20 Canva-kalendermallar för enkel planering 2025

Mellan arbetsdeadlines, födelsedagsfester, möten och den där yogaklassen som du hela tiden skjuter upp är det svårt att undvika att ditt liv blir ett enda stort schemaläggningskaos. Och att bläddra igenom tre olika Google-kalendrar, en halvfulltecknad planeringskalender och en post-it-lapp på kylskåpet hjälper inte direkt till att hålla ordning på ditt liv heller.

Men tänk om det fanns ett enklare och effektivare sätt att organisera din kalender? Det finns det! Många visuella verktyg erbjuder färdiga kalendermallar som är snygga, praktiska och otroligt lätta att anpassa.

Plattformar som Canva och ClickUp är bra exempel på programvara som hjälper dig att komma igång direkt. Vi har listat de bästa mallarna från båda verktygen för att göra planeringen lite enklare för dig.

Vad kännetecknar en bra Canva-kalendermall?

Ska din kalender vara snygg? Ja, men den ska också hjälpa dig att hålla koll, undvika planeringsfel och låta dig njuta av planeringsprocessen. Här är vad du ska leta efter i en bra mall:

Överskådlig datumlayout : Visar dagar, veckor och månader utan onödiga detaljer. Hitta tydliga datum, märkta veckor och utrymme för anteckningar.

Flera visningsformat : Erbjuder både dagliga och månatliga layouter och stöder : Erbjuder både dagliga och månatliga layouter och stöder ändringar av sidorientering för olika planeringsstilar.

Anpassningsbara sektioner : Gör det möjligt att lägga till personliga kategorier. Redigerbara textrutor, färgkodade etiketter och ikoner hjälper dig att återspegla din faktiska rutin.

Uppföljning av uppgifter och mål : Innehåller utrymme för dagliga uppgifter och månatliga mål. En checklista eller vanetracker hjälper dig att hålla koll på dina åtaganden.

Minimala distraktioner : Balanserar enkelhet med visuell attraktionskraft. En ren layout håller ditt fokus på det som är viktigt – din schemaläggning.

Utskrivbar och delbar : Lätt att ladda ner i PDF, JPG och andra format utan att designen förstörs.

Anpassningsalternativ: Gör att du kan ändra teckensnitt, färger och layouter så att den känns unik för dig, och inte bara är ännu en generisk kalender.

Välj en mall som passar just din planering.

👀 Visste du att? Studier visar att användning av en visuell kalender kan minska effekterna av planeringsfelet avsevärt – vår tendens att underskatta hur lång tid uppgifter tar. Genom att visuellt lägga upp deadlines är det mer sannolikt att människor planerar realistiskt och håller sig till scheman.

20 Canva-kalendermallar för bättre planering

Vill du välja rätt mallar för dina personliga och professionella behov? Din sökning slutar här:

1. Svartvit minimalistisk enkel månadskalendermall

via Canva

Canvas svartvita minimalistiska enkla månadskalendermall har en ren och elegant design som är perfekt för månadsplanering. Den överskådliga layouten prioriterar funktionalitet, vilket gör det enkelt att hålla reda på viktiga datum och möten.

Använd den här mallen för att:

Skriv ner uppgifter, mål och påminnelser med månatliga rutnät.

Börja din vecka på söndag eller måndag och anpassa typsnitt, färger och layout direkt efter dina önskemål.

Ladda ner eller skriv ut i hög upplösning för fysisk och digital användning.

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma, studenter och minimalister som vill ha ett överskådligt planeringsverktyg.

2. Färgglad minimalistisk månatlig kalendermall för sociala medier

via Canva

Har du svårt att hålla ordning på dina inlägg på sociala medier och se till att de är i linje med varumärket? Den färgglada minimalistiska månadskalendern för sociala medier från Canva har en livfull men ren layout som gör det enkelt att planera ditt innehåll. Anpassa den efter ditt varumärkes estetik och håll koll på ditt publiceringsschema.

Denna mall hjälper dig att:

Planera och visualisera ditt månatliga innehåll på sociala medier med ett ögonkast

Anpassa färger, typsnitt och layouter så att de matchar din varumärkesidentitet.

Lista de innehållstyper och kanaler du prioriterar för månaden

🔑 Perfekt för: Sociala medier-ansvariga, innehållsskapare och småföretagare.

💡 Proffstips: Om du har problem med att designa i Canva, uppdatera din iOS-version via din telefon. Canva rekommenderar att du använder en enhet med iOS 13 eller senare för optimal prestanda. Men om det fortfarande känns klumpigt att designa i Canva när du är på språng är det inte bara du – mobilfunktionaliteten kan vara begränsad. För smidigare planering och uppdateringar av uppgifter i realtid kan du prova att använda ClickUps mobilapp, som är utvecklad för produktivitet på alla enheter.

