De 10 bästa alternativen till Alchemer för enkäter och datainsamling

Korrekt data leder till smarta beslut – men bara om din plattform för undersökningar och kundfeedback faktiskt kan leverera den utan problem.

Om du letar efter de bästa alternativen till Alchemer är det troligt att din nuvarande lösning inte riktigt fungerar – kanske är den för klumpig, för begränsad eller ger dig helt enkelt inte de insikter du behöver.

Från att samla in kundfeedback till att genomföra pulsundersökningar bland anställda – dagens företag behöver verktyg som är intuitiva, anpassningsbara och skalbara.

Rätt plattform ska hjälpa dig att enkelt skapa enkäter, samla in individuella svar som leder till värdefulla insikter och erbjuda rapporteringsfunktioner som gör ditt nästa steg kristallklart.

Låt oss utforska de alternativ som gör just det, utan att dra dig genom en labyrint av förvirrande funktioner och prissidor.

Varför välja Alchemer-alternativ?

Alchemer (tidigare SurveyGizmo) har flera begränsningar som kan göra datainsamlingen besvärlig. Här är några skäl till varför du kanske vill utforska alternativ för medarbetarundersökningar, feedback, rapportering och datainsamling:

Brant inlärningskurva: Alchemers gränssnitt kan vara skrämmande för nybörjare. Detta kan påverka team som behöver skapa enkäter snabbt eller automatisera specifika uppgifter.

Begränsade rapporteringsfunktioner: Även om de är funktionella saknar plattformens rapporteringsverktyg ofta anpassningsmöjligheter och flexibilitet, vilket gör det svårare att få fram djupgående insikter.

Höga priser: Alchemers prisstruktur kan också vara ett hinder för mindre företag eller team med en tight budget.

Begränsad instrumentpanel och AI-funktionalitet : Realtidsanalys och delning av instrumentpanelen kräver ett betalkonto; gratis- eller provabonnemang har begränsningar vad gäller datatillgång och funktioner, vilket begränsar full användning av Alchemer AI:s kapacitet.

Arkiverade data: Enkäter och svar förblir lagrade men är otillgängliga utan uppgradering.

Klumpig användarupplevelse: Plattformens användbarhet och navigering har fått blandade omdömen, med utrymme för förbättringar.

Med tanke på dessa begränsningar är det inte konstigt att många användare söker efter mer effektiva och användarvänliga alternativ som erbjuder bra rapportering, kundsupport och övergripande funktionalitet.

👀 Visste du att? 79 % av agenterna anser att AI som en co-pilot förbättrar deras förmågor och hjälper dem att leverera överlägsen kundservice.

De bästa Alchemer-alternativen i korthet

Här är en kort sammanfattning av användningsfall och de bästa funktionerna för varje Alchemer-alternativ på vår lista:

De 10 bästa Alchemer-alternativen att använda

Låt oss nu titta på några av de bästa alternativen till Alchemer som effektivt kan tillgodose ditt företags behov av undersökningsrapporter och kundfeedback.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-arbetsflöde och datahantering)

Designa formulär med avancerade funktioner som villkorslogik med hjälp av ClickUp Form View.

Som allt-i-ett-appen för arbetet och en kraftfull programvara för arbetshantering förenklar ClickUp datainsamling och effektiviserar arbetsflöden.

Den mest effektiva funktionen? ClickUp Form View. Den inbyggda formulärgeneratorn låter dig effektivt använda enkäter i alla situationer, oavsett om du samlar in feedback från anställda, genomför marknadsundersökningar eller samlar in kundinsikter.

Från färger till typsnitt och formulärsäkerhet – varje detalj kan anpassas för att spegla ditt varumärkes personlighet och passa målgruppen.

Formulären stöder också villkorlig logik, vilket innebär att de kan anpassa frågornas synlighet utifrån individuella svar. Detta tillför en nivå av sofistikering som gör det enkelt att skapa formulär, även för mer komplexa behov.

