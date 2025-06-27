Gratis mall för lektionsplanering i Google Sheets för lärare

Lektionsplanering börjar alltid med goda intentioner, men slutar med 17 öppna flikar, tre versioner av samma dokument och en tickande klocka. Låter det bekant?

De flesta lärare använder Google Sheets och Google Docs eftersom de är snabba och bekanta. Men att skapa en lektionsplan från grunden varje gång? Det är bara extraarbete med ett snyggare typsnitt.

Det här inlägget skär igenom bruset. Vi har samlat fem mallar för lektionsplaner i Google Sheets som du kan koppla in och använda redan idag. Kolla också in ClickUp-mallarna som är utformade för att hjälpa dig att planera, organisera och undervisa utan att behöva lägga timmar på formatering och omarbetning.

👀 Visste du att? Lektionsplanering som vi känner den idag har påverkats av John Dewey, en banbrytande amerikansk filosof och lärare. Dewey uppfann inte lektionsplanering, men han omformade hur den används genom att betona erfarenhetsbaserat lärande och göra lektionerna relevanta för elevernas liv. Hans fokus på praktiska, verkliga erfarenheter fortsätter att vägleda modern pedagogik.

5 mallar för lektionsplaner i Google Sheets

Dessa fem Google Sheets-mallar är utformade för snabba resultat. Oavsett om du planerar per vecka, undervisar yngre elever eller arbetar med ett specifikt tema, erbjuder varje mall en praktisk layout som du kan justera utan att behöva fundera för mycket.

1. Mall för lektionsplanering i Google Sheets från Template. Net

Mallen för lektionsplanering i Google Sheets från Template.net ger dig en fullständig översikt över din lektion – från mål till bedömningar – allt i ett enkelt, redigerbart format. Den är gratis och innehåller särskilda avsnitt för lärandemål, nödvändigt material, undervisningsstrategier, differentieringsmetoder och till och med reflektion efter lektionen.

Strukturen är utformad för lärare som vill ha tydlighet och konsekvens i lektionerna utan att behöva omformatera varje lektion.

I en verklig klassrumsmiljö hjälper det dig att:

Ange lektionens titel, årskurs, ämne, längd och lärarens namn.

Inkludera tydliga avsnitt för mål, material och aktiviteter.

Tillhandahåll inbyggda uppmaningar för undervisningsstrategier, differentiering och bedömningar.

Effektivisera administrativa granskningar eller samplanering med andra lärare.

Stöd reflektion efter lektionen för kontinuerlig förbättring

🖊️ Perfekt för Lärare i högstadiet eller mellanstadiet som behöver en gratis mall med full funktionalitet för att planera, genomföra och utvärdera sina lektioner på ett och samma ställe.

2. Mall för lektionsplanering i Google Sheets från GooDocs

via GooDocs

Mallen för lektionsplanering i Google Sheets från GooDocs är en överskådlig och lättanvänd veckoplanering som är utformad för snabbhet och enkelhet. Den ger lärare en tydlig översikt över hela veckan, med märkta fält för dagliga aktiviteter, mål och ämnesplanering.

Layouten är helt redigerbar och reducerad till endast det väsentliga – perfekt för alla som behöver planera lektioner snabbt utan att fastna i formateringen.

Här är vad som gör det värdefullt i en verklig klassrumsmiljö:

Erbjud en veckoplanering från måndag till fredag.

Inkludera utrymme för veckans mål och anteckningar om aktiviteter.

Använd ett minimalistiskt format för snabb redigering och återanvändning.

Håll koll på lektionsflödet med lätthet

Lägg till visuell tydlighet med en färgkodad layout

🖊️ Perfekt för: Förskollärare eller grundskolelärare som vill ha en snabb överblick över en digital veckoplanering med ett rent och färgglatt utseende.

🧠 Kul fakta: Föredrar du att använda AI för att utforma ditt arbete? Då är du i gott sällskap. 71 % av lärarna och 65 % av eleverna anser att verktyg för artificiell intelligens är avgörande för framgång både på högskolan och på arbetsplatsen.

3. Mall för lektionsplanering med mörkt tema för Google Sheets från GooDocs

via GooDocs

Mallen för lektionsplanering i mörkt tema i Google Sheets har en ren layout med hög kontrast och extra utrymme för detaljerade anteckningar och instruktioner. Den är utformad för lektioner som kräver mer förklaringar, vilket gör den väl lämpad för ämnen som involverar steg-för-steg-vägledning eller utförliga kommentarer.

