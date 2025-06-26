De 11 bästa Figma AI-alternativen för designers 2025

Figma kan fungera för vissa, men inte alla kreativa arbetsflöden passar perfekt in i dess AI-ekosystem.

Kanske letar du efter ett Figma AI-alternativ som gör det enklare att bygga interaktiva prototyper utan krångel. Eller så behöver du en plattform som stöder hela ditt teams arbetsflöde, från tidiga koncept till slutlig överlämning.

Oavsett anledning är du inte ensam. Designers, produktchefer och snabbrörliga team utforskar smartare, mer flexibla verktyg som kombinerar automatisering med fullständig anpassning.

I den här guiden har vi samlat de bästa alternativen som är värda att prova. Oavsett om du är ute efter snabbhet, bättre samarbete eller helt enkelt ett verktyg som passar din process bättre, finns det något här för dig.

De bästa Figma AI-alternativen i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa verktygen i listan:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Designa arbetsflöden och AI-driven samverkan AI-drivna whiteboards, redigering för flera användare, filexport, designmallar, uppgiftshantering, Figma-inbäddningar, Docs, över 1000 sömlösa integrationer, vektoreditering, Gantt-diagram Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag Framer Interaktiv webbdesign och prototyputveckling i realtid Automatiska layouter, skapa interaktiva komponenter, realtidsredigerare utan kod, CMS, animationer, inbyggd hosting Betalda abonnemang börjar på 10 $/månad. Uizard Snabba AI-drivna mockups och prototyper Autodesigner, temagenerator, AI-värmekartor, skärmdump-till-design, redigering för flera användare Gratis; betalda abonnemang från 19 $/månad Penpot Öppen källkod, utvecklarvänlig prototyputveckling CSS Flex/Grid-layout, SVG-baserade designer, inspektionsläge med kod, redigering i realtid, självhosting Gratis; betalda abonnemang från 7 $/redaktör/månad Mockplus Snabb prototyputveckling för webb/appar med samarbete Dra-och-släpp-wireframing, Auto-Specs, teamredigering, exportera specifikationer/kod, jämför designversioner Gratis; betalda abonnemang från 6,20 $/användare/månad. Sketch UI/UX-design i macOS-inbyggt arbetsflöde Anpassade former, plugins, redigering av vektorgrafik, CSS-export, iOS-förhandsgranskning, hotspot-länkning Betalda abonnemang börjar på 12 $/månad per redaktör. Adobe XD Plattformsoberoende design med Creative Cloud-integration Komponentstatus, rörelseövergångar, responsiv storleksändring, verktyg för överlämning till utvecklare, Creative Cloud-synkronisering Ingår i Creative Cloud-abonnemang (varierar) Canva Visuell design och marknadsföringsinnehåll Dra och släpp, Magic AI-verktyg, automatisk storleksändring, mallar, presentationsläge, varumärkespaket, bildredigering Gratis; betalda abonnemang från 15 $/månad Moqups Lättviktig wireframing och diagramskapande UI-komponenter, stencilbibliotek, flödesscheman, realtidssamarbete, mastersidor Gratis; betalda abonnemang från 12 $/månad UXPin Interaktiv design med riktiga kodkomponenter Logikbaserade interaktioner, dynamiska tillstånd, sammanslagning med React-komponenter, variabler, villkorliga flöden Anpassad prissättning Lunacy Offline-kompatibel UI/UX-design över plattformar Dra och släpp, Magic AI-verktyg, automatisk storleksändring, mallar, presentationsläge, varumärkespaket, bildredigering Gratis; betalda abonnemang från 14,98 $/användare/månad

De bästa Figma AI-alternativen att använda

För erfarna designers som måste balansera snäva tidsplaner och föränderliga kundbehov kan rätt verktyg vara avgörande för deras arbetsflöde. Dessa Figma AI-alternativ stöder inte bara snabb iteration och användartestning, utan hjälper också teamen att upprätthålla konsekvens i komplexa designsystem, prototyper och överlämningar.

