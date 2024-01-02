Canva vs. Figma: Vilken app är bäst för designers?

Det är omöjligt att ens börja prata om designverktyg utan att jämföra Canva och Figma. Från inlägg på sociala medier till fotoredigering och all visuell digital marknadsföring – dessa två grafiska designverktyg är populära av en anledning.

De är så populära att det finns hela listor med alternativ till Canva och Figma, ifall du inte är nöjd med något av dessa grafiska designverktyg.

För att vara tydlig: de två är inte samma sak. Den ena är ett designverktyg som är optimerat för enkel grafik, medan den andra är närmare ett prototypverktyg för att designa webbplatser och andra komplexa designer. Men de har ändå tillräckligt många likheter för att frågan om Canva vs. Figma är relevant och värd att utforska.

Så, i kampen om avancerade verktyg som underlättar din designprocess, vilken vinner? Hur skiljer du mellan Canva och Figma, och vilken app ska du slutligen välja?

Vad är Canva?

Via Canva

Canva är ett visuellt samarbetsprogram som hjälper designers och icke-designers att skapa tryckta och digitala projekt.

Till skillnad från avancerade fotoredigeringsverktyg som Photoshop kräver det inte att professionella designers börjar från scratch för varje nytt projekt. Istället gör ett omfattande bibliotek med inbyggda mallar det enkelt att skapa rena och tilltalande designelement för sociala medieplattformar, webbplatser, tryckt material och mycket mer.

Canva vinner också tack vare ett användarvänligt gränssnitt som förhindrar en brant inlärningskurva och samarbetsfunktioner som gör det möjligt för ditt team att arbeta tillsammans för att skapa komplexa designer. Ytterligare funktioner inkluderar ett whiteboardverktyg för samarbete i realtid, grundläggande bildredigeringsfunktioner och en gratisversion så att du själv kan utvärdera dess fantastiska funktioner.

Canva-funktioner

Via Canva

Canva är ett sofistikerat verktyg med avancerade funktioner som vektoreditering, förpackat i ett intuitivt gränssnitt som är utformat för att förbättra den kreativa processen även för icke-designers. I denna jämförelse kommer vi att fokusera särskilt på dess samarbetsverktyg, whiteboardfunktioner och fördesignade mallar.

1. Samarbetsfunktioner

De flesta moderna team, professionella designers eller andra, arbetar i distribuerade miljöer. Detta kräver samarbetsverktyg, särskilt programvara för grafisk design, som gör det möjligt för dem att arbeta tillsammans snabbt och effektivt.

Canva levererar här och erbjuder professionella verktyg för samarbete. Du kan bjuda in flera användare att samarbeta i drag-and-drop-redigeraren, med användarroller som redaktör, betraktare och kommentator som håller designhierarkin på plats. Det gör det enkelt att skapa fängslande bilder tillsammans utan att behöva oroa sig för att kvaliteten ska försämras på grund av att för många är inblandade.

Men det slutar inte där. Kombinera dina egna designelement i fördesignade mallar som hela teamet kan använda. Spara teckensnitt, bilder och färger i ett varumärkeskit för att bygga upp ditt designverktyg. Skapa teammappar utöver dina obegränsade personliga filer.

2. Whiteboard-funktioner

Med Canva slutar inte samarbetet med att skapa grafik för sociala medier. Du kan också använda plattformen för att planera tillsammans med ditt team tack vare ett whiteboardverktyg som låter dig skapa allt från webbplatsmodeller till användarresor för din UX-design.

Arbeta med ditt team för att få igång idéflödet. Omfattande ritverktyg och ett avancerat rutnätssystem håller teamet på rätt spår. Utveckla dina idéer enligt bästa möjliga designprinciper och visualisera dem sedan med hjälp av AI och importerade grafik och bilder.

3. Professionella mallar

Slutligen har Canva gjort sig ett namn tack vare sitt omfattande bibliotek med fördefinierade mallar. Dessa mallar, som sträcker sig från inlägg på sociala medier till PowerPoint-presentationer och vykort till flersidiga broschyrer, gör Canva till den föredragna designprogramvaran för marknadsföringsmaterial bland små team som kanske inte har omfattande expertis bland sina anställda.