ClickUp Forms gör det möjligt för marknadsförare att fånga upp leads, forskare att skapa undersökningar, företag att effektivisera intag och mjukvaruteam att organisera felrapporter – allt i ett flexibelt verktyg.

Det kan till och med användas för att automatisera arbetsflöden.

Automatisera uppgifter från analys av formulärdata till att skicka aviseringar med ClickUp Automations.

De över 100 fördefinierade automatiseringarna i ClickUp Automations sparar dig värdefull tid. Varje formulärinlämning kan skapa uppgifter, tilldela ägare, spåra feedback och utlösa uppföljningar – vilket sparar tid och minskar manuellt arbete.

Och för att ta det ett steg längre förbättrar ClickUp Brain dessa funktioner med AI-drivna uppdateringar och analyser, vilket säkerställer effektiv uppgiftshantering.

Brains AI-drivna verktyg gör det möjligt för användare att skapa skräddarsydda marknadsundersökningar och analysera svaren för att upptäcka viktiga trender, mönster och kundpreferenser.

Analysera formulärinlämningar direkt och få AI-drivna insikter med ClickUp Brain.

Du kan använda det för att snabbt skapa relevanta enkätfrågor, enkelt samla in data och omvandla svaren till användbara insikter. Låt också dessa insikter forma din produkt, styra din marknadsföring och stödja mer intelligenta affärsbeslut.

Vill du arbeta med ChatGPT eller Claude? Välj mellan stora språkmodeller (LLM) inom ClickUp och minska den tid och uppmärksamhet som går förlorad genom kontextväxling.

📮 ClickUp Insight: Endast 12 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-funktioner som är inbyggda i produktivitetssviter. Denna låga användningsgrad tyder på att nuvarande implementationer kanske saknar den sömlösa, kontextuella integration som skulle få användarna att övergå från sina föredragna fristående konversationsplattformar. Kan AI till exempel utföra ett automatiserat arbetsflöde baserat på en vanlig textprompt från användaren? ClickUp Brain kan det! AI är djupt integrerat i alla aspekter av ClickUp, inklusive men inte begränsat till att sammanfatta chattrådar, skriva eller finslipa text, hämta information från arbetsytan, generera bilder och mycket mer! ✨ Gå med i de 40 % av ClickUps kunder som har ersatt tre eller fler appar med vår allt-i-ett-app för arbetet!

Plattformen har avancerade analyser, anpassningsbara mallar och hjälpsamma AI-agenter som hjälper dig att få ut det mesta av dina onlineundersökningar. Dessa kan hjälpa dig med konkurrentanalys, att upptäcka trender, utnyttja användarfeedback för att förstå din målgrupp och visualisera undersökningsdata.

Sammantaget gör det marknadsundersökningar snabbare, smartare och mycket effektivare – oavsett storleken på ditt företag.

Visualisera framsteg, övervaka prestanda och fatta datadrivna beslut med ClickUp Dashboards.

Lägg in undersökningsinformation i ClickUp Dashboards för enkel visualisering, vilket gör det enkelt att spåra förändringar och prognostisera resultat.

ClickUps bästa funktioner

Samla in formulärsvar och gör dem användbara med ClickUp Tasks.

Automatisera rutinuppgifter som att tilldela uppgifter, ändra status och publicera kommentarer.

Använd mallar för feedbackformulär för att snabbt skapa feedbackformulär, förfrågningsformulär och undersökningar.

Analysera inlämnade data direkt i ClickUp Dashboards för insikter i realtid.

Integrera formulär med tredjepartsappar som Google Sheets, Slack och Zapier med hjälp av ClickUp Integrations

Anslut ClickUp till över 1 000 appar (inklusive e-post-/SMS-verktyg) för att automatisera arbetsflöden som utlöses av enkätsvar.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en viss inlärningskurva.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 430+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på TrustRadius säger:

Våra team har använt formulär och mallar för att standardisera vissa arbetsflöden. Vi har också använt den inbyggda automatiseringen för att underlätta vissa arbetsflöden, särskilt där anpassade fält samlar in information som kan hjälpa till att avgöra vem som ska tilldelas en uppgift. Slutligen har vi också använt e-postintegreringen och API-funktionerna för att automatiskt generera uppgifter när vissa plattformar varnar eller visar möjliga prestandaproblem.

