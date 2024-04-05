De bästa AI-kurserna för att utveckla dina AI-kunskaper 2025

Artificiell intelligens (AI) är en simulering av mänsklig intelligens som kan utföra uppgifter och processer som tidigare krävde mänsklig inblandning.

AI kan läsa, skriva, skapa, analysera och chatta med dig.

Om du är ny inom AI, här är en översikt.

Artificiell intelligens omfattar grenar som maskininlärning och big data. Maskininlärning gör det möjligt för datorer att lära sig av data och förbättra prestandan utan explicit (direkt) programmering.

Big Data avser stora informationsmängder som AI-system undersöker för att hitta mönster och insikter.

Från samma gren härstammar även stark och svag AI. Stark AI har förmåga till människoliknande kognition, medan svag AI är utformad för att utföra specifika uppgifter med mänsklig inmatning.

Det kan verka svårt att hänga med i utvecklingen inom AI. Men oroa dig inte, det finns särskilda kurser i artificiell intelligens som hjälper dig att förstå dessa begrepp.

Denna artikel presenterar de 10 bästa kurserna som lär dig om artificiell intelligens och dess olika tillämpningar.

AI-kurser att gå

Kurser i artificiell intelligens (AI) ger fördjupad kunskap om artificiell intelligens, dess tillämpningar, etiska överväganden och karriärrådgivning.

Nedan har vi handplockat de bästa AI-kurserna för nybörjare, fortsättningskurser och experter 2024.

1. Introduktion till artificiell intelligens

Kursen Introduktion till artificiell intelligens är självstudiekurs och ger en detaljerad översikt över AI, inklusive grunderna, tillämpningar och samhällspåverkan. Kursen lär dig på ett enkelt språk om begrepp som maskininlärning, djupinlärning och neurala nätverk.

Du får också tillgång till verkliga användningsfall för AI och hur artificiell intelligens omformar olika branscher – från hälso- och sjukvård till finans. Du lär dig om etiska frågor kring AI, såsom partiskhet i algoritmer, integritetsfrågor och påverkan på sysselsättningen.

I den här kursen får du också råd om hur du startar en karriär inom AI. När du är klar kommer du att ha en bättre förståelse för artificiell intelligens, dess begrepp och vad det betyder för framtiden.

Viktiga punkter

Fullständig analys av AI-terminologi , begrepp och tillämpningar

Lättförståeliga förklaringar av maskininlärning och neurala nätverk

Verkliga användningsfall för artificiell intelligens inom olika branscher

Expertrådgivning för AI-entusiaster

Utforska etiska överväganden och AI:s inverkan

Vem är det för?

IT- och marknadsföringsproffs

AI-instruktörer och pedagoger som försöker använda AI för repetitiva uppgifter som lektionsplanering

Kursinformation

Betyg: 4,7 (över 12 000 recensioner)

Kursnivå: Nybörjare

Längd: 8 timmar

Pris: Anmäl dig gratis

2. IBM Applied AI Professional Certificate

Kursen IBM Applied AI Professional Certificate lär dig hur du skapar AI-chattbottar och virtuella assistenter för webbplatser utan att skriva en enda rad kod.

Kursen i artificiell intelligens börjar med en introduktion till grundläggande prompt engineering och går sedan djupare in på att bygga AI-lösningar med hjälp av IBM Watson AI-tjänster, API:er och Python med minimal eller ingen kodning.

Genom praktiska övningar lär kursen dig också hur du tillämpar datorvisionstekniker med Python, OpenCV och Watson för att bygga och distribuera anpassade bildklassificeringsmodeller i molnet.

Denna kurs handlar om lärande och karriärutveckling. Med professionell utbildning direkt från IBM (en ledande auktoritet inom AI) kan studenterna skapa personliga AI-verktyg baserade på deras inlärningstakt och behov för att förbättra sin inlärningsupplevelse.

I slutet av kursen får du exklusiv tillgång till karriärresurser, såsom personlig feedback på CV, interaktiva verktyg och provintervjuer, samt praktisk karriärsupport med Courseras guide för jobbsökande.

Viktiga punkter

Introduktion och tillämpningar av generativ AI

Bygg AI-drivna chatbots utan kodning

Utveckla AI-applikationer med Python och Flask

Behärska tekniker för datorseende

Bygga AI-appar med Watson API:er

Vem är det för?

Studenter

Utvecklare

IT-proffs

Teknikkonsulter

AI-entusiaster

Kursinformation

Betyg: 4,6 (över 6 500 recensioner)

Nivå: Nybörjare

Tid: 3 månader à 10 timmar per vecka

Pris: 32,75 $/månad

3. Specialisering inom maskininlärning

Bildkälla: Medium

Machine Learning Specialization är ett specialiseringsprogram med tre kurser som skapats i samarbete mellan DeepLearning. AI och Stanford Online.

