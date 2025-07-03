De 11 bästa alternativen till Blitzit för uppgifts- och arbetsflödeshantering

Nästan 40 % av alla yrkesverksamma spårar åtgärdspunkter manuellt, vilket är en tidskrävande och felbenägen process. Detta kan minska medarbetarnas engagemang och påverka organisationens mål negativt.

Blitzit lovar ett snabbt och enkelt sätt att hantera uppgifter, vilket kan vara uppfriskande för enskilda användare eller små team.

Företag behöver dock starkare samarbete, djupare integrationer och smartare analyser – kärnområden där Blitzit kan vara begränsat. Det saknar den planeringsdjup, rapporteringskraft och anpassningsbarhet som seriösa arbetsflöden kräver. Funktioner som massredigering, uppgiftsberoenden och mobil support är antingen underutvecklade, i betaversion eller saknas helt.

Så, om Blitzit inte uppfyller dina arbetsflödesbehov, vad gör du då?

Enkelt. Du letar efter alternativ som är uppgraderingar till det. Och oroa dig inte – du har massor av alternativ.

Oavsett om du behöver anpassade arbetsflöden, samarbete i realtid eller automatisering, kommer denna guide att presentera de bästa alternativen till Blitzit och hjälpa dig att eliminera onödigt arbete och hålla ordning.

Vad är Blitzit?

Blitzit är en produktivitetsapp som är utformad för att hjälpa användare att hålla sig organiserade och fokuserade under hela dagen. Blitzits användarvänliga gränssnitt hanterar viktiga uppgifter med inbyggda verktyg som förbättrar fokus, tidsblockeringsfunktioner och en enkel att göra-lista.

Funktionen för prioritering av uppgifter säkerställer att viktigt arbete blir gjort, utan några ursäkter. Dessutom uppmuntrar Pomodoro-timern till djup koncentration genom strukturerade arbetsintervall och pauser.

För extra motivation gör Blitzit produktiviteten till ett spel. När du bockar av uppgifter tjänar du poäng och går upp i nivå, vilket förstärker känslan av att ha uppnått något.

Trots allt detta är Blitzit mest lämpligt för individer, inte team. Det hjälper enskilda användare att hålla sig på rätt spår, men klarar inte av komplexiteten i dina projekt – en viktig funktion som finns i avancerad programvara för uppgiftshantering.

Varför välja alternativ till Blitzit?

Trots det minimalistiska gränssnittet och de produktivitetsinriktade verktygen söker många användare efter mer robusta alternativ med fler funktioner för att effektivisera sitt arbetsflöde.

Det har inte avancerade planeringsfunktioner som massredigering, beroenden och uppgiftskapande med naturligt språk, vilket blir allt vanligare i en era av AI-produktivitetsverktyg.

Dessutom har flera av Blitzits kärnfunktioner och mobilappar ännu inte släppts. iOS-appen är till exempel i betaversion och Android-versionen har ännu inte släppts, vilket resulterar i skillnader mellan Blitzit och dess konkurrenter.

Här är de mest angelägna begränsningarna med Blitzit som du bör ta hänsyn till:

saknar funktioner på företagsnivå som samarbete, Blitzitsom samarbete, arbetsflödeshantering och djupgående analyser. Det är svårt att hantera många taggar utan filter eller bulkåtgärder.

Det ger grundläggande rapporter om tidsanvändning, men ger inte någon produktivitetsvägledning eller praktiska insikter. Det saknar förslag på hur man kan förbättra arbetsflödets effektivitet.

Dess tredjepartsintegrationer är begränsade till ClickUp, Notion och Google Kalender, vilket gör det svårt att centralisera projekt och kommunikation.

Blitzit-appen fungerar inte på webben; du måste ladda ner den.

Till skillnad från andra appar för uppgiftshantering har Blitzit ingen gratisplan.

Blitzit-alternativ i korthet

Trots sina fördelar saknar Blitzit den finess som mer etablerade verktyg har. Det finns olika alternativ om du letar efter avancerad automatisering av uppgifter, djupare integrationer eller till och med en gratis uppgiftshanterare.