3. Brun och krämfärgad personlig kalendermall

via Canva

Om du letar efter en kalender som kombinerar funktionalitet med en jordnära estetik kommer Brown and Cream Personal Calendar att värma dig. Den har en minimalistisk design med neutrala toner och en ren layout. Den är mångsidig för både professionellt och personligt bruk.

Du kan:

Kom åt din befintliga design via en månatlig rutnätslayout med gott om utrymme för anteckningar och möten.

Anpassa typsnitt, färger och layouter direkt i Canva så att de passar din personliga stil.

Lägg till personliga påminnelser, mål eller uppgifter direkt i varje datumruta för att hålla koll på månaden.

🔑 Perfekt för: Personer som söker en snygg och funktionell kalender för att organisera sin månad.

4. Brun estetisk mall för veckokalender för sociala medier

via Canva

Att planera ditt innehåll veckovis hjälper dig att vara konsekvent, minska stressen i sista minuten och anpassa dina inlägg efter bredare mål. Brown Aesthetic Social Media Weekly Content Calendar gör den processen enkel och visuellt tilltalande.

Med den här mallen kan du:

Planera dagliga inlägg för varje plattform i en tydlig veckovisning

Markera kampanjer, erbjudanden och engagemangsmål utan ansträngning.

Dela, redigera och samarbeta med ditt innehållsteam direkt i Canva för smidig hantering av innehållsmarknadsföring.

🔑 Perfekt för: Innehållsskapare och små marknadsföringsteam som vill ha en veckas innehåll i förväg.

💡 Proffstips: Forskning visar att röran kan öka ångestnivåer, störa sömnen och minska koncentrationen och produktiviteten. Ett bra sätt att få ordning på ditt liv är att börja med en planeringskalender.

5. Svart och röd modern minimalistisk månadskalendermall

via Canva

Canvas svarta och röda moderna minimalistiska månadskalendermall har en djärv layout som är perfekt för både privat och professionellt bruk. Varje månad presenteras på en separat sida, vilket ger gott om utrymme för anteckningar, möten och påminnelser. Mallen är helt anpassningsbar i Canva, så du kan enkelt justera färger, typsnitt och layouter efter dina önskemål.

Du kan använda den här mallen för att:

Markera ditt schema med ett djärvt färgschema i svart och rött.

Visa en månad i taget med rymliga enskilda sidor

Lägg till anteckningar, uppgifter eller påminnelser i särskilda avsnitt.

🔑 Perfekt för: Alla som vill använda sina befintliga designer och fortsätta med en djärv men minimalistisk kalender för att organisera hemmet.

💡 Proffstips: Om du upplever tekniska problem eller saknar funktioner kan det bero på att du använder iOS 12 eller äldre. Vissa Canva-funktioner, som teamsamarbete eller animering, kanske inte fungerar som förväntat. Uppdatera din iOS-version via telefoninställningarna eller prova en annan enhet för en bättre upplevelse.

6. Svartvit enkel minimalistisk månadskalendermall

via Canva

Omfamna enkelheten med denna minimalistiska månadskalendermall i svartvitt, utformad för att du ska kunna fokusera på det som verkligen är viktigt. Mallen sträcker sig över två hela år och har en ren, distraktionsfri layout som är idealisk för effektiv planering.

Med den här mallen kan du:

Spåra 24 månader med individuella månadsöversikter

Använd ett liggande format som är optimerat för datorer, surfplattor och utskrift.

Markera datum och händelser med generöst med tomt utrymme under varje dag.

Redigera snabbt med förformaterade textrutor och rutnätsjustering.

🔑 Perfekt för: Enskilda personer eller familjer som planerar projekt, skolterminer och personliga mål.

📖 Läs också: Hur man använder AI i Canva för kreativa proffs

7. Flerfärgad minimalistisk månadsplanerare-kalendermall

via Canva

Färgkodning gör att du snabbt kan skanna din kalender, vilket minskar den mentala ansträngningen och den kognitiva belastningen. Canvas flerfärgade minimalistiska månadsplaneringskalendermall hjälper dig att organisera ditt schema utan ansträngning med olika färger för olika uppgifter och händelser.

Använd den här mallen för att:

Organisera ditt år med tydliga månadsvyer

Skilj mellan olika uppgifter med hjälp av unika färgkoder.

Lägg till anteckningar och påminnelser i avsedda utrymmen

🔑 Perfekt för: Studenter som vill hålla koll på tentor och uppgifter, och chefer som hanterar flera projekt.

