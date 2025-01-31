De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till ZoomInfo 2025

ZoomInfo, som själv utnämnt sig till ”Googles motsvarighet för människor”, är en kunddatabasprogramvara som öppnar upp en värld av potentiella kunder och partners för sälj- och marknadsföringsteam.

ZoomInfo strävar efter noggrannhet, men ibland kan föråldrad information eller felaktiga kontaktuppgifter dyka upp. Dessa problem med datanoggrannhet kan leda till slöseri med tid och outnyttjade möjligheter för ditt säljteam. Dessutom kan ZoomInfos begränsade täckning av nischmarknader tvinga dig att leta efter alternativ till ZoomInfo för att generera leads från specifika kunddatabaser.

Som ett resultat av detta letar många viktiga beslutsfattare inom försäljning och marknadsföring efter konkurrenter till ZoomInfo för att tillgodose sitt behov av ett robust verktyg för försäljningsinformation som kan tillhandahålla kvalitetsdata.

För att hjälpa dig att hitta en lösning har vi sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till ZoomInfo för att förbättra din försäljning. Vi har också listat deras utmärkande funktioner och priser för att hjälpa dig att hitta den perfekta matchningen.

Vad ska du leta efter i alternativ till ZoomInfo?

Data är grundstenen i alla marknadsförings- och försäljningsstrategier. Med djupgående företagsprofiler och kontaktuppgifter kan du skapa hyperriktade försäljnings- och marknadsföringskampanjer som når rätt personer vid rätt tidpunkt.

Du behöver dock omfattande, kostnadseffektiv databasprogramvara för att ta dina prospekteringsinsatser till nästa nivå.

Det är där plattformar som ZoomInfo kommer in. De blir din självklara lösning för säljinformation för att generera leads.

När du väljer alternativ till ZoomInfo bör du ta hänsyn till följande viktiga funktioner:

Datakvalitet och noggrannhet: Kontrollera plattformens datakällor, uppdateringsfrekvens och noggrannhetsgarantier. Leta efter oberoende recensioner och vittnesmål för att få en bild av verkliga erfarenheter.

Funktioner och funktionalitet: Välj ZoomInfo-alternativ som erbjuder funktioner som matchar dina viktigaste behov. Behöver du grundläggande kontaktuppgifter som telefonnummer eller e-postadresser eller mer djupgående företagsinformation? Behöver du integrationer med dina CRM- eller marknadsföringsautomatiseringsverktyg? Behöver du visualisera och bygga datamodeller

Täckning och målgruppsalternativ: Om du är marknadsförare och vill skapa strategiska försäljnings- och marknadsföringskampanjer baserade på ett specifikt segment eller en specifik demografi, behöver du leta efter en plattform som erbjuder ett brett utbud av målgruppsalternativ.

Pris och värde: Jämför prismodeller och funktioner mellan olika alternativ. Tänk på dolda kostnader som kreditsystem eller begränsningar för dataexport. Välj ett alternativ som ger bra valuta för pengarna utifrån din budget och användningsnivå.

Användarvänlighet och kundsupport: Leta efter intuitiv sökning, användarvänliga instrumentpaneler och lättillgängliga hjälpresurser och kundsupport.

De 10 bästa alternativen till ZoomInfo

Med dessa faktorer i åtanke, låt oss utforska de tio bästa ZoomInfo-alternativen som du kan använda för att glädja dina marknadsförings- och säljteam 2024:

1. Apollo. io – Bäst för datadrivna försäljningsstrategier

Apollo. io är en plattform för försäljningsinformation och engagemang som hjälper marknadsförare och säljare att hitta och komma i kontakt med potentiella kunder.

Det är ett av de mest populära alternativen till ZoomInfo och har en kontaktdatabas med över 260 miljoner personer och 60 miljoner företag, inklusive viktig information som namn, jobbtitlar och e-postadresser.

Du kan använda sökfiltren för att hitta exakt de leads du vill ha. Dessutom kan Apollo.io berika dina befintliga leads och kontaktuppgifter med ytterligare information för att identifiera företag, till exempel profiler på sociala medier och företagsnyheter.

Apollo. io bästa funktioner

Hitta fler leads med verifierade e-postadresser, telefonnummer och över 200 andra dataattribut.

Nå dina ideala kundprofiler med intelligenta rekommendationer

Prioritera högvärdiga leads med AI (artificiell intelligens)

Utvidga din försäljningspipeline med konversations- och affärsinformation.