Här är en kort sammanfattning av alternativ till Blitzit och deras användningsområden:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Automatiseringar, AI-assistent (ClickUp Brain), tidsspårning, målsättning, Gantt-diagram, anpassningsbara uppgifter och vyer Små till stora företagsteam som söker en allt-i-ett-plattform för uppgifts- och arbetsflödeshantering Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag Trello Kanban-tavlor, Butler-automatisering, samarbete i realtid, integrationer med Slack, Drive, Jira Visuella team och individer som hanterar lätta projekt Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 6 $/användare/månad. Asana Portföljer för projektgruppering, Gantt-diagram, uppgiftsberoenden, uppdateringar i realtid Tvärfunktionella team som spårar komplexa projekt Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 13,49 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Monday.com Arbetsbelastningspanel, drag-och-släpp-schemaläggning, automatiseringar, tidslinje-/kalenderintegration Chefer och team som balanserar medarbetarnas arbetsbelastning och scheman Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 12 $/användare/månad; Enterprise: Anpassade priser Notion Anpassade arbetsflöden, uppgiftsegenskaper, realtidsvyer (tavlor, tabeller, tidslinjer), automatisering, mallar Individer och små team som behöver omfattande anpassning Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 12 $/användare/månad; Enterprise: Anpassade priser Todoist Uppgiftsinmatning i naturligt språk, projekthierarki, delade instrumentpaneler, åtkomstkontroll för teamet Individer och team som organiserar komplexa arbetsflöden med ett enkelt gränssnitt Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/användare/månad Wrike Formulärbaserade arbetsflöden, automatisering av uppgifter, mallar, realtidsvarningar Team som hanterar förfrågningar eller godkännanden med hjälp av strukturerade arbetsflöden Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 10 $/användare/månad; Enterprise: Anpassade priser Hive AI-assistent (HiveMind), prestationsrapporter, chattintegration, tidrapportering Marknadsförings- och kundteam som automatiserar arbetsflöden och spårar framsteg Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 7 $/användare/månad; Enterprise: Anpassade priser MeisterTask Kanban-tavlor, automatisering av arbetsflöden, Slack/Teams/Zapier-integrationer, mobil support Små team som behöver grundläggande projektledning med automatisering Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 9 $/användare/månad; Enterprise: Anpassade priser Basecamp Meddelandeforum, hill charts, automatiska incheckningar, fildelning Team som behöver förenklad kommunikation och uppgiftshantering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 $/användare/månad. Microsoft To Do Uppgiftsförslag, påminnelser, mallar för checklistor, Outlook-integration Individer och team inom Microsofts ekosystem Gratis för alltid

De bästa Blitzit-alternativen att använda

Verktyg som inte är sammankopplade saktar ner dig, frustrerar anställda och bidrar till ökad utmattning.

Utbrända medarbetare är 2,6 gånger mer benägna att säga upp sig, vilket kostar företagen 33 % av deras årslön i ersättningskostnader.

Det bästa alternativet till Blitzit hanterar verksamheten, minskar manuellt arbete och håller ditt team engagerat. Här är några av de bästa alternativen:

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-arbetshantering)

Börja automatisera med ClickUp Ställ in anpassade ClickUp-automatiseringar med fördefinierade utlösare och åtgärder för att minska manuellt arbete.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Det är ett starkt rekommenderat och stabilt alternativ till Blitzit. Låt oss se varför!

ClickUp Automations eliminerar repetitiva arbetsuppgifter genom att automatiskt skapa uppgifter och deluppgifter, tilldela dem och meddela berörda parter, baserat på angivna triggers och villkor.

📌 När HR till exempel lägger till en nyanställds profil i ClickUp genererar ClickUp en uppgiftslista för dokumentverifiering, utbildning och välkomstmöten för rekryteringschefen.

Denna funktion är ovärderlig i branscher med strikta regler och flerstegsgodkännandeprocesser.

Låt ClickUp Brain skriva felfria rapporter åt dig på några sekunder.

ClickUp Brain, dess inbyggda och kontextmedvetna AI-assistent, är ett unikt produktivitetsverktyg som underlättar din dag med AI-driven skrivning, sammanfattning av dokument och aktiviteter samt automatisering av uppgifter med naturligt språk. Team kan använda det för att generera uppgiftsbeskrivningar, deluppgifter och sammanfattningar för projekt med hjälp av enkla uppmaningar. De kan omedelbart skriva utkast till e-postmeddelanden, rapporter och standup-uppdateringar. Och till och med brainstorma idéer och analysera arbetsytedata inom ett enda verktyg.

Genom att använda AI för produktivitets- och arbetsflödeshantering kan du spara timmar av manuellt arbete varje vecka.

