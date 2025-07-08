10 CRM-mallar från monday.com för framgångsrik försäljning 2025

Att hantera försäljningen utan ett system är som att försöka jonglera leads, uppföljningar och affärsuppdateringar med ena handen bakbunden. Det är rörigt, kaotiskt och, värst av allt, kostsamt.

Det är här CRM-mallarna kommer in. De är det snabbaste sättet att komma igång med lead- och pipelinehantering. Oavsett om du spårar nya leads eller vårdar pågående affärer, håller rätt mall allt organiserat och i rörelse framåt.

Du kan använda en CRM-mall från monday.com eller andra anpassningsbara mallar som går utöver grundläggande spårning. Den här guiden visar dig de bästa!

Vad kännetecknar en bra CRM-mall från monday.com?

En högpresterande, förkonfigurerad CRM-mall innehåller mer än bara kontaktinformation – den organiserar kunddata, prioriterar försäljning och spårar pågående affärer. Den optimerar din CRM-process utan att kräva komplex programvara.

Om du överväger att använda monday CRM-mallar, kontrollera att de låter dig göra följande:

Spåra leads genom varje steg : Tydliga kolumner i pipelinen från första kontakt till avslutad affär.

Lagra rätt data på ett överskådligt sätt : Kontaktuppgifter och annan kunddata, senaste kontaktpunkter, affärsvärde och sannolikhet för fler affärer.

Visualisera framsteg med lätthet : Tavlor, instrumentpaneler eller Gantt-vyer ger en fullständig översikt över pågående affärer på ett centraliserat ställe.

Anpassa efter din process : Anpassningsbara steg, taggar och fält som passar ditt unika försäljningsflöde under hela marknadsföringskampanjen.

Automatisera repetitiva åtgärder : Regler för uppföljningsuppgifter, statusändringar eller varningar för att optimera leadhanteringen och spara tid.

Integrera med dina verktyg: Möjlighet att synkronisera e-post, kalendrar och formulär för leadgenerering sömlöst inom din : Möjlighet att synkronisera e-post, kalendrar och formulär för leadgenerering sömlöst inom din CRM-plattform.

Kort sagt? De bästa CRM-mallarna gör grovjobbet – så att ditt team kan fokusera på försäljning istället för sortering.

🧠 Kul fakta: Redan innan CRM-system och digitala instrumentpaneler fanns var strukturerade försäljningsstrategier populära, tack vare John H. Patterson, grundare av National Cash Register Company. Redan på 1900-talet utbildade Patterson sin säljkår med hjälp av manusbaserade säljargument, kundprofilering och formella säljutbildningsprogram. Han var även en pionjär inom rollspel och territoriumbaserad försäljning för att öka prestanda och konsekvens. Dessa tidiga innovationer lade grunden för moderna säljmanualer och processer.

monday.com CRM-mallar

Var och en av följande CRM-mallar från monday.com är skräddarsydda för att förenkla en specifik del av ditt försäljnings- eller kundflöde, vilket hjälper ditt team att förbli resultatinriktat.

1. Mall för marknadsföringsaktiviteter

Har du svårt att hantera kampanjer, förfrågningar och deadlines i flera olika kanaler? Med mallen för marknadsföringsaktiviteter kan du organisera hela ditt marknadsföringsekosystem på ett och samma ställe.

De är perfekta för att samordna team, spåra leveranser och säkerställa att varje kampanj genomförs i tid och med full insyn. Oavsett om du lanserar en ny produkt eller hanterar veckovisa innehållsleveranser har du allt du behöver med denna tavla.

Effektivisera ditt arbete genom att använda denna mall för att:

Centralisera kampanjplanering och genomförande mellan team

Spåra kreativ produktion, granskningscykler och lanseringsdatum

Skapa anpassade formulär för marknadsföringsförfrågningar och tillgångsinförskaffning.

Visualisera framsteg per vecka, månad eller kampanj

Automatisera godkännanden, påminnelser och statusuppdateringar

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam som hanterar kampanjer med stora volymer och samarbete mellan flera team.

