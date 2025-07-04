De 17 bästa B2B-kontaktdatabaserna för bättre leadgenerering

Om du arbetar med försäljning eller marknadsföring har du förmodligen upplevt hur svårt det kan vara att hitta kvalitativa kontakter. Dina leads har sinat, dina e-postmeddelanden förblir obesvarade och dina samtal kommer aldrig förbi receptionisterna. Frustrerande, eller hur?

En pålitlig B2B-kontaktdatabas kan vara precis vad du behöver. Den hjälper dig att snabbt nå rätt beslutsfattare, öka dina konverteringsfrekvenser och göra din marknadsföring mycket smidigare.

Men en bra databas handlar inte bara om att få tag på namn och nummer. Den ger dig verifierad, uppdaterad information så att du kan komma i kontakt med rätt personer och följa upp vid rätt tidpunkt.

Vill du dra nytta av dessa fördelar? Kolla in dessa topprankade B2B-kontaktdatabaser för bättre leads!

En B2B-kontaktdatabas hjälper företag att hitta och nå potentiella kunder genom att tillhandahålla verifierade kontaktuppgifter till beslutsfattare i målföretagen. Tänk på den som en digital adressbok fylld med företagsinformation som kan utnyttjas för att generera leads – förstärkt med AI.

De bästa leverantörerna av B2B-kontaktdatabaser kombinerar flera tekniker för att skapa och underhålla korrekta, uppdaterade listor. De använder web scraping för att samla in offentligt tillgängliga data, verifierar kontakter direkt via telefon eller e-post och rensar regelbundet sina databaser för att ta bort föråldrad information.

Många integreras också med CRM-plattformar, vilket gör det enkelt att överföra data och säkerställa att dina marknadsförings- och säljteam alltid har tillgång till aktuella, tillförlitliga kontaktuppgifter för riktad marknadsföring.

💡 Proffstips: Organisationer slösar bort 21 % av sina medieutgifter på grund av dålig datakvalitet. Genom att använda en B2B-kontaktdatabas kan du öka din försäljningseffektivitet genom att automatisera datainsamling och verifiering. Det gör att ditt team kan fokusera på värdefulla uppgifter som att vårda leads och öka konverteringen.

En förstklassig B2B-kontaktdatabas erbjuder fem viktiga fördelar:

Riktad marknadsföring som når rätt personer

Spara tid och resurser genom att effektivisera prospekteringen

Öka konverteringsgraden genom att nå kvalificerade leads

Ger uppdateringar i realtid så att dina data alltid är aktuella.

Ger djupgående marknadsinsikter som hjälper dig att förfina dina strategier och ligga steget före konkurrenterna.

🧠 Rolig fakta: De mest framgångsrika säljarna lägger ungefär 18 % mer tid på att uppdatera sitt CRM-system än säljare som presterar närmare genomsnittet.

Att välja rätt kontaktdatabas för företag kan avsevärt öka effektiviteten och få din avkastning på investeringen att skjuta i höjden, men det är inte ett beslut som ska tas lättvindigt.

Här är vad en bra B2B-kontaktdatabas kan göra för dig:

Håll dina data korrekta och uppdaterade så att du alltid arbetar med den senaste informationen.

Se till att den passar din målgrupp så att du inte slösar tid på fel kontakter.

Integrera smidigt med dina befintliga verktyg och öka effektiviteten.

Erbjud en intuitiv användarupplevelse – för användarvänlighet är viktigt!

Uppfyll alla efterlevnads- och säkerhetsstandarder för att skydda ditt företag.

Erbjud gedigen kundsupport och utbildningsresurser

Hjälper dig att väga kostnaden mot det faktiska värdet du får

Om du tar dig tid att noggrant utvärdera dessa faktorer nu kan du spara dig mycket huvudvärk senare!

Nu när du vet hur man skiljer en bra kontaktdatabas från de bästa, här är våra 17 bästa val:

1. ClickUp (Bäst för leadhantering och optimering av arbetsflöden)

Behöver du en central hubb där ditt team kan spåra kontakter, hantera leads och hålla arbetsflödena igång? ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, är det bästa valet.

Det faktum att det inte är en traditionell B2B-kontaktdatabas är ClickUps största styrka. Istället för att begränsa dig till en rigid struktur ger ClickUp CRM säljteam flexibiliteten att bygga ett kontakt hanteringssystem på sitt eget sätt – samtidigt som projektledning, automatisering, rapportering och teamsamarbete samlas i samma arbetsyta.

Med ClickUp kan du skapa skräddarsydda pipelines för dina kontakter med hjälp av anpassade uppgiftsstatusar, så att de är organiserade och befinner sig i rätt fas av din försäljningsprocess – från potentiell lead till avslutad affär. Visa dem med hjälp av detaljerade listor eller Kanban-tavlor, anpassa fält för kontaktuppgifter (som leadkälla, status eller företagsstorlek) och spåra interaktioner i hela försäljningstratten.