8. Beige minimalistisk veckoplaneringskalendermall

via Canva

Den beige minimalistiska veckokalendern använder mjuka beige toner och en ren layout för att skapa en lugnande arbetsyta för din schemaläggning. Den balanserar enkelhet med funktion för att minska överbelastning och prioritera dina veckouppgifter.

Denna mall hjälper dig att:

Organisera din vecka med en tydlig, strukturerad layout

Spåra viktiga uppgifter och möten med särskilda avsnitt

Lägg till anteckningar och prioriteringar för att hålla fokus

🔑 Perfekt för: Projektledare och evenemangsplanerare som samordnar veckovisa möten och aktiviteter.

👀 Visste du att? Att växla mellan olika uppgifter kan ta upp till 40 % av en anställds produktiva tid. Att hålla en ordentlig planering i en kalender kan förhindra multitasking och öka produktiviteten!

9. Färgglad kalendermall för veckovisa lektionsplaner för socialt och emotionellt lärande med fokus på mindfulness

via Canva

Studenter i socio-emotionella lärandeprogram upplever en akademisk förbättring på 11 poäng – och för yrkesverksamma kan mindfulness lindra stress och öka motivationen att nå personliga mål.

Den färgglada Flat Mindfulness Social and Emotional Learning Weekly Lesson Plan Calendar Template gör det enkelt att integrera mindfulness-övningar i din veckorutin.

Använd den här mallen för att:

Planera veckans SEL- och mindfulnesslektioner med en tydlig och färgglad layout.

Organisera aktiviteter per dag för enkel uppföljning och konsekvens.

Anpassa text, färger och sektioner i Canva

Inkludera utrymme för anteckningar, reflektioner och mål

🔑 Perfekt för: Skolkuratorer, lärare och personer som planerar veckovisa emotionella lärandesessioner och aktiviteter.

10. Färgglad illustrerad veckokalendermall

via Canva

Den färgglada illustrerade veckokalendermallen förvandlar planeringen till en trevlig upplevelse. De lekfulla illustrationerna och livfulla färgerna gör schemaläggningen rolig och förbättrar minnesförmågan och koncentrationen.

Från att hantera personliga uppgifter till att skapa en levande projektledningskalender – den här mallen ger tydlighet och kreativitet till dina veckoplaner.

Med den här mallen kan du:

Organisera varje dag med särskilda avsnitt för uppgifter och anteckningar.

Lägg till roliga ikoner och designer för att göra planeringen mer engagerande.

Spåra vanor och återkommande aktiviteter med särskilda visuella markörer.

🔑 Perfekt för: Lärare som planerar veckolektioner och klassrumsaktiviteter, samt yrkesverksamma som organiserar arbetsuppgifter och möten.

🧠 Rolig fakta: Färgkodade kalendrar förbättrar minnet av uppgifter och tidsmedvetenheten. Våra hjärnor reagerar naturligt på färgsignaler, vilket hjälper oss att visuellt kategorisera, prioritera och skilja mellan händelser, vilket gör schemaläggningen mer intuitiv och mindre överväldigande.

11. Vit enkel kreativ mall för innehållskalender för sociala medier

via Canva

White Simple Creative Social Media Content Calendar Template ger dig en ren, minimalistisk layout som låter dig planera, schemalägga och spåra ditt innehåll utan ansträngning. Med sin enkla design kan du fokusera på att skapa bra innehåll samtidigt som du håller ordning på allt.

Med den här mallen kan du:

Planera inlägg på sociala medier på olika plattformar

Skriv ner innehållsidéer, typer, plattformar, deadlines och publiceringsdatum på ett och samma ställe.

Anpassa layout, typsnitt och färger i Canva

Spåra framsteg och publicera status för att säkerställa konsekvens

🔑 Perfekt för: Små content marketing-team som skalar kampanjer över flera plattformar.

12. Mall för innehållsplaneringskalender

via Canva

Canvas kalendermall för innehållsplanering går ett steg längre genom att kombinera en tydlig månadsöversikt med detaljerad dagsplanering. Den låter dig visualisera hela din innehållsstrategi samtidigt som du hanterar varje del effektivt, allt i en ren, anpassningsbar layout.

Denna mall hjälper dig att:

Visualisera din månatliga innehållsplan med en lättläst kalender.

Dela upp dagliga uppgifter och deadlines för varje enskilt innehåll

Spåra innehållstyper, plattformar, framsteg och intressenter i särskilda avsnitt.

🔑 Perfekt för: Små företag som samordnar marknadsförings- och reklamaktiviteter.

