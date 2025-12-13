Blitzit vs. Motion: Vilket verktyg är bäst för uppgifts- och tidshantering?

Blitzit och Motion är båda populära verktyg för uppgifts- och tidshantering, var och en med sina egna unika funktioner och möjligheter. När det gäller att välja det bästa alternativet beror det i slutändan på dina specifika behov och preferenser.

I det här inlägget ger vi dig en översikt över de viktigaste skillnaderna mellan Blitzit och Motion, och utforskar deras styrkor, svagheter och vilka typer av användare de passar bäst för. Tanken är att hjälpa dig att välja det bästa verktyget för dina behov inom uppgifts- och tidshantering.

Vi kastar också in oss i leken med ClickUp, en verkligt konvergerad AI-arbetsplats som sammanför din kalender, uppgifter, tidrapportering, teamets arbetsflöden och projektmål på en och samma plattform.

Blitzit vs. Motion jämfört

Funktion Blitzit Motion Bonus: ClickUp Fokusverktyg ✅ Blitz-läge med timers ✅ Skydd för djup koncentration ✅ Ja + Fokusläge och påminnelser Tidsspårning ✅ Pomodoro- och nedräkningstimers ✅ Automatisk schemaläggning med påminnelser ✅ Ja + Tidsspårning och uppskattningar Projektledning ❌ Nej ✅ Projektuppföljning med beroenden ✅ Ja + Komplett projektledningspaket Kalenderplanering ✅ Manuell schemaläggning ✅ AI-driven automatisk schemaläggning ✅ Ja + Kalender-, Gantt- och tidslinjevyer AI-automatisering ❌ Nej ✅ Smart kalender och AI för uppgifter ✅ Avancerad AI, automatiseringar och Super Agents Samarbete och chatt ❌ Nej ❌ Begränsad ✅ Ja + Inbyggd chatt och kommentarer Rapportering och analys ✅ Visuella produktivitetsrapporter ✅ Prediktiva insikter ✅ Avancerade instrumentpaneler och rapportering Mötesassistent ❌ Nej ✅ Smart bokning ✅ Ja + Skärminspelningar och Zoom-integration Dokument- och fildelning ✅ Grundläggande filstöd ✅ Grundläggande filstöd ✅ Ja + Integrerade dokument och lagring

Vad är Blitzit?

via Blitzit

Blitzit är en personlig produktivitetsapp för personer som hanterar flera prioriteringar. Den kombinerar uppgiftshantering, tidshantering och ansvarsskyldighet. Med sin hopfällbara att göra-lista och flytande nedräkningstimer kan du hålla dig på rätt spår.

Appen, som finns tillgänglig för Windows och macOS, skapar momentum och sparar tid genom att prioritera det väsentliga och eliminera distraktioner.

Blitzit-funktioner

Blitzit håller scheman strama och ändamålsenliga istället för att komplicera saker för upptagna yrkesverksamma. Dess individfokuserade, manuella uppgiftsschemaläggningsprogramvara hjälper dig att planera och prioritera din dag.

Här är en närmare titt på Blitzits kärnfunktioner:

Funktion nr 1: Blitz-läge för fokuserade sessioner

via Blitzit

Blitz Mode förvandlar dina att göra-listor till ett organiserat kommandocenter som kallas fokuspanelen. Den har en live-uppgiftstimer och en minimalistisk widget som håller distraktioner i schack.

Blitz-läget zoomar in på dina högprioriterade uppgifter medan resten av din lista är snyggt staplad nedanför, så att du alltid vet vad som är nästa steg.

📮 ClickUp Insight: Fungerar din att göra-lista? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt eget prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagare tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

Funktion nr 2: Timerlägen

via Blitzit

Blitzit erbjuder tre intuitiva timerlägen som anpassar sig efter ditt önskade fokus. Om du har ställt in en beräknad tid (EST) för en uppgift, till exempel 15 minuter, kommer uppgiftstimern att räkna ner från den tiden. Detta hjälper dig att hålla dig inom ditt mål och gå igenom din lista.

