.

9. ClickUp-mall för upphandling

Ladda ner denna mall Hantera din upphandlingsprocess effektivt med hjälp av ClickUp-mallen för upphandling.

ClickUp-mallen för upphandling hjälper dig att hålla ordning, spåra utgifter och upprätthålla transparens i dina leverantörsrelationer. Upphandlingsgrupper kan använda den för att hantera inköpsförfrågningar, acceptera prisförslag, övervaka leveranser och förhandla om kontrakt – allt på en enda, lättnavigerad plattform.

Denna leveransloggmall säkerställer att du kan hantera din inköpsprocess effektivt, minska risken för fel, förbättra kommunikationen med leverantörer och spara tid.

📍 Viktiga funktioner:

Använd listvyn för att organisera och hantera inköpsaktiviteter.

Kategorisera leverantörer utifrån betydelse och risknivåer

Organisera uppgifter i statusar som Pågår , Ute för signatur och Klargörande behövs .

Använd vyn Standardrutiner för upphandling för att skapa och lagra standardiserade processer.

🔮 Perfekt för: Effektiv spårning av inköp

Inköpare och supply chain-chefer inom tillverkning och detaljhandel som behöver ett strukturerat system för hantering av inköpsorder, leverantörsrelationer och kontraktsförhandlingar.

Läs mer: Samarbetsprogramvara för att förbättra leveranser

10. ClickUp-mall för betalningsformulär

Ladda ner denna mall Samla in både betalnings- och orderinformation med hjälp av ClickUps betalningsformulärmall.

ClickUp-betalningsformuläret erbjuder ett omfattande ramverk för att samla in viktiga betalningsuppgifter, spåra transaktioner och säkerställa att varje betalning hanteras korrekt och säkert. Du kan anpassa denna mall efter olika betalningsrelaterade behov, från initial ordermottagning till slutlig bekräftelse.

Genom att centralisera betalningshanteringen minimeras manuella inmatningsfel, förbättras transparensen och ökar kundnöjdheten tack vare säkra, lättanvända formulär.

📍 Viktiga funktioner:

Samla in viktig betalningsinformation som kundens namn, e-postadress, betalningsmetod och belopp.

Spåra varje transaktions status med anpassade statusar som Ny order , Betalning mottagen och Betalning avvisad .

Lägg till viktiga attribut som Total kostnad , Kvantitet , Betalningssätt och Biljettyp för att förbättra datainsamlingen.

Inför säkerhetsåtgärder, såsom datakryptering och automatisering, för att säkerställa säker hantering av känslig information.

🔮 Perfekt för: Insamling av kunddata och spårning av betalningar

Återförsäljare och tjänsteleverantörer som vill hålla reda på kundorder och hantera transaktioner med inbyggda säkerhets- och efterlevnadsfunktioner.

💡 Proffstips: För proffs som söker en allt-i-ett-lösning för logistik och projektledning inom leveranskedjan har ClickUp allt som behövs för att projekten ska flyta smidigt. Från uppgiftshantering och schemaläggning till tidrapportering, teamsamarbete och kommunikation – ClickUp samlar alla aspekter av projektledning i ett enda gränssnitt. En viktig funktion i denna logistikprogramvara är ClickUp Templates -biblioteket – en samling av över 1000 anpassningsbara, användarvänliga mallar som är utformade för olika projektbehov hos yrkesverksamma inom olika branscher. Du får tillgång till flera färdiga loggmallar för precis dokumentation och effektiv leveransspårning.

Förfina din leveranslogg effektivt med ClickUp

I en snabbföränderlig värld är det viktigt att vara organiserad och effektiv för att verksamheten ska fungera smidigt. Men med dessa 10 kostnadsfria mallar för leveransloggar från ClickUp kan du göra det på ett effektivt sätt.

Dessa mallar hjälper dig att organisera dokumentation, övervaka inkommande leveranser och spåra försändelser på ett enkelt sätt, vilket förbättrar ditt teams effektivitet och produktivitet.

Säg adjö till röriga kalkylblad och ändlösa e-postmeddelanden – ClickUp gör det enkelt att hålla koll på dina leveranser och fokusera på det som är viktigt: att utveckla din verksamhet.

Är du redo att förbättra din logistikhantering? Registrera dig på ClickUp idag och få kontroll över dina leveransloggar som aldrig förr!