Låt oss ta en titt 👇

1. ClickUp (bäst för arbetsflöden inom design och AI-driven kreativ samverkan)

Skapa designarbetsflöden och mockup-planer med ClickUp

Designteam hanterar ofta ett dussintal verktyg – ett för briefs, ett annat för wireframes och ännu ett för feedback. Resultatet? Osammanhängande arbetsflöden, versionskaos och mycket tid som går förlorad när man växlar mellan flikar.

ClickUp for Design Teams förändrar detta genom att samla allt i ett arbetsutrymme. Du kan planera kampanjer, hantera kreativ produktion och skapa visuella element på samma plattform.

Hantera designkampanjer, kreativa arbetsflöden och visuella tillgångar på ett och samma ställe med ClickUp för designteam.

Du kan dela upp komplexa designprojekt i hanterbara uppgifter med ansvariga, prioriteringar och deadlines.

Behöver du kartlägga beroenden mellan en varumärkesuppdatering, UI-översyn och lanseringskampanj? Det är enkelt med ClickUp Gantt Charts eller en liststruktur som är skräddarsydd för ditt teams process.

Därefter kan du växla till ClickUp Whiteboards för att skissa wireframes, kartlägga designsystem, interaktiva demos eller högupplösta prototyper.

Titta på den här videon👇 för att lära dig mer om ClickUp Whiteboards.

Whiteboards är helt interaktiva, så du kan dra in uppgifter, länka feedback eller till och med skapa live-arbetsflöden medan du samarbetar med ditt team i realtid.

Skissa wireframes, planera designsystem och bygg interaktiva prototyper i realtid med ClickUp Whiteboards.

👀 Visste du att? Du kan skapa en ClickUp Whiteboard direkt från ClickUp Chat – klicka bara på New Whiteboard, namnge den och tryck på Enter. Omedelbar samverkan, inga extra klick!

Du kan till och med använda AI i ditt ClickUp-arbetsutrymme! ClickUp Brain, den bästa AI-partnern i rummet, är inbyggd direkt i Whiteboards. Så om du stirrar på en tom duk, be bara AI-motorn att generera layoutidéer, innehållsblock eller till och med moodboard-bilder.

Skapa layoutidéer, innehållsblock eller moodboard-bilder direkt med ClickUp Brain inbyggt i Whiteboards.

ClickUp Creative and Design Template gör arbetet ännu snabbare. Den levereras med förinstallerade kreativa förfrågningsformulär, resursbibliotek, projektpaneler och Gantt-vyer, allt skräddarsytt för designteam som hanterar kampanjer över flera kanaler.

Få gratis mall Snabba upp kreativa arbetsflöden med ClickUps mallar för kreativitet och design.

⚡ Mallarkiv: Letar du efter ett tydligare sätt att starta kreativa projekt? ClickUp Design Brief Whiteboard Template hjälper dig att kartlägga kundkrav, målgruppsinformation, designmål och viktiga leveranser under ett och samma tak. Det är perfekt för kreativa team som snabbt vill omvandla spridda input till en strukturerad utgångspunkt!

ClickUps bästa funktioner

Designspecifikationer : Dokumentera designriktlinjer, forskningsanteckningar och varumärkessystem med : Dokumentera designriktlinjer, forskningsanteckningar och varumärkessystem med ClickUp Docs . Dela med intressenter eller förvandla valfritt dokument till en samarbetsbrief.

Whiteboards med AI : Skissa användarflöden, brainstorma layouter och använd ClickUp Brain för att generera bilder, namnge idéer eller sammanfatta kreativa anteckningar via dess intuitiva gränssnitt.

Integrerad uppgiftshantering : Hantera alla designuppgifter i : Hantera alla designuppgifter i ClickUp Tasks . Ange förfallodatum, tilldela teammedlemmar och spåra framsteg med anpassade statusar, deluppgifter och beroenden.

Samarbete i realtid : Kommentera direkt på uppgifter, tagga intressenter och spåra designiterationer över sprints. Samarbeta med marknadsförings-, produkt- och utvecklingsgrupper, allt på ett och samma ställe.