2. CRM-mall för fastighetsbranschen

Att hantera flera objekt, leads och visningar kan snabbt bli överväldigande om du inte har ett system som är anpassat för fastighetsbranschen.

CRM-mallen för fastighetsbranschen är skräddarsydd för att hjälpa mäklare, förmedlare och team att organisera allt från fastighetsannonser till kommunikation med köpare. Den förenklar din försäljningscykel så att du kan fokusera på att avsluta affärer istället för att hantera kalkylblad.

Få ut mesta möjliga av denna mall genom att använda den till att:

Organisera fastighetsannonser med anpassade fält för pris, läge och status.

Spåra varje leads framsteg från första kontakten till avslut.

Schemalägg öppna hus och tilldela uppföljningar till agenter

Visualisera ditt affärsflöde efter säljare, region eller pipeline-stadium.

Automatisera kundkommunikation och uppdateringar.

🔑 Perfekt för: Fastighetsmäklare och team som hanterar flera fastigheter och köparpipelines.

3. Mall för kundprojekt

När du försöker fånga upp potentiella kunder i flera projekt är synlighet A och O. Mallen för kundprojekt hjälper dig att organisera uppgifter, hantera tidsplaner och se till att alla, från interna team till externa kunder, är på samma sida.

De är utformade för att hantera fakturerbara timmar, delade filer och uppdateringar i realtid utan att tappa bort viktiga leveranser.

Håll dig på rätt spår genom att använda denna mall för att:

Spåra framstegen i alla kundprojekt på ett och samma ställe

Registrera fakturerbara timmar och koppla dem till projektuppgifter.

Samarbeta med kunder och interna team med hjälp av delade filer och anteckningar.

Tilldela ansvar och deadlines för varje uppgift

Övervaka projektets hälsa med hjälp av status-, prioritets- och tidslinjevyer.

🔑 Idealisk för: Byråer och tjänsteleverantörer som levererar flera kundorienterade projekt samtidigt.

4. Mall för kundintroduktion

Första intrycket är viktigt, särskilt när man välkomnar en ny kund. Mallen för kundintroduktion säkerställer att alla uppgifter, milstolpar och kommunikation är strukturerade för en smidig upplevelse.

De förenar dina kundframgångs-, implementerings- och säljteam så att ingenting går förlorat i översättningen.

Använd den här mallen för att:

Skapa stegvisa onboarding-arbetsflöden för varje kund

Spåra tidsåtgång och milstolpsuppfyllelse för olika konton

Samordna avdelningar med tydligt fördelade ansvarsområden

Dokumentera anteckningar, filer och viktiga uppdateringar inom varje kundpanel.

Automatisera överlämningar och statusvarningar för smidig framsteg

🔑 Perfekt för: Kundframgångs- och implementeringsteam som standardiserar sin onboardingprocess.

Kontaktmallen är en grundläggande CRM-mall som hjälper dig att centralisera information om leads och kunder så att ditt team enkelt kan söka, filtrera och vidta åtgärder. Inga fler spridda kalkylblad eller dubbla poster – bara tydliga, organiserade kontaktregister som stöder alla dina försök att nå ut.

Kom igång med den här mallen för att:

Lagra kontakter med anpassningsbara fält för bransch, roll och region.

Segmentera kontakter efter livscykelstadium, lead-poäng eller engagemang.

Registrera och spåra alla kundinteraktioner

Eliminera dubbla poster för renare data

Synkronisera nya poster automatiskt med hjälp av formulär eller CRM-integrationer.

🔑 Perfekt för: Försäljnings-, marknadsförings- och supportteam som söker en organiserad kontaktcentral.

6. Mall för stödjande försäljningsmaterial

Att söka efter den senaste presentationsmappen eller produktbladet bör inte ta längre tid än själva säljsamtalet. Mallen Supporting Sales Materials fungerar som ett levande bibliotek med godkända säljmaterial, vilket gör det enkelt för ditt team att hitta, begära och distribuera rätt material vid rätt tidpunkt.