13. Kalendermall

via Canva

Kalendermallen från Canva har en enkel och anpassningsbar layout som är perfekt för att hålla koll på din månatliga schemaläggning. Den minimalistiska designen garanterar tydlighet, så att du kan fokusera på dina uppgifter och möten utan onödiga distraktioner.

Denna mall ger ett pålitligt ramverk för att planera personliga evenemang och samordna teamets uppgifter och aktiviteter.

Med den här mallen kan du:

Markera viktiga datum som deadlines, evenemang eller möten med gott om skrivutrymme.

Lägg till färgkodade etiketter för att visuellt separera arbets-, privat- eller skoluppgifter.

Anpassa varje kalendercell med ikoner, text eller markeringar.

Lägg till anteckningar eller uppgiftslistor direkt i mallen för att enkelt kunna referera till dem.

🔑 Perfekt för: Familjer som samordnar hushållets evenemang och aktiviteter, och yrkesverksamma som hanterar arbetsscheman och deadlines.

📮 ClickUp Insight: 32 % av arbetstagarna har svårt att avsätta tid för sig själva, men endast 14 % blockerar den tiden i sin kalender. Om det inte är schemalagt är det inte skyddat! 📆 ClickUps kalender hjälper dig att boka personliga timmar precis som möten. Synkronisera med externa kalendrar, ställ in återkommande arbete och personliga tidsblock, och dra och släpp händelser eller uppgifter för att enkelt justera ditt schema. Stoppa sista minuten-arbete innan det kryper in i din fritid! 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations — vilket leder till en 12 % ökning av arbetseffektiviteten.

14. Familjens månadsplan Månadskalender i ljusgul svart Journalcore-stil Mall

via Canva

Om du är trött på att jonglera med skolhämtningar, möten och måltidsplaner utan ett tydligt system, skaffa Family Monthly Schedule Monthly Calendar från Canva. Den hjälper stressade hushåll att hålla sig synkroniserade med en lugn, minimalistisk layout som inte överväldigar.

De gula tonerna och den rena svarta texten ger dina månadsplaner struktur samtidigt som de gör utrymmet visuellt lugnt.

Använd den här mallen för att:

Markera viktiga datum och händelser med tydliga avsnitt

Lägg till anteckningar och påminnelser till specifika datum för bättre planering.

Lägg till klistermärken från resursidan i mallen för att dekorera din kalender.

🔑 Perfekt för: Familjer som samordnar skolevenemang, möten och utflykter.

📖 Läs också: De bästa familjekalenderapparna

15. Teamutbildning och arbetskalender Whiteboard i blått, gult och beige Lekfull mall i professionell stil

via Canva

Canvas Team Training and Work Calendar Whiteboard gör det enkelt att planera veckans utbildningsmoduler, teammöten och projektets tidsplan. Den visuella layouten hjälper dina team att hålla sig uppdaterade med utbildningsmodulerna och prioritera kontinuerlig utveckling.

Denna mall hjälper dig att:

Illustrera utbildningsmoduler med hjälp av handritningsverktyg och lägg till former och klisterlappar.

Samarbeta med ditt team med delade markörer

Spåra tiden med en timer för att se hur lång tid varje träningsaktivitet tar.

🔑 Perfekt för: HR-avdelningar som organiserar introduktions- och kompetensutvecklingskurser.

16. Professionell månadskalender i beige, ljusgul och ljusblå med söta klistermärken

via Canva

Den professionella månadskalendermallen kombinerar funktionalitet med en lekfull estetik, vilket gör den perfekt för dem som uppskattar en touch av kreativitet i sin planering.

Den rena layouten, kompletterad med glada klistermärken, hjälper användarna att hålla ordning och samtidigt göra månadsplaneringen lite roligare.

Med den här mallen kan du:

Anpassa färger, typsnitt och designelement efter din stil.

Markera viktiga datum med färgglada klistermärken

Lägg till anteckningar och påminnelser direkt i kalendern för enkel referens.

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma som håller koll på arbetsdeadlines och möten, samt studenter som hanterar akademiska scheman.

🧠 Rolig fakta: På 1700-talet försvann 11 dagar i Storbritannien och dess kolonier när kalendern byttes från den julianska till den gregorianska. Folk gick och la sig den 2 september och vaknade den 14 september!

17. Brun kreativ arbetsplaneringsmall

via Canva

Brown Creative Work Schedule Planner är din konstnärliga sidekick – den hjälper dig att planera stora idéer, jonglera passionerade projekt och skapa utrymme för inspiration mellan deadlines. Det är din produktivitetsplattform med utrymme för att koda uppgifter, avsätta tid för brainstorming och spåra kreativa idéer.

Med den här mallen kan du:

Planera dina arbetstider, möten och uppgifter för varje vardag.