Apollo. io-begränsningar

Den branta inlärningskurvan för avancerade funktioner

Något förvirrande navigering

Vissa farhågor kring datakvaliteten

Apollo. io-prissättning

Gratis: Obegränsat antal e-postkrediter

Grundläggande: 59 USD/användare per månad

Professional: 99 $/användare per månad

Organisation: 149 USD/användare per månad, faktureras årligen

Apollo. io betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

2. DealSignal – Bäst för leadgenerering i realtid

via DealSignal

DealSignal är en B2B-dataplattform som hjälper sälj- och marknadsföringsteam att rikta in sig på rätt köpare, anpassa sin marknadsföring, öka leveransbarheten för e-post och driva fler konverteringar. Sälj- och marknadsföringsteam älskar den eftersom den ger tillgång till en enorm databas med verifierade kontaktuppgifter.

Du kan också få tillgång till företagsprofiler, firmografiska data, teknografiska data och avsiktsdata. Denna information kan hjälpa dig att skräddarsy din marknadsföring efter dina målgrupper.

DealSignal erbjuder också en rad verktyg som hjälper dig att berika dina data, till exempel lead scoring och intent data. Dessa faktorer gör att det hamnar på listan över de bästa alternativen till Zoominfo.

DealSignals bästa funktioner

Eliminera manuell research och generera pipelines snabbare

Berika dina inkommande leads med automatiserad formulärifyllning

Maximera din B2B-målgruppstäckning med färsk, verifierad och korrekt data.

Begränsningar för DealSignal

Prioritering av kontaktbasen är inte perfekt

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva för de avancerade funktionerna.

Priser för DealSignal

Startpaket: 499 $/månad

Professional och Enterprise: Anpassad prissättning

DealSignal-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

3. Cognism – Bäst för intelligent prospektering

via Cognism

Cognism är en global plattform för försäljningsinformation som hjälper säljteam att hitta och komma i kontakt med beslutsfattare hos sina målkunder. Plattformen fokuserar på att tillhandahålla korrekta och kompatibla B2B-affärsdata.

Cognism påstår sig ha en branschledande uppdateringsfrekvens, vilket garanterar att du har aktuella och korrekta kontaktuppgifter. De erbjuder en rad olika verktyg för försäljningsautomatisering, såsom e-postletare och uppringningsprogram, som kan hjälpa dig att spara tid och ansträngning när du letar efter nya kunder.

Plattformen integreras med olika andra försäljningsverktyg, såsom CRM- och marknadsföringsautomatiseringsplattformar. Detta gör det enkelt att använda Cognism i ditt befintliga arbetsflöde för försäljningsprospektering.

Cognisms bästa funktioner

Få validerade e-postadresser och telefonnummer till viktiga potentiella kunder i dina målkontaktlistor.

Använd avancerade filter för kontaktuppgifter, firmografiska och teknografiska detaljer, försäljningsutlösande händelser och avsiktsdata för att hitta din bästa målkund på några sekunder.

Få DNC-rensade nummer från början

Använd signaler om köparens avsikter för att förstå när köpare är intresserade av din lösning och fånga upp dem tidigare i deras köpprocess.

Cognisms begränsningar

Kan ibland ha felaktig målfiltrering

Användare rapporterar återkommande tekniska problem

Cognism-prissättning

Anpassade priser

Cognism-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (545+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

4. LeadIQ – Bäst för att effektivisera insamlingen av leads

via LeadIQ

LeadIQ är en försäljningsinformationsplattform som är utformad för att hjälpa försäljnings- och marknadsföringsteam att hitta, kvalificera och komma i kontakt med potentiella leads.

Det erbjuder en mängd olika verktyg och funktioner för att effektivisera leadgenerering, vilket gör det enklare för dina säljteam att identifiera rätt prospekt, samla information om dem och anpassa kontakterna.

Plattformens försäljningsinformation hjälper dig också att spåra företagsdata, inklusive nyheter, finansieringshändelser och annan relevant information för att identifiera potentiella försäljningsutlösare.

Dessutom kan AI-drivna verktyg automatisera repetitiva uppgifter, anpassa e-postmeddelanden och landningssidor samt förbättra lead-poängsättningen, vilket gör det till ett av de bästa alternativen till ZoomInfo.

LeadIQ:s bästa funktioner

Spåra köpsignaler för tilldelade konton och börja skapa din pipeline.