Försäljning och marknadsföring hålls samordnade, och säljarna har alltid vad de behöver för att avsluta affärer med självförtroende.

Använd den här mallen för att:

Kategorisera marknadsföringsmaterial efter produkt, region eller försäljningsstadium.

Spåra versionshistorik och uppdatera status för varje fil

Ställ in godkännandeprocesser för skapande eller uppdatering av tillgångar.

Länka resurser direkt till affärer eller kampanjer

Säkerställ varumärkeskonsistens med centraliserad åtkomst

🔑 Perfekt för: Försäljnings- och marknadsföringsteam som samarbetar kring leverans av tillgångar och varumärkeskonsistens.

7. Mall för möjligheter efter evenemang

Evenemang genererar energi, men det är uppföljningen som driver intäkterna. Om du vill fånga upp leads, tilldela nästa steg och flytta möjligheter genom din pipeline innan de blir kalla, prova mallen för möjligheter efter evenemang.

Oavsett om du kommer från en mässa, ett webbinarium eller ett rundabordssamtal, ser det till att varje konversation omvandlas till meningsfulla åtgärder.

Få ut avkastning efter evenemanget genom att använda den här mallen för att:

Registrera evenemangsleads och spåra deras rörelser genom försäljningstratten.

Tilldela uppföljningsuppgifter och ställ in påminnelsedatum

Betygsätt och prioritera leads baserat på engagemang eller potential.

Lägg till anteckningar, filer och händelsespecifik kontext för varje lead.

Filtrera och segmentera möjligheter efter säljare, händelse eller region.

🔑 Perfekt för: Försäljnings- och marknadsföringsteam som omvandlar evenemangshysteri till pipeline-rörelser.

8. Mall för beställningsformulär

Blir manuell orderspårning rörig när du hanterar stora volymer eller specialbeställningar? Orderformulärmallen skapar tydlighet i dina intags- och leveransprocesser och ger ditt team en enda källa för orderspårning, dokumentation och godkännanden.

Ta kontroll över beställningarna med denna mall för att:

Samla in produkt- eller tjänsteorder med hjälp av anpassningsbara formulär

Spåra orderstatus, betalningar och leveranstider

Tilldela uppföljningsuppgifter och godkännanden till rätt team

Filtrera och organisera order efter kund, region eller brådskandehet.

Bifoga kvitton, dokumentation eller inköpsanteckningar per order

🔑 Perfekt för: Drifts- och säljteam som hanterar ordermottagning, leverans och dokumentation.

9. Mall för kundförfrågningar

När kundförfrågningarna börjar staplas upp är det en fördel att vara välorganiserad. Mallen för kundförfrågningar erbjuder ett enkelt sätt att registrera förfrågningar, tilldela dem till rätt personer och se till att varje kund får ett snabbt och hjälpsamt svar.

Använd den här mallen för att:

Samla in förfrågningar via inbäddade formulär eller e-postintegrationer

Vidarebefordra ärenden till rätt team baserat på typ eller brådskandehet

Spåra förfrågningars framsteg med hjälp av fält för status, prioritet och ägare.

Automatisera eskaleringar och lösningsvarningar

Håll ett sökbart arkiv över lösta förfrågningar

🔑 Perfekt för: Support- och framgångsteam som hanterar stora volymer av service- eller funktionsförfrågningar.

10. Mall för kontohantering från Compass

Mallen Account Management by Compass hjälper dig att hantera högvärdiga konton med struktur och ett jämnt tempo i kontakterna. Du kan spåra aktiviteter, övervaka hälsan och stärka långsiktiga relationer i en anpassningsbar vy.

Förbättra din kundstrategi med denna mall för att:

Logga möten, feedback och viktiga kontakter för kundkonton.

Spåra kundernas KPI:er, förnyelser och riskindikatorer.

Tilldela interna uppföljningar till specifika ägare eller team

Planera kvartalsvisa genomgångar, merförsäljning och engagemangsaktiviteter

Segmentera konton efter storlek, intäkter eller hälsopoäng

🔑 Perfekt för: Kundansvariga och kundtjänstteam som fokuserar på kundlojalitet och långsiktig tillväxt.