2. Typeform (bäst för att skapa interaktiva, konversationsbaserade formulär och enkäter)

via Typeform

Letar du efter ett mer konversationsinriktat tillvägagångssätt för enkäter? Typeforms unika, användarvänliga design förvandlar traditionella formulär, enkäter och frågesporter till interaktiva upplevelser.

Genom att fokusera på en fråga i taget känns enkäterna mindre som en plikt och mer som en chatt, vilket ökar svarsfrekvensen. Med Typeform får du också djupgående insikter om kundbeteende, köpbeslut och sentiment tack vare dess AI-drivna analysverktyg.

Till skillnad från Alchemer, som kan vara komplicerat, utmärker sig Typeform med sin enkelhet, smidiga integrationer och eleganta mallar.

Typeforms bästa funktioner

Anpassa formulär med färger, typsnitt, bilder, GIF-bilder och videor för att skapa en varumärkesupplevelse.

Ställ frågorna en i taget för att skapa en mer naturlig och engagerande konversation.

Bädda enkelt in formulär på din webbplats för att öka synligheten.

Ställ dynamiska följdfrågor för att få djupare insikter baserade på tidigare svar.

Få white labeling på högre nivåer

Begränsningar med Typeform

AI-funktioner är endast tillgängliga i Enterprise-abonnemang.

Priserna är dyra för småföretag eller enskilda företagare.

Priser för Typeform

Core Basic : 29 $/månad per användare

Core Plus : 59 $/månad per 3 användare

Kärnverksamhet : 99 $/månad per 5 användare

Core Enterprise: Anpassad prissättning

Growth Essentials : 199 $/månad per 3 platser

Growth Pro : 349 $/månad per 5 platser

Growth Custom: Anpassad prissättning

Typeform-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Typeform?

En recension på G2 lyder:

Det bästa med Typeform är hur enkelt det är att skapa komplexa formulär och ändå göra dem personliga för den som fyller i formuläret. Det har minskat spam-inlämningarna på min webbplats avsevärt och ökat antalet allmänna förfrågningar. Resultatssidan är också användbar för att snabbt samla in kundstatistik. Jag känner att jag bara har skrapat på ytan av vad Typeform kan göra.

Det bästa med Typeform är hur enkelt det är att skapa komplexa formulär och ändå göra dem personliga för den som fyller i formuläret. Det har minskat spam-inlämningarna på min webbplats avsevärt och ökat antalet allmänna förfrågningar. Resultatssidan är också användbar för att snabbt samla in kundstatistik. Jag känner att jag bara har skrapat på ytan av vad Typeform kan göra.

💡 Proffstips: Prioritera mobilen när du utformar dina formulär genom att först bygga för små skärmar, inte bara justera senare och hoppas att det fungerar.

3. Qualtrics (Bäst för kundupplevelsehantering [CXM] och marknadsundersökningar)

via Qualtrics

Om du är marknadsforskare eller arbetar med att förbättra kundupplevelser kan Qualtrics hjälpa dig att utforma rätt undersökningar. Det erbjuder avancerad prediktiv intelligens och analys, driven av sin egenutvecklade iQ™-motor.

Qualtrics sticker ut bland Alchemer-alternativen med sina automatiserade rekommendationer, som dirigerar feedback till rätt team, vilket gör det enklare att agera snabbt på kundernas synpunkter. Du kan vidta riktade åtgärder baserat på feedback, vilket hjälper dig att maximera effekten av dina åtgärder.

Qualtrics bästa funktioner

Använd AI- och maskininlärningsfunktioner med Stats iQ för komplexa analyser och Text iQ för feedbackanalys.

Integrera med Google Analytics för onlineformulär och enkäter

Utforma undersökningar med intuitiva verktyg och få användbara insikter genom avancerade rapporteringsfunktioner.