Figma-inbäddningar och över 1 000 integrationer: Bädda in Figma-prototyper direkt i uppgifter, whiteboards eller dokument. Dessutom kan du ansluta till Slack, Google Drive, Notion och andra verktyg för att centralisera kreativa arbetsflöden.

ClickUp-begränsning

Har en liten inlärningskurva för nybörjare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är det bästa som någonsin har hänt mig. Jag är art director på Kredo Inc. , moderbolaget till tre dotterbolag. Jag leder ett team av designers, så ClickUp hjälper mig med projektledning, tidsplanering, delegering av arbete och mycket mer!

2. Framer (Bäst för interaktiv webbdesign och prototyputveckling i realtid)

via Framer

Framer kombinerar precisionen hos designverktyg med kraften hos produktionsklara webbplatser. Dess mest utmärkande funktion är möjligheten att gå från canvas till live-webbplats med hjälp av en realtidsredigerare utan kod som drivs av React-komponenter under huven.

Designers kan använda automatiska layouter, interaktiva element och inbyggda animationer för att skapa responsiva webbdesigns som fungerar som produkter utan att behöva överlämna dem till utvecklare under designprocessen. Med förhandsgranskning på flera enheter, inbyggt CMS och inbyggd hosting förvandlas prototyper till polerade resultat direkt inom plattformen.

Framer bästa funktioner

Lägg till komplexa animationer som rullningseffekter, parallax och loopade övergångar utan kod med Framer Motion.

Hantera dynamiskt innehåll med visuellt CMS, som samlingar, dra-och-släpp-redigering och webbplatsuppdateringar i realtid.

Publicera direkt med staging, rollback, inbyggd analys, GDPR-kompatibel A/B-testning, automatiserad SEO, SSL och global hosting.

Begränsningar med Framer

Gränssnittet är otydligt för nybörjare, med tvetydiga ikoner och dålig navigering, vilket gör att även enkla uppgifter blir frustrerande att utföra, även i guidade klassrumsmiljöer.

Priser för Framer

Personliga planer

Mini : 10 $/månad

Grundläggande : 20 $/månad

Pro: 30 $/månad

Affärsplaner

Lansering : 75 $/månad (faktureras årligen)

Skala : 200 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Framer

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Framer?

En recension på Capterra säger:

Figma vet vad du letar efter innan du själv vet det. Från koncept till fullfjädrade designer, från wireframes till slutliga renderingar och digitala exporter för webbplatser och marknadsföringsändamål. Figma är 100 % integrerat i flera arbetsflöden i vår verksamhet.

3. Uizard (Bäst för snabba AI-drivna mockups och prototyper)

via Uizard

Uizard är ett AI-baserat designverktyg och ett alternativ till Figma som omvandlar textprompter, skärmdumpar eller handritade skisser till redigerbara prototyper på några sekunder. Dess Autodesigner-funktion genererar mockups med flera skärmar från enkel textinmatning.

Du kan också skanna wireframes eller skärmdumpar för att komma igång med dina designer. Med Uizard blir processen från idé till prototyp smidig och intuitiv, även för icke-designers.

Uizards bästa funktioner

Skapa kompletta användargränssnitt och flerskriftsflöden genom att skriva några meningar – AI hanterar layout, komponenter och grundläggande navigering.

Skapa sammanhängande UI-teman från bilder eller URL:er och få uppmärksamhetskartor som förutsäger var användarna kommer att fokusera.

Flera teammedlemmar i designprocessen kan kommentera och redigera samtidigt, och sedan exportera klickbara prototyper eller utvecklingsvänliga CSS/React-snippets.

Uizard-begränsning

Uizard Autodesigner återanvänder ofta liknande layouter, vilket gör att resultaten känns generiska. Det är utmärkt för att väcka idéer, men du kommer sannolikt att behöva finjustera designen efteråt.

Uizard-priser

Gratis för alltid

Pro : 19 $/månad

Företag : 39 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning; skräddarsydd för stora team (15+), faktureras årligen

Uizard-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (45 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (190+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Uizard?