👀 Visste du att? CRM-system kan öka antalet avslutade affärer med 30 %, B2B-leadvolymen med 34 % och avkastningen på investeringen med 32 %.

monday. com Mallbegränsningar

monday.com erbjuder ett bra utbud av CRM-arbetsflödesverktyg, men det finns också nackdelar, särskilt för säljteam med föränderliga eller komplexa behov. Här är några begränsningar att tänka på innan du använder programvaran och dess mallar:

Begränsad CRM-djup: monday.com är i första hand utformat för projektledning, så dess CRM-mallar kan kännas ytliga. Funktioner som anpassningsbar lead-poängsättning, flerstegsprognoser eller avancerad affärsspårning kräver ofta workarounds eller integrationer från tredje part.

Automatiseringsbegränsningar i lägre planer: De inbyggda arbetsflödena är användbara, men monday.com begränsar hur många automatiseringar du kan köra – om du inte har en högre plan. Det innebär att dina mallbaserade arbetsflöden snabbt kan nå sina gränser.

Fragmenterad rapportering: Vill du ha detaljerade försäljningsrapporter eller intäktsdashboards? CRM-mallar levereras inte med avancerade rapporteringsfunktioner, och att anpassa dem kan kräva tid, arbete eller externa verktyg.

Skalningsproblem med datatunga arbetsflöden: När dina kunddata växer kan monday.com-tavlorna bli röriga och svårare att navigera i. CRM-mallar är inte alltid optimerade för datatunga arbetsflöden med stora volymer.

Brist på inbyggda e-postverktyg: monday.com erbjuder inte inbyggd e-postspårning eller kommunikationsloggning i sina CRM-mallar. Du behöver externa appar eller en separat CRM-plattform för att spåra kundkonversationer och e-postaktivitet.

Begränsad AI för komplexa arbetsflöden: CRM-mallarna från monday.com erbjuder grundläggande automatisering, men AI:n saknar djup för att anpassa icke-standardiserade försäljningscykler eller anpassa sig till unika affärsprocesser.

📮 ClickUp Insight: 32 % av arbetstagarna tror att automatisering bara skulle spara några minuter åt gången, men 19 % säger att det skulle kunna frigöra 3–5 timmar per vecka. Verkligheten är att även den minsta tidsbesparingen blir betydande på lång sikt. Om du till exempel sparar bara 5 minuter om dagen på repetitiva uppgifter kan det resultera i över 20 timmar per kvartal, tid som kan omdirigeras till mer värdefullt, strategiskt arbete. Med ClickUp tar det mindre än en minut att automatisera små uppgifter, som att tilldela förfallodatum eller tagga teammedlemmar. Du har inbyggda AI-agenter för automatiska sammanfattningar och rapporter, medan anpassade agenter hanterar specifika arbetsflöden. Ta tillbaka din tid! 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

Alternativa mallar från monday.com

För team som vill ha mer än bara kontaktpaneler och grundläggande automatisering finns ClickUp, appen som har allt för arbetet.

Jämfört med monday.com känns ClickUps CRM som Friday.

Du kan skapa ditt eget CRM i ClickUp och använda gratis mallar som sammanför försäljning, service och strategi.

Från att spåra varje affär i din pipeline till att logga kundsamtal, provisioner och rapporter – allt utan att lämna din instrumentpanel – ClickUps mallar och instrumentpaneler med anpassningsbara widgets är skapade för snabbrörliga team som behöver flexibilitet utan att offra precision.

Låt oss utforska ClickUps CRM-mallar, det bästa alternativet till monday.com.

1. ClickUp avancerad CRM-mall

Få gratis mall Använd ClickUp Advanced CRM-mallen för att ställa in anpassade lead scoring-system för att snabbare kvalificera potentiella kunder.

ClickUp Advanced CRM Template är utvecklad för säljteam som behöver precision och kraft och ger dig full kontroll över hela din pipeline.