Den stöder också Pomodoro-tekniken för en strukturerad arbetsrytm. Timern övergår automatiskt från arbete till paus med en diskret avisering – perfekt för att upprätthålla produktiviteten utan att bli utbränd.

🧠 Rolig fakta: Francesco Cirillo skapade Pomodoro-tekniken 1987 med hjälp av en tomatformad köksklocka. Han fann att 25-minutersintervaller med 5-minuterspauser fungerade bäst. Det är så namnet "pomodoro" (italienska för tomat) blev permanent!

Utan EST- och Pomodoro-läge spårar Blitzit helt enkelt tiden genom att räkna uppåt. Det blir en enkel tidsspårare, idealisk för öppna uppgifter eller när du vill veta hur lång tid något tar.

💡 Proffstips: Lägg till EST när du skapar en uppgift eller genom att ange tid (HH:MM) i fältet längst ned till vänster i valfri uppgift. Om uppgiften är aktiv, pausa timern för att redigera din uppskattning.

Funktion nr 3: Visuella rapporter

via Blitzit

Blitzits produktivitetsrapport ger en datastödd analys av din tidsanvändning.

Den dagliga produktivitetsgrafen visar slutförda uppgiftstimmar, rasttid och total arbetstid. Den innehåller också detaljerad statistik såsom totalt antal uppgifter, genomsnittligt antal uppgifter, dagliga timmar, minuter per uppgift och frekvensen av tidigt avslutade uppgifter.

Beroende på fokuseringstiderna markerar Blitzit din mest produktiva timme, dag och månad. Identifiera mönster och ta reda på när du arbetar bäst. Och om du märker att du tappar fokus kan du titta på punktlighetsdiagrammet. Det jämför din beräknade och faktiska tid för att slutföra uppgifter.

Blitzit-priser*

Månadsvis: 4,99 $/månad per användare

Blitz for Life: 77,60 dollar

*Kontrollera verktygets webbplats för de senaste priserna.

Vad är Motion?

via Motion

Motion är en AI-kalender och ett uppgiftshanteringssystem för alla som vill ha sina dagar planerade åt sig.

När du har skapat uppgifter, möten eller evenemang använder Motion artificiell intelligens för att automatiskt schemalägga dem i din kalender och lär sig dina vanor längs vägen. Den anpassar sig efter dina preferenser, förutsäger när du är som mest produktiv och omorganiserar din dag när konflikter uppstår.

Motion-funktioner

Motion har smart automatisering i centrum. Den ersätter manuell planering med AI för produktivitet och tänker åt dig. Här är några av dess mest framstående funktioner:

Funktion nr 1: AI-kalenderplanering

via Motion

Motions AI-kalender genererar automatiskt ett optimerat schema för din dag baserat på dina inmatningar och uppdateras automatiskt i realtid. Den skyddar dina djupa arbetsblock och varnar dig när dina åtaganden överstiger din kapacitet.

Denna smarta kalender kombinerar också uppgifter med möten och stöder flera kalendrar från Gmail, Outlook och iCloud i en enda vy. Du behöver inte slösa tid på att stirra på en lista och välja vad du ska göra härnäst. Motion bestämmer och informerar dig.

Funktion nr 2: Projektledningsvy

via Motion

Motion grupperar uppgifter efter status, prioritet eller projekttyp och erbjuder en bred visuell översikt över vad som är på gång, försenat och kommande. Detta är dock inte en manuell process! Uppgifterna går vidare självständigt när beroenden har klarats av.

De inbyggda prediktiva insikterna förutspår exakt när ett projekt kommer att slutföras. Om du riskerar att missa en deadline får du veta det innan det blir en kris. Du kan också se om någon är överbokad eller underbokad vid en given tidpunkt och snabbt göra justeringar.