En recension på Capterra säger:

Tack vare Uizard behöver jag inte längre föreställa mig min idé i huvudet, utan kan snabbt skissa den. Detta gör processen att skapa en design mycket snabbare.

🧠 Rolig fakta: I ett djärvt språng mot framtiden släppte kinesiska forskare AlphaDog – en robotvalp som drivs av 5G och som inte bara hämtar... utan också levererar paket, dukar bord på restauranger och guidar synskadade på egen hand!

4. Penpot (Bäst för öppen källkod, utvecklarvänlig UI-design och prototyputveckling)

via Penpot

Penpot är ett gratis, webbaserat prototypverktyg med öppen källkod som är skräddarsytt för team som vill ha full kontroll och flexibilitet. Det anses ofta vara ett av de bästa alternativen till Figma och möjliggör smidigt samarbete mellan designers och utvecklare genom funktioner som CSS Flex/Grid-layout, redigerbara SVG-baserade designer och ett kodinspektionsläge.

Med realtidsredigering för flera användare, stöd för flera plattformar (inklusive egenhosting) och inga användningsbegränsningar eliminerar Penpot hinder för prenumerationer samtidigt som det främjar synergi mellan design och utveckling.

Penpots bästa funktioner

Skapa responsiva layouter som speglar produktionskoden (CSS Flexbox/Grid), så att utvecklare kan använda exakt det som finns inbyggt i designen.

Generera automatiskt CSS, HTML/SVG-markeringar från design via inspektionsläget för smidigare överlämning till utvecklare.

Hitta och hantera lager/filtertyper snabbt, använd booleska operationer, gradientfyllningar, frihandspår, kapslade ramar och fokusläge.

Penpot-begränsning

Penpot kan kännas trögt och buggigt när man hanterar stora eller långsiktiga projekt, och prestandan kan hacka vid tunga prototyper.

Penpot-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/redaktör/månad

Företag: 950 $/organisation/månad

Penpot-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Penpot?

En recension på G2 säger:

Mitt team har kunnat skapa prototyper sömlöst mellan designers och ingenjörer med den öppna källkodsplattformen.

11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idégenerering.

5. Mockplus (Bäst för snabb prototyputveckling av webbplatser/appar med realtidssamarbete)

via Mockplus

Mockplus är ett prototypverktyg för webbläsare och stationära datorer samt en programvara för designsamarbete som är utvecklad för snabbhet och enkelhet. Det stöder drag-and-drop-wireframing, interaktiva element och inbyggda UI-kit – plus delade resursbibliotek och live-redigering i team.

Team kan gå från skiss till en klickbar prototyp, lägga till anteckningar med utvecklarspecifikationer och exportera till PDF eller offline. Som ett alternativ till Figma inkluderar Mockplus även Auto-Specs, som automatiskt genererar utvecklarklara detaljer utan behov av manuell redlining.

Mockplus bästa funktioner

Jämför snabbt designiterationer med split, fade, slide eller highlight diffs.

Generera specifikationer automatiskt från Figma, Adobe XD, Photoshop eller Axure och förbättra dem sedan med manuella markeringar (text, avstånd, färg, koordinatverktyg).

Exportera plattformsanpassade tillgångar och CSS-kodsnuttar direkt från designspecifikationsvyn, med inbyggd komprimering för att effektivisera utvecklingsöverlämningen.

Mockplus begränsningar

Designuppladdningar är begränsade till plugin-integrationer eller drag-and-drop av ZIP-filer, vilket gör det obekvämt för användare som föredrar direkta webbläsaruppladdningar för snabbare projektinstallation.

Priser för Mockplus

Gratis för alltid (upp till 10 användare, ingen tidsbegränsning)

Premier : 6,20 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Mockplus betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Mockplus?

En recension på G2 säger:

Ett fantastiskt verktyg för UX-designers, hi-fi-prototyper, tillgångshantering och kodning – allt i en molnbaserad app. Plugins är perfekta för att överlämna till andra medlemmar i teamet och även till dem som arbetar i Mockplus.