Från leadgenerering till avslutade affärer dokumenteras, tilldelas och automatiseras varje kontaktpunkt. Med anpassade ClickUp-dashboards och flerstegsarbetsflöden är det utformat för att enkelt hantera stora volymer eller komplexa affärscykler.

Använd denna visuella mall för att:

Skapa flerstegspipelines med anpassade fält som affärsvärde, källa eller prioritet.

Tilldela ägare och ange deadlines för varje affärsmöjlighet med vyn Mina uppdrag.

Spåra affärens framsteg i tavla-, lista- eller tabellvyer

Automatisera uppföljningar, påminnelser och överlämningar av leads med ClickUp Automations.

Visualisera intäktsprognoser och säljares prestationer i realtid

🔑 Perfekt för: Försäljningschefer och snabbväxande team som hanterar stora eller komplexa pipelines.

💡 Proffstips: Använd malltaggar eller färgkoder för att visuellt separera leadstadier, branscher eller säljares ägarskap. Detta minskar röran i hektiska pipelines och ger omedelbar tydlighet utan att du behöver filtrera manuellt. I både ClickUp och monday.com kan färgregler automatiseras för att uppdateras dynamiskt när affärsstatusen ändras. När en lead förvandlas till en affärsmöjlighet ändras till exempel färgen på din uppgift från gul till grön. Det är visuell försäljning när den är som bäst – snabb igenkänning utan extra klick.

2. Den enkla CRM-mallen från ClickUp

Få gratis mall Fokusera på det väsentliga med minimala anpassade fält och uppgiftsvyer med hjälp av ClickUp Simple CRM-mallen.

ClickUp Simple CRM Template erbjuder ett rent, lättanvänt system för att spåra leads och hantera uppföljningar. Det tar bort allt överflödigt och ger dig precis det du behöver för att hålla koll på din försäljningspipeline – perfekt för frilansare, soloprenörer eller små team som värdesätter snabbhet framför komplexitet.

Få ut mesta möjliga av denna mall genom att använda den för att:

Samla in leadinformation som relevanta kontaktuppgifter, affärsstadium och status.

Organisera leads efter prioritet, pipeline-stadium eller typ av tjänst.

Spåra nästa steg och tilldela uppföljningar med förfallodatum.

Övervaka affärens framsteg med hjälp av tavla- eller listvyer.

Håll ditt CRM smidigt och fokuserat med minimal konfiguration.

🔑 Perfekt för: Frilansare, konsulter och små säljteam som vill ha ett CRM-system som kräver lite underhåll.

3. ClickUp-mall för provisionsspårning

Få gratis mall Spåra godkännanden och utbetalningsförloppet enkelt med hjälp av ClickUp-mallen för provisionsspårning.

Att beräkna provisioner manuellt är tidskrävande och felbenäget. ClickUps mall för provisionsspårning löser det problemet.

De är utformade för att spåra intäkter per säljare, affär eller produktlinje, med flexibla formler och fält som återspeglar din unika utbetalningsstruktur. Med insyn i varje steg i provisionsprocessen håller de både ditt ekonomi- och säljteam synkroniserade.

Använd den här mallen för att:

Registrera avslutade affärer och koppla dem till provisionsregister.

Ställ in formler för fasta, differentierade eller procentbaserade utbetalningar med hjälp av ClickUp Formula Fields

Spåra utbetalningsstatus och godkännandepunkter

Övervaka intäkter per säljare, månad eller produkt

Håll alla provisionsuppgifter redo för revision och centraliserade.

🔑 Idealisk för: Affärsverksamhet och ekonomiteam som behöver noggrann, automatiserad spårning av provisioner.

4. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Få gratis mall Identifiera och lösa flaskhalsar visuellt med drag-and-drop-funktionerna i ClickUp Sales Pipeline Template.

Din pipeline bör ge dig mer än bara en lista över affärer. Den bör visa dig exakt var du ska fokusera härnäst.