Lägg automatiskt till nya prospekt till en kadens och anpassa kalla e-postmeddelanden med AI.

Sekvensera nya prospekt när data samlas in och automatisera kallmail.

Stärk dina säljteam med datakvalitet genom tillförlitliga kontaktuppgifter och kontoinformation.

LeadIQ:s begränsningar

Felaktigheter i prognoser för leads

Återkommande tekniska problem

LeadIQ-priser

Freemium : Gratis plan

Essential : 45 USD/användare per månad

Pro : 89 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

LeadIQ-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

5. Lusha – Bäst för korrekt kontaktinformation

via Lusha

Lusha är en B2B-plattform för försäljningsinformation som är utformad för försäljnings-, marknadsförings- och rekryteringsteam. Den hjälper användare att hitta och komma i kontakt med potentiella kunder genom att tillhandahålla kontaktinformation, företagsinformation och verktyg för att generera leads.

Lusha vänder sig till ett brett spektrum av användare, såsom enskilda säljare, småföretag och stora företag. Det berikar också dina befintliga data med ytterligare information, såsom jobbtitlar, sociala medieprofiler och företagsinformation.

Lushas bästa funktioner

Rikta in dig på företag baserat på deras teknikstack med hjälp av teknikfiltret.

Håll dig uppdaterad om dina prospekts jobbbyten så att du kan utforska nya affärsmöjligheter med hjälp av filtret och aviseringen för jobbbyten.

Fyll din pipeline med kvalificerade leads baserat på data om köparnas avsikter.

Få omedelbar insikt i ideala kundprofiler baserat på tidigare sökningar.

Identifiera vilken källa som ger flest leads och uppnå dina KPI:er ännu snabbare.

Lushas begränsningar

Felaktigheter i vissa kontaktuppgifter

Användargränssnittet och instrumentpanelen är inte nybörjarvänliga.

Lusha-priser

Gratis

Pro: 29 $/månad per användare, faktureras årligen

Premium: 51 USD/månad per användare, faktureras årligen

Skala: Anpassad prissättning

Lusha-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

6. Kaspr – Bäst för automatiserad leadberikning

via Kaspr

Kaspr är ett säljinformationsverktyg som är utformat för att hjälpa säljare och företag att hitta kontaktinformation för potentiella kunder, särskilt på LinkedIn. Det erbjuder verktyg för säljprospektering via databerikning och automatisering.

Du kan lagra, hantera och organisera dina leads samtidigt som du integrerar med flera försäljnings- och marknadsföringsplattformar, vilket gör det till en konkurrent till ZoomInfo.

Kaspr erbjuder också ett Chrome-tillägg som låter dig snabbt söka igenom webben efter offentligt tillgänglig information och sedan presentera den för dig i ett intuitivt användargränssnitt.

Kasprs bästa funktioner

Hantera leads, automatisera kontakter och synkronisera data med dina andra försäljningsappar.

Se en del av uppgifterna innan du betalar för dem

Prospektera, nå ut och skapa möjligheter för säljutvecklingsrepresentanter (SDR) – allt på ett och samma ställe.

Anpassa i stor skala med försäljningsautomatiseringsfunktioner som att skicka LinkedIn-anslutningsförfrågningar.

Kaspr-begränsningar

Problem med att hämta data för mindre företag

Vissa funktioner kan vara oförenliga med LinkedIn:s policyer.

Kaspr-prissättning

Gratis

Startpaket: 65 USD/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Organisation: 99 USD/månad per användare för minst 5 användare, faktureras årligen

Kaspr-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Clearbit – Bäst för avancerad databerikning

via Clearbit

Clearbit är en kundinformationsplattform som hjälper företag att samla in och analysera data om sina kunder och potentiella kunder. Den använder en mängd olika datakällor, inklusive offentliga register, sociala medier och webbplatstrafik, för att skapa en omfattande profil av varje potentiell kund.

Clearbit kan betygsätta dina leads utifrån sannolikheten att de konverterar till betalande kunder. Det hjälper dig också att segmentera dina kunder i olika grupper utifrån deras intressen, behov och beteenden.

Clearbits bästa funktioner

Få tillgång till rena, exakta och tillförlitliga data

Identifiera dina mest passande leads i realtid och fokusera ditt säljteams insatser där de gör mest nytta.

Avslöja köpintentionen hos besökarna på din webbplats genom IP-intelligens.