💡 Proffstips: Med hjälp av Autopilot Agents kan du med ClickUp automatisera inte bara enkla arbetsflöden , utan även intelligenta, kontextmedvetna åtgärder. Till skillnad från Blitzits manuella uppgiftsloggning erbjuder ClickUp AI-assistans som anpassar sig, lär sig och sparar timmar av rutinmässigt arbete. Lägg till en ClickUp AI Agent till ditt arbetsflöde för att göra det snabbare Här är några exempel: Smart skapande och tilldelning av uppgifter : Autopilot Agents kan övervaka formulärinlämningar eller mötesanteckningar, automatiskt generera uppgifter, sätta deadlines och tilldela dem baserat på teamets tillgänglighet – utan att du behöver mata in eller följa upp manuellt.

AI-drivna sammanfattningar och statusuppdateringar: Efter att ha fått uppdateringar eller dokumentredigeringar kan agenter sammanfatta ändringar, extrahera insikter och publicera statusuppdateringar direkt i kanaler eller instrumentpaneler – så att alla hålls informerade utan manuellt arbete.

Du kan lista dina uppgifter som ClickUp-uppgifter och ställa in prioriteringar, förfallodatum, beroenden och anpassade fält för att registrera all kontext inom uppgiften. Det är enkelt att se framstegen via mer än 15 ClickUp-vyer, inklusive listor, tavlor eller kalendrar.

Kategorisera dina ClickUp-uppgifter med hjälp av anpassade fält, prioriteringar, taggar och beroenden för enkel spårning och transparens.

📌 Till exempel kan ett marknadsföringsteam som planerar en produktlansering dela upp en kampanjlanseringsuppgift i deluppgifter för innehållsskapande, korrekturläsning, publicering och övervakning. Därefter kan de tilldela dessa enskilda uppgifter med deadlines till copywriters, grafiska formgivare, redaktörer, social media-ansvariga etc. för att säkerställa tydlighet och ansvarsskyldighet.

Skapa och anpassa tidrapporter med hjälp av ClickUps omfattande projektidsspårning.

Hur är det med att spåra produktiviteten, undrar du?

Till skillnad från Blitzits grundläggande rapporter kan du med ClickUps funktioner för tidrapportering spåra tiden som läggs på varje uppgift ned till sekunden och mäta produktiviteten för enskilda personer och team på ett exakt sätt. Detta hjälper dig att fördela resurserna på ett effektivt sätt.

📌 Till exempel kan en designbyrå som arbetar med flera kundprojekt spåra tiden som läggs på varje uppgift – brainstorming, design och revideringar. Detta resulterar i korrekt fakturering, förhindrar överarbete och förbättrar framtida projektberäkningar.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nybörjare eller de som är nya inom uppgiftshanteringsappar kan känna sig överväldigade på grund av det stora antalet funktioner.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på TrustRadius säger:

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på uppgiftslistan och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Den hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på uppgiftslistan och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Den hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

2. Trello (bäst för visuell uppgiftshantering)

via Trello

Trello tillgodoser teamens behov av ett lättviktigt men ändå funktionsrikt verktyg för uppgiftshantering med sina mycket visuella tavlor i Kanban-stil. Det gör det enkelt och intuitivt att spåra uppgifter. Varje uppgift blir ett kort som smidigt flyttas mellan olika arbetsfaser, representerade av enskilda tavlor.

Du kan lägga till checklistor, förfallodatum, bilagor och etiketter till varje kort, vilket förvandlar enkla uppgifter till detaljerade åtgärdspunkter. Teammedlemmarna kan samarbeta i realtid genom att kommentera kort, tagga andra och integrera verktyg som Slack, Google Drive eller Jira för ytterligare kontext.

Trellos bästa funktioner

Samarbeta i realtid genom kommentarer, fildelning och @mentions.

Automatisera rutinuppgifter med Butler, Trellos inbyggda automatiseringsverktyg.

Använd mallar för att snabbt konfigurera vanliga projekttyper

Trellos begränsningar

Saknar viktiga projektledningsfunktioner som inbyggd tidrapportering.

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 210 USD/år per användare (kostnadsberäkning för 50 användare)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En recension på G2 lyder:

Det är verkligen utmärkt för att hantera flera projekt. Metoden att ordna uppgifter med tavlor, listor och kort är mycket användarvänlig.

Det är verkligen utmärkt för att hantera flera projekt. Metoden att ordna uppgifter med tavlor, listor och kort är mycket användarvänlig.