Canva utmärker sig också genom att ditt team enkelt kan omvandla dessa mallar till personligt anpassade material. Fri tillgång till stockbilder och integration med videodesign, i kombination med fotoredigeringsfunktioner, gör det möjligt för ditt team att lägga till tillräckligt med grafiska element för att göra designen till sin egen.

Lägg till möjligheten att skapa egna anpassade mallar, så är det lätt att förstå varför detta är ett av de mest populära grafiska designverktygen på marknaden.

Canvas prissättning

Gratis plan

Canva Pro: 14,99 $/månad för en användare

Canva for Teams: 29,99 $/månad för de första fem användarna

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Figma?

Via Figma

Canva och Figma är två av de mest populära ritverktygen på marknaden. Men Figma skiljer sig åt genom att fokusera mer på systemet och grunderna som i slutändan driver din grafiska design.

Ja, det är fortfarande en programvara för visuellt samarbete. Men den nämns också ofta bland de bästa whiteboard-programvarorna på grund av sin förmåga att skapa vektorgrafik och prototyper som går utöver enkla bilder.

För att vara tydlig är detta fortfarande ett grafiskt designverktyg till sin natur. Men det är ett designverktyg som är utformat för brainstorming snarare än slutleverans och tidigt samarbete. Integrationen med Unsplash gör att du kan lägga till stockbilder till dina designer och whiteboards, och fotoredigeringsverktyg finns fortfarande tillgängliga för att förfina dina prototyper och göra dem presentabla.

Figma-funktioner

Via Figma

Figma erbjuder två grundläggande produktlinjer: sin egen allt-i-ett-designplattform och FigJam, en integrerad whiteboard-lösning. Tillsammans utgör de ett molnbaserat verktyg med UX-orienterade funktioner som kan bli ovärderliga för ditt team att utnyttja.

1. Samarbete i realtid

Canva och Figma liknar varandra i det att de båda är skapade för samarbete. För Figma visar sig detta i dess förmåga att arbeta tillsammans i realtid. Designpaketet erbjuder ett pennverktyg som visar alla användares markörer i programvaran vid en given tidpunkt, så att alla teammedlemmar kan se exakt vad de arbetar med.

Dessutom erbjuder Figma en intuitiv förgreningsfunktion som gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta med sina egna idéer relaterade till ett större koncept utan att behöva lära sig något nytt. Det är ett enkelt verktyg för att utforska olika tankegångar samtidigt som användarna kan slå samman flera idéer när de är redo. En sådan flexibilitet blir ovärderlig när man arbetar med mer komplexa designer och prototyper.

Slutligen erbjuder Figma andra verktyg för samarbete som är något unika inom området. Denna grafiska designplattform integrerar till exempel ljudkommentarer och konversationer, vilket gör det enkelt för ditt team att komma överens.

2. Whiteboard-funktioner

Canva och Figma erbjuder whiteboards, men Figma har utökat sin whiteboard-lösning för att ge den den uppmärksamhet den förtjänar. Tack vare fler fördefinierade mallar är det enkelt att använda den här funktionen för allt från flödesscheman till dagordningar för teammöten, färdplaner, tidslinjer och mycket mer.

Figma integrerar även AI i sina whiteboards, med enkla uppmaningar som gör det möjligt för ditt team att enkelt skapa nya arbetsytor för alla möjliga ändamål. Inom några sekunder kan en textuppmaning leda till allt från ett Gantt-diagram, en visuell tidslinje, en analys av samma bransch som du är verksam i och mycket mer.

Slutligen sträcker sig Figmas samarbetsmöjligheter även till dess whiteboard-lösningar. Utan någon större inlärningskurva kan ditt team arbeta på whiteboards, använda ljud- och textbaserad livechatt för att uttrycka sina åsikter och reagera på idéer och alternativ med enkla emojis. Spotlight-läget guidar teammedlemmarna till de områden de vill diskutera mest, vilket håller produktiviteten på max.