Utnyttja färdiga enkätmallar för att samla in värdefull kundfeedback.

Qualtrics begränsningar

Begränsat utbud av onlinehandledning och supportmaterial jämfört med andra alternativ till Alchemer.

Qualtrics prissättning

Anpassad prissättning

Qualtrics betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Människor tenderar att ge mer genomtänkta svar i undersökningar när de tror att deras svar kommer att leda till förändring.

4. Google Forms (bäst för enkel formulärskapande inom Googles ekosystem)

via Google Forms

Om ditt team redan är vana vid Gmail, Google Apps eller Google Drive är Google Forms ett självklart val. Det är superenkelt att använda och en utmärkt utgångspunkt för alla som vill skapa undersökningar, frågeformulär eller formulär.

Du kan anpassa dina formulär med ditt företags färger, typsnitt och bilder. Dessutom stöder det villkorslogik, vilket gör att du kan skräddarsy formuläret utifrån svaren.

Google Forms bästa funktioner

Skapa obegränsat antal formulär och samla in obegränsat antal svar

Välj mellan en mängd fördesignade mallar för feedbackformulär, ansökningar etc.

Skapa diagram och grafer automatiskt för dataanalys i realtid.

Integrera med Google Workspace-verktyg som Google Sheets och Google Analytics.

Begränsningar i Google Forms

Begränsade integrationer med tredje part

Priser för Google Forms

Gratis med ett Google-konto

Betyg och recensioner för Google Forms

G2: 4,6/5 (över 42 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Forms?

En recension på G2 säger:

Användarvänligheten och att allt du behöver för att driva ett litet företag finns på ett och samma ställe. Jag uppskattar också att allt ingår i en liten avgift, vilket gör det mycket skalbart.

Användarvänligheten och att allt du behöver för att driva ett litet företag finns på ett och samma ställe. Jag uppskattar också att allt ingår i en liten avgift, vilket gör det mycket skalbart.

5. SurveyMonkey (Bäst för AI-drivna undersökningar och formulär)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey erbjuder en gedigen uppsättning verktyg som hjälper dig att ställa bättre frågor och samla in svar som ger dig värdefull information. Det fungerar bra i en rad olika användningsfall – oavsett om du mäter kundnöjdhet, samlar in feedback från anställda eller utforskar nya marknadsmöjligheter.

Med över 2,4 miljoner AI-drivna förutsägelser dagligen erbjuder plattformen smarta rekommendationer för att förfina dina undersökningar.

Till skillnad från Alchemer erbjuder SurveyMonkey direkt tillgång till en inbyggd global panel med över 335 miljoner personer. Detta gör att du kan be om feedback från målgrupper utan att behöva söka efter respondenter själv – från bara 1 dollar per ifyllt svar.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Använd SurveyMonkey-mallar för att komma igång snabbt

Förbättra noggrannheten med villkorlig förgrening och hoppa över logik

Bädda in enkäter i e-postmeddelanden för att öka svarsfrekvensen

Använd WordCloud och sentimentanalys för att analysera data

Exportera resultat i format som CSV, XLS, PDF, PPT och SPS.

SurveyMonkeys begränsningar

Begränsar liveundersökningar till tio frågor, inklusive text och bilder, eftersom undersökningar med fler frågor kan möta redigeringsbegränsningar och inte kan kopieras.

Avancerade funktioner och detaljerade analyser kräver abonnemang på högre nivå.

Priser för SurveyMonkey

Grundläggande: Gratis

Individuell standard månadsavgift: 99 $/månad

Individuell fördel årligen: 39 $/månad

Individuell Premier Annual: 139 $/månad

Team Advantage : 30 $/månad per användare

Team Premier : 92 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 300 recensioner)

SurveyMonkey dyker upp i ett avsnitt av "The Office", där Jim Halpert använder det för att genomföra en "Dundie Awards"-enkät för sina kollegor.

