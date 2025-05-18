Gratis SEO-kontraktsmallar för professionella avtal

Du har fått kunden. Samtalen gick bra. De är entusiastiska, och det är du också. Men innan ett enda sökord spåras eller en bakåtlänk erhålls finns det en sak som står mellan dig och kaos: Kontraktet.

SEO är redan fullt av oklarheter – rankningar förändras, algoritmer ändras och förväntningarna är ofta skyhöga. Det är då du absolut behöver ett tydligt, professionellt avtal för att säkerställa att du har rätt.

En juridiskt bindande SEO-avtalsmall sätter tonen, fastställer arbetsomfånget och skyddar ditt rykte och dina intäkter.

För att hjälpa dig att undvika juridiska snårskogar och fokusera på det du gör bäst har vi sammanställt en lista med gratis SEO-kontraktsmallar. De är färdiga, anpassningsbara och skapade för verkliga kunduppdrag.

Vad är SEO-kontraktsmallar?

SEO-kontraktsmallar är fördesignade juridiska dokument som beskriver omfattning, leveranser, tidsplaner, betalningsvillkor och ansvar mellan en SEO-leverantör och en kund.

Dessa mallar hjälper till att formalisera arbetsrelationen och säkerställa att båda parter är överens om SEO-målen från början.

Mer precist anger ett väl utformat och korrekt SEO-avtal också tydligt vilka tjänster som kommer att tillhandahållas (t.ex. sökordsforskning, optimering av webbsidor, länkbyggande), hur resultaten kommer att mätas och vilka tidsramar som förväntas.

🧠 Rolig fakta: Termen "SEO" användes första gången 1997! Det var då webbplatsägare började optimera för tidiga sökmotorer som AltaVista och Yahoo, vilket gav upphov till den praxis som vi idag kallar sökmotoroptimering.

20 SEO-avtalsmallar

För att göra dina kundsamarbeten smidigare och dina SEO-tjänster mer professionella, låt oss nu titta på denna sammanställda lista med gratis SEO-kontraktsmallar som är redo att användas efter en enda anpassning:

1. ClickUp-mall för affärsavtal

Hämta gratis mall Skapa, underteckna och hantera serviceavtal med ClickUp Business Contract Template.

För produktmarknadsförare som hanterar flera kundleveranser finns avtalen ofta utspridda i e-posttrådar, dokument eller föråldrade PDF-filer. Det saktar ner överlämningarna, skapar förvirring kring förväntningarna och tar upp timmar i revision.

ClickUp Business Contract Sample Template löser det genom att ge dig en tydlig, redigerbar arbetsyta för att utarbeta, hantera och lagra kontrakt från start till signering. Den innehåller förifyllda fält för namn, villkor, tjänster, uppsägningsklausuler och till och med spårning av bekräftelser.

Varje redigering är synlig, så du behöver inte leta igenom trådar eller oroa dig för missade ändringar. Du kan också använda ClickUp Time Tracking för att lägga till deadlines och övervaka kontraktets slutförande.

✅ Perfekt för: Produktägare som vill ha ett snabbt och organiserat sätt att sluta serviceavtal.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang på jobbet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain förblir allt sammankopplat, synkroniserat och omedelbart tillgängligt.

2. ClickUp-mall för projektledningsavtal

Hämta gratis mall Definiera omfattning, tidsplaner och ansvar med ClickUps mall för projektledningsavtal.

ClickUp-mallen för projektledningsavtal är utformad för projektledningsgrupper som vill strukturera serviceavtal och tydligt ange vem som gör vad, när och till vilken kostnad.

I mallen hittar du färdiga avsnitt som beskriver tjänsternas omfattning, leveranser och ansvar, samt villkor som täcker betalningar, ansvar och kontraktets löptid.

ClickUps plattformsfunktioner förbättrar upplevelsen ytterligare. Använd anpassade statusar för att spåra framstegen för varje avtal, från utkast till slutgiltigt godkännande.

Och med anpassade vyer som lista, kalender och Gantt kan du spåra tidslinjer, visualisera uppgifter och hålla intressenterna samordnade under hela projektets livscykel.