💡 Proffstips: Börja med en grundläggande tavelayout i Trello och lägg gradvis till Power-Ups (tillägg eller integrationer) som AI-kalendrar eller Slack-integration när du identifierar specifika behov. Det säkerställer att du har rätt verktyg utan att det blir överbelastat.

3. Asana (bäst för tvärfunktionell projektuppföljning)

via Asana

Asanas portföljfunktion hjälper dig att organisera flera projekt på ett och samma ställe. Om du till exempel hanterar tre marknadsföringskampanjer kan du lägga till dem alla i en enda portfölj och se deras framsteg i en instrumentpanel. På så sätt blir det enklare att hålla koll på allt!

Varje projekt visar status, prioritet och anpassade fält i realtid så att du snabbt kan upptäcka hinder eller förseningar. Från samma vy kan du också sätta upp mål, tilldela ägare och fördjupa dig i enskilda uppgifter.

Asanas bästa funktioner

Skapa detaljerade projektplaner med hjälp av Gantt-diagram och kalendrar för att planera tidslinjer och följa framstegen.

Lägg till uppgiftsberoenden för att säkerställa att arbetet utförs i rätt ordning.

Skapa mål och delmål för noggrann måluppföljning och för att uppnå personliga och företagsrelaterade mål.

Asanas begränsningar

Tidsregistr eringsfunktionerna behöver förbättras för timregistrering.

Arbetsbelastningsvyn, som visar antalet uppgifter som tilldelats en teammedlem, kan vara förvirrande.

Asanas priser

Personligt: Gratis för alltid

Starter: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Enterprise+: Anpassade priser

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En recension på G2 lyder:

Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att organisera uppgifter, följa framsteg och samarbeta i realtid – även mellan olika avdelningar.

Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att organisera uppgifter, följa framsteg och samarbeta i realtid – även mellan olika avdelningar.

🧠 Rolig fakta: Till skillnad från de flesta andra verktyg för uppgiftshantering, ClickUp låter dig tilldela kommentarer till teammedlemmar, vilket förvandlar diskussioner till genomförbara uppgifter. Den som tilldelats kommentaren kan lösa den när uppgiften är slutförd, vilket säkerställer tydlig kommunikation och ansvarsskyldighet.

4. Monday.com (Bäst för att hantera anställdas scheman)

Monday.com:s arbetsbelastningspanel ger chefer en översikt i realtid över medarbetarnas uppgifter, scheman och totala kapacitet. Det möjliggör en balanserad fördelning av ansvar, vilket förhindrar utbrändhet hos medarbetarna, som ofta orsakas av ojämn arbetsbelastning. Drag-and-drop-justeringar gör det enkelt att omfördela uppgifter eller flytta deadlines.

Monday.com bästa funktioner

Automatisera rutinuppgifter som statusuppdateringar och aviseringar för att spara tid.

Integrera arbetsbelastningspanelen med tidslinje- och kalendervyer för effektiv schemaläggning.

Använd färgkodade förloppsindikatorer och indikatorer för att enkelt upptäcka flaskhalsar eller luckor.

Begränsningar för Monday.com

Användare rapporterar ofta att de behöver extra tid (eller support) för att fullt ut kunna utnyttja dess potential, särskilt när de bygger komplexa arbetsflöden över flera tavlor.

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Basic: 12 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En recension på Capterra lyder:

Jag gillar hur snabbt och enkelt det var att komma igång med vårt monday.com-konto. Möjligheten att ha olika arbetsytor gör det enkelt att organisera kontakter och projektinformation.

Jag gillar hur snabbt och enkelt det var att komma igång med vårt monday.com-konto. Möjligheten att ha olika arbetsytor gör det enkelt att organisera kontakter och projektinformation.

5. Notion (bäst för avancerade anpassningskrav)

via Notion

Gillar du inte att vara en del av ett fast uppgiftshanteringssystem? Prova Notion.

Du behöver inga tekniska kunskaper för att få tillgång till de anpassningsbara funktionerna. Spåra komplexa projekt med anpassade fält, skapa detaljerade rapporteringspaneler och mycket mer utan att skriva en enda rad kod. Dessutom finns det hundratals färdiga mallar för allt från projektuppföljning till innehållskalendrar, så det är enkelt och snabbt att komma igång.

Notions bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden i Notion med uppgiftsegenskaper som ansvariga, förfallodatum, prioriteringar och beroenden.

