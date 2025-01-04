Gratis SurveyMonkey-mallar för datainsamling

Företag som utnyttjar kraften i data har 23 gånger större sannolikhet att vara ledande inom kundförvärv och 19 gånger större sannolikhet att förbli lönsamma.

Data är dock bara kraftfullt om du kan samla in det på ett effektivt sätt.

Oavsett om du är en marknadsförare som söker konsumentinsikter, en företagare som mäter kundnöjdhet eller en forskare som samlar in feedback, beror framgången för ditt projekt på en sak: kvaliteten på din enkät.

Att skapa den perfekta enkäten behöver inte ta lång tid. Du kan använda SurveyMonkeys kostnadsfria mallar – din genväg till snabbare, smartare och mer effektiva enkäter.

I den här artikeln visar vi hur du använder SurveyMonkeys kostnadsfria mallar och väljer den som bäst passar dina behov. Vi utforskar också några bra alternativ från ClickUp.

Vad kännetecknar en bra undersökningsmall?

För att skapa en undersökning som ger meningsfulla, användbara resultat krävs en väl utformad mall. En bra undersökningsmall förenklar datainsamlingsprocessen och säkerställer att den feedback du får stämmer överens med dina mål.

Här är vad du ska leta efter i en effektiv undersökningsmall:

Tydlig och koncis struktur: Frågorna är raka och överensstämmer med enkäts målsättningar. De ska eliminera tvetydigheter för att förbättra svarens noggrannhet.

Anpassningsbarhet: En bra mall anpassar sig efter din målgrupp och dina behov.

Olika frågetyper: Det bör inkludera flervalsfrågor, Likert-skalor och öppna frågor, så att du kan få in ett bredare spektrum av feedback.

Logiskt flöde: Du bör kunna lägga till ordnade frågor baserade på Du bör kunna lägga till ordnade frågor baserade på villkorslogik för att undvika förvirring och minska antalet avhopp från enkäten.

Optimerad för höga svarsfrekvenser: Detta är svårt, men enkäten bör vara både kort och djupgående. Den bör engagera deltagarna utan att överväldiga dem.

👀 Visste du att? För att genomföra framgångsrika undersökningsprojekt bör du sikta på en genomsnittlig svarsfrekvens på minst 44,1 %.

Survey Monkey-mallar

SurveyMonkey erbjuder genomtänkta mallar som uppfyller dina undersökningsbehov, oavsett om det gäller att engagera kunder, samla in feedback från anställda eller genomföra användarundersökningar.

Här är 10 detaljerade översikter som hjälper dig att hitta den perfekta lösningen för dina mål:

1. Mall för kundnöjdhetsundersökning från SurveyMonkey

via SurveyMonkey

Om du är fast besluten att förbättra dina kundrelationer är SurveyMonkeys mall för kundnöjdhetsundersökning en bra utgångspunkt. Den fångar upp kundernas åsikter om dina produkter, tjänster och varumärke.

Enkäten täcker viktiga mått som produktkvalitet, kundtjänstens responsivitet, valuta för pengarna och övergripande nöjdhet. De inbyggda analysverktygen hjälper dig att spåra trender, jämföra svar över tid och beräkna viktiga indikatorer som kundnöjdhetsbetyg (CSAT).

✨ Perfekt för: Företag av alla storlekar som vill förbättra kundnöjdheten, produktkvaliteten och den övergripande kundupplevelsen.

Läs också: 10 programvaror för produktfeedback för produktteam

2. Mall för Net Promoter Score (NPS) från SurveyMonkey

via SurveyMonkey

Vill du mäta kundlojaliteten? NPS-mallen från SurveyMonkey erbjuder ett bra ramverk för att mäta hur sannolikt det är att kunderna rekommenderar ditt företag till andra.

Det börjar med kärnfrågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag/vår produkt/vår tjänst till en vän eller kollega?” Följdfrågorna går djupare och hjälper dig att ta reda på orsakerna bakom deras betyg.

Denna mall kategoriserar respondenterna i förespråkare, passiva och kritiker, vilket ger dig en tydlig bild av vilka som är dina varumärkesambassadörer och var förbättringar behövs. Med automatiserad poängsättning och insikter i realtid kan du identifiera mönster och jämföra ditt NPS med branschgenomsnittet.

✨ Perfekt för: Företag som vill mäta kundlojalitet, identifiera varumärkesambassadörer och upptäcka områden som kan förbättras.

3. Mall för medarbetarengagemang från SurveyMonkey

via SurveyMonkey

Dina anställda är din mest värdefulla tillgång, och att förstå deras behov är avgörande för framgång. SurveyMonkeys mall för undersökning om medarbetarengagemang mäter engagemanget genom att utvärdera arbetsplatstillfredsställelse, teamsamarbete, karriärmöjligheter och medvetenhet om företagets värderingar.