Spåra lead- och affärsstadier genom att anpassa ClickUps anpassade uppgiftsstatusar till ditt arbetsflöde.

Du kan också tilldela uppgiftsägare, ange förfallodatum och länka dokument eller tidigare kommunikation direkt till varje kontaktpost – så att ingenting faller mellan stolarna. Oavsett om du spårar leads, kundförfrågningar eller teamuppgifter hjälper ClickUp for Sales Teams dig att hålla allt på ett ställe.

ClickUp erbjuder också användbara mallar som förenklar organisationen. Till exempel hjälper ClickUp-kontaktlistmallen dig att lagra och kategorisera kontaktinformation.

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för kontaktlista för att hålla ordning på dina kontakter.

Med den här mallen kan du:

Lagra alla kontakter på ett ställe : Samla alla dina kontaktuppgifter på ett ställe för enkel åtkomst och organisering.

Uppdatera kontaktuppgifter enkelt : Redigera och uppdatera kontaktuppgifter snabbt.

Spåra och kategorisera kontakter : Använd anpassade fält som plats, sociala profiler och betyg för att organisera och kategorisera dina kontakter.

Sök kontakter efter nyckelord eller kategorier : Hitta rätt kontakt snabbt med kraftfulla sök- och filtreringsalternativ.

Håll koll på kommunikationen : Ställ in anpassade statusar (t.ex. Aktiv, Lead, Inaktiv) för att spåra kontaktinteraktioner och hantera kundrelationer.

Automatisera påminnelser och uppdateringar: Ställ in återkommande uppgifter och automatiska aviseringar för att säkerställa att ingen kontakt förbises.

Du kan också använda ClickUp-kontostyrningsmallen och ClickUp CRM-mallen för att säkerställa bättre kundinteraktioner och spårning. De har inbyggda prioritetsetiketter för att fokusera på heta prospekt och inbäddade automatiseringar för att minska manuella uppdateringar.

Dessa mallar fungerar utmärkt för team som behöver ett kostnadsfritt alternativ med avancerade CRM-arbetsflödesfunktioner.

💡 Proffstips: ClickUp Brain kan vara din inbyggda AI-försäljningsassistent i ClickUp. Den kan omedelbart sammanfatta affärsanteckningar, generera uppföljningsmejl och svara på frågor som ”Hur ser statusen ut för våra 10 bästa leads?” – genom att hämta realtidsinformation från din CRM-konfiguration. Hämta realtidsinformation från dina försäljningsdata i ClickUp (och anslutna appar) med hjälp av ClickUp Brain.

Det som skiljer ClickUp från traditionella CRM-system är hur det kombinerar kontaktadministration med kraftfulla verktyg för uppgifter och projekt. Till exempel:

ClickUp Docs kan lagra onboarding-handböcker eller samtalsskript som är direkt kopplade till kunduppdrag.

ClickUp Chat håller alla interna diskussioner i sitt sammanhang, så att du slipper hoppa mellan olika appar.

Anpassade ClickUp-instrumentpaneler gör det möjligt för försäljningschefer att övervaka affärer, aktiviteter och kontaktägarnas arbetsbelastning i realtid.

Detta gör också ClickUp till ett mångsidigt val för säljteam som behöver samla allt på en enda säljplattform så att deras säljinsatser kan bli mer organiserade, fokuserade och effektiva.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade CRM-vyer med dra-och-släpp-funktionalitet för flexibel kontaktorganisation.

Synkronisera kontaktdata över hela din teknikstack med integrationer som Salesforce, HubSpot och Zapier.

Spåra viktiga mätvärden, hantera uppgifter, få tillgång till kontakter och få insikter i realtid genom ClickUp Dashboards.

Sortera och filtrera kontakter med hjälp av taggar för att enkelt hitta rätt leads.

Automatisera skapandet av uppgifter och aviseringar för snabb uppföljning, vilket ökar försäljningsproduktiviteten.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Direkt från en G2-recension:

ClickUp är utan tvekan det bästa verktyget för projektledning, kundförvärv och kundrelationshantering som finns. Jag har provat Monday och Asana, tillsammans med många branschspecifika verktyg, och inget kan mäta sig med ClickUp. Du kan använda det direkt med massor av mallar eller anpassa det efter alla dina behov. Även de minst tekniskt kunniga i vårt företag kan använda det enkelt, och de flesta av oss lägger till och med in våra privatliv i ClickUp, eftersom det verkligen är det enda verktyget som klarar allt.

ClickUp är utan tvekan det bästa verktyget för projektledning, kundförvärv och kundrelationshantering som finns. Jag har provat Monday och Asana, tillsammans med många branschspecifika verktyg, och inget kan mäta sig med ClickUp. Du kan använda det direkt med massor av mallar eller anpassa det efter alla dina behov. Även de minst tekniskt kunniga i vårt företag kan använda det enkelt, och de flesta av oss lägger till och med in våra privatliv i ClickUp, eftersom det verkligen är det enda verktyget som klarar allt.