Med två avsnitt för ämne, tema och lärarinformation, plus ett stort fält för aktiviteter och observationer, hjälper den dig att samla allt innehåll på ett ställe. Detta förhindrar att du behöver klämma in allt i små rutor.

Så här hjälper det i en verklig klassrumsmiljö:

Har en tydlig design med hög kontrast som är skonsam för ögonen.

Erbjud generöst med utrymme för att skriva detaljerade lektionsanteckningar och feedback.

Inkludera tydliga fält för ämne, tema och läraruppgift.

Planera enkelt lektioner i flera faser eller guidade diskussioner.

Skriv ut eller dela digitalt med minimala formateringsjusteringar.

🖊️ Perfekt för: Lärare på gymnasiet eller högre årskurser som behöver extra utrymme för att bryta ner komplexa ämnen och spåra lektionsinsikter.

4. Mall för studieplan i Google Sheets från Google Sheets Templates

Om du är student kan en gedigen studieplan vara avgörande för ditt schema. Mallen för studieplan i Google Sheets från Google Sheets Template är utformad för studenter som behöver ett enkelt, visuellt sätt att hantera sin veckovisa arbetsbelastning – särskilt jämfört med traditionella pappersplanerare.

Den delar upp uppgifterna dag för dag – läxor, förberedelser inför prov, läsning – så att ingenting faller mellan stolarna.

Layouten är ren, fri från distraktioner och lätt att justera när deadlines ändras. Oavsett om du förbereder dig för en tentamen eller bara försöker ligga steget före med uppgifterna, hjälper den här mallen dig att skapa en rutin som du kan hålla fast vid.

Denna studieplanerare hjälper i en verklig akademisk miljö till att:

Organisera studieuppgifter från måndag till lördag

Inkludera redigerbara block för läxor, läsning och gruppsessioner.

Håll koll på uppgifter och deadlines med ett ögonkast

Skriv ut eller använd digitalt som daglig referens.

Planera för tentor, slutprov eller veckovisa repetitionsscheman.

🖊️ Perfekt för: Lärare som stöder elever med förberedelser inför prov eller självständiga studieplaner, särskilt i gymnasiet eller på tidiga högskoletrin.

5. Mall för lektionsplanering för förskolan i Google Sheets av Google Sheets Template

Att driva en förskola är ingen barnlek (ordvitsen är oavsiktlig!). Mallen för lektionsplanering för förskolan i Google Sheets är utformad för enkelhet och fokus – perfekt för lärare som behöver struktur och tydlighet i sin lektionsplanering.

Den erbjuder tydliga block för dagliga lektioner, aktiviteter, prioriteringar, mål och scheman, vilket hjälper lärare att organisera dagen utan att komplicera layouten. Det finns också utrymme för anteckningar och material, vilket gör det enkelt att förbereda allt i förväg och undvika stress i sista minuten.

Viktiga funktioner som stödjer framgång i klassrummet:

Använd en enkel, visuell layout uppdelad i intuitiva sektioner.

Inkludera utrymme för lektioner, mål, dagligt schema och prioriteringar för eleverna.

Planera klassrumsaktiviteter med flexibilitet

Förbered material och kommunicera elevernas behov med lätthet

Håll ordning på din dag utan att lägga till extra planeringsarbete.

🖊️ Perfekt för: Förskollärare som behöver en tydlig, visuell dagsplan som balanserar struktur med flexibilitet för unga elever.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för lektionsplanering

För många lärare är Google Sheets det snabbaste sättet att organisera en plan. Det är bekant, flexibelt och gratis – och du kan enkelt komma åt det via Google Drive.

Men när du går vidare från enkel schemaläggning eller börjar hantera mer detaljerade instruktioner blir dess begränsningar tydliga – särskilt om du försöker samarbeta, anpassa inlärningen eller följa upp verkliga framsteg.