📖 Läs också: Hur man skapar en huvudschema för projektledning

Funktion nr 3: Uppgiftshanterare

via Motion

Motions uppgiftshanterare schemalägger dina uppgifter i din kalender utan att lämna utrymme för panik. Om du till exempel har en uppgift som ska vara klar på fredag placeras den tillräckligt tidigt i veckan så att du inte behöver stressa i sista minuten.

Varje uppgift kan också innehålla detaljerade anteckningar för sammanhanget. Den hjälper dig också att återfå fokus med en mild påminnelse på skärmen: ”Här är vad du borde göra just nu.”

Funktion nr 4: Mötesassistent

via Motion

Motion-appen automatiserar din tillgänglighet med sin AI-mötesassistent. Du kan ställa in önskade tidsblock, så att bokningar endast kan göras under de tidsfönster du vill träffas. Den kan också visa vem som är tillgänglig för att göra teamuppgifter och samordning smärtfritt.

👀 Visste du att? Endast 18 % av alla människor har ett dedikerat system för tidshantering.

Du kan också anpassa din bokningssida med ditt varumärke, idealiska mötestider och mallar för olika användningsfall för att lyfta fram din varumärkesidentitet.

Motion-priser*

Pro AI: 29 $/plats/månad

Business AI: 49 $/plats/månad

*Kontrollera verktygets webbplats för de senaste priserna.

Blitzit vs. Motion: Jämförelse av funktioner

Blitzit och Motion har samma filosofi när det gäller uppgifts- och tidshantering: att hjälpa dig att utnyttja din arbetsdag bättre. De har dock olika tillvägagångssätt. För att se vilken som fungerar bäst, titta noga på jämförelsen!

1. Användargränssnitt och användarupplevelse

Blitzit är utvecklad för att hjälpa dig att fokusera. Dess avsiktligt minimalistiska gränssnitt, hopfällbara att göra-lista och ihållande uppgiftstimer förblir synliga medan du arbetar, så att du aldrig behöver gissa vad du ska göra härnäst.

Motion lutar åt komplexitet. Den är byggd för personer som behöver hantera uppgifter, möten, deadlines och teamsamarbete.

🏆 Vinnare: Blitzit för alla som värdesätter kognitiv klarhet framför kontroll. Den ger en mer fokuserad användarupplevelse för individuell produktivitet.

2. Flexibilitet och kontroll över schemaläggningen

Blitzit schemalägger inte dina uppgifter. Du anger prioriteringar och beräknade tider, och appen hjälper dig att hålla koll på tiden med nedräkningar och timers. Den är idealisk om du vill planera din dag och hålla dig till den manuellt.

Å andra sidan kan du mata in uppgifter i Motion för att organisera din kalender, med hänsyn till möten, arbetstider och energitoppar. Om en ny prioritet blir tillgänglig kommer din dag också att omorganiseras för att rymma den.

🏆 Vinnare: Motion för hantering av oförutsägbarhet med sin intelligenta automatiska schemaläggning.

3. Uppgiftshantering

Blitzit handlar om momentum. Uppgifterna visas i ett fokusfält, sorterade efter prioritet, och du arbetar dig igenom dem med tidsuppskattningar, nedräkningar och visuell feedback.

Motion lägger automatiskt till uppgifter i din kalender, med förfallodatum, påminnelser och dynamisk omordning baserat på tillgänglighet.

🏆 Vinnare: Blitzit för användare som vill ha mer än en att göra-lista.

4. Team- och projektledning

Det här är ingen jämn match. Blitzit är gjort för enskilda medarbetare. Det finns ingen teamvy, delade uppgiftstavlor eller delegering. Det är du, din fokuslista och din timer.

Motion är utvecklat för team. Det uppdaterar automatiskt uppgiftsstatus, justerar tidslinjer baserat på framsteg och omfördelar arbetsbelastningen om någon hamnar efter. Det fungerar som en tyst projektledare som optimerar i bakgrunden utan din inblandning.