6. Jotform (bäst för att skapa formulär med integrerad betalningsfunktion)

via Jotform

Om du letar efter alternativ till Alchemer är Jotform värt att titta på.

Medan Alchemer riktar sig mer till avancerade användare, gör Jotform det enkelt att skapa även komplexa formulär tack vare sin intuitiva drag-and-drop-byggare och över 10 000 färdiga mallar. Inga expertkunskaper krävs – det är något som skiljer det från många andra formulärverktyg.

Du kan automatisera arbetsflöden, lägga till villkorslogik, stödja flera språk och spåra individuella svar genom detaljerade analyser. Få både flexibilitet och insikt utan det vanliga krånglet.

Jotforms bästa funktioner

Välj bland över 100 teman för att anpassa dina betalningsformulär, enkäter och mycket mer.

Automatisera uppgifter som att skapa fakturor, rapporter, e-postpåminnelser och autosvar.

Acceptera betalningar via 32 gateways, ACH, kredit-/betalkort och e-checkar.

Samla in signaturer via DocuSign

Översätt formulär till över 130 språk för global räckvidd

Jotforms begränsningar

Den kostnadsfria versionen erbjuder ett begränsat antal formulär.

Jotform-priser

Starter: Gratis (5 formulär)

Brons : 39 $/månad per användare (25 formulär)

Silver : 49 $/månad per användare (50 formulär)

Gold: 129 $/månad per användare (100 formulär)

Företag: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

7. Zoho Survey (bäst för formulärskapande inom Zoho-ekosystemet)

via Zoho Survey

Zoho Survey gör det superenkelt att skapa och hantera undersökningar, särskilt om du är nybörjare på undersökningsverktyg. Med dra-och-släpp-funktionen kan du snabbt skapa frågeformulär, och det användarvänliga gränssnittet är perfekt för mindre organisationer eller team som saknar teknisk expertis.

Anpassning är en stor fördel här. Du kan justera allt från enkättemat till ditt varumärkes logotyp och till och med anpassa färgerna på rubriken och navigeringsknapparna så att de matchar ditt varumärke.

Dessutom kan du med hjälp av logikfunktionerna anpassa svaren, så att du kan tilldela olika målsidor beroende på hur någon svarar på dina frågor.

Zoho Surveys bästa funktioner

Håll dina undersökningar säkra och privata med SSL-skydd.

Analysera dina undersökningsdata med Google Sheets för djupare insikter.

Anpassa rapporter för att visualisera svarsmönster och fatta välgrundade beslut.

Få tillgång till över 200 färdiga mallar med över 25 frågetyper.

Begränsningar för Zoho Survey

Passar bäst för Zoho One-användare, med begränsade CRM-integrationer.

Priser för Zoho Survey

Gratis

Grundläggande: 9 $/månad

Plus : 35 $/månad

Pro : 49 $/månad

Enterprise: 109 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Survey

G2: 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Survey?

En recension på G2 säger:

Lätt att använda och skapa egna undersökningar för företags- eller privatbruk. Kundsupporten är fantastisk.

Lätt att använda och skapa egna undersökningar för företags- eller privatbruk. Kundsupporten är fantastisk.

8. Microsoft Forms (bäst för att skapa formulär integrerade med Office 365)

via Microsoft Forms

Microsoft Forms är rent, enkelt och överraskande kapabelt och får jobbet gjort utan onödigt krångel. Det täcker det väsentliga – formulärskapande, mallar, anpassning och svarsspårning – allt från en enkel instrumentpanel.

Det som ger det en fördel är det inbyggda flerspråkiga stödet, som hjälper dig att nå en bredare och mer varierad publik.

Lärare har särskilt nytta av funktioner som frågesporter och uppgiftsuppföljning, med den extra fördelen att de kan exportera svaren direkt till Excel. Dessutom hjälper smarta AI-förslag dig att skapa bättre enkäter, oavsett om du samlar in feedback från anställda eller hanterar teamets synpunkter.

Microsoft Forms bästa funktioner

Samarbeta i realtid med teammedlemmar

Välj mellan en mängd olika frågetyper, såsom enkäter och frågesporter.