Här börjar Google Sheets brista i sin funktion för lektionsplanering:

Versionshantering blir snabbt komplicerat: Oavsett om du planerar tillsammans med en annan lärare eller delar veckoplaner med en avdelningschef är det lätt att tappa bort ändringar. Utan inbyggda Oavsett om du planerar tillsammans med en annan lärare eller delar veckoplaner med en avdelningschef är det lätt att tappa bort ändringar. Utan inbyggda samarbetsverktyg för elever och lärare sker redigeringar i silos och samordningen går förlorad.

Saknar automatisering, integrationer eller stöd för återkommande uppgifter: Varje uppgift – från att kopiera rader till att uppdatera lektionsdatum – måste göras manuellt. Verktyg som är utformade för utbildnings- och Varje uppgift – från att kopiera rader till att uppdatera lektionsdatum – måste göras manuellt. Verktyg som är utformade för utbildnings- och träningsprogramvara kan automatisera dessa repetitiva åtgärder, så att du kan ägna mer tid åt undervisning.

Spårar inte lektionens framsteg eller resultat: I Sheets kan du skriva ner vad som är planerat – men inte vad som har undervisats, justerats eller slutförts. Det finns inget inbyggt sätt att markera vad som är gjort eller reflektera över hur en lektion har gått.

Gör digital planering nästan omöjlig: Behöver du se hur din vecka ser ut på ett ögonblick? Vill du planera lektionstakten eller standardtäckningen under månaden? Utan tidslinjevyer, kalendrar eller beroendespårning kan Google Sheets inte göra det som även de enklaste Behöver du se hur din vecka ser ut på ett ögonblick? Vill du planera lektionstakten eller standardtäckningen under månaden? Utan tidslinjevyer, kalendrar eller beroendespårning kan Google Sheets inte göra det som även de enklaste alternativen till Google Sheets erbjuder direkt.

Gör innehållet osammanhängande och svårt att strukturera: Att utforma lektionsmål, skriva aktivitetsinstruktioner eller skissa på bedömningar kan kännas klumpigt. Särskilt jämfört med att använda Att utforma lektionsmål, skriva aktivitetsinstruktioner eller skissa på bedömningar kan kännas klumpigt. Särskilt jämfört med att använda AI-skrivverktyg som hjälper dig att strukturera dina tankar när du planerar.

Google Sheets är fortfarande ett användbart verktyg, men om din planeringsprocess har vuxit ur kalkylbladet finns det bättre sätt att skapa och hantera dina lektioner.

📮 ClickUp Insight: 46 % av kunskapsarbetare förlitar sig på en kombination av chatt, anteckningar, projektledningsverktyg och teamdokumentation bara för att hålla koll på sitt arbete. För dem är arbetet utspritt över olika plattformar, vilket gör det svårare att hålla ordning. Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp allt på ett ställe. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat och ClickUp Brain samlas allt ditt arbete på ett ställe, där det är sökbart och smidigt sammankopplat. Säg adjö till överbelastning av verktyg – välkomna enkel produktivitet.

Det bästa alternativet till Google Sheets-mallar för lektionsplaner

Om du är redo att ta hanteringen av lektioner, material, elevernas framsteg och feedback till nästa nivå på ett och samma ställe, är ClickUp – appen som har allt för arbetet – precis rätt för dig. Den kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp-mallarna är utformade för verkliga arbetsflöden i klassrummet, vilket gör dem användbara för både lärare och administratörer. De är inte bara redigerbara filer – de är visuella, dynamiska och samarbetsinriktade system som hjälper dig att organisera planer, följa framsteg, hantera scheman och anpassa dig i realtid. Allt är sammankopplat och ingenting faller mellan stolarna.

Här är några alternativ som fungerar bättre:

1. ClickUp-mall för lektionsplanering på högskolan

Hämta gratis mall Spåra lektionernas framsteg efter betyg, struktur och status med ClickUps mall för lektionsplanering för högskolan.

ClickUp College Lesson Plan Template ger professorer ett mer innovativt sätt att strukturera, spåra och förfina sitt kursinnehåll. Den är utvecklad för långsiktig lektionsplanering – den kopplar samman lärandemål med verkliga resultat på ett bättre sätt samtidigt som material, tidsplaner och feedbackloopar samlas på ett och samma ställe.

Genom att sätta upp smarta mål från början säkerställer du att din kursplanering förblir fokuserad och mätbar.

Med den här mallen kan du:

Organisera ditt arbetsflöde efter ADDIE-faserna: analys, design, utveckling, implementering, utvärdering.