ClickUp Sales Pipeline Template erbjuder en dynamisk, anpassningsbar pipelinevy som anpassar sig efter din försäljningsprocess och hjälper dig att visualisera framsteg, identifiera flaskhalsar och avsluta affärer snabbare. Oavsett om du är ensam säljare eller leder ett helt team ger den tydlighet i ditt arbetsflöde.

Använd den här mallen för att:

Skapa stegbaserade pipelines med hjälp av dra-och-släpp-funktionen i Kanban Views.

Lägg till anpassade fält för affärens storlek, kontaktinformation och förväntat slutdatum.

Tilldela säljare och skapa uppgifter kopplade till specifika affärsmöjligheter med hjälp av ClickUp Tasks

Filtrera affärer efter region, produkt eller säljare

Automatisera uppdateringar av faser och schemalägg uppföljningsåtgärder med hjälp av automatiseringar.

🔑 Perfekt för: Säljteam som söker en anpassningsbar, visuell pipeline för att hantera leads och affärer.

5. ClickUp-mallen för försäljnings-CRM

Få gratis mall Visualisera säljarnas prestationer i realtid med ClickUp Sales CRM-mallen.

Försäljningshantering ska kännas smidig och inte kräva att du hoppar mellan olika verktyg eller kalkylblad. ClickUp Sales CRM-mallen ger dig ett centraliserat system för att spåra leads, övervaka pipeline-aktivitet och dokumentera varje kundinteraktion.

Använd den här mallen för att:

Spåra alla leads, konton och affärer i en strömlinjeformad vy.

Skapa uppgifter för uppföljningar, demonstrationer eller kontraktsgranskningar.

Logga möten, e-postmeddelanden och anteckningar direkt i varje konto.

Visualisera affärsförloppet med anpassade instrumentpaneler och rapporteringswidgets.

Upptäck insikter, spåra försäljningsresultat (som kundförvärvsfrekvens, livstidsvärde och kundbortfall) och stödja datadrivna beslut med ClickUp Brain

🔑 Perfekt för: Säljteam som är redo att hantera hela kundresan på ett och samma ställe.

6. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Få gratis mall Markera trender och intäktsutveckling visuellt med ClickUp-mallen för försäljningsrapporter.

Försäljningsdata är bara användbara om du faktiskt kan agera på dem. Omvandla prestationsmått till visuella insikter med ClickUp Sales Report Template. Från intäktsprognoser till individuell uppföljning av säljare – allt uppdateras i realtid så att du aldrig missar något.

Så här kan du använda den här mallen för att förbättra rapporteringen:

Skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera intäkter, vinstprocent och affärshastighet.

Spåra KPI:er för säljare, team eller produktkategorier

Skapa snabba års-, kvartals- och månadsrapporter med de medföljande vyerna.

Filtrera rapporter efter region, tidsram eller pipeline-stadium.

Ställ in, spåra och övervaka försäljningsmål med ClickUp Goals , så att ditt team förblir fokuserat och ansvarigt för målen baserat på rapportresultaten.

Bjud in teammedlemmar eller gäster till din arbetsyta för samarbete i realtid, feedback och gemensam insyn i försäljningsrapporteringsaktiviteter.

🔑 Perfekt för: Försäljningschefer och operativa team som behöver snabba, datadrivna insikter utan kalkylblad.

7. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Få gratis mall Övervaka alla försäljningsaktiviteter och kontakter med hjälp av ClickUp Sales Tracker-mallen.

När du hanterar flera leads, uppgifter och mål dagligen är det halva jobbet gjort om du är välorganiserad. ClickUp Sales Tracker-mallen ger ditt team en fokuserad arbetsyta där de kan logga kontakter, övervaka aktiviteter och hålla tempot uppe – utan att missa ett enda steg.

Använd denna mall för att:

Registrera samtal, e-postmeddelanden, möten och utåtriktade uppgifter på ett och samma ställe.

Spåra leads framsteg och uppdatera status i realtid

Använd ClickUp Milestones för att markera viktiga prestationer (t.ex. att nå en försäljningskvot).