👀 Visste du att? Det legendariska Nike Swoosh-logotypen designades 1971 av en college-student vid namn Carolyn Davidson, och hon fick bara 35 dollar för det! Det är en av de mest ikoniska logotyperna i historien för priset av en tank bensin idag.

6. Sketch (bäst för UI/UX-design i macOS-inbyggt arbetsflöde)

via Sketch

Sketch är ett vektorbaserat grafiskt designverktyg exklusivt för macOS, utvecklat för att skapa användargränssnitt och interaktiva prototyper. Det erbjuder ett rent, distraktionsfritt gränssnitt med fokus på intuitiva designarbetsflöden.

Detta Figma-alternativ är lämpligt för design av responsiva skärmar, ikoner och interaktiva flöden. Sketch effektiviserar överlämningen till utvecklare med CSS-export och ett brett ekosystem av plugins.

Sketchs bästa funktioner

Skapa anpassade former, booleska operationer, justerbara hörnstilar och banmanipulation med pennverktyget.

Utnyttja otaliga community-plugins för uppgifter som mätning (Sketch Measure), automatisering, export av tillgångar och UI-förbättringar.

Länka artboards med hotspots och förhandsgranska flöden direkt på iOS-enheter, med förbättrad hotspot-val och anpassningsbar prototypvisibilitet.

Sketch-begränsning

Endast tillgängligt på macOS och kan uppvisa fördröjningar vid stora filer eller äldre hårdvara, vilket gör det mindre idealiskt för plattformsoberoende team eller komplex projektuppföljning.

Priser för Sketch

Standardabonnemang : 12 USD/månad per redigerare (faktureras månadsvis)

Företagsabonnemang : 22 USD/månad per redaktör (faktureras endast årligen)

Licens endast för Mac: 120 USD per licens; inkluderar 1 års uppdateringar

Betyg och recensioner av Sketch

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sketch?

En recension på Capterra säger:

Jag har använt Sketch sedan 2014 för att skapa användargränssnitt för iPhone, ikoner och reklammaterial. Det är väldigt enkelt att skapa, dela och distribuera bilder och vektorer.

7. Adobe XD (Bäst för plattformsoberoende design med inbyggd Creative Cloud-integration)

via Adobe XD

Adobe XD är ett vektorbaserat UI-designverktyg som är utvecklat för designers som arbetar med webb-, mobil- och röstgränssnitt. Det är särskilt användbart för team som redan är integrerade i Adobe-ekosystemet, med tät integration i verktyg som Photoshop och Illustrator.

Även om detta Figma-alternativ har en brantare inlärningskurva, erbjuder XD fortfarande omfattande funktioner för att bygga interaktiva prototyper och designsystem. De senaste uppdateringarna har också introducerat AI-drivna funktioner som effektiviserar arbetsflöden, såsom innehållsmedveten layout och automatisk storleksändring för att påskynda repetitiva uppgifter.

Adobe XD:s bästa funktioner

Skapa dynamiska UI-element (som växlar eller rullgardinsmenyer) med flera tillstånd i en enda komponent.

Lägg till rörelse och mikrointeraktioner mellan artboards utan att behöva redigera tidslinjen.

Replikera snabbt designelement och fyll i dem automatiskt med data för snabb layoutbyggnad.

Begränsningar i Adobe XD

Generativa AI-verktyg saknar finess och användbarhet, särskilt när de används via Photoshop-integration, med begränsad snabbguidning.

Priser för Adobe XD

Tillgängligt som en del av prenumerationen på Adobe Creative Cloud All Apps.

Adobe XD-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Adobe XD?

En recension på Capterra säger:

XD har gjort det möjligt för vårt team att snabbare presentera idéer, oavsett om det gäller butiksbranding, skyltning eller vägvisningssystem.

8. Canva (Bäst för visuell design och marknadsföringsinnehåll)

via Canva

Canva, alternativet till Figma, är en molnbaserad designplattform för designers, marknadsförare och teammedlemmar utan kodningskunskaper. Den erbjuder ett dra-och-släpp-gränssnitt, ett omfattande mallbibliotek och inbyggda samarbetsverktyg.