📖 Läs också: De bästa programvarorna för kontaktadministration för professionella tjänster

2. Apollo. io (Bäst för datarik leadgenerering)

Om du letar efter en lösning som kombinerar försäljningsautomatisering med leadgenerering är Apollo.io värt att överväga. Tillgång till över 275 miljoner kontaktposter ger dig verktygen för att skapa och hantera mycket riktade kontaktlistor genom avancerad segmentering.

Dessutom låter Apollo.io dig köra e-postkampanjer direkt från plattformen, vilket effektiviserar din marknadsföring för ännu större effektivitet.

Apollo. io bästa funktioner

Skapa och hantera korrekta kontaktuppgifter med smart segmentering

Automatisera uppgifter för att öka effektiviteten och låt ditt säljteam fokusera på aktiviteter med högt värde.

Håll B2B-data uppdaterade med Data Health Center

Apoll. io-begränsningar

Datakvaliteten kan ibland vara sämre än vid direkt skrapning från LinkedIn.

Användare rapporterar om tillfälliga fördröjningar under tider med hög belastning.

Apollo. io-priser

Gratis

Basic : 59 $/månad per användare

Professional : 99 $/månad per användare

Organisation: 149 USD/månad per användare

Apollo. io betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (360+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Apollo.io?

En G2-recension säger:

Inom bara två månader har vi redan fått nya affärer. Det passade mycket enkelt in i mitt arbetsflöde och var ett tillskott som gav omedelbar effekt. All information är mycket lätt att söka och användbar. Jag har använt det dagligen och mina teammedlemmar är också ivriga att använda det i sina arbetsflöden. Mitt företag uppskattar att det fungerar bra med Salesforce och andra program, eftersom vi planerar att implementera det i stor skala i hela organisationen, vilket kommer att underlätta processen.

Inom bara två månader har vi redan fått nya affärer. Det passade mycket enkelt in i mitt arbetsflöde och var ett tillskott som gav omedelbar effekt. All information är mycket lätt att söka och användbar. Jag har använt det dagligen och mina teammedlemmar är också ivriga att använda det i sina arbetsflöden. Mitt företag uppskattar att det fungerar bra med Salesforce och andra program, eftersom vi planerar att implementera det i stor skala i hela organisationen, vilket kommer att underlätta processen.

3. Cognism (bäst för försäljningsinformation)

via Cognism

Cognism är en B2B-kontaktdatabas som ger dig tillgång till korrekt och uppdaterad försäljningsinformation direkt. Det som utmärker denna plattform är dess kraftfulla funktioner för databerikning, som går utöver att bara tillhandahålla kontaktuppgifter till försäljnings- och marknadsföringsteam.

Genom att berika dina befintliga data med ytterligare information – såsom jobbtitlar, företagsstorlek och viktiga beslutsfattare – hjälper Cognism dig att skapa mer kompletta och användbara profiler. Detta säkerställer att du med självförtroende kan rikta in dig på och engagera rätt leads, vilket ökar chanserna till meningsfulla kontakter och högre konverteringsgrader.

Cognisms bästa funktioner

Spåra viktiga förändringar i företagsregister med hjälp av utlösare för försäljningsevenemang.

Koppla smidigt dina B2B-data till de stora CRM-systemen.

Uppfyll lagkraven med inbyggda GDPR- och CCPA-skyddsåtgärder.

Cognisms begränsningar

Prisnivåerna kan vara höga.

Månatliga kontaktbegränsningar gäller även för högnivåabonnemang.

Cognisms prissättning

Anpassad prissättning

Cognism-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Cognism?

Här är vad en användare delade på G2:

Det jag gillar mest med Cognism är dess exakta och GDPR-kompatibla B2B-kontaktdata, som gör prospektering mycket effektivare. Plattformens realtidsdataberikning säkerställer att sälj- och marknadsföringsteam har uppdaterad information, vilket förbättrar framgångsgraden för försäljningen. Dessutom gör dess sömlösa CRM-integrationer och användarvänliga gränssnitt det enkelt att navigera och integrera i befintliga arbetsflöden, vilket sparar tid och ökar produktiviteten.

Det jag gillar mest med Cognism är dess exakta och GDPR-kompatibla B2B-kontaktdata, som gör prospektering mycket effektivare. Plattformens realtidsdataberikning säkerställer att sälj- och marknadsföringsteam har uppdaterad information, vilket förbättrar framgångsgraden för försäljningen. Dessutom gör dess sömlösa CRM-integrationer och användarvänliga gränssnitt det enkelt att navigera och integrera i befintliga arbetsflöden, vilket sparar tid och ökar produktiviteten.