Kursen ger en bred introduktion till modern maskininlärning – från att skapa prediktiva inlärningsmodeller med NumPy och sci-kit-learn till att träna neurala nätverk med TensorFlow. Kursen täcker även beslutsträd och ensemblemetoder.

Du behöver dock grundläggande kodningskunskaper för att kunna gå denna kurs. Specialiseringsprogrammet är uppdelat i tre kurser:

Kurs 1: Övervakad maskininlärning: regression och klassificering

Kurs 2: Avancerade inlärningsalgoritmer

Kurs 3: Oövervakad inlärning, rekommendationer, förstärkt inlärning

När du har avslutat denna specialisering kommer du att ha en djup förståelse för viktiga ML-koncept och tekniker samt praktiska färdigheter som du kan använda i verkliga situationer.

Viktiga punkter

Förstå hur man bygger prediktiva modeller med NumPy och sci-kit-learn

Bygga och träna neurala nätverk för dataklassificering med TensorFlow (ett populärt verktyg för djupinlärning)

Lär dig att använda beslutsträd och ensemblemetoder

Utforska bästa praxis och tekniker för ML-utveckling

Vem är det för?

Studenter som studerar datavetenskap eller maskininlärning

Yrkesverksamma som vill förbättra sina kunskaper inom maskininlärning

Personer som är intresserade av prediktiv modellering och dataanalys

Kursinformation

Betyg: 4,9 (över 19 000 recensioner)

Nivå: Nybörjare

Varaktighet: 3 månader, 9 timmar per vecka

Pris: 32,75 $/månad

4. Specialisering inom djupinlärning

Du lär dig att bygga och träna avancerade neurala nätverk i Deep Learning Specialization . Kursen hjälper dig att förstå hur du justerar nödvändiga inställningar för bättre prestanda och tillämpar dessa tekniker i praktiska situationer.

Kursen lär ut återkommande neurala nätverk (RNN), naturlig språkbehandling (NLP) och ordinbäddningar, så att du kan arbeta effektivt med textdata.

Därefter fördjupar den sig i avancerade tekniker som att använda HuggingFace-tokenizers och transformatormodeller för uppgifter som namngiven enhetsigenkänning (NER) och frågesvar.

Du kommer att upptäcka sätt att förbättra dina modellers noggrannhet med hjälp av TensorFlow. Denna kurs i artificiell intelligens (AI) är utformad för att ge dig en gedigen förståelse för djupinlärning med massor av praktisk erfarenhet.

Viktiga punkter

Bygga och träna avancerade artificiella neurala nätverk

Praktisk tillämpning av djupinlärningstekniker

Arbeta med textdata, inklusive NLP och ordinbäddningar

Använda HuggingFace-tokenizers och transformatormodeller

Förbättra modellens noggrannhet med TensorFlow

Vem är det för?

Kursen riktar sig till entusiaster inom djupinlärning med medelhög Python-kompetens och grundläggande kunskaper i linjär algebra och ML.

Kursinformation

Betyg: 4,9 (över 132 000 recensioner)

Nivå: Mellan

Varaktighet: 3 månader, 12 timmar per vecka

Pris: 32,75 $/månad

5. Python för datavetenskap, AI och utveckling

Denna kurs, som leds av Joseph Santarcangelo, en erfaren datavetare på IBM, hjälper dig att behärska Python (det ledande språket inom datavetenskap och mjukvaruutveckling).

Kursen förklarar grundläggande programmeringsbegrepp som variabler, datastrukturer och funktioner – viktigt för alla Python-projekt. Du lär dig också om webbskrapningstekniker med hjälp av API:er och verktyg som Beautiful Soup.

Dessutom erbjuder kursen över 20 utvärderingar och frågesporter för kursdeltagarna att fördjupa sig i kognitiv inlärningsteori. I slutet av kursen kommer du att vara skicklig på att använda Python-bibliotek som Pandas och NumPy – viktiga verktyg för datahantering och analys.

Viktiga punkter

Behärska grunderna i Python för datavetenskap och artificiell intelligens (AI)

Utforska tekniker för webbskrapning med Beautiful Soup

Hur man använder Pandas och NumPy för datamanipulation

Lär dig att utveckla kod med hjälp av Jupyter Notebooks

Tillämpa Python-programmeringslogik Variabler, datastrukturer, förgreningar, slingor, funktioner, objekt och klasser

Vem är det för?

Nybörjare med intresse för datavetenskap

De som vill arbeta inom datavetenskap och lära sig viktiga färdigheter inom artificiell intelligens.