✅ Perfekt för: Projektledare som hanterar tjänstebaserat kundarbete med strukturerade leveranskrav

3. ClickUp-mall för arbetsavtal

Hämta gratis mall Skapa tydliga, professionella anställningsavtal med ClickUp Work Contract Template.

När HR-team anställer skribenter, analytiker eller strateger för pågående SEO-projekt är snabbhet och struktur lika viktigt som kompetens.

ClickUp-mallen för arbetsavtal hjälper dig att dokumentera arbetsuppgifter, ersättning, förmåner och uppsägningsvillkor så att du kan fokusera på rekryteringen. Och du behöver inte vara jurist för att komma igång. Varje avsnitt är förifylld med redigerbara platshållare, vilket gör det enkelt att anpassa för innehållsansvariga, länkbyggnadsspecialister eller heltidsanställda SEO-chefer.

Använd anpassade fält för att organisera avtal efter avdelning eller avtalstyp och spåra ändringar i realtid. Eftersom signerade kopior lagras i samma arbetsyta är allt redo för granskning när du behöver det.

✅ Perfekt för: HR-team och rekryterare som behöver repeterbara, redigerbara format för arbetsavtal.

🔍 Visste du att? 65 % av Googles användare klickar på minst ett organiskt resultat! Om du inte rankas högt går du miste om de flesta klick (och kunderna).

4. ClickUp-mall för kontraktsgranskning

Hämta gratis mall Spåra, granska och hantera juridiska avtal mer effektivt med ClickUp-mallen för avtalsgranskning.

ClickUp-mallen för kontraktsgranskning är utformad för kundansvariga och operativa team som vill ha ett strukturerat sätt att hantera godkännanden av kontrakt.

I mallen hittar du åtta anpassningsbara statusar som Utkast, Intern granskning och Verkställande som kartlägger varje steg i ett avtals förlopp. Du kan dessutom registrera allt från ersättningsklausuler till företagstyp och kontaktinformation.

Och med flera vyer som kontraktsgranskningsprocess och kundrecensioner vet du alltid var varje avtal står och vem som är ansvarig för vad. För alla som hanterar stora volymer av kontraktsarbetsflöden hjälper denna mall till att markera klausuler, lägga till uppgifter för revideringar, konsultera experter och vidarebefordra dokumentet för slutgiltigt godkännande.

För att ytterligare optimera dina processer kan du överväga att använda en väl integrerad programvara för avtalshantering för att säkerställa efterlevnad och noggrannhet.

✅ Perfekt för: Kundansvariga och operativa chefer som hanterar avtal mellan kunder, leverantörer eller SEO-leveranser.

Ibland har du inte tid att klicka dig igenom flera vyer eller söka igenom anpassade fält. Det är då du vänder dig till ClickUp Brain. Fråga bara ”Vem arbetar med det här projektet?” så visar Brain de mest relevanta detaljerna på några sekunder!

Få omedelbara statusuppdateringar och information om uppdragstagare med ClickUp Brain.

5. ClickUp-mall för avtalshantering

Hämta gratis mall Spåra enkelt kontraktsdetaljer, deadlines och intressenters aktiviteter med ClickUp Contract Management Template.

När du hanterar dussintals leverantörsavtal, ändringsbegäranden eller SoW-revideringar är en missad uppdatering av avtalsstatus det sista du vill hantera. ClickUp-mallen för avtalshantering hjälper juridiska team och inköpsteam att spåra varje del av avtalets livscykel på ett och samma ställe.

Med förinställda statusar som Utkast, Granskning och Godkänt kan du övervaka exakt var varje kontrakt befinner sig under dokumentgranskningsprocessen. Det är också otroligt enkelt att sortera dokument efter avdelning, kontraktstyp eller datum för undertecknande.

Allt är kopplat via dedikerade vyer, såsom huvudlistan över avtal, avtalsförlopp och avtalsförfrågningsformulär, vilket hjälper dig att gå från intag till genomförande utan att tappa bort något.