👀 Visste du att? 1987 var ACT! den första kommersiellt tillgängliga CRM-programvaran. Den var ursprungligen utformad för att hjälpa till att hantera kontakter och kalendrar, och bidrog till att definiera begreppet CRM. Programvarans användarvänliga gränssnitt och förmåga att spåra kundinteraktioner gjorde den till en pionjär inom området. Idag fortsätter ACT! att tjäna affärsutvecklingsteam över hela världen som en molnbaserad CRM-lösning.

4. LinkedIn Sales Navigator (bäst för avancerad lead-research)

via Sales Navigator

Om du någonsin har önskat att du kunde kasta ett bredare nät för att hitta leads på LinkedIn, kan LinkedIn Sales Navigator hjälpa dig. Detta verktyg gör det enkelt att identifiera potentiella leads och hålla koll på dem under hela försäljningsprocessen.

Med tillgång till upp till 2 500 sökresultat per sökning – betydligt fler än de 1 000 som finns tillgängliga på grundläggande LinkedIn – kan du nå en större pool av potentiella kunder. Det är som att ha ett VIP-pass till LinkedIns omfattande professionella nätverk.

LinkedIn Sales Navigators bästa funktioner

Gör obegränsade sökningar med hjälp av 45 avancerade sökfilter.

Få signaler om köparnas avsikter som analyserar över 180 faktorer för att identifiera kvalificerade leads.

Spåra leadaktiviteter och uppdateringar av företagsdata genom realtidsvarningar.

Begränsningar för LinkedIn Sales Navigator

Högre pris som kan belasta budgeten för mindre team

En brantare inlärningskurva, särskilt för nya användare

Priser för LinkedIn Sales Navigator

Core : 99 $/månad

Avancerad : 149 $/månad

Advanced Plus: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för LinkedIn Sales Navigator

G2 : 4,3/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om LinkedIn Sales Navigator?

Här är en recension från Capterra:

Enkelheten i sökningen och möjligheten för våra säljare att skapa leadlistor och hantera sina prospekt direkt i verktyget är avgörande för vår GTM-process.

Enkelheten i sökningen och möjligheten för våra säljare att skapa leadlistor och hantera sina prospekt direkt i verktyget är avgörande för vår GTM-process.

📚 Läs också: Hur man spårar rätt försäljningspipeline-mått för tillväxt

📮 ClickUp Insight: En genomsnittlig yrkesverksam person spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentation av ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att på några sekunder visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

via Lusha

Om du redan har använt LinkedIn Sales Navigator för att identifiera och spåra potentiella leads kan Lusha hjälpa dig att ta det ett steg längre. Använd det för att få direkta telefonnummer och e-postadresser direkt från LinkedIn-profiler. Det bästa av allt? Kontaktuppgifterna är lätta att komma åt, så ditt säljteam kan snabbt gå från prospektering till kontakt.

Lushas bästa funktioner

Hitta specifika prospekt med avancerade filter

Få uppdaterade kontaktuppgifter via tillägg för webbläsarna Chrome och Firefox.

Lägg till kontaktuppgifter till flera leads samtidigt med hjälp av massdataberikning.

Exportera leads direkt till ditt CRM-system med inbyggda integrationer.

Lushas begränsningar

Datakvaliteten kan vara osäker

Ingen mobilapp för prospektering på språng

Lusha-priser

Gratis

Pro : Från 29,90 $/månad

Premium : Från 69,90 $/månad

Skala: Anpassad prissättning

Lusha-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lusha?

En SDR på Reddit delar med sig:

…Många gånger när ZI inte hittar något, har Lusha det (särskilt korrekta telefonnummer). Jag använder båda (företaget använder ZI, men jag använder Lushas gratiskonto som backup).

…Många gånger när ZI inte hittar något, har Lusha det (särskilt korrekta telefonnummer). Jag använder båda (företaget använder ZI, men jag använder Lushas gratiskonto som backup).

6. Kaspr (bäst för massiv export av LinkedIn-data)

via Kaspr

Med Kaspr kan du hämta kontaktinformation för lovande leads direkt från LinkedIn-profiler. En unik funktion är möjligheten att exportera data i bulk, vilket gör att du kan hämta information från hela LinkedIn-listor, grupper och evenemang på en gång – vilket hjälper säljteam att spara tid samtidigt som de effektivt bygger upp sina kontaktlistor.

Kasprs bästa funktioner

Ställ in automatiska uppföljningsmejl och påminnelser för att hålla kontakten med dina kontakter.

Exportera tusentals affärskontakter direkt från LinkedIn

Integrera smidigt med verktyg som HubSpot och Salesforce.

Verifiera kontaktuppgifter i realtid för korrekta och tillförlitliga data.

Kaspr-begränsningar

Dashboarden känns rörig och svår att navigera i.

Användare rapporterar om frekventa tekniska problem

Kaspr-priser

Gratis

Startpaket : 65 $/månad

Företag : 95 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Kaspr-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Kaspr?