Filtrera aktiviteter efter säljare, affärsstadium eller datum.

Spåra försäljningen per produkt och månad med hjälp av anpassade vyer.

Automatisera uppföljningar och återkommande försäljningsaktiviteter (t.ex. månatliga avstämningar, rapportuppdateringar).

🔑 Perfekt för: Säljare och chefer som behöver en strukturerad, daglig översikt över prestanda och pipelineaktivitet.

8. ClickUp-mall för säljsamtal

Få gratis mall Använd ClickUp-mallen för säljsamtal för att bädda in manus och samtalsanteckningar direkt i varje uppgift.

Behöver du ett effektivt sätt att förbereda, dokumentera och följa upp varje säljsamtal? ClickUp Sales Calls Template håller ordning på dina kontakter så att du aldrig missar viktiga insikter eller åtgärder.

Använd denna mall för att:

Schemalägg samtal och logga viktiga detaljer som tid, kontaktperson och syfte.

Registrera samtalsanteckningar, resultat och kundfeedback i realtid.

Tilldela uppföljningsuppgifter och deadlines direkt efter samtalet.

Kategorisera samtal efter kundtyp, produkt eller region

Använd ClickUp Time Tracking , taggar, beroendevarningar och e-postintegration för att effektivisera hanteringen av säljsamtal och säkerställa snabba uppföljningar.

🔑 Perfekt för: Säljteam som hanterar stora volymer av kundsamtal och behöver tydlig dokumentation och uppföljning.

9. ClickUp-mall för försäljningsprocesser

Få gratis mall Skapa konsekventa, repeterbara arbetsflöden med ClickUp-mallen för försäljningsprocesser.

Konsekvens är nyckeln till att skala upp ett säljteam, och ClickUp Sales Process Template ger dig ramverket för att göra det möjligt. Den kartlägger hela din säljprocess – från prospektering till avslut – så att varje säljare vet vad de ska göra, när de ska göra det och hur de kan driva affärer framåt med självförtroende.

Få ut mesta möjliga av denna mall genom att använda den för att:

Definiera varje steg i din försäljningscykel med tydliga uppgifter och ansvariga.

Tilldela ansvar och sätt deadlines för hela teamet

Spåra affärers utveckling och framsteg med statusuppdateringar i realtid.

Skapa och samarbeta kring försäljningsmanualer, manus eller marknadsundersökningar med ClickUp Docs.

Minska manuellt arbete genom att automatisera rutinåtgärder (t.ex. statusändringar, aviseringar).

🔑 Perfekt för: Säljteam som vill skapa repeterbara processer och öka prestandan i stor skala.

💡 Proffstips: ClickUp låter dig bädda in videor direkt i CRM-uppgifter, vilket är särskilt användbart när du överlämnar komplexa kundhistoriker. Tänk dig en försäljningschef som spelar in en kort sammanfattning och bäddar in den i affären för att ge sammanhang. Det sparar alla från att läsa långa anteckningar eller förlora tid på synkroniseringssamtal. Det här är inte bara ett produktivitetsknep – det är kommunikation med inbyggd empati.

Varför ClickUp är det smartare valet för framgångsrik CRM

Att välja rätt CRM-mall handlar om funktionalitet, flöde och att hitta den bästa lösningen som kompletterar ditt arbete och avlastar dina säljare.

monday.com och dess mallar kan hjälpa dig med grundläggande leadspårning och automatisering av uppgifter. Men ClickUp och dess mallar låter dig bygga ditt eget CRM-ekosystem, vilket gör hela skillnaden mellan missade uppföljningar och avslutade affärer.

ClickUp CRM-mallar erbjuder djupgående anpassning, avancerad AI och skalbarhet för komplexa försäljningsprocesser. Varje mall kan skräddarsys efter ditt arbetsflöde och hjälper dig i varje steg av din CRM- och försäljningsprocess – från att samla in kunddata till att prognostisera intäkter – i ett enda enhetligt arbetsutrymme.

Håll ordning och växt utan begränsningar. Börja med Monday, men avsluta med ClickUp!