Det avslöjar till exempel vad som motiverar ditt team och var du kanske behöver göra förändringar. En viktig funktion är garantin om anonymitet, som uppmuntrar till ärlig feedback och får medarbetarna att känna sig hörda.

Mallen innehåller även benchmarkingverktyg för att jämföra dina engagemangspoäng med branschstandarder. Med dessa insikter kan du implementera strategier för att höja moralen, öka produktiviteten och minska personalomsättningen.

✨ Perfekt för: Organisationer som vill höja medarbetarnas moral, öka produktiviteten och minska personalomsättningen genom att förstå medarbetarnas behov och tillfredsställelse.

4. Mall för marknadsundersökningsservice från SurveyMonkey

via SurveyMonkey

SurveyMonkeys marknadsundersökningsmall ger viktiga insikter om din målmarknad, såsom demografisk information, köpvanor, produktpreferenser och varumärkeskännedom.

De avancerade funktionerna, som hoppa över logik, gör enkäten mer relevant för respondenterna genom att anpassa flödet av kundupptäcktsfrågor baserat på deras svar. Mallen innehåller också segmenteringsverktyg för att enkelt analysera trender inom specifika grupper efter ålder, plats eller konsumtionsvanor.

✨ Perfekt för: Företag som vill få insikter om sin målmarknad, förstå kundernas preferenser och fatta datadrivna beslut.

5. Mall för feedbackenkät efter evenemang från SurveyMonkey

via SurveyMonkey

Efter att ha hållit en workshop eller utbildning vill du veta vad som fungerade och vad som inte fungerade. SurveyMonkeys mall för feedback efter evenemang samlar in användbar feedback från deltagarna om innehållskvalitet, talarnas prestationer, lokal och logistik.

Denna mall utmärker sig genom sin blandning av strukturerade och öppna frågor. Deltagarna kan betygsätta specifika aspekter av evenemanget samtidigt som de delar med sig av detaljerade insikter och förslag.

Med hjälp av rapporteringsverktyg i realtid kan du snabbt upptäcka mönster och områden som kan förbättras. Mallen säkerställer att du uppfyller och överträffar deltagarnas förväntningar vid framtida evenemang.

✨ Perfekt för: Evenemangsarrangörer som vill mäta effektiviteten hos sina evenemang, samla in feedback från deltagarna och förbättra framtida evenemang.

💡 Proffstips: Använd verktyg för sentimentanalys för att upptäcka trender i öppna textsvar. De kan snabbt lyfta fram områden som kan förbättras eller aspekter som deltagarna särskilt uppskattade!

Begränsningar vid användning av SurveyMonkey

SurveyMonkey är ett kraftfullt verktyg för att skapa enkäter, men det har vissa begränsningar som kan göra att det inte uppfyller alla dina behov.

Här är några exempel:

Begränsningar för gratispaketet: Gratispaketet har en begränsning på 10 frågor per enkät, och endast de första 40 svaren ingår. Du måste betala för att få tillgång till resten.

Samarbete: Samarbetsfunktioner är endast tillgängliga i den betalda premiumversionen.

Kostnad: Ytterligare funktioner som att ta bort varumärket ”powered by...”, detaljerad analys och logisk förgrening kräver betalda abonnemang.

Svarsbegränsningar: Enterprise-abonnemang har årliga svarsbegränsningar, och outnyttjade svar överförs inte till nästa år. Om du överskrider gränsen tillkommer en extra avgift per svar.

Hoppa över logik: Du kan bara hoppa framåt baserat på svaren på en fråga.

Slumpmässig ordning på frågor: Du kan inte anpassa slumpmässig ordning genom att välja vilka frågor du vill slumpa.

Frågestruktur: Du kan endast lägga till alternativet ”Annat (ange)” som sista alternativ i listan. Detta verkar felaktigt om du också har alternativen ”Vet inte” eller ”Inget av dessa” (som bör komma sist).

Utformning av enkäthinbjudan: Du kan inte lägga till avsändarens namn i enkäthinbjudan.

Inlärningskurvan för avancerade funktioner: Medan grundläggande undersökningar är lätta att skapa, kräver användning av funktioner som hoppa över logik, integrationer och analyser tidigare erfarenhet eller tid att lära sig.

Alternativa SurveyMonkey-mallar

ClickUp, en ledande plattform för arbetshantering, erbjuder en rad olika undersökningsmallar som är ett utmärkt alternativ till SurveyMonkey.

Dessa mallar möjliggör djupgående analyser och enkel integration med projektledningsverktyg.

Kärnan i denna funktionalitet är ClickUp Form View, ett kraftfullt verktyg för kundfeedback som överbryggar klyftan mellan datainsamling och praktisk projektledning.