Lägg till personliga planer, pauser och mål för att balansera ditt schema.

Uppdatera varje vecka genom att duplicera mallen i Canva.

🔑 Perfekt för: Distansarbetare och andra upptagna yrkesverksamma som vill skilja på arbetstid och fritid.

18. Svart och beige modern enkel händelse för denna vecka Instagram-inläggsmall

via Canva

Om du vill hålla dina följare uppdaterade om kommande evenemang kan du använda Black and Beige Modern Simple Events for This Week Instagram Post Template, som låter dig visa upp veckans evenemang med en ren och iögonfallande design. Den minimalistiska layouten lyfter fram viktiga detaljer så att din publik aldrig missar något.

Denna mall hjälper dig att:

Markera veckans evenemang med en tydlig och modern design

Lägg enkelt till evenemangsinformation som datum, tider och platser.

Arbeta med färdiga layouter som är optimerade för Instagram-inlägg och -berättelser.

Engagera din publik med ett visuellt tilltalande och lättläst format.

🔑 Perfekt för: Evenemangsplanerare som marknadsför kommande shower och sammankomster; innehållsskapare som vill fortsätta designa på Canva och hålla sina följare informerade om livestreamar eller lanseringar.

19. Mall för marknadsföringskalender

via Canva

Att hantera flera marknadsföringskampanjer, inlägg på sociala medier och innehållsdeadlines samtidigt kan överväldiga ditt team. Marknadsföringskalendermallen hjälper dig att organisera alla detaljer, från lanseringsdatum till marknadsföringsevenemang, i en enda, lättläst månadsvy.

På så sätt kan ditt team samordna sig och hålla sig på rätt spår för att nå alla mål utan stress i sista minuten.

Med den här mallen kan du:

Planera marknadsföringskampanjer, innehållsreleaser och inlägg på sociala medier på ett och samma ställe.

Visualisera deadlines, lanseringar och viktiga milstolpar i ett tydligt månadsöversikt.

Samarbeta enkelt genom att dela kalendern med ditt team

Uppdatera och justera planer snabbt när strategierna utvecklas

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam som hanterar flera kampanjer samtidigt och innehållsskapare som planerar blogginlägg, videor och innehåll för sociala medier.

20. Minimalistisk månadskalendermall

via Canva

Att hålla koll på en hektisk månad behöver inte vara komplicerat. Minimalistisk månadskalender har en enkel layout utan krusiduller som hjälper dig att organisera dina möten, deadlines och evenemang på ett överskådligt sätt. Den rena designen gör planeringen snabb och stressfri.

Använd den här mallen för att:

Planera din månad med rymliga datumrutor för anteckningar och möten.

Håll din kalender snygg och överskådlig med ett enkelt rutnät.

Lägg till påminnelser eller mål i avsnittet för korta anteckningar.

🔑 Perfekt för: Minimalister som föredrar ren och distraktionsfri planering

Canva-begränsningar

Canva-kalendermallar erbjuder ett enkelt och attraktivt sätt att snabbt skapa design, men de har också sina begränsningar. Här är några vanliga nackdelar att tänka på:

Begränsad anpassning: Vissa designelement och layouter kan endast justeras inom förinställda gränser.

Generiska stilar: Mallarna saknar unikhet, och de flesta kalendrarna har samma funktioner.

Beroende av internet: Canva kräver en stabil internetanslutning för att redigera och spara designer.

Avancerade funktioner låsta: Vissa premiumfunktioner och element är endast tillgängliga med betalda prenumerationer.

Begränsningar för samarbete: Funktionerna för realtidsarbete i team är mindre robusta jämfört med specialiserade projektledningsverktyg.

Brister i filhanteringen : Saknar avancerade verktyg för att organisera versioner, spåra godkännanden eller länka tillgångar till tidslinjer.

Problem med versionshantering : Att hantera flera designversioner via din telefon kan vara manuellt och svårt att hålla reda på.

Begränsningar i filformat : Stöder endast grundläggande exportformat som PNG, JPG och PDF, utan avancerade, redigerbara filalternativ.

Utmaningar med varumärkeskonsistens: Det kan vara svårt att upprätthålla strikta varumärkesriktlinjer utan premiumtillgångar eller varumärkespaket.

🧠 Rolig fakta: Kalenderemojin 📅 visar vanligtvis den 17 juli, eftersom det var då Apple först tillkännagav iCal (nu Apple Kalender).

Alternativa Canva-mallar

Behöver du ett alternativ till Canva som inte bara erbjuder kalendermallar utan också en komplett uppsättning hanteringsfunktioner?