Spåra framsteg med uppdateringar i realtid (tabeller, tavlor, tidslinjer)

Automatisera uppgiftskedjor som utlöses av statusändringar, förfallodatum eller anpassade villkor.

Begränsningar i Notion

Notion AI är begränsat till textbaserad assistans, vilket gör verktyget mindre intuitivt.

Att manuellt skapa sidor och länka databaser kan vara frustrerande.

Notions priser

Gratis: Gratis för alltid

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En recension på Capterra lyder:

Notion har gjort produktivitetsuppgifter och anteckningar mycket effektivare för mig. Det gör att jag kan skriva ner idéer och utkast till e-postmeddelanden på ett effektivt sätt.

Notion har gjort produktivitetsuppgifter och anteckningar mycket effektivare för mig. Det gör att jag kan skriva ner idéer och utkast till e-postmeddelanden på ett effektivt sätt.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformation förlorad i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

6. Todoist (bäst för anteckningar och att skapa att göra-listor)

via Todoist

Letar du efter ett mer moget och flexibelt alternativ till Blitzit? Todoist kan vara svaret. Det är utformat för att fungera som din centrala kommandocentral, där alla dina uppgifter, scheman och prioriteringar finns samlade i ett intuitivt gränssnitt.

Dess förmåga att bearbeta naturligt språk gör det enkelt att logga uppgifter och påminnelser. Skriv "Uppdatera bloggen varje tisdag kl. 10" eller "Granska designen med Sarah nästa onsdag", så kommer Todoist att ställa in datum och scheman.

Du kan också organisera uppgifter med hjälp av etiketter, prioriteringar och underordnade deluppgifter, vilket gör det mycket enklare att hantera komplexa arbetsflöden än vad Blitzits minimala inställningar tillåter.

Todoists bästa funktioner

Följ teamets framsteg via delade instrumentpaneler

Kontrollera åtkomstnivåer för olika projekt

Skapa komplexa projekthierarkier med uppgifter och deluppgifter, vilket hjälper teamen att organisera stora initiativ i mindre delar.

Todoists begränsningar

Det kan ibland misslyckas med att förstå och följa specifika kommandon.

Verktyget erbjuder begränsad insikt och statistik, vilket gör det svårt att förbättra produktiviteten.

Todoist-priser

Gratis för alltid

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

En recension på Capterra lyder:

Jag har lyckats få ordning på mina uppgifter tack vare Todoist. Det har varit en smidig och enkel upplevelse att använda appen.

Jag har lyckats få ordning på mina uppgifter tack vare Todoist. Det har varit en smidig och enkel upplevelse att använda appen.

7. Wrike (bäst för att skapa och hantera formulärbaserade arbetsflöden)

via Wrike

Om Blitzit känns för lättviktigt för att hantera strukturerade förfrågningar eller tvärfunktionella arbetsflöden, erbjuder Wrike mer kraftfulla funktioner – särskilt med verktyget "Skapa ett formulär". Med Wrike kan du skapa anpassade intagsformulär. Namnge formuläret, lägg till en beskrivning och välj mellan olika frågetyper. Svaren kan vara i form av enradig text, flervalsfrågor eller ett stycke.

Du kan enkelt tilldela formulär direkt till specifika teammedlemmar eller projekt och vidarebefordra inkommande förfrågningar till rätt personer för ökad effektivitet.

Wrikes bästa funktioner

Använd Wrikes färdiga mallar, till exempel semestergodkännande-trackern, så att chefer kan granska, godkänna eller avslå dem direkt i appen.

Få realtidsaviseringar om nya inlämningar så att du inte missar viktiga formulär.

Automatisera uppgiftsschemaläggningen och skapa direkt uppgifter med deadlines, ansvariga och beroenden.

Wrike-begränsningar

Lagringsbegränsningarna i alla planer kan vara restriktiva för team som arbetar med stora filer.

Kundservice och faktureringsprocesser kan vara utmanande

Wrike-priser

Gratis för alltid

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Pinnacle: Anpassade priser

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En recension på G2 lyder:

Wrike låter dig lista specifika uppgifter med individuella deadlines som en del av ett större projekt.

Wrike låter dig lista specifika uppgifter med individuella deadlines som en del av ett större projekt.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Forms för att samla in förfrågningar och automatiskt vidarebefordra dem till rätt team. Du kan tilldela uppgifter, tillämpa taggar, ställa in prioriteringar och placera dem i specifika listor eller mappar – allt från ett enda formulär. Lägg till villkorlig logik för att visa eller dölja fält baserat på tidigare svar, så att du bara samlar in den information du behöver. Detta är perfekt för intagsarbetsflöden som IT-ärenden, kreativa briefs eller kundonboarding.