Utvecklare som vill lära sig Python för datauppgifter

Kursinformation

Betyg: 4,6 (34 800+ recensioner)

Nivå: Nybörjare

Längd: cirka 26 timmar

Pris: Anmäl dig gratis

6. IBM AI Engineering Professional Certificate

Kursen IBM AI Engineering Professional Certificate hjälper dig att förstå grunderna i maskininlärning och djupinlärning. Du lär dig att implementera maskininlärningsalgoritmer och pipelines på Apache Spark för skalbar bearbetning.

Dessutom lär du dig om populära ramverk som Keras, PyTorch och TensorFlow och hur de hjälper dig att bygga djupinlärningsmodeller och neurala nätverk. Denna kurs ger dig alla nödvändiga färdigheter för AI-teknik.

Viktiga punkter

Förstå grunderna i maskininlärning och djupinlärning

Implementera maskininlärningsalgoritmer på Apache Spark

Bygg djupinlärningsmodeller med Keras, PyTorch och TensorFlow

Viktiga färdigheter för AI-teknik

Vem är det för?

För dig som är intresserad av artificiell intelligens (AI) och ML, särskilt om du just har börjat eller vill bli bättre på det.

Kursinformation

Betyg: 4,5 (över 5 500 recensioner)

Nivå: Medel

Varaktighet: 3 månader, 9 timmar per vecka

Pris: 32,75 $/månad

7. Specialisering inom AI-produktledning

Kursen AI Product Management Specialization från Duke University är en serie med tre kurser. Kursen introducerar hur maskininlärning fungerar och fördjupar sig sedan i hur man använder ML för att lösa problem.

Kursen leds av Jon Reifschneider, direktör för masterstudier i AI, och fokuserar på att tillämpa människocentrerade designprinciper för att utveckla AI-produkter som prioriterar integritet och följer etiska standarder.

Hela kursen är uppdelad i tre minikurser:

Kurs 1: Grunderna i maskininlärning för produktchefer

Kurs 2: Hantera maskininlärningsprojekt

Kurs 3: Mänskliga faktorer inom AI

I slutet av denna specialisering kommer du att ha fått insikt i ledande maskininlärningsprojekt som använder branschstandardiserade datavetenskapliga processer och bästa praxis.

Viktiga punkter

Identifiera maskininlärningslösningar för verkliga problem

Insikt i branschstandardiserade datavetenskapsprocesser

Minska integritets- och etiska risker i AI-projekt

Tillämpa människocentrerade designprinciper på AI-produktutveckling

Vem är det för?

Produktchefer

Affärsproffs

Chefer

IT-proffs

Kursinformation

Betyg: 4,7 (över 300 recensioner)

Nivå: Nybörjare

Varaktighet: 3 månader, 4 timmar per vecka

Pris: 26,07 $/månad

8. Google Data Analytics Professional Certificate

Denna kurs hjälper dig att behärska viktiga analytiska färdigheter såsom datarensning, analys och visualisering med hjälp av populära verktyg som kalkylblad, SQL, R-programmering och Tableau.

Du lär dig att rensa och organisera data effektivt för analys och visualisera resultat med hjälp av dashboards och presentationer.

Portföljklara projekt hjälper dig att visa dina kunskaper för potentiella arbetsgivare och få ett certifikat från Google som erkänns av arbetsgivare – vilket kvalificerar dig för efterfrågade jobbtitlar som dataanalytiker, junior dataanalytiker eller biträdande dataanalytiker.

Viktiga punkter

Förstå de metoder och processer som dataanalytiker använder i sitt arbete

Lär dig och behärska viktiga analytiska färdigheter som datarensning, analys och visualisering, samt verktyg som SQL, R-programmering, Tableau och mycket mer.

Lär dig att visualisera och presentera data i dashboards och vanliga visualiseringsverktyg som Tableau.

Vem är det för?

Personer som vill byta till roller som dataanalytiker eller junior dataanalytiker.

De som är intresserade av att behärska verktyg som SQL, R och Tableau för dataanalys

Kursinformation

Betyg: 4,8 (över 130 000 recensioner)

Nivå: Nybörjare

Varaktighet: 3 månader, 15 timmar per vecka

Pris: 9,36 $/månad

9. AI-grunder för alla – specialisering

Kursen AI Foundations for Everyone Specialization är en självstudiekurs för personer med liten eller ingen AI-bakgrund. Kursen syftar till att ge en gedigen förståelse för AI, dess tillämpningar och viktiga begrepp som maskininlärning, djupinlärning och neurala nätverk.

Praktisk erfarenhet av IBM Watson AI-tjänster hjälper dig att skapa virtuella assistenter för olika ändamål. Vid kursens slut kommer du att kunna utveckla och implementera en AI-chatbot på en webbplats utan kodning.