🏆 Vinnare: Motion för dess automatiska hanteringsfunktioner.

5. Tidsspårning och insikter

Blitzit går in på detaljer. Den spårar hur lång tid uppgifter tar jämfört med hur lång tid du trodde att de skulle ta. Du får punktlighetsdiagram, dagliga arbetsöversikter och uppdelningar per timme, dag och månad.

Motion har ett bredare fokus. Den meddelar dig när uppgifter är klara och om projekt ligger i tid, men ger inte mycket information om hur din personliga tid har använts. Den handlar om resultat, inte reflektion.

🏆 Vinnare: Blitzit för sina verktyg för självmedvetenhet. Det hjälper dig att förstå hur du arbetar.

6. Enhetsåtkomst och plattformstäckning

Blitzit finns för närvarande endast för stationära datorer (Windows/macOS) med begränsad integration med Google Kalender och Notion. Det kan kännas begränsande om du ofta är på resande fot eller byter mellan olika enheter.

Motion finns överallt för att göra livet enklare: på datorn, webben och mobilen. Du kan checka in på tåget, justera uppgifter under lunchen eller hoppa in i möten från din telefon.

🏆 Vinnare: Motion för plattformens flexibilitet och moderna integration av arbete och privatliv.

7. Prisvärdhet

Blitzit är ett engångsköp – enkelt, transparent och budgetvänligt. Du betalar en gång, och det är allt. Det passar för enskilda användare som söker långsiktigt värde utan återkommande avgifter.

Motion fungerar enligt en prenumerationsmodell, med priser som varierar beroende på funktioner och teamstorlek. Om du bara använder den för dig själv kan kostnaden kännas hög.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort. Blitzit vinner på enkelhet och livstidsvärde för enskilda användare. Motion är värt investeringen om du hanterar komplexitet i stor skala.

Blitzit vs. Motion på Reddit

Vi har också sökt på Reddit för att se vad riktiga användare säger om Blitzit och Motion.

En användare var mycket entusiastisk över sin upplevelse med Blitzit:

Jag älskar verkligen användargränssnittet och hur man snabbt och enkelt kan lägga till anteckningar och deluppgifter. Dina uppgifter delas in i fyra sektioner inom den lista du väljer. Backlog – Denna vecka – Idag och Klar.

En annan användare tyckte att Blitzit verkade lovande, men säger:

Den är lite seg, ofullständig och dyr också!

Å andra sidan framförde en användare övertygande argument för Motion:

Motion omplanerar automatiskt dina tidsblock när du lägger till nya uppgifter och ändrar förfallodatum. Om din schemaläggning eller uppgiftslista är relativt fast finns det ingen större fördel, men för mig gäller att jag hela tiden får nya uppgifter med olika prioritets- och brådskande nivåer under dagen.

Här är vad en annan Reddit-användare har att säga om Motion:

Jag gillade den verkligen under en tid. Den fungerade utmärkt när jag hade många små uppgifter blandade med frekventa möten eller tidsbestämda uppgifter. När jag gick över till ett arbetsflöde med större projekt som krävde långa perioder av fokus, förlorade den sin effektivitet och jag kunde inte motivera kostnaden.

👀 Visste du att? Arbetstagare växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen, vilket motsvarar nästan 4 timmar per vecka i uppmärksamhetsåterställning, eller 9 % av arbetstagarnas årliga arbetstid.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Blitzit och Motion

Till skillnad från Blitzit och Motion, som ofta kräver integrationer eller att man jonglerar med flera appar, samlar ClickUp alla dina verktyg, plattformar och sammanhang under ett och samma tak.