Hantera och centralisera ditt lektionsinnehåll i anpassade lektionsplaneringsvyer.

Spåra lektionens framsteg genom anpassade statusar

Håll lärare och medarbetare uppdaterade med inbyggda uppdateringar och synlighet för uppgifter.

Övervaka planeringseffektiviteten med tidsspårning och milstolpsmarkörer.

🖊️ Perfekt för: Högskolelärare som utarbetar lektionsplaner för hela terminen och behöver struktur, flexibilitet och översiktlighet i varje planeringsfas.

2. ClickUp-mall för planering av kursplan

Hämta gratis mall Organisera lektioner efter ämne, följ framstegen efter status och hantera utskrifter med ClickUps mall för planering av kursplaner.

Gå bortom statiska dokument och ladda ner en praktisk kursplan med ClickUps mall för kursplanering. Denna mall kombinerar struktur med flexibilitet så att du kan planera ämnen, deadlines och material på ett ställe – och sedan anpassa den efterhand som kursen utvecklas.

Det kompletterar också bredare programvara för universitetsadministration genom att ge dig praktisk kontroll över lektionsdetaljer och daglig uppföljning av framsteg.

Använd den här mallen för att:

Skapa en visuell översikt över din kurs med tidslinjevyn.

Spåra deadlines och leveranser genom kalender- och tavelvyer.

Organisera lektioner och uppgifter med hjälp av anpassade statusar i olika stadier.

Samla resurser, betygskriterier och ämnesplaner på ett gemensamt arbetsområde.

Håll dig informerad med aviseringar och slipp manuella uppföljningar.

🖊️ Perfekt för: Lärare som utvecklar terminslånga kursplaner och vill ha ett system för att strukturera, spåra och anpassa planer i realtid – samtidigt som de slipper lägga tid på att gå igenom oändliga uppdateringar och revideringar.

💡 Proffstips: Färgkod olika delar av din lektionsplan för snabb åtkomst. Använd till exempel en färg för hemuppgifter, en annan färg för bedömningar och en tredje för aktiviteter i klassrummet. Detta gör det mycket enklare att bläddra och hitta specifika uppgifter, vilket sparar tid när du söker, granskar eller uppdaterar din plan.

3. ClickUp-mall för lektionsplanering

Hämta gratis mall Planera, tilldela och följ upp lektioner efter avsnitt och status med ClickUps mall för lektionsplanering.

Om ditt arbete är utspritt över flera plattformar slösar du bort mycket tid före och under lektionerna. Med ClickUps mall för lektionsplanering kan lärare hantera alla aspekter av lektionsplaneringen på ett och samma ställe, från lektioner och uppgifter till dagliga sysslor och mål för hela klassen.

Istället för att jonglera med dokument och tidslinjer kan du planera ditt schema, lagra material och hålla koll på allt utan att behöva byta flik. Det gör det också enkelt att börja planera från grunden – öppna bara ClickUp Docs för att skissa upp dina klassmål och ämnen innan du bygger upp resten.

Med den här mallen kan du:

Håll fokus på vad som ska göras nu med vyerna Denna vecka och Idag.

Organisera klassuppgifterna efter status: Att göra, Godkänd, Underkänd eller Arkiverad.

Lagra och hantera klassspecifika detaljer i en vy med All Lists.

Hitta användbara tips och resurser i den inbyggda Guide View.

Övervaka effektiviteten i lektionsplaneringen med statusuppdateringar och uppgiftsuppföljning.

Samarbeta med lärarassistenter eller kollegor i realtid.

🖊️ Perfekt för: Lärare som hanterar flera klasser och vill effektivisera lektionsplanering, deadlines och dagliga klassrumsuppgifter i ett enda system.

4. ClickUp-mall för klassrumsplanering

Hämta gratis mall Planera och organisera lektionsscheman efter kurs, avsnitt och ämne med hjälp av ClickUps mall för klassrumsplanering.

Vill du se alla dina klasser på ett ögonblick? ClickUps mall för klassrumsplanering ger lärare en struktur för att hantera beteende, förväntningar och klassrumsrutiner på ett och samma ställe.

Från att följa framsteg till att effektivisera kommunikationen med föräldrarna – den här mallen förvandlar reaktiv disciplin till proaktiv planering. Den gör att du kan fokusera på att skapa en trygg och stödjande lärandemiljö.