En SDR på G2 rapporterar:

Användargränssnittet är väldigt lätt att förstå och jag gillade också att alla data finns i ett enda formulär.

Användargränssnittet är väldigt lätt att förstå och jag gillade också att alla data finns i ett enda formulär.

7. UpLead (Bäst för databerikning)

via UpLead

Vill du komma i kontakt med rätt beslutsfattare? UpLead kan vara verktyget för dig. Det erbjuder verifierade kontaktuppgifter och ett system för e-postverifiering i realtid som säkerställer att du arbetar med korrekt information innan du laddar ner några kontaktuppgifter.

Det som utmärker plattformen är dess förmåga att filtrera kontakter utifrån ett brett spektrum av kriterier, vilket säkerställer att du alltid riktar dig till de mest relevanta leads.

UpLeads bästa funktioner

Få tillgång till verifierade företagsmejl och direkta telefonnummer.

Sök efter kvalificerade leads med hjälp av avancerade sökfilter för att hitta exakt de du behöver.

Få signaler om köparnas avsikter för att hitta företag som aktivt söker efter lösningar.

Begränsningar för UpLead

Det kreditbaserade systemet kan bli dyrt om du behöver många affärskontakter.

Den kostnadsfria provversionen av försäljningsplanen är mer begränsad jämfört med andra verktyg på listan.

UpLead-priser

Gratis provperiod (7 dagar)

Essentials : 99 $/månad

Plus : 199 $/månad

Professionell: Anpassad prissättning

UpLead-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om UpLead?

En G2-recension lyder:

Filtreringsprocessen gör det möjligt för användare att fördjupa sig i det innehåll de söker för att skapa högkvalitativa och tillförlitliga listor för sina marknadsföringsinsatser.

Filtreringsprocessen gör det möjligt för användare att fördjupa sig i det innehåll de söker för att skapa högkvalitativa och tillförlitliga listor för sina marknadsföringsinsatser.

8. Clearbit (Bäst för realtidsberikning av leads)

via Clearbit

Genom att utnyttja en enorm databas förbättrar Clearbit – som nu ingår i Hubspots Breeze – grundläggande information som namn och e-postadresser och lägger till viktiga detaljer som jobbtitlar, företagsstorlek, intäkter och till och med sociala profiler. Detta ger dig en komplett och användbar bild av dina leads, vilket hjälper dig att få en mer meningsfull kontakt med rätt personer vid rätt tidpunkt.

Clearbits bästa funktioner

Hitta rätt beslutsfattare snabbt med riktad prospektering

Kontrollera e-postadressernas riktighet och hitta kontaktuppgifter till specifika personer.

Kör automatiserad databerikning i realtid som uppdaterar dina CRM-kontakter.

Clearbit-begränsningar

Plattformen har en brant inlärningskurva.

Det kreditbaserade systemet för att berika register kan bli dyrt.

Clearbit-priser

Hubspot Marketing Hub Professional: 890 USD/månad för tre användare

Hubspot Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad för fem platser

Clearbit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clearbit?

En G2-användare berättar:

Vi måste hitta många företagsägares kontaktuppgifter för försäljningen och det här verktyget hjälper oss att hitta dessa uppgifter. Noggrannheten är mycket hög och vi kan enkelt hitta obegränsat med uppgifter med hjälp av det här verktyget. Med hjälp av det här verktyget kan vi inte bara hitta företagsägarnas e-postadresser, utan även alla högt uppsatta chefers e-postadresser.

Vi måste hitta många företagsägares kontaktuppgifter för försäljningen och det här verktyget hjälper oss att hitta dessa uppgifter. Noggrannheten är mycket hög och vi kan enkelt hitta obegränsat med uppgifter med hjälp av det här verktyget. Med hjälp av det här verktyget kan vi inte bara hitta företagsägarnas e-postadresser, utan även alla högt uppsatta chefers e-postadresser.

9. ZoomInfo (Bäst för försäljningsinformation och leadgenerering)

via ZoomInfo

När det gäller B2B-databaser har ZoomInfo varit en favorit inom branschen tack vare sin omfattande datatäckning och imponerande noggrannhet. Det som verkligen skiljer den från andra är dock dess AI-drivna insiktsmotor.

Denna funktion omvandlar dina kontaktuppgifter till användbar information, vilket hjälper dig att fatta smartare och mer välgrundade beslut för att rikta in dig på rätt leads och möjligheter.

ZoomInfos bästa funktioner

Spåra uppdateringar i realtid genom ett system för kontinuerlig datauppdatering.

Hämta kontaktuppgifter direkt från LinkedIn och andra webbplatser

Skapa riktade leadlistor med hjälp av filter och synkronisera dem med ditt CRM-system.

ZoomInfos begränsningar

Verktyget kan vara dyrt för mindre företag jämfört med andra alternativ till ZoomInfo

Den omfattande funktionsuppsättningen kräver en viss inlärningskurva för nya användare.