Dessutom kan du spåra tidslinjer med ClickUp Gantt Charts och till och med automatisera e-postmeddelanden för granskningscykler med ClickUp Automations.

✅ Perfekt för: Juridiska team och inköpschefer som hanterar stora volymer av kontrakt eller leverantörsavtal

Vill du veta mer om ClickUp Automations? Kolla in detta!

Som en liten marknadsföringsbyrå älskar jag att ClickUp löste mitt största problem – att automatisera arbetsflöden för kundgodkännanden. Efter att ha kämpat med Notion i två år har möjligheten att ställa in automatiseringar på några sekunder (som flyttar objekt från teamvy till kundvy) varit revolutionerande. ClickUp ersatte flera prenumerationer (Loom, Slack och Notion) samtidigt som det tillhandahöll ett organiserat system med dedikerade listor, mappar och dokument som inte behöver byggas från grunden. Allt känns naturligt organiserat, vilket sparar timmar som tidigare gick åt till att underhålla vår arbetsyta och ger mer tid för faktiska kundprojekt.

6. ClickUp-mall för anbudskontrakt

Hämta gratis mall Beskriv omfattning, prissättning och betalningsvillkor tydligt med ClickUp Bid Contract Template.

ClickUp-mallen för anbudskontrakt hjälper entreprenörer och konsulter att utarbeta professionella förslag som är lätta att utvärdera och godkänna. Den innehåller strukturerade avsnitt för att definiera projektets omfattning, tidsplan, leveranser och betalningsvillkor, vilket säkerställer att förväntningarna är samstämmiga.

Denna mall är förberedd med viktiga avtalsfält, såsom uppsägningsklausuler, projektfördelningar och prismilstolpar.

Det stöder också detaljerade vyer av tidslinjer och utförda tjänster, vilket gör det särskilt användbart för projekt med fast omfattning, såsom engångsprojekt inom SEO.

✅ Perfekt för: Entreprenörer och affärskonsulter som lämnar in strukturerade projektförslag

💡 Proffstips: Bygg in ett kontraktsaccelerationsincitament i din affärsavtalsmall som erbjuder en liten rabatt (5–7 %) för förslag som undertecknas inom 48 timmar. Detta skapar en känsla av brådska utan att dina tjänster förlorar i värde. Lägg bara till ett villkorat rabattfält i din mall som automatiskt justerar priset baserat på datumet för godkännandet.

7. Mall för kampanjförslag från ClickUp

Hämta gratis mall Presentera kampanjmål, strategier och målgruppsinsikter med ClickUps mall för kampanjförslag.

ClickUp-kampanjförslagsmallen ger marknadsföringsteam ett tydligt ramverk för att presentera sina marknadsföringsprocesser och idéer med självförtroende. Den hjälper dig att beskriva kampanjmål, definiera målgrupper, lista viktiga resurser och bryta ner genomförandestrategier.

Mallen innehåller avsnitt för att registrera information om kunder och upphovsmän, kampanjtidslinjer, stödjande forskning och prestationsmål. Den är särskilt användbar när du arbetar med återkommande kunder eller inom ramen för ett formellt SEO-avtal, där förväntningarna måste dokumenteras fullständigt och vara mätbara.

Eftersom det finns i ClickUp kan förslaget enkelt kopplas till dina pågående uppgifter, rapporteringspaneler eller arbetsflöden för kundhantering. Detta håller alla synkroniserade, från planering och godkännande till slutlig genomförande.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsledare som skapar strukturerade, datadrivna förslag för kundkampanjer

💡 Proffstips: Istället för slumpmässiga blogginlägg, gruppera relaterade artiklar kring en djupgående pelarsida (kallad kluster). Om du till exempel erbjuder professionella SEO-tjänster kan din huvudsakliga pelarsida handla om SEO, och sedan kan du ha sex till åtta stödjande inlägg som fördjupar sig i områden som konkurrentanalys, optimering på sidan eller lokal SEO, som alla länkar tillbaka till den pelaren.