Du kan också lägga till schemaläggningsverktyg som ClickUp Calendar, en AI-driven kalender som hjälper dig att hantera dina dagliga rutiner och tidsplaner.

Titta på den här videon för att lära dig mer om vad ClickUp Calendar kan göra för dig.

Använd den här mallen för att:

Spåra elevprofiler och klassrumsdynamik med klasslista-vyn.

Skapa en tydlig beteendeplan med hjälp av introduktionsguiden.

Organisera viktiga datum, aktiviteter och rutiner i klasskalendervyn.

Övervaka uppgiftsframsteg och regelefterlevnad med Gantt-diagrammet.

Spåra åtgärder i statuserna Att göra, Pågående och Klar.

Håll ditt team samordnat med realtidsuppdateringar och kommunikationsverktyg.

🖊️ Perfekt för: Lärare i grundskolan som behöver ett flexibelt men strukturerat sätt att hantera beteende, rutiner och elevernas ansvarstagande i klassrummet.

5. ClickUp-mall för lärarens handlingsplan

Hämta gratis mall Planera, prioritera och följ upp dagliga undervisningsuppgifter med ClickUps mall för lärarens handlingsplan.

ClickUps mall för lärarhandlingsplan hjälper lärare att omvandla planering till framsteg.

Oavsett om du förbereder lektioner, sätter upp akademiska mål eller hanterar utmaningar i klassrummet, ger denna mall en enkel struktur för att spåra uppgifter, definiera förväntningar och utvärdera resultat – utan att behöva växla mellan undervisningsverktyg eller pappersarbete.

Med den här mallen kan du:

Ställ in och följ upp akademiska mål eller beteendemål med hjälp av målvyn.

Dela upp långsiktiga planer med tidslinjevyn för tydligare tempo.

Organisera dagliga uppgifter efter fas i åtgärdsstegsvyn.

Kom igång snabbt med en inbyggd startguide.

Flytta uppgifter mellan olika steg, såsom Att göra, Pågående och Klar, för att hålla koll på ansvaret.

Analysera prestandatrender och justera din handlingsplan efter behov.

🖊️ Perfekt för: Lärare som vill ha en strukturerad daglig plan för att anpassa mål, vara konsekventa och tydligt hantera ansvaret i klassrummet.

För några år sedan implementerade vi ClickUp på den utbildningsinstitution där jag arbetar eftersom vi behövde förbättra processerna i organisationen. Det var mycket komplicerat i ett företag med cirka 150 anställda att veta vad de gjorde och mäta framstegen, något som har uppnåtts genom användningen av ClickUp.

För några år sedan implementerade vi ClickUp på den utbildningsinstitution där jag arbetar eftersom vi behövde förbättra processerna i organisationen. Det var mycket komplicerat i ett företag med cirka 150 anställda att veta vad de gjorde och mäta framstegen, något som har uppnåtts genom användningen av ClickUp.

6. ClickUp-mall för klassrumsschema

Hämta gratis mall Visa och hantera hela ditt veckoschema efter ämne och tid med hjälp av ClickUps mall för klassrumsschema.

Om du är lärare och vill organisera, anpassa och hantera din dag på ett tydligt sätt är ClickUps mall för klassrumsschema det perfekta stället att börja på. Oavsett om du balanserar flera ämnen eller arbetsgruppsaktiviteter erbjuder den här mallen den struktur du behöver – samtidigt som du får flexibiliteten att anpassa varje schema efter elev, ämne eller period.

Det kan också komplettera andra stödverktyg, som AI-verktyg för studenter, för att hålla inlärningsresultaten i linje och aktuella.

Med den här mallen kan du:

Planera och gruppera ämnesrelaterade aktiviteter med hjälp av 15 olika vyer.

Spåra närvaro i klassen med statusar som Frånvarande, Närvarande, Lektion inställd och Ska delta.

Tilldela uppgifter och tidsplaner till specifika elever eller klassgrupper.

Övervaka framstegen i realtid med hjälp av tabellvyn.

Ställ in aviseringar och påminnelser för när aktiviteterna börjar och slutar.

Håll gemensamma genomgångar och uppdatera lektionsstatusen under dagen.