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Escritorio E., småföretagare, säger:

ClickUp är extremt användbart för att hantera uppgifter och hålla allt organiserat på ett ställe. Plattformen är mycket intuitiv, erbjuder en hög grad av anpassning och gör det enkelt att prioritera aktiviteter och hålla deadlines. Särskilt uppgiftshanteringen har förbättrat vårt teams produktivitet avsevärt, och möjligheten att se allt via instrumentpaneler och listor är en game changer. Jag använder det varje dag, hela dagen, och har redan integrerat det med några andra appar, som Toogl Track, Google Kalender och Microsoft Outlook.

ClickUp är extremt användbart för att hantera uppgifter och hålla allt organiserat på ett ställe. Plattformen är mycket intuitiv, erbjuder en hög grad av anpassning och gör det enkelt att prioritera aktiviteter och hålla deadlines. Särskilt uppgiftshanteringen har förbättrat vårt teams produktivitet avsevärt, och möjligheten att se allt via instrumentpaneler och listor är en game changer. Jag använder det varje dag, hela dagen, och har redan integrerat det med några andra appar, som Toogl Track, Google Kalender och Microsoft Outlook.

Här är de bästa schemaläggningsmallarna som du kan använda tillsammans med andra ClickUp-organisationsfunktioner.

1. ClickUp-kalenderplaneringsmall

Få gratis mall Planera din månad och följ upp uppgifternas framsteg med ClickUp-kalenderplaneringsmallen.

ClickUp Calendar Planner Template ger dig ett helt anpassningsbart utrymme för att planera hela månaden. Du kan använda den för att planera dina personliga åtaganden, uppgifter, möten och mycket mer. Eller så kan du använda den som en delad kalender för ditt team.

Med den kan du:

Blockera tid, lägg till uppgiftstyp och andra relevanta detaljer som plats och ansvariga.

Visualisera arbete, omplanera uppgifter och hantera projektets tidslinjer med ClickUp-kalendervyn

Håll koll på framstegen med anpassade uppgiftsstatusar som Blockerad, Avbruten, Klar, Pågår och Väntar.

Övervaka hur mycket tid som läggs på uppgifter och evenemang, vilket underlättar resursfördelning och produktivitetsanalys med ClickUp Time Tracking.

🔑 Perfekt för: Individer och team som vill hantera uppgifter, deadlines och framsteg på ett och samma ställe.

2. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Få gratis mall Förenkla dina att göra-listor med taggar, kategorier och tidsspårare med ClickUp-kalenderens att göra-listmall.

Glömmer du alltid vad som står näst på din att göra-lista? ClickUp-kalenderns att göra-lista-mall hjälper dig att organisera uppgifter per dag, vecka eller månad, allt i en enkel vy. Prioritera enkelt, sätt deadlines och håll koll utan att det blir rörigt.

Använd mötesförfrågningsvyn för att hålla koll på kommande möten och uppgifter som måste slutföras före mötet.

Använd den här mallen för att:

Tilldela ClickUp-uppgifter till teammedlemmarna och säkerställ ansvarighet och tydlighet om vem som gör vad.

Dra och släpp uppgifter till kalendern för att enkelt planera och omplanera.

Kategorisera och lägg till attribut som kategori, resurser, produktivitetsnivå och roll för att enkelt visualisera dina uppgifter.

🔑 Perfekt för: Yrkesverksamma som hanterar flera projekt samtidigt med team.

3. ClickUp års kalender mall

Få gratis mall Planera hela året med tydliga mål och åtaganden som beskrivs i ClickUps årskalendermall.

Tänk dig hur tillfredsställande det skulle vara att se hela året överskådligt på ett ställe. ClickUps års kalendermall hjälper dig att planera evenemang, mål och deadlines månad för månad utan att missa något.

Aktiviteter efter statusvy hjälper dig att organisera uppgifter i statusar som Klar, Försenad, Pågår, På rätt spår, Ska startas.

Med den här mallen kan du:

Planera och organisera alla dina uppgifter för året för smidig hantering av din kalender

Lägg till attribut som kategori, kvartalsimplementering, budget, avdelning och tilldelat team för att hålla allt transparent.

Spåra mål och milstolpar för alla projekt och teaminitiativ med ClickUp Goals.

Visualisera dina framsteg över tid

🔑 Perfekt för: Chefer och teamledare som vill få ordning på hela årets åtaganden.

4. ClickUp-mall för publiceringskalender

Få gratis mall Planera och schemalägg ditt innehåll med ClickUps mall för publiceringskalender.

Marknadsförare som planerar sina marknadsföringsinsatser proaktivt har 331 % större sannolikhet att nå framgång jämfört med sina kollegor. För det behöver du en innehållskalender som hjälper dig att planera innehållet i förväg och även spåra hur långt du har kommit.