8. Mall för ClickUp-tjänsteavtal

Hämta gratis mall Fastställ tydliga villkor, ansvarsområden och förväntningar med ClickUp-mallen för tjänsteavtal.

Mallen för ClickUp-tjänsteavtal hjälper till att formalisera arbetsrelationer mellan ett företag och en tjänsteleverantör. Från ersättning till arbetsomfång säkerställer den att båda parter är överens om vad som ska levereras, hur och när.

Det är särskilt användbart för återkommande tjänsteuppdrag som designuppdrag, konsultprojekt eller månatliga SEO-tjänster där roller och leveranser måste definieras tydligt.

Mallen innehåller avsnitt om entreprenörens ansvar, projektets tidsplan, uppsägningsvillkor, betalningsvillkor och ersättningsklausuler.

Du kan anpassa varje avsnitt med kundspecifika detaljer samtidigt som du följer ett enhetligt format som täcker alla väsentliga delar, vilket hjälper dig att undvika oklarheter längre fram.

✅ Perfekt för: Byråer, affärskonsulter eller andra tjänsteleverantörer som erbjuder strukturerat arbete i olika projekt.

9. Mall för konsultavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Definiera förväntningar, ansvar och leveranser med ClickUp Consulting Agreement Template.

ClickUp Consulting Agreement Template innehåller tjänster som ska tillhandahållas, betalningsstruktur, sekretessvillkor, ansvarsbegränsningar, tvistlösningsförfaranden och mycket mer. Detta för att säkerställa att mindre företag och egenföretagare är överens med sina kunder innan arbetet påbörjas.

Denna konsultmall är helt anpassningsbar, så att du tydligt kan ange tidsplaner, priser, omfattning och klausuler om immateriella rättigheter. Den täcker också statusdefinitioner, såsom villkor för oberoende uppdragstagare och efterlevnadsskyldigheter, vilket hjälper dig att undvika missförstånd längre fram.

Detta avtal, som lagras och hanteras i ClickUp, blir en del av ditt större projektflöde. Du kan tilldela uppgifter baserat på det, spåra kundens godkännande, hantera juridiska anteckningar med ClickUp Docs och hålla allt på ett ställe.

✅ Perfekt för: Små företag och enskilda yrkesutövare som erbjuder specialiserade tjänster

10. ClickUp Tillägg till en avtalsmall

Hämta gratis mall Ändra eller förläng enkelt befintliga avtal med ClickUp-tillägget till en avtalsmall.

När ditt team behöver uppdatera SEO-milstolpar eller lägga till nya leveranser mitt i kontraktet kan även en liten ändring leda till en lång rad e-postmeddelanden fram och tillbaka. ClickUps tillägg till en kontraktsmall ger kundorienterade team ett enkelt sätt att formalisera ändringar utan att skapa ett helt nytt avtal.

Denna mall är utformad för kundansvariga och juridiska team och innehåller strukturerade fält för giltighetsdatum, berörda parter och ändringsdetaljer. Den har också tydliga signaturfält så att båda parter vet exakt vad som har ändrats och när.

Du kan till och med länka varje tillägg till ClickUp Tasks eller Docs för att hålla godkännanden och uppdateringar i ett centraliserat flöde.

✅ Perfekt för: Kundansvariga och juridiska team som arbetar med återkommande kunder eller fasta uppdrag.

11. ClickUp-mall för samarbete med kunder

Hämta gratis mall Samordna team, förenkla onboarding och förbättra överlämningar med ClickUp Client Success Collaboration Template.

När en ny kund undertecknar avtalet sätter det igång en kedja av händelser. Onboarding-teamet måste överlämna viktig information, medan success-teamet ansvarar för långsiktiga affärsresultat. ClickUps mall för kundframgångssamarbete ger teamen en gemensam bild av varje kundkontakt, från start till godkännande.

Mallen innehåller en anpassningsbar pipeline med tydliga steg, såsom Ny kund, Schemaläggning, Möte och Godkänt. Anpassade fält hjälper dig att logga ägaransvar, kundbehov eller varningssignaler.

Och för distribuerade team håller ClickUp Chat kommunikationen i sitt sammanhang, så att uppdateringar aldrig försvinner i e-posttrådar.