🖊️ Perfekt för: Lärare som hanterar ämnesvisa scheman eller planering för flera klassrum och som behöver en tydlig struktur med anpassningsbara vyer.

7. ClickUp-mall för lektionsschema och tidsstudie

Hämta gratis mall Spåra lektioner, bedömningar och terminsförlopp med ClickUps mall för lektionsschema och tidsstudie.

ClickUps mall för lektionsschema och tidsstudie ger elever och lärare verktyg för att strukturera sin skoldag på ett tydligt sätt.

Från veckolektioner och uppgiftsdeadlines till långsiktiga studiemål – den här mallen hjälper dig att prioritera, schemalägga och spåra allt i ett centraliserat system. Detta säkerställer att ingenting faller mellan stolarna, även under veckor med hög arbetsbelastning.

Med den här mallen kan du:

Fokusera på det viktigaste varje vecka med prioriteringsvyn.

Spåra långsiktiga mål genom ÅRSVYEN och övervaka viktiga milstolpar.

Visualisera din dagliga arbetsbelastning med tidslinjevyn.

Kom igång med planeringen med Start Here Visa och organisera ditt schema snabbt

Planera lektioner, inlämningsdatum och studietider med hjälp av lektionsschemavyn.

Flytta uppgifter mellan statusar som Att göra, Pågående och Klar efterhand.

🖊️ Perfekt för: Studenter som balanserar lektioner, uppgifter och studietider – eller lärare som stöder studenter med strukturerade verktyg för akademisk planering.

8. ClickUp-mall för timschema

Hämta gratis mall Visualisera uppgifter, tidsblock och teamansvar på ett och samma ställe med ClickUps mall för timschema.

Kan du strukturera din skoldag utan stress? Med ClickUps mall för timschema kan du det!

Denna mall är utformad för lärare, studenter och yrkesverksamma som behöver struktur utan stress. Från planering av lektioner och uppgifter till hantering av utbetalningar eller prioriteringar – denna mall samlar allt i ett organiserat system så att du kan ägna din tid åt att få saker gjorda istället för att fundera på vad du ska göra härnäst.

Använd den här mallen för att:

Planera dagliga scheman timme för timme med veckokalendervyn.

Lagra och planera uppgifter enkelt med hjälp av startguiden.

Flytta uppgifter mellan statusar som Att göra, Pågående, Klar och Avbruten.

Automatisera påminnelser för att hålla dig på rätt spår utan att behöva detaljstyra din tid.

Övervaka framstegen via instrumentpaneler och anpassa din dag efter behov.

🖊️ Perfekt för: Lärare och hemundervisare som hanterar lektionsblock och dagliga lektionsscheman, timme för timme.

9. ClickUp-mall för schemaläggning av specialundervisning

Hämta gratis mall Samordna lärande, terapi och stödaktiviteter med ClickUps mall för specialundervisningsschema.

ClickUps mall för schemaläggning av specialundervisning hjälper lärare att planera flexibla, elevcentrerade scheman som är anpassade efter individuella inlärningsbehov. Oavsett om du samordnar lektionstider, ger personalstöd eller ordnar boende för elever, ger denna mall dig ett tydligt och redigerbart ramverk för att hantera allt på ett ställe.

Du kan också kombinera den med KWL-mallar eller liknande läromedel för att följa framstegen och stödja IEP-målen på ett mer effektivt sätt.

Låt denna mall:

Organisera dagliga aktiviteter med vyn Alla klassers aktiviteter.

Spåra klassspecifika anteckningar med hjälp av vyn Specialundervisningsanteckningar.

Skapa tydliga, redigerbara scheman för varje klass i vyn Klassschema.

Kom igång snabbt med en steg-för-steg-guide för installation.

Övervaka uppgifter med statuserna Avbruten, Klar och Att göra.

Tilldela ansvar och justera scheman med automatiseringar efter behov.

🖊️ Perfekt för: Lärare och specialpedagogiska koordinatorer som planerar elevspecifika scheman, lärandestöd och klassrumsrutiner.

💡 Proffstips: Var flexibel i din schemaläggning. Även om du har specifika tidsblock för varje lektion eller aktivitet kan livet i klassrummet vara oförutsägbart. Lägg till buffertid för spontana diskussioner, frågor från eleverna eller ytterligare aktiviteter, så att du inte behöver stressa igenom resten av planen.