ZoomInfo-priser

Anpassad prissättning

ZoomInfo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (290+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ZoomInfo?

Här är vad en recension på Capterra säger:

Implementeringen var enkel, kundservicen har varit fantastisk och lösningens kvalitet har varit precis rätt.

Implementeringen var enkel, kundservicen har varit fantastisk och lösningens kvalitet har varit precis rätt.

via RocketReach

👀 Visste du att? Säljare lägger mindre än en tredjedel av sin arbetsvecka (28 %) på att faktiskt sälja. Diverse uppgifter som affärshantering och datainmatning tar upp större delen av deras tid.

Vill du snabbt få tillgång till verifierad kontaktinformation? RocketReach har vad du behöver.

Med tillgång till över 700 miljoner yrkesverksamma och 35 miljoner företag världen över blir det enklare att hitta direkta e-postadresser och telefonnummer, ofta hämtade direkt från LinkedIn-profiler. Du kan också skapa anpassade prospektlistor som uppdateras automatiskt, spåra företags teknikstackar och köpsignaler samt få omedelbar tillgång till verifierade mobilnummer och direktlinjer.

Det är ett praktiskt verktyg för team som inte vill lägga dyrbar tid på att leta efter data utan istället koncentrera sig på själva försäljningen.

RocketReachs bästa funktioner

Använd Chrome-tillägget för att hämta kontaktinformation medan du surfar på LinkedIn eller företagswebbplatser.

Integrera med CRM-system som Salesforce eller HubSpot för att hålla dina kontaktuppgifter synkroniserade.

Använd RocketReachs API för att skapa anpassade arbetsflöden och automatisera leadgenerering.

Spåra öppnade e-postmeddelanden och klick för att se vad som fungerar och vem som engagerar sig.

RocketReachs begränsningar

Att hantera flera kontaktlistor i verktyget kan bli rörigt.

Vissa användare rapporterar att verktyget är dyrt för privat bruk.

Priser för RocketReach

Essentials : 99 $/månad

Pro : 165 $/månad

Ultimate: 300 $/månad

RocketReach-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om RocketReach?

Kolla in denna recension från Capterra:

Jag har bara positiva erfarenheter och den här produkten fungerar perfekt för mitt försäljningssystem.

Jag har bara positiva erfarenheter och den här produkten fungerar perfekt för mitt försäljningssystem.

11. Adapt. io (Bäst för datainformation)

Behöver du ett sätt att hitta rätt personer utan att gå vilse i en hav av kontakter? Adapt. io hjälper dig att göra kundförvärv smidigare.

Den ger sälj- och marknadsföringsteam tillgång till en omfattande pool med över 250 miljoner affärskontakter och 100 miljoner företagsprofiler. Det som gör den så praktisk är dess förmåga att hitta och verifiera beslutsfattares e-postadresser – precis när du behöver dem.

Anpassa de bästa funktionerna

Skapa riktade kontaktlistor med hjälp av över 25 datapunkter.

Håll dina CRM-data uppdaterade med automatiserad berikning

Hitta verifierade företagsmejl direkt med LinkedIn Chrome-tillägget.

Anpassa begränsningar

Vissa användare anser att användargränssnittet kunde förbättras.

Ibland fylls inte vissa kontakter med data.

Anpassa prissättningen

Gratis

Startpaket : 49 $/månad

Basic : 99 $/månad

Anpassad: Anpassad prissättning

Anpassa betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Adapt?

En recensent på G2 framhåller:

Adapt. io är ett fantastiskt verktyg för att hitta korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Det har sparat oss enormt mycket tid i vår leadgenerering, och den smidiga CRM-integrationen gör det ännu bättre. Gränssnittet kunde vara smidigare, men de tillförlitliga uppgifterna och den fantastiska supporten kompenserar mer än väl för det.

Adapt. io är ett fantastiskt verktyg för att hitta korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Det har sparat oss enormt mycket tid i vår leadgenerering, och den smidiga CRM-integrationen gör det ännu bättre. Gränssnittet kunde vara smidigare, men de tillförlitliga uppgifterna och den fantastiska supporten kompenserar mer än väl för det.

12. Hunter. io (Bäst för e-postverifiering och domänsökning)

Hunter.io är en ledande B2B-kontaktdatabas som hjälper dig att hitta och verifiera professionella e-postadresser i stor skala. En av dess bästa funktioner är domänsökningen, som låter dig hitta alla offentliga e-postadresser kopplade till ett företags webbplats på några sekunder.

Kombinera det med ett överskådligt gränssnitt och pålitliga verifieringsverktyg, så har du en självklar källa till tillförlitliga leaddata.

Hunter.io:s bästa funktioner

Planera kallkontakter direkt via plattformen

Kör masskontroller av e-postadresser med verktyget Email Verifier.