✅ Perfekt för: Onboarding-chefer och kundframgångsteam som hanterar leveranser efter försäljning över flera konton

12. ClickUp SEO-mall för projektledning

Hämta gratis mall Hantera hela din SEO-pipeline från ett och samma ställe med ClickUps mall för SEO-projektledning.

ClickUp SEO Project Management Template organiserar ditt SEO-arbete i repeterbara, tydliga arbetsflöden. Den levereras med fyra förinstallerade listor: "Content Review" (Innehållsgranskning), "Action Plans" (Handlingsplaner), "On-Page Corrections" (Korrigeringar på sidan) och "Keyword Research" (Sökordsforskning). Varje lista innehåller uppgiftsgrupper uppdelade efter steg, så att du kan spåra vad som är på gång, vad som behöver granskas och vad som har fastnat.

Du hittar detaljerade deluppgifter som "Skapa blogginlägg om nyckelord 6", "Uppdatera metabeskrivningar" och "Konverteringsoptimering" – som du kan sortera efter prioritet, status eller ansvarig. Om du erbjuder sökmotoroptimeringstjänster till flera företag sparar denna vy dig timmar av kontextväxling.

Mallen är tillräckligt flexibel för att stödja mer komplexa arbetsflöden, såsom SEO-konkurrentanalys, SERP-spårning och sökordsstrategi. Om du driver ett växande SEO-företag kan du med denna konfiguration skala upp processer utan att behöva förlita dig på spridda lösningar.

✅ Perfekt för: SEO-team som driver kampanjer för flera kunder eller pågående optimeringsarbete

13. ClickUp SEO-roadmap-mall

Hämta gratis mall Förvandla din SEO-strategi till en genomförbar, spårbar färdplan med ClickUp SEO Roadmap Template.

ClickUp SEO Roadmap Template bryter ner högnivå-SEO-mål till strukturerade, mätbara uppgifter i varje steg av tratten. Du kan beskriva allt från sökordsstrategi och tekniska korrigeringar till innehållsplanering och backlink-utåtriktad verksamhet, allt kartlagt mot tidslinjer, prioriteringar och ägare.

Mallen innehåller en inbyggd hierarki som organiserar SEO-uppgifter i flera vyer. Du hittar förinställda fält för att spåra innehållets färdighet, metadatauppdateringar, sökords svårighetsgrad och rankningsmål. Den är idealisk för att planera långsiktig tillväxt samtidigt som marknadsföringsplanerna hålls i takt.

Det finns också ett tydligt system för att spåra framsteg. Varje initiativ kan kopplas till KPI:er som visningar, CTR och rankningar. Du kan övervaka uppdateringar, tilldela uppgifter till skribenter eller utvecklare och hålla ditt team samordnat utan att tappa helhetsperspektivet.

✅ Perfekt för: SEO-chefer och direktörer som planerar kvartalsvisa eller kampanjbaserade satsningar på organisk tillväxt.

När det gäller projektledning är denna plattform otroligt enkel att använda och förstå. De förskapade mallarna är fantastiska, men du kan också börja från scratch och skapa ett utrymme som fungerar bäst för dig/ditt team! Jag använder denna plattform dagligen och den har varit en game changer.

14. ClickUp SEO-rapportmall

Hämta gratis mall Spåra resultat, bevisa prestanda och samordna ditt team med ClickUp SEO-rapportmallen.

Månatliga SEO-rapporter ska inte ta timmar att sammanställa eller kräva 12 flikar för att förklara. ClickUp SEO-rapportmallen ger marknadsförings- och SEO-team en enda plats att spåra marknadsföringsinsatser, tillsammans med de kampanjer som drev dem.

Varje rapportpost innehåller viktiga mätvärden, inklusive intäkter, webbplatstrafik, leads, konverteringsfrekvenser och de mest effektiva sökorden. För att hålla din rapporteringscykel igång kan du gruppera dem per kvartal, märka dem med anpassade etiketter och tilldela granskningsstatus.