Förändra hur dina team samlar in, hanterar och agerar på undersökningsresultat med ClickUp Forms.

De viktigaste funktionerna i ClickUp Form View är:

Anpassningsbar design: Skapa formulär med ditt varumärke och olika frågetyper som rullgardinsmenyer, kryssrutor och textfält.

Sömlös integration: Omvandla automatiskt inskickade formulär till uppgifter, uppdateringar eller åtgärdspunkter i ClickUp.

Samarbete i realtid: Teammedlemmarna kan tillsammans visa, diskutera och agera på enkätsvaren.

Centraliserad datahantering: Lagra och organisera enkätsvar i ClickUp för enkel åtkomst och Lagra och organisera enkätsvar i ClickUp för enkel åtkomst och analys av enkäter.

Effektiva delningsalternativ: Dela formulär via länkar, e-post eller bädda in dem på webbplatser för maximal räckvidd.

Omfattande analysverktyg: Använd ClickUps rapporteringsfunktioner för att extrahera användbara insikter från svaren.

Jag har använt ClickUp för att organisera och hantera stora och små evenemang och projekt på min arbetsplats. Jag har tyckt att kalenderfunktionen, beroendefunktionerna och enkätfunktionerna är särskilt användbara. Det är den bästa projektledningsprogramvaran jag någonsin har använt.

Vill du ha liknande resultat? Låt oss ta en närmare titt på fem utmärkta ClickUp-enkätmallar.

1. Mall för resultat från produktfeedbackundersökning från ClickUp

Ladda ner den här mallen Analysera produktfeedback effektivt med ClickUps mall för resultat från produktfeedbackundersökningar.

Med mallen för produktfeedbackundersökning från ClickUp kan du samla in kundfeedback om funktioner, användbarhet och nöjdhet, vilket ger dig en tydlig bild av vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Mallen är helt anpassningsbar, så att du kan justera frågorna efter ditt produkts specifika egenskaper och säkerställa att du får de mest relevanta svaren. När feedbacken börjar strömma in organiserar mallens robusta rapporteringsfunktioner automatiskt data och lyfter fram trender och åsikter som kanske annars hade gått obemärkta förbi.

Dessutom integreras denna mall direkt med ClickUp Tasks, vilket innebär att när du identifierar problem eller förslag kan du tilldela dem till relevanta teammedlemmar för snabb lösning.

Denna täta integration minskar behovet av fram- och återkommande kommunikation och gör ClickUp till den perfekta programvaran för formulärskapande.

✨ Perfekt för: Produktchefer och team som vill samla in kundfeedback, identifiera förbättringsområden och prioritera produktutveckling.

2. ClickUp-mall för undersökning om medarbetarengagemang

Ladda ner den här mallen Öka arbetsmoralen med hjälp av ClickUps mall för medarbetarundersökning.

ClickUps mall för medarbetarundersökning är ett måste för HR-team och chefer som vill förstå vad medarbetarna verkligen tycker om tillfredsställelse, engagemang och den allmänna arbetsmoralen.

De innehåller frågor som fokuserar på arbetsglädje, balans mellan arbete och privatliv samt medarbetarutveckling, vilket gör det enkelt att anpassa medarbetarundersökningen efter just din personalgrupps unika behov.

Du kan analysera resultaten från frågorna i medarbetarundersökningen med hjälp av ClickUps inbyggda analysverktyg för att visualisera och identifiera områden som behöver uppmärksammas.

✨ Perfekt för: HR-team och chefer som vill mäta medarbetarnas nöjdhet, identifiera problem med engagemanget och implementera strategier för att förbättra arbetsplatskulturen.

Läs också: 360 utvärderingsfrågor och exempel för chefer

3. ClickUp-mall för handlingsplan för engagemangsundersökningsresultat

Ladda ner den här mallen Omvandla insikter till åtgärder med ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökningsresultat.

Att samla in insikter från enkäter är bara det första steget. Den verkliga utmaningen ligger i att omvandla dessa insikter till praktiska förbättringar. ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökningsresultat överbryggar denna klyfta och gör det möjligt för ditt team att systematiskt hantera feedback, prioritera viktiga områden och driva engagemang på arbetsplatsen genom att:

Skapande av genomförbara uppgifter : Dela upp undersökningsdata i specifika uppgifter som syftar till att förbättra engagemanget på arbetsplatsen.

Kategorisering av feedback : Organisera feedback i kategorier som kommunikation, ledarskap och personlig utveckling för bättre tydlighet och prioritering.

Spårning i realtid : Övervaka framstegen i realtid så att ditt team kan hålla sig uppdaterat om målen för förbättrad engagemang.

Visuella framstegsrapporter: Få insikter genom visuella rapporter som visar hur engagemangsinitiativ utvecklas.