ClickUp-kalendermallen kan hjälpa dig med det.

Brand Book View hjälper dig att följa varumärkets riktlinjer, medan By Status View ger dig en översikt över uppgifter som befinner sig i olika stadier av slutförandet.

Du kan använda den för att:

Skissa upp och planera ditt publiceringsschema för innehåll

Effektivisera processen för att skapa, redigera och godkänna innehåll

Använd kommentarer, @nämnanden och bifogade filer för smidig samverkan.

Använd ClickUp Milestones för att markera viktiga publiceringsdatum eller kampanjlanseringar.

Skicka och ta emot e-postmeddelanden relaterade till inlägg direkt från uppgifter

Aktivera e-postmeddelanden eller aviseringar i appen med ClickUp Automations för att hålla intressenterna uppdaterade när uppgifterna går igenom olika stadier.

🔑 Perfekt för: Varumärken som bedriver innehållsmarknadsföring i flera kanaler.

5. ClickUp redaktionell kalendermall

Få gratis mall Se ditt innehåll spritt över en kalender och visualisera processen bättre med ClickUp Editorial Calendar Template.

En välskött redaktionell kalender underlättar långsiktig kampanjplanering och förhindrar stressiga sista minuten-publiceringar. ClickUps redaktionella kalendermall erbjuder dig ett strukturerat system för just detta.

Med den här mallen kan du

Skapa en strukturerad tidslinje med innehållsidéer baserat på din målgrupp och innehållsteman med Docs View.

Flytta projekt och uppgifter genom pipelinen med hjälp av fem anpassade statusar – inklusive Att göra, Revidering, Pågående, Under granskning och Klar.

Planera innehåll för kampanjer och evenemang med dokumenterad innehållstyp

Spåra revideringar, kanaler och godkännandestatus för varje schemalagd kampanj med anpassningsbara taggar och tavla- och listvyer .

Justera schemat i kalendern med dra-och-släpp-funktionen.

🔑 Perfekt för: Marknadsförare som hanterar flera kampanjer i olika kanaler.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att snabbt generera innehållsidéer och texter. Det är integrerat direkt i dokument och uppgifter och ger dig möjlighet att välja mellan flera LLM:er som Claude, Gemini och GPT! Skapa bildtexter, sammanfattningar och till och med hela bloggar med ClickUp Brain.

6. ClickUp PTO-kalendermall

Få gratis mall Visualisera och hantera ledighetsansökningar och godkännanden med ClickUp PTO-kalendermallen.

En av tre amerikanska arbetstagare medger att de inte har tillräcklig flexibilitet för att upprätthålla en sund balans mellan sitt yrkesliv och privatliv. ClickUp PTO-kalendermallen kan hjälpa dig att skapa den balansen för ditt team.

Du kan effektivt hantera, bedöma och godkänna ledighetsansökningar utan att störa personalens produktivitet och optimera kalenderorganisationen.

Med den här mallen kan du:

Spåra exakta datum och tider när en anställd har tagit ledigt för semester eller sjukdom.

Godkänn eller avslå snabbt förfrågningar med PTO-godkännandevyn och låt anställda skicka in nya PTO-förfrågningar med hjälp av PTO-förfrågningsformuläret.

Se och håll enkelt koll på återstående semesterdagar för varje anställd och organisera semesterplanering på ett ställe för alla team.

Visualisera personalens tillgänglighet och luckor i arbetsstyrkan

🔑 Perfekt för: Chefer och teamledare som vill införa ett transparent system för ledighet.

7. ClickUp redaktionell kalendermall

Få gratis mall Planera och organisera innehållsscheman och tilldela innehållsuppgifter med ClickUp Editorial Calendar List Template.

ClickUp Editorial Calendar List Template är ditt verktyg för att effektivisera innehållsplanering och publicering. Den erbjuder en centraliserad ClickUp-instrumentpanel för att hantera redaktionella uppgifter från idé till publicering, vilket säkerställer konsekvens och effektivitet.

Med anpassningsbara vyer och statusar låter denna marknadsföringskalender dig spåra framsteg, tilldela uppgifter och hålla dina innehållsdeadlines. Du kan använda denna mall för att:

Planera och organisera innehåll efter publiceringsdatum med tydliga tidslinjer i en överskådlig marknadsföringskalender.

Använd anpassade statusar som Utkast, Under granskning och Publicerad för att övervaka framstegen med hjälp av tavelvyn.

Tilldela uppgifter till skribenter, redaktörer och designers för smidigt samarbete.

Samarbeta direkt i ClickUp Docs och länka dokument till uppgifter för enkel åtkomst under publiceringsprocessen.