Team kan skapa grafik för sociala medier, presentationer, affischer och till och med GIF-bilder på några minuter tack vare kommentarer i realtid, delade mappar och enkel hantering av varumärkesresurser.

Canvas bästa funktioner

Storleksändring med ett klick mellan olika format (Instagram, LinkedIn, utskrift), plus transparenta PNG-filer, PDF-filer och MP4-filer för användning i flera kanaler.

Inbyggt presentationsläge, enkel tidslinjeanimation och funktioner för automatisk textning.

Skapa layouter, bilder och text automatiskt med Canvas AI-verktygslåda, inklusive Magic Write och Magic Media.

Canva-begränsning

Canva erbjuder visserligen ett omfattande designbibliotek, men saknar precision för anpassade eller professionella resultat, vilket ofta tvingar användarna att byta till mer specialiserade designverktyg.

Canva-priser

Gratis för alltid

Canva Pro : 15 $/månad för en användare

Canva Teams : 10 USD/månad per användare; minst 3 användare krävs (30 USD/månad)

Canva Enterprise: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

En recension på Capterra säger:

Canva är det hemliga vapnet som gör det möjligt för vem som helst att omedelbart skapa professionellt innehåll med några få klick. Jag har använt Canva för att skapa ett helt företag.

9. Moqups (Bäst för lättviktig wireframing, diagramskapande och interaktiv prototyputveckling)

via Moqups

Moqups är en webbaserad plattform för visuellt samarbete som gör det möjligt för team att designa wireframes, diagram och interaktiva prototyper helt och hållet från webbläsaren. Utöver mockups stöder den flödesscheman, webbplatskartor, UML och diagram, vilket gör den till en mångsidig hubb för visuell planering i ett tidigt skede.

Med generösa stencilbibliotek och redigering i realtid är det byggt för tvärfunktionella team att brainstorma, designa och iterera tillsammans online.

Moqups bästa funktioner

Få tillgång till färdiga UI-komponenter (iOS, Android, Bootstrap) och ikonpaket (Font Awesome, Material, AWS, Cisco) för polerade designer.

Använd klisterlappar, kommentarer och livekommentarer för att samla in feedback och styra designdiskussioner.

Dra-och-släpp-sidaorganisation, mappstöd och mastersidor hjälper till att upprätthålla designkonsistens i komplexa flöden.

Moqups begränsningar

Flödesschemakopplingar kan vara svårförståeliga och frustrerande att hantera, särskilt för användare som skapar detaljerade processkartor.

Moqups prissättning

Gratis för alltid

Solo : 12 $/månad

Team : 24 $/månad

Obegränsat: 65 $/månad

Moqups betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Moqups?

En recension på G2 säger:

Moqups är enkelt och supersnabbt att använda, särskilt när du designar wireframes med låg upplösning med det mesta du behöver. Dessutom kan du skapa kluster för att skapa en lågupplöst prototyp för slutanvändare. Utöver detta kan du också enkelt ladda upp dina egna element/bilder mellan projekt och skapa mallar för att arbeta ännu snabbare. Dessutom är det nya tabellelementet mycket bättre än det gamla och ger större flexibilitet.

10. UXPin (Bäst för interaktiv prototyputveckling med riktiga kodkomponenter)

via UXPin

UXPin hjälper designteam att bygga komplexa prototyper som fungerar som riktiga appar utan att lämna redigeraren. Med interaktiva tillstånd, variabler, automatisk layout och villkorlig logik kan du simulera avancerade användarflöden och testa realistiska scenarier.

Dess Merge-funktion överbryggar klyftan mellan design och utveckling genom faktiska kodade komponenter från Git eller Storybook. UXPin förbättrar också designprocessen med nya AI-funktioner, vilket förenklar designkonsistensen. UXPin är ett kraftfullt verktyg för UI-design och passar utmärkt för team som kräver smidiga överlämningar.

UXPins bästa funktioner

Simulera verkliga användarupplevelser med logikbaserade interaktioner och dynamiska tillstånd – långt mer avancerat än statiska länkprototyper.