3. Malldatabas

Slutligen erbjuder Figma mallar för whiteboard och mallar i ett bibliotek med mer än 300 filer – utan att räkna med de obegränsade snabbvalen i dess AI-verktyg. Dessa mallar sträcker sig över både whiteboards och prototyper, vilket gör det mindre troligt att du behöver börja från scratch med ett nytt projekt eller koncept.

Figma-priser

Gratis plan

Figma Professional: 12 $/månad per användare

Figma Organization: 45 $/månad per användare

Figma Enterprise: 75 $/månad per användare

FigJam Starter: Gratis plan

FigJam Professional: 3 $/månad per användare

FigJam Organization: 5 $/månad per användare

FigJam Enterprise: 5 $/månad per användare

Figma vs. Canva: Jämförelse av funktioner

Canva och Figma har många gemensamma funktioner. Men om du jämför de två är det bra att förstå hur även dessa gemensamma funktioner skiljer sig från varandra. Om du funderar på Canva vs. Figma, tänk på dessa skillnader:

Funktion nr 1: Samarbete

Både Canva och Figma erbjuder starka samarbetsfunktioner. Vem av de två som är vinnaren beror på vad du letar efter:

Figma vinner om du har ett team av professionella designers som arbetar med webbdesign eller andra komplexa prototyper tack vare dess fokusläge samt dess ljud- och livechattkonversationer.

Canva vinner om du vill att ditt team ska använda varumärkesanpassade designer på enklare projekt, tack vare dess anpassningsbara mallar och tillgängliga begränsningar för teckensnitt, färger och bildredigering.

Via Canva

Funktion nr 2: Whiteboard

Diskussionen mellan Canva och Figma är delvis intressant på grund av deras liknande funktioner. Det gäller särskilt när man tittar på deras whiteboard-funktioner.

Faktum är att de två verktygen är nästan omöjliga att skilja åt på detta område. Whiteboard-funktionerna skiljer sig något åt, till exempel Figmas förmåga att stödja CSS genom att importera och exportera CSS-variabler från dina prototyper. Men även om det kanske gör Figma till ett bättre webbdesignverktyg, räcker det inte för att det ska sticka ut som en mer omfattande whiteboard-svit.

Funktion nr 3: Mallbibliotek

Canva och Figma erbjuder mallbibliotek, men Canva måste utses till vinnare när det gäller denna funktion. Den erbjuder tusentals färdiga mallar för alla typer av marknadsföringsmaterial och alla branscher. Men den inkluderar också möjligheten att enkelt skapa egna mallar, vilket gör det enklare att skapa grafiskt material som passar ditt varumärke för dina marknadsföringskanaler.

Figma får naturligtvis inte heller dåliga betyg för denna funktion. Men det är svårt att konkurrera med programvaran som specifikt har gjort sig ett namn med antalet designer som erbjuds icke-designers.

Canva vs. Figma på Reddit

Så mycket för funktionsjämförelsen. Låt oss gå till Reddit för att se vad riktiga användare har att säga i diskussionen om Canva vs. Figma.

Den allmänna uppfattningen är att Canva har mer användarvänliga funktioner, medan Figma är utformat för mer avancerade proffs med mer avancerade funktioner:

”Det är skillnaden mellan grafisk design och gränssnittsdesign. Den ena är avsedd att vara statisk och har sina rötter i tryckteknik. Den andra är avsedd att vara interaktiv och har sina rötter i programvara. Figma är ett verktyg som passar mycket bättre för UI-design.”

Andra användare håller med och pekar på Figma som ett mer användbart alternativ till Photoshop och professionell grafisk design som inkluderar integreringar för webbdesign. Canva, å sin sida, fick beröm för sina funktioner som gör det enkelt och snabbt att designa grafik:

”Jag har varit professionell designer i nästan 20 år och jag gillar hur Canva har förenklat vissa saker som, ärligt talat, behövde förenklas. Det är också ett genomtänkt program när det gäller hantering av varumärkestillgångar, smidig infogning av teckensnitt, medietyper etc. Det lånar till och med många av samma tangentkombinationer och principer som mer kraftfulla appar. Det är utmärkt för att hantera och överlämna byggstenar till medarbetare för sociala medier, enkla utskrifter etc.”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Canva och Figma

Kommunicera om och mellan designprojekt i ClickUps verktyg för design, projektledning och uppgiftsorienterade verktyg.