Importera och exportera B2B-data smidigt genom integrationer

Få tillgång till ett förtroendebetyg för varje e-postadress för att bedöma leveransbarheten.

Begränsningar för Hunter.io

Den kostnadsfria planens månatliga sökningar kan vara begränsande för team.

Ibland saknar de delade e-postadresserna titel, vilket gör dem mindre användbara.

Priser för Hunter.io

Gratis

Startpaket : 49 $/månad

Tillväxt : 149 $/månad

Skala: 299 $/månad

Hunter. io betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 680 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hunter.io?

Direkt från en recension på Capterra:

Hunter kan hitta e-postadresser även om inga finns publicerade på webbplatserna. Superhjälpsamt!!

Hunter kan hitta e-postadresser även om inga finns publicerade på webbplatserna. Superhjälpsamt!!

13. Seamless. ai (Bäst för snabb leadgenerering)

Om du någonsin har önskat att prospektering kändes mindre som gissningar och mer som att ha en skräddarsydd sökmotor till hands, bör du överväga Seamless. ai. Detta verktyg hjälper team att skapa extremt målinriktade listor utan att behöva söka igenom föråldrad information.

En av dess bästa funktioner är sökmotorn i realtid som genomsöker flera källor för att hitta nya, relevanta kontakter medan du arbetar. Den är utvecklad för snabbhet, precision och för att ligga steget före föråldrade data.

Seamless. ai bästa funktioner

Prioritera potentiella kunder med hjälp av AI-genererade insikter

Samarbeta med teammedlemmar genom delade leadlistor

Spåra köpsignaler genom funktioner för köparens avsiktsdata.

Få dagliga kredituppdateringar och avancerade organisationsverktyg.

Seamless. ai-begränsningar

Problem med datakvaliteten med ibland föråldrad eller felaktig information

Ett komplext system för automatisk förnyelse som kräver lång uppsägningstid vid avbokning.

Seamless. ai-prissättning

Gratis

Pro : Anpassad prissättning

Enterprise: Anpassad prissättning

Seamless. ai betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (4 690+ recensioner)

Capterra: 3,7/5 (över 160 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Seamless.ai?

En Capterra-användare berättar:

Jag gillar verkligen Seamless integration med Sales Navigator/LinkedIn och ser fram emot att integrera med Zoho när jag får möjlighet.

Jag gillar verkligen Seamless integration med Sales Navigator/LinkedIn och ser fram emot att integrera med Zoho när jag får möjlighet.

14. Lead411 (Bäst för budgetmedvetna säljteam)

via Lead411

Lead411 är en kostnadseffektiv plattform som tillhandahåller verifierad kontaktinformation och företagsuppgifter utan att det kostar skjortan. Den har ett system med överförbara krediter, där outnyttjade exportkrediter inte förfaller så länge du har ett aktivt abonnemang.

Lead411:s bästa funktioner

Få tillgång till verifierade kontaktuppgifter med direkta telefonnummer och e-postadresser.

Anslut enkelt till över 25 CRM-plattformar och SaaS-verktyg

Planera och hantera marknadsföringskampanjer utan manuella ingrepp.

Lead411:s begränsningar

Användarna tycker att filtreringsalternativen kunde vara mer detaljerade.

Lead411-priser

Basic Plus Unlimited : 99 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Lead411-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lead411?

Här är några höjdpunkter från en recension på Capterra:

Det bästa med verktyget är integrationen med Sales Navigator och en användbar Chrome-tilläggsfunktion som gör det möjligt att hitta information om potentiella kunder genom att besöka deras webbsidor.

Det bästa med verktyget är integrationen med Sales Navigator och en användbar Chrome-tilläggsfunktion som gör det möjligt att hitta information om potentiella kunder genom att besöka deras webbsidor.

🧠 Kul fakta: Den moderna B2B-kontaktdatabasbranschen började ta form på 1990-talet med tillkomsten av digitala verktyg för datahantering. Ett av de första företagen som byggde en stor B2B-kontaktdatabas var Dun & Bradstreet (D&B), grundat 1841. Och det finns fortfarande kvar idag!

15. 6sense (Bäst för avancerad AI-driven försäljningsinformation)

via 6sense

Tänk dig att du vet vilka företag som sannolikt kommer att köpa innan de ens besöker din webbplats. Det är vad 6sense hjälper till med. Det hoppar över ytliga saker och gräver djupt med AI-driven analys för att avslöja verkliga köpintentioner.

En av dess bästa funktioner är att den kartlägger köparens resa så att du kan ingripa vid rätt tillfälle – utan att behöva en kristallkula.

6sense bästa funktioner

Spåra ett obegränsat antal sökord på både ämnes- och sökordsnivå.

Få tillgång till validerade kontaktuppgifter

Få djupare insikter från en CRM-databas som byggts upp under många år.