Verktyg för tids- och uppgiftshantering är fantastiska. Men när ditt arbete finns i ett verktyg, dina chattar och meddelanden i ett annat och du dessutom har ytterligare en uppsättning AI-verktyg för agenter och innehållsgenerering, uppstår arbetsfläckighet. Snart lägger du mer tid på att hoppa mellan olika verktyg (och betala för flera prenumerationer) bara för att få en fullständig överblick över ditt arbete.

Det är där ClickUp kommer in. Från enkla att göra-listor till komplex AI-driven projektledning på företagsnivå – ClickUps flexibla uppgiftssystem anpassar sig till alla arbetsflöden. Du kan enkelt skapa, tilldela, prioritera och spåra uppgifter, så att ingenting faller mellan stolarna.

ClickUp AI är en game changer här. ClickUp Brain och BrainGPT utnyttjar avancerad AI för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter, föreslå nästa steg och till och med sammanfatta möten eller dokument. Det innebär mindre tid åt manuella uppdateringar och mer tid att fokusera på det som är viktigt. Även om Blitzit och Motion har sina fördelar är bredden och intelligensen hos ClickUps AI-drivna funktioner svåra att slå.

ClickUp Brain skapar ett neuralt lager på din arbetsyta som kontinuerligt kartlägger relationer mellan uppgifter, dokument och personer. Detta gör att den kan göra tre saker bättre än alla andra appar:

Förstå vem som gör vad och hur deras arbete fortskrider för att skapa ett relationsdiagram och automatisera uppföljningen av framstegen, identifiera hinder och föreslå nästa steg.

Använd naturlig språkbehandling för att förstå vad som behöver göras, vem som ska göra det och när, för att tilldela uppgifter efter möten eller teamchattar i ClickUp.

Skapa personliga dagliga standup-rapporter för varje teammedlem – vad de gjorde igår, vad som är nästa steg och var de har fastnat, baserat på live-data.

Se hur ClickUp Brain omedelbart genererar en strukturerad uppdatering med bara en prompt👇

Här är några skäl till varför ClickUp kan vara din bästa lösning för att organisera och hantera arbetsbelastningen.

ClickUps fördel nr 1: Uppgiftshantering

ClickUp Tasks kopplar samman alla delar av ditt arbetsflöde med automatisering, smart prioritering och smidiga integrationer. Dina uppgifter finns där du arbetar, med flera detaljnivåer: ansvariga, prioriteringar, deluppgifter, beroenden och mer för organiserad information.

📌 Låt oss till exempel säga att ett produktfel rapporteras.

I Blitzit skapar du manuellt en uppgift och avsätter tid för att utföra den.

I Motion kan du lägga till uppgiften och låta algoritmen passa in den i ditt schema.

Men i ClickUp kan du automatiskt generera den uppgiften från ett formulär, bifoga den till en sprinttavla, meddela utvecklingschefen, länka den till kundfeedback i ClickUp Docs och spåra dess inverkan i en live-instrumentpanel utan att byta app.

Den enskilda uppgiften blir en del av ett större, synligt system.

Hantera arbete, aktivera agenter och spåra framsteg med ClickUp Tasks

ClickUp förhindrar också vanliga problem med uppgiftshantering.

Duplicerade uppgifter? Du kan lägga till samma uppgift i flera listor, så att alla arbetar utifrån en och samma version.

Oklart ägarskap? Tilldela flera medarbetare rollbaserade ansvarsområden

Osäkra prioriteringar? ClickUp låter dig markera hur brådskande uppgifter är och använda automatisering för att eskalera dem när deadlines närmar sig eller hinder uppstår.

⭐️ Bonus: AI-agenter i ClickUp ClickUps AI-agenter automatiserar rutinmässiga processer och hanterar repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för ditt team att fokusera på arbete med stor påverkan. Upplev produktivitet på en helt ny nivå när AI-agenter proaktivt hanterar arbetsflöden och ser till att dina projekt fortskrider.