10. ClickUp-mall för klassanteckningar

Hämta gratis mall Spåra föreläsningar, läsningar och studietillfällen på ett och samma ställe med ClickUps mall för klassanteckningar.

Har du svårt att hålla reda på utskrifter och lösa papper i sista minuten? ClickUps mall för klassanteckningar kan hjälpa dig att organisera din undervisning bättre.

Det ger dig ett strukturerat, lättanvänt system för att spåra dina anteckningar, uppgifter och klassspecifika insikter – allt på ett ställe. Oavsett om du sitter i en föreläsning eller återkommer till ämnen senare, håller denna Doc-baserade mall allt sammankopplat och sökbart.

Med den här mallen kan du:

Organisera ämnesanteckningar, uppgifter och länkar i ett strukturerat dokument.

Hoppa till specifika avsnitt med en fördefinierad, klickbar innehållsförteckning.

Lämna kontextuella kommentarer på anteckningar för att följa upp med lärarna senare.

Fånga upp tankar direkt med hjälp av det fästa anteckningsblocket.

Duplicera och anpassa anteckningslayouter för varje projekt, ämne eller termin.

Formatera anteckningar med tabeller, rubriker, uppgifter och inbäddade länkar.

🖊️ Perfekt för: Lärare som vill ha ett överskådligt, sökbart anteckningsverktyg för att hålla ordning och göra studietimmarna mer produktiva.

11. ClickUp-mall för klassuppdrag

Hämta gratis mall Organisera uppgifter efter ämne, deadline och status med ClickUps mall för klassuppgifter.

ClickUps mall för klassuppdrag gör det enkelt att hantera elevernas arbete. Lärare kan organisera uppgifter, sätta deadlines och följa upp betyg på ett och samma ställe – utan krångliga kalkylblad.

För mer komplexa uppgifter kan du också länka resurser eller använda utbildningsvideoprogramvara för att visuellt guida eleverna genom instruktionerna, vilket sparar tid och minskar förvirringen.

Använd den här mallen för att:

Spåra varje uppgift med hjälp av listvyn eller förfallodagsvyn.

Tilldela uppgifter till eleverna och följ deras framsteg i realtid.

Använd inbyggda rubriker för att standardisera betygsättning och feedback.

Lägg till anteckningar, checklistor och länkar till stödmaterial.

Kategorisera uppgifter efter typ (tentor, uppsatser, grupparbeten) för enkel filtrering.

Håll eleverna informerade med automatiska påminnelser och statusuppdateringar.

🖊️ Perfekt för: Lärare som hanterar flera elevuppgifter i olika klasser och letar efter en enda källa för att effektivisera undervisningen och betygsättningen.

12. ClickUp-mall för elevers framsteg

Hämta gratis mall Spåra beteende, ansträngning och akademiska framsteg på ett och samma ställe med ClickUps mall för elevers framsteg.

Om du har förlitat dig på att följa dina elevers akademiska utveckling i statiska Google Sheets finns det ett bättre sätt! ClickUps mall för elevers framsteg kombinerar prestationsuppföljning, beteendeinsikter och handlingsplaner på ett och samma ställe – så att du aldrig missar en varningssignal eller en möjlighet till utveckling.

Oavsett om du hanterar individuella utvecklingsrapporter eller tar itu med trender i hela klassen, hjälper den här mallen dig att identifiera mönster tidigt och vidta åtgärder snabbt.

Låt denna mall:

Spåra viktiga milstolpar och skräddarsy stödet för varje elev med hjälp av Guide View.

Övervaka beteendeproblem och trender via vyn Beteendeproblem.

Markera elever som behöver extra stöd i vyn Behöver uppmärksamhet.

Se elevernas totala prestationer på ett ögonblick i listvyn.

Kategorisera framstegen med tydliga statusar som ”Går bra” eller ”Behöver stärka självförtroendet”.

Spåra viktig information som ansträngning, beteende, kontakt med föräldrar och mer med anpassade fält.

🖊️ Perfekt för: Lärare och hemundervisare som behöver ett centraliserat verktyg för att följa alla elevers akademiska prestationer och beteende.

13. ClickUp-mall för studentutbildning

Hämta gratis mall Spåra kursscheman, poäng och prestationer med ClickUps mall för studentutbildning.