Automatisera kampanjer baserat på köpstadiet

6sense begränsningar

Gränssnittet kan kännas långsamt och klumpigt när data uppdateras.

Kontaktuppgifter för beslutsfattare behöver ibland verifieras manuellt.

6sense-priser

Gratis

Team : Anpassad prissättning

Tillväxt : Anpassad prissättning inklusive 6sense Intent

Enterprise: Anpassad prissättning med avancerade AI-funktioner

6sense-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om 6Sense?

Här är en G2-användares åsikt om verktyget:

6sense hjälper oss att hitta rätt kunder vid rätt tidpunkt så att vi kan fokusera våra ansträngningar där de gör mest nytta. Det bästa med 6sense är att det visar oss vilka företag som faktiskt letar efter lösningar som våra.

6sense hjälper oss att hitta rätt kunder vid rätt tidpunkt så att vi kan fokusera våra ansträngningar där de gör mest nytta. Det bästa med 6sense är att det visar oss vilka företag som faktiskt letar efter lösningar som våra.

16. SalesIntel (bäst för datakvalitet)

via SalesIntel

Vissa omfattande databasplattformar lämnar dig i ovisshet. SalesIntel, å andra sidan, fokuserar på att leverera precision som du faktiskt kan lita på. Dess utmärkande egenskap? Varje kontakt är verifierad av människor, så du jagar inte döda spår.

Lägg till realtidsinsikter om avsikter, färsk data genom tjänsten Research-on-demand och smidiga CRM-integrationer, så har du ett verktyg som garanterar att din marknadsföring träffar rätt.

SalesIntels bästa funktioner

Prioritera dina försäljningsinsatser med hjälp av signaler som är anpassade efter din målmarknad.

Få tillgång till över 95 % av beslutsfattarna inom olika branscher.

Berika dina befintliga CRM-poster med uppdaterade kontaktuppgifter.

Filtrera leads efter teknografiska och firmografiska attribut.

Begränsningar för SalesIntel

Vissa användare rapporterar att kontaktuppgifterna ibland är inaktuella.

Högre priser kan belasta budgeten för mindre team.

Priser för SalesIntel

Anpassad prissättning

SalesIntel-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SalesIntel?

En G2-recension delar med sig av följande:

De manuellt verifierade kontakterna sparar mig tid som jag annars skulle slösa på dåliga data, och filtren hjälper mig att fokusera på min ICP utan att behöva söka igenom onödig information.

De manuellt verifierade kontakterna sparar mig tid som jag annars skulle slösa på dåliga data, och filtren hjälper mig att fokusera på min ICP utan att behöva söka igenom onödig information.

17. Snov. io (Bäst för leadgenerering via flera kanaler)

Snov. io integrerar prospektering, marknadsföring och automatisering, vilket gör det enklare att hantera din försäljningspipeline från start till mål. Dess bästa funktioner hjälper dig att hitta leads och flytta dem genom din tratt med mindre krångel.

Snov. io bästa funktioner

Hämta kontaktuppgifter från domäner och LinkedIn, och verifiera sedan e-postadresser.

Kör obegränsade e-postuppvärmningar med Pro-abonnemang för att öka leveransgraden.

Dela CRM-mallar och potentiella B2B-data med hela teamet.

Begränsningar för Snov.io

Vissa användare rapporterar små men frustrerande problem med gränssnittet.

Att sätta upp drip-marknadsföringskampanjer kräver extra ansträngning, särskilt för nybörjare.

Priser för Snov.io

Startpaket : 39 $/månad

Pro-abonnemang: Från 99 $/månad

Snov. io betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Snov.io?

Direkt från en G2-recension:

Jag gillar särskilt Chrome-tillägget, som gör att jag kan hitta e-postadresser med bara några klick och som hjälper mig varje dag. Deras kundsupport är fantastisk och alltid redo att hjälpa till med alla frågor.

Jag gillar särskilt Chrome-tillägget, som gör att jag kan hitta e-postadresser med bara några klick och som hjälper mig varje dag. Deras kundsupport är fantastisk och alltid redo att hjälpa till med alla frågor.

💡 Proffstips: När du väljer en B2B-kontaktdatabas ska du se till att den integreras väl med dina befintliga CRM- och marknadsföringsverktyg. Detta hjälper dig att effektivisera datahanteringen och minska komplexiteten, så att du kan fokusera på att konvertera leads till potentiella kunder.

Att hitta rätt B2B-kontaktdatabas är avgörande för att nå dina försäljningsmål. Men när du väl har data är den verkliga utmaningen att hantera dessa kontakter och omvandla leads till kunder. Det är där ett solidt CRM-system som ClickUp kommer in.

Med ClickUp får du mer än bara kontaktadministration – du kan automatisera datainmatning, effektivisera teamsamarbetet och samla allt på ett ställe. Det är den perfekta lösningen som hjälper dig att hålla ordning och fokusera på att avsluta affärer.