Det som gör denna konfiguration ännu mer användbar är hur nära den kopplar rapportering till genomförande. Du kan länka varje datapunkt tillbaka till den kampanj eller uppgift som genererade den, vilket gör det enklare att satsa extra på aktiviteter med hög avkastning.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam och SEO-chefer som spårar kampanjresultat för olika kunder eller rapporteringsperioder

15. SEO-avtalsmall från PandaDoc

via PandaDoc

SEO-avtalsmallen från PandaDoc är utformad för SEO-specialister och prestationsmarknadsföringsteam som behöver fastställa leveranser, tidsplaner och betalningsvillkor.

De innehåller redigerbara avsnitt för äganderätt till leveranser (såsom artiklar, rapporter eller schemamarkeringar), rapporteringsscheman (veckovis, varannan vecka eller månadsvis) och uppsägningsklausuler, vilket gör det enklare att hantera förväntningar och undvika att omfattningen av långvariga SEO-projekt kryper.

✅ Perfekt för: SEO-specialister och nischade prestationsmarknadsföringsbyråer som hanterar flera små till medelstora SEO-kontrakt.

16. PDF/ Google Doc SEO-avtalsmall från SE Ranking

via SE Ranking

Denna PDF/Google Doc-mall för SEO-avtal från SE Ranking är skräddarsydd för SEO-byråer och täcker allt från arbetsbeskrivning och leveranser till betalningsvillkor, rapporteringsfrekvens och ansvarsfriskrivningar.

Oavsett om du erbjuder sökordsanalys, länkbyggande eller tekniska granskningar, ger denna mall ett anpassningsbart, färdigt avtal i PDF- eller Google Docs-format.

Om du kombinerar detta med ett förslag kan du använda verktyg för offertadministration för att effektivisera din prissättning och se över din förvärvsplan för att rikta in dig på bättre passande möjligheter.

✅ Perfekt för: SEO-byråer som vill ha ett flexibelt, advokatstött avtal för att formalisera omfattning, leveranser och villkor för uppdraget.

17. Word-mall för SEO-förslag från Backlinko

via Backlinko

Backlinkos SEO-förslagsmall ger en komplett struktur för att med självförtroende lotsa potentiella kunder från introduktion till avtal. Den innehåller ett professionellt följebrev, en tydlig beskrivning av tjänsterna och ett avtalsavsnitt som du snabbt kan anpassa.

Det som utmärker denna mall är hur enkelt du kan anpassa den till olika SEO-projekt, inklusive men inte begränsat till att erbjuda revisioner, länkbyggnadskampanjer eller pågående strategier för kundförvärv. Du kan ladda ner den som Word-dokument, Google Doc eller PDF, vilket gör det enkelt att redigera och dela i ditt arbetsflöde.

✅ Perfekt för: SEO-frilansare och konsulter som vill göra konsekventa erbjudanden och konvertera leads

18. SEO-avtalsmall från Get Cone

via Get Cone

Denna SEO-avtalsmall från Get Cone är främst avsedd för byråer som specialiserar sig på SEO. Den täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive omfattning, tidsplaner, prestationsutvärderingar, utbetalningar och immateriella rättigheter.

Strukturen är tillräckligt omfattande för att minimera risker, klargöra ömsesidiga ansvar och beskriva viktiga områden som sökordsforskning, tekniska granskningar, innehållsoptimering och länkbyggande.

Med klausuler som täcker force majeure, icke-värvning och uppsägningstider är de väl lämpade för långsiktiga SEO-uppdrag där tydlighet från båda sidor är viktigt.

✅ Perfekt för: SEO-byråer och konsulter som hanterar kunduppdrag med hög kontaktfrekvens eller återkommande uppdrag.

19. Mall för SEO-avtal om löpande uppdrag från Many Requests

via Many Requests

Denna mall för SEO-avtal från Many Requests är idealisk för SEO-tjänsteleverantörer som erbjuder löpande SEO-tjänster och behöver fastställa tydliga förväntningar med kunderna från början. Den täcker klausuler relaterade till leveranser, undantag, tidsplaner och betalningsplaner, vilket gör det lättare att undvika överraskningar mitt i projektet.