Använd inbyggda variabler, villkorade tillstånd, uttryck och flera interaktionsutlösare.

Slå samman kodade React-komponenter direkt i dina prototyper så att utvecklare och designers kan arbeta utifrån samma källa.

UXPin-begränsning

Designsystemkomponenter uppdateras inte konsekvent mellan olika projekt, vilket gör det svårt att lita på att ändringar kommer att återspeglas som förväntat.

UXPin-priser

Anpassad prissättning

UXPin-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om UXPin?

En recension på Capterra säger:

Jag har haft en fantastisk upplevelse med att skapa klickbara prototyper och få dem att se bra ut. Hittills är jag nöjd med det arbete jag har kunnat skapa.

11. Lunacy (Bäst för offline-kompatibel UI/UX-design på olika plattformar)

via Lunacy

Lunacy är en gratis, fullfjädrad designprogramvara utvecklad av Icons8 som ger UI/UX-designers ett kraftfullt alternativ till Figma. Plattformen fungerar nativt på Windows, macOS och Linux och kräver ingen stabil internetuppkoppling för att få tillgång till dess kärnfunktioner.

Det är också fullspäckat med kraftfulla AI-funktioner, vilket gör snabba iterationer mycket snabbare. Dessutom erbjuder Lunacy tillgång till ett enormt inbyggt bibliotek med resurser (ikoner, illustrationer, foton, UI-kit) och introducerar unika funktioner som automatisk Z-indexering, lagerval och en live-funktion för länkad design som synkroniserar element från arbetsytan direkt till produktionskoden.

Lunacys bästa funktioner

Använd automatiskt justerbara teckensnittsfärger och lager (automatisk Z-index), smart lagerval och verktyg för omedelbar bildersättning.

Samarbeta live med teammedlemmarna tack vare molnläget som erbjuder redigering i realtid, kommentarer, klistermärken och röstanteckningar, samt offline-stöd för stationära datorer.

AI-drivna verktyg som stöder bakgrundsborttagning, bilduppskalning, avatarer och platshållartextgeneratorer för att påskynda rutinuppgifter.

Lunacy-begränsning

Hantering av stora designfiler leder ofta till prestandaproblem, inklusive krascher och UI-fel som flimrande fönster eller försvinnande gränssnittselement.

Lunacy-prissättning

Gratis för alltid

Pro : 14,98 $ per användare/månad, faktureras månadsvis

Företag: Anpassad prissättning

Lunacy-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lunacy?

En recension på G2 säger:

Det är ett fantastiskt gratisverktyg som jag använder när jag måste öppna skissfiler på en PC. Det är kanske inte det bästa UX-prototypverktyget på marknaden, men det är gratis och kan vara mycket användbart för brådskande arbete eller om din Mac är trasig.

Varför välja Figma AI-alternativ?

Figma är elegant, populärt och fullspäckat med AI – men det betyder inte att det passar alla.

Här är några exempel på hinder som vissa användare stöter på och varför det kan vara mer meningsfullt att utforska ett alternativ till Figma AI:

Begränsad anpassning: Även om det kan förenkla grundläggande prototyputveckling, kan Figmas AI-drivna prototyputveckling ha begränsningar när det gäller att skapa mycket interaktiva eller specialiserade prototyper, vilket ofta kräver manuell inställning för avancerade interaktioner.

Klumpigt för komplexa arbetsflöden: Figma är utmärkt för wireframes och UI, men att hantera interaktiva prototyper i stor skala eller integrera med bredare projektsystem kan vara en utmaning.

Samarbetsbrister utanför design: Figmas samarbetsverktyg är utvecklade för designers. Men om du arbetar nära utvecklare, marknadsförare eller projektledare kan du behöva något utöver designfiler, till exempel integrerade dokument, feedbackloopar eller uppgiftshantering.

Filöverbelastning och prestandaproblem: Med växande designsystem och delade bibliotek klagar team ofta på trög prestanda. Att byta till en mer optimerad plattform kan avsevärt förbättra laddningshastigheten och arbetsflödet.