Förstå moderbolag och dotterbolag för att dirigera rätt leads till rätt säljare.

Clearbit-begränsningar

Inlärningskurvan för de flesta funktioner

Tillfälliga avvikelser i tillgängliga data

Clearbit-priser

Anpassade priser

Clearbit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

8. UpLead – Bäst för riktad leadgenerering

via UpLead

UpLead är en B2B-programvara för leadgenerering och konkurrent till ZoomInfo som erbjuder en stor databas med verifierad kontaktinformation för företag, tillsammans med verktyg för säljinformation som hjälper dig att filtrera och rikta dina sökningar.

UpLeads verktyg för e-postverifiering hjälper dig att säkerställa att dina e-postadresser är korrekta och uppdaterade. På så sätt kan du förbättra din e-postleverans och undvika att skicka e-post till ogiltiga adresser.

Det har också ett verktyg för konkurrentinformation som spårar dina konkurrenters aktiviteter och identifierar potentiella leads. Du kan också använda detta verktyg för att lära dig mer om dina konkurrenter, deras produkter och tjänster.

UpLeads bästa funktioner

Skapa en tydlig lista över potentiella kunder som du kan koppla till dina försäljningsverktyg.

Använd över 50 sökfilter för att hitta kontakter och företag som matchar din köparprofil.

Få kontakt med riktiga, kvalificerade leads med e-postverifiering i realtid.

Identifiera och engagera köpare som har för avsikt att köpa med hjälp av avsiktsdataanalys.

Begränsningar för UpLead

Felaktigheter i titeln eller anställningsinformationen för vissa kontakter

En inlärningskurva med användargränssnittet

UpLead-priser

Gratis

Essentials : 99 $/användare per månad

Plus : 199 $/användare per månad

Professionell: Anpassad prissättning

UpLead-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

9. Proxycurl – Bäst för webbskrapning och dataextraktion

via Proxycurl

Proxycurl är en API-plattform som är utformad för att hjälpa dig att bygga och skala datadrivna applikationer om personer och företag utan att behöva hantera webbskrapning och datavetenskapsteam.

Dess inbyggda skrapningsfunktioner extraherar data från webbplatser som inte är lättillgängliga via API:er och hanterar det tunga arbetet med datainsamling och bearbetning.

Dessutom erbjuder Proxycurl flera funktioner för att få tillgång till en stor mängd offentligt tillgängliga data om personer och företag, inklusive profiler, kontaktinformation, företagsfinanser etc.

Proxycurls bästa funktioner

Hämta färsk data om personer och företag för att driva dina produkter för försäljnings- och marknadsföringsautomatisering.

Hitta rätt person att prata med inom dina målföretag med Role Lookup API Endpoint.

Hämta LinkedIn-profiler regelbundet och få aviseringar när en beslutsfattare börjar på ett nytt företag eller om en person befordras till en beslutsfattande position.

Begränsningar för Proxycurl

Vissa webbplatser eller databaser kan begränsa åtkomsten via skrapverktyg, vilket gör att data inte är tillgängliga via Proxycurl.

Priser för Proxycurl

Engångspris: 4500 dollar

Anpassade priser

Proxycurl-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. LeadFuze – Bäst för skalbar leadgenerering

via LeadFuze

LeadFuze är en molnbaserad programvara för leadgenerering som hjälper sälj- och marknadsföringsrepresentanter att hitta och komma i kontakt med potentiella kunder. Den använder en rad olika metoder för att samla in data om potentiella leads, såsom webbskrapning och dataaggregering.

LeadFuze kan betygsätta leads baserat på dina sökkriterier så att du kan fokusera på de mest lovande leads. Dessutom stöder plattformen e-postsignaturer som fångar upp leads.

LeadFuze bästa funktioner

Skapa listor med leads och synkronisera dem automatiskt med dina CRM-plattformar och outreach-verktyg

Använd AI för att mata in leads i din CRM-plattform eller dina arbetsflödesverktyg för att automatiskt starta marknadsföringskampanjer.

Få fullständig information om dina leads, såsom arbetshistorik, kompetens, högskoleutbildning och mycket mer.

Starta flerkanaliga kampanjer med integrationer

LeadFuze-begränsningar

Låg gräns för listans storlek

Har en inlärningskurva med användargränssnittet

LeadFuze-priser

Obegränsat: Från 397 $/månad

Skalbarhet: Från 147 USD/månad

Anpassad

LeadFuze-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Även om datahanteringsverktyg är viktiga, bör du överväga hur CRM- och databasplattformar som ClickUp kan förstärka deras effekt. CRM-system går utöver datalagring och erbjuder värdefulla insikter och strömlinjeformade arbetsflöden.