8. Hive (bäst för automatisering av arbetsflöden och AI-drivna funktioner)

via Hive

Hives AI-verktyg, HiveMind, genererar innehållsidéer, utkast till bildtexter och skapar royaltyfria bilder. Ett marknadsföringsteam som lanserar en kampanj i sociala medier kan till exempel använda det för att utveckla en strukturerad projektplan med uppgifter, deadlines och beroenden.

Hive tilldelar nästa steg baserat på e-postmeddelanden och chattar för att påskynda genomförandet, samtidigt som kampanjen hålls på rätt spår med minimal manuell insats.

Hives bästa funktioner

Chatta med teammedlemmarna direkt där arbetet utförs med hjälp av den inbyggda meddelandefunktionen.

Skapa detaljerade prestationsrapporter för att visa kunder och intressenter verkliga framsteg.

Spåra tid som läggs på uppgifter och projekt för att upptäcka flaskhalsar och balansera arbetsbelastningen bättre.

Begränsningar för Hive

Du kan inte infoga multimedia i dina uppgiftskort.

Avancerade funktioner som automatisering, korrekturläsning och tidrapportering kräver tillägg, vilket gör budgetering till en viktig faktor att ta hänsyn till.

Hive-priser

Gratis för alltid

Starter: 7 $/månad per användare

Teams: 18 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hive?

En recension på Capterra lyder:

Genom att använda denna teknik har vi kunnat effektivisera våra processer, vilket har resulterat i bättre projekt som slutförs snabbare.

Genom att använda denna teknik har vi kunnat effektivisera våra processer, vilket har resulterat i bättre projekt som slutförs snabbare.

9. MeisterTask (bäst för mindre komplexa projekt)

via MeisterTask

Du kan hantera repetitiva uppgifter genom att ställa in triggers och åtgärder i projektpanelerna i MeisterTask. Team kan till exempel automatisera statusuppdateringar, tilldela återkommande uppgifter baserat på förändringar i arbetsflödet eller skicka aviseringar när deadlines närmar sig.

Detta minskar manuellt arbete, minimerar fel och gör att projekten flyter smidigt utan ständig övervakning. Det gör också MeisterTask till ett utmärkt val för team som vill ha enkelhet utan att offra kontroll eller skalbarhet.

MeisterTasks bästa funktioner

Använd Kanban-tavlor med anpassningsbara sektioner för tydlig uppgiftsuppföljning.

Integrera med populära verktyg som Slack, Microsoft Teams och Zapier för att säkerställa sömlös anslutning mellan olika arbetsflöden.

Hantera uppgifter på datorn och mobilen med molnbaserad tillgänglighet

Begränsningar i MeisterTask

Saknar avancerad rapportering, vilket begränsar djupgående insikter om projektets prestanda.

Begränsad anpassning av uppgiftstavlor och arbetsflöden, vilket begränsar komplexa projektkonfigurationer

Priser för MeisterTask

Gratis för alltid

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

MeisterTask-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MeisterTask?

En recension på G2 lyder:

Programmet är visuellt elegant, enkelt att använda och har alla funktioner som krävs för att komma igång i gratisversionen.

Programmet är visuellt elegant, enkelt att använda och har alla funktioner som krävs för att komma igång i gratisversionen.

📖 Läs också: Hur man skapar en huvudplan för projektledning

10. Basecamp (bäst för teamsamarbete)

via Basecamp

Har du svårt att hålla ordning på teamdiskussionerna och göra dem tillgängliga? Basecamps anslagstavlor strukturerar konversationerna efter ämne och håller svaren snyggt ordnade under varje meddelande. Det förhindrar att viktiga uppdateringar försvinner i oändliga chattråd.

Du kan fästa viktiga inlägg, bifoga filer och koppla in specifika teammedlemmar – så att alla håller sig uppdaterade utan kaos med spridda meddelanden eller överbelastade e-postkonton.

Basecamps bästa funktioner

Följ projektets framsteg visuellt med hjälp av hill charts – en funktion i Basecamp som visar var arbetet befinner sig.

Fäst prioriterade projekt högst upp så att viktigt arbete förblir synligt.