✨ Perfekt för: Team som vill omvandla insikter från undersökningar till genomförbara planer, följa framsteg och driva på förbättringar av engagemanget.

4. ClickUp-mall för resultat av kundnöjdhetsundersökning

Ladda ner den här mallen Mät kundnöjdheten enkelt med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning.

Anta att du just har lanserat en ny produkt och är ivrig att få veta vad kunderna tycker om den. Är de nöjda med kvaliteten? Gick leveransen smidigt? Hur presterar ditt kundsupportteam?

Mallen för resultat från kundnöjdhetsundersökningar från ClickUp hjälper dig att förstå dina kunder bättre genom att samla in feedback om dina produkter eller tjänster. Denna frågeformulärmall erbjuder ett detaljerat sätt att utvärdera kundupplevelser och mäta nöjdhet vid olika kontaktpunkter med:

Fördefinierade avsnitt som täcker viktiga kontaktpunkter som produktkvalitet, leveranshastighet och kundsupport.

Lättförståeliga visuella rapporter som automatiskt organiserar svaren i tydliga, visuella sammanfattningar.

Projektledningsintegration för att koppla feedback direkt till uppgifter och prioriteringar i ClickUp

✨ Perfekt för: Företag som vill mäta kundnöjdhet, identifiera problemområden och förbättra kundupplevelsen.

💡 Proffstips: Länka feedback direkt till uppgifter i ClickUp så att du kan prioritera ändringar som direkt åtgärdar kundernas problem, vilket säkerställer ett snabbare och mer målinriktat svar på feedback.

5. ClickUp-formulärmall

Ladda ner den här mallen Förenkla datainsamling och organisering med den mångsidiga ClickUp-formulärmallen.

ClickUp-formulärmallen förenklar evenemangsplanering och datainsamling för utbildningar, seminarier och mycket mer. Använd anpassade fält som ”Födelsedag”, ”Faktureringsadress” eller ”Kontaktnummer” för att samla in exakt information.

Mallen erbjuder flera vyer: registreringsformulärsvyn för att samla in svar, stegvyn för att spåra framsteg och sammanfattningsvyn för en översiktsbild. Du kan automatisera e-postpåminnelser, organisera inlämningar och analysera data – allt på en och samma plattform.

Perfekt för att skapa professionella, detaljerade registreringsformulär för att samla in information från evenemangets deltagare.

✨ Perfekt för: Evenemangsarrangörer och team som behöver samla in registreringsinformation, spåra anmälningar och hantera evenemangets logistik.

6. ClickUp-mall för feedbackformulär

Ladda ner den här mallen Samla in feedbackdata i ett visuellt tilltalande format med ClickUp-mallen för feedbackformulär.

Tänk om den feedback du behöver för att förbättra din verksamhet kunde samlas in på några minuter, analyseras direkt och användas för att genomföra effektiva förändringar? Med verktyg som ClickUp Feedback Form Template blir detta verklighet.

Denna helt anpassningsbara mall för feedbackformulär, som är skräddarsydd för att hjälpa företag att samla in specifika insikter, gör det möjligt för dig att utvärdera servicekvaliteten, mäta nöjdheten och samla in förslag på förbättringar.

Genom att organisera feedback i användbara kategorier och automatisera uppföljningar säkerställer du att inga svar förbises.

De viktigaste funktionerna är:

Anpassade fält: Inkludera fält som betyg på tjänsteleverantörer, förbättringsförslag och övergripande rekommendationer för att säkerställa omfattande feedback.

Flera vyer : Få unika insikter med hjälp av vyer som tjänstebetyg, detaljerad feedback och övergripande rekommendationer för att effektivt utvärdera kundernas svar.

Automatiseringar : Ställ in automatiska påminnelser och uppföljningar för att säkerställa att feedbacken skickas in i tid utan manuella ingrepp.

Dataanalys: Använd ClickUps instrumentpaneler för att identifiera trender och viktiga förbättringsområden, så att feedbacken leder till meningsfulla resultat.

✨ Perfekt för: Företag och team som vill samla in detaljerad feedback från kunder eller anställda och använda den för att driva förbättringar.

Gör datainsamlingen enkel med ClickUp

Dessa kostnadsfria SurveyMonkey-mallar gör det enklare än någonsin att skapa professionella enkäter. Oavsett om du samlar in kundfeedback, genomför marknadsundersökningar eller genomför interna teamutvärderingar, ger dessa mallar dig en flygande start och sparar tid och arbete.

SurveyMonkey är visserligen utmärkt, men det är inte det enda alternativet.

Om du letar efter en allt-i-ett-plattform som kombinerar skapande av enkäter med projektledning och teamsamarbete är ClickUp svaret.

Prova och hitta den mall som bäst passar dina behov. Din nästa stora insikt är bara ett klick bort.