ClickUp

ClickUp CRM erbjuder en central hubb för din dataresa. Tänk dig att gå bortom datalagring till att kunna analysera dina data, få användbara insikter och effektivisera dina arbetsflöden, allt inom en användarvänlig plattform.

ClickUp CRM, som rankas som världens bästa CRM-system av G2, hjälper dig att förvandla potentiella kunder till lojala kunder. Optimera din försäljningstratt, anpassa din marknadsföring och se ditt företag blomstra med ClickUp.

Vyn ClickUp Item Hubs gör det enkelt att sortera dokument, instrumentpaneler och whiteboards efter senaste, favoriter eller "Skapade av mig"

ClickUp är ett utmärkt verktyg för kundrelationshantering av flera skäl:

Mycket anpassningsbar plattform: Skapa anpassade fält, automatisering och arbetsflöden som passar just din försäljningsprocess och kundresa.

Olika vyer: Visualisera och hantera dina kundinteraktioner med över tio olika vyer, inklusive Visualisera och hantera dina kundinteraktioner med över tio olika vyer, inklusive ClickUp Kanban-tavlor , kalendrar, Gantt-diagram och listor.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Få värdefull insikt i dina kundrelationer med Få värdefull insikt i dina kundrelationer med ClickUps instrumentpaneler som är helt anpassningsbara. Använd dem för att spåra viktiga mått såsom kundens livstidsvärde, genomsnittlig affärsstorlek och försäljningspipelinens framsteg.

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

ClickUp ger säljteamet en extra boost genom att centralisera hela arbetsflödet på en enda plattform. Från lead nurturing och pipelinehantering till samarbetsavtal och kundonboarding – säljarna kan nu lämna sina spridda Google Sheets-databaser och e-postmeddelanden bakom sig och istället använda en enhetlig hubb.

Det låter dig också skapa den perfekta kunddatabasen, som är idealisk för att lagra och analysera data om potentiella och befintliga kunder, kontakter och affärer. ClickUp låter dig också lägga till länkar mellan uppgifter, dokument och mer för att hålla koll på ditt arbete på ett effektivt sätt.

Ladda ner den här mallen Förbättra dina CRM-strategier med ClickUps enkla CRM-mall.

Med ClickUp CRM kan du till och med automatiskt tilldela uppgifter för varje steg i din försäljningsprocess. Med dess triggstatusuppdateringar baserade på aktiviteter kan du omedelbart byta prioriteringar och meddela ditt säljteam vilken kundprofil de ska fokusera på härnäst.

Se och hantera snabbt aktiva och inaktiva automatiseringar över olika utrymmen med användaruppdateringar och beskrivningar

ClickUp CRM:s bästa funktioner

Samordna sälj- och marknadsföringsteam mot samma mål med delade data och uppdateringar i realtid.

Få datadrivna insikter med lättillgängliga rapporter och visualiseringar som leder dina kundrelationer mot framgång.

Övervaka kundvärde, affärsstorlek och mer med översikter på hög nivå.

Analysera data från externa källor med ClickUps integrationer och upptäck dolda trender och mönster för att förbättra dina strategier för kundkontakter.

Visualisera din försäljningstratt, optimera kundernas arbetsflöden och samarbeta med ditt team om affärsmöjligheter.

Använd färdiga databasmallar för att hantera och analysera data, generera rapporter och planera dina nästa steg för att nå ut till dina kunder.

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare noterar en brant inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3900+ recensioner)

Utnyttja kraften i data med rätt alternativ till ZoomInfo

Att välja rätt kunddatabasprogramvara handlar om mer än att jämföra funktioner; du måste ta hänsyn till hela organisationens unika behov. Ge dina sälj- och marknadsföringsteam verktyg som går utöver Excel-databaser och som främjar kundrelationer och intäkter.

Det finns många bra konkurrenter till Zoominfo, så överväg alla för- och nackdelar innan du bestämmer dig. Undvik att nöja dig med osammanhängande säljinformationslösningar och prioritera en plattform som konsoliderar dina data, ger insiktsfulla visualiseringar och uppmuntrar till smidigt samarbete.

Prova ClickUp gratis idag.