Visualisera svaren med automatiska diagram och grafer.

Integrera smidigt med Microsoft 365-verktyg som Excel och OneNote.

Begränsningar i Microsoft Forms

Saknar vissa avancerade funktioner

Stöder inte direkt betalningsinsamling.

Priser för Microsoft Forms

Gratis

Betyg och recensioner för Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

9. Formstack (Bäst för att skapa automatiserade formulär som uppfyller HIPAA-kraven)

via Formstack

Förutom att skapa formulär med hjälp av AI-drivna, kodfria byggare, är Formstack en produktivitetsplattform som används inom branscher som hälso- och sjukvård, finans och juridik. Till skillnad från vissa andra Alchemer-alternativ stöder den dynamiska fält, villkorat innehåll och e-signaturer och uppfyller GDPR-, HIPAA- och SOC 2-standarderna.

Plattformen påstår sig spara 17 timmar per vecka genom att ansluta till CRM-system, ERP-system och andra verktyg, vilket minskar manuella uppgifter. Den omvandlar data till insikter, genererar AI-drivna dokument, möjliggör e-signaturer och spårar formulärens prestanda.

Formstacks bästa funktioner

Importera formulär från andra plattformar med verktyget Form Importer.

Blockera spam med osynlig reCAPTCHA

Skapa flera formulär snabbt med AI-formulärbyggaren

Få tillgång till realtidsanalyser för att få värdefulla insikter

Formstacks begränsningar

Användargränssnittet kan ibland kännas buggigt och förvirrande.

Formstack-priser

Formulär: 99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Paket : 299 $/månad per 3 användare (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Formstack?

En recension på G2 säger:

Formstack for Salesforce erbjuder en otroligt smidig integration som gör det enkelt att skapa dokument och skicka in formulär. Den inbyggda funktionen säkerställer att data flödar direkt från Salesforce, vilket eliminerar manuell inmatning och minskar fel. Flexibiliteten i automatiseringen av arbetsflöden, i kombination med robusta anpassningsalternativ, möjliggör en smidig och effektiv process. Deras supportteam är också lyhört och hjälpsamt när det behövs.

Formstack for Salesforce erbjuder en otroligt smidig integration som gör det enkelt att skapa dokument och skicka in formulär. Den inbyggda funktionen säkerställer att data flödar direkt från Salesforce, vilket eliminerar manuell inmatning och minskar fel. Flexibiliteten i automatiseringen av arbetsflöden, i kombination med robusta anpassningsalternativ, möjliggör en smidig och effektiv process. Deras supportteam är också lyhört och hjälpsamt när det behövs.

10. Wufoo (Bäst för formulärrapportering och analys)

via Wufoo

Att skapa formulär ska inte kännas som en plikt, och Wufoo bevisar det. Med ett enkelt dra-och-släpp-verktyg och en flexibel temadesigner kan du anpassa varje formulär så att det matchar ditt varumärke – logotyper, färger, typsnitt, allt.

För dem som behöver mer än bara feedback stöder det även betalningsinsamling genom integrationer med stora leverantörer, vilket gör det till ett bra val för onlinebutiker, evenemangsavgifter eller donationer. Det är enkelt, anpassningsbart och byggt för att hålla saker och ting igång snabbt.

Wufoos bästa funktioner

Skydda data med 256-bitars SSL-kryptering

Skapa skräddarsydda rapporter med automatiskt uppdaterade instrumentpaneler och inbyggda analyser.

Ställ in formulärbegränsningar för svarstak eller deadlines

Integrera med över 2 300 appar, inklusive PayPal.

Wufoos begränsningar

Widgetalternativen är begränsade jämfört med konkurrenterna.

Den kostnadsfria planen är mycket begränsad.

Stöder inte offlineformulär

Wufoo-priser

Gratis

Startpaket: 22 $/månad

Professional: 45 $/månad

Avancerat: 113 $/månad

Ultimate: 286 $/månad

Qualtrics betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