Och där Blitzit och Motion ofta utgår från ett enda arbetssätt, är ClickUp byggt för alla arbetsflöden. Du kan använda mallar och uppgiftstyper baserat på ditt teams verksamhet.

📌 Till exempel hjälper ClickUp Daily To-do List Template dig att hantera din dag utan att känna dig överväldigad. Detta system centraliserar allt från mikrouppgifter till milstolpar i en dynamisk vy.

Den integreras också med ClickUps bredare ekosystem för uppgiftshantering och kopplar dina dagliga prioriteringar till större projekt, arbetsflöden eller mål.

Få en gratis mall Planera, prioritera och följ upp dina dagliga uppgifter i ClickUps mall för dagliga att göra-listor.

Så här kan den här mallen hjälpa dig:

Organisera dagliga uppgifter i tydliga kategorier med hjälp av anpassade fält som plats, typ eller prioritet.

Brainstorma och prioritera det som är viktigt varje morgon med hjälp av ClickUp Whiteboard

Ställ in deadlines och påminnelser för att hålla dig på rätt spår hela dagen.

Spåra framsteg i realtid med ClickUp Views som List, Calendar eller Kanban för bättre fokus och momentum.

👀 Visste du att? 60,2 % av ClickUps kunder sparar mer än 3 timmar per vecka.

ClickUps fördel nr 2: Spåra projektets tidsplaner och uppskattningar

ClickUp Project Time Tracking är utvecklad för ansvarsskyldighet, synlighet och sammanhang, och är direkt integrerad i hur uppgifter fungerar. Varje tidsregistrering är kopplad till en specifik uppgift, deluppgift eller ett mål, så det finns alltid tydlighet om hur mycket tid som har lagts ner och varför det var viktigt.

Den förstår också att inte allt sker enligt en timer. Du kan lägga till tid manuellt, justera poster eller logga tid i bulk via en tidrapportvy, något som team ofta behöver under revisioner, fakturering eller städning i slutet av veckan.

Skapa anpassningsbara tidrapporter med ClickUp Project Time Tracking

Allt detta matas in i smarta rapporter som hjälper dig att fatta bättre beslut. Du kan jämföra faktisk tid med beräknad tid, spåra fördelad tid i ditt team och upptäcka återkommande överskridanden innan de blir kostsamma mönster.

Du kommer att veta exakt var och varför ett projekt konsekvent överskrider sina uppskattningar.

Och det slutar inte med spårning. Med ClickUp Time Estimates kan du tilldela detaljerade tidsförväntningar till varje person i en uppgift, även på deluppgiftsnivå. ClickUp sammanställer sedan dessa till arbetsprognoser för dina projekt och listor.

Dela upp ClickUps tidsuppskattningar mellan teammedlemmarna på uppgifter och deluppgifter

📌 I arbetsbelastningsvyn ser du till exempel omedelbart om någon har tilldelats mer tid än vad de har kapacitet för. I kalender- och boxvyn kan du dra och justera uppgifterna i realtid. Det innebär mindre reaktiv schemaläggning och mer proaktiv problemlösning.

📖 Läs också: Hur man effektivt spårar tid som läggs på uppgifter och projekt

💟 Bonus: ClickUp BrainGPT är en nästa generations AI-datorapp som ansluter till alla dina favoritappar och ger intelligent automatisering, forskning och samarbete till hela ditt arbetsflöde – inte bara ClickUp. Den är utvecklad för att vara din allt-i-ett-AI-hub och hjälper dig att arbeta smartare, snabbare och mer effektivt på alla plattformar du använder. Enhetlig produktivitetshub: Samlar alla dina AI-verktyg och insikter på ett ställe, vilket gör det enklare att samarbeta och få mer gjort.

Fungerar med alla dina appar: Ansluter smidigt till appar som ClickUp, Zoom, Slack, Google Drive, GitHub och många fler, så att du kan hantera arbete och automatisera uppgifter i hela ditt arbetsflöde.