I slutändan kan vart och ett av de två verktygen fungera bättre beroende på dina behov och preferenser. Men att bara välja mellan Canva och Figma är också en falsk dikotomi. Det vore försumligt av oss att inte nämna ett tredje alternativ att överväga.

Möt ClickUp.

Det är mer än bara ett grafiskt designverktyg. Det är istället ett verktyg för att organisera hela ditt designteam, inklusive avancerade projektledningsfunktioner och till och med AI-verktyg för designers för att förenkla arbetet och göra det mer strategiskt.

Med andra ord går ClickUp längre än vad varken Figma eller Canva kan. Flexibla funktioner och samarbete i realtid kan bli ovärderligt i den dagliga stressen för design- och kreativa team. Och med en omfattande inbyggd whiteboard-lösning kan du fortfarande brainstorma och hålla alla på samma sida när du skickar iväg dina team för att göra ett fantastiskt arbete.

Samarbete i designteamet

Samarbeta med teammedlemmar i ClickUp Docs för att anpassa teckensnitt, lägga till uppgiftsrelationer eller länka till uppgifter direkt i dokumentet – före, under och efter designmöten.

Öka din produktivitet inom grafisk design med hjälp av ClickUp för designteam. I projekt kan du planera projektets tidslinjer och tilldela enskilda uppgifter. Samtidigt hjälper en integrerad chattvy alla att hålla kontakten.

Det är bara början. Med ClickUp Docs och Whiteboards (mer om dessa nedan) kan du se till att hela ditt team arbetar med samma information när de dyker in i designen av ett visst projekt. Naturliga och automatiserade arbetsflöden gör det enkelt att flytta prototyper genom processen och få feedback.

Du kan fortfarande utnyttja de rena designfunktionerna i en app som Figma med ClickUps Figma-integration. Detta kopplar samman produktivitet med kreativitet och driver ditt team framåt mot fantastiska designer.

Whiteboard-funktioner

Få fler idéer till dina designprojekt med ClickUp Whiteboards

I en ClickUp Whiteboard kan alla i teamet lägga till anteckningar och bidra med sina egna tankar i realtid. Att bädda in flödesscheman är lika enkelt som att lägga till bilder eller länkar. Och om det inte räcker, gör möjligheten att länka objekt till varandra att teamen kan skapa rumsliga visuella koncept som i slutändan leder till bättre projekt.

Och naturligtvis är ClickUps whiteboard-lösning direkt kopplad till dess projekt. Det innebär att det är enkelt att tilldela uppgifter och gå från brainstorming till genomförande, vilket hjälper hela ditt designteam att förbättra sin effektivitet i processen.

Omfattande designmallar

Utforska vårt mallcenter för att hitta alla första steg som ditt designteam behöver.

Slutligen, underskatta inte kraften i ClickUps grafiska designmallar. Verktyget erbjuder faktiskt ett brett utbud av mallar som är särskilt utformade för att hjälpa ditt kreativa team att arbeta bättre tillsammans.

För att vara tydlig: det här är inte samma mallar som du hittar i Canva. Istället är det, som ClickUp Creative & Design Template visar, uppgifts- och projektmallar som är skapade för att förbättra ditt kreativa arbetsflöde. Använd dem för att skapa designportföljer, fastställa rätt ordning och tidpunkt för enskilda uppgifter och mycket mer.

I slutändan kan det vara svårt att välja mellan Canva och Figma, särskilt om det finns ett verktyg som kanske passar ännu bättre för ditt kreativa team. Om du letar efter ett mer effektivt verktyg för designprojektledning bör ClickUp stå högst upp på din prioriteringslista.

Använd ClickUp för effektiv whiteboard- och designsamarbete. Precis som Canva och Figma kan mallar hjälpa dig att undvika att börja om från början varje gång. Men viktigast av allt är att ClickUps förmåga att hjälpa till med den bredare uppgifts- och projektledningsprocessen kan bli ovärderlig när du jonglerar med flera projekt, partners och deadlines.

Skapa ditt gratis ClickUp-konto för att komma igång!