Att hålla koll på uppgifter, kursarbete och akademiska mål kan vara en utmaning med spridda anteckningar och flera appar. Med ClickUp Student Education Template kan du organisera uppgifter, hantera kursarbete och spåra akademiska mål utan spridda anteckningar eller flera appar.

Oavsett om du är student eller lärare kan du samla allt i en enda fil. För bredare akademisk planering låter ClickUp Education också institutioner förenkla utbildningshanteringen genom att centralisera akademiska och administrativa resurser på ett ställe.

Med den här mallen kan du:

Organisera kursmaterial och scheman med hjälp av läroplansvyn.

Spåra kursberoenden med vyn Förutsättningar.

Dela tips och material via introduktionsguiden.

Visualisera klassens framsteg med statusar som Pågående, Att göra och Klar.

Planera i förväg med hjälp av milstolpar och Gantt-diagram.

Övervaka och justera uppgifter med uppdateringar i realtid och återkommande incheckningar.

🖊️ Perfekt för: Lärare och hemundervisare som hanterar kursplaner, förkunskapskrav och elevuppgifter i ett organiserat system.

💡Använd ClickUp AI för att utarbeta lektionsplaner på några minuter Oavsett om du undervisar matematik och naturvetenskap till femteklassare eller hanterar läsningstid över flera årskurser, hjälper ClickUp Brain dig att hoppa över den tomma sidan. Börja bara din AI-lektionsplanering genom att beskriva ditt lärandemål, klasskontext och schema. Det skapar en strukturerad lektion med tempo, aktiviteter och kontrollpunkter. Inga mallar. Bara en lektionsplaneringsgenerator som passar din undervisningsstil och tidsplanering. 📝 Prova denna uppmaning: ”Jag är en lärare i årskurs 5 och planerar en 60-minuterslektion om vattnets kretslopp. Klassen består av visuella och kinestetiska elever. Föreslå en strukturerad plan med en engagerande uppvärmning, praktisk gruppaktivitet, viktiga ord och en 5-minuters sammanfattning som hjälper eleverna att sammanfatta vad de har lärt sig. ” Skapa lektionsflöden, föreläsningspoäng och mycket mer på ClickUp Brain.

Vad kännetecknar en bra mall för lektionsplanering i Google Sheets?

Alla Google Sheets-mallar är inte skapade för att passa sekundärlärares planering. De bästa mallarna är inte bara redigerbara, utan också utformade för att passa lärares sätt att tänka, undervisa och anpassa sig under veckan.

Här är några skäl till varför det är värt att använda en lektionsplaneringsmall i Google Sheets:

En vecko- eller dagsstruktur: Vissa lektioner kräver en helhetsbild, medan andra behöver en detaljerad plan för varje dag. Bra mallar ger dig båda delarna.

Gör plats för mål och standarder: Oavsett om du anpassar dig efter läroplanen eller skapar din egen, hjälper det att ha målen klara från början för att hålla planeringen fokuserad.

Redigerbara avsnitt för aktiviteter, material och tidsplanering: Möjligheten att justera lektionsflödet utan att bryta layouten är avgörande, särskilt när din dag förändras i farten.

Enkel samverkan och delning: Mallarna ska fungera för dig och med dig, oavsett om du undervisar tillsammans med andra, planerar över ämnesgränserna eller delar planer med administratörer.

Mallar som följer dessa grunder ger dig samma planeringsflexibilitet som många dagliga planeringsappar, men utan att du behöver börja från ett tomt rutnät varje gång.

Planera lektioner, följ framsteg och var flexibel med ClickUp

Google Sheets kan hjälpa dig att komma igång, men det är inte utvecklat för verkligheten i klassrummet. ClickUps mallar går längre; de är utvecklade för att hjälpa lärare att göra planeringen till en mer effektiv del av deras dag.

Alla mallar är anpassningsbara, delbara och gratis att använda, från att organisera lektionsscheman till att följa elevernas framsteg. Du kan lägga mindre tid på att pussla ihop saker och mer tid på att fokusera på undervisningen.

Dessutom, med flexibla vyer, automatisering och verktyg som ClickUp Brain, håller du inte bara ordning och reda, utan undervisar också mer effektivt utan att lägga extra timmar på din dag.

Registrera dig på ClickUp för att förenkla planeringen och få tillbaka din förberedelsetid.