Talk-to-Text-funktioner: Låter dig använda din röst för att ge kommandon, ta anteckningar och interagera handsfree med din arbetsplats. Låter dig använda din röst för att ge kommandon, ta anteckningar och interagera handsfree med din arbetsplats.

Tillgång till flera ledande LLM:er: Gör det möjligt för dig att välja och använda de bästa AI-modellerna som ChatGPT, Claude och Gemini för olika uppgifter, allt från ett och samma ställe.

Plattformsoberoende automatisering: Automatiserar komplexa processer i flera steg som involverar flera olika appar och tjänster.

Kontextuell support: Erbjuder smart, personlig hjälp baserat på vad du arbetar med och vilka appar du använder.

ClickUp One Up #3: Kalenderhantering

ClickUp-kalendern är en del av samma ekosystem som dina uppgifter, dokument, mål och tidrapportering. Den genererar sökbara transkriptioner, tilldelar automatiskt åtgärdspunkter och länkar tillbaka allt till den uppgift eller det dokument det hänför sig till efter ett möte.

Ta kontroll över din kalender med ClickUp Calendar

Motion erbjuder också automatisk schemaläggning, men saknar ClickUps djupa integration mellan arbetsytor. I Motion arbetar du i en kalender. I ClickUp fungerar din kalender tillsammans med uppgifter, tidslinjer, dokument och allt annat du hanterar.

Och för teamkoordinering kan ClickUp jämföra tillgänglighet, schemalägga mellan team, dela kalendrar och skicka smarta schemaläggningslänkar med AI-valda mötestider.

Du kan också börja med ClickUp Calendar To-Do List Template för att förenkla arbetsflödet. Denna mall ger dig en realtidsvy av alla dina uppgifter i kalenderformat, vilket hjälper dig att dela upp dem i hanterbara åtgärder.

När du har lagt till den i ditt arbetsområde kan du anpassa den ytterligare, bjuda in medarbetare och använda den som en startpunkt för projektplanering, från personlig produktivitet till teamövergripande aktiviteter. Du kan också schemalägga uppgifter direkt från den här mallen, tilldela ägare, spåra deadlines och visa framsteg utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Davide Mameli, affärsenhetschef på ICM. S (en del av Accenture), säger:

Innan ClickUp arbetade vi med två separata verktyg. Att behöva växla mellan ett verktyg för uppgiftshantering och ett annat för dokumentation var ineffektivt för vårt team.

Innan ClickUp arbetade vi med två separata verktyg. Att behöva växla mellan ett verktyg för uppgiftshantering och ett annat för dokumentation var ineffektivt för vårt team.

Blitzit och Motion erbjuder grundläggande uppgifts- och tidshantering, medan ClickUp levererar en omfattande, AI-driven plattform som förändrar ditt sätt att arbeta. Med funktioner som ClickUp Brain, Brain MAX, ClickUp AI Notetaker och en integrerad kalender hjälper ClickUp dig inte bara att hantera uppgifter – det hjälper dig att bemästra dem.

Välj ClickUp för tids- och uppgiftshantering

Blitzit och Motion erbjuder smart schemaläggning och automatisering av uppgifter, medan ClickUp samlar allt – uppgifter, tidsblockering, framstegsspårning, kalendrar och dokument – i en enda, tätt integrerad plattform.

En tidslogg, ett möte eller en uppgift är inte bara en fristående post, utan en del av ett större arbetsflöde med inbyggd kontext, samarbete och kontinuitet. Från att uppskatta arbetsinsatsen till att spåra genomförandet ger ClickUp teamen information om vad, när, varför och vad som är nästa steg.

Om du letar efter mer än en kalender eller uppgiftshanterare med ett anslutet system som kan skalas upp efter dina projekt och dina medarbetare, är ClickUp den klara vinnaren.

Registrera dig för ClickUp idag och hantera din tid effektivt för ett ohejdat arbetsflöde.