Viktiga punkter

Gedigen förståelse för AI-koncept och tillämpningar

Utforska verkliga tillämpningar av generativ AI.

Lär dig och öva på tekniker för prompt engineering i generativa AI-modeller.

Bygg AI-drivna chatbots utan en enda rad programmering

Vem är det för?

För alla som är nyfikna på AI trots sin tekniska expertis och vill utforska dess tillämpningar utan att behöva programmeringskunskaper.

Kursinformation

Betyg: 4,7 (över 2400 recensioner)

Nivå: Nybörjare

Varaktighet: 3 månader, 3 timmar per vecka

Pris: 32,75 $/månad

10. AI för företagsspecialisering

Kursen AI For Business Specialization från University of Pennsylvania lär dig grunderna i AI och maskininlärning och hur du använder teknikerna för olika tillämpningar i ditt företag.

Ämnen som etik och risker med AI, utformning av rättvisa styrningsramar för dess användning och personalhantering inom maskininlärningsdrivna HR-funktioner behandlas ingående i denna kurs.

När du har avslutat kursen får du ett karriärcertifikat från University of Pennsylvania och är väl rustad med värdefulla verktyg för att lyckas i näringslivet.

Viktiga punkter

Lär dig grunderna i AI och maskininlärning för företag

Utforska användningsområden för AI inom marknadsföring och finans

Utveckla implementeringsstrategier för AI, ML och Big Data

Förstå etik, risker och styrningsramar inom AI

Utforska ledningsstrategier för maskininlärningsdrivna HR-funktioner

Vem är det för?

Företagsledare

Chefer inom olika branscher

HR-personal

Dataanalytiker

Kursinformation

Betyg: 4,8 (över 400 recensioner)

Nivå: Nybörjare

Varaktighet: 3 månader, 3 timmar per vecka

Pris: 52,80 $/månad

När du utökar dina kunskaper inom AI kan du öka dina karriärmöjligheter avsevärt genom att utforska olika AI-verktyg. Ett sådant verktyg som är värt att överväga är ClickUp Brain.

ClickUp Brain är världens första neurala nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och ditt företags kunskap med AI. Det är utformat för att göra det enklare för alla i din organisation att kommunicera, samarbeta och hitta nödvändig information.

Avsluta dina 30-minutersuppgifter på 30 sekunder med ClickUp Brain.

Så här stöder ClickUp Brain ditt företag i projektledningen:

AI-kunskapshanterare: Få omedelbara, korrekta svar baserade på sammanhanget från vilket arbete som helst inom och kopplat till ClickUp.

AI-projektledare : Automatisera projektsammanfattningar, uppdateringar om framsteg, åtgärdspunkter, planering av deluppgifter och automatisk ifyllning av data.

AI-skrivare för arbetet: Använd AI som din virtuella assistent för att Använd AI som din virtuella assistent för att skriva och redigera innehåll och svara på frågor. Be ClickUp Brain att skapa tabeller, mallar och transkriptioner på några sekunder.

Dessutom erbjuder ClickUp över 100 inbyggda AI-verktyg för att effektivisera och automatisera arbetet. Prova ClickUp Brain idag!

Vanliga frågor

1. Vilken kurs är bäst för AI?

Vilken kurs som är bäst för dig beror på dina lärandemål, din bakgrund och dina preferenser. Varje kurs erbjuder unikt innehåll och fokuserar på olika aspekter av AI.

Om du till exempel är ny inom AI och vill ha en bred introduktion är AI Foundations for Everyone Specialization eller AI For Business Specialization utmärkta kurser.

På samma sätt, om du är intresserad av djupinlärning, bör Deep Learning Specialization vara ditt förstahandsval. Men återigen måste du ta hänsyn till dina intressen, din kunskapsnivå och önskade resultat när du väljer den bästa kursen för dig.

2. Hur kan jag börja studera AI?

Onlinekurser är det bästa sättet att lära sig artificiell intelligens. Undersök och ta reda på vilka onlinekurser som passar dig bäst. Se vad som passar din budget och välj det program som passar dig bäst.

Öva på att koda i Python eller R och engagera dig i AI-communityn för att få stöd. Arbeta med projekt för att tillämpa dina AI-kunskaper och utforska specialiserade områden som naturlig språkbehandling.

3. Vad är AI och vad omfattar AI-kurser?

Artificiell intelligens (AI) använder mänsklig intelligens i datorsystem. AI-kurser omfattar maskininlärning, djupinlärning och naturlig språkbehandling.

AI-kurser lär dig att skapa AI-system som kan lära sig av data, förstå mänskligt språk och fatta beslut. Genom att gå AI-kurser kan du skaffa dig värdefulla färdigheter för en karriär inom AI och förbereda dig för att arbeta med projekt inom olika branscher.