Ställ in automatiska incheckningar för att samla in uppdateringar från ditt team utan att behöva schemalägga extra möten.

Begränsningar med Basecamp

Saknar traditionella projektvyer och avancerade projektledningsfunktioner.

Filhanteringen behöver förbättras – filer som delas i chattar sparas inte automatiskt på huvuddokumentpanelen.

Priser för Basecamp

Gratis för alltid

Basecamp Plus: 15 $/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/månad per organisation (faktureras årligen)

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Basecamp?

En G2-recension lyfter fram:

Basecamp gör ett utmärkt jobb med att underlätta för andra att slutföra uppgifter och nätverka. Det minskar mötestiden avsevärt och skapar transparens där det ofta finns silos i tillverknings- och produktionsmiljöer.

Basecamp gör ett utmärkt jobb med att underlätta för andra att slutföra uppgifter och nätverka. Det minskar mötestiden avsevärt och skapar transparens där det ofta finns silos i tillverknings- och produktionsmiljöer.

📮ClickUp Insight: ClickUps undersökning om mötes effektivitet visar att nästan hälften av alla möten (46 %) endast involverar 1–3 deltagare. Även om dessa mindre möten kan vara mer fokuserade, skulle de kunna ersättas av mer effektiva kommunikationsmetoder, såsom bättre dokumentation, inspelade asynkrona uppdateringar eller kunskapshanteringslösningar. Med tilldelade kommentarer i ClickUp-uppgifter kan du lägga till sammanhang direkt i uppgifterna, dela snabba ljudmeddelanden eller spela in videouppdateringar med ClickUp Clips – vilket hjälper teamen att spara värdefull tid samtidigt som viktiga diskussioner fortfarande kan äga rum, utan att det tar så mycket tid! 💫 Verkliga resultat: Team som Trinetrix upplever en 50-procentig minskning av onödiga konversationer och möten med ClickUp.

11. Microsoft To Do (bäst för Microsoft 365-användare)

via Microsoft To Do

Letar du efter en gratis app för uppgiftshantering som integreras djupt i Microsofts ekosystem? Microsoft To Do är specialutvecklad för att förbättra ditt dagliga arbetsflöde.

När du till exempel markerar ett e-postmeddelande i Outlook visas din uppgift automatiskt i Microsoft To-Do, så att dina åtgärder hålls synkroniserade.

Microsoft To Do – bästa funktioner

Lägg till detaljerade anteckningar, bifogade filer och påminnelser till uppgifter så att du har all information du behöver.

Uppdatera dina dagliga och veckovisa mallar för att-göra-listor med intelligenta och personliga förslag.

Skapa delade checklistmallar för teamsamarbete, vilket förenklar delegering av uppgifter och uppföljning av framsteg.

Begränsningar i Microsoft To Do

Begränsade tredjepartsintegrationer utanför Microsofts ekosystem

Begränsade avancerade projektledningsfunktioner jämfört med andra projektverktyg

Priser för Microsoft To Do

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för Microsoft To Do

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft To Do?

En recension på G2 säger:

Det hjälper mig att hantera mina uppgifter. Jag har skapat flera listor i appen för att hantera både mitt privatliv och mitt yrkesliv.

Det hjälper mig att hantera mina uppgifter. Jag har skapat flera listor i appen för att hantera både mitt privatliv och mitt yrkesliv.

👀 Visste du att? 85 % av de anställda vidarebefordrar samma meddelanden till flera platser varje vecka för att säkerställa synlighet. Kommunikationen kan bli extremt splittrad i verktyg som inte är kopplade till varandra!

Upplev problemfri uppgiftshantering med ClickUp

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. Modernt arbete har blivit synonymt med komplexitet. Hela 61 % av de anställdas tid går åt till att uppdatera, söka och hantera information i spridda system.

Resultatet? Oordning, förlorad produktivitet och frustration.

Blitzit kan fungera för att spåra enskilda uppgifter, men utmaningarna blir större när man hanterar hela team, komplexa arbetsflöden och tvärfunktionellt samarbete.

Det är här ClickUp kommer in i bilden!

Det är utformat för att centralisera ditt arbete på ett ställe, så att du slipper växla mellan verktyg, appar och oändliga flikar. Automatiseringar och AI är grädden på moset – de hjälper dig att nå målet snabbare och mer effektivt.

Vill du ta tillbaka all tid du förlorat på onödigt arbete? Registrera dig för ClickUp idag!