🔑 Perfekt för: Innehållsteam, marknadsföringschefer och frilansare som behöver en organiserad översikt över sitt redaktionella arbetsflöde.

8. ClickUp-mall för innehållskalender

Få gratis mall Planera innehåll med alla relevanta detaljer med ClickUp-mallen för innehållskalender.

Att regelbundet publicera inlägg på sociala medier ökar din synlighet över tid och ger din publik något att se fram emot. Men du behöver detaljerade mallar för innehållskalendern för att säkerställa att du aldrig missar ett publiceringsfönster.

Med ClickUp Content Calendar Template kan du planera inlägg efter din målgrupps aktiva tider och upprätthålla en konsekvent synlighet för ditt varumärke.

Använd den här mallen för att:

Organisera och visualisera alla dina innehållsplaner och månadsmål efter datum.

Använd anpassade arbetsflödesstatusar som Utkast, Under granskning och Publicerad för att övervaka var varje innehållsdel befinner sig i innehållspipeline.

Spåra uppgifter efter status med hjälp av Board View och kontrollera detaljerade uppgifter med hjälp av fält som Kanal, Publiceringsdatum, Tillgångar och så vidare.

Se alla uppgifter ordnade efter tidsram med hjälp av tidslinjevyn.

🔑 Perfekt för: Innehållsmarknadsföringsteam som hanterar blogginlägg, sociala medier och kampanjer.

9. ClickUp månadsplaneringsmall

Få gratis mall Visualisera dina och ditt teams månatliga åtaganden för optimal uppgiftsfördelning med ClickUps månatliga schemamall.

Har du svårt att hålla reda på deadlines, möten och leveranser varje månad? ClickUps månadsplaneringsmall är verktyget du behöver för att hålla reda på alla dina åtaganden.

Oavsett om du hanterar marknadsföringskampanjer, kundprojekt eller interna verksamheter hjälper den här mallen dig att organisera uppgifter per vecka, spåra framsteg och se till att inget faller mellan stolarna.

Med den här mallen kan du:

Spåra framstegen för varje uppgift med anpassningsbara statusar som Att göra, Pågår, Blockerad och Klar, och fördela tiden därefter.

Lägg till specifika attribut som faktisk kostnad, tilldelad budget, framsteg, RAG-status och timpris för varje uppgift för detaljerad spårning med anpassade fält.

Få tillgång till sex olika vyer, inklusive startguide, utbetalningar, tidslinje, teammedlemmar, Gantt och mer, för att enkelt organisera och komma åt information.

🔑 Perfekt för: Chefer och teamledare som samordnar teamets uppgifter och hanterar arbetsbelastningen.

10. ClickUp-mall för teamschema

Få gratis mall Visualisera medarbetarnas scheman och tilldela uppgifter därefter med ClickUp Team Schedule Template.

77 % av de yrkesverksamma i USA upplever utbrändhet på jobbet, och över hälften har upplevt det flera gånger. För att lösa detta måste du delegera arbete utifrån medarbetarnas kapacitet så att de får tillräckligt med personlig tid.

Med ClickUp Team Schedule Template kan du göra det med en centraliserad översikt över varje teammedlems uppgifter, arbetspass och tillgänglighet. Med anpassningsbara vyer och automatiserade arbetsflöden hjälper det dig att delegera arbete efter kapacitet och hålla leveranserna på rätt spår.

Visualisera och planera teamens arbetsbelastning baserat på verkliga kalendrar.

Fördela uppgifter till teammedlemmarna och se till att arbetsbelastningen fördelas jämnt.

Tilldela uppgifter med full transparens i arbetsfördelningen

🔑 Perfekt för: Planering av medarbetarnas arbetspass, uppföljning av tillgänglighet och hantering av arbetsbelastning för att optimera teamets produktivitet.

Gör kalenderhanteringen enkel med ClickUp

Canva-kalendermallar är perfekta för snabba scheman som ser bra ut och hjälper dig att hålla ordning. Men om du vill ha något som inte bara ser bra ut utan också hjälper dig att hantera uppgifter, följa upp framsteg och planera smartare, välj då ClickUp-kalendermallar. Du kan hämta dem gratis och även använda ClickUps projektledningsfunktioner tillsammans med dem.

ClickUp erbjuder AI-driven schemaläggning, automatisering av arbetsflöden för uppgiftshantering och mycket mer för att du ska kunna fokusera på dina mål, oavsett om de är personliga eller professionella. Det erbjuder också gratis mallar för projektschemaläggning, uppföljning och tidshantering!

Registrera dig hos ClickUp idag och gör kalenderhanteringen till en rolig och verkligen produktiv process!