De innehåller också väl genomtänkta avsnitt om immateriella rättigheter, sekretess, ansvar och tvistlösning – tillämpliga för långsiktiga SEO-relationer där roller och ansvar behöver specificeras.

✅ Perfekt för: Frilansare och SEO-byråer som erbjuder löpande, återkommande SEO-tjänster på månads- eller kvartalsbasis.

20. Mall för SEO-tjänsteavtal från Legitt

via Legitt

Legitts mall för SEO-tjänsteavtal, som är avsedd för enskilda SEO-konsulter, innehåller fält relaterade till SEO-granskningar, innehållsoptimering, rapportering, ersättning och immateriella rättigheter (IP).

Det behandlar också mer ingående klausuler, såsom sekretess, tvistlösning, skadestånd och ansvarsbegränsning.

Denna mall utmärker sig genom sin juridiska noggrannhet. Den är lämplig för långsiktiga eller högvärdiga åtaganden där riskminimering och efterlevnad är icke-förhandlingsbara. Du kan anpassa den till olika SEO-omfattningar, betalningsstrukturer och jurisdiktioner, vilket gör den flexibel men ändå vattentät.

✅ Perfekt för: Enskilda SEO-konsulter som hanterar komplexa SEO-kampanjer i flera faser

Vad kännetecknar en bra SEO-avtalsmall?

Nu när vi har utforskat flera SEO-avtalsmallar, hur väljer du den som passar dig bäst?

En bra SEO-avtalsmall definierar förväntningar, skyddar båda parter och gör prestationen mätbar.

Här är vad som skiljer de bra från de generiska:

Definierad SEO-plan: Ett gediget avtal beskriver vad framgång innebär i en Ett gediget avtal beskriver vad framgång innebär i en SEO-plan – oavsett om det handlar om att öka den organiska trafiken med X %, nå specifika milstolpar för sökord eller förbättra Core Web Vitals-poängen.

Detaljerad arbetsbeskrivning (SoW): Arbetsbeskrivningen ska tydligt ange vad du ska leverera (t.ex. tekniska SEO-granskningar, innehållsstrategi, backlink-byggande) och vad du inte ska leverera (t.ex. skriva blogginlägg eller fixa utvecklingsfel).

Tidsplaner och leveranser: De bästa mallarna delar upp arbetet i faser, med tidsplaner för granskningar, korrigeringar på sidan, månadsrapporter och så vidare. Det gör engagemanget spårbart och ger båda sidor en rytm att följa.

Tydlig rapportering och kommunikationsfrekvens: Hur ofta kommer ni att träffas? Vilka mätvärden kommer att delas? Ett bra SEO-avtal innehåller ett avsnitt om rapporteringsfrekvens, verktyg som används och KPI:er som spåras.

Betalningsvillkor och avbokningsklausuler: En bra SEO-avtalsmall innehåller en avgiftsstruktur, förfallodatum och en uppsägningstid. Den beskriver också återbetalningar, straffavgifter för sena betalningar och vad som händer om avtalet avslutas i förtid.

Rättsligt skydd och ansvarsbegränsningar: Ett väl utformat SEO-avtal skyddar båda parter med klausuler om sekretess, tystnadsplikt och ansvarsbegränsningar (särskilt viktigt om du hanterar känslig information eller arbetar med tredjepartsleverantörer).

Effektivisera alla SEO-avtal med ClickUp

SEO-förslag? Skickade.

Kundvillkor? Överenskommet.

Omfattningsglidning? Inte under din vakt.

ClickUp hjälper dig att organisera alla delar av din SEO-process, från det första avtalet till den slutliga leveransen, i ett enda arbetsutrymme. Använd ClickUp Docs för att utarbeta och lagra avtal, ClickUp Boards för att hantera aktivt kundarbete och ClickUp Chat för att diskutera tidsplaner.

Och om du behöver spåra godkännanden, betalningar och vem som arbetar med vad, kan du lita på ClickUp Brain, Automations och Tasks.

